I 10 migliori strumenti per riassumere le riunioni basati sull'IA

Siamo sinceri: prendere appunti durante le riunioni può essere un vero e proprio gioco di destrezza. Cerchi di rimanere concentrato su un punto chiave della discussione mentre ti affanni a prenderne nota per non dimenticarlo.

Ma se non dovessi scegliere tra prestare attenzione e catturare ogni dettaglio importante?

Grazie ai riassuntori di riunioni basati sull'IA, non devi farlo. Con questi strumenti, puoi concentrarti completamente sulla conversazione, sapendo che l'IA sta acquisendo e riassumendo le note della riunione per te. 🤖

Dalla registrazione degli elementi da intraprendere alla generazione di riassunti chiari, gli strumenti di sintesi delle riunioni basati sull'IA eliminano la necessità di prendere appunti manualmente, consentendoti di essere più presente e produttivo durante le riunioni.

Ti interessa? 🤔

Allora continua a leggere mentre esploriamo i 10 migliori strumenti per la sintesi delle riunioni basati sull'IA che possono aiutarti a trasformare il tuo flusso di lavoro.

Cosa dovresti cercare in uno strumento per il riassunto delle note basato sull'IA?

Scegliere il giusto strumento per la sintesi delle riunioni basato sull'IA non significa solo trovare uno strumento che "funzioni". Dovrebbe essere altamente performante, facile da usare e reattivo. Oltre a queste caratteristiche, ecco alcune qualità essenziali che dovresti cercare:

Precisione: scegli un riassuntore di riunioni basato sull'IA che generi trascrizioni accurate. Facilita la presa di note e garantisce la massima affidabilità

Personalizzazione: scegli uno strumento che offra opzioni di personalizzazione. Ad esempio, un riassuntore di riunioni basato sull'IA di qualità dovrebbe consentirti di personalizzare le diverse note della riunione in base alla lunghezza, ai dettagli, ai punti chiave, ecc.

Funzionalità di integrazione: scegli un riassuntore che si integri con strumenti e software di terze parti. Ciò include app e strumenti di videoconferenza popolari come Zoom e Google Meet, piattaforme di collaborazione come Microsoft Teams e strumenti di calendario come Calendly

Supporto linguistico: Trova uno strumento che supporti diverse lingue globali e regionali. Ciò facilita la trascrizione in tempo reale e aiuta a registrare le riunioni in modo più efficiente

Sicurezza: Scegli un riassuntore di note basato sull'IA che offra solide misure di sicurezza e rispetti le normative sulla protezione dei dati, garantendo che le informazioni che condividi nelle tue registrazioni video siano al sicuro da accessi non autorizzati

Per saperne di più: I 10 migliori strumenti per il riassunto video basati sull'IA che ti faranno risparmiare tempo prezioso

I 10 migliori strumenti per riassumere le note basati sull'IA

Ecco un rapido confronto tra i migliori strumenti disponibili sul mercato per aiutarti a scegliere il riassuntore di riunioni basato sull'IA più adatto alle tue esigenze specifiche. Li abbiamo classificati in base ai casi d'uso più indicati, alle funzionalità principali, ai prezzi e alla disponibilità di un piano Free. In questo modo, potrai individuare facilmente lo strumento più adatto al tuo flusso di lavoro e al tuo budget.

