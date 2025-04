I migliori modelli Excel OKR da esplorare (+ alternative affidabili)

Vi siete mai chiesti perché alcune aziende prosperano mentre altre arrancano? Non si tratta solo di un marketing impressionante o di una base di clienti fedeli; si tratta di avere una visione chiara e gli strumenti giusti per dare vita a quella visione.

È qui che entrano in gioco gli oggetti e i risultati chiave (OKR). Questo quadro aiuta le organizzazioni ad allineare i team, a rafforzare la responsabilità e a raggiungere obiettivi ambiziosi.

I modelli Excel sono soluzioni popolari per personalizzare gli OKR in base alle esigenze dell'organizzazione. Ottimizzano il monitoraggio dei dati, rendendo più facile la visualizzazione dello stato e l'individuazione delle aree di miglioramento.

In questo post esploreremo i sette migliori modelli di OKR personalizzabili in Excel per semplificare il processo di impostazione degli obiettivi. Condivideremo anche alcune alternative che potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze. Continuate a leggere!

Cosa rende un buon modello di OKR in Excel?

La scelta del modello OKR giusto è essenziale per gestire efficacemente gli oggetti e garantire l'allineamento all'interno dell'organizzazione.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare per la selezione di modelli Excel OKR che soddisfino le vostre esigenze specifiche:

Chiarezza e semplicità: Optate per un modello con un layout pulito e intuitivo che riduca al minimo la complessità. Istruzioni e linee guida cancellate aiutano a ridurre la confusione, consentendo ai membri del team di comprendere facilmente i loro ruoli e i loro contributi per ogni OKR

Personalizzabilità: Selezionate modelli che vi permettano di adattare i campi e i layout in base agli obiettivi della vostra organizzazione e alle dinamiche del team. Questa flessibilità vi permette di adattare gli oggetti all'evoluzione delle priorità aziendali, mantenendo gli OKR pertinenti e perseguibili

**Scegliete modelli con visualizzazioni accattivanti, come grafici e diagrammi, per visualizzare chiaramente attività cardine e risultati. Gli aggiornamenti in tempo reale di questi elementi visivi aiutano i team a monitorare il loro stato, a celebrare i risultati raggiunti e a identificare le aree che richiedono attenzione

Formule precostituite: Cercate modelli con funzionalità/funzione di calcolo automatizzate per semplificare il processo di monitoraggio degli obiettivi. Le formule precostituite riducono il rischio di errore umano e fanno risparmiare tempo, permettendo al team di concentrarsi sull'analisi dei risultati piuttosto che sulla voce manuale dei dati

**Scegliete modelli in grado di integrarsi perfettamente con i sistemi di pianificazione aziendale o con le fonti dati esistenti. Questa capacità garantisce che gli OKR siano allineati con le ultime informazioni e metriche, consentendo di prendere decisioni informate e migliorando l'analisi complessiva

I 7 migliori modelli di OKR in Excel da esplorare

Ogni elemento essenziale di un buon modello ha un ruolo significativo nel migliorare la chiarezza, la responsabilità e il monitoraggio dello stato. Ecco perché la selezione del modello OKR giusto è fondamentale per allineare i lavori richiesti dal team e ottenere risultati misurabili.

Per semplificare la scelta, abbiamo raccolto i sette migliori modelli di OKR in Excel. Esplorate queste opzioni per trovare quella perfetta per la vostra organizzazione ed elevare il vostro processo di impostazione e pianificazione degli obiettivi:

1. Il modello Excel OKR di Weekdone

via Settimana Weekdone Modello OKR di Excel è ideale per monitorare gli OKR a più livelli. Il quadro è dotato di sottofogli sugli OKR aziendali, di team e individuali. Ogni cella ha un tema semplice ma accattivante, che ne facilita la lettura.

Il layout semplice rende facile anche la personalizzazione. Per monitorare più team, è sufficiente duplicare un sottofoglio.

