Guida essenziale all'applicazione del macromanagement nel mio lavoro

Tutti noi abbiamo avuto uno (o più, se siete fortunati) insegnante, professore o dirigente che ha tirato fuori il meglio di noi. Sebbene i dettagli siano diversi per ciascuno, una qualità comune di queste figure nella nostra vita è che ci hanno supportato invece di farci pressione.

Tutti vorrebbero lavorare con un manager di supporto che li aiuti a raggiungere il loro potenziale sul lavoro. Tuttavia, la maggior parte di noi fatica a essere un manager di questo tipo.

Trovare il giusto stile di gestione è un gioco complicato fatto di prove ed errori. Ma un approccio si è dimostrato efficace: il macromanagement.

Se questa parola vi sembra nuova, ricordate che è un approccio fondamentale per ogni team.

Perché? Una sconcertante 66% dei dipendenti si licenzia a causa del proprio manager. Quindi, come gestione del team ha un impatto enorme sul coinvolgimento, sulla motivazione e sulla cultura del lavoro.

Il macromanagement è uno stile di gestione delle persone che porta la fiducia, il rapporto e l'efficienza a livelli altissimi.

Volete saperne di più? In questo articolo tratteremo le basi, i benefici, i passaggi chiave e i suggerimenti relativi al macromanagement. Parleremo anche dell'utilizzo di ClickUp, un esperto di Project Management, per rendere il macromanagement semplice.

**Che cos'è il macromanagement?

Il macromanagement è uno stile di leadership senza mani che privilegia la fiducia e la maggiore autonomia. Invece di sorvegliare ogni dettaglio, il macromanagement si concentra sulla responsabilizzazione dei dipendenti e sull'assistenza ai team attraverso lo sviluppo organizzativo.

Volete un esempio del mondo reale? Vi proponiamo uno scenario.

Scenario: Il team di marketing deve pianificare la campagna di lancio di un nuovo prodotto.

**In qualità di leader, stabilite gli obiettivi dell'azienda relativi al prodotto, il budget di marketing e le scadenze. Poi, insieme al vostro team, fate un brainstorming e decidete le strategie, i canali e la messaggistica. Poi delegate le attività, permettendo ai dipendenti di lavorare in modo indipendente per l'esito positivo dell'azienda e del team.

**Il team utilizza le proprie competenze e la propria creatività e prende le proprie decisioni, dando vita a campagne più innovative e convincenti.

L'approccio di leadership macro richiede una mentalità di supporto che funge da guida per il team.

Benefici del Macromanagement per la crescita del team

L'adozione della macrogestione offre numerosi vantaggi. Eccone alcuni che creano un ambiente di team florido e favoriscono la crescita:

**Aumento dell'autonomia e della titolarità: i macromanager permettono ai dipendenti di prendere in mano il proprio lavoro, il che porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a un più forte senso di responsabilità tra i membri del team

**Questo approccio macro elimina l'elemento della supervisione costante, risultando in una libertà creativa che permette di esplorare nuove idee e approcci innovativi

**Miglioramento della collaborazione e della comunicazione: il macromanagement crea una comprensione degli obiettivi e l'autonomia per lavorare insieme. Trasparenza nella leadership aiuta anche i team a comunicare apertamente e a collaborare senza problemi

**Sviluppo dei dipendenti: gli individui guidati dai macromanager sviluppano competenze preziose e crescono professionalmente. Diventano capaci di assumersi la titolarità e di gestire le sfide in modo indipendente

**Riduzione dello stress e del burnout: la fiducia e l'autonomia creano un ambiente di lavoro più rilassato e positivo. In questo modo, l'approccio del macromanagement riduce al minimo la pressione e l'ansia spesso associate alla gerarchia e alle decisioni di gestione dall'alto verso il basso, dove i dipendenti lavorano sotto l'occhio vigile del team esecutivo

Passaggi per applicare il macromanagement nel vostro team

Sappiamo che i macromanager adottano un approccio "hands-off", con un coinvolgimento diretto minimo. Da fare, quindi, per diventare il macromanager ideale? Ecco una guida in quattro passaggi per applicare il macromanagement:

Fase 1: Impostare obiettivi chiari e a lungo termine

Definite risultati misurabili per allineare il team agli oggetti strategici a lungo termine. Questa prospettiva più ampia aiuta a evitare la microgestione delle attività quotidiane.

Volete un esempio? Diciamo che volete aumentare la soddisfazione dei clienti del 15% nel prossimo trimestre. Invece di controllare ogni giorno, monitorate lo stato attraverso attività cardine misurabili.