Strumento Ideale per piano Free Piano a pagamento a partire da Funzionalità principali ClickUp Sintesi degli appunti delle riunioni basata sull'IA Sì 7 $ al mese Trascrizione in tempo reale, conversione delle attività, spazio di archiviazione per i documenti Fireflies. /IA Acquisizione automatica delle note delle riunioni Sì 18 $ al mese Riassume le riunioni video ed è un'estensione del browser facile da usare Otter.ia Riassumere le riunioni online Sì 16,99 $ al mese Genera riassunti delle riunioni, app mobile, evidenzia i punti chiave Avoma Ottenere informazioni approfondite sulle riunioni Sì 24 $ al mese Fornisce approfondimenti sulle riunioni, modifica le trascrizioni, integrazione CRM Fathom Riassumere i video delle riunioni Sì 19 $ al mese Riassume le riunioni video, estensione per browser di facile utilizzo Fellow Creazione dei programmi delle riunioni Sì 11 $ al mese Acquisizione di note in tempo reale, assegnazione delle attività, notifiche in tempo reale Sembly IA Registrazione delle riunioni Sì 29 $ al mese per postazione Tag: momenti chiave, supporto per 48 lingue, ricerca per parole chiave Laxis Estrazione delle note dalle riunioni Sì 13,33 $ al mese Riassume le riunioni con i clienti e genera informazioni utili Jamie IA Riassumere le riunioni (virtuali e in presenza) Sì 26,31 $ al mese Traduce le trascrizioni in oltre 20 lingue, tagga i momenti importanti Rivedi Video di note Sì 23,75 $ al mese Organizza le riunioni per canale, fornisce analisi e effettua la condivisione dei riassunti

Ora che hai visto un rapido confronto tra i migliori strumenti di sintesi delle riunioni basati sull'IA, approfondiamo ciò che contraddistingue ciascuno di essi. Dalla trascrizione in tempo reale alle integrazioni senza soluzione di continuità e alle funzionalità di automazione, esploreremo i vantaggi e i limiti specifici di questi strumenti, in modo che tu possa prendere una decisione informata su quale si adatti meglio alle esigenze del tuo team.

1. ClickUp (Il migliore per la sintesi degli appunti delle riunioni basata sull'IA)

Cerchi un assistente IA per l'ambiente di lavoro che sia solido, versatile e altamente performante? Non cercare oltre: ClickUp è la soluzione definitiva per te. 🏆

ClickUp, una piattaforma all-in-one per il project management, offre tutti gli strumenti e le funzionalità necessari per semplificare ogni aspetto del tuo lavoro, e la presa di appunti non fa eccezione.

Cosa rende ClickUp il migliore del settore? Il segreto è ben noto: la sua completezza! A differenza di altri strumenti, ClickUp offre soluzioni per ottimizzare la presa di appunti durante le riunioni sincrone e asincrone.

Immagina una soluzione completa per creare ordini del giorno, riassumere i contenuti delle riunioni e ottenere note automatiche. Scopri ClickUp Meetings.

Una gestione completa delle riunioni che ti aiuterà a superare tutte le difficoltà del tuo team in tempo reale.

Ma aspetta: questa non è nemmeno la metà di ciò che ClickUp ha da offrire.

Genera riepiloghi/riassunti istantanei e in tempo reale di ogni riunione con ClickUp Brain

Trascrizione avanzata delle riunioni video con ClickUp Brain e Clips

ClickUp Brain ti aiuta a generare programmi di riunione, trascrizioni in tempo reale, riassunti, approfondimenti chiave e documenti, il tutto con pochi prompt. Ti aiuta anche ad analizzare le riunioni ed evidenziare automaticamente gli elementi da intraprendere. Successivamente, li converte in attività e li assegna ai rispettivi responsabili.

La funzionalità di riassunto dello strumento genera inoltre una breve panoramica delle decisioni chiave, delle azioni da intraprendere e dei punti salienti con pochi clic.

Ma non è tutto! Combina ClickUp Brain con ClickUp Clips per trascrivere alla perfezione tutte le riunioni video asincrone!

Organizza note, programmi, discussioni e altro in un unico posto con ClickUp Docs

Documenti organizzati con ClickUp Docs

Uno dei principali ostacoli associati ai normali strumenti di riassunto delle riunioni basati sull'IA è la scalabilità. Man mano che il tuo team cresce, diventa difficile tenere traccia dei punti critici discussi in ogni riunione. Ma non con ClickUp Docs.