Un altro vantaggio è che quasi tutte le celle sono basate su formule. Ciò significa che un aggiornamento dei risultati chiave cambia istantaneamente la realizzazione dell'oggetto nel suo complesso.

Perché vi piacerà:

Calcolo automatico dei risultati chiave con formule incorporate

Mantenere la gestione degli OKR semplice con le sue semplici categorie di obiettivi pre-costruiti

Migliora l'allineamento del team con indicatori di stato colorati per una rapida valutazione dello stato

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto per le startup e le piccole aziende. È adatto alla gestione degli OKR con particolare attenzione agli obiettivi a lungo termine.

2. Il modello di monitoraggio OKR in Excel di Mooncamp

via Mooncamp Volete un approccio approfondito al monitoraggio degli OKR? Mooncamp Modello di monitoraggio OKR in Excel è la scelta ideale. Presenta schede aziendali e di team per tracciare ogni OKR.

Inoltre, ogni risultato chiave (KR) è mappato con dettagli sul titolare, la scadenza, il livello di fiducia e altro ancora. Il modello è dotato anche di un OKR dashboard che collega e visualizza lo stato generale.

Mooncamp fornisce anche una guida, un foglio per il check-in e un foglio per il controllo dei risultati Esempi di OKR per alimentare la disciplina e la comprensione dei nuovi utenti.

Perché vi piacerà:

Visualizzazione dello stato con grafici a barre accattivanti che si aggiornano in tempo reale

Presentare facilmente le revisioni OKR con un foglio dashboard dedicato per i riepiloghi/riassunti

Migliorare l'account con le responsabilità e le scadenze dei titolari chiaramente definite per ogni risultato chiave

**Caso d'uso ideale Questo modello è ideale per le aziende che desiderano avere tutti gli elementi del dashboard OKR in un'unica pagina. È ideale anche per le revisioni periodiche dello stato degli OKR e per gli aggiustamenti basati sui dati.

💡Pro Tip: Siete alla ricerca di un'efficace modelli per l'impostazione degli obiettivi ?

Ecco alcuni consigli per selezionare quello giusto:

Valutare le vostre esigenze per identificare gli obiettivi specifici che volete raggiungere

Esplorate le opzioni di personalizzazione che vi permettono di adattare il modello ai vostri processi specifici

Cercare capacità di integrazione con gli strumenti esistenti per una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità

Valutare il supporto e le risorse disponibili, come guide ed esercitazioni, per aiutarvi a iniziare

3. Modello di OKR ponderato per coefficiente in Excel

via Coefficiente Il Modello di OKR ponderato in Excel allinea gli obiettivi aziendali con i traguardi dei reparti. La funzionalità/funzione prevede una colonna per specificare il peso di ogni risultato chiave per comunicare l'impatto del team sull'intera organizzazione.

Il modello suddivide lo stato in due aspetti chiave. In generale, lo stato di avanzamento del KR visualizza i progressi compiuti dal team, mentre il punteggio ponderato visualizza il peso del KR raggiunto.

Questo approccio aiuta il top management e i team a concentrarsi sulle aree chiave che richiedono attenzione. Coefficient include anche una tavolozza di colori distinti e date di scadenza chiare per garantire che tutte le parti interessate rimangano in carreggiata.

Perché vi piacerà:

Priorità e analisi degli OKR in modo efficiente grazie al punteggio ponderato

Garantire aggiornamenti in tempo reale con formule precostituite per ogni cella

Strutturate i vostri OKR con sottotabelle e riepiloghi/riassunti per ogni oggetto

**Caso d'uso ideale Il modello è stato progettato per team e piccole aziende che desiderano assegnare priorità a obiettivi di grande impatto.

4. Modello di revisione dell'OKR in Excel di Coefficient

via Coefficiente Coefficiente Modello di revisione OKR in Excel è una soluzione popolare per condurre le revisioni in modo efficace. È stato progettato per riunioni di leadership o di escalation per garantire il raggiungimento degli OKR.

