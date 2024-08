10 modelli gratuiti per le recensioni dei clienti

Il feedback positivo dei clienti è uno strumento potente per influenzare i potenziali clienti. Ma il feedback critico fornisce anche spunti per migliorare la produttività e i servizi offerti

Infatti, secondo Adweek, l'85% delle persone trova che i contenuti generati dagli utenti (UGC) siano più persuasivi di quelli creati dai marchi.

Ecco perché la maggior parte dei marchi si impegna in conversazioni con i clienti in vari punti di contatto: dall'email marketing alle recensioni dimostrative nella fase di prospezione, fino ai sondaggi Net Promoter Score (NPS) e alla raccolta di feedback post-acquisto. Alcuni marchi creano addirittura un comitato consultivo composto dai loro clienti più fedeli per creare cicli di feedback durante lo sviluppo del prodotto.

In questo post esploreremo cosa rende un buon modello di recensione dei clienti e i diversi punti di contatto in cui è possibile ottenere le recensioni dei clienti. Inoltre, forniremo 10 modelli pronti all'uso per facilitare il processo di raccolta dei feedback e trasformare le recensioni negative e positive in informazioni utili.

Che cosa sono i modelli per le recensioni dei clienti?

I modelli per le recensioni dei clienti offrono una struttura o un format predefinito utilizzato per raccogliere i feedback dei clienti su un prodotto, un servizio o un'esperienza In genere includono una serie di domande, scale di valutazione o prompt aperti per guidare i clienti nella condivisione dei loro pensieri.

Standardizzando il processo, è possibile porre a tutti i clienti la stessa serie di domande, rendendo più facile per loro lasciare recensioni. Inoltre, vi aiuta a scalare il processo di recensione dei clienti e a confrontare i feedback di clienti diversi.

Alcuni modelli personalizzati per le recensioni dei clienti sono i più diffusi:

Modelli per lo sviluppo di prodotti: Per raccogliere feedback per migliorare i prodotti esistenti o svilupparne di nuovi

Per raccogliere feedback per migliorare i prodotti esistenti o svilupparne di nuovi Mappa del viaggio del cliente Modelli: Per comprendere l'esperienza di un cliente dall'inizio alla fine

Per comprendere l'esperienza di un cliente dall'inizio alla fine modelli di Net Promoter Score (NPS): Per misurare la fedeltà dei clienti chiedendo loro quanto sono propensi a raccomandare il vostro prodotto ad altri

Per misurare la fedeltà dei clienti chiedendo loro quanto sono propensi a raccomandare il vostro prodotto ad altri **Modelli di soddisfazione dei clienti (CSAT): per misurare quanto i clienti siano soddisfatti dell'esperienza complessiva di un'azienda

Sondaggi di feedback: Per ottenere un feedback generale su vari aspetti della vostra azienda e identificare le aree di miglioramento

Raccogliendo le recensioni dei clienti in diverse fasi, è possibile individuare le tendenze emergenti o i problemi ricorrenti. L'utilizzo di modelli specifici per ogni tipo di feedback semplifica questo processo, rendendolo efficiente e privo di problemi.

Cosa rende un buon modello di recensione dei clienti?

Un buon modello di recensione dei clienti deve essere chiaro, includere domande mirate ed essere facile da completare, in modo che i clienti siano coinvolti dall'inizio alla fine e non abbandonino. Ecco i nostri consigli personali su cosa cercare:

**Il modello deve includere domande mirate che abbiano un impatto diretto sulla soddisfazione e sull'esperienza del cliente, in modo da non sovraccaricarlo

Flusso logico : Cercare un modello che crei un percorso fluido per il cliente attraverso il sondaggio, evitando bruschi cambi di argomento

: Cercare un modello che crei un percorso fluido per il cliente attraverso il sondaggio, evitando bruschi cambi di argomento Tipi di domande equilibrati : Il modello dovrebbe fornire più tipi di domande, come scale di valutazione, domande a scelta multipla e domande aperte, in modo da ottenere dati quantitativi e qualitativi

