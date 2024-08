10 integrazioni di Typeform per collegare le vostre applicazioni nel 2024

Se siete project manager, professionisti creativi o studenti impegnati nella raccolta di dati, vi sarete sicuramente imbattuti in Typeform. Si tratta di uno strumento per la creazione di sondaggi online e di moduli per la creazione di interattivi e coinvolgenti , sondaggi e quiz.

Ma indovinate un po'? Questo forma di software di automazione diventa ancora migliore con le integrazioni di terze parti.

Con gli strumenti giusti, potete trasformare Typeform in un centro di comando personalizzato che si connette senza problemi con le vostre applicazioni preferite per raccogliere rapidamente informazioni utili.

Dove trovare gli strumenti giusti software di integrazione da aggiungere a questa straordinaria piattaforma? Non cercate oltre! Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori integrazioni di Typeform che soddisfano diverse esigenze e preferenze.

Cosa cercare nelle integrazioni di Typeform?

Scegliere tra le varie integrazioni Typeform disponibili può essere eccitante e travolgente. Per trarre il massimo da questi strumenti, considerate i seguenti fattori:

Facilità d'uso : Optate per integrazioni facili da usare e con processi di configurazione semplici

: Optate per integrazioni facili da usare e con processi di configurazione semplici Personalizzazione : cercate integrazioni che offrano flessibilità e opzioni di personalizzazione

: cercate integrazioni che offrano flessibilità e opzioni di personalizzazione Affidabilità e supporto: Privilegiate le integrazioni con prestazioni affidabili e sistemi di supporto reattivi

Privilegiate le integrazioni con prestazioni affidabili e sistemi di supporto reattivi Sicurezza: Scegliere integrazioni che aderiscono a solidi standard di sicurezza, soprattutto per le informazioni sensibili

Scegliere integrazioni che aderiscono a solidi standard di sicurezza, soprattutto per le informazioni sensibili Scalabilità: Considerate le integrazioni che possono crescere con l'evolversi delle vostre esigenze per una soluzione a lungo termine

Ora sarete meglio preparati a selezionare le integrazioni Typeform che migliorano il vostro flusso di lavoro, rendendo il vostro spazio di lavoro digitale ancora più potente e su misura per le vostre preferenze.

Le 10 migliori integrazioni Typeform da usare nel 2024

La vasta libreria di integrazioni di Typeform lo rende un punto di riferimento per milioni di aziende globali. Si connette con le app più diffuse utilizzate negli ambienti di lavoro moderni e consolida gli strumenti del team in un'unica piattaforma.

Saltate la routine delle applicazioni: Typeform ha tutto.

Ecco le 10 migliori integrazioni di Typeform per migliorare la vostra esperienza:

1. ClickUp

Collegare moduli e attività di gestione dei progetti grazie all'integrazione di ClickUp con Typeform Integrazione di ClickUp con Typeform rende più facile per i team collegare i moduli interattivi e i sondaggi con le attività di gestione dei progetti. Quando qualcuno compila un Typeform, crea automaticamente un'attività in ClickUp con i dettagli corretti, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

È anche possibile inserire i moduli Typeform direttamente in ClickUp Tasks, mantenendo tutte le informazioni relative all'attività in un unico posto. Questo aiuta i team a collaborare meglio, ad automatizzare le attività e a garantire che le informazioni siano sempre aggiornate su entrambe le piattaforme. È un modo pratico per combinare la raccolta dei dati e la gestione dei progetti senza sforzo.

E se siete ancora preoccupati che i dati dei vostri moduli vengano smarriti, potete affidarvi a La ricerca universale di ClickUp per trovare rapidamente tutte le informazioni. Utilizzate la Ricerca universale per individuare in un attimo i file in ClickUp, nelle applicazioni preferite e nelle unità locali, il tutto da una posizione centralizzata. Questa funzione rende facilmente accessibile la conoscenza dell'ambiente di lavoro, anche in team e reparti diversi.

Ricerca tra piattaforme, file e app con ClickUp Universal Search

La ricerca universale di ClickUp è altamente adattabile; impara dalle interazioni e dalle preferenze dell'utente, offrendo risultati di ricerca più personalizzati ed efficienti.

