I 10 migliori software di visualizzazione per Microsoft Project del 2026

Quando ho iniziato a lavorare come project manager, mi sono subito reso conto che, sebbene Microsoft Project fosse un ottimo strumento, il suo costo elevato e la complessità delle licenze rappresentavano una sfida per alcune persone.

Gestire le licenze a volume era complicato: il mio team avrebbe utilizzato tutte le funzionalità/funzioni o stavamo semplicemente pagando per funzioni extra? Inoltre, le modifiche non autorizzate ai file rendevano difficile mantenere il controllo.

Avevo bisogno di una soluzione più semplice, quindi ho preso in considerazione Microsoft Project Viewer per aiutare il mio team ad accedere e condividere i dettagli dei progetti senza il fastidio delle licenze complete.

In questo articolo condividerò la mia selezione dei 10 migliori software di visualizzazione per Microsoft Project, illustrandone le funzionalità principali e i limiti, in modo che tu possa prendere una decisione informata.

Cominciamo!

Cosa cercare in un software di visualizzazione per Microsoft Project?

Tutti i visualizzatori di Microsoft Project consentono l'accesso ai file dei progetti, ma alcuni offrono funzionalità aggiuntive, rendendoli vere e proprie alternative a Microsoft Project. Queste funzionalità aggiuntive possono migliorare notevolmente la collaborazione tra i team e la condivisione delle informazioni.

Ecco alcune funzionalità/funzioni indispensabili che i project manager dovrebbero prendere in considerazione:

Apri file MPP: Assicurati la compatibilità con vari formati di file (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) per un accesso completo al progetto

Condivisione dei file di progetto: cerca le opzioni per esportare i file MPP in formato Excel o CSV per facilitare la condivisione con utenti che non utilizzano Microsoft Project

Stampa dei file del progetto: Assicurati che il visualizzatore consenta di stampare facilmente le copie cartacee necessarie per le riunioni

Assistenza per sistemi operativi: Verifica la compatibilità con il tuo sistema operativo, che sia Windows, Mac o Linux

Visualizza grafici e report: verifica gli elementi visivi essenziali del progetto, come i diagrammi di Gantt e i report sull'allocazione delle risorse

Accedi alle viste personalizzate: assicurati che sia in grado di aprire le viste personalizzate create in Microsoft Project per una presentazione accurata dei dati

Esportazione dei file: verifica che sia possibile esportare i file in Microsoft Project o Excel per aggiornarli facilmente

Gestione di file di grandi dimensioni: presta attenzione a eventuali limiti di dimensione dei file che potrebbero limitare l'accesso a progetti più grandi

Integrazione con i servizi cloud: Verifica la compatibilità con SharePoint, Google Drive e OneDrive

Versioni supportate: Verifica la compatibilità con le versioni di Microsoft Project che stai utilizzando

I 10 migliori software di visualizzazione per Microsoft Project

Ecco la mia selezione dei 10 migliori software di visualizzazione per Microsoft Project che ti consentono di visualizzare e condividere i piani di progetto Microsoft in modo dettagliato: 👇🏼

1. ClickUp (Il migliore per il project management complessivo con integrazioni)

ClickUp offre sia funzionalità per visualizzare i file di Microsoft Project sia funzionalità complete di project management, rendendolo una scelta eccellente per i team che desiderano lavorare con i file di MS Project avendo al contempo accesso a strumenti aggiuntivi di project management.

Sebbene non sia stato progettato specificamente come visualizzatore di MS Project, il software di project management ClickUp è una piattaforma versatile che vale la pena prendere in considerazione per la gestione dei tuoi progetti.

Ho scelto ClickUp come prima scelta perché combina funzionalità di integrazione con strumenti di collaborazione, rendendolo il miglior strumento di project management.

Attività di ClickUp

Con ClickUp Tasks, puoi suddividere i progetti complessi in attività gestibili e allinearle al tuo flusso di lavoro. Aggiungi campi personalizzati, collega attività dipendenti e classificale per Tipo di attività per assicurarti che tutto sia organizzato esattamente come ti serve.

Questa personalizzazione va oltre la semplice visualizzazione dei file e consente di gestire attivamente i tuoi progetti.

