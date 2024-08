La tecnica della rana: Passare dal timore al fare!

Vi è mai capitato di trovarvi di fronte a una lista di cose da fare infinita e così opprimente da non sapere da dove cominciare? Vi sforzate di concentrarvi su ogni compito della lista, ma non riuscite a trovare l'energia necessaria. Allo stesso tempo, le scadenze si avvicinano sempre di più, facendovi sentire stressati ed esausti.

Se vi siete mai sentiti così, sappiate che l'aiuto è a portata di mano. Abbiamo un modo efficace per sconfiggere questa situazione scoraggiante: la tecnica Eat The Frog.

La tecnica Eat The Frog è una soluzione rapida che vi farà uscire dal tunnel della procrastinazione! Permetteteci di illustrarvi la tecnica Eat The Frog e come potete usarla per trasformare la vostra giornata da caotica a tranquilla e produttiva.

Che cos'è la tecnica Eat The Frog?

Eat The Frog è un metodo di prioritizzazione e produttività che incoraggia le persone a scegliere per primo il compito più difficile.

L'obiettivo è riconoscere un compito impegnativo per la giornata (la rana) e portarlo a termine (mangiarlo), preferibilmente di prima mattina; a quel punto, sarete pronti per una giornata produttiva. Se avete due compiti urgenti, individuate quello più urgente, cioè la rana più grande, e conquistatelo per primo.

Questo approccio contrasta l'impulso a rimandare i compiti più importanti. Dopo tutto, più a lungo rimangono in sospeso, più diventano opprimenti, a volte fino al punto in cui non si ha più voglia di affrontarli!

La tecnica Eat The Frog vi aiuta a superare le barriere mentali e vi mette in una mentalità positiva per affrontare la giornata.

Storia della tecnica Eat The Frog

La storia delle origini del metodo Eat The Frog è piuttosto oscura, ma abbiamo fatto qualche indagine per scoprirla.

È opinione diffusa che lo scrittore francese Nicolas Chamfort abbia scritto nel 1790:

_M. de Lassay, un uomo molto indulgente, ma con una grande conoscenza della società, diceva che dovremmo inghiottire un rospo ogni mattina, per fortificarci contro il disgusto del resto della giornata, quando dobbiamo trascorrerla in società

tradotto dal francese all'inglese

Alcuni ritengono che lo scrittore americano Mark Twain abbia detto qualcosa di simile, con una nota in più:

Se devi mangiare una rana, non guardarla troppo a lungo. Se devi mangiare due rane, non mangiare prima quella più piccola.

In ogni caso, l'essenza di queste citazioni è diventata l'ispirazione per la mossa di produttività.

Nel 2001, l'autore Brian Tracy ha reso popolare questo metodo di produttività nel suo libro Eat That Frog!, approfondendo il concetto e condividendo strategie attuabili per mettere in pratica l'ideologia. A tutt'oggi, questo libro è in prima linea nel promuovere la produttività.

Lettura consigliata: Mangia quella rana! Di Brian Tracy

copertina di "Mangia quella rana!" di Brian Tracy, via Che rana! Il libro _Mangia quella rana! di Brian Tracy è una lettura breve e senza fronzoli e contiene una serie di consigli specifici e attuabili da chiunque. Ecco cosa spicca di Mangia quella rana!:

Semplice e d'impatto : La metafora del "mangiare la rana" non è qualcosa che si può dimenticare attivamente. È una tecnica chiara, memorabile e potente per affrontare per primi i compiti più importanti

: La metafora del "mangiare la rana" non è qualcosa che si può dimenticare attivamente. È una tecnica chiara, memorabile e potente per affrontare per primi i compiti più importanti Superare la procrastinazione : Tracy condivide le sue intuizioni sulla psicologia della procrastinazione e offre strategie pratiche per superarla.