Accessibile dal Centro di comando, dalla Barra delle azioni globali o dal desktop, la Ricerca universale offre la comodità di effettuare ricerche nell'intero spazio di lavoro di ClickUp con un semplice clic.

Il supporto di oltre 20 applicazioni popolari semplifica la ricerca dei contenuti e rappresenta una soluzione che fa risparmiare tempo agli utenti che cercano un approccio completo e al tempo stesso facile da usare per trovare le informazioni essenziali.

Se preferite una ricerca più specifica e raffinata, utilizzate la funzione "Extend Search" di ClickUp. Questa funzione vi permette di cercare le vostre applicazioni preferite direttamente dalla barra di ricerca universale. In questo modo è possibile trovare e accedere rapidamente a integrazioni specifiche, eliminando la necessità di ricercarle singolarmente.

E se non si vuole fare la fatica di integrare più strumenti, è sufficiente passare a Moduli ClickUp . È uno dei migliori alternative a Typeform che aiuta a creare, personalizzare e gestire i moduli direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra.

Ottenete l'accesso alle opzioni di personalizzazione dei moduli, alle funzioni di automazione avanzate e alle integrazioni perfette con ClickUp Forms

Questo consolidamento non solo semplifica l'esperienza dell'utente, ma riduce anche il rischio di silos di dati e discrepanze. Grazie alla centralizzazione di tutto in ClickUp, i team possono disporre di uno spazio di lavoro unificato per gestire facilmente progetti, attività e invii di moduli.

Inoltre, ClickUp Forms View offre funzionalità avanzate di automazione. I team possono impostare regole e trigger basati sull'invio di moduli, automatizzando le attività ripetitive e riducendo il carico di lavoro manuale.

Ad esempio, un modulo inviato può attivare automaticamente la creazione di attività di follow-up, incarichi o notifiche, assicurando che il team rimanga proattivo e reattivo ai dati in arrivo.

Semplificate i vostri processi di inserimento con la logica condizionale utilizzando La vista modulo di ClickUp Per rendere il flusso di lavoro ancora più fluido, ClickUp offre anche numerose integrazioni !

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Collegate le risposte di Typeform direttamente alle attività di ClickUp. Incoraggiare la collaborazione del team fornendo uno spazio centralizzato per la discussione e l'azione sui risultati del sondaggio

Automatizzare le azioni di ClickUp in base alle risposte di Typeform. Assicuratevi che i trigger specifici inducano le risposte giuste nel vostro flusso di lavoro di gestione del progetto, risparmiando tempo e riducendo gli errori

Convertire le voci di Typeform in attività ClickUp per mantenere lo slancio del progetto

Personalizzate la mappatura dei campi di Typeform con gli attributi di ClickUp, per un processo di gestione dei dati personalizzato ed efficiente, adatto alle esigenze del vostro team

Limitazioni di ClickUp

Opzioni di mappatura dei campi limitate

Alcuni utenti hanno segnalato ritardi nella sincronizzazione in tempo reale

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro del Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.300+ recensioni)

4.7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Gmail

via Typeform Se si ha a che fare regolarmente con le e-mail, si sa quanto sia facile la gestione delle e-mail è con Gmail. Il potente client di posta elettronica di Google fornisce una piattaforma sicura ed efficiente per inviare, ricevere e gestire le e-mail. Offre inoltre un'interfaccia facile da usare con funzioni quali etichette personalizzabili, potenti capacità di ricerca e l'integrazione con altri servizi Google come Google Drive.

Gmail si integra anche con Typeform, tra gli altri strumenti di terze parti. Il risultato è un ponte tra la creazione di moduli potenti e la comunicazione efficiente. Collegandosi perfettamente a Gmail, Typeform consente di raccogliere le risposte dei moduli, rendendole immediatamente accessibili nelle caselle di posta Gmail.

Questa integrazione consente di ricevere notifiche via e-mail, facilitando risposte più rapide e un coinvolgimento più efficace con i dati raccolti. Potete usare Gmail per organizzare, dare priorità e collaborare alle informazioni raccolte con i moduli di Typeform.