Visualizza il lavoro su più elenchi per gestire attività interfunzionali e pianificare i Sprint con le attività di ClickUp

Integrazioni ClickUp

In qualità di utente di ClickUp, apprezzo molto il modo in cui ClickUp Integrations, che offre oltre 1.000 strumenti, semplifica l'importazione e l'esportazione dei dati.

Che tu stia importando attività da Asana, Trello o Jira, oppure effettuando la sincronizzazione con Google Drive, Slack e HubSpot, ClickUp mantiene tutto ottimizzato e accessibile in un unico posto.

Unisci i tuoi strumenti con le integrazioni di ClickUp e gestisci tutti i tuoi progetti da un'unica piattaforma

I diagrammi di Gantt sono ottimi per il monitoraggio delle tempistiche, mentre le bacheche Kanban sono perfette per visualizzare il flusso di lavoro e gestire le priorità delle attività.

ClickUp Views

Mentre molti visualizzatori di Microsoft Project consentono principalmente di visualizzare i file .mpp, ClickUp Views va oltre. Ti permette di gestire attivamente i tuoi progetti con viste personalizzabili come i diagrammi Gantt e le bacheche Kanban.

Rimani in linea con la visualizzazione del percorso critico in ClickUp Gantt e assicurati che i tuoi progetti raggiungano ogni attività cardine

Scarica questo modello Migliora la tua produttività con il modello di project management ClickUp

Il modello di project management ClickUp semplifica la pianificazione grazie a uno spazio predefinito che organizza il lavoro in cartelle dedicate alle fasi del progetto.

Ecco cosa puoi ottenere:

Visualizza e effettua il monitoraggio delle risorse: Ottieni una panoramica chiara delle risorse del progetto

Gestisci e assegna priorità alle attività: Assegna e assegna priorità alle attività con diverse visualizzazioni del flusso di lavoro

Collaborazione senza intoppi: Esecuzione della sincronizzazione senza sforzo con gli stakeholder e il tuo team

Questo modello gratuito offre una vista Elenco flessibile e una vista Bacheca in stile Kanban per monitorare immediatamente lo stato di avanzamento, oltre a sei stati personalizzati delle attività per indicare se le azioni sono in corso, aperte o completate.

Rispetto ai tradizionali software di visualizzazione di Microsoft Project, questo modello ClickUp offre un approccio più interattivo, consentendoti di gestire le attività e collaborare con il tuo team, anziché limitarti alla semplice visualizzazione dei dati.

🌟 Archivio modelli: Scopri la nostra gamma di modelli di project management per ogni esigenza, dai flussi di lavoro agili alle strategie di marketing.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Controlla l'accesso: imposta le autorizzazioni e controlla chi può visualizzare o modificare i tuoi progetti creando link condivisibili per Elenchi o Documenti

Centralizza le informazioni: organizza il tuo lavoro in modo strutturato tra spazi, progetti, elenchi, attività e attività secondarie. Puoi anche aggiungere campi personalizzati per un monitoraggio e un'organizzazione più dettagliati

Monitoraggio del tempo: Ottimizza il tuo flusso di lavoro di project management utilizzando le funzionalità Ottimizza il tuo flusso di lavoro di project management utilizzando le funzionalità di monitoraggio del tempo e di reportistica , che forniscono informazioni dettagliate sulla durata delle attività e sull'allocazione delle risorse

Collabora con il tuo team: usa commenti, chat e @menzioni per rimanere in contatto e assicurarti che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda durante l'intero ciclo di vita del progetto

Monitora lo stato: tieni tutti aggiornati, compresi gli stakeholder esterni, grazie tieni tutti aggiornati, compresi gli stakeholder esterni, grazie alle dashboard personalizzabili di ClickUp che mostrano in tempo reale l'andamento delle metriche chiave del progetto, per individuare le aree di miglioramento

Allinea e monitora gli obiettivi collettivi del tuo team con gli obiettivi raggruppati nelle dashboard di ClickUp

Utilizza l'AI Knowledge Manager: Accedi immediatamente alle risposte relative a attività, documenti e membri del team tramite Accedi immediatamente alle risposte relative a attività, documenti e membri del team tramite ClickUp Brain , eliminando la necessità di setacciare più fonti alla ricerca di informazioni

Sfrutta ClickUp AI per semplificare il project management automatizzando le attività, generando approfondimenti e creando contenuti

Limiti di ClickUp

Le funzionalità complete di project management di ClickUp possono comportare una curva di apprendimento piuttosto ripida

L'app mobile è ancora in fase di sviluppo e non eguaglia ancora le prestazioni e le funzioni della versione web

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Stavo cercando una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho avuto la sensazione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso in grado di offrirci vantaggi che non avevo nemmeno immaginato.

