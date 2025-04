I 7 migliori modelli Typeform per semplificare la raccolta di informazioni

Comprendere e anticipare le esigenze dei clienti è una delle strade più dirette verso l'esito positivo. 🚀

Infatti, il 63% dei consumatori e il 76% degli acquirenti B2B se lo aspettano .

La sfida consiste nel saper ascoltare e comprendere le esigenze dei clienti. Nella maggior parte dei casi, le aziende non hanno gli strumenti per raccogliere e organizzare efficacemente le informazioni necessarie dai clienti.

Ecco perché l'attenzione dovrebbe essere rivolta a un costruttore di moduli rapido e affidabile. In questo caso, Typeform è uno dei migliori operatori del mercato.

Rivolgendosi a oltre 125.000 aziende typeform offre un numero elevato di modelli ai suoi utenti. Questo articolo tratterà i sette migliori modelli Typeform disponibili. Inoltre, condivideremo dieci alternative proposte dall'esperto di project management ClickUp per una raccolta dati più completa. 📑

**Che cosa sono i modelli di Typerform?

I modelli di Typeform sono moduli pre-progettati creati sulla piattaforma Typeform. Questi framework standardizzati sono il punto di partenza per la costruzione di moduli e sondaggi interattivi.

Sebbene Typeform offra molti casi d'uso, da semplici moduli di contatto a complesse applicazioni di lavoro, gli esempi di Typeform discussi di seguito vi aiuteranno a capire le diverse applicazioni e il modo in cui semplificano la raccolta dei dati.

Mantenere la coerenza del marchio: Personalizzare facilmente i modelli di Typeform con i loghi, i colori e i font dell'azienda per garantire un'esperienza unificata del marchio

Personalizzare facilmente i modelli di Typeform con i loghi, i colori e i font dell'azienda per garantire un'esperienza unificata del marchio Risparmiare tempo e risorse: Utilizzare strutture precostituite per evitare di partire da zero. Libera tempo e risorse preziose per altre attività

Utilizzare strutture precostituite per evitare di partire da zero. Libera tempo e risorse preziose per altre attività Raccolta dati semplificata: Raccogliete informazioni in modo efficiente grazie alla sua semplice interfaccia e alla pagina dei risultati dedicata. Riducete al minimo il lavoro richiesto e aumentate la coerenza

**Cosa rende un buon modello Typeform?

Ecco i cinque elementi che devono essere presenti in ogni modello Typeform selezionato:

Domande cancellate e concise : Dotato di domande semplici e pertinenti che guidino facilmente i rispondenti attraverso il modulo. Evitate il gergo tecnico e le frasi confuse che influenzano la risposta

: Dotato di domande semplici e pertinenti che guidino facilmente i rispondenti attraverso il modulo. Evitate il gergo tecnico e le frasi confuse che influenzano la risposta Flusso e struttura logici : Un modulo progettato con un flusso di transizione fluido da una domanda all'altra è fondamentale per ogni modulo. Utilizzarelogica di condizionecome il ramo e il salto, per personalizzare l'esperienza in base alle risposte precedenti dell'intervistato

: Un modulo progettato con un flusso di transizione fluido da una domanda all'altra è fondamentale per ogni modulo. Utilizzarelogica di condizionecome il ramo e il salto, per personalizzare l'esperienza in base alle risposte precedenti dell'intervistato Design visivamente accattivante : Arricchito da immagini, video e altri elementi multimediali per una migliore interazione con l'utente e per coinvolgere i rispondenti

: Arricchito da immagini, video e altri elementi multimediali per una migliore interazione con l'utente e per coinvolgere i rispondenti Layout adatto ai dispositivi mobili : Ottimizzato per gli schermi più piccoli, per garantire che tutti gli elementi dei modelli Typeform vengano visualizzati correttamente e siano facili da navigare sui dispositivi mobili

: Ottimizzato per gli schermi più piccoli, per garantire che tutti gli elementi dei modelli Typeform vengano visualizzati correttamente e siano facili da navigare sui dispositivi mobili Opzioni personalizzate: Configurabile per consentire modifiche al design, al marchio e alle domande in linea con il vostro marchio e con gli obiettivi della raccolta dati

7 Modelli ed esempi di Typeform

1. Modulo di contatto per aziende

Via

Typeform

Il primo tra i modelli di Typeform è il modello Modulo per il contatto aziendale modello. Una soluzione progettata per catturare in modo efficiente le richieste aziendali essenziali. Copre i dati chiave di contatto, come il nome, le informazioni sull'azienda, l'email di lavoro e il momento migliore per contattarla, con un tono caldo e coinvolgente. I prompt attenti e completi incoraggiano nuove collaborazioni, rendendolo una scelta eccellente.

