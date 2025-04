I migliori modelli gratuiti di Habit Tracker Excel per massimizzare la produttività

_L'abitudine è un cavo; ne tessiamo ogni giorno un thread e alla fine non possiamo spezzarlo

Horace Mann, riformatore educativo americano

Contrariamente a quanto si crede, ci vuole 66 giorni per sviluppare un'abitudine. Si tratta di poco più di due mesi di impegno costante.

Costruire buone abitudini con una tale costanza può facilmente diventare opprimente, soprattutto quando ci si destreggia tra molti obiettivi e commit. Fortunatamente, un modello di tracker delle abitudini offre un quadro semplice e strutturato per il monitoraggio dello stato, per rimanere motivati e per rendere conto a se stessi.

Sia che abbiate un obiettivo personale, come quello di fare esercizio fisico come abitudine quotidiana, o professionale, come l'acquisizione di una nuova abilità, questi modelli forniscono un modo visivo e flessibile per tenere sotto controllo le cose.

Non c'è nemmeno bisogno di un'agenda di lusso app per il monitoraggio delle abitudini per iniziare! Se utilizzate Microsoft Excel o Fogli Google, avete solo bisogno del modello giusto.

Per aiutarvi, ecco alcuni dei migliori modelli gratuiti di foglio di calcolo per il monitoraggio delle abitudini su Excel che aumentano la vostra percentuale di esito positivo. Abbiamo anche raccolto i migliori modelli alternativi di ClickUp . Iniziamo!

**Che cosa sono i modelli di Habit Tracker?

I modelli di tracker delle abitudini sono strumenti predefiniti che permettono alle persone di sviluppare nuove abitudini. La maggior parte dei modelli di tracker delle abitudini è formattata come un foglio di calcolo, che consente di fissare obiettivi, registrare abitudini e monitorare visivamente lo stato.

Per facilitare questo compito, i modelli consentono di registrare le routine e i comportamenti quotidiani nel tempo. Il monitoraggio delle azioni e delle prestazioni consente di coltivare la disciplina e di mantenere la responsabilità.

Si può optare per modelli con semplici caselle di controllo per segnare il completamento di una singola abitudine, per codici colore elaborati per abitudini distinte o anche per un diario delle attività o delle abitudini della giornata.

Una volta che si inizia a tenere un registro di questo tipo, diventa più facile osservare gli schemi, identificare le sfide e celebrare le piccole vittorie, tutte cose che aiutano a sviluppare abitudini positive e profondamente radicate.

**Cosa rende un buon modello di tracciamento delle abitudini?

Per sviluppare buone abitudini, avete bisogno di un buon modello di tracker delle abitudini. Ecco alcune qualità che dovrebbero essere presenti in un buon modello di foglio elettronico di monitoraggio delle abitudini:

Intuitivo : Selezionare modelli che siano facili da usare e da capire senza alcuna complessità eccessiva

: Selezionare modelli che siano facili da usare e da capire senza alcuna complessità eccessiva Personalizzazione: Scegliere modelli che possono essere modificati per adattarsi agli obiettivi, alle preferenze, alle diverse categorie di abitudini, al periodo, ecc.

Scegliere modelli che possono essere modificati per adattarsi agli obiettivi, alle preferenze, alle diverse categorie di abitudini, al periodo, ecc. Demarcazioni: Scegliete modelli che abbiano sezioni chiaramente definite per le diverse abitudini, i loro nomi, la frequenza di monitoraggio (azioni giornaliere, attività settimanali, abitudini mensili) e la registrazione degli stati

Scegliete modelli che abbiano sezioni chiaramente definite per le diverse abitudini, i loro nomi, la frequenza di monitoraggio (azioni giornaliere, attività settimanali, abitudini mensili) e la registrazione degli stati Ausili visivi: Scegliete modelli con elementi come codici a colori, barre di avanzamento, grafici, ecc. per visualizzare le informazioni a colpo d'occhio