Visualizzare obiettivi della leadership è il modo migliore per raggiungerli in modo efficiente. ClickUp offre una soluzione completa per l'impostazione degli obiettivi e la gestione del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Eseguire e monitorare lo stato per una migliore gestione degli obiettivi /$$$img/

mappate e connettete gli obiettivi a lungo termine ai traguardi del vostro team con ClickUp Obiettivi ClickUp Obiettivi è uno strumento di gestione degli obiettivi perfetto per stabilire una direzione chiara. È possibile impostare obiettivi, collegare ogni traguardo a supporti e progetti esistenti e monitorare lo stato con aggiornamenti in tempo reale.

Questo strumento è ideale se si vuole aumentare la produttività senza continui follower.

Ricordate che ogni obiettivo deve essere specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Per aiutarvi a soddisfare tutti questi requisiti, ClickUp offre numerosi modelli di impostazione degli obiettivi pronti all'uso.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-687.png Modello di obiettivi SMART di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di obiettivi SMART di ClickUp è un quadro di riferimento per mantenere tutti gli obiettivi e i traguardi chiari e puntuali. La sua interfaccia pulita e facile da aggiornare lo rende eccellente per gli obiettivi operativi e aziendali.

Le visualizzazioni personalizzate del framework, come quella del Foglio di lavoro degli obiettivi SMART, indicano chiaramente la direzione degli obiettivi. Offre inoltre campi personalizzati chiari, come il lavoro richiesto, che facilitano le decisioni di delega.

Passo 2: Promuovere la comunicazione aperta e la collaborazione

Il secondo ordine del macromanagement è costituito dai canali di comunicazione. Non si tratta di una connessione costante, ma di un dialogo trasparente. Se vi aspettate che i dipendenti raggiungano i traguardi, devono avere le informazioni corrette.

In questo caso, check-ins regolari e dialogo cancellato piani di comunicazione aiuto. Inoltre, riduce al minimo le possibilità di imporre lo stato quotidiano.

Una soluzione ben integrata che favorisca una comunicazione aperta è fondamentale in questo caso, ed è ciò che offre ClickUp per semplificare la comunicazione e mantenere il team in sincronizzazione ovunque sulla piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-Interface.png ClickUp Chattare /$$$img/

Ottenere una panoramica completa del proprio lavoro in ClickUp Chattare ClickUp Chattare è la scelta perfetta per unire comunicazione costante e aperta. Oltre alla messaggistica istantanea, Chattare consente la condivisione di collegamenti e file, nonché discussioni di gruppo asincrone e in tempo reale.

Per i manager che cercano un approccio organizzato, questo strumento consente di collegare istantaneamente attività o progetti specifici. Quindi, niente più email, ma solo informazioni e approfondimenti essenziali. Potete anche chiedere all'IA integrata in Chattare di rispondere a domande specifiche o di riepilogare/riassumere i thread della chat per voi.

Il risultato è che ClickUp Chattare diventa uno strumento che guida la macrogestione con una comunicazione facile e un'organizzazione di alto livello.

ClickUp dispone anche di altri strumenti che supportano una collaborazione efficace. Per istanza, i team possono fare brainstorming e ideare strategie insieme con Lavagne online di ClickUp .

I provider possono anche stabilire un chiaro processo di comunicazione per fornire un feedback direttivo con i dipendenti Modello di piano di comunicazione di ClickUp . Questo schema stabilisce protocolli e processi in pochi clic per evitare inutili follower o ambiguità durante le interazioni del team.

Passo 3: Assistenza e provider

Il terzo passaggio per un macromanagement efficace è il supporto al team. Dopo tutto, un manager non è un controllore, ma la spina dorsale del team.

Questa parte consiste nel dotare il team delle risorse e delle competenze chiave necessarie per l'autonomia. Concentratevi sul fornire risorse che migliorino la risoluzione dei problemi. Inoltre, ricordate di offrire una guida solo quando è necessario.

Con i capisquadra e i manager che si allontanano, il team ha bisogno di un repository organizzato di tutto il materiale formativo, le linee guida e le reportistiche pertinenti.

Sembra noioso? Non con gli strumenti completi di documentazione e recupero dati di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif ricca formattazione e comandi slash nei documenti di ClickUp per una migliore gestione delle macro /$$$img/

semplificate la gestione delle risorse con tutti i documenti riccamente formattare, chiaramente organizzati e in un unico spazio con ClickUp Docs_ ClickUp Documenti è la soluzione ideale per ottenere risorse organizzate e d'impatto. La sua formattazione pulita in markdown assicura che tutti i contenuti siano facilmente comprensibili. Inoltre, Docs archivia tutti i file in uno spazio centralizzato, rendendo l'accesso facile e veloce.

