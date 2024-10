Push vs. Pull Marketing: Capire la differenza (+ esempi)

Le porte delle opportunità sono contrassegnate da "Push" e "Pull"

Ethel Watts Mumford

Questo è più vero che per i responsabili della produttività, che devono spingere il loro prodotto verso i potenziali clienti o tirare i clienti verso il loro prodotto.

ma quale strategia funziona meglio?

Da cosa differiscono le strategie di marketing push e pull e qual è quella giusta per voi?

Sia che stiate costruendo un'azienda piano di un progetto di marketing o l'esecuzione di campagne specifiche, la comprensione di questi approcci è fondamentale per aumentare le vendite e ottenere risultati.

Analizziamo le differenze, gli esempi e le strategie chiave nel dibattito tra push e pull marketing, in modo da poter prendere la decisione giusta.

Che cos'è il push marketing?

Pensate al marketing push come all'approccio del "megafono". State spingendo attivamente il vostro prodotto o servizio davanti al vostro pubblico, assicurandovi che sappiano che esistete. Invece di aspettare che i potenziali clienti vengano da voi, andate direttamente da loro, a voce alta e cancellata

Strategia di marketing push e sua implementazione

Il push marketing mira a creare domanda sul momento. Che si tratti di promuovere il lancio di un nuovo prodotto o di guidare una vendita stagionale, il push marketing si concentra su tattiche dirette e audaci per attirare i clienti.

Alcune strategie chiave del push marketing sono:

1. Identificare il pubblico di riferimento

Comprendere il vostro traguardo demografico è fondamentale. Scoprite cosa piace loro, come si comportano e quali canali frequentano. Queste informazioni guideranno il vostro marketing mix e vi aiuteranno a adattare i vostri messaggi in modo efficace.

2. Scegliere i giusti canali di marketing online e offline

A seconda del vostro traguardo demografico, scegliete canali online come la pubblicità sui social media, l'email marketing o gli annunci pubblicitari. Anche i canali offline sono importanti: un attraente espositore per il punto vendita può trasformare un cliente che sta solo navigando in un cliente.

3. Sfruttare l'influencer marketing

Collaborate con gli influencer che risuonano con il vostro traguardo e che vi aiuteranno ad amplificare il vostro messaggio.

4. Creare offerte convincenti

Sviluppate promozioni interessanti, come sconti, offerte a tempo limitato o offerte esclusive, per incentivare gli acquisti immediati. Mettete in evidenza queste offerte nei vostri materiali di marketing.

5. Monitorare e ottimizzare le campagne

Monitorate le prestazioni dei vostri lavori richiesti dal push marketing utilizzando indicatori di performance chiave (KPI) come i tassi di conversione commerciale, i tassi di clic e le metriche di coinvolgimento dei clienti. Utilizzate questi dati per affinare le vostre strategie e migliorare le campagne future.

Infine, utilizzate gli strumenti giusti per garantire che il vostro team di marketing sia allineato, che le scadenze siano rispettate e che ogni aspetto del progetto sia gestito in modo ottimale del progetto di marketing sia gestito in modo efficace . ClickUp è un'ottima opzione in questo caso. Software di project management per il marketing di ClickUp offre un'area di lavoro flessibile che consente di gestire tutte le iniziative di marketing e di collaborare con il team da un'unica posizione altamente personalizzabile. Date un'occhiata:

Gestite facilmente tutti i vostri progetti di marketing con il software di marketing project management di ClickUp

Potete usarlo per:

Connettere le vostre roadmap di marketing senza soluzione di continuità ai documenti strategici, alle bacheche di brainstorming e ai calendari delle campagne

senza soluzione di continuità ai documenti strategici, alle bacheche di brainstorming e ai calendari delle campagne Rimanere aggiornati con dashboard visive che contestualizzano le attività in connessione con la roadmap e i piani go-to-market

con dashboard visive che contestualizzano le attività in connessione con la roadmap e i piani go-to-market Generare idee per le campagne, briefing sui contenuti, blog, casi di studio, email e molto altro ancora conClickUp Brain, il suo assistente intelligente IA

Generare contenuti e idee con lo strumento di IA, ClickUp Brain

ClickUp dispone anche di un'ampia libreria di contenuti gratis modelli di piani di marketing gratuiti che potete utilizzare per iniziare in un batter d'occhio.

