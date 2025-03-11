Modelli di fogli di calcolo Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane

Immagina di creare un elenco da fare all'inizio della giornata, ma di perdere traccia di tutte le attività prima di concludere il lavoro. Questo può accadere quando hai troppo da fare: il monitoraggio delle attività e la gestione delle scadenze diventano caotici.

Qual è quindi la soluzione? I tracker delle attività di Fogli Google.

I tracker delle attività di Fogli Google sono utili sia per i professionisti alle prime armi che per quelli esperti. Sono semplici, facili da usare e utili per il piano e il monitoraggio delle attività da svolgere.

In questo blog condivideremo modelli gratis di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane che renderanno la gestione delle attività e dei team semplicissima. Quindi, seguiteci fino alla fine!

cosa rende un modello di monitoraggio delle attività efficace? *

I modelli di monitoraggio delle attività ti aiutano a monitorare e gestire le tue attività quotidiane. Un buon modello di monitoraggio delle attività include quanto segue:

Descrizioni delle attività : il modello dovrebbe avere spazio per le descrizioni delle attività, come l'aggiunta di link, immagini, documenti e altre risorse

Priorità : i modelli di tracker delle attività di buona qualità consentono di classificare ogni attività in base al suo livello di priorità, in base alla data di scadenza o all'importanza dell'attività stessa

Tag delle attività : il modello dovrebbe consentirti di utilizzare i tag per etichettare le attività in modo da facilitarne la ricerca e l'accessibilità

Personalizzazione : il modello deve essere modificabile e personalizzabile per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali

Visualizzazione dei dati : i modelli di monitoraggio delle attività devono fornire tabelle e grafici per visualizzare le attività in sospeso, quelle completate, ecc.

Note: deve essere presente una sezione nota in cui aggiungere ulteriori dettagli sulle attività per maggiore chiarezza

*modelli gratis di fogli di lavoro Google per il monitoraggio delle attività

I modelli di fogli di lavoro Google per il monitoraggio delle attività quotidiane sono strumenti preziosi che ti aiutano a semplificare la gestione delle attività. Ecco alcuni modelli gratis di fogli di lavoro Google per il monitoraggio delle attività:

1. Modello di monitoraggio delle attività quotidiane e mensili di Template. net

Il modello di monitoraggio delle attività giornaliere e mensili di Template.net è un modello di base che ti consente di pianificare il tuo piano e gestire le tue attività in modo efficace. Ti aiuta a semplificare i flussi di lavoro, monitorare lo stato e non perdere mai le scadenze.

Come utilizzarli:

Piano e visualizza le attività su base giornaliera e mensile

Concentrati sulla gestione del tempo

Crea elenchi di attività personalizzati, inclusi aggiornamenti di stato, priorità e date di scadenza

Assegna priorità alle attività in base alle loro scadenze

Tieni traccia dello stato in tempo reale

Ideale per: chiunque desideri organizzarsi e gestire il proprio tempo in modo efficace. È perfetto per le persone impegnate che devono destreggiarsi tra attività quotidiane e progetti a lungo termine.

2. Modello di monitoraggio delle attività quotidiane di Template. net

Il modello di monitoraggio delle attività quotidiane di Template.net è un modello di Fogli Google semplice che ti aiuta a rimanere al passo con le tue attività quotidiane. Il modello personalizzabile di elenco da fare ti consente di strutturare in modo efficiente il tuo programma di lavoro.

Come utilizzarli:

Crea e organizza elenchi da fare personalizzati in un unico posto

Ottimizza le attività quotidiane per aumentare la produttività

Monitora le attività in sospeso e completate

Collabora con i membri del team sulle attività

Ideale per: professionisti impegnati che pianificano e danno priorità alle loro attività su base giornaliera o mensile e ne monitorano lo stato in tempo reale per evitare di mancare le scadenze.

3. Modello di monitoraggio delle attività di Template. net

Il modello Task Tracker di Template.net è un altro modello di foglio di lavoro Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane. Puoi scaricarlo in formato Excel o Fogli Google per monitorare in modo efficiente le tue attività e le scadenze.

Come utilizzarli:

Categorizza le attività per un monitoraggio più semplice

Visualizza lo stato di avanzamento delle attività utilizzando i grafici.

Crea stati personalizzati per le attività, tra cui "da fare", "in sospeso", "completata", "in attesa", ecc.

