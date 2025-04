Come creare un dashboard vincente per la concorrenza

Una delle prime lezioni che gli imprenditori imparano alla scuola aziendale è che la concorrenza non è un nemico. Sorprendente, vero?

Certo, a volte i vostri principali concorrenti possono darvi fastidio, ma la concorrenza ci tiene sulle spine. Ci costringe a confrontare costantemente i dati, a perfezionare i nostri prodotti e le nostre strategie di marketing e, cosa non da poco, può persino portare a un'offerta migliore per i clienti.

Ma soprattutto, la mancanza di concorrenza potrebbe significare che non ci sono clienti per cui lottare.

Questa ossessione per i concorrenti specifici è necessaria per diventare un'azienda di esito positivo.

Fortunatamente, c'è un modo efficiente Da fare che non vi terrà svegli la notte: strumenti di monitoraggio che recensiscono i siti e un dashboard della concorrenza.

In questo articolo analizzeremo come creare un dashboard della concorrenza e illustreremo alcune best practice per utilizzarlo in modo efficace.

Che cos'è un dashboard della concorrenza?

Un dashboard della concorrenza è un documento dinamico e in tempo reale che monitora tutti i dettagli, gli approfondimenti e le metriche chiave dei vostri concorrenti.

Quando si dispone di un dashboard della concorrenza ben mantenuto, l'intera azienda ha una postazione in prima fila per assistere all'azione esterna. Un dashboard della concorrenza efficace vi aiuta a reagire più rapidamente agli eventi del mercato, a rimanere competitivi nel vostro spazio e a prendere decisioni aziendali più intelligenti.

Componenti chiave di un dashboard per i concorrenti

Una buona dashboard della concorrenza non si limita a fornire dati, ma offre anche immagini. Grafici, diagrammi e mappe di dati forniscono informazioni rapide e digeribili, in modo che i team possano prendere decisioni informate senza dover scavare tra pagine di dati.

Ecco i componenti essenziali di un dashboard vincente per i concorrenti.

1. Profili dei concorrenti

Il cuore di ogni dashboard è un profilo dettagliato per ogni concorrente chiave. Stiamo parlando di tutto, dalla storia dell'azienda alla suddivisione dei prodotti e alle stime dei ricavi. Consideratelo come un dossier sui vostri principali rivali del settore, pronto ogni volta che avete bisogno di entrare nelle loro menti strategiche.

2. Posizione di mercato

Questa sezione vi fornisce una visualizzazione chiara e in tempo reale della posizione dei concorrenti. Stanno puntando a settori specifici? Si concentrano sull'esperienza del cliente? Evidenziano le funzionalità/funzione "migliori della categoria"? Disporre di queste informazioni a colpo d'occhio vi aiuta a individuare lacune o sovrapposizioni e a modificare il vostro messaggio per distinguervi.

3. Confronto tra prodotti e funzionalità/funzione

Il confronto tra prodotti e funzionalità consente di monitorare facilmente chi offre cosa. In questo modo i team possono vedere dove si è in testa, dove si è in ritardo e dove il mercato potrebbe avere i prossimi titoli.

4. Tracciamento dei prezzi e delle promozioni

Tenere sotto controllo i prezzi e le promozioni della concorrenza significa non essere colti di sorpresa da improvvise campagne di sconto o da variazioni di prezzo. Questo componente aiuta il marketing e il settore commerciale a rimanere competitivi, adattando le loro proposte e campagne.

5. Analisi del sentiment dei clienti

Per sapere cosa pensano davvero i clienti di voi e dei vostri concorrenti. Questa analisi raccoglie i feedback dalle recensioni, dai social media e dai forum, mostrandovi cosa risuona con i clienti e cosa solleva le sopracciglia, in modo che possiate rimanere in sintonia con le aspettative del mercato.

6. Analisi SWOT

Questa classica suddivisione (punti di forza, debolezza, opportunità, minacce) per ciascun concorrente consente di individuare facilmente i punti deboli e le aree non sfruttate per la crescita potenziale. Un'analisi SWOT ben aggiornata è un piano d'azione immediato per le Vendite e il Prodotto per sfruttare qualsiasi vulnerabilità. Se avete difficoltà a iniziare e a dare una struttura alla vostra analisi, provate a iniziare con Modelli di analisi SWOT .

7. Parametri di riferimento delle prestazioni

Monitorate gli indicatori di performance chiave (KPI) dei concorrenti, come il traffico web, l'impegno sui social e le menzioni del marchio. È come tenere un tabellone in background per sapere esattamente la propria posizione sul mercato!