Il modello include una tabella che mappa lo stato più recente di ogni OKR, completato dall'arco di tempo in cui deve essere raggiunto. È presente anche una sezione di commenti per comunicare preoccupazioni o aggiornamenti chiave.

Oltre alla tabella di revisione, il modello si chiude con un riepilogo che evidenzia gli aspetti positivi e i piani d'azione. Nel complesso, è perfetto per facilitare una riunione di revisione delle OKR chiara e fattibile.

Perché vi piacerà:

Condurre revisioni OKR semplici ma approfondite con spazio per la registrazione di dettagli e riepiloghi/riassunti

Fornire chiari aggiornamenti sullo stato di avanzamento con ogni risultato chiave mappato rispetto al rispettivo oggetto

Promuovere un feedback collaborativo con aree designate per i contributi del team e i passaggi successivi suggeriti

**Caso d'uso ideale Questo è un modello ideale per i team HR e di leadership. È ideale quando ci si concentra sulle revisioni trimestrali delle prestazioni e sui cicli di feedback.

5. Il modello Excel di OKR per team di Coefficient

via Coefficiente Il Modello Excel di OKR del team per coefficiente è un modello di impostazione degli obiettivi OKR progettato per team piccoli e mirati. Identifica ogni OKR, il team che ne è responsabile e i tempi di realizzazione. La rappresentazione degli OKR da parte del team favorisce la titolarità e la responsabilità all'interno della funzione specifica.

Grazie a formule precostituite, il modello consente anche di monitorare automaticamente lo stato dei traguardi in tempo reale. Questo approccio semplificato promuove l'efficienza e la trasparenza nel raggiungimento degli oggetti del team e dell'azienda.

Perché vi piacerà:

Incoraggiare la responsabilità e la titolarità con gli OKR per il team

Visualizzazione rapida dei risultati chiave con scadenze assegnate per ogni oggetto

Aumentare la collaborazione attraverso incarichi chiari, assicurando che ognuno conosca i propri ruoli e il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi del team

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto per piccoli team interfunzionali che lavorano a progetti in collaborazione. Garantisce obiettivi e responsabilità unificati tra le diverse funzioni, rendendo più facile l'allineamento dei lavori richiesti e il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

6. Il modello Excel OKR di Cascade

via Cascata Questo framework multi-foglio di Cascade offre sezioni separate per gli OKR aziendali, di team e individuali. Consente inoltre di monitorare lo stato di avanzamento e di evidenziare i problemi a ciascun livello.

Questo Modello OKR di Excel è ottimo per migliorare la trasparenza e l'account, con visualizzazioni chiare e calcoli automatizzati. Il glossario e la guida iniziale assicurano che tutti siano equipaggiati allo stesso modo per contribuire agli obiettivi strategici.

Perché vi piacerà:

Allineare gli OKR del team e dell'azienda con un tracker degli obiettivi in una sola pagina

Monitoraggio immediato dello stato con un campo di avanzamento precostituito che si aggiorna in tempo reale

Personalizzate gli obiettivi in base al reparto o al focus del team

**Caso d'uso ideale Questo modello è ideale per le organizzazioni che mirano all'allineamento dei team. Assicura che tutti lavorino insieme verso obiettivi comuni.

7. Foglio di calcolo OKR Lista di controllo settimanale da WPS Modello

via WPS WPS Foglio di calcolo OKR Lista di controllo settimanale è stato progettato per aiutare le aziende a far evolvere i risultati. Il framework presenta sottofogli dedicati agli oggetti, ai risultati chiave, ai traguardi settimanali e ai risultati effettivi. Questo garantisce un approccio strutturato al monitoraggio e alla gestione dello stato settimanale degli OKR.

Inoltre, fornisce una panoramica chiara dello stato degli OKR e uno spazio separato per aggiungere aggiornamenti specifici. Inoltre, il framework presenta una tabella del livello di confidenza per ogni OKR. Questo aiuta il management a capire la probabilità di esito positivo e le aree che necessitano di un supporto prioritario.