Questo strumento ti permette di riunire in un unico posto tutti i tuoi appunti, le trascrizioni, i riepiloghi/riassunti e i video delle riunioni precedenti.

Inoltre, ClickUp offre anche due modelli personalizzabili e pronti all'uso per la gestione delle riunioni e delle note.

Modelli di riunione che puoi utilizzare

Con il modello di note di riunione di ClickUp, stabilisci linee guida e strutture chiare per la tua riunione, il programma, le note, le discussioni, le azioni da intraprendere e così via. Inoltre, crea automaticamente attività dalle azioni da intraprendere emerse durante la riunione, centralizza i documenti della riunione per un facile accesso e semplifica la collaborazione con aggiornamenti e commenti in tempo reale.

Inoltre, il modello di verbale di riunione di ClickUp fornisce una struttura di base per registrare i verbali delle riunioni come documento sulla piattaforma ClickUp. Ti aiuta a registrare i verbali delle riunioni, a organizzare discussioni, decisioni e follow-up in un formato strutturato, nonché a condividere e aggiornare facilmente i verbali con il tuo team.

✅ Ideale per: Project manager e team che gestiscono più progetti contemporaneamente e necessitano di resoconti dettagliati delle riunioni, assegnazione delle attività e perfetta integrazione con altri strumenti di project management.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Trasforma note e elementi da intraprendere direttamente in attività, assegnando le responsabilità in tempo reale

Imposta promemoria automatici per le attività di follow-up, assicurandoti che nessun elemento venga tralasciato dopo la riunione

Collabora in tempo reale sui documenti delle riunioni con i membri del team, consentendo a tutti di contribuire contemporaneamente

Utilizza opzioni di formattazione avanzate come grassetto, titoli e elenchi puntati per formattare e organizzare in modo chiaro i tuoi appunti delle riunioni

Cerca facilmente tra le note e le discussioni delle riunioni passate, per un accesso rapido alle informazioni importanti

Sincronizzati con le principali piattaforme per riunioni e calendari come Google Meet e Outlook per pianificare riunioni e collegare le note a eventi specifici

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Fireflies.ia (Il migliore per prendere note durante le riunioni)

Fireflies.ai è un assistente intuitivo basato sull'IA che genera automaticamente le note delle riunioni.

Lo strumento ti permette di filtrare e ascoltare gli argomenti chiave, aggiungere commenti, taggare i membri del team, monitorare il tempo di parola dei relatori e molto altro. È perfetto per creare riassunti brevi che ti aiutano a districarti nella confusione delle lunghe riunioni.

✅ Ideale per: team remoti o distribuiti che necessitano di riassunti rapidi e concisi di lunghe riunioni e desiderano effettuare la condivisione delle note su piattaforme come Slack o Asana.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Cerca tra le riunioni passate e le trascrizioni utilizzando parole chiave e frasi con la ricerca basata sull'IA

Cattura e riepiloga gli elementi d'azione emersi dalle conversazioni utilizzando l'intelligenza conversazionale

Condividi immediatamente gli appunti delle riunioni con il tuo team tramite Slack, Notion, Asana, ecc.

Integra l'app con applicazioni di calendario come Google Calendar per pianificare e effettuare la sincronizzazione delle riunioni

Limiti di Fireflies.ai

Costi elevati per le funzionalità avanzate

Richiede una complessa configurazione manuale per flussi di lavoro personalizzati

Assistenza offline minima

Prezzi di Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Business: 29 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Enterprise: 39 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (oltre 490 recensioni)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Il migliore per riassumere le riunioni online)

Otter.ai è un noto strumento per la sintesi delle riunioni basato sull'IA progettato per facilitare la collaborazione tra team remoti.

Lo strumento automatizza completamente tutte le attività della sala riunioni. Genera riepiloghi delle riunioni, assegna gli elementi da intraprendere ai membri del team, fornisce sottotitoli per le riunioni in presenza e virtuali, ecc.

