Come prendere note stenografiche in modo efficace

Se vedete le note scritte a mano di un giornalista, è probabile che troviate pagine e pagine di graffi casuali.

Non si tratta di cattiva scrittura. Si tratta di stenografia, ed è normale che sia così.

Un tempo abilità indispensabile per studenti, reporter, giornalisti e segretarie di tutto il mondo, le note scritte a mano sono diventate obsolete con l'avvento dei meccanismi di registrazione digitale.

Ma è ancora utile, soprattutto quando la tecnologia fallisce e si ha a disposizione solo la fidata carta e penna per prendere appunti. Inoltre, non sarebbe bello conoscere un'abilità usata da meno dell'1% della popolazione mondiale ?

Da fare, quindi, per costruire il proprio sistema di stenografia? Cominciamo con le basi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

La stenografia è un modo rapido ed efficiente per prendere note utilizzando simboli e abbreviazioni

Migliora la velocità di presa degli appunti e la conservazione della memoria e riduce il disordine delle note

Scegliete tra i sistemi più diffusi - Gregg, Pitman e Teeline o createne uno vostro

Le tecniche più comuni includono l'uso di simboli per le parole, l'abbreviazione di termini standard e l'attenzione all'ortografia fonetica

Per esercitarsi, scegliete un sistema di scrittura stenografica, create un dizionario personalizzato e semplificate le abbreviazioni per una scrittura più veloce

Migliorate le vostre abilità di stenografia con le funzionalità di ClickUp che vi aiutano a prendere appunti e a ottimizzare il vostro flusso di lavoro complessivo

Cosa sono le note stenografiche?

Le note stenografiche sono un modo rapido e conciso di registrare le informazioni, utilizzando simboli e abbreviazioni per catturare rapidamente le idee invece di scrivere frasi complete.

Vi aiuta a concentrarvi sulle informazioni chiave invece di scrivere cose inutili. Pensate a come Marie Kondo-ingrandisce le vostre note, conservando solo le parti rilevanti.

Scrivere in modo stenografico significa anche mantenere le cose semplici. L'uso di simboli e abbreviazioni può far risparmiare tempo ed energia, permettendovi di concentrarvi più sul contenuto che sull'atto stesso di scrivere.

📌 Esempio

Se state partecipando a una riunione su una nuova campagna di marketing, ecco come potrebbero essere le vostre note stenografiche.

john: → su TMR entro venerdì

emma: "Bf per il CL? Bf per CL? incontro scdl per mercoledì"_

Simboli stenografici utilizzati:

→ = Follow-up

TMR = Rapporto sul mercato target

Fri = Venerdì

? = Domanda

Bf = Brief

CL = lancio della campagna

Scdl mtg = riunione di programmazione

Wed = Mercoledì

Ecco il significato di queste note:

seguire il rapporto sul mercato di riferimento con John entro venerdì

chiedete a Emma un brief per il lancio della campagna. Fissa una riunione con lei per mercoledì"

💡Pro Tip: Uno dei modi migliori per sfruttare la scrittura stenografica è quello di imparare un sistema di stenografia che vi si addica e che sia adatto a voi creare la propria strategia di presa di note . Scrivete la stenografia in un modo che vi sembra sensato.

Perché la stenografia è utile per prendere le note

Se dovessimo descriverla in una frase, la stenografia è come un codice per scrivere. Porta il vostro prendere appunti da un lento strisciare di tartaruga a uno sprint di lepre - e in questo caso, vincete voi!

Con la stenografia si colma il divario tra la comunicazione parlata e quella scritta, rendendo la trascrizione più veloce e più facile, il che è particolarmente utile nelle riunioni e nelle conferenze.

Un altro motivo per cui la stenografia è preziosa è la sua capacità di migliorare la concentrazione: invece di impantanarsi a scrivere ogni parola, la stenografia costringe a concentrarsi sul messaggio principale.

Tiro, il segretario di Cicerone, il famoso oratore romano, creò uno dei primi sistemi di stenografia, chiamato "note tironiane", per annotare rapidamente discorsi e dibattiti. Il suo metodo era così valido che divenne lo standard per i senatori romani.

Oggi la stenografia si è evoluta in sistemi come la stenografia Gregg e la stenografia Teeline (di cui parleremo tra poco!), perfetti per tutti coloro che hanno sempre pensato: " Ci deve essere un modo più veloce per scriverlo" !"

Chi usa la stenografia?

La stenografia non è solo per la reportistica e i giornalisti, ma è accessibile a chiunque:

Per istanza:

Studenti: La stenografia vi permette di tenere il passo con lezioni dal ritmo serrato. La velocità di presa delle note è importante quando si partecipa a lezioni lunghe oprendere le note da un video Professionisti: Spesso le riunioni importanti si svolgono rapidamente e la stenografia aiuta a tenere il passo. Vi aiuta aannotare con facilità i verbali delle riunioni Appassionati: La stenografia può essere una sfida affascinante per chi ama risolvere i rompicapo linguistici. È anche un ottimo modo per documentare i processi creativi, combinando l'arte linguistica, un po' di storia e un sacco di divertimento per il cervello!

