Come prendere note da un video come un professionista

C'è stato un tempo in cui partecipare a conferenze dal vivo e prendere appunti dalla lavagna era la norma.

Ma oggi? Schermi digitali, lezioni su Zoom e video online sono ovunque. Eppure, l'arte di prendere appunti continua a prosperare.

Dopotutto, come ha saggiamente affermato l’autore americano Ben Casnocha: “Se non scrivi ciò che ascolti e impari, quante probabilità hai di ricordarlo?”

Ma il punto è questo: il modo di prendere appunti è cambiato notevolmente nel corso degli anni.

Oggi, gli strumenti di IA sono in grado di riassumere automaticamente i video e aiutarci a scrivere note più concise.

Ma cosa distingue un buon modo di prendere appunti da uno eccellente, e come puoi sfruttare gli strumenti di IA per ottenere il massimo dai video? Esploriamo l'argomento cercando innanzitutto di capire come prendere appunti da un video in modo efficace e perché questa pratica rimane un elemento essenziale dell'apprendimento. ✍️

Perché prendere note dai video è ancora fondamentale per l'apprendimento?

Storicamente, prendere appunti è sempre stato considerato un segno di attenzione e serietà da parte di chi studia o ascolta. Ma prendere appunti migliora davvero l'apprendimento? Ecco cosa dice la scienza:

Secondo una ricerca condotta da Audrey van der Meer e Ruud van der Weel presso l'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), le persone prendono note senza pensarci.

“Si è molto tentati di trascrivere tutto ciò che dice il docente. È come se le parole entrassero dalle orecchie e uscissero dalle dita, ma non si elaborano le informazioni in arrivo,” ha osservato.

Nel 2022, il canale YouTube Koi ha pubblicato un video con il titolo “ Perché il tuo pessimo modo di prendere appunti sta rovinando i tuoi voti . ” Nel video, il narratore spiega un concetto chiamato ‘carico cognitivo. ’

Egli paragona il nostro cervello a un telefono, dove il carico cognitivo rappresenta la batteria. Sottolinea che il nostro cervello non è progettato per il multitasking, che lo sovraccarica.

Il narratore racconta un'esperienza personale risalente al suo secondo anno di medicina, quando la sua ossessione per la presa di appunti gli impediva di concentrarsi sui pazienti. Anziché memorizzare le informazioni cruciali, faticava a porre domande pertinenti. Una volta che è passato dall'eccessiva presa di appunti all'ascolto attivo, la sua capacità di stabilire una connessione con i pazienti è migliorata in modo significativo.

Ma come funziona la presa di appunti con altri mezzi, come i video? È possibile sfruttare l'IA per facilitare la presa di appunti mentre si guarda un video? (Suggerimento: sì, ClickUp ha la soluzione che fa per te!)

Come puoi prendere note in modo più efficace da qualsiasi video?

Prendere appunti da un video funziona al meglio quando ti prepari in anticipo, controlli la riproduzione e strutturi le informazioni man mano che procedi, senza cercare di riportare tutto alla lettera.

Prima di guardare il video, prepara il formato delle note, il metodo e la durata del video

Usa i sottotitoli, le trascrizioni e i controlli di riproduzione per ridurre il carico cognitivo

Metti in pausa, riavvolgi e riepiloga/riassumi le idee chiave con parole tue

Organizza le note con titoli, elenchi puntati, indicatori temporali ed evidenziazioni

Sondaggio: qual è la tua sfida più grande quando prendi note da un video? 🎥 Stare al passo con contenuti dal ritmo serrato (in cui non è possibile prendere appunti e ascoltare allo stesso tempo) Rimanere concentrati durante i video più lunghi Organizza le tue note in modo efficace (sia durante che dopo il video) Ricordare i dettagli fondamentali al termine del video Qualunque sia la tua risposta, abbiamo una soluzione per tutte le sfide sopra citate. Continua a leggere 🙂

Prima di iniziare a prendere note da un video, fai questi passaggi per prepararti:

Ora che sei pronto, ecco alcune strategie collaudate per prendere note da qualsiasi video:

1. Attiva i sottotitoli

Una soluzione semplice al dilemma della presa di appunti è quella di utilizzare i sottotitoli.