: Tracy condivide le sue intuizioni sulla psicologia della procrastinazione e offre strategie pratiche per superarla. Passi attuabili : Sebbene il libro esplori alcuni concetti teorici, Tracy inserisce anche passi praticabili che si possono adottare immediatamente. Che si tratti del metodo ABCDE per la definizione delle priorità e la produttività o del blocco del tempo per gestione efficace del tempo (un salvavita in alcuni progetti)

: Sebbene il libro esplori alcuni concetti teorici, Tracy inserisce anche passi praticabili che si possono adottare immediatamente. Che si tratti del metodo ABCDE per la definizione delle priorità e la produttività o del blocco del tempo per gestione efficace del tempo (un salvavita in alcuni progetti) Lettura facile e veloce: Ammettiamolo, alcuni libri di auto-aiuto o di produttività si dilungano e diventano predicatori. Se vi sentiste motivati a leggere un libro intero, vi mettereste a leggere un libro sulla procrastinazione? Per questo motivo, apprezzerete la concisione del libro: le 120 pagine circa sono volate via

È una soluzione d'argento per tutti i problemi? Probabilmente no. Dopo tutto, bisogna impegnarsi a mangiare le rane. Quindi, dovrete partecipare attivamente all'attuazione delle tecniche per superare la procrastinazione e aumentare la produttività. Ma è un'ottima guida per arrivarci.

In questo blog troverete alcune citazioni tratte dal libro. Si tratta di citazioni potenti e penetranti, che si spera possano colpire anche voi.

Principi fondamentali della tecnica Eat The Frog

Il modo in cui funziona la tecnica di mangiare la rana si riduce ai seguenti principi fondamentali:

Prioritizzazione dei compiti: Eat The Frog è una tecnica di definizione delle priorità. Quindi, dite addio alla vostra lista di cose da fare a casaccio! Identificate il compito più importante, l'unico compito, la rana più grande e più brutta che assorbe tutta la vostra attenzione. Quindi, fate un respiro profondo e affrontatelo per primo. Una volta superati i compiti più difficili, il resto dell'elenco risulterà facile, leggero e spremuto di limone

usate strumenti come ClickUp per definire le priorità delle attività e poi mangiate la rana

Se dovete mangiare due rane, mangiate prima la più brutta. Questo è un altro modo per dire che se avete due compiti importanti davanti a voi, iniziate con il compito più grande, più difficile e più importante.

Brian Tracy

Superare la procrastinazione : Per mangiare la rana bisogna superare la procrastinazione. Quando combattete l'impulso a rimandare le cose, eliminate il timore incombente che vi accompagna per tutto il giorno. Pensate a questo come a un cerotto strappato: una rapida esplosione di disagio seguita da un'inondazione di puro sollievo. Ora avrete le risorse mentali necessarie per affrontare altri compiti

: Per mangiare la rana bisogna superare la procrastinazione. Quando combattete l'impulso a rimandare le cose, eliminate il timore incombente che vi accompagna per tutto il giorno. Pensate a questo come a un cerotto strappato: una rapida esplosione di disagio seguita da un'inondazione di puro sollievo. Ora avrete le risorse mentali necessarie per affrontare altri compiti Costruire lo slancio : Una volta mangiata una rana, non ci si può più fermare (per rane intendiamo ovviamente i compiti importanti). L'euforia mentale che si prova quando si porta a termine un compito difficile è in grado di dare slancio come nient'altro. Dà un tono positivo alla giornata, a volte all'intero progetto, e fa sembrare gli altri compiti meno scoraggianti. L'obiettivo è alimentare questo slancio continuando a fare progressi nei compiti più piccoli

: Una volta mangiata una rana, non ci si può più fermare (per rane intendiamo ovviamente i compiti importanti). L'euforia mentale che si prova quando si porta a termine un compito difficile è in grado di dare slancio come nient'altro. Dà un tono positivo alla giornata, a volte all'intero progetto, e fa sembrare gli altri compiti meno scoraggianti. L'obiettivo è alimentare questo slancio continuando a fare progressi nei compiti più piccoli Mantenere la concentrazione : Mangiare la rana non è per chi non è concentrato o si distrae facilmente. Dovete rimanere impegnati nell'unico compito importante fino all'ultimo boccone. Le altre rane gracchieranno da un milione di direzioni e chiederanno la vostra attenzione. Costruite la resistenza mentale per concentrarvi completamente sull'unica rana che avete nel piatto; il resto dovrà aspettare