Esempi di metodi di push marketing

Diverse strategie di push marketing prevedono la promozione diretta dei prodotti presso i consumatori. Esaminiamo tre di questi esempi.

1. Marketing diretto

Email sui prodotti, campagne SMS o direct mail sono alcuni metodi che permettono di entrare immediatamente in contatto con i clienti.

Ad esempio, un marchio di vendita al dettaglio potrebbe inviare un codice sconto speciale via SMS per incoraggiare gli acquisti immediati durante una vendita lampo.

Con Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp è possibile mappare e ottimizzare la strategia di push marketing per raggiungere più rapidamente i traguardi prefissati.

Questo modello vi aiuta a pianificare, monitorare ed eseguire campagne e promozioni con facilità. Supporta l'intero flusso di lavoro dall'inizio alla fine.

Questo include l'accettazione delle richieste e il piano con i documenti di briefing della campagna. Si passa poi all'esecuzione del progetto tramite attività secondarie e, infine, all'esecuzione della campagna.

Con questo modello è possibile

Organizzare i progetti di promozione con elenchi di attività, Sequenza e assegnatari

con elenchi di attività, Sequenza e assegnatari monitorare lo stato di avanzamento con flussi di lavoro automatizzati per un'efficiente collaborazione del team

con flussi di lavoro automatizzati per un'efficiente collaborazione del team Analizzare le prestazioni con strumenti di reportistica personalizzabili per prendere decisioni basate sui dati

È stato pensato anche per fornire una visualizzazione più snella di tutte le attività, dove è possibile contrassegnarle con stati personalizzati come "In revisione" e "In sviluppo" e campi personalizzati come "Data di lancio" e "Tipo di attività di marketing", per salvare informazioni vitali sulle campagne.

2. Promozioni commerciali

Offrono incentivi a tempo limitato per incoraggiare un'azione immediata da parte del cliente, come vendite commerciali, offerte "$$$a" (BOGO) o codici sconto.

Ad esempio, un negozio di abbigliamento potrebbe organizzare una vendita flash solo per il fine settimana con uno sconto del 50% su tutti gli elementi, motivando gli acquirenti a fare acquisti rapidi prima della scadenza dell'offerta.

3. Pubblicità su display

Include immagini accattivanti come banner pubblicitari sui siti web, pop-up o espositori in negozio progettati per catturare l'attenzione e stimolare il coinvolgimento.

Ad esempio, un marchio di bellezza potrebbe inserire un banner pubblicitario vivace su un popolare blog di moda, mostrando una nuova linea di prodotti per attirare potenziali clienti.

Il ruolo del push marketing nella notorietà del marchio

Mettendo costantemente il vostro prodotto o servizio di fronte ai potenziali clienti, ne costruite il riconoscimento e ne suscitate l'interesse.

Sia che stiate lanciando un nuovo prodotto o entrando in un nuovo mercato, il push marketing:

Fa sì che il pubblico si accorga di voi

Aiuta a promuovere le vendite commerciali

Crea domanda

Ecco un'idea, però. Quanto sarebbe bello se non aveste bisogno di spingere i vostri prodotti sui personalizzati? e se invece fossero i vostri clienti a venire da voi?

Che cos'è il Pull Marketing?

Il bello del pull marketing è che i clienti vengono da voi, non perché state gridando più forte, ma perché avete guadagnato la loro fiducia e suscitato il loro interesse.

Il pull marketing, quindi, è ciò su cui devono puntare le aziende che puntano sul lungo periodo per aumentare il riconoscimento del proprio marchio.

Strategia di pull marketing e sua attuazione

In sostanza, il pull marketing cerca di costruire una base di clienti fedeli offrendo soluzioni che il pubblico cerca attivamente.

La chiave è diventare un marchio quasi sinonimo di determinati prodotti o servizi.

L'integrazione del pull marketing nel vostro processo di piano assicura che i vostri lavori richiesti siano in linea con gli obiettivi generali di marketing concentrandosi sulla creazione di valore.

Esempi di pull marketing

I metodi di pull marketing includono il SEO, il marketing dei contenuti, il social media marketing e le pubbliche relazioni, che attirano i clienti fornendo informazioni o esperienze di valore.