Quando guardi i video su YouTube, ad esempio, attiva la funzionalità di sottotitoli. Questo ti permette di leggere il testo sullo schermo mentre visualizzi il video. Ciò migliora notevolmente la tua comprensione e ti mantiene più coinvolto.

Ricorda, i sottotitoli sono diversi dai sottotitoli codificati. I sottotitoli codificati includono i suoni di sottofondo e gli indizi non verbali, rendendoli ideali per le persone con disabilità uditive, mentre i sottotitoli sono pensati per gli spettatori che desiderano seguire il testo.

2. Cerca le trascrizioni dei video

Alcuni video didattici forniscono trascrizioni, che possono essere estremamente utili per prendere appunti. A differenza dei sottotitoli, una trascrizione ti consente di leggere il contenuto al tuo ritmo.

👀 Ecco una tecnica per risparmiare tempo sui video di YouTube che dispongono di una trascrizione Vai alla descrizione del video Scorri verso il basso e clicca su "Mostra trascrizione". A destra del video apparirà una trascrizione con indicazione dei tempi Scorri le sezioni pertinenti e prendi note

Se sei uno studente impegnato che deve destreggiarsi tra più corsi, questo ti sarà di grande aiuto.

Invece di rivedere intere lezioni prima di un esame, puoi cercare rapidamente nella trascrizione per trovare e ripassare le sezioni più rilevanti. Questo ti fa risparmiare tempo e ti assicura di concentrarti sulle informazioni più importanti.

Lo stress? Sparito. 🙌

💡Suggerimento da esperto: con ClickUp Brain, puoi trascrivere automaticamente le tue registrazioni con l'IA in pochi minuti. ClickUp fornisce una trascrizione ricercabile e con indicazione temporale che puoi facilmente annotare o evidenziare. Ciò rende la documentazione dei punti chiave dei video più gestibile ed efficiente.

Trascrivi le tue registrazioni senza alcuno sforzo con ClickUp Brain

3. Regola la velocità di riproduzione del video

Se il contenuto scorre troppo velocemente, rallenta la riproduzione del video a una velocità di 0,75x (o inferiore, se preferisci).

In questo modo avrai più tempo per assimilare le informazioni e prendere note, come il verbale della riunione, senza sentirti sotto pressione.

💡Consiglio da esperto: Usa la tecnica del Pomodoro 🍅 Mentre guardi video più lunghi (da 1 a 3 ore o serie di lezioni che durano decine di ore), prova la tecnica del Pomodoro per mantenere la concentrazione. Guarda il video per 25 minuti, fai una pausa di 5 minuti e ripeti. Questo ti aiuterà a rimanere vigile e a memorizzare più informazioni.

4. Metti in pausa il video per prendere note

Per le lezioni video, ascoltare attivamente le parole chiave e i concetti è fondamentale per prendere appunti in modo efficace. L'utilizzo dei sottotitoli può migliorare la tua comprensione e il tuo coinvolgimento, assicurandoti di cogliere il contenuto in modo più approfondito.

Non riesci a stare al passo con il video? Nessun problema: mettilo in pausa tutte le volte che vuoi per annotare le informazioni chiave.

💡Suggerimento da esperto: con ClickUp Clips puoi registrare lo schermo, aggiungere i tuoi commenti per rivederli in seguito e mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento per prendere note dettagliate. Questo ti permette di catturare i punti essenziali dai video e effettuare la condivisione o l'incorporazione dei clip direttamente nei tuoi ClickUp documenti per la documentazione e la revisione.

Condivisione delle tue idee in modo visivo e udibile con ClickUp Clips

🏷️ Esempio: Immagina di essere uno studente che si sta preparando per gli esami finali. Invece di faticare a stare al passo con le lezioni video dal ritmo serrato, puoi mettere in pausa e prenderti il tempo necessario per assicurarti di cogliere ogni punto chiave. In seguito, durante la revisione, rivedi i Clip specifici e le note che hai creato per assicurarti di non tralasciare nulla di importante.

Leggi anche: Come effettuare la condivisione e la collaborazione sulle note

5. Riavvolgi quando qualcosa non è chiaro

Potrebbe sembrare ovvio, ma è fondamentale: se non capisci qualcosa, riavvolgi il video e guardalo di nuovo. Continua a riavvolgerlo e a riprodurlo finché il concetto non ti è chiaro.

