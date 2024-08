10 Migliori alternative a Mixpanel per l'analisi dei prodotti nel 2024

Il processo decisionale basato sui dati è imperativo per rimanere davanti alla concorrenza. Lo è anche trovare la giusta alternativa a Mixpanel per la vostra azienda.

Mixpanel è da tempo una scelta popolare, ma l'evoluzione del panorama degli strumenti di analisi comporta nuove e innovative opzioni.

Se desiderate funzionalità migliori, piani di prezzo diversi o una nuova prospettiva sul modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro prodotto, le alternative convincenti a Mixpanel sono a portata di mano con uno scroll e un clic.

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a Mixpanel per l'analisi dei prodotti. Scoprite insieme a noi gli strumenti più interessanti per decodificare il comportamento degli utenti, migliorare l'esperienza dei clienti e guidare l'esito positivo dei prodotti. ✨🌻

Cosa cercare nelle alternative a Mixpanel?

Trovare la giusta alternativa a Mixpanel può portare l'esplorazione dei dati a nuovi livelli.

Ecco alcune qualità che abbiamo cercato per trovare le migliori alternative a Mixpanel in questo elenco:

Flessibilità per esigenze mutevoli

Velocità per essere sempre all'avanguardia

Interfacce facili da usare e accessibili a tutti

Funzionalità/funzione di collaborazione per un lavoro di squadra senza interruzioni

Scalabilità per far crescere il vostro impero

Opzioni di personalizzazione per personalizzare dashboard e reportistica

Funzionalità/funzione di sicurezza per la privacy dei dati

Piani convenienti per non sforare il budget

Inoltre, vorrete funzioni specifiche per aiutare la vostra azienda a crescere. Parliamo di funzionalità/funzione commerciali, test A/B, analisi del percorso dell'utente e altro ancora.

Le 10 migliori alternative a Mixpanel da usare nel 2024

Che si tratti di un'organizzazione consolidata, di una startup SaaS in piena espansione o di un imprenditore solitario, gli strumenti di analisi dei dati possono fare la differenza nelle strategie di crescita.

Queste alternative a Mixpanel vi aiuteranno a trasformare i dati grezzi in informazioni utili, consentendo alla vostra azienda di prendere decisioni informate.

Entriamo nel vivo.

1. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics è una popolare piattaforma di digital insights che consente ai titolari di siti web di monitorare molteplici aspetti dell'analisi degli utenti, delle prestazioni online e altro ancora. Utilizzate il piano a pagamento o quello gratuito per ottimizzare il vostro sito web con le informazioni sul comportamento degli utenti e ottenere tassi di conversione più elevati.

Le migliori funzionalità di Google Analytics

Creazione di dashboard personalizzati con le metriche e le reportistiche più rilevanti per un accesso e un'analisi più rapidi dei dati

Segmentare il pubblico in base ai dati dei clienti, come i dati demografici, il comportamento e gli interessi, per semplificare le campagne di marketing personalizzate

Creare obiettivi e funnel per monitorare azioni specifiche (ad esempio, l'invio di moduli o l'acquisto di prodotti), misurare le prestazioni e identificare potenziali aree di ottimizzazione

Monitorare il traffico e le prestazioni utilizzando reportistica in tempo reale per accelerare i tempiprocesso decisionale Limiti di Google Analytics

Alcune recensioni riportano che i nuovi utenti sperimentano una curva di apprendimento ripida a causa delle grandi quantità di dati

Secondo le recensioni, potrebbe essere difficile contattare il supporto clienti per ricevere assistenza

Prezzi di Google Analytics

Google Analytics Standard: Free

Free Google Analytics 360: $12.500/mese

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.600 recensioni)

2. Ampiezza

via Ampiezza Amplitude Analytics è una piattaforma di product intelligence che aiuta le aziende a migliorare il coinvolgimento dei clienti in base al loro comportamento e all'analisi. È una piattaforma analitica completa che offre tutto ciò che serve per monitorare i dati comportamentali su più proprietà digitali e ottimizzare le esperienze dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Amplitude

Utilizzate il dashboard di analisi per ottenere informazioni approfondite sul comportamento e sul coinvolgimento degli utenti

Migliorare l'esperienza del cliente e l'efficacia dei test A/B con un robusto monitoraggio e un'analisi dei risultatistrumenti di reportistica 🙌

Sfruttare la raccolta di dati e l'analisi comportamentale utilizzando l'analisi predittiva per identificare le opportunità di crescita

Semplificare i funnel di conversione con funzionalità/funzione quali eventi personalizzati, segmentazione degli utenti, analisi dei funnel, dati di retention e analisi predittiva