✅ Ideale per: team che hanno bisogno di generare riepiloghi chiari delle riunioni mentre sono in movimento, con un ottimo supporto per le app mobili e l'integrazione con gli strumenti di videoconferenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Risparmia tempo ascoltando riepiloghi/riassunti di 30 secondi dei verbali delle riunioni della durata di un'ora

Usa l'app mobile per partecipare alle riunioni e generare trascrizioni ovunque ti trovi

Ottieni informazioni dirette sugli argomenti chiave discussi durante una riunione con la funzionalità Otter AI Chat

Limiti di Otter.ai

Opzioni di esportazione limitate

Il piano Free prevede alcune limitazioni

Integrazione limitata con strumenti di terze parti

Prezzi di Otter.ai

Base: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

4. Avoma (Ideale per ottenere approfondimenti sulle riunioni)

via Avoma

Avoma è un assistente per riunioni basato sull'IA noto per automatizzare l'intero ciclo di vita delle riunioni, dalla pianificazione all'esecuzione.

Ti aiuta a creare programmi delle riunioni, trascrivere le riunioni, ottenere riassunti e note accurati e molto altro ancora. Avoma punta a migliorare i risultati commerciali e di marketing e fornisce informazioni chiave e concrete ricavate dalle riunioni con i clienti, che si rivelano preziose per la chiusura di un affare.

✅ Ideale per: team di vendita che desiderano ricavare informazioni utili dalle riunioni con i clienti, effettuare il monitoraggio dei modelli di conversazione e migliorare l'efficienza delle riunioni per concludere le trattative più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Modifica e personalizza le trascrizioni delle riunioni in tempo reale per perfezionare i riepiloghi/riassunti o aggiungere ulteriori note

Effettua il monitoraggio dei dati relativi alla conversazione, come il rapporto tra intervento e ascolto, il ritmo di parola e i modelli di interazione, per migliorare l'efficienza delle riunioni

Integrazione con una vasta gamma di strumenti CRM, Calendario, conferenze e dialer

Limiti di Avoma

Curva di apprendimento più ripida

Costoso per i piccoli team

Non è l'ideale per la trascrizione di riunioni in lingue diverse dall'inglese a causa di problemi di accuratezza

Prezzi di Avoma

Base: Free Forever

Piano Starter: 24 $ al mese per utente

In più: 59 $ al mese per utente

Business: 99 $ al mese per utente

Enterprise: 109 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.320 recensioni)

Capterra: NA

5. Fathom (Il migliore per riassumere i video delle riunioni)

via Fathom

Se stai cercando uno strumento per riassumere le riunioni basato sull'IA per facilitare le riunioni interne alla tua organizzazione, dai un'occhiata a Fathom. È completo ma abbastanza facile da usare.

Fathom fa tutto: dalla registrazione dei video delle riunioni alla loro trascrizione. Ti aiuta a generare riepiloghi delle riunioni, effettuare la sincronizzazione delle attività con il tuo CRM e effettuare la condivisione degli appunti delle riunioni con i tuoi colleghi. Inoltre, Fathom offre modelli predefiniti per gli appunti delle riunioni per velocizzare il processo.

✅ Ideale per: organizzazioni che tengono spesso riunioni video e desiderano riassunti e punti d'azione di facile comprensione, senza dover setacciare ore di video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Ricevi riepiloghi/riassunti concise dopo ogni riunione per evitare di dover rileggere lunghi verbali

Tag le discussioni importanti per assicurarti che le informazioni chiave e i punti d'azione siano evidenziati e facilmente accessibili

Usa l'estensione per browser di Fathom per registrare e trascrivere le riunioni senza installare un'app desktop

Limiti di Fathom

Supporta solo le videochiamate

Funzionalità di esportazione e condivisione limitate nel piano Free

Prezzi di Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Fathom

G2: 5/5 (oltre 3.270 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 490 recensioni)

Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per la documentazione

6. Fellow (Ideale per creare programmi delle riunioni)

via Fellow

Oltre ad essere un popolare strumento per il riassunto delle riunioni basato sull'IA, Fellow è noto soprattutto per la creazione di programmi ben pianificati e basati sull'IA.