Create una base di conoscenza dedicata che funga da hub per le risorse del vostro team. È anche possibile impostare autorizzazioni personalizzate in modo che i membri del team possano aggiungere le loro scoperte al repository, un modo infallibile per mantenere aggiornati i contenuti.

Avete bisogno di formare il team su processi o dettagli tecnici? Utilizzate ClickUp Clip per creare registrazioni di schermate ed esercitazioni e incorporarle semplicemente nei documenti pertinenti.

ClickUp Documenti supporta quindi la macrogestione, consentendo di adottare un approccio di assistenza, ma senza intervenire.

Passo 4: delegare in modo efficace

L'ultimo passaggio del macromanagement è la delega. Anche se ne abbiamo parlato in precedenza, la delega non riguarda solo l'assegnazione delle attività. Delega efficace consiste nel trovare i membri giusti del team e nel far sì che raggiungano il loro potenziale e le attività cardine.

Considerate i punti di forza individuali durante la delega per stimolare l'etica del lavoro del team e la titolarità dei risultati. Fidatevi di loro per l'esecuzione delle attività, concentrandovi sullo stato generale. Questo crea fiducia e incoraggia l'innovazione.

Un'ottima soluzione è quella di avere un programma completo di strumento di gestione delle attività come ClickUp.

Con Attività di ClickUp i manager possono creare e assegnare attività con un semplice clic. Inoltre, grazie alle sue visualizzazioni specializzate, aiuta a ottimizzare le capacità del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png Vista Carico di lavoro di ClickUp per una migliore gestione dei macroservizi /$$$img/

gestite, ottimizzate e supportate senza problemi le capacità del vostro team con ClickUp Carico di lavoro View_ Vista Carico di lavoro di ClickUp è una funzionalità/funzione di ottimizzazione essenziale per tutti i macromanager. Questa visualizzazione personalizzata visualizza il numero di attività, le ore di lavoro e le percentuali di completamento, oltre a evidenziare istantaneamente l'eventuale presenza di un problema dipendente è sovraccarico di lavoro .

La visualizzazione offre anche filtri e impostazioni di capacità personalizzabili. In caso di squilibrio, è sufficiente una rapida chiamata di controllo per valutare la salute del team e creare un piano d'azione.

Inoltre, questo gestione del carico di lavoro aiuta a massimizzare il potenziale della maggior parte dei dipendenti senza rischi di burnout.

I macrogestori beneficiano anche di ClickUp Dashboard che li aiutano a vedere il quadro generale e a monitorare l'attuazione della strategia a lungo termine.

Per aiutarvi a definire una strategia prima del vostro progetto, ClickUp vi offre modelli di elenco delle attività per mappare istantaneamente tutte le attività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-558.png Modello di piano di gestione del team di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-31nhwjx&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano di gestione del team ClickUp è un quadro progettato per stabilire i processi prima dell'inizio di un progetto. Questo modello di attività è molto facile da usare e si integra immediatamente con gli elenchi esistenti. Offre inoltre attività secondarie precompilate per guidare meglio il team.

Questa struttura presenta funzionalità/funzione personalizzate per lo stato di avanzamento e una documentazione integrata su come utilizzarla. Questo modello di ClickUp definisce chiaramente gli obiettivi del team, imposta i check-in e indica quando contattarvi.

Consigli per l'applicazione del Macromanagement

Ora conoscete i componenti fondamentali dell'implementazione del macromanagement. Ecco tre consigli per migliorarne l'impatto.

Tip #1: Iniziare con la fiducia

Uno degli aspetti più impegnativi del macromanagement è la fiducia. Perché? Perché si toglie il controllo di attività in cui si ha un interesse. Date le ricompense, il primo consiglio da ricordare è quello di creare soluzioni per rendere più facile la fiducia

Un approccio consiste nello stabilire relazioni o dipendenze tra le attività del progetto. Se si vuole eseguire un'attività regolarmente, è meglio crearne una ricorrente. Con queste soluzioni, il team capirà il flusso del progetto e non avrà bisogno del vostro intervento.

C'è anche l'opzione di collegare attività collegate. Questa opzione è ideale per mappare le attività che contribuiscono allo stesso traguardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Start-with-trust-1400x868.png Stabilire le dipendenze tra le attività nei dettagli delle attività di ClickUp /$$$img/

stabilire le dipendenze dell'attività dai dettagli dell'attività in ClickUp

Se si chiude un'attività dipendente fuori sequenza, viene emesso un problema per avvisare della relazione. Avvisi come questo consentono di evitare interventi manuali. Inoltre, aiuta il team a sapere in che modo i lavori richiesti sono collegati.

