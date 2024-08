15 esempi di cattive abitudini che ostacolano la produttività

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni sugli strumenti e sulle strategie di produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento di altre condizioni di salute mentale o fisica

Vi siete mai trovati in una spirale di procrastinazione, con attività che si accumulano come una partita a Tetris senza fine? È come destreggiarsi tra le responsabilità, ma ogni volta che si pensa di averle superate, una nuova distrazione ci fa tornare al punto di partenza.

Ma non sono solo le allettanti distrazioni o l'infinito elenco di cose da fare a causare il caos. Le cattive abitudini, come la scarsa igiene, la procrastinazione, la mancanza di gestione del tempo e il tempo infinito trascorso sullo schermo possono insinuarsi e peggiorare le cose.

Queste abitudini non solo interrompono il flusso di lavoro, ma possono prosciugare le energie, confondere la concentrazione e sopraffare. Inoltre, creano un ciclo vizioso: quando la produttività diminuisce, i livelli di stress aumentano, rendendo ancora più difficile uscire dal circolo vizioso.

Parliamo delle cattive abitudini più comuni che influenzano la vostra vita quotidiana e scopriamo le strategie pratiche per liberarvi e tornare in carreggiata.

15 esempi di cattive abitudini comuni

Una cattiva abitudine è un comportamento ripetitivo che ha un impatto negativo sulla vostra vita, sulla vostra salute o sulle vostre relazioni. Si tratta di un'azione o di uno schema che è difficile interrompere, anche se si sa che è dannoso.

Per una migliore comprensione, abbiamo raggruppato i 15 esempi comuni di cattive abitudini in 6 categorie distinte. Ogni area traguardo un comportamento diverso, aiutandovi a individuare e affrontare le vostre abitudini in modo più efficace.

Cattive abitudini personali

1. Criticare costantemente se stessi

Avete lavorato sodo per un progetto ed è arrivato il momento di premere "Invia" Ma poi quella voce assillante nella vostra testa inizia a sussurrare: "È abbastanza buono? E se non piacesse?"

Vi ritrovate a ricontrollare, poi a ricontrollare tre volte. Improvvisamente, la scadenza incombe e voi siete bloccati in un circolo vizioso di dubbi.

Tutti noi abbiamo un critico interiore che si concentra su ogni nostro difetto, facendoci mettere in discussione le nostre scelte. La paura dell'imperfezione vi porta a evitare i rischi, a rifuggire da nuove sfide e a giocare sul sicuro. Inoltre, si perdono opportunità e si ha una crescita stentata.

2. Trascorrere troppo tempo sugli schermi

Scorrere senza pensieri sulle app dei social media, come YouTube o Instagram, è un'altra cattiva abitudine che può distruggere la produttività.

Lo scorrimento infinito e le notifiche costanti fanno svanire le ore di lavoro e rendono improduttivi. E quando si è incollati allo schermo prima di andare a letto, ci si predispone a un sonno agitato, che ci lascia grottanti e in difficoltà a concentrarci il giorno dopo.

Potreste anche sentirvi inadeguati e ansiosi quando vi confrontate con gli highlight reel degli altri. Inoltre, questo influisce sulla salute fisica, causando affaticamento degli occhi e cattiva postura.

**Iniziare con poco Riducete l'uso dei social media di cinque minuti al giorno. Ridurre il tempo trascorso sullo schermo di Instagram da 1,5 ore a 20 minuti al giorno potrebbe essere un traguardo difficile da raggiungere, considerando la dipendenza dai social media. Provate invece a ridurre il tempo trascorso sullo schermo di cinque minuti al giorno. Questo vi aiuterà a raggiungere un limite salutare di tempo trascorso sullo schermo.

Cattive abitudini professionali

3. Gestire prima le attività più facili

Affrontare prima le attività semplici può essere allettante perché sono veloci e danno un senso di realizzazione. Tuttavia, spesso si ritarda un lavoro più critico che richiede la vostra completa concentrazione ed energia.

Ad esempio, potreste iniziare la giornata rispondendo alle email o organizzando la vostra scrivania, piccole faccende che non fanno avanzare i progetti più importanti. Quando si arriva ai lavori complessi e ad alta priorità, si potrebbe essere a corto di energia e di tempo, rendendo più difficile completare le attività in modo efficace.