Stavo cercando una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho avuto la sensazione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso in grado di offrirci vantaggi che non avevo nemmeno immaginato.

✨ Suggerimento bonus: Vuoi migliorare il monitoraggio dei tuoi progetti? La nostra raccolta di esempi di dashboard di progetto ti aiuterà a progettare visualizzazioni intuitive che trasformeranno il tuo flusso di lavoro e aumenteranno l'efficacia del team.

2. Project Plan 365 (Il migliore per la compatibilità con Microsoft Project su qualsiasi dispositivo)

Project Plan 365, sviluppato da Housatonic Software, è uno strumento di project management compatibile con i file Microsoft Project (.mpp).

Ti permette di aprire e effettuare le modifiche ai file di Microsoft Project direttamente senza importarli o esportarli, rendendo la collaborazione fluida e senza intoppi.

Questo strumento offre una pianificazione e una collaborazione senza soluzione di continuità, in particolare per gli utenti che hanno familiarità con Microsoft Project. Che tu stia gestendo progetti tradizionali o utilizzando moderne metodologie Agile, questo strumento semplifica il monitoraggio dello stato dei progetti e ti aiuta a mantenere tutto organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Project Plan 365

Accedi ai tuoi progetti su qualsiasi dispositivo: PC, Mac, iOS o Android*

Collegati a tutti i principali servizi cloud come Google Drive, Dropbox, OneDrive e SharePoint, assicurandoti che i tuoi dati siano sempre accessibili e in sicurezza

Calcola costi, scadenze e percorsi critici grazie al suo motore di pianificazione avanzato

Crea splendidi diagrammi di Gantt e report visivi per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti

Limiti di Project Plan 365

Potresti riscontrare arresti anomali occasionali quando lavori con grafici complessi

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di sincronizzazione con Dropbox

Prezzi di Project Plan 365

Standard: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Business: 16 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Project Plan 365

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡Consiglio da esperto: Pianifica aggiornamenti regolari all'interno del software di visualizzazione per tenere informati gli stakeholder del progetto sull'andamento e sulle modifiche. Questo può evitare malintesi e garantire che tutti siano allineati.

3. MOOS Project Viewer (Il migliore per la visualizzazione leggera dei file di progetto di Microsoft)

MOOS Project Viewer è un software con licenza basata sull'utente che funziona su qualsiasi piattaforma compatibile con Java, inclusi Windows, Mac OS X e Linux. Si tratta di una soluzione conveniente per i project manager e le parti interessate, che la rende un'opzione flessibile per gli utenti su più sistemi.

Sebbene non sia stato sviluppato da Microsoft®, questo visualizzatore di Microsoft Project è progettato per offrirti tutte le funzionalità di visualizzazione necessarie per gestire i tuoi progetti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di MOOS Project Viewer

Apri i file Microsoft® Project in vari formati (.mpp, .mpt, .xml) e versioni dal 2000 al 2019, garantendoti flessibilità nell'accesso ai dati di progetto tra le diverse versioni

Stampa direttamente qualsiasi vista del progetto, in modo da poter effettuare la condivisione dei report o conservare copie cartacee come riferimento

Carica automaticamente i progetti e i sottoprogetti di Master per una gestione del project management più snella

Filtra le attività per concentrarti meglio, evidenziando attività o fasi specifiche del tuo progetto

Limiti di MOOS Project Viewer

La mancanza di funzionalità avanzate lo rende meno adatto a progetti complessi

Questo software si basa in gran parte sull'integrazione con altri software

Prezzi di MOOS Project Viewer

Prezzo standard: 25 $/licenza

Aggiornamento: 12,50 $ per licenza

Rinnovo: 7,50 $/licenza

Valutazioni e recensioni di MOOS Project Viewer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Steelray Project Viewer (Ideale per la visualizzazione avanzata e la reportistica in MS Project)

Lanciato nel 2000, Steelray Viewer è un visualizzatore di Microsoft Project economico, ideale per i membri del team che hanno solo bisogno di visualizzare i file di progetto.