: Il modello dovrebbe fornire più tipi di domande, come scale di valutazione, domande a scelta multipla e domande aperte, in modo da ottenere dati quantitativi e qualitativi Appeal visivo : Optate per un design pulito e professionale che sia facile da vedere. Punti bonus se potete marchiare il modello con il vostro logo e i vostri colori

: Optate per un design pulito e professionale che sia facile da vedere. Punti bonus se potete marchiare il modello con il vostro logo e i vostri colori Ottimizzazione per i dispositivi mobili : dato che tutti usano smartphone e tablet per rimanere in connessione e lavorare in movimento, è essenziale che i modelli per le recensioni dei clienti siano pronti per i dispositivi mobili per un facile accesso

: dato che tutti usano smartphone e tablet per rimanere in connessione e lavorare in movimento, è essenziale che i modelli per le recensioni dei clienti siano pronti per i dispositivi mobili per un facile accesso Introduzione a e finale : Per i modelli di sondaggio per le recensioni dei clienti, sceglietene uno che abbia una pagina introduttiva (per spiegare lo scopo del sondaggio) e una pagina conclusiva in cui ringraziare i provider e fornire i passaggi successivi

: Per i modelli di sondaggio per le recensioni dei clienti, sceglietene uno che abbia una pagina introduttiva (per spiegare lo scopo del sondaggio) e una pagina conclusiva in cui ringraziare i provider e fornire i passaggi successivi Organizzazione dei dati: Un buon modello per le recensioni dei clienti vi offre anche un modo per analizzare i dati, in modo da poter estrarre intuizioni e identificare le tendenze di comportamento

Queste sono alcune indicazioni comuni che speriamo vi aiutino a scegliere un modello completo. Tuttavia, a seconda del tipo di modello di analisi dei clienti, potreste dover considerare alcuni fattori aggiuntivi.

Ad esempio, mentre i sondaggi NPS e CSAT possono essere veloci, essendo a risposta chiusa, il sondaggio sullo sviluppo del prodotto lavora meglio con domande aperte e feedback qualitativi.

Leggi anche:_ 8 modelli di questionario gratis per una raccolta dati efficiente processo.

Il modello predefinito include anche alcuni campi personalizzati, come "Livello del cliente", "Tipo di servizio acquistato" e "Motivo del punteggio", che possono essere utilizzati per raccogliere un feedback più granulare.

1. Modello di modulo di feedback di ClickUp

Acquisite dati quantitativi e qualitativi con il modello di modulo di feedback ClickUp

Il Modello di modulo di feedback ClickUp è versatile e adatto a diversi casi d'uso. Può essere modificato per adattarsi a qualsiasi tipo di sondaggio, sia che vogliate capire i clienti, identificare le tendenze nel comportamento d'acquisto o misurare la soddisfazione dei clienti attraverso le recensioni online.

Costruito su Modulo ClickUp Questo modello consente di raccogliere risposte dettagliate a risposta aperta e dati rapidi e quantificabili attraverso domande a risposta chiusa. Inoltre, la sua funzione di reportistica integrata fornisce una panoramica chiara di tutti i feedback in un unico posto, in modo da poter identificare rapidamente le tendenze del comportamento dei clienti.

Il modello è composto da tre parti:

Ilmodulo per il feedback che si può inviare ai clienti per raccogliere feedback

Una vista Elenco , in cui è possibile organizzare il prezioso feedback raccolto dai clienti e filtrare le risposte per individuare gli schemi

, in cui è possibile organizzare il prezioso feedback raccolto dai clienti e filtrare le risposte per individuare gli schemi Una vista Bacheca, in cui è possibile raggruppare le risposte utilizzando tag per categorizzare e visualizzare il feedback

Il modello predefinito include anche alcuni campi personalizzati, come "Livello del cliente", "Tipo di servizio acquistato" e "Motivo del punteggio", che possono essere utilizzati per raccogliere un feedback più granulare.

2. Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Comprendete i requisiti dei clienti e create funzionalità/funzione che abbiano un reale valore con il modello di sondaggio ClickUp Product Feedback

Secondo il sito Reportistica sul cliente connesso di Salesforce il 73% degli acquirenti aziendali si aspetta che le aziende anticipino le loro esigenze.

E quale modo migliore di scoprire le esigenze dei clienti se non chiedendole? Periodo feedback sulla produttività i sondaggi possono aiutarvi a scoprire ciò che i clienti desiderano veramente dai vostri prodotti.

Ecco dove il Modello di sondaggio di produttività ClickUp è in grado di aiutarvi a capire le esigenze dei clienti. Può aiutarvi a capire le esigenze dei clienti, a identificare i difetti del prodotto e a dare priorità alle funzionalità/funzione che i clienti amano, in modo da aumentare le entrate e superare i vostri clienti.

Il modello viene fornito con un semplice sondaggio basato sulla valutazione che potete esaminare immediatamente. Chiede ai clienti di valutare diversi aspetti del vostro prodotto:

Per quanto tempo hanno usato il prodotto?

Da dove viene l'esperienza di acquisto?

Da fare per valutare l'esperienza complessiva dell'utente?

Il prezzo funziona per loro?

Tutte le domande sono a risposta chiusa e i clienti possono terminare il sondaggio in un paio di minuti, il che lo rende un modo eccellente per Da fare un rapido controllo prima di inviare un sondaggio più dettagliato. Inoltre, è possibile utilizzare le viste Elenco e Bacheca per suddividere i clienti in base alla loro valutazione e inviare loro follower mirati.

3. Modello di mappa del viaggio del cliente ClickUp

Visualizzate il modo in cui i clienti interagiscono con il vostro marchio nei diversi punti di contatto con il modello ClickUp Customer Journey Map

Il Modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp consente di analizzare il modo in cui i clienti interagiscono con il vostro marchio (e con il vostro prodotto) durante l'intero percorso del ciclo di vita del cliente. Questo include i touchpoint esterni (social media, annunci ed email) e interni (demo, onboarding e supporto).

Questo modello vi aiuta a misurare e analizzare:

Consapevolezza : È il momento in cui un potenziale cliente viene a conoscenza del vostro marchio. I punti di contatto possono includere post sui social, blog e annunci pubblicitari

: È il momento in cui un potenziale cliente viene a conoscenza del vostro marchio. I punti di contatto possono includere post sui social, blog e annunci pubblicitari Considerazione : In questa fase, il cliente prende attivamente in considerazione l'acquisto di un prodotto. Possibili punti di contatto sono le demo dei prodotti, le email e le versioni di prova

: In questa fase, il cliente prende attivamente in considerazione l'acquisto di un prodotto. Possibili punti di contatto sono le demo dei prodotti, le email e le versioni di prova Conversione: Sono ufficialmente vostri clienti ed entrano nel processo di onboarding. Inizia anche a interagire con il team del supporto

È possibile aggiungere un elenco di punti di contatto per ognuna di queste fasi con informazioni quali:

Quale azione porta i potenziali clienti al punto di contatto?

Con quale asset del marchio (sito web, email, produttività) stanno interagendo

Cosa provano durante l'interazione

Chi, all'interno del team, è responsabile della gestione dell'esperienza

Quali sono i vantaggi per il cliente e come è possibile migliorarla

Come si costruisce il modello Lavagne online di ClickUp è possibile essere creativi e aggiungere immagini delle CTA, aggiungere note o persino incorporare video di YouTube per aggiungere ulteriore contesto sul modo in cui un particolare touchpoint influenza il comportamento di acquisto di un cliente.

4. Modello di modulo di contatto con il cliente ClickUp

Monitorate e gestite le richieste dei clienti con il modello di modulo di contatto ClickUp

La rapidità con cui rispondete ai clienti dopo l'acquisto ha un impatto significativo sulla reputazione del vostro marchio. **Risposte pronte dimostrano la centralità del cliente, mentre interazioni ritardate o mancate possono danneggiare la fiducia e portare alla rinuncia del cliente

Allo stesso tempo, con la crescita della vostra azienda, la gestione di una marea di richieste può diventare opprimente. Un sistema di monitoraggio come $$$a Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp può aiutare.