: Mangiare la rana non è per chi non è concentrato o si distrae facilmente. Dovete rimanere impegnati nell'unico compito importante fino all'ultimo boccone. Le altre rane gracchieranno da un milione di direzioni e chiederanno la vostra attenzione. Costruite la resistenza mentale per concentrarvi completamente sull'unica rana che avete nel piatto; il resto dovrà aspettare Gestire il tempo: Come un strategia di gestione del tempo è necessario essere realistici sul tempo che si impiegherà a mangiare quella rana. Imparate a programmare la vostra giornata in modo da rispettare le vostre priorità senza sottovalutare i compiti o sentirvi in corsa contro il tempo

gestite il vostro tempo e il vostro carico di lavoro con la visualizzazione della timeline e del carico di lavoro di ClickUp

Mantenere la coerenza: Nessuno diventa un intenditore di rane da un giorno all'altro. Ci vogliono settimane, se non mesi, di pratica per identificare i compiti importanti, ignorare i messaggi in arrivo, costruire una linea temporale pratica, mantenere lo slancio, ecc. Ma più lo si fa, più si diventa bravi. Grazie a progressi costanti, presto sarà quasi una seconda natura per voi. Quindi, continuate a farlo, anche se ci vuole tempo

Regola: L'apprendimento continuo è il requisito minimo per avere successo in qualsiasi campo.

Brian Tracy

**Chi dovrebbe mangiare la rana?

Vi prescriveremmo una dose mattutina di "mangiare la rana" se..:

Volete smettere di procrastinare

Fate un sacco di lavoro, ma senza riuscire a fare un buco nelle attività ad alto impatto e ad alta priorità

Avete difficoltà ad attenervi a un sistema di produttività o a una routine

Avete difficoltà a decidere cosa fare in un determinato momento

Sperimentate un eccesso di lavoro, un'indecisione paralizzante, oppure paralisi da carico di lavoro vedendo la propria lista di cose da fare

Uno dei peggiori usi del tempo è quello di fare molto bene qualcosa che non deve essere fatto affatto.

Brian Tracy

Come mangiare la rana?

Ora avete capito i principi che stanno alla base della tecnica Eat The Frog e se mangiare la rana è giusto per voi. Questo ci porta alla domanda successiva: come si mangia la rana?

Ecco una guida in tre fasi per iniziare a utilizzare questa tecnica di gestione delle priorità e del tempo:

Fase 1: identificazione dei compiti

Per prima cosa, è necessario identificare la rana. Si tratta del compito più impegnativo e importante della giornata. Tuttavia, non deve essere necessariamente il più urgente. La rana ideale è un equilibrio tra importanza, urgenza e complessità. Cercate quindi un compito difficile che richieda più concentrazione ed energia e che abbia un effetto domino positivo sulla vostra giornata. Inoltre, tenete d'occhio il compito che ha maggiori probabilità di essere procrastinato.

Ecco alcune domande che potete porvi mentre rivedete l'elenco dei compiti della giornata per identificare questo compito difficile:

Quale di questi compiti sembra più difficile da portare a termine?

Quale compito, se portato a termine per primo, avrebbe il maggiore impatto positivo sulla giornata o sul progetto?

Quale compito, se lasciato in sospeso, vi causerà più stress o ansia nel corso della giornata?

Quale compito richiede il massimo livello di chiarezza mentale e di concentrazione?

Quale compito è più probabile che rimandiate nel corso della giornata?

Quale compito è in linea con il vostro obiettivo principale della giornata?

Se siete ancora bloccati da molti compiti, costruite un elenco di priorità. Quella in cima a questo elenco è la vostra rana. Limitatevi a una rana al giorno. Ricordate che la chiave è la concentrazione, quindi

imparate a deprioritizzare i compiti

ogni volta che è possibile.

Tutti procrastinano. La differenza tra chi ha un alto rendimento e chi ne ha uno basso è in gran parte determinata da ciò che si sceglie di procrastinare.

Brian Tracy

Ecco un rapido esempio per guidarvi nel processo di identificazione della rana.