È perfetto per chi non ha bisogno di tutte le funzioni, ma desidera comunque accedere ai dettagli chiave del progetto.

Puoi trovare facilmente attività, risorse o date e stampare piani di progetto su larga scala. Sebbene Steelray sia una soluzione on-premise, il che significa che devi scaricarla sul tuo computer, la sua semplicità e convenienza la rendono un'ottima opzione per chi ha bisogno di un visualizzatore di progetti affidabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Steelray Project Viewer

Accedi alla visualizzazione dei progetti a livello di azienda per settori con pianificazioni di progetto di grandi dimensioni, come quello aerospaziale e delle costruzioni

Apri i file Microsoft Project dalle versioni 1998 alla 2019, nonché i file Oracle Primavera P6.XER, per una compatibilità perfetta

Naviga tra i dettagli del progetto con un solo clic, visualizzando con facilità attività, risorse o date chiave

Visualizza in anteprima e ridimensiona i piani dei progetti senza sforzo grazie alle opzioni di stampa avanzate. Controlla le dimensioni della pagina, l'orientamento e altri dettagli di stampa per un risultato più efficiente

Limiti di Steelray Project Viewer

Steelray si rivolge esclusivamente agli utenti interessati a visualizzare i file MPP

Potrebbe non fornire il supporto completo per i formati o le funzionalità/funzioni più recenti

Prezzi di Steelray Project Viewer

Visualizzatore per Microsoft Project: 20 $/anno per utente

Ultimate Edition: 35 $/anno per utente

Visualizzatore per Primavera: 20 $ all'anno per utente

Valutazioni e recensioni di Steelray Project Viewer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

❓Lo sapevi? Molti strumenti di visualizzazione di Microsoft Project offrono ora l'integrazione con il cloud, consentendo ai team di accedere ai file di progetto e collaborare su di essi da qualsiasi luogo, migliorando le capacità di lavoro da remoto.

5. Seavus Project Viewer (Il migliore per la visualizzazione sicura dei progetti con tutte le funzioni di MS Project)

Seavus Project Viewer è uno strumento pratico per aprire e visualizzare i file MS Project, che offre alla tua organizzazione un modo semplice e conveniente per accedere ai dati dei progetti senza interruzioni.

Questo visualizzatore di Microsoft Project offre un'interfaccia simile a quella di Microsoft Project, rendendo facile per gli utenti navigare e gestire i piani dei progetti.

Mi piace il fatto che offra oltre 27 viste, sia personalizzabile per diversi ruoli di progetto e includa diagrammi Gantt, pianificazioni del percorso critico e viste di gestione delle attività, rendendolo un ottimo software di gestione delle attività entry-level.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seavus

Effettua la condivisione sicura dei dati del progetto senza salvarli su dispositivi esterni, garantendo privacy e protezione dei dati

Usalo nella tua lingua grazie al supporto multilingue, disponibile in 11 lingue diverse tra cui inglese, tedesco, giapponese e altre ancora

Integrazione con Skype for Business, per migliorare il tuo piano di comunicazione di progetto e consentire la comunicazione diretta tra i membri del team all'interno del visualizzatore di progetti

Estrai report dettagliati sui progressi, sui costi e sugli aggiornamenti delle attività, ottenendo una visione chiara dello stato di salute del progetto

Limiti di Seavus

Seavus Project Viewer ha un limite nella visualizzazione dei file MPP e non consente di creare o effettuare modifiche ai file

Il livello di integrazione con altri strumenti di project management comunemente utilizzati potrebbe essere limitato

Prezzi di Seavus

Licenza singola: 30 $ per licenza (individuale)

Licenza simultanea: 89 $ per licenza (individuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise Unlimited: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Seavus

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. GanttProject (Il migliore per la creazione e la gestione di grafici di Gantt open source)

Sono un grande fan delle soluzioni open source, quindi mi piace usare GanttProject. Questo versatile strumento di project management rende la creazione e la gestione dei progetti semplice ed efficiente.

