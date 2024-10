10 modelli gratuiti di voce del cliente (VoC)

Vi siete mai sentiti come se i vostri clienti parlassero una lingua che non riuscite a capire? Da fare per capire cosa pensano i vostri clienti? È il momento di sintonizzarsi!

Oggi la voce dei clienti parla più forte che mai e, con gli strumenti giusti al vostro fianco, ascoltare, capire e agire in base al loro feedback è molto più facile che in passato.

È qui che entrano in gioco i modelli di Voice of the Customer (VoC). Questi modelli già pronti permettono di catturare facilmente le intuizioni dei clienti, individuare le tendenze e agire per migliorare la loro esperienza. Questo blog approfondisce 10 modelli VoC gratis per aiutarvi a capire cosa si aspettano i vostri clienti e a migliorare il punteggio complessivo di soddisfazione dei clienti.

Cosa sono i modelli di Voice of the Customer?

I modelli di Voice of the Customer (VoC) sono strumenti predefiniti per raccogliere, organizzare, analizzare e verificare il feedback dei clienti. Forniscono un modo strutturato per raccogliere informazioni più approfondite attraverso sondaggi, moduli o interviste. Questi modelli semplificano il processo di feedback dei clienti e aiutano a catturare ciò che i clienti pensano, sentono e vogliono riguardo ai vostri prodotti o servizi.

Con i modelli VoC, è possibile monitorare facilmente il sentiment dei clienti, individuare problemi ricorrenti e comprendere il loro comportamento. I modelli consentono inoltre ai team di monitorare i feedback nel tempo, fornendo un quadro chiaro delle tendenze dei clienti e dei cambiamenti nelle loro aspettative.

Cosa rende un buon modello di Voice of the Customer?

Un buon modello di Voice of the Customer (VoC) ha funzionalità/funzioni specifiche che lo rendono efficace e facile da usare. Ecco cosa cercare:

Personalizzabile: Un buon modello deve adattarsi rapidamente a diversi formati di feedback (sondaggi online, interviste o moduli). Questo permette ai team di adattare il modello alle loro esigenze specifiche

Un buon modello deve adattarsi rapidamente a diversi formati di feedback (sondaggi online, interviste o moduli). Questo permette ai team di adattare il modello alle loro esigenze specifiche Interfaccia di facile utilizzo: Il modello deve essere semplice e intuitivo, per garantire che il team e i clienti possano utilizzarlo senza confusione

Il modello deve essere semplice e intuitivo, per garantire che il team e i clienti possano utilizzarlo senza confusione Supporta dati qualitativi e quantitativi: Un modello di VoC robusto deve consentire di rispondere a domande aperte per ottenere informazioni preziose e metriche misurabili (come valutazioni o percentuali). Questo equilibrio permette di completare il quadro del sentiment dei clienti e facilita la gestione dei datila fidelizzazione del cliente* **Il modello deve consentire una facile categorizzazione e analisi dei feedback dei clienti, aiutandovi a individuare rapidamente modelli, tendenze o problemi ricorrenti. Semplifica il processo decisionale

Un modello di VoC robusto deve consentire di rispondere a domande aperte per ottenere informazioni preziose e metriche misurabili (come valutazioni o percentuali). Questo equilibrio permette di completare il quadro del sentiment dei clienti e facilita la gestione dei datila fidelizzazione del cliente* **Il modello deve consentire una facile categorizzazione e analisi dei feedback dei clienti, aiutandovi a individuare rapidamente modelli, tendenze o problemi ricorrenti. Semplifica il processo decisionale Informazioni attuabili: In definitiva, un ottimo modello di VoC vi aiuta a ottenere testimonianze dei clienti verificare il feedback dei clienti e convertire il feedback grezzo in dati significativi e fruibili, assicurando che i team possano agire rapidamente sui punti dolenti dei clienti e migliorare i punteggi di soddisfazione

Ora che conoscete gli elementi di un buon modello di VoC, discutiamo alcuni dei modelli di Voice of the Customer più efficaci e gratis disponibili oggi. 👇

10 modelli gratuiti per la voce del cliente

1. Modello di lavagna online per la voce del cliente di ClickUp

Visualizzate il feedback dei vostri clienti con il modello di lavagna online di ClickUp Voice of the Customer

Il Modello di lavagna online per la voce del cliente di ClickUp è il modello ideale per raccogliere i feedback dei clienti e organizzarli visivamente in tempo reale. È uno spazio per il brainstorming digitale in cui il vostro team per l'esito positivo può collaborare senza problemi, condividere idee e raccogliere informazioni sui clienti.