Questo strumento è ideale per prendere appunti durante le riunioni e consente di ottenere trascrizioni complete, evidenziare i momenti chiave, sfogliare gli appunti delle riunioni generati dall'IA e consultare i riassunti per contestualizzare.

Tuttavia, orientarsi può risultare complesso, soprattutto se non hai mai utilizzato uno strumento simile in precedenza.

✅ Ideale per: team che necessitano di riunioni strutturate e basate su un programma, in modo da garantire che ogni punto chiave della discussione venga registrato e che le attività di follow-up siano chiaramente definite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fellow

Acquisisci le note delle riunioni durante le conversazioni in tempo reale su Zoom, Google Meet, ecc., per assicurarti che tutti i punti chiave siano documentati in tempo reale

Ricevi notifiche in tempo reale sugli elementi da intraprendere emersi durante le riunioni

Assegna attività e elementi da intraprendere ai colleghi direttamente dalla piattaforma, sulla base delle trascrizioni delle riunioni

Limiti di Fellow

Funzionalità di automazione limitate

Costoso per i team più grandi

Prezzi di Fellow

Free Forever

Pro: 11 $ al mese per utente

Aziendale: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

7. Sembly IA (Ideale per registrare le riunioni)

via Sembly IA

Sembly è uno strumento per riunioni basato sull'IA che fornisce note automatiche e sintesi intelligenti e concise.

Lo strumento ti consente di effettuare la condivisione della trascrizione completa di una riunione registrata con il tuo team. Inoltre, Sembly si integra con diversi strumenti per ottimizzare la collaborazione e il flusso di lavoro e supporta 48 lingue.

✅ Ideale per: team internazionali che necessitano di uno strumento che offra supporto multilingue e trascrizione automatica delle note delle riunioni, facilitando la collaborazione tra persone di diverse lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Tag i momenti chiave delle conversazioni durante le riunioni, in modo da poter individuare facilmente in seguito i punti salienti nella trascrizione

Cerca tra i riassunti delle riunioni utilizzando i filtri per parole chiave per trovare rapidamente discussioni specifiche o punti d'azione

Esecuzione automatica della sincronizzazione degli appunti delle riunioni con strumenti come Asana, Trello e Slack per una collaborazione più efficace

Limiti di Sembly IA

Nessuna modifica in tempo reale

Le trascrizioni possono essere imprecise

Curva di apprendimento ripida per l'utilizzo dello strumento

Prezzi di Sembly IA

Personale: Free Forever

Professionale: 15 $/mese (fatturazione annuale)

Team: 29 $ al mese per postazione (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: NA

8. Laxis — Ideale per estrarre note

via Laxis

Cerchi strumenti di riepilogo delle riunioni basati sull'IA in grado di estrarre informazioni cruciali da lunghe interazioni con i clienti? Dai un'occhiata a Laxis.

Basato sul motto "dalle conversazioni alle conversioni", questo strumento di presa appunti basato sull'IA crea riassunti concisi delle trascrizioni delle riunioni con i clienti. In questo modo, puoi accedere agli elementi cruciali su cui lavorare e ottenere risultati. Inoltre, Laxis si integra con gli strumenti CRM per aiutarti a organizzare gli appunti delle riunioni e tenerli a portata di mano.