Scegliete modelli con elementi come codici a colori, barre di avanzamento, grafici, ecc. per visualizzare le informazioni a colpo d'occhio Accessibilità: Privilegiate modelli che siano accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ad esempio, si dovrebbe poter accedere al template tramite un fileplanner digitale app per dispositivi mobili o un portale basato su browser

Privilegiate modelli che siano accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ad esempio, si dovrebbe poter accedere al template tramite un fileplanner digitale app per dispositivi mobili o un portale basato su browser Consistenza: Scegliete modelli con un layout coerente che incoraggi il monitoraggio delle abitudini con un carico cognitivo o una difficoltà trascurabili

Scegliete modelli con un layout coerente che incoraggi il monitoraggio delle abitudini con un carico cognitivo o una difficoltà trascurabili Navigabilità: Optate per sezioni ben definite e facili da navigare. Modelli con un design di questo tipo guidano gli utenti all'azione senza confusione o disordine

4 Modelli di foglio di calcolo per il monitoraggio delle abitudini gratis per Excel

Scopriamo quattro modelli di tracciatori di abitudini gratis per Excel e Fogli Google:

1. Modello di monitoraggio delle abitudini di You Exec

via {\an8}Esegui.. Il Modello di tracciamento delle abitudini in Excel di Ultimate Printables consente di monitorare più nuove abitudini in diverse categorie. Permette di personalizzare il tracker delle abitudini a livello granulare, fino al nome dell'abitudine, al periodo di monitoraggio e allo stato di completamento.

Quindi, se volete migliorare la prioritarizzazione del lavoro o assicurarsi di bere acqua a intervalli regolari, questo modello aiuta.

Ecco perché vi piacerà:

Semplifica il monitoraggio delle abitudini con un design pulito e minimalista, facile da aggiornare quotidianamente

Scaricate e stampate il modello per un monitoraggio offline senza sforzo per un sistema di tracciamento delle abitudini digitali e fisiche

Funzionalità/funzione di grafici dinamici e barre di avanzamento che si aggiornano in tempo reale man mano che si registrano i propri progressi, offrendo un feedback visivo su quanto si sta facendo bene

Caso d'uso ideale: È ideale per gli utenti che desiderano un tracker delle abitudini minimalista e stampabile. L'accesso online e offline permette agli utenti di ricordare le abitudini cruciali senza inutili complessità.

4. Modello di tracciamento dell'abitudine in Excel di Silk and Sonder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Habit-Tracker-Excel-Template-by-Silk-and-Sonder.png Modello di tracciamento delle abitudini in Excel di Silk e Sonder /$$$img/

via Silk and Sonder Successivamente, abbiamo il Modello Excel per il tracciamento delle abitudini di Silk e Sonder che visualizza una visione olistica dello sviluppo di buone abitudini. Incoraggia a concentrarsi sulle abitudini che favoriscono la produttività, promuovono il benessere, alimentano le relazioni e si concentrano sulla salute.

Il modello tiene traccia delle abitudini suddividendole in attività giornaliere, settimanali e mensili, consentendo di creare un piano per obiettivi a breve e lungo termine.

C'è anche una sezione per esercitare la riflessione e il diario che valuta come ogni abitudine contribuisce alla crescita generale e aiuta a raggiungere l'equilibrio. Questa prospettiva a tutto tondo vi aiuterà anche a sentirvi soddisfatti sul piano personale e professionale.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzate lo stato di avanzamento delle vostre abitudini su un foglio elettronico di monitoraggio delle abitudini dal design estetico, con grafici e diagrammi

Modificate il modello per riflettere le vostre abitudini, come la produttività personale, la gestione mensile del denaro, gli obiettivi di esercizio e fitness, ecc.

Insieme al modello è disponibile anche un tracker circolare stampabile delle abitudini

Caso d'uso ideale: Perfetto per gli studenti visivi che preferiscono un modello Excel di tracciatore delle abitudini visivamente estetico, gratis. Tutti, dai creativi agli appassionati di auto-miglioramento, possono usarlo per monitorare tutte le loro abitudini.