Il modello utilizza note adesive di dimensioni e colori diversi per ordinare i feedback dei clienti ricevuti da sondaggi e interviste. Aiuta anche a organizzare i commenti dei clienti ricevuti su diverse piattaforme di social media, a valutare le esigenze dei clienti e a evidenziare i punti chiave relativi al customer journey.

Con questo modello è possibile:

Personalizzare il modello per adattarlo al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze

Lavorare con il vostro team in tempo reale. Condividere idee, discutere feedback negativi e prendere decisioni in modo collaborativo

Organizzare il feedback dei clienti in modo visivamente accattivante e di facile comprensione

Create nuove idee e brainstorming di soluzioni analizzando il feedback dei clienti in modo visivo

Il modello di lavagna online di ClickUp Voice of the Customer è un must per i team che desiderano prendere decisioni basate sui dati, migliorare i propri prodotti o servizi grazie alle preziose informazioni sui clienti e migliorare la fidelizzazione dei clienti.

2. Modello di Bacheca per la voce del cliente di ClickUp

Modello di Bacheca ClickUp per la voce del cliente

Il Modello di Bacheca della voce del cliente di ClickUp vi aiuta a comprendere meglio lo stato attuale del vostro processo e a creare un'esperienza cliente personalizzata e di esito positivo.

Con il suo layout intuitivo in stile Kanban, questo modello consente di visualizzare il feedback mentre si muove attraverso le diverse fasi, rendendo più facile la gestione e l'assegnazione delle priorità.

Questo modello di Bacheca Voice of the Customer di ClickUp è anche l'ideale per trasformare i feedback grezzi in informazioni attuabili. Organizzando e analizzando i dati dei clienti, è possibile:

Capire cosa vogliono e di cosa hanno bisogno i vostri clienti

Identificare i problemi ricorrenti o gli schemi dei feedback dei clienti

Prendere decisioni informate sul miglioramento della produttività o dei servizi

Aumentare la soddisfazione dei clienti e costruire una fedeltà duratura

Questo modello rende il feedback dei clienti perseguibile, offrendo un processo chiaro e visivo per il monitoraggio delle informazioni sui clienti, in modo che i team interessati possano dare priorità ai problemi, assegnare attività e garantire che il feedback venga affrontato prontamente.

3. Modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente ClickUp

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Il Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp è uno strumento fondamentale per misurare e comprendere l'opinione dei clienti sui vostri prodotti o servizi. Questo modello di sondaggio pronto per l'uso vi aiuta a raccogliere i feedback dei clienti in modo rapido ed efficiente per rimanere al passo con le aspettative e i livelli di soddisfazione dei clienti.

Con questo modello di sondaggio clienti, sarete in grado di:

Progettare e distribuire sondaggi in pochi minuti

Raccogliere e analizzare rapidamente le risposte

Utilizzare le informazioni per migliorare la vostra produttività o i vostri servizi

Questo modello fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per raccogliere preziose informazioni sulle esigenze e sulle produttività dei vostri clienti, in modo da garantire loro la migliore esperienza possibile con i vostri prodotti o servizi!

4. Modello di modulo di feedback ClickUp

Modello di modulo di feedback di ClickUp

Il modulo Modello di modulo di feedback ClickUp è uno strumento versatile e potente per raccogliere e gestire senza sforzo i feedback dei clienti. Che si tratti di acquisire informazioni su una nuova funzionalità/funzione, di identificare le tendenze nel comportamento di acquisto o di misurare la soddisfazione dei clienti tramite il modulo di feedback di ClickUp recensioni online questo modello è stato pensato per voi.

Con domande personalizzabili e sezioni, il modulo può essere adattato alle vostre esigenze specifiche. Questa flessibilità consente di raccogliere le informazioni necessarie, sia che si tratti di feedback dettagliati che di valutazioni rapide.