Questa abitudine di lavoro porta a scadenze non rispettate e a progetti incompiuti, poiché quelli più facili e di minore impatto mettono in ombra le attività essenziali.

💡Pro Tip: Affrontate queste attività difficili incorporando il tecnica "mangia la rana nei vostri trucchi per la produttività

4. Procrastinare le attività importanti

Rimandare all'ultimo minuto attività e responsabilità è una delle cattive abitudini più comuni che spesso porta a lavori frettolosi e risultati inferiori alle aspettative. Quello che sembra essere un guadagno di tempo extra, di solito si risolve in una stressante confusione.

Ad esempio, se avete una presentazione importante da fare domani. Invece di iniziare presto, vi mettete a guardare il vostro programma preferito. Prima che ve ne rendiate conto, è già mezzanotte. E ora siete in corsa contro il tempo per mettere insieme il prodotto finale.

Il risultato? Il risultato è una presentazione poco brillante che danneggia la vostra reputazione e la vostra efficacia. Può anche erodere la fiducia di client e stakeholder e farvi sembrare inaffidabili.

5. Trascurare la definizione delle priorità delle attività

Una scarsa definizione delle priorità delle attività è spesso causa di scadenze non rispettate e di inefficienza. Inoltre, vi lascia sopraffatti e in difficoltà nel terminare le attività in modo efficace.

Immaginate questo: State lanciando una nuova campagna di marketing, ma invece di mettere a punto la strategia pubblicitaria e il traguardo del pubblico, siete presi dal ritoccare la combinazione di colori del vostro sito web.

Mentre siete concentrati a perfezionare i dettagli del design, perdete l'opportunità di creare un messaggio potente per la campagna e di ottimizzare la spesa pubblicitaria. Il risultato è che la campagna non centra il bersaglio e non ottiene le prestazioni che avrebbe dovuto.

In definitiva, non si tratta solo di non rispettare una scadenza, ma di sprecare risorse e lasciarsi sfuggire opportunità cruciali.

Utilizzo Le attività di ClickUp in base alle priorità per segnare le priorità di ogni attività. Questo vi aiuterà a visualizzare ciò su cui state lavorando e a non limitarvi alla ricerca di risultati rapidi. Potete anche impostare un'automazione che vi invii dei nudge per le attività ad alta priorità, in modo da tenerle sempre sotto controllo.

ritagliate gli elementi ad alta priorità nella barra degli accessi rapidi per una migliore visibilità grazie alle Priorità delle attività di ClickUp

6. Impegno eccessivo

L'assunzione di un numero eccessivo di progetti alla volta può ritorcersi contro di voi, portando a un esaurimento e a una riduzione della produttività. Quando ci si impegna troppo, si sforza l'energia e l'attenzione in modo eccessivo, e ottenere buoni risultati in qualsiasi cosa è difficile.

Ad esempio, accettare di assumersi ulteriori responsabilità sul lavoro mentre ci si destreggia tra un'agenda fitta di impegni può influire sulla qualità del proprio lavoro e danneggiare la propria reputazione professionale. La pressione costante può avere ripercussioni anche sulla vostra salute mentale, aumentando l'ansia e riducendo la soddisfazione sul lavoro.

Inoltre, può incrinare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e mettere a dura prova le relazioni personali, riducendo il tempo da dedicare a se stessi e ai propri cari.

7. Mancata impostazione degli obiettivi

Avete mai avuto la sensazione di girare a vuoto sul lavoro? Spesso questo è il risultato di una mancanza di impostazioni di obiettivi chiari e raggiungibili . Senza obiettivi, state guidando senza una mappa: non avete idea di dove state andando o di come arrivarci.

Ad esempio, se non si fissano traguardi specifici per un progetto, si finisce per dedicare tempo ad attività non necessarie o per farsi distrarre. Questo rende difficile valutare lo stato di avanzamento e fa perdere tempo e risorse.

Potreste anche avere l'impressione di lavorare sodo senza ottenere alcun risultato, il che può scaricare il vostro entusiasmo e lasciarvi frustrati.