Scarica questo modello

Limiti dell'uso di Excel per il monitoraggio delle abitudini

Sebbene ogni foglio di calcolo gratuito per il monitoraggio delle abitudini discusso sopra offra un valore, è limitato dai limiti della piattaforma.

Ecco alcune sfide che potreste incontrare utilizzando Excel per monitorare le abitudini:

Richiede la regolare immissione manuale dei dati , che diventa sempre più noiosa e lunga con l'aumentare del numero di abitudini

, che diventa sempre più noiosa e lunga con l'aumentare del numero di abitudini Mancano promemoria integrati, notifiche in tempo reale o funzionalità di monitoraggio del tempo automatizzate, il che rende più facile dimenticarsi di aggiornare il foglio di calcolo

o funzionalità di monitoraggio del tempo automatizzate, il che rende più facile dimenticarsi di aggiornare il foglio di calcolo Le integrazioni limitate con altri strumenti di produttività o app che si utilizzano regolarmente rendono difficile importare e lavorare sul foglio di calcolo del tracker delle abitudini in ambienti diversi

limitate con altri strumenti di produttività o app che si utilizzano regolarmente rendono difficile importare e lavorare sul foglio di calcolo del tracker delle abitudini in ambienti diversi Sebbene in Excel siano disponibili grafici e diagrammi, le visualizzazioni limitate sono meno motivanti se paragonate agli elementi dinamici

sono meno motivanti se paragonate agli elementi dinamici Mancano elementi interattivi e coinvolgenti come ricompense, gamification,note adesiveecc. che altrimenti aumenterebbero l'aderenza all'uso del tracker delle abitudini

come ricompense, gamification,note adesiveecc. che altrimenti aumenterebbero l'aderenza all'uso del tracker delle abitudini Sebbene sia possibile accedere a Excel (e persino a Fogli Google) su dispositivi mobili, l'esperienza non è così fluida come le app dedicate al monitoraggio delle abitudini ottimizzate per gli utenti di smartphone

Manca di funzionalità/funzione sociali che permettano di condividere con gli altri gli stati e i risultati ottenuti

Promemoria: Tutte le abitudini che vogliamo costruire sono composte da azioni quotidiane. Pertanto, sono i sistemi quotidiani integrati nella vostra vita a fare la vera differenza.

Modelli alternativi per il tracciamento delle abitudini

Ogni azione che fate è un voto per la persona che volete diventare.

James Clear, autore di "Abitudini atomiche"

Considerando i limiti discussi in precedenza, suggeriamo di ricercare Alternative di Excel per facilitare lo sviluppo di nuove abitudini.

Fortunatamente, l'aiuto è dietro l'angolo. ClickUp è un potente strumento di produttività che si adatta alle vostre esigenze in diversi modi, dalla gestione dei progetti alla gestione dei dati monitoraggio degli obiettivi . Si trasforma in un robusto tracker di abitudini e dispone di oltre 1000 modelli con cui iniziare!

Ecco alcuni dei nostri modelli di tracker di abitudini popolari e gratuiti:

1. Modello di tracciatore di abitudini personali ClickUp

Scarica questo modello

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf26zF\_qrQLxQ1RUR6EMbA8Pw41tm5c\_Y7yWcuf5i\_8EJY6WuwYIauuWVJtcqOnwg5Cs8X8uaWxVqX0Tg85BdG7PFI0EHzTNV3eMy0-\_2UTrrXN41HC7ddDtQK6LRq1K5xSckT94h3sUv\_tW7h?chiave=oBA6sPBc\_r7zvVu6jCFtLA

/$$$img/

La vostra ricerca di un tracker delle abitudini altamente versatile e personalizzabile termina finalmente qui. Il Modello di tracciatore personale di abitudini di ClickUp semplifica il monitoraggio delle abitudini rendendolo semplice, flessibile e conveniente.