Personalizza i campi e le note per ogni attività.

Ideale per: chiunque cerchi un modo organizzato per classificare e per il monitoraggio dello stato delle attività per rispettare le scadenze in modo efficiente.

4. Modello per il monitoraggio dello stato delle attività di Template.net

Il modello Task Status Tracker di Template. net ti evita il lavoro richiesto di ricordare le attività e semplifica il loro monitoraggio. Offre un layout professionale per il monitoraggio delle attività e degli aggiornamenti dei tuoi progetti.

Come utilizzarli:

Inserisci e organizza i dati nelle colonne

Aggiungi campi personalizzabili in base alle tue esigenze specifiche.

Modifica le sezioni per aggiungere ulteriori informazioni.

Visualizza i dati con grafici e grafici

Ideale per: professionisti impegnati che desiderano visualizzare rapidamente e in modo immediato lo stato di avanzamento delle attività tramite grafici e tabelle.

5. Modello di elenco da fare di Fogli Google di Zapier

tramite Fogli Google

Il modello di elenco da fare di Google Sheets di Zapier è un modello di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane che consente di impostare il tuo elenco da fare e monitorare lo stato delle attività. Sebbene sia più adatto alle attività personali, puoi utilizzare questo modello anche per il lavoro e condividerlo con il tuo team per tenerlo aggiornato.

Come utilizzarli:

Utilizza le sezioni attività, giorni e note per impostare la tua lista da fare.

Etichetta le attività ad alta priorità e scegli i colori per indicare lo stato di ciascuna attività.

Aggiungi colonne personalizzate come tipo di attività, durata stimata, attività da fare in un secondo momento, ecc.

Spunta le attività man mano che le completi aggiungendo lo stato o cancellandole.

Ideale per: chiunque desideri creare elenchi di cose da fare quotidiani per completare le proprie attività in tempo.

6. Modello di monitoraggio dello stato delle attività di Fogli Google di Unito

tramite Fogli Google

Il modello di monitoraggio dell'avanzamento delle attività di Fogli Google di Unito è un modello completo che ti consente di effettuare la connessione dei tuoi strumenti e di scegliere le attività per le quali desideri l'opzione di sincronizzazione. Questo modello di foglio di calcolo ti aiuta a creare report di stato per una facile analisi.

Come utilizzarli:

Usa la scheda "data dump" per l'synchronizzazione di tutte le attività del tuo progetto.

Crea rapporti sullo stato di avanzamento per il monitoraggio delle attività aperte, completate e scadute.

Genera grafici a barre, a torta e burndown per il monitoraggio dello stato in base alle attività e agli sprint.

Monitora il carico di lavoro per ciascun membro del team e prepara il piano delle risorse.

Ideale per: responsabili di progetto e manager alla ricerca di modi rapidi e semplici per generare reportistica sullo stato di avanzamento delle attività per la condivisione con le parti interessate.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per il monitoraggio delle attività

Sebbene i modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane possano aiutarti a tenere traccia delle cose da fare in modo efficiente, potresti incontrare alcune difficoltà.

📮 ClickUp Insight: quando i sistemi falliscono, i dipendenti diventano creativi, ma non sempre è una cosa positiva. Il 17% dei dipendenti si affida a soluzioni personali come salvare le email, fare screenshot o prendere meticolosamente una nota per monitorare il lavoro. Nel frattempo, il 20% dei dipendenti non riesce a trovare ciò di cui ha bisogno e ricorre a chiedere ai colleghi, interrompendo la concentrazione di entrambe le parti. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro!💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Ecco gli svantaggi dell'utilizzo di Fogli Google per il monitoraggio delle tue attività quotidiane:

Collaborazione con limite : Fogli Google non è lo strumento migliore per la collaborazione. È più soggetto a errori e può rallentare se più persone ci lavorano contemporaneamente.

Problemi di scalabilità : man mano che l'elenco delle attività si allunga, i modelli di Fogli Google diventano disordinati. È necessario mantenere fogli di lavoro separati, il che rende difficile trovare e monitorare le attività.

*automazione con limite: non è possibile automatizzare i flussi di lavoro o l'assegnazione delle attività con i modelli di Fogli Google. Richiede molto lavoro manuale, tra cui l'aggiornamento dello stato delle attività, la personalizzazione, ecc.