Le migliori caratteristiche di Gmail

Impostare notifiche automatiche via e-mail per l'invio di moduli con Typeform e Gmail

Semplificare la raccolta e l'organizzazione dei dati integrando Typeform direttamente nel vostro account Gmail

Personalizzate le vostre e-mail Gmail in base alle risposte dei rispondenti con le funzionalità dinamiche di Typeform

Limitazioni di Gmail

Opzioni di personalizzazione limitate per una formattazione altamente personalizzata delle e-mail in Gmail tramite Typeform

Possibili limitazioni sulle dimensioni e sui tipi di file quando si inviano allegati tramite Typeform integrato con Gmail

Prezzi di Gmail

Disponibile come parte di Google Workspace

Business Starter: $7,20 per utente/mese

$7,20 per utente/mese Business Standard: $14,40 per utente/mese

$14,40 per utente/mese Business Plus: $21,60 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Gmail

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: 4.8/5 (12.100+ recensioni)

3. Fogli Google

via Typeform Google Sheets consente di creare, modificare e condividere fogli di calcolo online. Fa parte dell'area di lavoro di Google (precedentemente nota come G Suite), che comprende vari strumenti di produttività e collaborazione.

L'integrazione di Typeform con Google Sheets va oltre il semplice trasferimento di dati. Diventa una soluzione eccellente anche per l'archiviazione dei dati, l'analisi approfondita dei dati e la collaborazione.

Alcuni dei casi d'uso ideali dell'integrazione di Typeform con Google Sheets includono:

Sondaggi di feedback dei clienti : Analizzare istantaneamente i feedback, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati

: Analizzare istantaneamente i feedback, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati Registrazione agli eventi : Tracciare le registrazioni, gestire le informazioni sui partecipanti e analizzare le tendenze di partecipazione

: Tracciare le registrazioni, gestire le informazioni sui partecipanti e analizzare le tendenze di partecipazione Moduli per la generazione di contatti : Catturare i contatti in modo efficiente, organizzare i loro dati e coltivarli in modo efficace

: Catturare i contatti in modo efficiente, organizzare i loro dati e coltivarli in modo efficace Sondaggi per i dipendenti: Raccogliere il feedback dei dipendenti, valutare la loro soddisfazione e identificare le aree di miglioramento

Le migliori caratteristiche di Google Sheets

Automatizzate il trasferimento delle risposte del modulo a colonne specifiche di un foglio Google per creare un set di dati strutturato e organizzato

Personalizzate l'organizzazione dei dati in base alle vostre esigenze, mappando i campi di Typeform su colonne specifiche di Google Sheets senza alcuno sforzo

Permettere a più utenti di lavorare contemporaneamente sui dati raccolti con Typeform per migliorare la collaborazione

Limitazioni di Google Sheets

Limitazioni nella gestione di logiche complesse o azioni condizionali basate sulle risposte dei moduli, che richiedono potenzialmente strumenti aggiuntivi di terze parti per l'automazione avanzata

Gli utenti devono prestare attenzione ai dati sensibili condivisi tramite l'integrazione di Google Sheets

Prezzi di Google Sheets

Disponibile come parte di Google Workspace

Business Starter: $7,20 per utente/mese

$7,20 per utente/mese Business Standard: $14,40 per utente/mese

$14,40 per utente/mese Business Plus: $21,60 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Google Sheets

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: 4.7/5 (12.900+ recensioni)

4. HubSpot

via Typeform HubSpot è un'importante società di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di automazione del marketing inbound strumento. Le aziende si affidano a HubSpot per attirare visitatori sul proprio sito web, convertire lead, chiudere clienti e supportare gli sforzi del servizio clienti.

Grazie a L'integrazione di HubSpot con Typeform, gli utenti possono sincronizzare le risposte dei moduli con il sistema di HubSpot Modelli CRM assicurando che le informazioni sui lead siano accuratamente acquisite e integrate nella più ampia strategia di CRM.