1. SEO e marketing dei contenuti

Creando post per il blog, guide o altri contenuti di valore, è possibile aumentare il traffico e rispondere alle esigenze del pubblico, facilitando la scoperta e il coinvolgimento del marchio.

Provate Modello di tabella di marcia SEO di ClickUp per garantire che il vostro contenuto sia pronto per i motori di ricerca, aiutandovi ad attirare i clienti personalizzati che cercano su Internet ciò che offrite.

Utilizzate questo modello per:

Tracciare gli stati, identificare le tendenze nelle prestazioni della ricerca organica e analizzare le metriche del sito web per identificare le opportunità di miglioramento

Aggiungere stati personalizzati alle attività, come Completato, In corso e Da fare, per tenere traccia dello stato delle attività SEO

Utilizzate campi personalizzati come Tasso di completamento e Team SEO per salvare informazioni vitali sulla vostra strategia SEO e visualizzare facilmente i dati SEO

Costruire una strategia SEO di esito positivo a volte può essere travolgente. Il modello di Roadmap SEO di ClickUp vi aiuta a creare un piano d'azione organizzato e a stabilire facilmente le priorità delle attività.

2. Marketing sui social media

Il marketing sui social media ha come chiave di volta la creazione di relazioni e la connessione con il pubblico attraverso la condivisione di contenuti validi e coinvolgenti.

Verifica dei fatti: Si noti che 77% dei consumatori dichiara di preferire gli acquisti presso i marchi che seguono sui social media.

Il Modello avanzato per i social media di ClickUp vi aiuta a pianificare, programmare e gestire i vostri lavori richiesti sui social media, assicurandovi di trasmettere sempre il messaggio giusto al momento giusto.

Questo modello aiuta a pianificare, organizzare e dare priorità ai contenuti per piattaforma. Inoltre, pubblica lo stato, le collaborazioni e le tendenze mentre strategizza e pianifica i post.

È possibile semplificare il processo di gestione dei contenuti dall'inizio alla fine utilizzando le seguenti visualizzazioni:

Vista Elenco: Visualizza ed etichetta i post sociali in elenchi personalizzabili

Visualizza ed etichetta i post sociali in elenchi personalizzabili Vista Bacheca : Prioritizzazione dei contenuti su una bacheca Kanban drag-and-drop

: Prioritizzazione dei contenuti su una bacheca Kanban drag-and-drop Vista Calendario : Pianificare e programmare i post su un calendario flessibile

: Pianificare e programmare i post su un calendario flessibile Vista Embed: Accesso e aggiornamento del feed di Twitter in tempo reale

Accesso e aggiornamento del feed di Twitter in tempo reale Vista Documento: Riferimento a una guida integrata per l'utilizzo del modello

3. Relazioni pubbliche

Si tratta di ottenere visibilità attraverso una copertura mediatica che posizioni il vostro marchio come leader del settore.

Incorporare le PR nel vostro strategia di promozione può migliorare la credibilità e la portata del vostro marchio.

**Quando i clienti hanno la sensazione di aver scoperto il vostro marchio grazie alle loro ricerche o alle loro raccomandazioni, è più probabile che rimangano nei paraggi.

Nel corso del tempo, questo approccio non solo porta nuovi clienti, ma li fa anche tornare, favorendo relazioni a lungo termine.

Differenze chiave tra Push e Pull Marketing

Mentre il push marketing si concentra sulla promozione dei prodotti direttamente ai consumatori attraverso approcci quali annunci e promozioni, il pull marketing attira i clienti fornendo contenuti o esperienze di valore.

La differenza chiave sta nel modo in cui ciascuna strategia raggiunge il pubblico: il push marketing è proattivo, mentre il pull marketing è guidato dal cliente

Vediamo alcune delle differenze chiave:

Approccio

Il push marketing consiste nel prendere il comando. Il pull marketing capovolge la dinamica: in questo caso, attirate i clienti verso il vostro marchio in modo organico, creando valore attraverso blog, video o guide.