Cattive abitudini di comunicazione e di relazione

8. Interrompere gli altri

Interrompere spesso le persone durante le conversazioni è un'altra cattiva abitudine comune che può ostacolare una comunicazione efficace. Quando si interrompono i propri compagni di squadra, non si è solo maleducati, ma si perde la possibilità di capire il loro punto di vista.

Questo può portare a malintesi, facendovi agire con informazioni incomplete o decisioni non in linea con gli obiettivi del team. Inoltre, i membri del team potrebbero sentirsi sottovalutati, frustrati e meno propensi a partecipare e contribuire alle discussioni, rendendo più difficile la collaborazione.

Nel tempo, questa comunicazione inefficace può ridurre la produttività del team e creare inutili tensioni nelle relazioni di lavoro.

9. Mancanza di empatia

Immaginate questo: Un membro del team è alle prese con attività e scadenze e chiede supporto. Invece di riconoscere i suoi sentimenti, dite: "Tutti sono impegnati. Gestiscilo come tutti noi"

Ignorare le loro difficoltà non migliorerà la situazione. Anzi, li farà sentire ignorati e non supportati, abbasserà il loro morale e ostacolerà il lavoro di squadra.

Quando le persone non si sentono valorizzate, è meno probabile che condividano le loro idee, con conseguenti conflitti più gravi. Peggio ancora, potrebbero cercare un altro lavoro con un ambiente più di supporto, mettendo a rischio l'esito positivo del progetto.

Abitudini tecnologiche e di intrattenimento distraenti

10. Affrontare più attività contemporaneamente

Il multitasking può sembrare un modo efficiente per gestire un'agenda fitta di impegni, ma spesso è controproducente. Quando ci si destreggia tra le attività, come rispondere alle email mentre si scrive una relazione dettagliata, significa che non si è completamente concentrati su nulla, il che porta ad errori e a uno stato più lento.

Ad esempio, se state lavorando a un progetto complesso e continuate a essere interrotti dalle notifiche dei social media, la qualità del vostro lavoro potrebbe risentirne perché non state dedicando abbastanza tempo o energia mentale a ogni attività. Inoltre, questo porta a commettere più errori e a spendere ancora più tempo per correggerli.

In poche parole, il multitasking può farvi sentire impegnati, ma spesso risulta in una minore produttività e in un lavoro meno efficace.

Il nostro cervello ha due sistemi per passare da un'attività all'altra: uno decide da fare e l'altro regola la nostra concentrazione mentale Se da un lato questo ci permette di fare multitasking senza sforzo, dall'altro il passaggio frequente da un'attività all'altra può ostacolare notevolmente la produttività. Infatti, blocchi mentali dovuti al cambio di attività possono far perdere fino al 40% del nostro tempo di produttività.

11. Binge-watching di programmi televisivi

Trascorrere ore a guardare programmi televisivi e film può facilmente distogliere l'attenzione da attività produttive come la lettura, la connessione con i propri cari o la cura di sé.

È facile farsi coinvolgere e perdere il monitoraggio del tempo, il che non solo mette in secondo piano la giornata, ma può anche lasciare mentalmente svuotati e privi di motivazione.

Ad esempio, se passate l'intero fine settimana a guardare una serie TV o a giocare online, il lunedì può colpirvi duramente. Invece di sentirvi rigenerati, iniziate la settimana sentendovi fiacchi e sopraffatti, come se vi foste impostati per un crollo della produttività fin dall'inizio.

Cattive abitudini legate alla salute

12. Saltare i pasti o mangiare grandi quantità di cibo spazzatura o altamente elaborato

Evitare i pasti, soprattutto la prima colazione, è un'altra cattiva abitudine che può danneggiare l'energia e la concentrazione.

Il corpo ha digiunato tutta la notte ed è affamato di carburante. Evitando la colazione o ritardando il primo pasto, chiedete al vostro corpo di funzionare a vuoto. Questo può farvi sentire fiacchi, irritabili e come se vi strascicaste durante la giornata.

Inoltre, mangiare cibo spazzatura può sembrare allettante e dare un rapido picco di energia. Ma è pieno di zuccheri e grassi non salutari, che possono lasciare svuotati e non concentrati nel corso della giornata. Rimanere lucidi è difficile quando il cervello non riceve i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare al meglio.