Immaginate di dover fare una presentazione domani. Certo, la messa a punto della diapositiva potrebbe essere il compito più urgente. Tuttavia, vi sentite sopraffatti dal pensiero di scrivere una frase di apertura. Dopo tutto, l'incipit attira il pubblico e dà il tono all'intera presentazione. Quindi, questa è la rana da cui partire.

una volta identificato il compito difficile, utilizzare gli stati personalizzati di ClickUp per etichettarlo come rana

Fase 2: esecuzione dell'attività

Ora che avete catturato la rana, è arrivato il momento di mangiarla!

Ecco cosa si può fare per rendere più sopportabile la sessione di mangiata della rana:

Iniziare: A volte, iniziare è la parte più difficile (ci siamo passati tutti). Non pensateci troppo, non stressatevi e non mettetevi in discussione. Fate un respiro profondo e buttatevi a capofitto

I compiti più preziosi che potete svolgere ogni giorno sono spesso i più difficili e complessi. Ma il guadagno e la ricompensa per averli portati a termine in modo efficiente possono essere enormi.

Brian Tracy

Pratica il blocco del tempo: Cercate di bloccare le prime ore di lavoro del vostro programma giornaliero per affrontare la rana come prima cosa al mattino. Questa strategia di gestione del tempo offre la massima energia e concentrazione ininterrotta da dedicare al compito cruciale

la visualizzazione del carico di lavoro di ClickUp consente di esercitarsi a bloccare il tempo per mangiare le rane

Compiti di rottura : Solo perché è una rana, non significa che dovete mangiarla in una volta sola! Suddividerla in compiti più piccoli e gestibili la fa sembrare meno scoraggiante. Raggiungere i mini-obiettivi vi mantiene concentrati e motivati a continuare a mangiare

: Solo perché è una rana, non significa che dovete mangiarla in una volta sola! Suddividerla in compiti più piccoli e gestibili la fa sembrare meno scoraggiante. Raggiungere i mini-obiettivi vi mantiene concentrati e motivati a continuare a mangiare Ridurre al minimo le distrazioni : Non lo sottolineeremo mai abbastanza! Silenziate le notifiche, chiudete le schede inutili sul computer e abbandonate il multitasking. Volete dedicare tutta la vostra attenzione a divorare la rana

: Non lo sottolineeremo mai abbastanza! Silenziate le notifiche, chiudete le schede inutili sul computer e abbandonate il multitasking. Volete dedicare tutta la vostra attenzione a divorare la rana Essere preparati: Non entrereste in battaglia senza un'arma. Quindi, perché le cose dovrebbero essere diverse in questo caso? Assicuratevi di avere le risorse necessarie per divorare la rana. Efficace utilizzo delle risorse vi permetterà di mangiare più facilmente quella rana

Quando tutto è disposto in modo ordinato e in sequenza, avrete molta più voglia di andare avanti con il lavoro.

Brian Tracy

Ricordate che iniziare con i compiti più importanti sarebbe scomodo. Ma una volta conquistati, avrete l'energia mentale e la motivazione per affrontare gli altri compiti!

Torniamo all'esempio in cui dovevate lavorare alla vostra presentazione. Avete scoperto che scrivere la frase di apertura sarebbe la rana da mangiare per prima. Ecco come procedere.

Non aspettate che l'ispirazione arrivi. Sedetevi davanti alla pagina bianca e prendetevi 30 minuti di tempo: niente e-mail, niente social media, niente. Tenete a portata di mano alcuni articoli o citazioni sull'argomento della presentazione per stimolare idee e creatività.

Una volta che vi siete riscaldati, costringetevi a fare un brainstorming su alcune frasi d'apertura -racy la chiama efficienza forzata. Annotate le opzioni e lasciate fluire la vostra creatività. Sicuramente presto farete centro.

Fase 3: sciacquare e ripetere

Bisogna sviluppare il gusto di mangiare la rana. Dopotutto, a chi piace impelagarsi per primo nei compiti più importanti?

Più vi eserciterete a identificare e ad affrontare le rane, più diventerete bravi a stabilire le priorità dei compiti, a gestire il tempo e a superare la procrastinazione. Ecco cosa potete fare per mantenere la coerenza:

Tenete un registro delle vostre "rane" e di come le avete affrontate. Questo registro aiuta a tenere traccia dei progressi, sostiene la motivazione e aiuta a conquistare altre rane

Concedetevi un momento di relax dopo una sessione di mangiatori di rane. Celebrare le vittorie rafforza il comportamento positivo e motiva a continuare

definite le milestone su ClickUp e festeggiate ogni vittoria dopo aver mangiato la rana!