**Ad esempio, una campagna email per le vacanze sulla neve è un esempio di push marketing. Al contrario, se un potenziale cliente cerca "vacanze sulla neve" e scopre la vostra stazione sciistica grazie a un post del blog sui "10 elementi da portare con sé in una vacanza sulla neve" sul vostro sito web, si tratta di pull marketing.

Coinvolgimento del cliente

Nel push marketing il messaggio arriva direttamente al cliente. Un esempio?

Vedete un annuncio retargeting per un prodotto che avete sfogliato di recente? Il marchio vi sta spingendo all'acquisto._

Il pull marketing, invece, dà ai clienti il controllo. Sono loro a scegliere di interagire con i vostri contenuti.

Ad esempio, un cliente segue i vostri video su YouTube. In seguito, sarà il nome del marchio che ricorderà e da cui sceglierà di acquistare le sue forniture di ferramenta._

Tempo

Il push marketing è una tattica a breve termine. Un'email con sconti a tempo limitato stimola le vendite commerciali creando urgenza.

Il pull marketing, invece, è come piantare semi. È una strategia a lungo termine che si ripaga nel tempo.

Costo

il Push marketing può comportare costi iniziali più elevati, come il pagamento di annunci pubblicitari o di Google Ads. Queste tattiche portano rapidamente traffico e vendite commerciali, ma possono essere costose.

Il pull marketing tende a essere più efficace dal punto di vista dei costi, ma richiede un lavoro continuo. Il marketing dei contenuti, come il blogging o il SEO, può richiedere tempo, ma può dare risultati duraturi senza dover spendere cifre elevate in pubblicità.

Impatto sulla fedeltà al marchio

Il push marketing crea rapidamente consapevolezza, ma i clienti potrebbero non rimanere, a meno che non ci sia qualcosa di più delle promozioni nel vostro marchio.

**Le vendite commerciali sono un ottimo esempio: attirano i clienti in modo rapido, ma non li fidelizzano a lungo

Il pull marketing, invece, rafforza la fedeltà. Fornendo risorse preziose o storie coinvolgenti, i clienti si sentono in connessione con il vostro marchio.

Riepiloghiamo/riassumiamo tutte queste differenze:

Push vs. Pull Marketing: Un confronto

Aspetto Push Marketing Pull Marketing Aspetto Aspetto Aspetto Push Marketing Pull Marketing Promuove attivamente la produttività ai clienti attraverso vari canali. Attira i clienti a cercare i prodotti attraverso la consapevolezza del marchio. Approccio Spinge direttamente i prodotti verso il consumatore. Attira i consumatori creando la domanda. Obiettivi Generare vendite e consapevolezza immediate. Costruire relazioni e fedeltà a lungo termine con i clienti. Pubblicità, vendita diretta, promozioni, fiere. SEO, marketing dei contenuti, coinvolgimento nei social media, passaparola. Frequenza dei messaggi Messaggi frequenti e ad alta frequenza per catturare rapidamente l'attenzione Messaggi a bassa frequenza ma con contenuti più orientati al valore Target Si concentra sugli intermediari (rivenditori) e sui consumatori diretti. Si rivolge principalmente ai consumatori finali diretti. Controllo dei contenuti I responsabili del marketing controllano completamente il messaggio e la tempistica Il pubblico ha il controllo su quando e come interagire con i contenuti Implicazioni sui costi Generalmente più costoso a causa dei costi di pubblicità e promozione. Spesso è meno costoso perché si basa su metodi organici e sul coinvolgimento dei clienti. Tempistica Concentrazione a breve termine per risultati rapidi. A lungo termine per un coinvolgimento duraturo e la fedeltà al marchio. Esempi Annunci televisivi, campagne email, promozioni in negozio. Post su blog, contenuti sui social media, recensioni dei clienti.

Di solito, le aziende devono incorporare entrambi gli approcci nelle loro piano di marketing .

Implementare le strategie di marketing push e pull

Avere la strategia giusta è una cosa, ma eseguirla in modo efficace? È qui che le cose si complicano. È qui che ClickUp può aiutarci.

Ad esempio, il Modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp è una soluzione unica per aiutarvi ad avviare il vostro piano di marketing. Vi aiuta a costruire un piano SMART: specifico, misurabile, realizzabile, realistico e tempestivo.