Il modello è intuitivo e facile da usare. I vostri clienti lo troveranno semplice da compilare, il che vi aiuterà a ottenere un feedback accurato e affidabile. È inoltre possibile integrare perfettamente la raccolta dei feedback con le altre funzionalità/funzione di ClickUp. Collegate le risposte alle attività, monitorate i follower e le tendenze dei feedback sulla stessa piattaforma.

Ottenete informazioni sui pensieri e le opinioni dei vostri clienti con modelli di moduli per il feedback come questo, e adottare passaggi per migliorare la loro esperienza e la reputazione del marchio.

5. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Modello di gestione dell'assistenza clienti ClickUp

Il Modello di gestione del servizio clienti ClickUp trasforma il modo di gestire servizio clienti che fornisce un sistema semplice per monitorare, gestire e risolvere le richieste dei clienti in modo efficiente. Si tratta di una soluzione completa per fornire un supporto clienti di alto livello, rimanendo organizzati e reattivi.

Con questo modello è possibile:

Creare, assegnare e monitorare i ticket di supporto clienti

Automazioni di attività di routine come l'assegnazione dei ticket, l'invio di notifiche e l'aggiornamento degli stati

Collegare il modello ad altre attività di ClickUp, come progetti e attività, per un flusso di lavoro senza interruzioni

Tenere traccia di tutte le richieste dei clienti in un unico posto

Risolvere i problemi dei clienti in modo rapido ed efficace

Assegnate le attività direttamente ai membri del team per gestire con attenzione ogni richiesta dei clienti. La responsabilità è chiara e i membri del team possono tenere traccia del loro carico di lavoro, migliorando l'efficienza complessiva

Il modello di gestione del servizio clienti ClickUp vi aiuta a fornire un servizio eccezionale semplificando i flussi di lavoro, migliorando la comunicazione e garantire che nessun problema dei clienti rimanga irrisolto. Si tratta di uno strumento indispensabile per i team che vogliono essere sempre al passo con le esigenze dei clienti, promuovendo al contempo il miglioramento continuo.

6. Modello di analisi dei bisogni del cliente di ClickUp

Modello di analisi dei bisogni del cliente ClickUp

La comprensione e la riunione delle esigenze dei clienti è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi azienda. Il Modello di analisi dei bisogni del cliente di ClickUp vi aiuta a capire i desideri, le esigenze e le aspettative dei vostri clienti.

Questo modello raccoglie, analizza e agisce sistematicamente sui dati dei clienti, assicurando che i vostri prodotti o servizi siano perfettamente in linea con le loro richieste. Permette di:

Raccogliereil feedback personalizzato dei clientie i punti dolenti in un layout chiaro e organizzato. Potete utilizzarlo per classificare le esigenze dei clienti in base al segmento, alla priorità o a specifiche funzionalità/funzione del prodotto, assicurando che tutti i feedback siano facili da monitorare e analizzare

Utilizzate sondaggi, interviste e focus group per raccogliere il feedback dei personalizzati

Creare sondaggi che approfondiscano aree specifiche dell'esperienza del cliente con moduli integrati

Prendere decisioni basate su fatti piuttosto che su congetture

Ottimizzare l'esperienza del cliente, con conseguente maggiore soddisfazione e fidelizzazione

Il modello di analisi dei bisogni dei clienti di ClickUp è un potente strumento per identificare, dare priorità e soddisfare le esigenze più urgenti dei vostri clienti.

7. Modello di supporto clienti ClickUp

Modello di supporto clienti di ClickUp

Il supporto clienti ha un ruolo fondamentale nell'offrire un'esperienza eccellente ai clienti. È anche la chiave per costruire relazioni forti e garantire la fedeltà dei clienti nel tempo. Il Modello di supporto clienti di ClickUp vi aiuta a raggiungere entrambi gli obiettivi.

Il modello converte tutte le richieste dei clienti in attività, rendendo più facile il monitoraggio di tutti i problemi dei clienti in un unico posto. È possibile assegnare queste attività ai membri giusti del team, aggiungere priorità e fissare scadenze, assicurando che ogni richiesta venga affrontata in modo prompt ed efficace.

È inoltre possibile personalizzare il modello per adattarlo al proprio processo di assistenza, creando flussi di lavoro. Da 'Nuovo biglietto' a 'Risolto', è possibile monitorare lo stato di ogni richiesta, assicurando un viaggio senza intoppi dall'identificazione del problema alla sua risoluzione.