Immaginate che un potenziale client visiti il vostro sito web e, in pochi clic, abbiate raccolto le informazioni necessarie per avviare una conversazione significativa. Questo modello semplifica il mantenimento di un database di contatti pulito e organizzato, pronto per il follower.

Nel complesso, il modello è facile da personalizzare e perfetto per mantenere un database di contatti.

Ideale per: Piccole aziende, agenzie e consulenti che desiderano raccogliere facilmente le richieste dei client e le informazioni di contatto per il lead nurturing e il follow-up.

2. Modulo per il feedback dei clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Customer-Feedback-Modulo-Template-1400x693.png Modelli Typeform: Modello di modulo di feedback per i clienti /$$$img/

Via Typeform Il Modulo di feedback per i clienti di Typeform il modello coinvolge i clienti e raccoglie le loro opinioni oneste. Si tratta di un'ottima opzione per le aziende che desiderano sfruttare il feedback degli utenti . Inizialmente progettato per lo shopping e l'e-commerce, il modello può essere utilizzato per tutti i feedback degli utenti.

Le query approfondite della soluzione incoraggiano le risposte oneste dei clienti. Le domande si concentrano sui punti dolenti e sui motivi di soddisfazione, in modo da rendere l'analisi efficiente e i lavori di miglioramento orientati ai dati.

Inoltre, lo stile colloquiale e il design personalizzato del modello rendono più facile per i clienti fornire feedback, aumentando le valutazioni. È possibile adattare le domande alle proprie esigenze e integrare il modulo con vari strumenti, semplificando il processo di feedback e rendendolo più efficace per la vostra azienda.

Ideale per: aziende di commercio elettronico, società SaaS e industrie basate sui servizi che desiderano raccogliere feedback dettagliati e utilizzabili per migliorare la soddisfazione dei clienti e lo sviluppo dei prodotti.

3. Modulo di domanda di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Application-Modulo-Template-1400x668.png Modelli Typeform: Modello di modulo di domanda di lavoro /$$$img/

Via Typeform Volete ottimizzare i dati dei candidati che ricevete con i modelli di Typeform? Il Modello di modulo di domanda di lavoro è un'ottima scelta. Infatti, i prompt mirati aiutano i candidati a condividere solo esperienze ed esempi rilevanti durante il processo di candidatura.

Il modello cattura le qualifiche, la storia lavorativa e le referenze. Questo vi aiuta ad attrarre i migliori talenti e a migliorare il vostro employer branding.

Il modello fornisce dati per ogni risposta, consentendovi di far coincidere l'etica del lavoro, i valori e gli obiettivi di un candidato con i vostri.

Ideale per: Teams, startup e aziende che desiderano snellire il processo di assunzione, ridurre il lavoro manuale e migliorare l'employer branding.

4. Modulo per la sottoscrizione di newsletter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Newsletter-Subscription-Modulo-Template-1400x683.png Modelli Typeform: Modello di modulo di sottoscrizione per newsletter /$$$img/

Via Typeform Il Modulo per la sottoscrizione della newsletter è un'ottima opzione per moduli che fanno crescere il pubblico senza sforzo.

Il modello cattura fin dall'inizio dettagli essenziali come l'età, i dati di contatto e le preferenze. Personalizzatelo con immagini e video per evidenziare i vantaggi dell'iscrizione alla vostra newsletter, rendendolo ancora più attraente per i potenziali iscritti.

Inoltre, grazie a oltre 120 integrazioni, è possibile automatizzare e organizzare la gestione degli iscritti. Sincronizzate il modulo con gli strumenti di email marketing per mantenere i vostri follower impegnati e informati, senza più la voce manuale. Questo vi fa risparmiare tempo e vi aiuta a inviare email personalizzate che risuonano con il vostro pubblico.

Ideale per: Le aziende e gli autori di contenuti che si concentrano sulla crescita del proprio elenco di email, come i blog, i marchi di e-commerce e le aziende di servizi che offrono newsletter o aggiornamenti sui prodotti.