Personalizzate le diverse sezioni per inserire l'abitudine di vostra scelta, definire la frequenza e monitorare vari aspetti della vostra vita, dal vostro routine mattutina alla salute e alla forma fisica.

Il modello offre anche barre di stato dinamiche e visualizzazioni di riepilogo/riassunto che forniscono una panoramica chiara delle prestazioni senza sovraccaricare l'utente di dati.

Ecco perché vi piacerà:

Ordinare le abitudini per categoria o priorità, per concentrarsi sulle aree critiche da migliorare

Seguire i miglioramenti con barre di stato e grafici interattivi che riflettono visivamente la vostra coerenza

Personalizzate i campi delle abitudini per allinearle agli obiettivi quotidiani e alle preferenze individuali

Creare promemoria per rispettare le abitudini e mantenere l'account

Caso d'uso ideale: Adatto alle persone che cercano un tracker delle abitudini completo e completo con gestione delle attività integrata. Questo tracker di abitudini gratis lavora al meglio per imprenditori, liberi professionisti e tutti coloro che cercano di bilanciare responsabilità e obiettivi personali e professionali.

2. Modello ClickUp per il lavoro da fare

Scarica questo modello

Il Modello ClickUp Lavoro da fare aiuta a gestire le abitudini quotidiane in un ambiente professionale. Con colonne separate per i nomi delle attività, le date di scadenza, le priorità e lo stato di completamento, questo modello di tracker delle abitudini rende la gestione delle attività un'abitudine.

Ecco perché vi piacerà:

Organizza estabilire le priorità del lavoro in base alle date di scadenza e all'urgenza, per coltivare in modo strategico le abitudini legate al lavoro

Monitoraggio dello stato attraverso indicazioni visive che indicano il completamento delle attività, incoraggiando la costanza nella creazione di abitudini sul posto di lavoro

Personalizzare il modello per adattarlo a ruoli e settori specifici, in modo da poterlo applicare a diverse impostazioni professionali

Collaborare con i membri del team e mantenere la trasparenza e l'account rispetto alle responsabilità e alle scadenze delle attività

Caso d'uso ideale: Questo tracker dinamico delle abitudini è perfetto per i professionisti che lavorano in un ambiente frenetico. Aiuta le persone a gestire le attività lavorative, rendendolo adatto ai gestori del team e a chiunque si occupi di più attività.

3. Modello di ClickUp per le cose quotidiane da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Daily-Things-To-Do-Template.png Modello ClickUp per le cose da fare ogni giorno https://app.clickup.com/signup?modello=t-2wgvu6u&dipartimento=personale-e&&_gl=1\*jvrrkx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se siete alla ricerca di un tracciatore di abitudini quotidiane, Il modello delle cose quotidiane da fare di ClickUp dovrebbe essere la vostra scelta. Questo modello offre una lista di controllo personalizzabile di attività quotidiane, da cura di sé alle attività di lavoro.

Inoltre, si ottiene uno spazio dedicato per assegnare priorità e scadenze per ogni elemento d'azione. È uno strumento eccellente per convertire il proprio elenco di cose da fare in un efficiente tracker di abitudini, mantenendo tutto organizzato in un unico posto.

Ecco perché vi piacerà:

Suddivide le attività più grandi in attività gestibili, rendendo più facile la costruzione di un'abitudine

Monitorare i progressi quotidiani con caselle di controllo chiare e barre di avanzamento del completamento delle attività per un monitoraggio visivo

Creare attività giornaliere e assegnare priorità, assicurando di completare prima le abitudini critiche

Integrare il monitoraggio delle abitudini con la gestione delle attività quotidiane per raggiungere gli obiettivi in un ambiente coeso

Caso d'uso ideale: È la soluzione ideale per le persone che indossano più cappelli, come studenti, professionisti impegnati e persino casalinghe che desiderano organizzare e dare priorità alle attività in modo efficace.