13. Perdita di sonno e di esercizio fisico

Se andate costantemente a letto a orari casuali o vi rigirate nel letto tutta la notte, la vostra salute fisica e mentale ne risente e la vostra produttività ne risente.

Pensateci: se non dormite abbastanza, il vostro cervello non ha il tempo necessario per ricaricarsi. Potreste avere difficoltà a concentrarvi e dimenticare più spesso le cose. E in questo ciclo vizioso, non vi sentite motivati a fare esercizio fisico o a fare una passeggiata.

La mancanza di sonno e di una sana routine di fitness può aumentare i livelli di stress, influenzando il benessere, le relazioni e le prestazioni lavorative. Inoltre, la privazione cronica di sonno può aumentare il rischio di depressione, pressione alta e malattie cardiache.

💡Pro Tip: Prendetevi cura della vostra salute con micro-abitudini . Iniziate con poco e mantenete la costanza. Fate una passeggiata di 5 minuti dopo ogni pasto. E fate un allenamento a casa di 15 minuti in qualsiasi momento della giornata che vi sia comodo.

Cattive abitudini legate ai farmaci

14. Praticare la politerapia

Affidarsi ai farmaci prescritti da un professionista sanitario qualificato può essere un modo efficace per superare problemi di salute. Ma usarli senza consultare un medico può portare a gravi effetti collaterali mentali e fisici.

L'autodiagnosi e l'assunzione di farmaci non prescritti o raccomandati da un medico possono causare una serie di conseguenze negative. Con il tempo, possono anche diminuire le prestazioni lavorative e il benessere generale

Se la mente e il corpo sono bloccati in uno stato costante di gestione degli effetti e degli effetti collaterali, sarà più difficile concentrarsi sulle attività e mantenere la produttività.

15. Trascurare gli orari dei farmaci

Il mancato rispetto delle dosi o l'assunzione di farmaci nei momenti sbagliati possono alterare l'equilibrio dell'organismo e portare a un peggioramento delle condizioni, soprattutto nel caso di patologie croniche. Questo, a sua volta, può causare riacutizzazioni e aumento del disagio, incidendo sulla produttività e sul benessere generale.

Ma l'impatto non è solo fisico.

L'incoerenza dei farmaci può anche causare una cattiva salute mentale, lasciandovi stressati. Può alterare l'umore, le motivazioni e persino il modo di interagire con gli altri, aggiungendo ulteriori complicazioni alla vita quotidiana.

5 modi efficaci per rompere le cattive abitudini

Tenendo a mente queste cattive abitudini che compromettono la produttività, ecco alcuni modi per liberarsi e aumentare la propria efficienza.

1. Impostazione di obiettivi realistici

Avete mai provato ad abbandonare una cattiva abitudine in una volta sola, per poi ritrovarvi a riprenderla in men che non si dica? Ci siamo passati tutti.

Il trucco non sta nel passare da 0 a 100 in una notte, ma nell'impostare obiettivi chiari, specifici e raggiungibili che rimangano inalterati. Se avete problemi di costanza o di motivazione, provate a iniziare con delle microabitudini.

via Giacomo Cancellato Ad esempio, cercate di leggere un libro per 15 minuti al giorno. Usate questo tempo come spunto per ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Allo stesso modo, se volete smettere di fare multitasking al lavoro, dedicate solo 20 minuti a un'attività prima di fare una pausa e concentrarvi su qualcos'altro.

Questi cambiamenti, piccoli e gestibili, sono più facili da seguire e aiutano a costruire un'immagine di sé abitudini di lavoro efficaci . Ogni piccola vittoria aumenta la fiducia in voi stessi e vi mantiene sulla strada giusta per cambiamenti più significativi.

Per monitorare questi obiettivi, Obiettivi di ClickUp è la soluzione ideale. Permette di suddividere grandi oggetti in attività e tappe più piccole, di impostare scadenze e di monitorare i risultati giornalieri in tempo reale.

stabilire gli oggetti e organizzare gli obiettivi in cartelle con ClickUp Obiettivi

Che si tratti di misurare lo stato in numeri, attività di ClickUp, valuta o semplice vero/falso, ClickUp visualizza esattamente quanto siete vicini ai vostri obiettivi. Inoltre, le date di inizio e di scadenza di ogni attività vi aiutano a rimanere in carreggiata.

