I 11 migliori costruttori di moduli IA per il 2024

Se vi chiedete spesso: "Come posso raccogliere dati in modo efficace e migliorare i processi aziendali?", un modulo online deve essere la vostra nuova mossa.

La creazione di moduli online e l'analisi delle risposte aiutano a migliorare i prodotti, a generare lead, ad automatizzare le attività e a snellire le operazioni.

La vera sfida? Creare moduli online interattivi, facili da usare e personalizzati per ottenere più risposte dagli utenti.

Il mio team e io abbiamo cercato a lungo un costruttore di moduli affidabile e personalizzabile.

Abbiamo trascorso molto tempo a testare diversi generatori di moduli IA per creare moduli coinvolgenti, analizzare i dati e ricavare informazioni. Sulla base delle mie ricerche, in questo blog ho stilato un elenco dei migliori strumenti di IA per la creazione di moduli.

Se state cercando di creare moduli a pagina singola o multipla per scopi di ricerca, marketing e feedback, questa guida vi aiuterà a ottimizzare i processi e a risparmiare ore.

Esploriamo i migliori generatori di moduli IA che potete utilizzare per creare bellissimi moduli.

Cosa cercare in un generatore di moduli IA?

Anche se è possibile creare un modulo in Excel la creazione di moduli coinvolgenti, dinamici e intuitivi richiede capacità avanzate.

Ecco alcune funzionalità/funzione fondamentali che dovreste cercare in un modulo online modulo online :

Facilità d'uso: Verificate se il costruttore di moduli è intuitivo e facile da usare. Lo strumento non deve richiedere conoscenze di codice, in modo che anche gli utenti non tecnici possano costruire facilmente i moduli

Verificate se il costruttore di moduli è intuitivo e facile da usare. Lo strumento non deve richiedere conoscenze di codice, in modo che anche gli utenti non tecnici possano costruire facilmente i moduli Capacità di personalizzazione: Lo strumento deve consentire di personalizzare il modulo in base alle esigenze aziendali, rendendolo interattivo per il pubblico e spingendolo a completarlo prima di abbandonarlo

Lo strumento deve consentire di personalizzare il modulo in base alle esigenze aziendali, rendendolo interattivo per il pubblico e spingendolo a completarlo prima di abbandonarlo Logica condizionale : Volete raccogliere dati iper-rilevanti dagli utenti? Scegliere uno strumento con funzionalità avanzate di logica condizionale è fondamentale per personalizzare le domande in tempo reale in base alle risposte degli utenti

: Volete raccogliere dati iper-rilevanti dagli utenti? Scegliere uno strumento con funzionalità avanzate di logica condizionale è fondamentale per personalizzare le domande in tempo reale in base alle risposte degli utenti Supporto per più pagine : Scegliete uno strumento che supporti più pagine nei moduli per raccogliere informazioni dettagliate

: Scegliete uno strumento che supporti più pagine nei moduli per raccogliere informazioni dettagliate Compatibile con i dispositivi mobili : Scegliere un modulo IA in grado di adattarsi a un'interfaccia mobile per fornire un'esperienza senza soluzione di continuità agli utenti

: Scegliere un modulo IA in grado di adattarsi a un'interfaccia mobile per fornire un'esperienza senza soluzione di continuità agli utenti Integrazione: assicurarsi che lo strumento si integri con lo stack tecnologico esistente, come CRM, marketing, analisi dei dati, comunicazione e piattaforme di email marketing

Gli 11 migliori costruttori di moduli IA da utilizzare nel 2024

1.ClickUp (il migliore per moduli personalizzabili e raccolta dati)

ClickUp è un software completo per il project management con un modulo integrato per la raccolta dei dati automazione dei moduli funzionalità/funzione che aiuta a creare moduli online di facile utilizzo. Visualizzazione dei moduli di ClickUp consente di raccogliere informazioni dal team, dai client o dai personalizzati senza alcuno sforzo.

La funzionalità di costruzione dei moduli aggiunge molti campi al modulo online, tra cui testo, testo lungo, numero, email, telefono, data, elenchi a discesa e caselle di controllo. Questo aiuta a formulare le domande in base allo scopo, come ad esempio domande aperte, chiuse, sì/no, sondaggi e matrici.