Problemi di sicurezza : non sono presenti solide funzionalità di sicurezza come controlli di accesso granulari, il che rende lo strumento rischioso per l'archiviazione di dati sensibili relativi ai progetti

Mancanza di notifiche: i modelli di Fogli Google non forniscono promemoria automatici per completare le attività o le date di scadenza imminenti

Modelli alternativi per il monitoraggio e la gestione delle attività

Se hai difficoltà con i limiti dei modelli di Fogli Google, è il momento di cercare delle alternative. Ti consigliamo ClickUp per un monitoraggio e una gestione efficiente delle attività.

ClickUp è uno strumento di gestione delle attività all-in-one che ti aiuta a creare e gestire le cose da fare personali e professionali. Ti consente di impostare obiettivi e attività cardine, creare elenchi di cose da fare, collaborare con il tuo team sulle attività, monitorare le tempistiche, gestire le risorse e automatizzare promemoria e flussi di lavoro.

Con ClickUp, puoi anche visualizzare le attività nel modo che preferisci con viste personalizzate, tra cui viste Tabella, Elenco, Calendario e Bacheca.

Prova subito ClickUp! Visualizza i tuoi dati nei fogli di calcolo utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Ad esempio, la vista Tabella di ClickUp ti aiuta a creare fogli di calcolo istantanei e a visualizzare i dati del progetto in campi e righe. Puoi anche utilizzare questa vista per creare database e organizzare le attività come record. La parte migliore? Utilizzando questa vista, puoi collegare i clienti agli ordini e i link ai rapporti sui bug.

Quindi, se sei abituato a lavorare con Fogli Google ma non vuoi avere a che fare con i suoi limiti, la vista Tabella di ClickUp è la soluzione perfetta.

Inoltre, ClickUp offre diversi modelli per la gestione delle attività. Questi modelli semplificano il tuo lavoro quotidiano e sono un'ottima alternativa a Fogli Google. Esploriamo questi modelli in dettaglio.

1. Modello ClickUp per la gestione semplice delle attività

Scarica questo modello Crea un sistema di gestione delle attività organizzato con il modello di gestione delle attività semplice di ClickUp

Se stai iniziando a gestire le attività e cerchi app per lista di controllo giornaliere, prova il modello ClickUp Simple Task Management Template.

Questo modello di monitoraggio dei progetti è perfetto per organizzare le tue attività, che si tratti delle tue attività quotidiane o dei tuoi compiti di lavoro. Il modello offre le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Documento per visualizzare le attività nel modo desiderato. Con questo modello puoi:

Visualizza e assegna priorità alle attività

Monitora le tue cose da fare

Aggiungi i dettagli delle attività utilizzando campi personalizzati

Perché lo consigliamo

Uno dei modi più semplici per organizzare il tuo lavoro, il modello include istruzioni integrate su come utilizzarlo per creare un sistema di gestione delle attività duraturo.

Ideale per: chiunque inizi il monitoraggio delle attività e cerchi un modello di elenco delle cose da fare gratis e semplice.

2. Modello ClickUp per la gestione delle attività quotidiane

Scaricare questo modello Pianifica le tue attività quotidiane con il modello di gestione delle attività quotidiane ClickUp

Il modello ClickUp Daily Task Management è un planner che ti consente di pianificare le riunioni, le attività, gli eventi e le commissioni quotidiane. Questo planner personalizzabile ti aiuta a rispettare gli orari, così non finirai per lavorare tutto il giorno.

Con questo planner giornaliero puoi:

Classifica le attività in base alla categoria: lavoro, personali o obiettivi

Monitora lo stato con grafici e grafici

Assegna priorità alle attività

Migliora la gestione del tempo

Il modello ti aiuta a rimanere concentrato e motivato, così potrai portare a termine le cose rapidamente senza procrastinare.

Perché lo consigliamo

Puoi impostare obiettivi specifici e attività cardine, pianificare la tua giornata utilizzando la vista Calendario e monitorare lo stato utilizzando i diagrammi di Gantt.

Ideale per: professionisti impegnati che ogni giorno devono destreggiarsi tra troppe attività e riunioni. È perfetto per chi desidera pianificare la propria giornata in modo da conciliare vita personale e professionale.