2. Dare priorità al relax e al sonno

Lo stress può innescare vecchie cattive abitudini e la mancanza di sonno compromette la capacità del cervello di adottarne di nuove e più sane. Ecco perché una mente rilassata e un corpo riposato sono la chiave per ottenere cambiamenti duraturi.

Iniziate con la respirazione profonda: pochi minuti al giorno possono essere sorprendentemente rilassanti. Anche la meditazione può fare miracoli per calmare la mente. Il rilassamento muscolare progressivo, che consiste nel tendere e poi rilassare diversi gruppi muscolari, è un altro modo efficace per allentare la tensione.

Inoltre, puntate a sette-nove ore di sonno di qualità ogni notte. Per migliorare la qualità del sonno, impostate una routine rilassante per andare a letto, evitate le impostazioni prima di dormire e mantenete la stanza fresca e buia. Inoltre, una cura dell'anima routine mattutina imposta un tono positivo per la giornata e supporta le buone abitudini.

Per rimanere in carreggiata, usare La visualizzazione del calendario di ClickUp per impostare sequenze specifiche per la routine della nanna o per le pratiche di rilassamento

visualizzate e gestite senza problemi il vostro programma di relax e sonno con la vista Calendario di ClickUp

Ad esempio, bloccate le ore 20:00-20:30 per rilassarvi e le 22:00-22:30 per leggere prima di andare a letto. Se i piani cambiano, trascinate e rilasciate queste fasce orarie per adattarle al vostro programma.

Personalizzabile Promemoria di ClickUp avvisa su tutti i dispositivi. Ad esempio, impostate un promemoria sul telefono per iniziare la vostra routine di rilassamento alle 20.00 o ricevete un avviso sul desktop alle 22.00 per ricordarvi di spegnere gli schermi e andare a letto.

Questa funzionalità/funzione aiuta a migliorare la vostra autodisciplina assicurandovi di rimanere in carreggiata e di non perdere mai un giorno.

impostare ClickUp Reminders per notifiche, conversazioni o commenti per un team o per se stessi_

3. Sostituire una cattiva abitudine con una buona abitudine

Identificate cosa sta triggerando la vostra cattiva abitudine: lo stress, la noia o l'intera routine mattutina. Poi scegliete un'abitudine positiva con cui sostituirla.

Per istanza, se state cercando di smettere di mangiare cibo spazzatura, scegliete opzioni più sane, come fette di mela o una manciata di noci. Oppure, riducete le sessioni di lavoro notturne con una routine serale rilassante, come leggere un libro o trascorrere del tempo con i propri cari.

Allo stesso modo, se dopo le attività più impegnative si insinua un'autocritica negativa, utilizzate affermazioni positive o un rapido esercizio di gratitudine per ribaltare la situazione.

L'idea è quella di iniziare con poco e integrare gradualmente le nuove abitudini nella vostra routine per far sì che questi cambiamenti rimangano nel tempo:

Appoggiatevi alla vostra famiglia e ai vostri amici per avere supporto: possono offrirvi incoraggiamento e tenervi in considerazione

Tenere un diario o utilizzareapp per l'agenda giornaliera per monitorare il proprio stato e adattare le proprie strategie in base alle necessità

Proval'accatastamento delle abitudini. Per istanza, dedicare 15 minuti a un'attività di priorità dopo aver letto la prima email ogni mattina. In questo modo si collega il controllo delle email con la gestione di un lavoro importante, riducendo la navigazione senza scopo

Per semplificare il monitoraggio delle vostre abitudini, provate a **Il modello di tracciatore personale delle abitudini di ClickUp .

Permette di:

Impostare obiettivi e monitorare i propri stati per acquisire nuove abitudini, che si tratti di andare in palestra, dormire a sufficienza o rimanere idratati

Tracciare i carichi di lavoro rispetto agli obiettivi quotidiani

Vedere i risultati in tempo reale, visualizzare le vittorie e individuare le aree di miglioramento, in modo da sapere esattamente dove concentrarsi

4. Utilizzare app per il monitoraggio delle abitudini

La fatica di abbandonare le cattive abitudini è reale, ma il monitoraggio dello stato trasforma i piccoli passaggi in risultati significativi. È qui che app per il monitoraggio delle abitudini sono utili.