5. Modulo per l'iscrizione alla palestra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gym-Membership-Modulo-Template-1400x687.png Modelli Typeform: Modulo per l'iscrizione a una palestra /$$$img/

Via Typeform Gestite un'azienda con un servizio basato sull'iscrizione? Il Modulo per l'iscrizione a una palestra di Typeform è ideale per l'inserimento dei clienti e la generazione di contatti.

Le domande contenute nel modello aiutano a raccogliere informazioni personali, obiettivi di fitness e dettagli di pagamento in un'unica soluzione. Se gestite una palestra, un centro fitness o uno studio, questo modulo offre un'esperienza senza problemi e aumenta le registrazioni.

Inoltre, grazie al suo design personalizzabile, potete aggiungere lo stile del vostro marchio, immagini e persino video di benvenuto per rendere il modulo più coinvolgente. Adattando le domande e incorporando il vostro tono, creerete un'esperienza interattiva che metterà in evidenza i vantaggi dei vostri servizi e incoraggerà più persone a iscriversi.

Ideale per: Palestre, studi di fitness e altre aziende basate sull'iscrizione che hanno bisogno di semplificare il processo di iscrizione, raccogliere i dettagli dell'iscrizione e aumentare la soddisfazione dei clienti.

6. Modulo per l'iscrizione al corso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Course-Registration-Modulo-Template-1400x726.png Modelli Typeform: Modello di modulo di iscrizione al corso /$$$img/

Via Typeform Il Modulo per l'iscrizione ai corsi è ideale per le istituzioni scolastiche che desiderano semplificare la registrazione degli studenti.

Questo modulo ben strutturato e facile da usare copre le preferenze dei corsi, le informazioni di contatto e i prerequisiti, dettagli necessari per la gestione della registrazione degli utenti senza sforzo.

Ideale per: Scuole, università e provider di formazione che desiderano semplificare l'iscrizione ai corsi, gestire in modo efficiente i dati degli studenti e ridurre le spese amministrative.

7. Modello di modulo per la relazione giornaliera

Via

Typeform

Volete monitorare le prestazioni del team?

Il Modulo per la reportistica giornaliera è una soluzione rapida. Il suo framework integrato registra i dettagli dei membri del team, il reparto e lo stato delle attività per un monitoraggio immediato. Inoltre, consente al team di segnalare e descrivere i problemi prima che si ripercuotano sulle attività.

Questo modello Typeform è prezioso per i manager che supervisionano gruppi di grandi dimensioni, come ad esempio team di software . Poiché fornisce informazioni in tempo reale sulla produttività e sul completamento dei progetti, i provider possono mantenere efficientemente il monitoraggio dei progetti.

Ideale per: Project manager, capisquadra e capi reparto a titolo di supervisione di team distribuiti che devono monitorare lo stato di avanzamento giornaliero e assicurarsi che i progetti rispettino la tabella di marcia.

Limiti dell'uso di Typeform

Gli esempi di Typeform evidenziati in precedenza, dai moduli di feedback per i clienti ai modelli per i contatti aziendali, dimostrano quanto possano essere efficaci questi moduli precostituiti. Sebbene la piattaforma Typeform sia facile da usare, è essenziale verificare se i suoi limiti influiscono sugli obiettivi aziendali. ⚠️

Ecco quattro limiti da tenere a mente prima di utilizzare i modelli Typeform:

**Limita il numero di risposte in base al piano scelto. Questo può portare a un numero inferiore di vendite con i moduli di registrazione e persino a dati errati sulla soddisfazione dei clienti con i modelli di feedback

Limiti analitici: Mancano integrazioni analitiche integrate. Per ottenere informazioni, è necessario collegare altri strumenti o sottoscrivere piani costosi

Mancano integrazioni analitiche integrate. Per ottenere informazioni, è necessario collegare altri strumenti o sottoscrivere piani costosi Duplicazione dell'invio: Non riesce a limitare le risposte duplicate, il che altera facilmente i dati raccolti. Per questo è necessario collegare strumenti esterni o sottoscrivere piani più costosi per gli approfondimenti

Non riesce a limitare le risposte duplicate, il che altera facilmente i dati raccolti. Per questo è necessario collegare strumenti esterni o sottoscrivere piani più costosi per gli approfondimenti Limitata personalizzazione: Opzioni di personalizzazione ridotte al minimo, spesso limitate a modifiche del testo. Ciò impedisce di adattare completamente il sondaggio alle vostre esigenze specifiche