Limiti di Ampiezza

Le recensioni di alcuni utenti affermano che può essere difficile da navigare, esprimendo il desiderio di ulteriori opzioni di personalizzazione

Alcune recensioni menzionano la necessità di un'interfaccia più user-friendly

Prezzi di Amplitude

Starter: Free

Free Plus: $61/mese

$61/mese Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

3. Kissmetrics

via Kissmetrics Kissmetrics è una soluzione completa di analisi dei dati con strumenti per ottimizzare le strategie di marketing. La piattaforma fornisce analisi del percorso del cliente, consentendo alle aziende di capire cosa guida l'acquisizione, il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissmetrics

Sfrutta i vantaggi distrumenti di visualizzazione dei dati per monitorare il percorso del cliente e analizzare le interazioni degli utenti

Analizzare gruppi specifici di clienti nel tempo per identificare le tendenze utilizzando la funzionalità/funzione di analisi delle coorti

Utilizzaresoftware di monitoraggio dei clienti per analizzare i passaggi che gli utenti compiono per completare varie azioni (ad esempio, effettuare un acquisto o scaricare applicazioni mobili)

Eseguire test A/B per identificare i migliori design, layout o messaggi di prodotto per determinate pagine

Limiti di Kissmetrics

Alcune recensioni di piccole aziende affermano che il prezzo può essere elevato e difficile da gestire

Secondo alcune recensioni, le opzioni di reportistica disponibili sono limitate rispetto ad altri strumenti analitici simili

Prezzi di Kissmetrics

Silver: $199/mese

$199/mese Oro: $499/mese

$499/mese Platinum: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Kissmetrics

G2: 4.1/5 (150+ recensioni)

4.1/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

4. Analisi di Adobe

via Analisi di Adobe Adobe Analytics fornisce strumenti di gestione dei dati e di analisi web per monitorare, misurare e analizzare il comportamento degli utenti sui canali digitali. La piattaforma consente alle aziende di ottimizzare le strategie di marketing digitale, di ridurre al minimo gli abbandoni e di aumentare i tassi di fidelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Analytics

Integrazione perfetta della piattaforma di analisi web con altri prodotti Adobe (ad esempio, Adobe Campaign o Adobe Experience Cloud) per una soluzione di marketing digitale completa

Personalizzate i dashboard in base alle vostre esigenze specifiche, in modo da poter accedere rapidamente ai dati più rilevanti

Utilizzare la funzionalità Mappa delle attività per creare una mappa di calore per ogni pagina, in modo da poter identificare quali elementi attirano l'attenzione e quali no

Creare obiettivi SMART basati su un'analisi accurata e monitorarli obiettivi misurabili utilizzando approfondimenti in tempo reale

Limiti di Adobe Analytics

Secondo la reportistica, Adobe Analytics può essere complesso e presenta una curva di apprendimento ripida

I prezzi possono essere troppo elevati per le piccole aziende o le startup

Prezzi di Adobe Analytics

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (950+ recensioni)

4.1/5 (950+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

5. Hotjar

via Hotjar Hotjar è una suite software all-in-one di feedback e analisi per ottimizzare il vostro sito web e prendere decisioni basate sui dati. Hotjar Observe è l'alternativa Mixpanel più popolare della suite; abbinandolo a Hotjar Ask, Hotjar Engage e Hotjar Funnels avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per il vostro successo. 😎

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

Identificate i punti dolenti e visualizzate in modo dettagliato come gli utenti navigano sul vostro sito web o sulla vostra app mobile con il replay delle sessioni e la registrazione in-app

Tutti e quattro gli strumenti di Hotjar per creare mappe di calore, analizzare le registrazioni, ottenere il feedback degli utenti, visualizzare i sondaggi, connettersi con gli utenti uno-a-uno e migliorare i funnel commerciali

Utilizzate gli strumenti di monitoraggio degli eventi per analizzare il comportamento dei clienti, migliorare l'onboarding degli utenti e ottimizzare le aree ad alto tasso di abbandono

Scoprite come i vostri clienti si comportano in app con dati imparziali e usateli per creare funzionalità/funzione del prodotto che ameranno

Limiti di Hotjar

Alcune recensioni di utenti riportano che il supporto clienti ha spesso lunghi tempi di attesa con risposte al limite

Le recensioni di alcuni utenti menzionano problemi legati ai limiti di esportazione dei dati (100.000 registrazioni di sessione o meno)

Prezzi di Hotjar

HotJar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: $39/mese

$39/mese HotJar Observe Business: $99+/mese

$99+/mese HotJar Observe Scale: $213+/mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (250+ recensioni)

4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

6. Scatola di vetro

via Scatola di vetro Glassbox è una piattaforma completa di analisi web e mobile. È un'ottima alternativa a Mixpanel per le aziende che danno priorità a solide funzionalità/funzione di sicurezza e ad approfonditi strumenti di analisi dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Glassbox