Ecco come utilizzare il modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp:

Impostare obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Tempificati) che si allineino con le strategie di marketing push e pull scelte, utilizzando i seguenti strumentiObiettivi di ClickUp. Per istanza: Obiettivo di push marketing: "Aumentare i tassi di apertura delle email del 20% in tre mesi"

Obiettivo di pull marketing: "Ottenere un aumento del 30% del traffico di ricerca organico entro sei mesi" Utilizzate la vista Bacheca del modello per delineare le strategie di marketing per entrambi gli approcci:

Strategie push: Elencare tattiche come campagne email, eventi di promozione e pubblicità

Strategie pull: Includono la creazione di contenuti (blog, video), l'impegno sui social media e l'ottimizzazione SEO Utilizzate il fileLa funzionalità Gantt Chart di ClickUp per sviluppare una sequenza temporale per l'esecuzione delle vostre strategie Assegnare ai membri del team attività specifiche relative alle iniziative di push e pull marketing e utilizzare la funzioneVisualizzazione del calendario di ClickUp per gestire le scadenze e garantire l'account Durante l'implementazione del piano di marketing, monitorate costantemente gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi a entrambe le strategie KPI del marketing push: Monitorare metriche come i tassi di conversione delle campagne email o la partecipazione agli eventi

KPI di pull marketing: Analizzare le fonti di traffico del sito web, i tassi di coinvolgimento sui post dei social media e la generazione di lead dal marketing contenuto

Create campi personalizzati in ClickUp per monitorare efficacemente questi KPI e adattare le vostre strategie in base ai dati sulle prestazioni

Volete scoprire altre opzioni? Continuate a leggere.

Semplificare il push marketing con ClickUp

Il push marketing è una questione di velocità e precisione. Dovete far arrivare il vostro messaggio alle persone giuste al momento giusto. Con ClickUp, potete pianificare, eseguire e monitorare le vostre campagne senza il caos.

Ecco come ClickUp vi aiuta:

Mappare l'intera campagna con ClickUp: dalle promozioni commerciali agli annunci pubblicitari, è possibile assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto

con ClickUp: dalle promozioni commerciali agli annunci pubblicitari, è possibile assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto Monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti conCampagne CRMassicurandovi che i vostri lavori richiesti dal push marketing raggiungano il pubblico giusto al momento giusto

conCampagne CRMassicurandovi che i vostri lavori richiesti dal push marketing raggiungano il pubblico giusto al momento giusto Utilizzate l'offerta completa di ClickUpstrumenti di gestione delle campagne e funzionalità/funzione per organizzare le attività, le scadenze e i risultati

Pianificate l'intera strategia di marketing utilizzando il programma di gestione delle campagneModello di piano di marketing ClickUp per organizzare le attività, fare brainstorming di idee e sviluppare campagne su tutti i canali, assicurandovi che nulla vada perduto

Il modello di piano di marketing di ClickUp vi consente di fissare obiettivi di marketing raggiungibili, di organizzare le attività in passi passaggi attuabili e di monitorare lo stato utilizzando le metriche e le analisi incorporate.

È possibile segnare gli stati delle attività come Annullato, Completato, In corso, Necessita di input e Pianificato per tenere traccia delle attività attualmente attive nel progetto.

È anche possibile aggiungere campi personalizzati e visualizzazioni per salvare le informazioni chiave del progetto e visualizzare facilmente lo stato e i risultati.

Monitoraggio delle prestazioni degli annunci in tempo reale. Grazie alle integrazioni di ClickUp, potete visualizzare l'andamento dei vostri annunci a pagamento, come Google Ads, senza lasciare la piattaforma. Avete bisogno di modificare qualcosa a metà campagna? Modificate al volo attività e Sequenza

Rimanete allineati come team. Le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp mantengono tutti sulla stessa pagina, letteralmente

Per team di marketing che si destreggiano tra molteplici campagne di marketing clickUp elimina lo stress di gestire tutte le parti in movimento, aiutandovi a creare domanda senza perdere un colpo.

Potenziamento del pull marketing con ClickUp

Il pull marketing è un gioco lungo. Servono coerenza, creatività e un piano strutturato per far sì che i potenziali clienti si rivolgano a voi. ClickUp trasforma il piano dei contenuti in un gioco da ragazzi, organizzando e monitorando le vostre strategie SEO e social media.