Questo è uno dei vantaggi principali dei video registrati: puoi seguirli al tuo ritmo. Comprendere bene l'argomento è fondamentale per prendere note accurate ed efficaci.

Anche in questo caso, ClickUp Clips può rivelarsi incredibilmente utile. Puoi registrare e catturare le parti essenziali del video e rivederle tutte le volte che vuoi mentre prendi note.

Converti facilmente i tuoi Clips di ClickUp in attività concrete

6. Organizza le note con titoli e sottotitoli

Crea una bozza aggiungendo titoli e sottotitoli basati sugli argomenti chiave trattati nel video. Questa struttura ti aiuterà a organizzare i tuoi pensieri e renderà più facile la revisione in un secondo momento.

Sebbene i documenti Google o altri strumenti digitali possano snellire il processo di presa di appunti e ridurre le modifiche che richiedono molto tempo, ClickUp Docs rappresenta un'alternativa migliore. Offre la gestione delle attività, la formattazione personalizzabile e la possibilità di incorporare video e altre risorse direttamente nei tuoi appunti.

Puoi formattare le tue note con titoli, sottotitoli e elenchi puntati, collegandoli direttamente alle attività o ad altri documenti rilevanti all'interno del tuo flusso di lavoro.

Personalizza i tuoi documenti con opzioni di stile, modelli, video e tabelle incorporati

🏷️ Esempio: I professionisti con un'agenda fitta di impegni possono utilizzare ClickUp Docs per organizzare e accedere facilmente alle note relative ai propri progetti e ai documenti importanti. Quando è il momento di prepararti per una riunione o di rispettare la scadenza di un progetto, puoi dedicarti subito alle attività più importanti senza perdere tempo a cercare tra file sparsi ovunque.

💡 Suggerimento da esperto: Assegna un codice colore alle tue note utilizzando diversi colori per rivedere i concetti principali, le domande e le idee. Questo aggiunge organizzazione visiva e aiuta durante la revisione. 🎨

7. Usa elenchi puntati per i dettagli chiave

Quando prendi appunti, elenca ogni dettaglio importante sotto forma di punto. Inoltre, dedica punti separati a:

Nuovi vocaboli o termini che non conosci

Persone importanti

Date

Concetti chiave

I punti elenco rendono le tue note più chiare e facili da seguire. Concentrandoti sui concetti principali e organizzandoli in punti elenco, puoi trasformare efficacemente le tue note in punti chiave concisi.

💡 Suggerimento da esperto: le funzionalità/funzioni Docs e ClickUp Blocco note di ClickUp ti consentono di creare elenchi puntati e organizzare le tue note in modo efficace, rendendole facili da rivedere e consultare in un secondo momento.

🏷️ Esempio: gli ingegneri che guardano le demo dei software possono utilizzare i riassunti generati dall'IA per scomporre complesse spiegazioni di codice in punti facili da comprendere.

Prendi rapidamente note, idee e promemoria utilizzando ClickUp Blocco note

Leggi anche: I migliori software di condivisione dello schermo per riunioni remote

8. Usa frasi brevi e semplici

Ricorda: stai prendendo note, non scrivendo un saggio dettagliato.

Usa frasi brevi, frammenti e abbreviazioni per trasmettere rapidamente le idee principali senza perdere tempo a trascrivere frasi lunghe.

Puoi sempre inserire dei timestamp nelle tue note per rivedere in seguito le sezioni pertinenti del video.

9. Usa parole tue

Prendi sempre note dai video usando parole tue. Questa pratica aiuta a consolidare le informazioni e rende più facile ricordarle in seguito.

Evita di copiare le parole esatte di chi parla: assimila le informazioni nel modo che ti sembra più sensato e personalizza il tuo apprendimento.

Mini-guida: Come rimanere concentrati mentre si prendono note da un video 🔕 Elimina le distrazioni: chiudi le schede non pertinenti e disattiva le notifiche 🎯 Usa la modalità Focus: se stai prendendo appunti in ClickUp Documenti, usa la modalità Focus per ridurre al minimo le distrazioni e concentrarti esclusivamente sulla creazione delle note ⏸️ Fai delle pause: metti in pausa il video e fai delle brevi pause ogni 20 minuti per memorizzare meglio le informazioni. Gli studi dimostrano che fare delle pause migliora la concentrazione e la produttività 📝 Riassumi ogni 5 minuti: fermati ogni 5-10 minuti per riepilogare/riassumere con parole tue ciò che hai appena imparato

10. Evidenzia i termini chiave, le persone e i concetti

Presta attenzione alle parole chiave, alle cifre importanti, alle date e ai concetti principali presenti nel video. Questi elementi vengono spesso evidenziati sia visivamente che verbalmente.