Migliora le prestazioni dell'e-commerce grazie alla funzione di acquisizione IA per un'analisi avanzata dei dati

Esaminare le registrazioni delle sessioni degli utenti per identificare i casi d'uso, analizzare i dati e implementare modifiche per miglioramenti mirati

Analizzare con precisione l'acquisizione, l'attribuzione, i tassi di conversione e altro ancora utilizzando un ampio intervallo di KPI

Proteggere i personalizzati con funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia end-to-end, il controllo degli accessi e le autorizzazioni basate sui ruoli

Limiti di Glassbox

Le recensioni di alcuni utenti menzionano tempi di caricamento lenti e lag

Alcune recensioni riportano problemi con la conservazione dello spazio di archiviazione delle sessioni, che è limitato a 30 giorni

Prezzi di Glassbox

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Glassbox

G2: 4.9/5 (550+ recensioni)

4.9/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

7. Storia completa

via Storia completa FullStory è una soluzione di analisi dell'esperienza digitale e una fantastica alternativa a Mixpanel se siete alla ricerca di funzionalità/funzione aggiuntive e supporto. La piattaforma fornisce l'acquisizione delle sessioni e dei dati per fornire approfondimenti che vi aiuteranno a ottenere risultati aziendali migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di FullStory

I componenti aggiuntivi creati da FullStory per risolvere le carenze. Ad esempio, Annotate React è un plugin Babel open-source che aggiunge attributi stabili per React e React Native

Sfruttare le integrazioni con strumenti popolari come Pendo, Jira, HelpScout e Salesforce per riunire i dati

Utilizzate potenti funzionalità di ricerca e filtraggio per ottenere i dati che vi servono quando ne avete bisogno

Monitoraggio del comportamento degli utenti su più dispositivi e piattaforme digitali per un'analisi completa

Limiti di FullStory

Alcune recensioni di utenti menzionano il fatto che la piattaforma può richiedere molte risorse, con tempi di caricamento lenti quando si lavora con siti web ad alto traffico

Le recensioni di alcuni clienti esprimono il desiderio di ulteriori opzioni di personalizzazione per dashboard e reportistica

Prezzi di FullStory

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FullStory

G2: 4.5/5 (350+ recensioni)

4.5/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

8. Mucchio

via Heap Heap è una piattaforma di analisi dei dati web e mobile che cattura ogni interazione dell'utente tramite la registrazione sicura della sessione. Utilizzatela per ottenere informazioni sul comportamento dei clienti e per ottimizzare le vostre esperienze digitali. ⏩

Le migliori funzionalità/funzioni di Heap

Acquisizione mobile multipiattaforma, gestione dei dati e analisi senza SDK obsoleti

Provate la versione gratuita per esplorare le funzionalità/funzione della piattaforma, analizzare fino a 10.000 sessioni al mese e decidere se è l'alternativa a Mixpanel che fa per voi

Facile integrazione con strumenti popolari come Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory e archivi di dati come BigQuery e Snowflake

Ottimizzate le vostre esperienze digitali e ottenete informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti senza monitoraggio o tag manuale

Limiti di Heap

Alcune recensioni riportano che l'interfaccia utente può essere confusa o opprimente per chi ha un'esperienza limitata di analisi dei dati

Le recensioni di alcuni utenti menzionano la lentezza dell'elaborazione dei dati e problemi di accuratezza dei dati

Prezzi di Heap

**Gratis

Crescita: $3.600+/anno

$3.600+/anno Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premier: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Heap

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

9. Contenutoquadro

via Contenutoquadro Contentsquare è una piattaforma di analisi dell'esperienza che consente alle aziende di offrire esperienze umane attraverso proprietà digitali basate su dati dettagliati. Ottiene metriche comportamentali dalle interazioni e dagli intenti dei clienti in ogni passaggio del viaggio dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentsquare

Impostazione di notifiche personalizzate per ottenere aggiornamenti in tempo reale su informazioni ed eventi critici per aumentare il coinvolgimento degli utenti

Analizzare clic, scorrimenti, movimenti del mouse e altro ancora per migliorare l'impegno e le conversioni

Sfruttare la potenza dell'IA per identificare le opportunità con report e approfondimenti visivi di facile comprensione

Ottenere tempestivamente informazioni sui punti dolenti del percorso del cliente, in modo da poter agire prima che questo abbia un impatto sui guadagni

Limiti di Contentsquare

Alcune recensioni di utenti menzionano occasionali malfunzionamenti e messaggi di errore che possono avere un impatto sulla produttività