Tip #2: Concentrarsi sui risultati

Lo stile di macromanagement si basa su un approccio orientato ai risultati. Dopo aver stabilito gli obiettivi e aver responsabilizzato il team, concentratevi su cosa realizzare, non su come.

Il modo più pratico per capire lo stato di avanzamento è l'analisi. Mappate le prestazioni del progetto, come i tempi di consegna o la soddisfazione dei clienti, rispetto agli obiettivi.

ClickUp trasforma la visualizzazione delle attività e degli stati con strumenti analitici dedicati e modelli di performance predefiniti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard semplificato /$$$img/

visualizzate i dati e ricavate le ultime informazioni analitiche sullo stato del vostro team con le dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard unisce analisi e visualizzazioni. Offre metriche di progetto personalizzabili e grafici di grande impatto per ottenere le maggiori informazioni sui dati. Inoltre, aiuta a individuare immediatamente gli ostacoli e a monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

ClickUp Dashboard è una soluzione che ha un approccio più ampio e vi aiuta a lasciare l'esecuzione ai membri del vostro team.

Risultati cancellati aiutano anche a effettuare revisioni delle prestazioni mirate. Per semplificare il processo di revisione, ClickUp offre una serie di modelli. Questi modelli, facili da usare, favoriscono il miglioramento invece di bruciare risorse per comprendere l'approccio alla revisione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Performance-Review-Template.jpg Date al vostro team la possibilità di rispettare le scadenze e di lavorare meglio con il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp /$$$img/

il vostro team può rispettare le scadenze e lavorare meglio con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ad esempio, il modello Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Questa soluzione consente di risparmiare tempo e di garantire la coerenza di tutte le valutazioni dei dipendenti, a partire dalle autovalutazioni, feedback dei manager e l'impostazione degli obiettivi nei piani di gestione delle prestazioni.

Tip #3: dare feedback regolari

Un feedback costante è fondamentale in un'impostazione di macromanagement. Mantiene tutti allineati sugli obiettivi, rafforza i comportamenti positivi e consente di correggere la rotta. È necessario fornire un supporto continuo piuttosto che una semplice revisione annuale delle prestazioni.

L'approccio migliore alla condivisione dei feedback è quello di standardizzare gli aspetti chiave da trattare. Moduli cancellabili con approfondimenti chiari e attuabili semplificano il processo di feedback. ClickUp è dotato di un modulo perfetto per questo scopo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Bundle-with-Custom-Fields.png ClickUp 3.0 Modulo da visualizzare con campi personalizzati /$$$img/

rendi la gestione del feedback coinvolgente, personalizzata e costruttiva con i moduli ClickUp ClickUp Modulo è l'arma segreta dei macromanager per un feedback semplificato. Questo strumento versatile rende la creazione e l'aggiornamento dei moduli un gioco da ragazzi e richiede solo pochi clic. Garantisce domande standardizzate ma feedback personalizzati per ogni membro del team.

Con vari formati di risposta coinvolgenti a portata di mano, raccogliere feedback significativi non è mai stato così facile. Se date valore all'efficienza e alla comunicazione aperta, ClickUp Modulo è il partner perfetto.

Utilizzate questo strumento anche per ricevere feedback! Se i membri del team ritengono che sia necessario un cambiamento, ClickUp Modulo è perfetto per comunicarlo.

Detto questo, i moduli non sono l'unico spazio in cui ClickUp facilita il miglioramento. Ogni strumento, compresi ClickUp Chat e Teams, supporta i commenti, consentendo ai membri del team di condividere il feedback senza sforzo.

Se il feedback è critico o sensibile, programmate una riunione dedicata invece dei commenti. In questo modo si assicura ai dipendenti la comprensione di tutte le emozioni e dei contesti coinvolti e si chiariscono i passaggi per il miglioramento. Assicuratevi che il vostro stile di macromanagement includa note positive e apprezzamenti come parte di ogni feedback.

Sfide del macromanagement

L'esito positivo di questa strategia stile di gestione richiede un piano attento e proattivo. Sebbene la macrogestione offra vantaggi significativi, non è priva di sfide.