Praticate la compassione. Ci sono giorni in cui potreste non riuscire a mangiare quella rana: dite a voi stessi che va bene così. Rimanere gentili e pazienti è un fattore motivante fondamentale

Ogni volta che si smette di sforzarsi di migliorare, si è destinati a peggiorare.

Brian Tracy

Queste sono solo alcune delle cose che potete fare per coltivare l'abitudine di mangiare le rane. Più avanti vi daremo altri consigli su come migliorare nella demolizione dei compiti più importanti.

Benefici della tecnica di mangiare le rane

Il metodo Eat The Frog offre diversi vantaggi potenziali. Ecco alcuni dei principali:

Lavoro strategico

Per affrontare per primi i compiti più difficili, si è costretti a dare priorità al proprio lavoro e a concentrarsi esclusivamente sul compito da svolgere. Questo approccio aiuta a coltivare un'abitudine al lavoro profondo in cui ci si concentra su un solo compito e si lavora per ottenere risultati di alta qualità. Questo lavoro profondo dà il tono alla giornata e tiene lontane le distrazioni.

Maggiore produttività

Conquistare la rana durante le prime ore di lavoro vi fa sentire più realizzati. Allo stesso tempo, libera la larghezza di banda mentale e dà lo slancio per affrontare i restanti compiti quotidiani. Basta mantenere lo slancio per avere una giornata produttiva senza sforzo. Anche se non riuscite a fare nient'altro, avrete comunque portato a termine il compito più difficile: mangiare la rana!

Riduzione della procrastinazione

Combattere la procrastinazione è l'obiettivo della tecnica Eat The Frog. Quando si affronta a testa alta il compito più terribile o opprimente, è meno probabile che si rimandino altri punti della lista delle cose da fare. Questo aiuta a superare la procrastinazione e a neutralizzarne gli effetti sull'intero programma!

Gestione efficace del tempo

Se la gestione del tempo non è il vostro forte, il metodo Eat The Frog aiuta a perfezionare questa abilità. Tutto inizia stimando quanto tempo ci vorrà per mangiare la rana, che è la più grande perdita di tempo della giornata. L'elaborazione di questo dato, insieme alla definizione proattiva delle priorità, vi consentirà di gestire meglio i vostri impegni.

Senso di controllo

A tutti piace avere il controllo delle cose sul lavoro. Questo vale anche per la vostra agenda e il vostro elenco di compiti. Mangiare la rana vi mette al posto di guida. Dopotutto, avete finito prima le cose importanti che richiedono la vostra totale attenzione. Aiuta a strutturare il processo di pianificazione quotidiana. Mantenere il controllo permette di delegare compiti più piccoli o di ridistribuire le risorse in base al carico di lavoro e alla disponibilità.

Benessere generale

Mangiare la rana è un ottimo strumento per migliorare l'umore. Innanzitutto, completare il compito più importante vi farà sentire realizzati. Inoltre, consente di pianificare il futuro e di mantenere il controllo. Soprattutto, superare il peggio elimina l'ansia o altri blocchi mentali che potreste sviluppare riguardo al compito o al progetto. Una volta ingoiata la rana, noterete come le idee continueranno a fluire da voi e come sarà molto più facile portare a termine il lavoro!

Decisioni difficili

La mancanza di concentrazione e di chiarezza sono

killer della produttività

. Possono ostacolare il processo decisionale. Tuttavia, quando decidete di mangiare la rana, avete già riservato le vostre energie mentali, la vostra concentrazione e la vostra chiarezza per il compito più importante e avete iniziato a delegare i compiti meno importanti. Una volta che questo è stato eliminato, sarà più facile affrontare tutto il resto con una mente più lucida. Inoltre, più ci si esercita, più si diventa bravi a identificare le rane e a prendere decisioni più intelligenti giorno dopo giorno.

Migliore equilibrio vita-lavoro

Mangiare la rana è una grande abitudine che aiuta a trovare il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. Completando tutti i vostri compiti quotidiani in tempo e rispettando la tabella di marcia, avrete meno probabilità di portarli a casa. Inoltre, abbiamo già accennato al fatto che è un ascensore per l'umore. Quindi sarete meno stressati o ansiosi e più motivati.