Che tu utilizzi Windows, macOS o Linux, GanttProject è veloce da configurare e ti aiuta a organizzare attività e risorse con facilità.

Rilasciato sotto licenza GPL3, il codice sorgente è disponibile per scaricare, modificare e ridistribuire. Questa flessibilità lo rende una scelta conveniente per le piccole e medie imprese alla ricerca del miglior visualizzatore di Microsoft Project.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttProject

Inizia subito a creare progetti senza complicate procedure di configurazione

Suddividi le attività, assegna le risorse e crea grafici Gantt senza alcuno sforzo

Esporta i file di progetto in formato Microsoft Project oppure lavora con file CSV ed Excel. Puoi anche creare report in formato PDF e PNG

Tieni traccia dello stato e confrontalo direttamente con le linee di base per identificare eventuali scostamenti

Limiti di GanttProject

Questo strumento non è l'ideale per analisi complesse

L'interfaccia sembra datata e un po' scomoda da usare

Prezzi di GanttProject

Free

Contributi volontari a partire da 5 dollari

Valutazioni e recensioni di GanttProject

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

7. MPP Viewer (Ideale per visualizzare i file MPP in modo semplice e veloce)

Se stai cercando un modo semplice per accedere ai file MS Project, MPP Viewer è un'ottima scelta. Questo visualizzatore intuitivo ti consente di aprire, esportare e stampare file MPP senza problemi.

È compatibile con varie versioni di Microsoft Project, tra cui 2016, 2007, 2003 e 2000. Inoltre, offre un'interfaccia intuitiva che semplifica la navigazione tra i dati del progetto.

MPP Viewer 4.0 richiede .NET Framework 4.6.2 per funzionare correttamente. Se utilizzi Windows XP, avrai bisogno di MPP Viewer 1.0, che offre supporto per .NET 4.5.

Le migliori funzionalità/funzioni di MPP Viewer

Visualizza la struttura del tuo progetto con un layout chiaro e gerarchico per comprendere facilmente le relazioni tra le attività

Lavora su più file di documentazione del progetto contemporaneamente, consentendo un confronto e una gestione senza soluzione di continuità delle attività

Filtra facilmente le attività in base allo stato di completamento: completate, incomplete o con scadenza oggi

Resta al passo con le scadenze grazie all'evidenziazione automatica delle attività in ritardo

Limiti di MPP Viewer

Non è possibile aprire i file di progetto del 2007 e, in assenza di un registro degli errori, le opzioni di risoluzione dei problemi sono fortemente limitate

Prezzi dei visualizzatori MPP

È gratis poiché si tratta di una piattaforma open source

Valutazioni e recensioni di MPP Viewer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Project Reader (Il migliore per visualizzare i file MS Project in modo economico)

Project Reader ti garantisce gli strumenti necessari per gestire i progetti in modo efficace, soprattutto quando devi gestire grandi quantità di dati.

Puoi aprire più progetti con vari tipi di file Microsoft Project, inclusi file MPP, MPT, XML e persino file risalenti alle versioni del 1998.

Questo visualizzatore leggero riproduce l'esperienza d'uso di MS Project, offrendo funzionalità essenziali come i diagrammi Gantt, l'utilizzo delle attività, il monitoraggio Gantt e la gestione delle risorse sia per gli utenti Windows che per quelli Mac.

Le migliori funzionalità di Project Reader

Prendi note sulle attività, ordina le tabelle ed esporta i dati in Excel per facilitare la condivisione e l'analisi dei dati

Scegli tra diverse lingue — inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese — rendendolo accessibile a un pubblico più ampio

Individua rapidamente i dati all'interno di progetti di grandi dimensioni utilizzando la funzionalità di ricerca, risparmiando tempo prezioso

Personalizza la tua esperienza di visualizzazione scegliendo tra le tabelle esistenti o creandone una personalizzata

Limiti di Project Reader

Mancanza di flessibilità nella chiusura dei file al livello in cui sono stati salvati e nella loro riapertura al livello superiore