Creare moduli intuitivi utilizzando la logica delle condizioni e le regole della visualizzazione ClickUp Modulo

Nasconde domande come il nome e il numero di telefono dei rispondenti le cui informazioni sono già state raccolte, in modo che non debbano riempire nuovamente questi campi. Questo semplifica l'esperienza dell'utente, migliorando le conversazioni e le percentuali di conversione. ClickUp Automazioni migliora ulteriormente l'esperienza automatizzando i flussi di lavoro successivi all'invio, come l'invio di email agli utenti e ai partner per tenerli informati. È inoltre possibile triggerare i dati generati dall'IA e l'analisi del sentiment dei clienti per scoprire intuizioni e prendere decisioni strategiche.

Automatizzare i flussi di lavoro dei moduli e ottimizzare le operazioni con ClickUp Automazioni

Ecco come utilizzare le automazioni precostituite per migliorare la produttività del team:

Utilizzate gli oltre 100 modelli precostituiti per automatizzare i processi ricorrenti di creazione dei moduli, come l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti e la modifica degli stati

Aggiungere automaticamente nuove attività agli assegnatari e agli osservatori, risparmiando tempo

Connessione con le applicazioni esistenti per facilitare le automazioni in tutto lo stack tecnologico

Inoltre, utilizzando Attività di ClickUp è possibile creare e assegnare automaticamente attività a partire dalle risposte dei moduli online. Aggiungete etichette, informazioni sul modulo e risposte alla descrizione dell'attività per aggiungere ulteriore contesto alle vostre attività.

Raccogliete i requisiti con i moduli di ClickUp e inviateli agli assegnatari giusti come attività tracciabili in ClickUp

Sfruttate la potenza di ClickUp Modulo per snellire il lavoro dei team di software :

Streamline bug reportistica raccogliendo informazioni critiche come la descrizione del bug, le specifiche del dispositivo e del sistema operativo, il messaggio di errore, l'impatto, ecc.

raccogliendo informazioni critiche come la descrizione del bug, le specifiche del dispositivo e del sistema operativo, il messaggio di errore, l'impatto, ecc. Raccogliere richieste di aggiunta di nuove funzionalità/funzione da parte dei membri del team e degli utenti finali

da parte dei membri del team e degli utenti finali Migliorare la collaborazione tra i team di sviluppo e di test raccogliendo i dettagli dei casi di test, le reportistiche sull'esecuzione dei test, i problemi identificati, la criticità dei problemi, ecc.

Per finire, potete fornire input e sedervi e rilassarvi mentre ClickUp Brain seleziona per conto dell'utente le domande più appropriate e perfette per il sondaggio. Abbiamo provato alcuni prompt per generare sondaggi con ClickUp Brain.

Esempi di prompt dell'IA per sondaggi e inchieste:

Prompt 1: Genera domande di sondaggio coinvolgenti per raccogliere informazioni preziose dal tuo pubblico. \Specificare il traguardo e lo scopo del sondaggio

Prompt 2: Creare una domanda di sondaggio persuasiva per coinvolgere il pubblico e incoraggiare la partecipazione. [Specificare l'argomento o il tema del sondaggio]

Prompt 3: Generare una serie di domande di sondaggio per misurare la soddisfazione dei clienti e identificare le aree di miglioramento. [Specificare l'industria o il tipo di azienda]

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Use-ClickUp-Brain-to-generate-highly-relevant-questions-for-polls-and-surveys.png Utilizzate ClickUp Brain per generare domande altamente pertinenti per sondaggi e indagini /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per generare domande altamente pertinenti per sondaggi e indagini

Una volta raccolti i dati, è possibile sfruttare ClickUp Brain per eseguire analisi dei dati e ottenere:

Approfondimenti praticabili grazie alla rivelazione di tendenze e schemi che altrimenti non sarebbero stati rilevati

Maggiore scalabilità dei sondaggi grazie alla distribuzione, alla raccolta e all'analisi automatizzate dei dati

Miglioramento dei risultati dei sondaggi grazie a design intuitivi e all'analisi del sentiment guidata dall'IA

È inoltre possibile utilizzare le potenti reti neurali di ClickUp Brain per analizzare rapidamente i dati utilizzando tabelle di confronto, costruire e lanciare strategie di marketing e condividere i risultati con gli stakeholder per ricevere suggerimenti e identificare aree di miglioramento.