4. Modello di Calendario ClickUp per l'elenco dei Da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendar-To-Do-Elenco-Template.png Modello di Calendario Da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200573617&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1va81aw\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare fonde la gestione delle attività basata sul calendario con il monitoraggio delle abitudini per fornire una panoramica specifica delle abitudini e degli obiettivi.

Il layout del calendario consente di monitorare le abitudini giornaliere, settimanali, mensili e sporadiche. Grazie al monitoraggio integrato delle scadenze e ai riepiloghi/riassunti automatici dello stato, questo modello rende il monitoraggio delle abitudini visivo e strutturato.

Ecco perché vi piacerà:

Programmare le abitudini in anticipo, soprattutto assegnandole a scadenze o date importanti

Monitorare e mappare le abitudini per un periodo nella visualizzazione del calendario per monitorare lo stato a lungo e a breve termine

Sviluppare le abitudini e migliorare la gestione del tempo allineando le abitudini a scadenze specifiche

Sincronizzazione con altre app di calendario per centralizzare i commit e sfruttare al meglio il tempo a disposizione

Caso d'uso ideale: Questo modello è adatto a pianificatori, manager di eventi e dirigenti che preferiscono organizzare attività e abitudini nella visualizzazione del calendario per rispettare le scadenze più strette.

5. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Personal-Development-Plan-Template-by-ClickUp.png Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-222239413&department=other&\_gl=1\*ihm1pn\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp migliora il tasso di successo nell'impostazione, nel monitoraggio e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo personale oltre a cose da fare sul lavoro . Offre sezioni dedicate per delineare obiettivi a breve e a lungo termine e fornisce strumenti per il monitoraggio delle abitudini legate alla crescita personale, al miglioramento personale, allo sviluppo delle competenze e altro ancora.

Il modello include indicatori di stato, tracciatori di attività cardine e prompt per l'impostazione degli obiettivi, per aiutarvi a rimanere in linea con il vostro percorso di sviluppo personale.

Ecco perché vi piacerà:

Impostare chiare attività cardine per la crescita personale, dando struttura e disciplina all'auto-miglioramento

Valutare la crescita attraverso la barra di stato incorporata, la sezione di revisione, ecc. per riflettere sugli obiettivi

Monitorare le abitudini di sviluppo con barre di stato e indicatori dinamici che vi motivano e vi danno un senso di realizzazione

Pianificare una crescita continua in diversi aspetti della vita per riunire gli oggetti a breve e a lungo termine

Caso d'uso ideale: Utilizzate il modello di piano di sviluppo personale per segnare il vostro percorso di crescita. Life coach, mentori e altre persone impegnate nel miglioramento personale traggono beneficio dall'incorporazione di questo modello nella loro vita quotidiana.

6. modello di Programma personale giornaliero per bambini ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Daily-Personal-Schedule-for-Kids.png programma personale giornaliero per bambini https://app.clickup.com/signup?modello=t-338ytjm&dipartimento=personale-{\_gl=1\*13tcv72\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1paUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

I principali genitori devono essere estremamente attenti affinché i loro bambini non sviluppino cattive abitudini nei loro anni precedenti. Il Modello di agenda personale giornaliera per bambini di ClickUp questo modello aiuta a preparare orari strutturati da far seguire ai bambini.

Le sezioni dedicate alle attività quotidiane, alle faccende domestiche, allo studio e ad altre buone abitudini vengono integrate lentamente nella routine del bambino. Il programma, chiaro e visivo, rende la costruzione di abitudini positive un gioco da ragazzi!