Consigli per l'applicazione del metodo Eat The Frog

Sperimentare la tecnica Eat The Frog può essere gratificante. Ecco alcuni preziosi suggerimenti e trucchi che vanno oltre le nozioni di base per rendere questo metodo davvero efficace:

Diffidate delle rane sotto mentite spoglie . A volte, anche il più semplice dei compiti può essere una rana nascosta che sblocca una serie di compiti più complessi. Per esempio, scrivere un'e-mail alla ricerca di informazioni cruciali potrebbe essere una rana imprevista, piuttosto che lavorare su un rapporto che dipende da tali informazioni

. A volte, anche il più semplice dei compiti può essere una rana nascosta che sblocca una serie di compiti più complessi. Per esempio, scrivere un'e-mail alla ricerca di informazioni cruciali potrebbe essere una rana imprevista, piuttosto che lavorare su un rapporto che dipende da tali informazioni Elaborare le rane in batch. In questo modo è più facile affrontare più progetti o sfide che richiedono competenze o mentalità simili. Unendoli insieme si sviluppa un flusso di lavoro in cui si attinge allo stato di lavoro profondo e focalizzato per affrontarli uno dopo l'altro e massimizzare l'efficienza

le rane in batch. In questo modo è più facile affrontare più progetti o sfide che richiedono competenze o mentalità simili. Unendoli insieme si sviluppa un flusso di lavoro in cui si attinge allo stato di lavoro profondo e focalizzato per affrontarli uno dopo l'altro e massimizzare l'efficienza Usate il "trucco dei 5 minuti " quando vi sentite sopraffatti da una rana. Questa tecnica vi obbliga a impegnarvi a lavorare su di essa per soli cinque minuti. Spesso è la spinta necessaria per superare la procrastinazione e prendere slancio

il trucco dei 5 minuti vi riporterà in carreggiata via *[_Hagengrowth](https://hagengrowth.com/5-minute-rule/)*

Abbiamo parlato di mangiare una rana viva come prima cosa al mattino: potrebbe funzionare se siete mattinieri, ma non è universalmente vero. Tutti noi abbiamo dei momenti della giornata in cui la nostra concentrazione e la nostra energia sono al massimo. Identificate questa zona di consumo di rane e capitalizzate i vostri schemi energetici naturali per aumentare la produttività

per aumentare la produttività Non preoccupatevi solo dei risultati. A volte, un risultato indesiderato può farvi perdere la concentrazione su un comportamento o un'abitudine positiva. Festeggiate anche questi per rinforzare i comportamenti positivi a prescindere dal risultato

**Potrebbe ClickUp aiutarvi a mangiare la rana?

Conquistare le temute rane può essere estenuante, ma ClickUp può aiutarvi a superarle! Ecco come:

Gestione dei compiti

visualizzare le attività e assegnare le priorità in ClickUp_

ClickUp è un potente

software di gestione delle attività

.

Ricordate cosa abbiamo detto a proposito dell'imparare a prioritizzare e deprioritizzare i compiti mentre si abbraccia questa tecnica? È tutto un gioco da ragazzi con

Attività ClickUp

. È possibile assegnare

priorità dei compiti su ClickUp

in pochi clic per identificare rapidamente la rana. Queste bandiere di priorità pongono l'attività in cima all'elenco delle attività, fissandola e ricordandovi di farla fuori come prima cosa al mattino.

Struttura di ripartizione del lavoro

creare sottoattività per rendere più facile mangiare la rana

ClickUp semplifica la preparazione della rana prima di mangiarla. Invece di soffocare con un unico grande boccone, potete dividerlo in bocconi più piccoli e più gestibili, le sottoattività. Create liste di controllo per ogni sottoattività e associatele a un'allocazione intelligente delle risorse. In questo modo, avrete tutto a disposizione quando sarà il momento di affrontare il compito.