Ecco come ClickUp può rendere facile il pull marketing:

Pianifica il tuo calendario dei contenuti come un professionista. Utilizzate i modelli qui sopra (e qui sotto!) per pianificare i post del blog, le guide e gli aggiornamenti dei social media. Assegnate scadenze, collaborate con il vostro team di contenuti e assicuratevi che tutto sia ottimizzato per attirare il pubblico giusto

come un professionista. Utilizzate i modelli qui sopra (e qui sotto!) per pianificare i post del blog, le guide e gli aggiornamenti dei social media. Assegnate scadenze, collaborate con il vostro team di contenuti e assicuratevi che tutto sia ottimizzato per attirare il pubblico giusto Collabora senza il tira e molla. Dimenticate le interminabili catene di email. Con ClickUp, il vostro team può fare brainstorming, redigere, modificare ed eseguire in tempo reale, assicurando che ogni contenuto sia in linea con il brand e puntuale

senza il tira e molla. Dimenticate le interminabili catene di email. Con ClickUp, il vostro team può fare brainstorming, redigere, modificare ed eseguire in tempo reale, assicurando che ogni contenuto sia in linea con il brand e puntuale Monitoraggio dell'esito positivo con facilità. Utilizzate le funzionalità di reportistica di ClickUp per misurare l'efficacia dei contenuti e delle strategie SEO nel generare traffico organico

Per i marketer che mirano a costruire relazioni a lungo termine con il proprio pubblico, ClickUp aiuta a mantenere i lavori richiesti strutturati ed efficaci, trasformando nel tempo i potenziali clienti in fan fedeli.

Misurare l'impatto di entrambe le strategie con ClickUp

Sia che ci si concentri su risultati rapidi con il push marketing, sia che si giochi a lungo termine con il pull marketing, la misurazione dell'impatto è fondamentale.

Con Modello di reportistica di marketing di ClickUp è possibile tracciare le metriche chiave come il coinvolgimento, i tassi di conversione e le fonti di traffico per entrambe le strategie, il tutto in un unico posto.

Questo modello offre una soluzione semplice per il monitoraggio dei KPI, la costruzione di dashboard e visualizzazioni e la stesura rapida di reportistica con tutti i dati necessari.

È inoltre possibile aggiungere stati, campi e visualizzazioni personalizzati per monitorare lo stato di ciascun report di marketing e gestire i report di marketing, come budget, costi e risultati.

Avete bisogno di modificare una campagna push in base alle prestazioni? O Da fare per perfezionare i contenuti pull in base ai risultati SEO? Il Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp consente di visualizzare in modo chiaro e funzionale ciò che funziona e ciò che deve essere messo a punto.

Utilizzando ClickUp, semplificate il complesso mondo del marketing, sia che stiate cercando di attirare l'attenzione dei vostri clienti sia che stiate cercando di fidelizzarli. Non è solo uno strumento: è il vostro quartier generale del marketing tutto in uno, progettato per aiutare il vostro team a rimanere organizzato, agile e con un esito positivo.

Perfezionare la miscela di marketing push e pull con ClickUp

In fin dei conti, non si tratta di scegliere tra push e pull marketing, ma di sapere quando sfruttare ciascun approccio per raggiungere gli obiettivi aziendali. Il push marketing fa arrivare rapidamente il vostro prodotto ai clienti, mentre il pull marketing costruisce relazioni a lungo termine attirandoli in modo naturale.

La vera magia avviene quando si combinano le due strategie per ottenere il massimo impatto.

Ma la gestione contemporanea di questi due approcci può risultare eccessiva. È qui che interviene ClickUp. Con ClickUp piano di marketing di ClickUp è possibile razionalizzare il tutto per concentrarsi su ciò che conta: ottenere risultati e far crescere il proprio marchio.

Sia che stiate creando un'iniziativa di roadmap di marketing clickUp offre tutto ciò di cui avete bisogno per essere organizzati, collaborare senza problemi e vedere il quadro generale, il tutto in un unico posto.

Siete pronti a far progredire il vostro marchio e ad attirare clienti personalizzati?

Utilizzate la piattaforma e vedrete voi stessi la differenza. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!