Perché vi piacerà:

Pianificate i check-in settimanali degli OKR con un monitoraggio semplice in stile lista di controllo

Regolare i lavori richiesti e le priorità con il campo di fiducia delle attività

Escalation dei problemi senza sforzo con sezioni dedicate ai commenti

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto per i team leader e le aziende che hanno a che fare con traguardi dinamici. È ideale anche per monitorare lo stato degli OKR settimanali e per concentrarsi sugli OKR sensibili al tempo.

Limiti dell'uso di Excel per i modelli OKR

Sebbene Excel sia uno strumento potente per l'analisi dei dati e un popolare strumento di alternativa a Fogli Google ma presenta notevoli svantaggi quando viene utilizzato per l'impostazione degli obiettivi OKR.

Ecco alcuni limiti chiave da considerare:

**Excel manca di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per i team lavorare insieme sugli OKR. La condivisione manuale e il controllo delle versioni possono generare confusione e conflitti

Da fare: Non offre funzionalità integrate di gestione delle attività, ostacolando la connessione tra gli OKR e le attività specifiche necessarie per realizzarli. Questo limite influisce sul monitoraggio dello stato e sull'account

Non offre funzionalità integrate di gestione delle attività, ostacolando la connessione tra gli OKR e le attività specifiche necessarie per realizzarli. Questo limite influisce sul monitoraggio dello stato e sull'account **Promemoria e avvisi: senza promemoria o avvisi per le scadenze e gli aggiornamenti sullo stato, aumenta il rischio di non rispettare le scadenze e di ritardare il raggiungimento degli obiettivi

**Integrazioni complesse: Excel presenta opzioni di integrazione limitate con strumenti non Microsoft, richiedendo trasferimenti di dati separati che possono portare a incoerenze e a una riduzione dell'efficienza

**Le visualizzazioni di Excel sono meno convincenti di quelle offerte da strumenti dedicati alla gestione degli obiettivi e mancano di analisi integrate per monitorare efficacemente lo stato degli OKR

Modelli alternativi di OKR in Excel

I limiti di Excel lo rendono piuttosto incompatibile con strategie di impostazione degli obiettivi . Ecco perché è fondamentale avere un'alternativa. Prima di provare strumenti di foglio di calcolo come Fogli Google, è meglio considerare un approccio di project management.

È qui che ClickUp entra in gioco. Come piattaforma di produttività all-in-one, offre una solida gestione delle attività, automazioni e integrazioni senza soluzione di continuità, che la rendono ideale per gestire efficacemente gli OKR.

Con ClickUp è possibile creare dashboard dedicati agli OKR, impostare promemoria e collaborare in tempo reale, assicurando che il team sia allineato e responsabile. I suoi modelli personalizzabili consentono inoltre di adattare il processo di definizione degli obiettivi alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, offrendo vantaggi che vanno ben oltre Excel.

Ecco un confronto conciso per evidenziare le differenze:

Funzionalità/funzione Excel ClickUp Libreria di modelli OKR ✅ Viene fornito con modelli di base ✅ 🏆 Più varietà e strutture di produttività precostituite Personalizzazione dei modelli ➖ Richiede una configurazione manuale ✅ 🏆 Adattamenti flessibili e immediati Grafici di base. È noioso da creare e gestire. Non ha analitiche integrate ✅🏆🏆 Viene fornito con una varietà di visualizzazioni, dai grafici dello stato di avanzamento alle matrici del piano di capacità. Dispone anche di dashboard integrati che possono essere personalizzati per ottenere approfondimenti analitici Monitoraggio dello stato di avanzamento ➖ Monitoraggio di base e manuale. Complesso da impostare. ✅🏆 Include barre di stato visive, monitoraggio automatizzato e aggiornamenti più granulari Allineamento degli obiettivi ❌Nessuna gestione delle attività o funzionalità/funzione per la connessione degli OKR ai piani d'azione ✅🏆Offre obiettivi dedicati e gestione delle attività per garantire l'allineamento strategico degli OKR aziendali e individuali Collaborazione ❌ Condivisione limitata e modifica difficile in tempo reale ✅🏆 Modifica in tempo reale senza interruzioni e uno strumento di chat dedicato per collaborare in tempo reale, oltre a commenti e tag istantanei in qualsiasi modello e documento Costo A pagamento, con licenza unica o piani di sottoscrizione ✅🏆🏆Piani Free e a pagamento sono disponibili per soddisfare le vostre esigenze Integrazioni e automazione ➖ Di base, ma soprattutto all'interno dell'ecosistema Microsoft. Nessuna automazione. ✅🏆🏆1000+ integrazioni e 30+ strumenti integrati. Offre automazione avanzata, compresa la generazione di riepiloghi, report, aggiornamenti sullo stato delle attività e altro ancora

ClickUp ha già trasformato il project management di aziende di tutto il mondo.

Semplifichiamo tutti i processi dei nostri reparti integrando piattaforme di business intelligence, strumenti di mailing con automazione e archiviando KPI, moduli, documenti di processo e dipendenze in un'unica app (ClickUp).

È perfetta per gestire e monitorare diversi progetti con dashboard e per lavorare con i client invitandoli come ospiti. Christian Gonzalez , Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Nel complesso, è costruito per raggiungere i traguardi e allineare i progetti con ogni OKR stabilito.

Ecco alcuni modelli di ClickUp che superano un file Excel:

1. Modello di OKR e Obiettivi dell'azienda ClickUp

Avete bisogno di una panoramica in una pagina di tutti i vostri OKR? Non cercate altro che il modello Modello di OKR e Obiettivi dell'azienda ClickUp . È uno dei modelli OKR gratis più efficaci che offre 30 stati personalizzati per un monitoraggio approfondito degli stati. Dispone inoltre di 14 campi personalizzati che mappano tutti i dati essenziali relativi agli obiettivi.

Questo modello di impostazione degli obiettivi ha otto visualizzazioni e più cartelle secondarie di OKR. Ogni spazio organizza gli OKR a livello di team, i traguardi regionali e le attività di reparto. Le visualizzazioni consentono inoltre di mantenere specifiche e strutturate le informazioni.

Come struttura pronta per l'uso, è ideale per tutti gli scopi, da oKR commerciali a progetti interfunzionali.

Perché vi piacerà:

Ottimizzare e strutturare il monitoraggio delle OKR con gli oggetti come attività e i risultati chiave come sottoattività

Differenziare i reparti, il grado di durezza e le categorie di OKR con etichette chiare e cancellate dai colori

Semplificare la revisione degli OKR con visualizzazioni basate su priorità, stato e reparto

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto per team piccoli e grandi che desiderano gestire diversi OKR con una categorizzazione dettagliata.

2. Il modello di obiettivi SMART di ClickUp

Il Modello di obiettivi SMART di ClickUp offre un modulo dedicato con domande che aiutano a creare obiettivi chiari, perseguibili e misurabili. Questa funzionalità/funzione aiuta gli utenti a comprendere e a creare consapevolmente un obiettivo Obiettivi SMART . I dettagli e le risposte vengono quindi immediatamente visualizzati in chiare tabelle OKR.

Oltre a un modulo per la creazione degli obiettivi, il modello offre visualizzazioni approfondite su obiettivi, traguardi chiave e lavori richiesti.

Perché vi piacerà:

Creare facilmente obiettivi SMART con l'aiuto di un modulo strutturato e di prompt cancellati

Documentare, analizzare e comprendere il lavoro richiesto per raggiungere ogni OKR attraverso campi di dati come Sequenza, date di scadenza e responsabilità assegnate

Automazioni delle attività in base ai cambiamenti di stato e maggiore efficienza nei flussi di lavoro della gestione degli OKR

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto se avete bisogno di un format strutturato per creare e gestire i vostri obiettivi SMART. È anche un'ottima scelta per le aziende che vogliono aumentare l'efficienza del monitoraggio degli OKR con l'automazione.