La stenografia vi permette di tenere il passo con lezioni dal ritmo serrato. La velocità di presa delle note è importante quando si partecipa a lezioni lunghe oprendere le note da un video

Benefici della stenografia

I vantaggi della stenografia sono numerosi. Ecco cosa otterrete se iniziate oggi stesso.

Velocità: Scrivere fino a più di 200 parole al minuto con sufficiente pratica. La velocità è fondamentale soprattutto quando è necessario acquisire informazioni dettagliate in poco tempo

Scrivere fino a più di 200 parole al minuto con sufficiente pratica. La velocità è fondamentale soprattutto quando è necessario acquisire informazioni dettagliate in poco tempo Clarità: Imparate a scrivere con meno parole, per ottenere meno confusione e note più chiare. La stenografia costringe a distillare le informazioni fino alla loro essenza, il che significa che le note sono più precise e mirate

Imparate a scrivere con meno parole, per ottenere meno confusione e note più chiare. La stenografia costringe a distillare le informazioni fino alla loro essenza, il che significa che le note sono più precise e mirate **Essere quello che ottiene sempre tutti i dettagli durante le riunioni. In qualsiasi impostazione professionale, perdere i dettagli chiave può essere dannoso. La stenografia vi garantisce di catturare ogni informazione vitale

Aumento della memoria: La stenografia aiuta a conservare meglio le informazioni, concentrandosi su ciò che è importante

La stenografia aiuta a conservare meglio le informazioni, concentrandosi su ciò che è importante **Tutto ciò di cui avete bisogno è carta e penna per iniziareapp per prendere note non è facilmente accessibile

Sistemi stenografici popolari

La stenografia si è evoluta nel corso dei secoli, dando origine a diversi sistemi progettati per garantire velocità ed efficienza. Diamo un'occhiata più da vicino:

1. Stenografia Gregg

Creata da John Robert Gregg, la stenografia di Gregg è una metodo per prendere le note che È particolarmente utile per gli studenti e i professionisti che devono trascrivere rapidamente le parole pronunciate.

esempio: Scrivere la parola "fotografia" in stenografia Gregg potrebbe tradursi in simboli per "f-t-o-g-r-f", concentrandosi sui suoni, non sull'ortografia.

2. Stenografia Pitman

Sviluppato da Sir Isaac Pitman, questo sistema utilizza tratti di spessore diverso per i vari suoni. I tratti più spessi sono per le consonanti vocali, mentre quelli più sottili sono per le consonanti non vocali.

La stenografia di Pitman è spesso preferita da chi ha bisogno di precisione.

esempio: Le consonanti vocali come la "b" sono scritte con tratti spessi, mentre le consonanti non vocali come la "p" sono più sottili.

3. Stenografia Teeline

Pensata per i giornalisti, Teeline semplifica l'alfabeto per una scrittura più veloce. È particolarmente utile per chi ha bisogno di prendere appunti in modo rapido ed efficiente.

esempio: La parola "riunione" potrebbe essere scritta come "mtg", concentrandosi solo sui suoni e sulle lettere essenziali.

Ogni sistema di stenografia ha il suo fascino unico, ma tutti hanno un obiettivo comune: la stesura della parola "riunione" semplificare la stesura delle note .

Tecniche e simboli di base della stenografia

Per iniziare a lavorare con la stenografia, ecco alcune delle tecniche fondamentali di cui avrete bisogno:

Simboli: Rappresentare intere parole con simboli per evitare di scrivere troppo. Familiarizzate con i simboli più comuni, come l'uso di una semplice linea o di una curva per rappresentare una parola comune come "il" o "e" 🔣

Rappresentare intere parole con simboli per evitare di scrivere troppo. Familiarizzate con i simboli più comuni, come l'uso di una semplice linea o di una curva per rappresentare una parola comune come "il" o "e" 🔣 Abbreviazione: Abbreviare parole comuni come "w/" per "con" o "b/c" per "perché" Le abbreviazioni aiutano a ridurre il tempo di scrittura, il che è particolarmente utile in ambienti dal ritmo serrato 🖊️

Abbreviare parole comuni come "w/" per "con" o "b/c" per "perché" Le abbreviazioni aiutano a ridurre il tempo di scrittura, il che è particolarmente utile in ambienti dal ritmo serrato 🖊️ Fonetica: Concentratevi sul suono delle parole, non sulla loro ortografia. ad esempio, "Night" può diventare "nyt". La fonetica si occupa di semplificare l'ortografia, il che aiuta a velocizzare il processo di scrittura 🎶

Concentratevi sul suono delle parole, non sulla loro ortografia. ad esempio, "Night" può diventare "nyt". La fonetica si occupa di semplificare l'ortografia, il che aiuta a velocizzare il processo di scrittura 🎶 Tecniche di velocità: L'obiettivo finale è la velocità di stenografia. Elencate tutti i vostri simboli in un documento in modo da poterli incollare e copiare quando necessario. Se si opta per la vecchia scrittura a mano, esercitarsi sul movimento della mano per ottenere tratti rapidi 🏃

Come esercitarsi con la stenografia in modo efficace

Per padroneggiare la stenografia, è necessario avere l'approccio e gli strumenti giusti. Ecco una guida con passaggi:

Passaggio #1: Scegliete il vostro sistema

Scegliete il sistema più adatto alle vostre esigenze. Se lo utilizzate per il giornalismo, potreste voler utilizzare il sistema Teeline. Se siete studenti, potreste voler utilizzare il sistema Gregg o Pitman, relativamente più semplice.