Infine, le funzionalità di personalizzazione consentono di personalizzare molti fattori, come temi, colori, immagini, spazi di archiviazione, modelli e messaggi.

Ad esempio, supponiamo che stiate raccogliendo feedback sulle funzionalità del vostro prodotto, sul supporto clienti e sui piani tariffari. È possibile utilizzare Il modello di modulo di feedback di ClickUp e personalizzare campi, visualizzazioni e attività per raccogliere, accedere e organizzare facilmente le informazioni. Questo offre una posizione centralizzata per analizzare i dati e semplificare il processo di raccolta dei feedback.

Questo modello consente di:

Creare sondaggi mirati ai bisogni individuali dei vostri clienti

Fornire ai client una piattaforma per esprimere le loro idee e le loro preoccupazioni

Raccogliere informazioni importanti per migliorare produttività e servizi

Valutare le aree da perfezionare e sviluppare strategie personalizzate per affrontarle

È stato progettato per aiutarvi a raccogliere tutti i dati rilevanti in un unico luogo e a sfruttare il feedback degli utenti nella definizione delle priorità del progetto . Questo fornisce un'analisi preziosa per le decisioni sui prodotti e migliora il coinvolgimento e la fedeltà dei client.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Scegliete tra diversi campi e raccogliete solo i dati pertinenti usandoCampi personalizzati di ClickUp* Aggiornate i campi in modo dinamico in base alle risposte e semplificate l'esperienza di compilazione dei moduli per gli utenti

Utilizzate ClickUp Brain per generare le domande più coinvolgenti per i vostri moduli

Rivedete i moduli in tempo reale e analizzate le risposte per usufruire di approfondimenti

Trasformate automaticamente le risposte dei moduli in attività di ClickUp Tasks

UtilizzareAttività di ClickUp Tag per aggiungere informazioni alle descrizioni delle attività e trovarle facilmente

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain non è disponibile nella versione gratis

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.700+ recensioni)

: 4.7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

**Leggi di più 11 Modelli di moduli di feedback gratis per raccogliere informazioni

2. Modulo.app (il migliore per i gateway di pagamento)

tramite Modulo.app Il generatore di moduli IA gratuito di Forms.app aiuta a creare moduli personalizzati utilizzando modelli precostituiti. Con la piattaforma, è possibile incorporare un modulo online sul proprio sito web. È inoltre possibile regolare le impostazioni di privacy per raggiungere il target di riferimento e impedire ad altri di visualizzarlo.

Questo costruttore di IA si integra con Fogli Google, MailChimp, Stripe, PayPal e Zapier per aiutarvi ad automatizzare i flussi di lavoro e snellire i processi.

Modulo.app migliori funzionalità/funzione

Modifica dell'ordine delle domande trascinandole e rilasciandole con facilità

Controllo di chi può accedere ai moduli attraverso 4 diversi stati di privacy: privato, limitato, non elencato e pubblico

Impostazione di condizioni per mostrare o nascondere i campi in base alle risposte dell'utente

Limiti di Modulo.app

Numero limitato di modelli e opzioni di personalizzazione in termini di colori e font

Alcuni utenti segnalano che la piattaforma dovrebbe offrire più tipi di domande per capire il polso del pubblico di traguardo

Prezzi di Modulo.app

**Gratuito

Basic : $25/mese

: $25/mese Pro : $35/mese

: $35/mese Premium: $99/mese

Modulo.app valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (450+ recensioni)

: 4.5/5 (450+ recensioni) Capterra: (240+ recensioni)

3. SurveySparrow (il migliore per i sondaggi conversazionali)

via SondaggioSparrow SurveySparrow, uno dei migliori Alternative a JotForm per i sondaggi a conversazione, aiuta a creare moduli interattivi con funzionalità/funzione simili a quelle della chat per raccogliere informazioni rilevanti e ottimizzare le operazioni aziendali.

Fornisce oltre 1500 integrazioni per esportare senza sforzo i dati verso strumenti esterni e sistemi esistenti.

