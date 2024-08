Typeform vs Google Forms (Caratteristiche, prezzi)

Che si tratti di condurre un sondaggio online, generare lead di vendita o raccogliere pagamenti, quasi tutti hanno utilizzato un modulo prima o poi. 📝

Dopo tutto, è il modo perfetto per ottenere rapidamente dati importanti!

Ma creare moduli da zero può essere un problema, soprattutto se non si sa da dove cominciare. 😅

È qui che entrano in gioco gli strumenti di creazione di moduli.

Tuttavia, con migliaia di software per la creazione di moduli come si fa a capire qual è lo strumento giusto per voi?

Non preoccupatevi.

Non è necessario passare ore e ore su Internet per scoprirlo.

Vi daremo un vantaggio con un confronto testa a testa tra Google Forms e Typeform. Prendete i popcorn e preparatevi a scoprire chi è il ultimo campione di costruzione di moduli. 🍿

Vi suggeriremo anche un potente Google Moduli e alternative a Typeform che potete provare oggi stesso.

Nota: Vi illustreremo innanzitutto le caratteristiche principali di Typeform e Google Forms per spiegare cosa offre ciascuno strumento. Sentitevi liberi di passare al confronto .

Che la battaglia abbia inizio.⚔️

Che cos'è Typeform?

Typeform è il "nuovo popolare" strumento di sondaggio. È un software per sondaggi con oltre 50 milioni di utenti e ha un'interfaccia attraente e un'ottima serie di funzioni.

Senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata ad alcune di queste caratteristiche:

1. Creatore di moduli senza codice

Se state cercando un modo per creare moduli personalizzati senza codifica, Typeform è sicuramente il vostro tipo. 👍

Typeform consente di utilizzare una semplice interfaccia drag-and-drop per aggiungere una domanda. Una volta aggiunta la domanda, è possibile personalizzare il modulo.

Ciò include l'aggiunta di immagini, video e icone per rendere i moduli più interattivi, senza bisogno di codifica.

2. Ramificazione logica

La capacità di Typeform di gestire la ramificazione logica dei sondaggi va ben oltre le basi.

Questa piattaforma per sondaggi è in grado di gestire salti logici che consentono ai rispondenti di saltare una domanda che non è rilevante per loro. Piuttosto interessante, vero?

Typeform gestisce anche salti logici multiramo. Questa funzione consente di reindirizzare i rispondenti dal modulo a una pagina successiva, in base alle scelte selezionate.

3. Visualizzazioni di tabelle e caselle di posta per le risposte

Quando si tratta di visualizzare i dati del modulo, ognuno di noi ha preferenze diverse; Typeform ne tiene conto.

L'applicazione supporta una vista inbox che consente di filtrare le risposte in base a:

Una domanda selezionata

L'ora di invio della risposta

In alternativa, la vista tabella di Typeform consente di visualizzare i dati del modulo in un formato tabellare, con le risposte più recenti che appaiono per prime. Peccato che la vista tabella sia ancora una versione beta e abbia funzioni molto limitate. 😕

Abbiamo esaminato le caratteristiche di Typeform, quindi vediamo cosa offre Google Forms.

Cos'è Google Forms?

Se Typeform è il nuovo bambino popolare, allora Moduli di Google sarebbe un "giocatore esperto"

È facile da usare e fa parte dell'area di lavoro di Google per le aziende. Anche Google Forms ha alcune caratteristiche solide.

Vediamole da vicino:

1. Moduli personalizzabili

Google Forms consente di aggiungere immagini e video di YouTube per rendere interattivi i moduli.

Potete scegliere un tipo di domanda a vostra scelta.

Tra queste, le risposte a scelta multipla e i semplici menu a tendina.

Le personalizzazioni di Google Forms vi permettono anche di creare moduli fantasiosi senza dover ricorrere alla codifica. Sembra che Typeform abbia una concorrenza agguerrita. 💪

2. Analisi delle risposte

Google Forms fornisce grafici in tempo reale basati sulle risposte ricevute.

Una volta ricevute le risposte, si può scegliere di visualizzare un riepilogo di tutte le risposte o di esaminare quelle individuali. Se pensate che i grafici non siano abbastanza dettagliati, potete trasferire i dati del modulo in un foglio di Google collegato al modulo.

3. Salta la logica

Proprio come Typeform, anche Google Forms ha funzioni di ramificazione della logica per costruire un modulo conversazionale.

Ad esempio, la logica di salto di Google Forms consente ai rispondenti di saltare le domande per loro irrilevanti. Conosciuta anche come logica di diramazione, questa funzione aiuta a creare un percorso personalizzato attraverso il sondaggio online che varia in base alle risposte del rispondente.

Ora che abbiamo analizzato le caratteristiche principali di Typeform e Google Forms, vi renderete conto che hanno molte somiglianze.

Entrambi gli strumenti consentono di creare moduli senza bisogno di codifica, di personalizzarli e di disporre di funzioni avanzate come la ramificazione della logica condizionale.