Questo modello semplifica la gestione dei ticket dei clienti e migliora il processo di supporto consentendo di:

Organizzare e dare priorità alle richieste dei clienti in arrivo

Assegnare i ticket ai membri del team e monitorare il loro stato

Monitorare la soddisfazione dei clienti e apportare i miglioramenti necessari

Fornire un servizio coerente su tutti i canali di comunicazione

Rispondere rapidamente alle domande dei clienti

8. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Sebbene il servizio clienti sia fondamentale per la soddisfazione dei clienti, un processo di escalation efficace assicura che nessun problema venga trascurato. Con Il modello di escalation per il servizio clienti di ClickUp è possibile organizzare il proprio approccio alla gestione dei casi di assistenza escalation, assicurando che ogni problema dei clienti venga affrontato.

Il modello aiuta ad analizzare i dati di escalation per identificare le cause principali dei reclami dei clienti e prevenire future escalation.

Con questo modello è possibile:

Dare rapidamente la priorità ai problemi più urgenti

Consentire una collaborazione perfetta tra i team, fornendo un facile accesso alle informazioni pertinenti

Monitorare lo stato di avanzamento di ciascun caso per una migliore visibilità e responsabilità

Risolvere problemi complessi in modo prompt ed efficace, migliorando la soddisfazione dei clienti

Il modello elimina le congetture nella gestione delle escalation, offrendo un sistema affidabile per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

9. Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente

Modello di esito positivo di ClickUp per i clienti

Monitorate le attività dei vostri clienti, i contatti, i rinnovi degli account, i potenziali rischi e altro ancora con il modello Modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti . Questo modello offre una visualizzazione completa delle esigenze dei clienti in un unico posto.

Sia che stiate gestendo gli account dei clienti in corso, sia che ne stiate avviando di nuovi, questo modello vi consente di monitorare lo stato e i progressi di ciascun cliente.

Con questo modello è possibile:

Implementare processi semplificati per ridurre il tasso di abbandono dei clienti

Organizzare le attività utilizzando liste di controllo, automazione e integrazioni

Monitorare con facilità lo stato dei clienti e le loro prestazioni

Identificare rapidamente le aree che necessitano di miglioramenti e seguirle in modo efficiente

Offrire un modo organizzato per documentare e condividere gli esiti positivi con i clienti

Fornire un metodo coerente per misurare e segnalare l'esito positivo dei clienti

Il modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti semplifica i dettagli della creazione di un'ottima esperienza del cliente e gestione del cliente .

10. Modello di dichiarazione dei problemi del cliente ClickUp

Modello di dichiarazione dei problemi del cliente di ClickUp

L'identificazione dei problemi dei clienti aiuta a sviluppare prodotti e servizi innovativi. Modello di dichiarazione del problema del cliente di ClickUp consente di individuare rapidamente le cause dei problemi dei clienti e di creare soluzioni che soddisfino le loro esigenze.

In questo modo, potrete:

Capire come i clienti si impegnano con i prodotti o servizi

Organizzare il feedback in approfondimenti praticabili

Analizzare le esigenze dei clienti per orientare le decisioni sui prodotti e dare priorità ai miglioramenti

Il mio team lavora nella ricerca e sviluppo (R&S), gestione del prodotto questo modello migliora la capacità di comprendere e creare esperienze migliori per i clienti, di dare priorità ai problemi dei clienti e di offrire un modo coerente per documentare i problemi dei clienti.

Cattura la voce del cliente con ClickUp

La voce del cliente è alla base di un customer journey di esito positivo. Comprendere le preferenze, le esigenze e i punti dolenti dei clienti è il modo migliore per creare esperienze personalizzate che favoriscano la fedeltà e la soddisfazione.

I modelli VoC sono strumenti preziosi, che forniscono un modo strutturato per catturare, analizzare e agire sul feedback dei clienti. L'intervallo di modelli VoC di ClickUp semplifica la raccolta dei dati, migliora la collaborazione del team e garantisce che tutti i contributi si traducano in miglioramenti attuabili.

Iniziate oggi stesso a utilizzare questi potenti modelli e scoprite come possono trasformare il vostro approccio al feedback dei clienti. Iscrivetevi gratis su ClickUp e iniziate il vostro viaggio verso l'esito positivo.