3. Il modello OKR di ClickUp

Modello di OKR di ClickUp ottimizza la produttività per i traguardi aziendali a lungo e a breve termine. Il framework registra i dettagli degli oggetti, i team principali, le iniziative e i tempi dettagliati per ogni OKR. Consente inoltre di mappare il tipo di OKR e di connettere i risultati chiave come attività secondarie, mantenendo ogni casella OKR e la sua dipendenza nitida e strutturata.

Le visualizzazioni personalizzate del modello visualizzano efficacemente lo stato degli OKR e si aggiornano in base alla chiusura delle attività connesse. ClickUp include anche pulsanti per la creazione istantanea di attività per mappare il maggior numero possibile di obiettivi ai rispettivi elementi d'azione.

Perché vi piacerà:

Impostare date di inizio e di scadenza con precise sequenze temporali degli obiettivi

Rimanere al passo con gli aggiornamenti dell'OKR con il campo della barra di completamento in tempo reale

Accesso a visualizzazioni personalizzate per team, trimestre e iniziativa per una facile analisi

**Caso d'uso ideale Questo modello si adatta meglio ai team che si concentrano sul monitoraggio del tempo nei loro lavori richiesti. È ideale anche per team multifunzionali che necessitano di aggiornamenti dinamici sullo stato di avanzamento.

4. Il modello del quadro OKR di ClickUp

Volete un quadro OKR semplice ma efficace? Il Modello di struttura OKR ClickUp è una soluzione eccellente per unificare le operazioni aziendali.

Il modello include stati delle attività personalizzabili (ad esempio, Da fare, In corso, Completato) e campi per il monitoraggio dei dettagli dell'OKR, come il reparto e lo stato. Le visualizzazioni includono un OKR globale, una Guida introduttiva, una Bacheca dei progressi e una Sequenza per monitorare lo stato di ciascun obiettivo e identificare i fattori di blocco.

La vista Global OKR visualizza le attività raggruppate per team responsabili, ideale per le revisioni di reparto. La Bacheca OKR visualizza il completamento delle attività di routine in base al loro stato.

La visualizzazione Sequenza assicura che le attività dipendenti siano conformi alle roadmap dei progetti e alle strategie OKR.

Perché vi piacerà:

Adottare una configurazione semplice per il monitoraggio degli OKR, con solo campi essenziali come il reparto, lo stato dell'OKR e lo stato di avanzamento

Evidenziare le responsabilità individuali e del team per promuovere l'account

Generare reportistica e approfondimenti in tempo reale con l'IA e l'automazione via ClickUp Brain che viene integrato in questo modello

**Caso d'uso ideale Questo modello è ideale per i team che cercano un equilibrio tra un layout semplice e un processo OKR integrato con l'IA.

5. Il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/smart-goal-action-plan-t.png piano d'azione per obiettivi SMART https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087&department=other Scarica questo modello /$$cta/

Il Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp è una struttura che semplifica il percorso verso l'esito positivo dell'azienda. Questo modello fornisce stati, campi personalizzati e visualizzazioni per organizzare e visualizzare i dati sullo stato degli obiettivi.

Raggruppa le attività in base agli oggetti, mappa le date di scadenza e consente di evidenziare gli ostacoli. Offre anche una visualizzazione "Salute degli obiettivi" che aiuta gli utenti a valutare rapidamente lo stato di salute di ciascun obiettivo. Questa visualizzazione supporta un piano proattivo, segnalando tempestivamente potenziali problemi e rendendo più facile per i leader adeguare le strategie in base alle necessità.