Evidenzia o sottolinea questi punti nelle tue note per farli risaltare.

💡 Suggerimento da esperto: ClickUp Brain, un assistente IA intelligente, ti consente di generare riassunti dei video tramite l'IA. In questo modo, puoi renderli personalizzati e riformularli per una migliore comprensione.

ClickUp Brain cerca nelle trascrizioni dei tuoi Clip le risposte alle tue domande

11. Disegna semplici diagrammi dal video

Se il video contiene diagrammi o grafici importanti, mettilo in pausa e riproducili nelle tue note.

Se prendi note in formato digitale, crea screenshot con ClickUp Clips e incorporali direttamente in ClickUp Documenti.

Per andare oltre, usa ClickUp Whiteboards per disegnare mappe mentali e visualizzare le connessioni tra i concetti chiave.

Dai vita alle tue idee con le mappe mentali di ClickUp

Secondo uno studio, prendere appunti visivamente è una strategia di apprendimento migliore rispetto al metodo tradizionale.

🏷️ Esempio: se stai guardando un webinar sulle tendenze del content marketing, puoi utilizzare la funzionalità di lavagna online di ClickUp per mappare visivamente idee e osservazioni. Questo ti permette di fare brainstorming parallelamente alle tue note, trasformando le intuizioni tratte dal video in strategie concrete.

12. Presta attenzione a segnali come il tono di voce e la musica di sottofondo

I video presentano un vantaggio unico: gli indizi non verbali, come il tono di voce, la musica di sottofondo e gli effetti sonori, spesso mettono in risalto i punti chiave.

Con ClickUp Clips puoi catturare queste sfumature senza alcuno sforzo. Essendo un'estensione gratis per Chrome, Clip ti permette di registrare lo schermo con facilità e inviare messaggi chiari e di alta qualità tramite link, email o direttamente all'interno di ClickUp.

Condivisione di registrazioni dello schermo di alta qualità con chiunque, ovunque, tramite Clip by ClickUp

13. Usa i timestamp dei video per strutturare le tue note

Alcuni video includono indicatori temporali o capitoli, che possono essere un'ottima guida per organizzare i tuoi appunti. Usa questi indicatori temporali come titoli nei tuoi appunti ed elabora un elenco dei dettagli chiave sotto ciascuno di essi.

Questo metodo garantisce che le tue note seguano il flusso logico del video.

ClickUp Brain ti consente di trascrivere automaticamente i video con l'aggiunta di indicatori temporali. In seguito, potrai facilmente cercare e organizzare le tue note in base ai momenti salienti.

💡 Suggerimento da esperto: organizza le tue note con tag ed etichette In ClickUp Documenti, puoi aggiungere tag o etichette a sezioni specifiche delle tue note. Usa tag come "Importante", "Da rivedere in seguito" o "Concetto chiave" per classificare efficacemente le tue note. Questo ti aiuta quando devi rivedere rapidamente determinate sezioni.

Quale mentalità ti aiuta a prendere note migliori dai video?

I suggerimenti che abbiamo discusso finora migliorano l'efficienza e l'efficacia della presa di appunti.

Per cominciare, ricorda sempre che le note sono la tua registrazione personale di ciò che hai visualizzato. Servono ad aiutarti a rivedere e a ricordare. Non sono trascrizioni!

Ecco come dovresti affrontare la presa di appunti:

Concentrati sui concetti principali, non su ogni minimo dettaglio

Usa elenchi puntati o mappe mentali

Inserisci trigger per la memoria

Personalizza le tue note

Crea note che ti saranno utili (e comprensibili) anche mesi dopo

Dopo aver applicato queste strategie, dovrai rivedere e perfezionare le tue note.

Come rivedi e migliori le note dopo aver guardato un video?