Ecco cosa tenere a mente quando si inizia ad applicarla:

Mancanza di chiarezza e direzione: Capire la portata del macromanagement è una sfida che ogni macromanager deve affrontare. Esagerare porterà a obiettivi, aspettative e parametri poco chiari, lasciando il team potenzialmente senza direzione

Capire la portata del macromanagement è una sfida che ogni macromanager deve affrontare. Esagerare porterà a obiettivi, aspettative e parametri poco chiari, lasciando il team potenzialmente senza direzione **Con una minore supervisione diretta, la comunicazione diventa frammentata. Senza una gestione efficace, c'è il rischio di incomprensioni e scadenze non rispettate

**Prestazioni disomogenee del team: ogni dipendente ha prestazioni diverse e un'efficienza differente. Poiché l'approccio si basa su una maggiore autonomia e responsabilità, la pura macrogestione a volte porta a risultati disomogenei

**Difficoltà nel monitoraggio dei progressi: senza una supervisione costante, il monitoraggio dei progressi individuali e del team diventa una sfida

Macromanagement vs. Micromanagement: Trovare il giusto equilibrio Evitare il micromanagement è diventata una strategia attiva per i manager, e per una buona ragione. Anche se con buone intenzioni, il sorvegliare i dipendenti e controllare ogni dettaglio soffoca la creatività. Tale

di micromanagement potrebbe addirittura generare risentimento.

Ma come un pizzico di sale in una ricetta, un pizzico di entrambi porta a risultati trasformativi. Quindi, tutto si riduce a trovare il giusto equilibrio.

Ricordate che gli stili di gestione macro puri lavorano meglio quando si gestiscono dipendenti esperti . D'altra parte, la microgestione eccelle in situazioni come la formazione dei dipendenti.

Naturalmente, ogni team e ogni situazione sono unici. Spetta a ciascun manager regolare le scale e trovare il giusto equilibrio.

Misurare l'esito positivo in un ambiente gestito in modo intensivo

La misurazione dell'esito positivo ha un significato unico in un ambiente macromanagement ambiente di autonomia e fiducia. Non si tratta di controllare le attività, ma di valutare l'impatto complessivo.

Senza metriche e metodi chiari, un ambiente macromanagement scivola rapidamente nell'ambiguità. Di fatto, manager e dipendenti finiranno per non capire concretamente lo stato di avanzamento e di miglioramento.

Abbiamo trattato i suggerimenti chiave per un esito positivo della macrogestione. Ecco alcuni approcci rapidi per misurarli:

Monitoraggio delle iniziative proattive

Quando si gestiscono i dipendenti in macromanagement, è necessario capire in che modo essi abbracciano il pensiero indipendente e la titolarità. Considerando che si tratta di una metrica qualitativa, ecco cosa si dovrebbe misurare:

Numero di miglioramenti dei processi suggeriti

Istanze di chi fa il passo più lungo della gamba a beneficio del team o dell'azienda

Esito positivo nell'affrontare sfide inaspettate con una guida minima

Comunicare che i suggerimenti e le innovazioni sono un obiettivo a parte. Un'altra grande idea per un macromanager è quella di utilizzare gli strumenti della bacheca Kanban per monitorare attività e responsabilità.

Valutare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze

Il macromanagement prospera in un ambiente collaborativo. Per questo i membri del team devono contribuire e condividere le informazioni. Durante le regolari chiamate di check-in, riservate del tempo all'apprendimento e alle esperienze.

Ecco alcuni elementi da esaminare per misurare la collaborazione:

I membri del team si offrono volontariamente per lavorare insieme su un progetto specifico?

C'è una partecipazione attiva alle discussioni del team e al brainstorming?

Propongono revisioni delle "lezioni apprese" tra di loro?

Valutare lo sviluppo e la crescita delle competenze

Con una macro leadership, ci si aspetta che i dipendenti siano responsabili della loro crescita. Inviate regolarmente un elenco di corsi e incarichi interessanti per i quali i dipendenti possono offrirsi volontari. Ecco i modi in cui questo emergerà:

I dipendenti completano regolarmente corsi o certificazioni

Richieste di nuove responsabilità o sfide per ampliare le proprie competenze

Modellare la leadership e le culture di lavoro con ClickUp

Una parte essenziale di una gestione efficace consiste nel dimostrare fiducia e autonomia. Il Macromanagement si occupa di questo e di molto altro, ridisegnando il modo in cui il team cresce e si approccia al lavoro.

Abbiamo visto come uno stile di leadership macromanageriale sia in grado di cambiare le carte in tavola per la creazione di team ad alte prestazioni. E quando volete mettere in pratica questo concetto, ClickUp può aiutarvi.

Dalla comunicazione senza soluzione di continuità alle analisi approfondite, ClickUp vi tiene informati senza ostacolare il vostro stile o quello del vostro team. Vi aiuta persino a creare uno spazio dedicato al miglioramento e alla condivisione delle conoscenze.

Siete pronti a liberare il pieno potenziale del vostro team?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi con ClickUp /%href/

oggi stesso e guidateli verso l'eccellenza produttiva!