Alcune recensioni di alcuni utenti riportano tempi di caricamento lenti per i dataset di grandi dimensioni

Prezzi di Contentsquare

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Contentsquare

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

4.7/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

10. Smartlook

via Smartlook Smartlook è uno strumento di analisi avanzata che fornisce informazioni in tempo reale sui comportamenti e sulle esperienze degli utenti. Consente di capire come gli utenti interagiscono con la vostra produttività e di identificare le aree di miglioramento dell'esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartlook

Ottimizzare l'esperienza digitale con i dati raccolti dalle registrazioni delle sessioni e dalle mappe di calore

Monitoraggio del comportamento dell'utente attraverso l'imbuto commerciale per ottenere le informazioni necessarie a migliorare le conversioni

Sfruttate le opzioni di filtraggio avanzate come la segmentazione per posizione, dispositivo e comportamento per ottenere i dati necessari a incrementare i profitti

Integrazione con strumenti come Slack e Google Analytics, per tenere il team sulla stessa pagina

Limiti di Smartlook

Alcuni utenti riferiscono di essere stati confusi dal "Free Plan", una versione di prova gratuita di 14 giorni che non include l'accesso alle funzionalità/funzione avanzate

Le recensioni di alcuni utenti menzionano la difficoltà di navigare nell'interfaccia utente e la necessità di ulteriori opzioni personalizzate

Prezzi di Smartlook

Piano Free : Gratis

Gratis Piano Pro: $55/mese

$55/mese Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Smartlook valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti per i team di prodotto

Queste alternative a Mixpanel vi coprono (e non solo) per l'analisi basata sugli eventi. L'integrazione con uno strumento di gestione dei prodotti come ClickUp vi aiuterà a comprendere meglio il coinvolgimento degli utenti per prodotti e servizi, dandovi il vantaggio necessario per avere successo. 📈 🏆

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Scrittura di un documento sui requisiti di prodotto con lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Utilizzate i prompt di ClickUp AI per creare rapidamente i documenti sui requisiti di prodotto (PDR) in un batter d'occhio ClickUp per i team di prodotto è una soluzione completa per il project management e la collaborazione. Il nostro software di visual project management semplifica i flussi di lavoro, gestisce le attività e favorisce la comunicazione.

Gli utenti di ClickUp hanno accesso a migliaia di strumenti, modelli e funzioni per darvi un vantaggio. Alcuni dei nostri modelli più popolari per i team di prodotto includono:

IlModello di reportistica analitica ClickUpche può aiutare il team a visualizzare insiemi di dati completi e a monitorare i KPI con grafici e diagrammi semplici

IlModello di reportistica per l'analisi dei dati di ClickUpche può portare la vostra azienda a un livello superiore, facendovi usufruire di informazioni utili, aiutando il vostro team ad analizzare i dati in modo rapido e accurato

Dalle roadmap dei prodotti e dalle modelli di project management al brainstorming e modelli decisionali c'è un modello di ClickUp per ogni occasione. 🙂

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Migliaia di progetti e distrumenti di gestione della produttività per rendere più efficiente ed efficace l'analisi dei prodotti

Utilizzate le Automazioni di ClickUp per creare trigger e azioni personalizzate, in modo da rendere automatica un'ampia gamma di attività

ClickUp AI può riepilogare/riassumere le note delle riunioni, generare schemi, redigere email e monitorare gli stati di avanzamento dei progetti

Integrazione con oltre 1.000 piattaforme popolari come Salesforce, Slack, Asana, Jira e altre ancora. Se manca uno strumento con cui volete collegarvi, potete usare Zapier e l'API di ClickUp per crearlo

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento durante la familiarizzazione con le funzionalità/funzione di ClickUp (ma questo è risolto con tutorial gratuiti)

Secondo le recensioni, gli utenti potrebbero ricevere troppe notifiche e promemoria con le impostazioni predefinite

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

Mix It Up!

Sfruttare la potenza delle analisi è essenziale per un'azienda fiorente in un panorama guidato dai dati. Ogni alternativa a Mixpanel presente nel nostro elenco offre funzionalità e vantaggi unici da fare.

L'importante è trovare una soluzione che Da fare ciò di cui la vostra azienda ha bisogno, in modo da rimanere davanti alla concorrenza.

Mentre valutate le vostre opzioni, ClickUp offre ai vostri team solide capacità di project management e di gestione dei prodotti. Si integra perfettamente con i principali strumenti di analisi per usufruire di approfondimenti sul coinvolgimento degli utenti.

ClickUp è la soluzione ideale per rivoluzionare il modo in cui i team di produttività collaborano e analizzano i dati. Fate il vostro prossimo passaggio per elevare il vostro gioco di analisi.. iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🚀 👀