8. Analisi vittoria/perdita

Sapere perché si sta vincendo (o perdendo) contro un concorrente è un'informazione cruciale. Questo componente consente ai commerciali di monitorare le vittorie e le sconfitte della concorrenza, rivelando quali proposte, funzionalità/funzione o oggetti hanno rotto l'accordo e quali invece l'hanno concluso.

oltre a questi elementi di base, è bene avere in allegato alla dashboard un feed continuo di articoli di cronaca, comunicati stampa e sviluppi del settore relativi ai concorrenti, in modo da essere sempre aggiornati sulle loro buffonate e tattiche.

Perché usare un dashboard per l'analisi della concorrenza?

È probabile che ogni team della vostra azienda stia già facendo un certo livello di analisi della concorrenza ricerca sui concorrenti .

Il vostro CEO sta valutando potenziali opportunità di partnership

Il marketing è impegnato ad analizzare i prodotti e le posizioni dei concorrenti per mettere a punto le proprie campagne

Il settore commerciale lavora alle schede di battaglia per superare i potenziali clienti che guardano alla concorrenza

Ma ecco il problema: senza un dashboard centralizzato per i concorrenti, tutte queste informazioni importanti rimangono chiuse in silos e i team spesso duplicano lo stesso lavoro.

Un dashboard ben progettato offre ai team visibilità immediata su nuovi sviluppi, lanci di prodotti o cambiamenti nelle strategie dei concorrenti. Questa agilità vi aiuta a essere sempre un passo avanti.

Marketing, Commerciale, Prodotto e dirigenti sono finalmente sulla stessa pagina, letteralmente.

Ecco un elenco dettagliato dei motivi per cui dovreste impegnarvi a creare un dashboard della concorrenza:

Maggiore quantità di dati, decisioni più intelligenti: invece di guardare solo i vostri contenuti, potrete sbirciare nelle strategie dei vostri concorrenti, permettendovi di prendere decisioni più basate sui dati

invece di guardare solo i vostri contenuti, potrete sbirciare nelle strategie dei vostri concorrenti, permettendovi di prendere decisioni più basate sui dati Imparare dagli errori degli altri: Osservare le strategie aziendali dei vostri concorrenti può essere come una masterclass gratuita. Analizzando i loro successi e i loro errori, eviterete di passare per le stesse buche

Osservare le strategie aziendali dei vostri concorrenti può essere come una masterclass gratuita. Analizzando i loro successi e i loro errori, eviterete di passare per le stesse buche Stare in sincronizzazione con il polso del settore: Sapere cosa stanno facendo i vostri concorrenti vi aiuta a rimanere in cima alle tendenze della vostra nicchia e ad avere un senso più forte di ciò che sta accadendo nel vostro settore, rendendo più facile il brainstorming di nuove idee

Sapere cosa stanno facendo i vostri concorrenti vi aiuta a rimanere in cima alle tendenze della vostra nicchia e ad avere un senso più forte di ciò che sta accadendo nel vostro settore, rendendo più facile il brainstorming di nuove idee Scoprire la loro salsa segreta: Monitorando i vostri concorrenti, potete spesso decodificare le loro strategie per scoprire le chiavi del loro esito positivo, come se aveste a disposizione un foglio di calcolo per la partita più importante

In breve, un dashboard per l'analisi della concorrenza non si limita a immagazzinare dati, ma è il manuale tattico di cui ogni team ha bisogno. Mantiene tutti allineati, concentrati e agili, come un'arma segreta che nessun concorrente ha visto arrivare.

Come creare un efficace dashboard della concorrenza

Creazione di un dashboard della concorrenza in ClickUp è un vantaggio in più per la vostra azienda.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per centralizzare il lavoro. Con funzionalità/funzione di gestione delle attività, collaborazione in tempo reale e dashboard personalizzati, consente ai team di creare un hub di analisi della concorrenza senza soluzione di continuità e condivisibile, accessibile e adattabile a tutti.

Ecco una guida di passaggio per l'impostazione di un dashboard che vi dia il meglio.

Passaggio 1: Impostazione di uno spazio dedicato in ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Space-creation-simplified.png Create uno spazio centralizzato per la dashboard dei vostri concorrenti /$$$img/

crea un hub centralizzato per la tua organizzazione con gli spazi personalizzabili di ClickUp

Iniziate creando/accedendo al vostro account ClickUp e impostando uno spazio dedicato alla dashboard dei vostri concorrenti.