Perché vi piacerà:

Tenere il polso dello stato degli OKR con le informazioni sullo stato di salute degli obiettivi integrate nel modello

Collegare l'iniziativa dell'obiettivo e lo stato dell'OKR per visualizzare facilmente la roadmap e lo sviluppo dell'OKR

Informare la direzione di potenziali problemi con il campo dedicato ai dati sugli ostacoli

**Caso d'uso ideale Il modello è adatto a team e aziende di grandi dimensioni. Offre una panoramica dettagliata dello stato di salute degli obiettivi e facilita un intervento tempestivo contro i potenziali rischi per la realizzazione dell'OKR.

6. Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp

Volete fondere gli obiettivi della vostra azienda con il vostro OKR di marketing strategie di marketing? Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp è la vostra soluzione unica. Questo modello mappa istantaneamente i risultati chiave, i livelli di priorità, le categorie OKR e i campi di stato per tutte le vostre campagne di marketing.

È inoltre possibile monitorare i canali di comunicazione, assegnare e monitorare budget specifici per le attività e gestire le spese effettive. Molteplici flussi di lavoro adattabili, come il piano automatizzato delle attività e il monitoraggio del budget, supportano le esigenze dinamiche delle campagne, con integrazioni e visualizzazioni facilmente personalizzabili per qualsiasi progetto di marketing.

Questo semplice modello di OKR è perfetto per molti settori e tipi di aziende, tra cui agenzie pubblicitarie, società di produzione e aziende B2B e B2C con client e clienti attivi.

Perché vi piacerà:

Connessione dei canali di marketing con gli OKR per mappare la loro influenza sulle strategie di comunicazione

Gestire i budget e le spese effettive di ogni OKR per un migliore controllo finanziario

Costruire lo slancio del marketing e mantenere una chiara tempistica degli OKR con le visualizzazioni della Sequenza e dello stato di avanzamento del modello

**Caso d'uso ideale Il modello è perfetto per i team di marketing. Allinea tutti gli OKR delle campagne con le prestazioni dei canali e la gestione del budget.

Suggerimento: Utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare, raggiungere e monitorare gli OKR in modo più efficiente. Essi consentono di visualizzare in modo chiaro gli oggetti principali, con aggiornamenti sullo stato di avanzamento in tempo reale. È possibile collegare le attività del progetto che contribuiscono a ciascun oggetto per un monitoraggio continuo dello stato.

Inoltre, è possibile abbinarli a Modelli OKR (che vengono forniti con l'accesso a tutte le funzionalità/funzione della piattaforma), garantendo un'esperienza di gestione delle OKR completa e adattabile.

Ecco come vi aiuterà:

Semplificare il monitoraggio dei risultati chiave per garantire che il vostro team rimanga sul traguardo 📊

Promuovere l'account assegnando responsabilità specifiche ai membri del team Visualizzare gli stati con grafici dinamici che si aggiornano in tempo reale 📈

Collegare le attività rilevanti agli obiettivi per un project management coeso 🔗

Personalizzazione dei modelli per adattarli al quadro OKR della vostra organizzazione ✅

Schiacciate i vostri OKR ambiziosi con ClickUp

Visualizzare gli oggetti e collegarli ai lavori richiesti: questa è la chiave per ottenere uno stato significativo. Abbandonate l'inefficienza manuale di Excel e concentrate il vostro tempo dove conta di più: nel perseguire quegli Obiettivi Grandi, Capelli e Audaci (BHAG). Con un modello di OKR pronto per l'uso, potete partire avvantaggiati e ottenere uno slancio progressivo.

Ognuno dei sei modelli di obiettivi e risultati chiave di ClickUp condivisi qui sopra è dotato di monitoraggio in tempo reale dello stato, promemoria integrati, collaborazione e automazione, funzionalità/funzione in cui Excel è penosamente carente.

ClickUp offre anche una gestione dedicata degli obiettivi, analisi potenti e visualizzazioni straordinarie, che lo rendono la scelta migliore. È quasi troppo potente, ma è esattamente ciò che la vostra azienda si merita!