Questa integrazione è utile per i team di vendita e marketing che desiderano ottimizzare i processi di gestione dei lead.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Automatizzare la creazione o l'aggiornamento di contatti, offerte e altri record CRM in base alle informazioni raccolte con Typeform

Acquisizione di contatti tramite i moduli interattivi di Typeform e loro integrazione nel CRM di HubSpot senza alcuno sforzo

Limitazioni di HubSpot

Gli utenti possono subire ritardi nella sincronizzazione dei dati tra Typeform e HubSpot

Limitazioni nella personalizzazione della mappatura dei dati e delle configurazioni dei campi

Prezzi di HubSpot

Vendite HubSpot: a partire da 20 dollari al mese

a partire da 20 dollari al mese HubSpot Marketing: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese HubSpot Customer Service: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese suite CRM HubSpot: A partire da $50/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 11.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

5. Pipedrive

via Typeform Pipedrive è una piattaforma CRM che aiuta i team di vendita a gestire i processi e a chiudere gli affari in modo più efficiente. È particolarmente adatta alle piccole e medie imprese.

L'integrazione di Typeform con Pipedrive migliora l'efficienza dei team di vendita, semplificando il processo di lead-to-deal.

L'integrazione automatizza il trasferimento delle risposte dei moduli a Pipedrive e può essere utilizzata per aggiungere automaticamente nuovi contatti nello strumento CRM.

È inoltre possibile abbinare domande specifiche di Typeform ai campi corrispondenti di Pipedrive. Questo garantisce un trasferimento di dati accurato e completo, arricchendo le offerte con informazioni come nomi, indirizzi e-mail, budget e preferenze.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Gestione accurata dei lead di valore all'interno di Pipedrive, migliorando la collaborazione tra i team di vendita e di marketing

Concentratevi sulla vendita piuttosto che sull'inserimento manuale dei dati. Eliminazione degli errori di battitura e degli errori umani grazie al trasferimento automatico dei dati

Attivazione di azioni tempestive in Pipedrive (come le sequenze di e-mail) in base alle risposte di Typeform per un follow-up rapido ed efficace dei lead

Limitazioni di Pipedrive

L'integrazione può essere soggetta a interruzioni in caso di problemi di rete, con un potenziale impatto sulla sincronizzazione dei dati in tempo reale

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 11,90 dollari/utente al mese

11,90 dollari/utente al mese Avanzato: $24,90/utente al mese

$24,90/utente al mese Professional: $49,90/utente al mese

$49,90/utente al mese Power: $59,90/utente al mese

$59,90/utente al mese Enterprise: $74,90/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.700+ recensioni)

4,2/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (2.920+ recensioni)

6. Allentamento

via Typeform Slack è diventato uno strumento ampiamente adottato per i team remoti e distribuiti e per la collaborazione in ufficio. Fornisce una piattaforma centralizzata per la comunicazione, riducendo la dipendenza dalle e-mail e facilitando conversazioni più immediate e contestuali.

Slack è disponibile per diverse piattaforme, tra cui browser web, applicazioni desktop e dispositivi mobili.

L'integrazione di Typeform con Slack facilita la collaborazione in tempo reale condividendo automaticamente le risposte dei moduli con i canali o i membri del team designati. Questa integrazione garantisce ai team la notifica immediata dei nuovi invii all'interno dell'ambiente Slack.

È possibile discutere, analizzare e agire sulle risposte dei moduli in modo collaborativo. È inoltre possibile integrare Typeform con altri strumenti tramite Zapier e attivare azioni automatiche in Slack in base agli invii di moduli, come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento di schede di progetto o l'invio di messaggi personalizzati, rendendolo uno strumento indispensabile per i team che danno priorità alla comunicazione e alla collaborazione immediata.