Con questo modello è possibile:

Creare un modulo di contatto che i clienti possono utilizzare per inviare richieste di informazioni

Personalizzare il modulo con il vostro logo e le vostre immagini in modo che sia in linea con il brand

Creare un'attività per ogni invio di modulo, in modo da poterne monitorare lo stato

È inoltre possibile utilizzareEmail in ClickUp per rispondere immediatamente ai clienti

Infine, analizzate i dati raccolti dai clienti utilizzando il fileDashboard di ClickUp per individuare tendenze e punti in comune

Altre due funzionalità/funzione di ClickUp che possono essere utili sono le seguenti Visualizzazione del calendario di ClickUp che si può usare per impostare delle promemorie in modo da controllare l'invio del modulo nel periodo successivo. È inoltre possibile automatizzare l'assegnazione di attività e le richieste di feedback con Automazioni di ClickUp per garantire che nessuna richiesta vada persa.

Leggi anche_: Il potere dell'influenza: Come chiedere le testimonianze dei clienti che vi aiutano a crescere

5. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Monitorate e rispondete alle domande del supporto clienti con il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp

Il supporto clienti è spesso il punto di contatto più frequente per i clienti. Dalle richieste di informazioni sui prodotti alla risoluzione dei problemi, i clienti si rivolgono spesso al supporto per chiedere aiuto. Ciò significa che un supporto clienti efficace può trasformare un cliente frustrato in un cliente felice che sostiene il vostro marchio.

Il* supporto è un'ottima soluzione per i clienti Modello di gestione del servizio clienti ClickUp È un proxy per help desk che consente di gestire i ticket dei clienti dall'inizio alla fine. È dotato di campi personalizzati come:

Stati (aperto, in attesa, necessita di chiarimenti, in corso, chiuso) per aiutarvi a monitorare lo stato di un ticket

(aperto, in attesa, necessita di chiarimenti, in corso, chiuso) per aiutarvi a monitorare lo stato di un ticket Categoria del biglietto (feedback, conforme, cancellazione, bug, fatturazione) per poter classificare i biglietti

(feedback, conforme, cancellazione, bug, fatturazione) per poter classificare i biglietti Valutazione del sentiment dei clienti per consentire loro di valutare la qualità del vostro servizio

per consentire loro di valutare la qualità del vostro servizio Dati di contatto dei clienti

Ogni volta che arriva un ticket, potete assegnarlo a uno dei vostri agenti, impostare un livello di priorità e persino chiedere ai vostri agenti di monitorare quanto tempo hanno impiegato per risolvere il problema (in modo da poter misurare la loro produttività).

Inoltre, è possibile utilizzare la visualizzazione dei commenti per discutere la soluzione internamente o aggiungere uno stato "in attesa" se il ticket può essere chiuso solo se viene terminato qualcos'altro (ad esempio dopo la risoluzione di un bug).

In sostanza, questo modello centralizza le operazioni del servizio clienti, come il monitoraggio dello stato dei ticket, la misurazione delle prestazioni degli agenti e l'analisi dei tassi di soddisfazione dei clienti.

Bonus: 10 modelli di servizio clienti per le risposte ai clienti

6. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Misurate il sentimento dei clienti nei confronti del vostro marchio con il modello di sondaggio ClickUp sulla soddisfazione dei clienti

Un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti (CSAT) dà un'idea di quanto i clienti siano soddisfatti della vostra azienda, del prodotto, del marchio, del supporto clienti e altro ancora. Effettuando regolarmente sondaggi CSAT e apportando aggiornamenti in base al feedback raccolto, è possibile garantire una migliore esperienza del cliente.