Quest'area sarà il vostro rifugio di dati, dove consoliderete tutte le informazioni sui vostri concorrenti.

Pensate a Spazi ClickUp come sede per l'analisi della concorrenza.

Passaggio 2: Aggiungere campi personalizzati per le metriche chiave

Con ClickUp, potete aggiungere campi personalizzati alla vostra dashboard per monitorare metriche chiave come la quota di mercato, il sentiment dei clienti e i dati commerciali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2.gif Creazione di campi personalizzati sulla dashboard dei concorrenti /$$$img/

create tutti i campi personalizzati di cui avete bisogno in ClickUp e adattateli ai vostri progetti specifici

Utilizzando Campi personalizzati di ClickUp è possibile personalizzare questi campi in modo specifico per monitorare i principali concorrenti o analizzare le strategie della concorrenza, il che vi aiuta a rimanere rilevanti e concentrati.

💡 Suggerimento: Utilizzate Grafici Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti di analisi della concorrenza. Sono perfetti per rimanere in carreggiata e per monitorare le lacune della vostra strategia di competitive intelligence.

Passaggio 3: utilizzare le dashboard di ClickUp per visualizzare i dati

Ora, la parte più divertente: la visualizzazione dei dati! ClickUp Dashboard consente di monitorare i KPI, visualizzare dashboard di analisi della concorrenza e dare un senso a tutto questo con grafici, scorecard e barre di stato.

Volete monitorare le prestazioni delle parole chiave più performanti o monitorare i cambiamenti nelle tendenze del mercato? Le dashboard vi offrono approfondimenti in tempo reale sul settore e sui consumatori, tanto interessanti quanto informativi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Velocity-Charts-gif.gif Costruite il vostro dashboard della concorrenza con ClickUp Dashboards /$$$img/

tracciate la produttività del vostro team con ClickUp Dashboard, visualizzando KPI essenziali come la velocità degli sprint_

Passaggio 4: Integrazione di strumenti di analisi per aggiornamenti automatizzati

Dite addio agli aggiornamenti manuali! Le integrazioni di ClickUp con strumenti come Google Analytics e HubSpot (oltre a centinaia di altri tramite Zapier) consentono la raccolta automatica dei dati. In questo modo il vostro dashboard dei concorrenti viene aggiornato automaticamente senza che voi alziate un dito.

Ora potete dedicare più tempo alla strategia e meno ad aggiornare i fogli di calcolo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Triggering-a-HubSpot-Action-Example-1400x790.png Migliorate il vostro dashboard per i concorrenti con le integrazioni di ClickUp /$$$img/

attivate le azioni di HubSpot in base alle modifiche dello stato delle attività di ClickUp con un solo clic

Passaggio 5: Collaborare con ClickUp Documenti e ClickUp Lavagne online

Per la collaborazione con il team, Documenti ClickUp e Lavagne online ClickUp sono un salvavita.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Analizzare in modo collaborativo i dati del dashboard dei concorrenti con ClickUp Documenti /$$$img/

migliorate la produttività dei vostri documenti con la ricca formattazione e i comandi slash di ClickUp Docs per lavorare più rapidamente

ClickUp Documenti fornisce un hub centralizzato per tutte le ricerche, i profili dei concorrenti e le strategie. È possibile aggiungere commenti, condividerli con il team e persino integrarli direttamente con le attività di ClickUp.

ClickUp Whiteboards, invece, consente di fare brainstorming e analizzare le intuizioni con mappe mentali, note adesive, strumenti di disegno ed evidenziatori. Utilizzateli per condurre sessioni di lavagna online virtuale, senza i pennarelli stridenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Whiteboards-for-Effective-Project-Management-With-Clients-1.gif Utilizzate le lavagne online di ClickUp per facilitare la collaborazione durante l'analisi dei concorrenti /$$$img/

vedere i lavori del team e collaborare ai progetti ovunque ci si trovi con ClickUp Whiteboards_

Ad esempio, il team di marketing può utilizzare le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming su come differenziare il prodotto da un concorrente di primo piano. Possono mappare le strategie e connettere le idee con note adesive. Possono anche collegare Attività di ClickUp e Docs to Whiteboards per assegnare e monitorare gli elementi di azione.