Le migliori caratteristiche di Slack

Incanalate i dati dei sondaggi dinamici nei vostri canali, dando ai team la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale per prendere decisioni agili

Incorporare le risposte di Typeform direttamente nei thread di Slack, trasformando i dati grezzi in conoscenza condivisa

Rispondere rapidamente al feedback dei clienti o alle tendenze emergenti catturate da Typeform

Limitazioni di Slack

Il sovraccarico di informazioni è rischioso, soprattutto in team o canali di grandi dimensioni. Gli utenti possono trovare difficile vagliare l'afflusso di dati, con il rischio di perdere intuizioni o di diminuire l'attenzione per le risposte critiche

Prezzi di Slack

**Piano gratuito

Pro: 8,75 dollari/utente/mese

8,75 dollari/utente/mese Business+ : $15/utente/mese

: $15/utente/mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (32.270+ recensioni)

4,5/5 (32.270+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.100+ recensioni)

7. Trello

via Typeform Trello è un popolare strumento di collaborazione e gestione dei progetti basato sul web che utilizza lavagne, elenchi e schede per aiutare i singoli e i team a organizzare le attività e i progetti. Fornisce un modo visivo per gestire progetti e attività, rendendo più facile l'organizzazione e l'assegnazione di priorità ai diversi elementi.

L'integrazione tra Typeform e Trello semplifica la gestione dei progetti, automatizzando la creazione di schede o gli aggiornamenti delle bacheche di Trello in base alle risposte dei moduli. Utilizzatela per migliorare il tracciamento delle attività e il coordinamento dei progetti incorporando senza problemi i dati raccolti con Typeform in Trello.

Le migliori caratteristiche di Trello

Raccogliere i requisiti dei clienti e creare istantaneamente attività per migliorare l'avvio del progetto

Semplificare la gestione degli eventi e la logistica trasferendo gli RSVP e i dettagli dei partecipanti da Typeform a Trello

Migliorare i processi di segnalazione e risoluzione dei problemi collegando Typeform a Trello

Limitazioni di Trello

L'efficacia dell'integrazione dipende fortemente dal design di Typeform e le variazioni nella struttura dei moduli possono causare difficoltà nell'allineare le risposte con le attività di Trello in modo coerente

Prezzi di Trello

Piano gratuito

Standard: $6/utente al mese

$6/utente al mese Premium: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Enterprise: $17,50/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.460+ recensioni)

4,4/5 (13.460+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.080+ recensioni)

8. Aria compressa

via Typeform Airtable è una piattaforma di collaborazione basata sul cloud che combina la flessibilità di un foglio di calcolo con la potenza di un database relazionale. Consente di creare e gestire database, organizzare le informazioni in modo visivamente accattivante e collaborare con i membri del team in tempo reale.

L'integrazione di Typeform con Airtable offre una soluzione dinamica per la gestione strutturata e flessibile dei dati. Utilizzatela per:

Collegare le indagini, i quiz o le applicazioni di Typeform alle basi di Airtable

Inviare automaticamente le risposte ai moduli come nuovi record di Airtable.

Mappare domande specifiche di Typeform ai campi corrispondenti di Airtable per un trasferimento accurato dei dati

Questa integrazione è ideale per gli utenti che richiedono un approccio più sofisticato e personalizzabile alla gestione dei dati, al di là dei tradizionali fogli di calcolo.

Le migliori caratteristiche di Airtable

Sfruttate le potenti funzioni di database di Airtable per organizzare, analizzare e collaborare sui dati raccolti

Personalizzate i vostri processi con trigger condizionali, collegando gli invii di Typeform alle azioni di Airtable in base a risposte specifiche

Limitazioni di Airtable

Gli utenti possono subire ritardi nella sincronizzazione delle risposte di Typeform con Airtable, con un impatto sulla natura in tempo reale del lavoro collaborativo e con potenziali discrepanze nella disponibilità dei dati

Prezzi di Airtable

Piano gratuito

Team: $24/seduta al mese

$24/seduta al mese Business: $54/seduta al mese

$54/seduta al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (2.210+ recensioni)

4,6/5 (2.210+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.940+ recensioni)

9. Microsoft Outlook

via Microsoft Microsoft Outlook è un gestore di informazioni personali e un'applicazione client di posta elettronica. Fa parte del pacchetto Microsoft Software di produttività Office ma è possibile ottenerlo anche come applicazione indipendente. Outlook è ampiamente utilizzato per la comunicazione via e-mail, ma offre una serie di funzioni che vanno oltre la semplice posta elettronica.