3. Modello di elenco attività quotidiane ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e assegna priorità al lavoro con il modello di elenco attività quotidiane ClickUp

Il modello ClickUp Daily Task List è un pianificatore e tracker di routine che ti aiuta a sviluppare buone abitudini e a pianificare e dare priorità al tuo lavoro quotidiano senza sentirti sopraffatto. Offre anche opzioni di personalizzazione, come visualizzazioni personalizzate, campi, stati e flussi di lavoro, tra cui vista Gantt, Elenco e Calendario.

Con questo modello puoi:

Crea e gestisci un elenco dettagliato da fare.

Organizza le attività e concentrati su ciò che conta di più.

Tieni traccia di tutte le attività in un unico posto

Perché lo consigliamo

Il modello di elenco delle cose da fare dispone di integrazioni incorporate e notifiche automatiche per aiutarti a rispettare le scadenze.

Ideale per: chiunque stia cercando di sviluppare l'abitudine al piano e dare priorità al lavoro quotidiano per una migliore gestione del tempo.

Per saperne di più: 11 modelli gratis di elenchi di attività in Excel e ClickUp

4. Modello di elenco attività di progetto ClickUp

Scarica questo modello Gestisci le tue attività personali e professionali con il modello di elenco attività di progetto ClickUp.

Il modello di elenco attività di progetto di ClickUp combina funzionalità di base e avanzate, rendendolo uno dei migliori modelli di gestione delle attività.

Questo modello di gestione dei progetti può essere utilizzato per monitorare e gestire le attività personali e di gruppo. È dotato di cinque visualizzazioni: vista Documento, vista Bacheca, vista Elenco, vista Calendario e vista Embed. Inoltre, è possibile aggiungere stati personalizzati come "Da fare", "In corso" e "Completata" per monitorare le attività in modo efficiente.

Perché lo consigliamo

Il punto forte del modello è che la vista Embed consente di incorporare video nel modello per una maggiore chiarezza del lavoro.

Ideale per: professionisti impegnati che desiderano gestire le attività personali e lavorative in un unico posto per evitare di passare da un foglio all'altro.

5. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Scarica questo modello Porta a termine i tuoi progetti con il modello di gestione delle attività di ClickUp.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp è un modello di project management di cui ogni team ha bisogno per garantire esiti positivi dei propri progetti. Grazie agli strumenti integrati, questo modello è ideale per gestire più progetti e collaborare con il tuo team su diversi flussi di lavoro in un unico posto.

Il modello è dotato di sei visualizzazioni dinamiche, tra cui spicca la vista Team.

Con questo modello puoi:

Classifica le attività in tre elenchi: Idee, Arretrati e Azioni da intraprendere.

Collabora con i team

Organizza le attività in base alla priorità, allo stato o al reparto.

Monitora e ottimizza i flussi di lavoro

Perché lo consigliamo

La vista Team (precedentemente Box) ti consente di valutare il carico di lavoro di tutti per assegnare le attività in modo ponderato. Offre campi personalizzati predefiniti che ti consentono di visualizzare chi ha assegnato quale attività, quando è prevista la scadenza e lo stato di avanzamento in tempo reale. Inoltre, puoi aggiungere campi personalizzati per dettagli quali budget, link o altri allegati.

Ideale per: project manager che desiderano semplificare i processi di progetto e migliorare la collaborazione per ottenere risultati di successo.

6. Modello ClickUp Work Da fare

Scarica questo modello Gestisci le attività, dalla creazione all'assegnazione e al monitoraggio, con il modello ClickUp Work Da Fare.

Il modello ClickUp Work Da Fare è lo strumento perfetto per organizzare le tue attività settimanali. Ti aiuta a pianificare le attività quotidiane in base al tuo piano settimanale per garantire una settimana con produttività. In breve, questo modello ha tutto ciò che ti serve per portare a termine il tuo lavoro da fare.

Con il modello Work To Do di ClickUp puoi:

Monitora lo stato con i grafici Gantt e le bacheche Kanban.

Concentrati sulle attività di priorità

Suddividi le attività complesse di un progetto in attività più gestibili.

Monitora la durata delle attività

Per utilizzare questo modello, definisci obiettivi chiari e inizia a creare le tue attività. ClickUp Tasks ti consente di pianificare e organizzare le attività con descrizioni, attività secondarie e date di scadenza. Puoi aggiungere tag alle attività per facilitarne la ricerca, assegnare attività ai membri del team e persino visualizzare la sequenza delle attività con la vista Calendario.