Le app di monitoraggio delle abitudini vi permettono di registrare le vostre attività quotidiane e di vedere con quanta costanza vi attenete alle vostre nuove abitudini. Questo feedback visivo vi promemoria costantemente i progressi fatti e il motivo per cui vale la pena insistere nei momenti difficili.

Inoltre, vedere i numeri e i grafici può far sembrare l'intero processo meno faticoso e più simile a un gioco in cui si vince.

In breve, queste app agiscono come la vostra cheerleader personale, facendovi sempre il tifo con promemoria che dicono: "Ehi, stai andando alla grande!"

un promemoria dall'app ClickUp

ClickUp è un eccellente strumento per lo sviluppo delle abitudini, che offre un approccio sfumato al monitoraggio delle abitudini e vi aiuta a trovare modi per aumentare la produttività . Con la sua suite completa di funzionalità/funzione, è possibile:

Creare un diario per il monitoraggio delle abitudini inDocumenti ClickUp per registrare le vostre riflessioni, gli stati di avanzamento e le sfide. Ad esempio, registrate quotidianamente i vostri allenamenti o i vostri piani alimentari per rivedere e modificare facilmente il vostro approccio

aggiungere pagine nidificate per scrivere i vostri pensieri con ClickUp Docs

Suddividere le nuove abitudini in attività secondarie per renderle più gestibili conAttività di ClickUp. Per migliorare l'ascolto attivo durante le riunioni, dividete la preparazione della riunione in attività più piccole come "creare note di ascolto", "riepilogare/riassumere i punti chiave", "porre domande chiarificatrici" e "riflettere sul feedback"

creare progetti con attività gerarchiche, attività secondarie e liste di controllo per monitorare lo stato attraverso ClickUp Tasks_

Monitorate il tempo dedicato a ogni abitudine, come il diario o l'apprendimento di un nuovo software, conClickUp Monitoraggio del tempo. Questo vi aiuta a valutare il vostro commit e ad adattare il vostro programma in base alle necessità

utilizzate il monitoraggio del tempo in ClickUp per vedere esattamente quanto tempo viene speso per ogni attività_

Personalizzate il vostroClickUp dashboard con widget per monitorare lo stato delle attività legate all'abitudine, come le sessioni di allenamento completate, i follow-up dei client o i programmi di lettura. Ottenete informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento e rimanete motivati

traccia in tempo reale lo stato di formazione dell'abitudine con le ClickUp Dashboard

Inoltre, ClickUp dispone di numerosi e utili modelli di tracciamento delle abitudini per aiutarvi a monitorare facilmente le vostre abitudini, a gestire le attività lavorative, a pianificare la vostra giornata, a bilanciare le attività familiari e a fissare obiettivi di carriera.

Iniziare abitudini migliori e aumentare la produttività con ClickUp

Capire e rompere le cattive abitudini può sembrare una battaglia in salita. Ma con le strategie e gli strumenti giusti, potete riuscirci. Si tratta di fare piccoli passaggi che si sommano a cambiamenti significativi.

ClickUp è il vostro compagno di produttività per eccellenza. Dall'impostazione di una solida routine per andare a letto all'eliminazione delle distrazioni e alla sostituzione delle vecchie abitudini con quelle nuove, il monitoraggio delle abitudini diventa un gioco da ragazzi.

Con ClickUp Obiettivi, potete facilmente personalizzare i vostri obiettivi in base alle vostre esigenze: ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo, programmare i farmaci o incorporare l'esercizio fisico nella vostra routine quotidiana. Inoltre, è possibile rimanere motivati vedendo i risultati ottenuti grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo in tempo reale.

I dashboard interattivi visualizzano chiaramente i vostri stati e vi aiutano a modificare le vostre strategie in base alle necessità. L'abitudine completa di ClickUp modelli per il piano delle abitudini forniscono un approccio strutturato per impostare e raggiungere gli obiettivi in modo efficiente.

In poche parole, ClickUp si occupa dell'intero processo, consentendovi di aumentare la produttività e di ottenere il meglio. Siete pronti a migliorare la vostra routine con gli strumenti di monitoraggio delle abitudini di ClickUp?

e iniziate a costruire nuove abitudini senza sforzo.