Blocco del tempo

aggiungere stime di tempo alle attività con ClickUp

Ammettiamolo: tutti amiamo il doom-scrolling sui social media! Ma ClickUp è il portiere che impedisce alle distrazioni di entrare nella vostra zona di concentrazione. Usate ClickUp per fare una stima realistica del tempo che impiegherete per mangiare quella rana. Una volta che avete questa certezza, ritagliatevi un blocco di tempo dedicato nella vostra agenda e dedicatevi a mangiare la rana senza interruzioni.

Lavoro collaborativo

utilizzate le funzioni di collaborazione di ClickUp per mangiare la rana in squadra

ClickUp consente agli utenti di assegnare compiti, condividere progetti e scambiare idee con i compagni di squadra. Questo aiuta ad affrontare le rane che possono richiedere uno sforzo collaborativo. Che si tratti di sessioni di brainstorming su

chat in ClickUp

o illustrare i concetti su

lavagne interattive ClickUp

la piattaforma porta tutti sulla stessa pagina. Questa comunicazione intenzionale assicura a voi e al vostro team un'esperienza di mangiata di rane senza intoppi e di successo.

Modelli personalizzabili

ClickUp ospita una ricca libreria di modelli personalizzabili che sono una novità assoluta. Il

modelli di blocco del tempo

sono un'assoluta salvezza per i professionisti più impegnati.

Pianificate la vostra agenda e praticate il blocco del tempo con il Modello di blocco dell'agenda di ClickUp

C'è il

Modello di blocco degli orari di ClickUp

che potete utilizzare per pianificare i vostri impegni: giornalieri, settimanali o mensili. Permette di ottenere il massimo lavoro nel minor tempo possibile. Sono disponibili quattro tipi di stati personalizzati per tenere traccia delle singole attività e per aggiungere dettagli come la posizione, il tipo, ecc. È inoltre possibile utilizzare la vista Modulo di pianificazione per creare un programma realistico per se stessi. Scarica questo modello

Tieni sotto controllo le tue attività con il modello di gestione delle attività su Clickup

C'è anche il

Modello di gestione delle attività di ClickUp

che voi e il vostro team potete utilizzare per visualizzare il carico di lavoro, assegnare le priorità e collaborare tra i vari team. È inoltre possibile passare da una vista all'altra per visualizzare le attività in forma di elenco, tabellone, linea temporale e altro ancora. Il programma suddivide le attività da svolgere in tre elenchi: Voci d'azione, Idee e Backlog, in modo da potersi concentrare su un'area alla volta. Scaricate questo modello

Convertire i piani in realtà con il modello di struttura Getting Things Done su ClickUp

Oltre a questi, c'è anche il

Quadro di riferimento ClickUp per fare le cose in grande

. Offre chiarezza per la pianificazione della giornata, mentre si annotano le idee, i pensieri e i compiti da svolgere e li si riordina per portare a termine il lavoro! Inoltre, potete scegliere di utilizzare un documento o una lavagna per annotare le vostre idee! Scarica questo modello

ClickUp Brain

clickUp Brain converte le idee in attività e identifica la rana

Non è un'esagerazione: vi piacerà avere

Cervello ClickUp

come assistente personale. È una risorsa per implementare la tecnica Eat The Frog. Dalla pianificazione dei compiti in base alla priorità al blocco dell'agenda per mangiare la rana, ClickUp Brain può fare tutto. Può anche tradurre le discussioni, le riunioni e i documenti in attività, rendendole più fattibili. Chiamatelo mini-project manager perché sta per rendere il vostro lavoro molto più facile!

Trasforma la procrastinazione in produttività con la tecnica Eat The Frog

Anche se la metafora della rana può non sembrare appetitosa, per quanto possa valere, la tecnica Eat The Frog getta solide basi di produttività. Qualcuno potrebbe anche dire che le rane sono la colazione dei campioni.

La tecnica Eat The Frog è semplice ma d'impatto e può essere utilizzata da chiunque, dagli studenti agitati ai professionisti impegnati. Tutto ciò che serve è la volontà di affrontare per primo il compito più difficile e la volontà di portarlo a termine. Naturalmente, un po' di assistenza da parte di strumenti come ClickUp vi porterà avanti in questo viaggio.

Vi abbiamo detto che potete iniziare a lavorare con ClickUp gratuitamente?

Registratevi per un account gratuito

e vedete voi stessi!