I dashboard direzionali aiutano a visualizzare i dati dei sondaggi attraverso grafici a barre e ad estrarre informazioni significative dai moduli generati dall'IA. È inoltre possibile automatizzare i flussi di lavoro in base alle risposte dei sondaggi, definendo condizioni e triggerando azioni come email di follow-up e aggiornamenti del team.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Aggiungi video allo sfondo dei tuoi sondaggi

Ricezione di reportistica di analisi dei sondaggi direttamente nella vostra finestra In arrivo all'orario da voi preferito

Promemoria per i non rispondenti e i rispondenti parziali tramite email e stimolo a completare i sondaggi

Limiti di SurveySparrow

Manca di funzionalità/funzione analitiche per calcolare e indicare le differenze statisticamente significative

La rappresentazione dei dati richiede molti interventi manuali per ricavare gli approfondimenti richiesti

Prezzi di SurveySparrow

Base : $39/mese con fatturazione trimestrale

: $39/mese con fatturazione trimestrale Essenziale : $59/mese con fatturazione trimestrale

: $59/mese con fatturazione trimestrale Business : $149/mese con fatturazione trimestrale

: $149/mese con fatturazione trimestrale Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (1900+ recensioni)

: 4.4/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

4. Typeform (il migliore per la personalizzazione dei moduli)

via Typeform Typeform genera moduli online visivamente accattivanti e coinvolgenti. Conosciuto per la sua interfaccia facile da usare, presenta una sola domanda per pagina per evitare di sopraffare il pubblico e ottenere più risposte.

Con Typeform è possibile personalizzare i moduli con loghi, elementi, colori, font, immagini di sfondo e video unici. Ci sono 28+ format di domande modificabili per raccogliere dati come nomi, indirizzi email, classifiche, valutazioni e feedback scritti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Comunicate all'IA di Typeform i vostri requisiti e questa costruirà automaticamente i moduli per voi

Fornisce opzioni di risposta pertinenti alle domande a scelta multipla, grazie all'IA

Generazione di suggerimenti basati sull'IA per convertire domande lunghe in domande semplici e coinvolgenti

Limiti di Typeform

Manca di funzionalità/funzione per l'analisi e l'interpretazione attraverso dashboard e reportistica

Non salva le risposte parziali degli utenti

Opzioni di personalizzazione limitate per i modelli e le domande

Prezzi di Typeform

Basic : $29/mese

: $29/mese Plus : $59/mese

: $59/mese Business : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4.5/5 (750+ recensioni)

4.5/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (860+ recensioni)

5. Involve.me (il migliore per i sondaggi approfonditi)

via Coinvolgere.me Con il generatore di moduli IA di Involve, è possibile incollare l'URL del sito web nel costruttore di moduli IA. Il costruttore cattura gli elementi del vostro marchio per creare moduli e sondaggi approfonditi. È possibile aggiungere elementi, personalizzare e perfezionare questi modelli in base alle esigenze aziendali.

Le capacità analitiche dell'IA di Involve analizzano i dati raccolti per creare report e dashboard dettagliati, aiutandoci a ricavare potenti informazioni sui clienti, a ottimizzare i funnel per le conversioni e a prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità di Involve

Visualizzare in anteprima i moduli e ottimizzarli per i diversi dispositivi, come i cellulari e i desktop

Creazione di moduli sicuri per l'accettazione di pagamenti grazie all'integrazione con gli account Stripe e PayPal

Invitare i team a specifiche aree di lavoro e assegnare loro i diritti di modifica e visualizzazione

Limiti di partecipazione

Le funzionalità/funzione di progettazione sono di base e mancano più opzioni per regolare le posizioni e le dimensioni dei modelli

La personalizzazione degli elementi di branding, come i font, è limitata

Coinvolgono i prezzi

Basic : $49/mese

: $49/mese Pro : $99/mese

: $99/mese Business : $199/mese

: $199/mese Agenzia : $399/mese

: $399/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Coinvolgere valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (80+ recensioni)

: 4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni);

6. Modulo (il migliore per la creazione di moduli con più pagine)

via Compilazione Fillout è un semplice costruttore di moduli IA a codice zero che aiuta a creare potenti moduli, quiz e sondaggi. La piattaforma offre funzioni sofisticate, come la raccolta dei pagamenti, la creazione di moduli a più pagine, il login e la programmazione, per aiutare a costruire i moduli più avanzati.