Ecco perché vi piacerà:

Routine giornaliere strutturate per i vostri bambini, per coltivare le buone abitudini e farle rimanere

Coinvolge i bambini attraverso immagini di colore e disegni interattivi per rendere divertente la creazione di routine

Monitoraggio delle abitudini quotidiane, settimanali e mensili con ausili visivi come caselle di controllo e colori diversi per mantenere i bambini coinvolti e impegnati

Adattare il programma alle diverse fasce d'età e alle dinamiche familiari

Caso d'uso ideale

Come suggerisce il nome, è stato progettato per genitori ed educatori impegnati che desiderano coltivare routine quotidiane strutturate per i loro figli. Di conseguenza, i bambini sviluppano e si impegnano a rispettare le buone abitudini con un programma chiaro e visivo.

7. Modello di produttività personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Personal-Productivity-Template.png Modello per la produttività personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-54073153&dipartimento=personale-e&_gl=1\*1pssw51\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di produttività personale su ClickUp vi aiuta a ottimizzare le vostre abitudini in un batter d'occhio. Utilizzatelo per classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza, per impostare le scadenze, impilare le abitudini e monitorare lo stato per riuscire a fare di più in meno tempo.

Inoltre, questo modello aiuta a raggiungere gli obiettivi di produttività, a mantenere la concentrazione e a ridurre la procrastinazione per rendere la produttività un'abitudine.

Ecco perché vi piacerà:

Privilegiate le attività in base all'urgenza e all'importanza per allineare le abitudini con le attività ad alto impatto

Fissate gli obiettivi di produttività utilizzando campi personalizzabili e seguite lo stato attraverso indicatori visivi

Aumenta l'efficienza e la produttività combinando il monitoraggio delle abitudini con la gestione personale delle attività

Analizzare le tendenze della produttività nel tempo con funzionalità di reportistica

Caso d'uso ideale: Questo modello migliora l'efficienza generale per chiunque voglia aumentare la produttività personale e monitorare le abitudini. I freelance, i lavoratori a distanza e i singoli dovrebbero utilizzarlo per massimizzare la loro produttività quotidiana.

8. Modello per obiettivi SMART ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Smart-Obiettivi-Template-.png Modello di obiettivi intelligenti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-222168692&department=other&\_gl=1\*zmc6cw\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Chi ha esperienza con gli strumenti di produttività personale dovrebbe conoscere il framework SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Il Modello di obiettivi SMART di ClickUp si basa su questo aspetto e definisce le abitudini in base a parametri SMART, rendendole così più perseguibili. Questo tracker di abitudini è perfetto per chi ha obiettivi strategici a lungo termine.

Ecco perché vi piacerà:

Creazione di obiettivi SMART per ogni abitudine

Monitoraggio dello stato in ogni aspetto degli obiettivi SMART

Rivedete e modificate gli obiettivi per adeguarli alle priorità e agli stati in evoluzione

Allineare le abitudini con obiettivi strategici e a lungo termine, in modo che i lavori richiesti quotidianamente contribuiscano a risultati più importanti

Caso d'uso ideale: Adatto a team e individui che desiderano fissare obiettivi chiari e perseguibili. Eccellente per i life coach, i project manager e tutti coloro che si concentrano sul raggiungimento di obiettivi SMART.

Prendere grandi abitudini con ClickUp

Che lo facciate quotidianamente, settimanalmente o per tutto il mese, il monitoraggio delle abitudini è la porta d'accesso per creare coerenza e raggiungere obiettivi personali o professionali.

Abbiamo condiviso alcuni modelli di fogli di calcolo per il monitoraggio delle abitudini da utilizzare in Excel. Tuttavia, la mancanza di flessibilità e automazione può ostacolare l'esito positivo a lungo termine. Dopotutto, Da fare per almeno 66 giorni!

ClickUp, invece, semplifica le cose rendendo il monitoraggio delle abitudini dinamico, efficiente e coinvolgente. Inoltre, avete a disposizione una matrice di modelli tra cui scegliere. Una volta scelto quello giusto e costruita l'abitudine mattone dopo mattone, sarete ancora più motivati a continuare questo slancio!

Siete pronti a diventare una nuova versione di voi stessi?