Modelli di moduli alternativi

Quando si valutano i limiti dei modelli di Typeform, è chiaro che le loro carenze possono avere un impatto sui flussi di lavoro più ampi del progetto, soprattutto quando i moduli sono solo una parte di un quadro più ampio. Per garantire una migliore organizzazione e collaborazione, ha senso esplorare Alternative a Typeform che integrano la creazione di moduli in un sistema di project management più completo. ClickUp è un'ottima scelta per combinare il project management con il feedback e la raccolta di informazioni. 💪

Perché? È adatto a tutti, dai piccoli team alle grandi aziende aziende e per i loro sondaggi . ClickUp dispone anche di una funzionalità/funzione dedicata strumento per la costruzione di moduli e oltre 30 funzionalità/funzione per garantire moduli coinvolgenti.

Tabella di confronto tra Typeform e ClickUp Modulo

Per aiutarvi a scegliere la piattaforma migliore per le vostre esigenze, ecco un rapido confronto tra i modelli Typeform e ClickUp Forms. La tabella sottostante evidenzia le funzionalità/funzione chiave, come i prezzi, i personalizzati e le capacità di integrazione, rendendo più facile la valutazione dello strumento di creazione di moduli più adatto alle vostre esigenze, sia che stiate gestendo una semplice raccolta di dati che progetti su larga scala.

Funzionalità/funzione Typeform ClickUp Modulo Pricing Piano gratuito limitato Piano gratuito completo automazioni Automazioni di base Automazioni avanzate Automazioni di base Automazioni avanzate Integrazione Integrazioni limite Oltre 1.000 integrazioni Personalizzazione dei moduli Limitato a modifiche del design Completamente personalizzato Gestione delle attività Nessuna Gestione nativa delle attività Analitica Analitica di base Dashboard in tempo reale

Confronto tra i modelli di Typeform e i moduli di ClickUp

ClickUp Modulo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png Alternativa ai modelli di Typeform: ClickUp 3.0 Visualizzazione modulo semplificata Menu espanso /$$$img/

raccogliete le risposte, condividete la reportistica e visualizzate le informazioni più importanti con ClickUp Forms

Questo strumento per la creazione di moduli, chiamato ClickUp Moduli offre agli utenti un'esperienza perfetta di creazione e risposta.

Ecco un paio di funzionalità/funzione che evidenziano questo aspetto:

Creazione e delega di attività istantaneamente da qualsiasi modulo di risposta con Attività di ClickUp . È ideale per agire immediatamente sul feedback dei clienti, sull'onboarding, sulla fornitura di servizi e molto altro ancora

Affinare le query e le domande dei moduli con l'assistente di scrittura IA ClickUp Brain . IlDell'IA genera moduli, ricava informazioni dalle risposte e automatizza le attività per risparmiare tempo

Migliorare la comprensione del cliente allegando risorse e informazioni direttamente nel modulo per avere una maggiore precisionefeedback e dati più accurati Semplificare la modifica e l'aggiornamento dei moduli con campi semplici da trascinare per snellire il lavoro richiesto e ridurre al minimo l'elaborazione manuale

Aumentare il coinvolgimento e l'interazione grazie alla logica delle condizioni in ogni modulo

Ottenere informazioni in tempo reale sulle risposte con gli strumenti di visualizzazione di ClickUp Modulo, facili da usare e di grande impatto

Connessione dei dati delle risposte a ClickUp Dashboard e rimanere aggiornati sulle principali metriche aziendali

Grazie alle efficaci capacità dello strumento ClickUp Modulo, ecco dieci modelli alternativi di moduli offerti da ClickUp:

1. Modello di modulo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Modulo-1.jpg Raccogliete facilmente informazioni e visualizzate le risposte con il modello di modulo ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200682106&department=other&\_gl=1\*1tm4ag\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo ClickUp è un framework universale progettato per potenziare la raccolta dei dati.

Il modello offre un formato facile da usare e richiede solo pochi clic per essere personalizzato. Inoltre, cattura informazioni dettagliate per attività, progetti e richieste dei client. La flessibilità del modello è ideale per qualsiasi caso d'uso, dalla generazione di contatti alla pianificazione di progetti.