Perché lo consigliamo

Questo modello è eccellente per definire l'ambito e le priorità del tuo programma di lavoro settimanale grazie alla sua visualizzazione calendario settimanale.

Ideale per: chi desidera pianificare in anticipo le attività quotidiane e portare a termine il lavoro. È lo strumento ideale per mantenere la produttività durante tutta la settimana.

Per saperne di più: 10 modelli gratis Getting Things Done (GTD) per la produttività

7. Modello semplice per le cose da fare di ClickUp

Scaricare questo modello Gestisci tutte le tue attività in un unico posto con il modello ClickUp Simple To-Dos

Il modello ClickUp Simple To-Dos semplifica la gestione delle attività riunendo tutte le cose da fare in un unico posto. Ti consente di visualizzare le priorità, gli assegnatari e le date di scadenza, così non ti sfuggirà nessuna informazione importante.

Con questo modello puoi:

Organizza le attività in diverse categorie

Assegna le attività ai membri del team

Crea un elenco chiaro di cose da fare che tutti possono seguire

Come gli altri modelli di ClickUp, anche questo è dotato di stati, campi e visualizzazioni personalizzati. Dispone di una bacheca degli stati per garantire un facile accesso a tutte le attività. Il modello consente inoltre il monitoraggio delle attività con tag e la semplificazione della gestione delle attività grazie alle automazioni.

Perché lo consigliamo

Questo semplice modello è utile quando devi destreggiarti tra più responsabilità. Puoi dare priorità alle tue attività e utilizzare la funzione visualizzare attività prioritarie per assicurarti di affrontarle nell'ordine corretto.

Ideale per: project manager e team leader che desiderano semplificare la gestione delle attività e riunire persone, risorse, tempistiche, priorità e tutto il resto.

8. Modello di calendario Da fare ClickUp

Scaricare questo modello Ottieni una panoramica delle tue attività settimanali o mensili con il modello di calendario delle cose da fare di ClickUp

Il modello di calendario da fare di ClickUp è uno strumento che ti offre una rapida panoramica dei tuoi piani settimanali, bisettimanali o mensili da fare. Ti aiuta a organizzarti in modo da poter raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato.

Con questo modello puoi:

Pianifica le attività per evitare di perdere le scadenze

Organizza le attività in gruppi per maggiore chiarezza

Visualizza i dettagli granulari delle attività

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività

Ottieni informazioni dettagliate sul tempo necessario affinché un'attività sia terminata

Questo modello include cinque visualizzazioni personalizzate in diverse configurazioni ClickUp: Per ruolo, Richiesta di riunione, Per categoria, Pianificazioni e Guida introduttiva. Puoi anche migliorare il monitoraggio delle cose da fare nel calendario con avvisi dipendenza, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Perché lo consigliamo

Il modello include una visualizzazione Richiesta di riunione per il monitoraggio delle riunioni imminenti e delle attività che devono essere completate prima di esse.

Ideale per: chiunque abbia un'agenda fitta di impegni e desideri avere una panoramica di tutti gli appuntamenti e le attività delle settimane successive.

Ma non è tutto. Oltre a questi modelli, la funzionalità Modelli di attività di ClickUp ti consente anche di crearne di personalizzati. In questo modo, puoi creare modelli per attività e flussi di lavoro ripetitivi e migliorare la produttività. Inoltre, sono semplici, personalizzabili e non richiedono alcuna formazione.

Gestisci meglio le tue attività con ClickUp

Indubbiamente, i modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane sono utili per gestire le attività e gli elenchi da fare.

Tuttavia, Fogli Google non sono perfetti. Se devi gestire regolarmente più attività e collaborare con diversi team, il monitoraggio di tutto utilizzando i modelli di Fogli Google sarà difficile. È qui che entra in gioco un software di gestione delle attività come ClickUp.

La galleria di modelli di ClickUp offre diversi modelli di fogli di calcolo ideali per gestire le attività personali e i progetti professionali. Questi modelli gratis offrono numerose personalizzazioni e funzionalità aggiuntive, tra cui notifiche e automazione del flusso di lavoro.

Inoltre, ClickUp aggiunge una grande comodità grazie alle sue funzionalità di gestione delle attività e di IA.

Allora, perché continuare a lottare con Fogli Google? Iscriviti a ClickUp e scarica questi modelli oggi stesso.