Le opzioni limitate per la gestione dei file potrebbero interferire con il flusso di lavoro dell'utente

Prezzi di Project Reader

Standard: 29 $ (licenza per singola workstation)

Standard: 92 $ (licenza simultanea)

Professional: 40 $ (licenza per singola workstation)

Professional: 115 $ (licenza simultanea)

Valutazioni e recensioni di Project Reader

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Smartsheet (Ideale per la gestione collaborativa del lavoro e l'automazione)

Smartsheet combina la familiarità dei fogli di calcolo con le funzionalità degli strumenti di collaborazione e project management, rendendolo una pratica alternativa ai tradizionali visualizzatori di Microsoft Project, incluso Microsoft Project Server.

Per ottenere un esito positivo nell'importazione di un file .mpp, è necessario rimuovere i vincoli come "deve terminare il" e assicurarsi che tutte le colonne siano espanse. Questi passaggi aiutano a prevenire eventuali intoppi durante il processo di importazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Integrazione perfetta con una vasta gamma di applicazioni, tra cui le app Microsoft e Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box e Tableau

Utilizza l'IA di Smartsheet per compilare automaticamente formule o testo nelle celle del foglio di calcolo, semplificando l'inserimento dei dati e riducendo gli errori

Condividi file, imposta avvisi e crea thread di conversazione per mantenere il tuo team connesso e migliorare la comunicazione all'interno del team

Esporta facilmente i dati dei grafici di Gantt nei fogli di calcolo, consentendo una rapida analisi e manipolazione delle informazioni relative al tuo progetto

Limiti di Smartsheet

È consentito un solo foglio di calcolo per file

C'è un limite alla quantità di dati che puoi memorizzare tra righe e colonne

Prezzi di Smartsheet

Pro: 9 $ al mese per utente

Business: 32 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

10. Project Viewer 365 (Il migliore per la visualizzazione multipiattaforma dei file MS Project)

Project Viewer 365 è uno strumento pratico per aprire, leggere e effettuare la condivisione di file MS Project. Che tu faccia parte di un piccolo team o collabori con partner esterni, questo visualizzatore MS Project semplifica il processo, consentendo un rapido accesso ai dettagli del progetto senza la complessità di un software completo di project management.

Funziona perfettamente con le versioni di MS Project dal 2021 fino al 2010. Inoltre, la sua interfaccia simile a quella di Office 365 è intuitiva, rendendolo facilissimo da usare per qualsiasi utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Project Viewer 365

Utilizza la versione gratis per visualizzare i tuoi progetti senza alcun costo: è la scelta ideale per i team che hanno solo bisogno di vedere i dettagli delle attività

Accedi ai tuoi file .mpp senza problemi su Windows, Mac e dispositivi mobili, assicurandoti di poter lavorare da qualsiasi luogo

Effettua la connessione facile a Google Drive, OneDrive, Dropbox e SharePoint per gestire e effettuare la condivisione dei file senza alcuno sforzo

Limiti di Project Viewer 365

La versione gratis potrebbe limitare l'accesso alle funzionalità avanzate

Questo strumento non è progettato per effettuare modifiche o creare file di progetto

Prezzi di Project Viewer 365

Licenza perpetua: A partire da 29,99 $ per utente

Valutazioni e recensioni di Project Viewer 365

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Combina i visualizzatori dei progetti con ClickUp per una migliore organizzazione

Scegliere il giusto software di visualizzazione per Microsoft Project può migliorare significativamente il project management dei tuoi progetti. Offre una soluzione conveniente per visualizzare e condividere i file di progetto senza le complessità legate alle licenze complete.

Ciascuno dei dieci strumenti di visualizzazione di MS Project che abbiamo esaminato presenta funzionalità uniche, dalla collaborazione senza soluzione di continuità alla reportistica affidabile.

Ma se desideri qualcosa di più di un semplice visualizzatore di MS Project, ClickUp è il vincitore indiscusso. Grazie alla sua gestione intuitiva delle attività e alle viste personalizzabili, come i diagrammi di Gantt e le bacheche Kanban, ClickUp ti consente di adattare perfettamente il tuo flusso di lavoro alle tue esigenze.

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