Il Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp Combina domande a risposta chiusa (come le scale di valutazione) e domande a risposta aperta (come le caselle di testo), in modo da ottenere un feedback qualitativo e quantitativo dai clienti.

Un elemento chiave del modello è la visualizzazione "Valutazione della conoscenza", un pannello Kanban che classifica i clienti in base alla loro valutazione della risposta di ciascun agente di supporto. È possibile creare visualizzazioni simili anche per altre domande, in modo da ottenere un quadro generale del grado di soddisfazione dei clienti per ogni aspetto della produttività.

Questo modello offre una visualizzazione a 360 gradi della soddisfazione dei clienti. Permette di vedere come i clienti percepiscono il vostro marchio e di esaminare le prestazioni dei singoli agenti.

7. Modello di analisi dei bisogni del cliente di ClickUp

Impostate un processo per scoprire le reali esigenze dei clienti con il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp

Il Modello di analisi dei bisogni di ClickUp **Semplifica la raccolta, l'analisi e l'implementazione dei feedback, garantendo che le esigenze dei clienti siano in primo piano nei processi decisionali e di sviluppo dei prodotti.

Questo modello è un indicatore dello stato di avanzamento, che misura il modo in cui si completa la ricerca sull'analisi delle esigenze dei clienti. Come tale, è dotato di 13 attività secondarie per ogni fase del progetto.

Per gestire i diversi aspetti del progetto e comunicare con il vostro team, potete assegnare un DRI per ogni attività secondaria, creare una pagina in Documenti ClickUp per documentare la vostra ricerca, o caricare registrazioni video usando ClickUp Clip (lo strumento integrato per la registrazione di video e schermate).

Una funzionalità particolarmente utile è Obiettivi di ClickUp che consente di fissare dei traguardi misurabili per il progetto, in modo da essere sicuri di non perdere la rotta, soprattutto se si hanno delle scadenze pressanti.

8. Modello di dichiarazione dei problemi del cliente ClickUp

Identificate i punti critici di dolore delle vostre buyer personas con il modello ClickUp Customer Problem Statement

La maggior parte dei team di prodotto e di marketing utilizza la dichiarazione del problema del cliente per mettersi nei panni dei clienti. Si concentra sulle sfide, le frustrazioni o le esigenze non soddisfatte dei clienti, senza proporre soluzioni.

Comprendendo a fondo questi problemi, le aziende possono sviluppare prodotti, servizi o strategie di marketing che rispondano efficacemente alle esigenze dei clienti e li soddisfino.

La società Modello di dichiarazione dei problemi del cliente ClickUp **Ciò significa che tutti i membri del team seguono lo stesso approccio quando definiscono i problemi dei clienti, ottenendo dichiarazioni di problemi comparabili.

Costruito su ClickUp Docs, questo modello consente di creare una serie di pagine annidate, una per ogni dichiarazione di problema, oltre a una pagina principale per documentare i processi e i flussi di lavoro utilizzati per comprendere i problemi dei clienti.

Ciascuna pagina di esposizione del problema è composta da cinque sezioni, in cui è possibile:

Presentare il cliente e le sue caratteristiche

Elenco delle cose che volevano ottenere

Elaborare i problemi o le barriere che li ostacolano

Identificare il motivo per cui i problemi o gli ostacoli esistono

Descrivere il modo in cui il cliente si trova ad affrontare il problema

In questo modo si ottiene un flusso logico per spiegare ogni problema in modo conciso senza perdersi nei meandri.

9. Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp

Centralizzate tutte le attività di onboarding e follow-up dei vostri clienti con il modello di piano ClickUp per l'esito positivo

I team per il successo dei clienti sono i campioni in prima linea per la fidelizzazione dei clienti. Costruendo relazioni solide e assicurandosi che i clienti raggiungano i risultati desiderati, migliorano la soddisfazione dei clienti e, in alcuni casi, anche la reputazione online e il valore medio della vita del cliente.