Typeform si integra con Microsoft Outlook e migliora l'efficienza della comunicazione. L'integrazione garantisce che le risposte ai moduli vengano consegnate direttamente alla casella di posta elettronica di Outlook, consentendovi di rimanere sempre aggiornati sui nuovi invii.

Utilizzatela per accedere rapidamente ai dati di Typeform nell'ambiente di Outlook.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Outlook

Prenotate appuntamenti e programmate eventi facilmente sincronizzando le risposte dei moduli con il vostro calendario di Outlook

Migliorare il coinvolgimento degli utenti e raccogliere feedback senza sforzo, incorporando sondaggi personalizzati di Typeform direttamente nelle e-mail di Outlook

Automatizzare le attività ripetitive, come la creazione di attività o contatti di Outlook a partire dalle risposte di Typeform

Limitazioni di Microsoft Outlook

Potreste incontrare difficoltà nella formattazione corretta di dati complessi o strutturati raccolti tramite Typeform, con potenziali problemi di presentazione e interpretazione dei dati

Prezzi di Microsoft Outlook

Microsoft 365 Business Basic: $6,00 utente/mese (con fatturazione annuale)

$6,00 utente/mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50 utente/mese

$12,50 utente/mese Microsoft 365 Business Premium: $22,00 utente/mese

$22,00 utente/mese Microsoft 365 Apps for Business: $8,25 utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (2.620+ recensioni)

4,5/5 (2.620+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

10. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è una piattaforma di automazione dell'esperienza del cliente (CXA) che combina funzionalità di email marketing, marketing automation, sales automation e CRM. È progettata per aiutare le aziende ad automatizzare e ottimizzare le loro attività di marketing e di coinvolgimento dei clienti.

L'integrazione di Typeform con ActiveCampaign consente di ottimizzare i processi di marketing trasferendo le risposte dei moduli ad ActiveCampaign. Gli addetti al marketing possono utilizzarla per attivare campagne automatiche, segmentare i contatti e migliorare le attività di lead nurturing in base alle informazioni raccolte con Typeform.

Le migliori caratteristiche di ActiveCampaign

Creare strategie di marketing mirate e personalizzate, utilizzando le funzionalità di entrambe le piattaforme per un coinvolgimento più efficace dei clienti

Ottimizzare gli elenchi di contatti segmentandoli all'interno di ActiveCampaign in base alle risposte specifiche di Typeform

Consolidare e analizzare le prestazioni delle campagne con le analisi integrate di Typeform e ActiveCampaign

Limitazioni di ActiveCampaign

Potenziali ritardi nella sincronizzazione

Scenari di interazione limitati

Prezzi di ActiveCampaign

Lite : A partire da $39/mese

: A partire da $39/mese Plus: A partire da $70/mese

A partire da $70/mese Professional: A partire da $187/mese

A partire da $187/mese Enterprise: A partire da $323/mese

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10.840+ recensioni)

4,5/5 (10.840+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.350+ recensioni)

Ottieni informazioni intelligenti dai tuoi dati con le giuste integrazioni di Typeform

Le 10 principali integrazioni di Typeform esaminate in questo articolo sbloccano un vasto ecosistema di strumenti per migliorare i processi di raccolta e analisi dei dati. Oltre a snellire i flussi di lavoro, esse aprono la strada a estrarre informazioni utili dai questionari per alimentare un processo decisionale informato.

Tuttavia, ricordate che la scelta dell'integrazione ottimale dipende dalle vostre esigenze e dai vostri obiettivi specifici. Considerate le dimensioni del vostro team, la complessità del flusso di lavoro e le funzionalità desiderate della piattaforma.

Per i progetti che richiedono una solida raccolta di dati e una gestione completa dei progetti, potrebbe essere utile esplorare soluzioni avanzate come ClickUp. ClickUp aiuta a gestire le attività, a collaborare con i team e a organizzare i progetti in modo efficiente.

Perché accontentarsi di raccogliere dati quando si può migliorare il flusso di lavoro? Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate una fusione perfetta tra la raccolta dei dati e la gestione dei progetti.