Fillout si integra senza problemi con gli strumenti esistenti, automatizzando i flussi di lavoro e scalando le operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fillout

Aggiungete codici sconto e raccogliete i pagamenti degli utenti utilizzando Stripe senza costi aggiuntivi

Aggiungete una pagina di pianificazione ai vostri moduli e lasciate che gli utenti prenotino una riunione con voi

Limiti di Fillout

Nessuna opzione per organizzare i moduli, la logica e i calcoli in cartelle e aree di lavoro

Impossibilità di agire sugli invii e di notificare agli utenti le modifiche da fare

Prezzi di Fillout

free Forever : Gratuito

Gratuito Starter : $19/mese

: $19/mese Pro : $49/mese

: $49/mese Business: $89/mese

Fillout valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Feathery (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro)

via Piumoso Feathery è uno strumento di costruzione di moduli IA senza codice che aiuta ad automatizzare il flusso di lavoro dei moduli e a risparmiare tempo.

Feathery crea moduli utilizzando l'IA e aiuta a migrare modelli di moduli ad alte prestazioni da altri marchi (Typeform). Può essere utilizzato anche per automatizzare i flussi di lavoro successivi all'invio, estraendo le informazioni degli utenti, vagliando le richieste e indirizzandole al personale competente per i processi di approvazione.

Inoltre, Feathery garantisce la conformità ai requisiti SOC-2 e HIPAA per proteggere i dati sensibili dei clienti dalle minacce informatiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Feathery

Definisce la logica personalizzata in un linguaggio naturale e mostra le domande in base alle risposte dei campi precedenti

Si integra con oltre 100 CRM, email, analisi, pagamenti e strumenti per il project management

Limiti di Feathery

Non consente un facile incorporamento con i siti web

L'integrazione con le piattaforme di automazione del marketing non è agevole

Prezzi di Feathery

Free Forever : gratis

: gratis Crescita : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Feathery

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. MakeForms (Il migliore per i progetti intuitivi)

via CreaForme Grazie all'interfaccia utente e ai design intuitivi di MakeForms, potete generare moduli online a pagina singola, a più pagine e tutti in una volta per la vostra azienda.

Con le funzioni/funzione di verifica mobile ed email della piattaforma, è facile verificare l'identità degli utenti, eliminare i lead falsi e raccogliere dati accurati sugli utenti.

Lo strumento aiuta a creare più collegamenti per un singolo modulo, ad esempio ai social media, alle email e ai canali di influencer marketing, aiutando così ad analizzare i tassi di risposta del pubblico e l'esito positivo di ciascun collegamento creato.

Makeforms è conforme alle norme HIPAA, GDPR, SOC-2 e ISO e fornisce funzionalità di crittografia e backup per proteggere i dati sensibili.

Le migliori funzionalità/funzione di MakeForms

Utilizzate layout chiari e organizzati per guidare gli utenti attraverso moduli a più pagine

Pubblicare moduli sul proprio sito web e offrire un'esperienza utente più professionale

Limiti di MakeForms

Manca di funzionalità/funzioni avanzate come le condizioni logiche e le capacità di integrazione tramite API e webhooks

I modelli di modulo sono limitati e mancano di più tipi di moduli

Prezzi di MakeForms

Essenziale : $29/mese

: $29/mese Pro : $69/mese

: $69/mese Agenzia : $149/mese

: $149/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su MakeForms

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Evviva! Moduli (I migliori per una funzionalità senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi)

via Evviva! Modulo Yay! Modulo offre un design accattivante e reattivo per un'esperienza di compilazione dei moduli senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

Questa piattaforma IA analizza il comportamento degli utenti nei moduli online per suggerire opzioni di risposta pertinenti, aumentare le valutazioni e raccogliere feedback preziosi. Questo aiuta a comprendere meglio i clienti e a personalizzare le strategie di marketing e la produttività.

Yay! Le migliori funzionalità/funzioni dei moduli

Personalizzazione di temi e modelli già pronti per adattarsi al look and feel del vostro brand

Controllate dove gli utenti si fermano e ottimizzateli per aumentare le conversazioni

Segmentate i vostri utenti con le funzioni avanzate dilogica di condizione e aumentate l'accuratezza dei dati raccolti

Evviva! Limiti dei moduli

Non è possibile indicizzare ed esportare i moduli in formato PDF

Evviva i moduli! Prezzi dei moduli

Starter : $19/mese

: $19/mese Plus : $39/mese

: $39/mese Professionale: $79/mese

Evviva! Valutazioni e recensioni sui moduli

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Modulo Zoho (migliore per team e flussi di lavoro di approvazione)

via Moduli Zoho Zoho Forms è uno strumento gratuito per la creazione di moduli per i team che non hanno esperienza di codice.