Nonostante il layout semplice, il modello consente la creazione istantanea di attività a partire dall'invio di moduli. Inoltre, il modello ottimizza i flussi di lavoro per monitorare tutti gli input e gli output delle derivazioni senza errori.

Ideale per: Business e team che hanno bisogno di una soluzione di moduli flessibile e all-in-one per raccogliere dati e creare attività o flussi di lavoro istantaneamente.

💡Pro Suggerimento: Impostazione automazioni in ClickUp, in modo che ogni invio di modulo diventi un'attività, assegnata ai membri giusti del team per un'azione immediata.

2. Modello di modulo di feedback ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Feedback-Modulo-Template.png Modello di modulo di feedback ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-222239474&dipartimento=ingegneria-prodotto&&_gl=1\*bqt0r9\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Desideri feedback personalizzato per essere coinvolgente sia per l'utente che per la vostra azienda? Il Modello di modulo di feedback di ClickUp è una scelta obbligata.

Perché? Il framework consente agli utenti di fornire input dettagliati, dai feedback sui prodotti alle recensioni sulla produttività. Il suo layout vivace offre un'analisi approfondita, senza sopraffare gli intervistati.

Il modello si integra con tutte le funzionalità/funzione della piattaforma ClickUp, come ad esempio Visualizzazioni personalizzate . In questo modo si ottengono visualizzazioni straordinarie e approfondimenti praticabili da ogni risposta. Il framework include anche il tagging dei feedback e i livelli di priorità per mantenere le informazioni critiche in primo piano.

Ideale per: Teams che si occupano di feedback sui prodotti, valutazioni delle prestazioni dei dipendenti o sondaggi sulla soddisfazione dei clienti che richiedono approfondimenti.

💡Pro Tip: Impostate i livelli di priorità in ClickUp per rispondere più velocemente ai feedback urgenti, migliorando la soddisfazione dei clienti.

3. Modello di modulo di sottoscrizione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-subscription-form-template.png Semplificate il processo di sottoscrizione utilizzando il modello di modulo di sottoscrizione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205387612&dipartimento=vendita-crm&\_gl=1\*acj1sb\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Espandete la vostra base di pubblico e monitorate le informazioni sugli abbonati con l'applicazione Modello di modulo di sottoscrizione per ClickUp .

Questo modello di facile utilizzo consente di creare in pochi secondi un modulo di iscrizione professionale e di marca. Include azioni di follow-up automatizzate e campi personalizzati per migliorare il coinvolgimento degli iscritti. Ogni invio del modulo è attivabile, rendendo facili da implementare idee intelligenti come le email di promemoria automatiche.

Grazie alla sua adattabilità, il modello può essere utilizzato per la registrazione di newsletter, il lancio di prodotti e il coinvolgimento della comunità. In questo modo si risparmia tempo e si resta in contatto con il pubblico.

Ideale per: Team di marketing e autori di contenuti che desiderano costruire e gestire in modo efficiente il proprio elenco di iscritti con un'automazione senza soluzione di continuità.

4. Modello di modulo di richiesta ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/request-form-template.png modulo-richiesta-modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-205384045&department=it&\_gl=1\*8y6cn5\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Le richieste amministrative e i processi di reparto non devono più essere noiosi. Per la creazione di nuovi account utente o per l'accesso ai ruoli IT, il modulo Modulo di richiesta ClickUp semplifica il processo.

Con uno spazio centralizzato per ogni risposta, il modello gestisce in modo efficiente le richieste in corso. Elenchi a tendina cancellati coprono dettagli chiave come lo scopo e il codice del reparto, assicurando che tutte le richieste degli utenti siano giustificate ed elaborate con una giustificazione appropriata. Questo approccio organizzato aumenta la visibilità e velocizza il processo di approvazione, portando a risoluzioni più rapide.

Ideale per: I reparti IT e i team del personale che desiderano semplificare le richieste degli utenti, dalla creazione di account al supporto tecnico, tutto in un unico posto.

5. Modulo di contatto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/contact-form.png modulo di contatto https://app.clickup.com/signup?modello=t-200650023&department=other&\_gl=1\*pcbydx\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete collegare le informazioni sui clienti al vostro database dei contatti? Scegliete il Modello di modulo di contatto ClickUp .

Le sue domande semplici lo rendono facile da usare. Ogni risposta viene archiviata in una cartella dedicata per facilitare la gestione dei contatti.