✅ Ideale per: team di customer success e commerciali che hanno bisogno di trasformare rapidamente le conversazioni con i clienti in informazioni utili, concentrandosi sull'ottenimento di risultati concreti dalle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Laxis

Riassumi le riunioni con approfondimenti basati sull'IA per generare automaticamente elementi da intraprendere, punti chiave e passaggi di follow-up

Cattura i punti chiave e le frasi salienti durante le riunioni per poterli consultare facilmente in un secondo momento

Limiti di Laxis

Opzioni di base per l'estrazione delle note

Supporto minimo per riunioni in tempo reale e collaborazione

Prezzi di Laxis

Base: Free Forever

Premium: 13,33 $ al mese

Aziendale: 24,99 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Laxis

G2: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: NA

9. Jamie IA (Il migliore per riassumere le riunioni)

via Jamie IA

Jamie è un'app per prendere appunti basata sull'IA che genera automaticamente note su piattaforme come Google Meet. Ma non si limita a questo.

Anche se partecipi a una riunione in presenza, Jamie può aiutarti a estrarre riepiloghi/riassunti concisi, trascrizioni e elementi da intraprendere. Ti consente inoltre di guardare i riassunti delle riunioni o le riunioni passate per ottenere approfondimenti e accedere a informazioni importanti.

✅ Ideale per: team che operano sia in contesti virtuali che fisici, poiché cattura e riassume in modo efficiente i punti chiave delle discussioni sia delle riunioni in presenza che di quelle online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie IA

Usa l'IA di Jamie per identificare i punti chiave e i passaggi successivi per agire rapidamente

Tag automaticamente i momenti chiave in tempo reale per rivedere i punti essenziali

Traduci le trascrizioni delle riunioni in oltre 20 lingue per garantire una comunicazione fluida

Limiti di Jamie IA

Integrazioni limitate con le piattaforme

Opzioni di formattazione minime

Free Forever

Standard: 26,31 $ al mese (conversione del 10/07/24)

Pro: 51,53 $ al mese (conversione al 10/07/24)

Executive: 108,54 $/mese (conversione al 10/07/24)

Valutazioni e recensioni di Jamie IA

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (Ideale per prendere note sui video)

via Rewatch

Un altro strumento di presa appunti basato sull'IA piuttosto popolare, Rewatch, funge anche da registratore dello schermo per team e professionisti.

Ottieni riassunti delle riunioni, trascrizioni, elementi da intraprendere: tutto con Rewatch. Lo strumento è collaborativo e completo, e funge da soluzione unica per tutte le esigenze relative alle riunioni online.

✅ Ideale per: team che registrano e fanno affidamento su contenuti video, fornendo riepiloghi dettagliati, analisi sul coinvolgimento del team e archivi delle riunioni ben organizzati per una facile consultazione.

Rivedi le migliori funzionalità/funzioni

Crea canali per organizzare le riunioni per team o per progetto,

Condividi con il tuo team i riassunti automatici o specifici estratti della riunione

Ricevi analisi su coinvolgimento del team, visualizzazioni video, ricerche, ecc.

Limiti di Rewatch

Costoso per un uso regolare

Richiede una larghezza di banda elevata

Non trascrive le telefonate

Rivedi i prezzi

Gratis: Free Forever

Team: 23,75 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Rivedi valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: NA

Prendi nota di tutte le tue riunioni con il miglior strumento per il riassunto delle riunioni basato sull'IA: ClickUp!

Nel mondo frenetico di oggi, prendere appunti manualmente durante le riunioni può richiedere molto tempo e distrarre. È qui che entra in gioco un riassuntore di riunioni basato sull'IA per semplificare il processo.

Questi strumenti ti fanno risparmiare tempo generando automaticamente le note delle riunioni e assicurano che tutti i punti salienti, le conclusioni chiave e gli elementi da intraprendere siano riportati con precisione. ✍️

Molti di questi strumenti si integrano facilmente con i più diffusi software di videoconferenza come Google Meet, permettendoti di concentrarti interamente sulla conversazione mentre l'IA si occupa di prendere appunti. Questo li rende uno strumento essenziale per migliorare la produttività, l'accuratezza e la collaborazione.

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