Rileggere le note subito dopo aver guardato il video aiuta a individuare le lacune, chiarire le idee e rafforzare la memoria. Riscrivere i riassunti, riorganizzare gli elenchi puntati e semplificare il linguaggio garantisce che le note rimangano utili anche settimane o mesi dopo.

Rivedere le tue note è la parte più importante della presa di appunti (a parte, ovviamente, guardare il video o partecipare al seminario, ecc.).

Questo ti aiuta a identificare lacune, informazioni fuori posto o aree che necessitano di chiarimenti.

Ecco i passaggi che possono aiutarti a perfezionare le tue note tratte dal video e a memorizzare bene queste informazioni:

1. Rivedi e controlla le tue note

Rivedi tutte le note che hai preso dal video. Verifica:

Informazioni mancanti

Punti sui quali vorresti avere maggiori dettagli

Idee e parole chiave da sottolineare o evidenziare

Elementi da trasformare in elenchi puntati

Punti chiave che devono essere inseriti in una sezione separata per facilitarne la comprensione

Qualsiasi informazione che ora ritieni superflua

Interruzioni nel flusso di informazioni

Come suggerito sopra, prova ClickUp Brain per perfezionare i tuoi appunti generando automaticamente riassunti basati sull'IA dei tuoi contenuti video.

🏷️ Esempio: immagina un project manager che sta rivedendo la registrazione di una riunione di team. Utilizzando ClickUp Brain, trascrive e riassume la discussione, evidenziando gli elementi chiave e le decisioni prese. Questo gli permette di perfezionare rapidamente i propri appunti, assicurandosi che tutti i punti critici siano stati catturati e comunicati in modo efficace al team.

2. Riscrivi (o digita) le informazioni per memorizzarle meglio

Sì, hai capito bene. Ripetere ciò che hai imparato con parole tue può aiutarti a comprenderlo e a memorizzarlo meglio.

Quindi, che tu abbia preso note su carta o in formato digitale, scrivi un riepilogo/riassunto con parole tue per consolidare ciò che hai imparato.

Se le informazioni contengono concetti complessi, prova a creare una mappa mentale per collegare tra loro i vari argomenti.

In che modo l'IA può aiutarti a prendere note dai video in modo automatico?

Sebbene saper prendere appunti in modo efficace sia un'abilità che tutti dovremmo possedere, a volte vorremmo semplicemente ascoltare la condivisione senza stressarci per gli appunti.

Beh, ora puoi farlo!

Prova IA Notetaker Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni con chiare etichette dei relatori utilizzando ClickUp AI Notetaker

Il sistema di presa appunti basato sull'IA di ClickUp garantisce che ogni punto della discussione venga registrato e trasformato in una trascrizione utilizzabile e in un elenco di cose da fare.

Basta aggiungere il programma per prendere appunti alla tua chiamata su Zoom, Google Meet o Teams. Al termine della chiamata riceverai un riepilogo/riassunto e una trascrizione. Niente di più facile!

Inoltre, le note vengono archiviate all'interno di ClickUp, così puoi utilizzare l'IA per cercarle e trovare le risposte alle tue domande in qualsiasi momento, anche settimane dopo.

E non è tutto. Con un solo clic, puoi trasformare qualsiasi parte delle note in un'attività di ClickUp utilizzando l'IA. Con un altro clic, puoi effettuare la condivisione in un canale di chat in modo che chiunque abbia bisogno delle informazioni possa accedervi.

Non c'è dubbio. Gli appunti possono aiutarci a diventare tutti studenti migliori. Ma prendere appunti non significa semplicemente scarabocchiare tutto ciò che si sente in un video. È un'abilità che, se utilizzata bene, può fungere da ottimo strumento di memorizzazione e farti risparmiare tempo per le revisioni future.

ClickUp può semplificare il tuo percorso verso una presa di appunti efficace ed efficiente. Usa ClickUp Brain per riassumere i video esistenti con l'IA, ClickUp Clips per creare clip video per appunti dettagliati, ClickUp Docs per incorporare clip video e formattare gli appunti e ClickUp Whiteboards per visualizzare i concetti. Oppure, aggiungi semplicemente ClickUp AI Notetaker alla chiamata e ottieni subito appunti pronti all'uso.

Sei pronto a provare queste funzionalità/funzioni dal vivo? Registrati gratis su ClickUp e scopri come prendere appunti in modo più efficiente! ✏️