Con qualche personalizzazione, è possibile monitorare le richieste dei nuovi clienti e visualizzare i lavori richiesti. Il modello consente inoltre di risparmiare tempo con la raccolta dei dati in tempo reale, di migliorare la soddisfazione dei clienti e di garantire l'invio delle informazioni.

Tutto questo è racchiuso in un'interfaccia di facile utilizzo per una perfetta gestione dei feedback e delle comunicazioni.

Ideale per: Team di assistenza clienti o reparti commerciali che desiderano monitorare le richieste, migliorare i processi di follower e gestire efficacemente le relazioni con i clienti.

6. Modello di modulo di reportistica ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-report-form-template.png Modello di modulo di segnalazione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6130344&department=other&\_gl=1\*1tcqjxi\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se è necessario registrare una reportistica sugli incidenti, il modello Modulo per la segnalazione di ClickUp snellisce il processo consolidando tutti i dettagli essenziali in una pagina di facile utilizzo. Le sue domande, strutturate in modo ponderato, forniscono una guida chiara ai team interessati, assicurando loro passaggi praticabili da seguire.

Sebbene sia stato progettato principalmente per gli incidenti automobilistici e i rapporti assicurativi, questo modello versatile può adattarsi rapidamente alle varie esigenze di reportistica, diventando uno strumento prezioso per qualsiasi organizzazione.

Il framework presenta anche una funzionalità di monitoraggio dei dati in tempo reale, che consente agli utenti di monitorare gli invii man mano che arrivano, assicurando che tutte le informazioni siano aggiornate. È compatibile con gli strumenti di automazione dei moduli, come le regole di generazione delle attività, che creano automaticamente attività basate sugli invii dei moduli.

Questa funzione promuove l'account assegnando le responsabilità a membri specifici del team. Aiuta a stabilire una cronologia precisa degli incidenti, consentendo ai team di seguire la sequenza degli eventi relativi a ciascun incidente in modo efficiente.

Inoltre, poiché quasi tutti i tipi di risposta sono caselle di controllo, gli utenti forniscono solo informazioni oggettive e pertinenti.

Ideale per: I team che si occupano di operazioni, sicurezza o gestione delle strutture devono documentare gli incidenti e creare attività o follower in base al report.

7. Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/job-application-form.png modulo di domanda di lavoro https://app.clickup.com/signup?modello=t-206428913&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*q6jvz3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp è un modo sicuro per semplificare le assunzioni. Il modello presenta campi di dati chiari, come titoli e lettere di riferimento, ed è personalizzabile fino all'ultimo spazio. Inoltre, tutti i formati sono coerenti e standardizzati.

Il modello di modulo di domanda di lavoro di ClickUp consente di analizzare le risposte dei candidati visualizzandole una accanto all'altra. In questo modo è possibile valutare facilmente le qualifiche, le competenze e le esperienze dei candidati rispetto ai criteri stabiliti o alla posizione.

Confrontando le risposte su campi chiave, come l'istruzione, la storia lavorativa e le referenze, è possibile identificare in modo più oggettivo i candidati più forti, garantendo un processo di assunzione più equo e corretto.

Questo è un ottimo modo per facilitare l'equità e promuovere le pari opportunità. Memorizzando ogni risposta in tempo reale, ClickUp garantisce l'accesso immediato alle informazioni più aggiornate sui candidati. Questa funzionalità/funzione consente ai responsabili delle assunzioni di esaminare le risposte man mano che arrivano, facilitando il monitoraggio dello stato e delle qualifiche dei candidati.

Ideale per: I team delle risorse umane e i responsabili delle assunzioni che desiderano semplificare le candidature e garantire un processo di assunzione strutturato ed efficiente con un confronto dei dati in tempo reale.

8. Modello di modulo per ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/application-form.png modulo di domanda https://app.clickup.com/signup?template=t-200649971&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di modulo di richiesta ClickUp è un modello di piano professionale di cui ogni azienda ha bisogno. Il modello è di grande aiuto nell'organizzazione di workshop ed eventi di networking.

I campi dati, come i titoli e le informazioni sull'azienda all'interno dei campi del modello, aiutano a creare delle flashcard per l'evento. I campi personalizzabili, come i nomi dei workshop e gli orari preferiti, permettono ai partecipanti di iscriversi a moduli e sessioni pertinenti.

Inoltre, se state cercando un modulo per la gestione dei feedback che faciliti un evento pulito e strutturato, questo modello di ClickUp fa al caso vostro.