Da fare: collaborare in tempo reale con immagini che aiutano i collaboratori a definire le strategie in modo più efficace Collaborazione in tempo reale con immagini che aiutano i dipendenti a definire strategie più efficaci.

Passaggio 6: programmare revisioni regolari per essere sempre all'avanguardia

Con ClickUp è possibile programmare revisioni regolari della dashboard dei concorrenti. In questo modo si evita di perdere aggiornamenti cruciali.

Questa coerenza vi aiuterà ad agire rapidamente quando un concorrente lancia una novità.

Le revisioni regolari sono il vostro segreto per mantenere il analisi della concorrenza dashboard pertinente e attivabile.

💡 Pro Tip: Utilizzate ClickUp Brain per la creazione di reportistica automatizzata sullo stato di avanzamento. L'assistente IA è in grado di analizzare i vostri dati e di fornire approfondimenti, senza che dobbiate scavare per trovarli. È sufficiente porre a ClickUp Brain una domanda in linguaggio naturale per ottenere le risposte in pochi secondi.

💡 Suggerimento bonus: Utilizzate il modello di analisi competitiva di ClickUp per un inizio rapido

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Comp.png Visualizzate il vostro panorama competitivo con il Modello di analisi competitiva di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193317120&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di analisi della concorrenza di ClickUp vi ha coperto quando si tratta di analisi della concorrenza.

Offre una lavagna online interattiva in cui è possibile aggiungere, modificare e posizionare liberamente le proprie analisi.

Ciascun quadrante rivela come i diversi elementi si posizionano in base alle metriche impostate, con una comoda legenda per non perdere la rotta.

Con questo modello è possibile identificare i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, comprendere il panorama del settore e creare strategie per essere sempre un passo avanti, sia che si stia lanciando un nuovo prodotto sia che si stia espandendo quello esistente.

Best Practices per l'utilizzo dei dashboard dei concorrenti il 56% dei dirigenti utilizza la competitive intelligence per monitorare i propri potenziali concorrenti e strategizzare la conquista di nuovi mercati nei prossimi tre anni.

Ciò significa che non siete gli unici a lavorare su un dashboard della concorrenza.

Da fare, quindi, per assicurarsi che sia il più efficace possibile? Ecco alcuni suggerimenti.

1. Iniziate con l'essenziale, poi ampliate

La creazione di un dashboard della concorrenza non deve necessariamente intimidire.

Concentratevi innanzitutto sull'essenziale: scegliete alcune metriche cruciali, adatte alle esigenze del vostro team, e poi ampliatele. La qualità e la coerenza sono le parole d'ordine.

2. Immergersi in profondità, ma non disperdersi troppo

È facile voler monitorare ogni concorrente, ma a meno che non si disponga di un esercito di ricercatori, è un ordine troppo alto. La regola dell'80/20 funziona a meraviglia.

Concentratevi sulle vostre principali minacce : Concentratevi sugli 1-3 concorrenti che rappresentano il rischio maggiore per la vostra azienda

: Concentratevi sugli 1-3 concorrenti che rappresentano il rischio maggiore per la vostra azienda Rimanere all'erta per le sorprese: Tenete sotto controllo gli attori più piccoli o i concorrenti indiretti: potrebbero avere la prossima grande idea dirompente

3. Fare della revisione un'abitudine

Impostate un calendario regolare per gli aggiornamenti e le revisioni della dashboard.

In questo modo si mantengono freschi i dati e si aiuta la team a prendere decisioni informate . Sincronizzate queste revisioni con le riunioni strategiche chiave per ottenere un impatto ancora maggiore.

4. Usate la tecnologia a vostro vantaggio

Automatizzate la raccolta dei dati con strumenti come i web scrapers e i social media monitors. Le visualizzazioni, come grafici, diagrammi e mappe di calore, possono rivelare le tendenze a colpo d'occhio.

Potete anche utilizzare Strumenti di IA per l'analisi della concorrenza di gestire grandi impostazioni di dati con una precisione e una velocità molto maggiori di quelle che possono essere gestite dagli esseri umani.

5. Controllo incrociato con il feedback dei clienti

Confrontate le offerte dei vostri concorrenti con le esigenze dei vostri utenti.

Monitorate la trazione dei social media e le recensioni per valutare l'opinione dei consumatori sulle mosse dei concorrenti e apportare modifiche informate in base al sentimento reale degli utenti.

6. Piano per ogni situazione

Eseguite regolarmente scenari "what-if" per anticipare le azioni dei concorrenti.