Probabilmente vi starete chiedendo: _chi vince la battaglia tra il nuovo popolare e il giocatore esperto?

Non preoccupatevi. Presto avremo un campione. 🏆

Bonus:

**Leggi la nostra guida sulle alternative di Jotform: evita di raccogliere dati ridondanti precaricando nei moduli dati già disponibili

reCAPTCHA: evita le risposte di spam impedendo ai bot di compilare i moduli

Check out_ **Guida di ClickUp sui moduli per gli educatori! 🍎

2. Ottenere informazioni specifiche con Campi personalizzati Utilizzando

Campi personalizzati in ClickUp è possibile raccogliere specifici tipi di informazioni dai propri moduli, come ad esempio:

Siti web

E-mail

Numeri di telefono

Date

Località

Inoltre, è possibile utilizzare un campo modulo personalizzato per:

Tracciare i dati raccolti dai moduli

Filtrare i dati dei vostri moduli per visualizzare informazioni specifiche

UtilizzareCampi formula per calcolare formule tra i campi numerici personalizzati di un'attività

Creare un campoRapporto sui campi personalizzati per ottenere informazioni sui dati

Creare un campo personalizzato con casella di controllo in un modulo ClickUp esistente

3. Usare i moduli per creare compiti azionabili

Proprio quando si pensa che non si possa migliorare, ClickUp si arricchisce di nuove funzionalità!

Eccone una:

ClickUp è in grado di creare automaticamente attività a partire dalle risposte. In questo modo è possibile agire rapidamente sulle informazioni ottenute.

Per esempio, supponiamo che abbiate un team di vendita che disprezza la compilazione dei CRM. Se un potenziale cliente compila un modulo per la generazione di contatti, ClickUp può creare immediatamente un'attività.

Creare automaticamente attività e aggiungere informazioni alle descrizioni delle attività con le risposte al modulo ClickUp

Queste caratteristiche sorprendenti possono dare filo da torcere a qualsiasi altro strumento di creazione di moduli.

Ma le meraviglie di ClickUp non finiscono qui! 😎

Siamo più di un semplice strumento per la creazione di moduli.

Ecco un elenco di alcune grandi funzionalità di ClickUp:

Commenti assegnati : trasforma istantaneamente qualsiasi commento in un elemento d'azione

trasforma istantaneamente qualsiasi commento in un elemento d'azione Stati personalizzati : evidenzia le diverse fasi dell'attività o del flusso di lavoro con stati personalizzati

evidenzia le diverse fasi dell'attività o del flusso di lavoro con stati personalizzati Cruscotti quando lavorate su progetti agili o scrum, utilizzate la velocità, il flusso cumulativo, il burn up, i grafici di burndown e altro ancora per rispettare le scadenze del progetto

Sincronizzazione del calendario : utilizzare il calendarioGoogle, Apple oProspettive integrazioni di calendario per aggiornare direttamente i calendari quando si pianificano le attività

utilizzare il calendarioGoogle, Apple oProspettive integrazioni di calendario per aggiornare direttamente i calendari quando si pianificano le attività Email ClickApp : inviare e ricevere le vostre e-mail direttamente in ClickUp

inviare e ricevere le vostre e-mail direttamente in ClickUp Automazioni : Automatizzare le attività ripetitive del flusso di lavoro con le funzioni personalizzateCondizioni,InnescoeAzione combinazioni

Automatizzare le attività ripetitive del flusso di lavoro con le funzioni personalizzateCondizioni,InnescoeAzione combinazioni Applicazioni mobili : utilizzare l'applicazione ClickUp per Android o iOS per rimanere produttivi anche quando si è in movimento

utilizzare l'applicazione ClickUp per Android o iOS per rimanere produttivi anche quando si è in movimento Documenti : crea, condivide e archivia documenti aziendali o relativi a progetti con il vostro team

crea, condivide e archivia documenti aziendali o relativi a progetti con il vostro team Mappe mentali **Disegnare mappe mentali di forma libera per organizzare le idee relative a un progetto

Il campione assoluto della creazione di moduli: ClickUp!

Non c'è dubbio che Typeform e Google Forms siano strumenti decenti per la creazione di moduli.

Ma entrambi hanno diverse limitazioni.

Non ha senso pagare cifre elevate e avere a che fare con limiti di personalizzazione, collaborazione, integrazioni e compatibilità con le piattaforme.

Ma poiché ClickUp è più di un semplice strumento di gestione dei progetti, ha più funzioni di questi due strumenti messi insieme!

ClickUp riunisce in un'unica piattaforma moduli, gestione dei progetti, dashboard e ogni altra funzione.

la parte migliore? Il piano gratuito per sempre di ClickUp è una soluzione completa e ricca di funzionalità, oltre a supportare attività e utenti illimitati! Provate oggi stesso il piano gratuito di ClickUp e inizia a costruire moduli come un vero campione! 💪