È possibile **generare e incorporare moduli online sul sito web, sulle piattaforme di social media e sulle campagne email per migliorare il coinvolgimento.

Le sue funzioni avanzate includono campi personalizzati, sicurezza dei dati, convalida dei campi e logica condizionale. Gli intervistati hanno anche il vantaggio di salvare moduli parzialmente compilati a cui possono tornare quando vogliono.

Migliori funzionalità/funzione di Zoho Modulo

Convalida in tempo reale delle risposte degli utenti sui moduli in tempo reale

Reindirizzare gli utenti a una pagina di esito positivo, a una pagina di ringraziamento o a un altro modulo dopo l'invio di una risposta

Invio di notifiche via SMS e email ai rispondenti quando completano un modulo

Limiti dei moduli Zoho

È possibile includere un numero limitato di campi

Manca di capacità di integrazione con altri strumenti e piattaforme popolari al di fuori di Zoho

Le opzioni di personalizzazione sono limitate durante la creazione di moduli con modelli precostituiti

Prezzi dei moduli Zoho

**Gratuito

Basic : $10/mese

: $10/mese Standard : $25/mese

: $25/mese Professionale: $50/mese

Valutazioni e recensioni dei moduli Zoho

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

11. Google Modulos IA Modulo Builder (il migliore per creare moduli di base gratis)

via Modulo Google Google Modulo è un'applicazione per la creazione di moduli IA ampiamente utilizzata che rende semplice la generazione di moduli, la loro condivisione online, la raccolta di dati e l'analisi delle risposte in tempo reale. È possibile scegliere facilmente le domande dai tipi di domande esistenti, trascinare e rilasciare per riordinare le domande e personalizzare colori, immagini e font.

La funzionalità/funzione di intelligenza integrata di Google IA Modulo Builder consente di impostare regole di convalida, rilevare errori di formattazione e raccogliere solo le risposte pulite degli utenti. Accessibile da qualsiasi dispositivo, è possibile creare sondaggi e rispondere in mobilità, il che lo rende un ottimo strumento di lavoro Alternativa a SurveyMonkey .

Le migliori funzionalità/funzione di Google Modulo IA Modulo Builder

Esportazione dei dati raccolti in Fogli Google per analisi più approfondite e automazioni

Aggiunta di collaboratori per la creazione di moduli e l'analisi dei risultati insieme in tempo reale

Creare e modificare moduli in movimento, consentendo agli utenti di rispondere con qualsiasi dispositivo, come tablet, computer e telefoni cellulari

Limiti del costruttore di moduli IA di Google Forms

Numero limitato di funzionalità di personalizzazione in termini di branding, come tipo di font, layout, dimensioni e colore

La piattaforma va in crash quando si gestisce un traffico di invii elevato

Manca di funzionalità di analisi dei dati e di reportistica

Prezzi del costruttore di moduli Google /IA

**Gratuito

Avvio aziendale : $7,20/utente/mese

: $7,20/utente/mese Business Standard : $14,40/utente/mese

: $14,40/utente/mese Business Plus: $21,60/utente/mese

Modulo Google IA valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (10000+ recensioni)

**Leggi di più Typeform vs. Google Modulo (funzionalità/funzione, prezzi)

Costruire moduli coinvolgenti con ClickUp

Sono finiti i tempi in cui si lottava con Excel per creare moduli.

Il software IA Modulo builder offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione, come modelli precostituiti, campi modificabili, logica condizionale, analisi dei dati e dashboard. Questo rende semplice per i team la creazione di moduli di facile utilizzo.

ClickUp offre le funzionalità/funzioni avanzate necessarie per creare moduli semplici ma pienamente funzionali.

È uno strumento ideale per adattarsi alle esigenze specifiche dell'azienda e raccogliere informazioni in modo efficiente. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per costruire in pochi minuti i moduli più coinvolgenti e personalizzati.