Rimanete agili inserendo una certa flessibilità nella vostra roadmap, sia che si tratti del lancio di una nuova funzionalità/funzione da parte di un concorrente, sia che si tratti di un'acquisizione inaspettata.

7. Continuate a migliorare la vostra dashboard

Affinate regolarmente le vostre metriche in base a ciò che è veramente prezioso.

Raccogliete il feedback del vostro team su come gli insight dei concorrenti formano il loro lavoro e incollate retrospettive per imparare dalle decisioni passate.

Quando il concorrente ha rilasciato il suo appariscente dashboard di analisi, avete scelto la strada giusta in risposta?

8. Non perdete di vista il vostro percorso

È facile farsi prendere dalle mosse dei concorrenti, ma non lasciate che questo faccia deragliare la vostra visione.

Non è necessario rispondere a ogni cambiamento: a volte è meglio vedere come reagisce il mercato prima di modificare la propria tabella di marcia.

Esempi di dashboard della concorrenza

Siete pronti a vedere alcuni modelli di dashboard della concorrenza in azione?

Questi esempi vi mostreranno come ClickUp può aiutarvi a raccogliere informazioni, monitorare la concorrenza e costruire strategie efficaci.

modello di analisi dei prezzi della concorrenza ###

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Completitive-Analysis-1.png Identificate le opportunità e le minacce del mercato conducendo un'analisi competitiva approfondita utilizzando il modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205380018&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Mantenere il controllo dei prezzi della concorrenza è la chiave per mantenere un vantaggio competitivo. Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp consente di raccogliere e analizzare i dati sui prezzi dei concorrenti, confrontare le diverse strategie di prezzo e identificare i segmenti di clienti da raggiungere con offerte personalizzate.

Il modello fornisce un'istantanea chiara delle strutture di prezzo dei concorrenti, offre spunti per potenziali vantaggi di prezzo e aiuta a perfezionare la propria strategia di prezzo in base alle intuizioni del mercato.

Modello di analisi di mercato

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Market-Analysis-1.jpg Prendete decisioni basate sui dati per migliorare la vostra strategia di prodotto e di mercato con il modello di analisi di mercato di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205380516&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Volete sapere qual è la posizione del vostro prodotto sul mercato? Modello di analisi di mercato di ClickUp vi fornisce matrici e varie visualizzazioni per visualizzare le tendenze del mercato e le prestazioni dei concorrenti, rendendo più facile pianificare la vostra prossima mossa.

Questo modello aiuta a identificare le tendenze chiave del mercato e i comportamenti dei clienti, offre una visualizzazione approfondita del panorama competitivo e aiuta a misurare le dimensioni del mercato e la sua competitività opportunità di crescita per un migliore processo decisionale.

Modello di analisi SEO della concorrenza

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SEO-Competitor-Analysis.png Creare una strategia di ricerca vincente con il modello di analisi della concorrenza SEO di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205354370&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Superate la concorrenza con Modello di analisi SEO della concorrenza di ClickUp .

Questo strumento vi permette di analizzare le tattiche SEO dei vostri concorrenti, di individuare le opportunità e di monitorare il vostro stato, fornendovi le informazioni necessarie per migliorare il vostro gioco SEO.

Il modello rivela quali parole chiave stanno traguardando i concorrenti e le loro strategie di contenuto. Evidenzia le aree in cui è possibile migliorare la SEO per superare i rivali e monitora i cambiamenti nelle prestazioni SEO dei concorrenti, in modo da poter adeguare la propria strategia in base alle necessità.

Tieni i tuoi amici vicini e i tuoi concorrenti più vicini con ClickUp

Abbiamo iniziato con una lezione, quindi concludiamo con un'altra, che ne dite?

Solo uno sciocco impara dai propri errori. Il saggio impara dagli errori degli altri.

Otto von Bismarck, ex cancelliere tedesco

L'analisi della concorrenza è diventata uno degli strumenti più importanti del kit aziendale del 21° secolo.

Quando la posta in gioco è alta, i vostri concorrenti possono diventare i vostri migliori insegnanti e non potete permettervi di perdere la loro prossima mossa.

Con ClickUp, avrete a disposizione l'intero pacchetto: dashboard personalizzabili, analisi approfondite e strumenti di collaborazione come ClickUp Docs e Lavagne online per mantenere il team in sincronizzazione. È tutto ciò che vi serve per essere sempre un passo avanti ai vostri concorrenti.

Siete pronti a provarlo?