Ideale per: Pianificatori di eventi, provider di formazione o qualsiasi organizzazione che gestisca eventi su larga scala con più partecipanti che necessitano di orari o preferenze personalizzate.

9. Modello di modulo di registrazione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-registration-form-template.png modulo di registrazione ClickUp modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-200620549&department=operations&\_gl=1\*1nzp91m\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di registrazione ClickUp è stato progettato per semplificare il check-in dei partecipanti e il piano dell'evento. Considerando che si tratta di un'operazione che richiede molte risorse, garantisce che solo le informazioni rilevanti arrivino prontamente. Con otto campi personalizzati predefiniti, tra cui i dettagli del trasferimento aeroportuale, cattura efficacemente i dati essenziali per semplificare il processo di registrazione all'arrivo dei partecipanti.

Il modulo automatizza le promemoria e monitora lo stato dei partecipanti per migliorare l'esperienza dell'utente. Che lo si voglia applicare agli eventi, al check-in degli ospiti o alla gestione delle risorse, questo modello consente di organizzare il processo senza problemi.

Ideale per: Organizzatori di eventi o team che gestiscono conferenze, workshop o webinar e che hanno bisogno di tenere traccia dei partecipanti e di gestire i check-in senza problemi.

10. Modello di modulo di iscrizione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Membership-Modulo-Template.png Modello di modulo di adesione a ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1mb0yhq\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se avete bisogno di gestire un flusso di nuovi membri, il modello Modello di modulo di adesione ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno.

Il modulo raccoglie i dati di contatto, le preferenze e le opzioni di pagamento in un formato accattivante. È dotato di visualizzazioni personalizzate, come quella Vista Bacheca che semplifica immediatamente il monitoraggio dello stato dei membri.

Il modello facilita le nuove registrazioni e gestisce i follower per i rinnovi. Adottando un approccio proattivo alla soddisfazione dei membri, supporta le aziende a crescere in modo fluido ed efficiente.

Questa soluzione ClickUp è molto apprezzata da palestre, club e aziende di grandi dimensioni.

Ideale per: Palestre, club e altre aziende basate sull'iscrizione che hanno bisogno di semplificare l'iscrizione di nuovi membri e gestire in modo efficiente i rinnovi.

Dai moduli alle attività: Integrazione di Typeform con ClickUp per una maggiore efficienza

Oltre ai numerosi modelli di moduli di feedback ClickUp offre anche più di 1000 strumenti da adottare, tra cui un modulo di feedback per i clienti Integrazione con Typeform .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Integrating-Typeform-With-ClickUp-for-Better-Efficiency-1400x921.png Integrazione di Typeform con ClickUp per una maggiore efficienza /$$$img/

integrare la gestione istantanea delle attività in ogni voce di Typeform con l'integrazione ClickUp Typeform._ Integrazione ClickUp Typeform è la risposta se avete una configurazione esistente in Typeform, ma desiderate la potenza del project management.

Questa integrazione sincronizza istantaneamente i moduli con ClickUp, gestendo in modo efficiente tutte le risposte dei modelli Typeform. È dotata di strumenti ClickUp integrati per il monitoraggio delle attività e per migliorare la comunicazione del team.

Semplificando i flussi di lavoro, le intuizioni di Typeform si trasformano in strategie attuabili, aprendo la strada all'esito positivo e alla produttività del vostro prossimo progetto.

Raccogliete, organizzate e agite sui dati senza sforzo con ClickUp

Senza gli strumenti giusti, la raccolta dei dati diventa noiosa per utenti e aziende. In questo monotono panorama di feedback e informazioni, i modelli di modulo aumentano il coinvolgimento degli utenti e la qualità delle informazioni ricevute.

I sette modelli di Typeform che abbiamo trattato sono ideali per iniziare. Tuttavia, date le sue limitate capacità analitiche e il prezzo elevato, è meglio considerare un'alternativa.

Con la sua gestione delle attività senza soluzione di continuità, gli approfondimenti visivi sui dati e le funzionalità complete di IA, ClickUp si distingue come la scelta migliore. Anche se siete già impostati su Typeform, questa piattaforma di project management offre un'integrazione nativa per aiutarvi a fondere entrambi gli strumenti.

Non aspettate oltre iscriviti a ClickUp e inizia a massimizzare l'efficacia della tua raccolta dati! 🚀