Il* team di successo dei clienti è un'azienda di successo Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp È in parte un database di clienti e in parte un documento strategico, che offre al team un hub centrale per archiviare le informazioni sui clienti, monitorare le interazioni e sviluppare strategie mirate

Comprende tre elementi principali:

Un Formulario di consegna che il team commerciale può utilizzare per informare il team di esito positivo sui nuovi clienti

che il team commerciale può utilizzare per informare il team di esito positivo sui nuovi clienti La visualizzazione di gruppo Account Stage , che categorizza i clienti in base alla loro fase post-acquisto (onboarding, retention, on-hold e inactive)

, che categorizza i clienti in base alla loro fase post-acquisto (onboarding, retention, on-hold e inactive) La visualizzazione Clienti in base allo stato di salute, che consente di vedere quali clienti sono soddisfatti (verde), neutri (ambra) e frustrati (rosso) e di pianificare le interazioni di follower

Inoltre, è possibile creare i documenti ClickUp (per documentare la propria attività) strategie di gestione dei clienti ) o visualizzazioni personalizzate (per segmentare i clienti in base a diversi criteri).

10. Modello di supporto clienti ClickUp

Semplificate la gestione dei ticket di supporto con il modello ClickUp per l'assistenza ai clienti

Il Modello di supporto clienti di ClickUp è stato progettato per semplificare i flussi di lavoro del team di assistenza clienti. Il suo scopo è quello di aiutare le aziende a organizzare i loro team di assistenza clienti e a monitorare le richieste di assistenza clienti.

A tal fine, utilizza un sistema a due livelli:

Il livello 1 gestisce le richieste di supporto in arrivo

Il livello 2 riceve le escalation dal livello 1

Con team dedicati alle richieste iniziali e alla risoluzione avanzata dei problemi, i clienti ricevono risposte più rapide e un supporto più specializzato quando necessario.

Modello di supporto clienti ClickUp: Flusso di lavoro

Da fare in questo modo, è anche possibile ottimizzare le risorse: i nuovi membri del team o gli agenti di assistenza più giovani possono rispondere ai ticket di livello 1, mentre gli agenti di assistenza più anziani o gli agenti di assistenza tecnica possono occuparsi dei ticket di livello 2 (e guidare gli agenti di livello 1).

Altre funzionalità/funzione utili sono:

due Visualizzazioni ClickUp Chat-Una per il livello 1 e l'altra per il livello 2, in modo che gli agenti possano avere conversazioni interne e cercare soluzioni

Visualizzazioni ClickUp Chat-Una per il livello 1 e l'altra per il livello 2, in modo che gli agenti possano avere conversazioni interne e cercare soluzioni Automazioni che modificano automaticamente la data di scadenza di un ticket in base al livello di priorità (i ticket ad alta priorità hanno una data di scadenza più breve)

che modificano automaticamente la data di scadenza di un ticket in base al livello di priorità (i ticket ad alta priorità hanno una data di scadenza più breve) Una Vista Team è essenzialmente una riunione giornaliera per valutare il carico di lavoro di ciascun membro del supporto

In breve, questo modello copre tutti i flussi di lavoro e i processi del servizio clienti, diventando così lo strumento perfetto per i team che stanno iniziando ad automatizzare le operazioni di assistenza clienti.

Leggi anche_: Come impostare gli obiettivi del servizio clienti per migliorare esperienza e fedeltà

Capire meglio i sentimenti dei clienti con ClickUp

Per quanto possa sembrare un luogo comune, i clienti soddisfatti rendono l'azienda redditizia. Comprendendo a fondo e rispondendo alle esigenze dei clienti, è possibile fidelizzarli, favorire la crescita e ottenere un vantaggio competitivo.

La piattaforma di gestione dell'area di lavoro all-in-one di ClickUp (insieme alla sua vasta libreria di modelli) può aiutarvi a facilitare le recensioni dei clienti, ad analizzare i feedback e ad apportare modifiche in base ai dati raccolti, in modo da creare prodotti che i vostri clienti amano e valorizzano.

Ma la parte migliore? È gratis. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e iniziate subito a lavorare.