Passaggio #2: imparare le basi

Familiarizzate con le tecniche e i simboli essenziali. La pratica è la chiave per imparare la stenografia. Potete anche collaborare con un partner per esercitarvi in tempo reale, rendendo l'apprendimento più interattivo.

Utilizzate risorse come il dizionario di stenografia Gregg o le guide pratiche per aiutarvi a padroneggiare i fondamenti. Se avete in programma di creare il vostro sistema di stenografia, dovete imparare bene le basi.

Passaggio #3: utilizzare gli strumenti per l'efficienza

La scrittura stenografica è veloce, ma strumenti come ClickUp renderlo più efficiente. Sia che si voglia utilizzare L'IA per prendere le note o volete collaborare con i vostri colleghi, ClickUp ha tutto!

🗒️ Prendere note con il blocco note

Le note diventano attività e piani d'azione, quindi perché non semplificare il processo? Blocco note di ClickUp vi aiuta a gestire senza soluzione di continuità organizzare le note in liste di controllo o in qualsiasi altro formato personalizzato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-28.gif ClickUp Notepad: brevi note a mano /$$$img/

Organizzate le vostre note e trasformatele in attività tracciabili con ClickUp Notepad

Volete far scattare un'azione? Basta trasformare i vostri rapidi scarabocchi in attività tracciabili con scadenze, assegnatari e priorità.

Inoltre, le funzionalità di modifica di ClickUp rendono le note chiare e visivamente accattivanti. Accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, sia da mobile che da desktop, questo è lo strumento perfetto per prendere appunti in modo più intelligente!

📃 Strategia e collaborazione con Documenti

Siamo realisti; la collaborazione rende tutto più facile ! Ma decodificare gli scarabocchi di qualcun altro non è un problema per la scrittura stenografica? Non con ClickUp!

Create e condividete un dizionario di stenografia per tutto il team o un foglio informativo con Documenti ClickUp in modo da non creare più confusione su simboli o abbreviazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-29.gif ClickUp Documenti: note brevi a mano /$$$img/

Semplificare il lavoro di squadra e la strategia di stenografia con ClickUp Docs

Personalizzate le voci, collaborate in tempo reale e collegate le note alle attività per mantenere tutti allineati.

Fatto divertente: Tra gli stenografi, G.D. Bist, stenografo e dattilografo indiano nato nel 1920, detiene il record mondiale di velocità, scrivendo 250 parole al minuto.

Collaborare utilizzando le note visive con le lavagne online

Volete fare un passo avanti nella collaborazione? Il Lavagne online ClickUp la funzionalità/funzione di ClickUp Whiteboards è una tela virtuale che consente al team di elaborare strategie di stenografia in modo visivo. Mappate i flussi di lavoro, connettete le idee e convertite istantaneamente i concetti in attività realizzabili senza dover fare avanti e indietro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-441-1400x935.png ClickUp Whiteboard: brevi note a mano /$$$img/

Brainstorming di strategie con il team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Automazioni del flusso di lavoro con Brain

Da fare: IA e stenografia lavorano insieme? Beh, prosperano insieme! ClickUp Brain è il vostro strumento personale di IA "ask-me-anything" che connette le attività, i documenti e le conoscenze del team per fornire risposte istantanee e automatizzare i lavori ripetitivi.

Avete bisogno di un riepilogo/riassunto delle note della riunione del mese scorso? Controlla. Volete convertire il contenuto di un documento in una traccia chiara per una relazione? Ricontrollate! Da fare: chiedere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-442.png ClickUp Brain /$$$img/

Ottieni risposte istantanee a tutte le tue domande sul flusso di lavoro con ClickUp Brain

Abbinate Brain a Automazioni ClickUp non dovrete più preoccuparvi di perdere attività o di attivare follower. Nessun dettaglio perso, nessuna perdita di tempo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-443.png Automazioni ClickUp /$$$img/

Utilizzare le Automazioni ClickUp per i follower

ClickUp non solo vi aiuta a prendere appunti, ma migliora anche il vostro flusso di lavoro.

Convertire le note stenografiche in attività tracciabili

Trasformare le note delle riunioni in riepiloghi/riassunti chiari e attuabili

Modificate, aggiornate e perfezionatenote condivise in tempo reale

Mantenete tutte le note, le attività e gli aggiornamenti in un unico luogo organizzato

Passaggio #4: Impostazione degli obiettivi di miglioramento

La disciplina è importante quando si impara la stenografia, soprattutto per motivi professionali. Fissate obiettivi chiari e misurabili per monitorare il vostro stato di stenografia.

**Sia che si tratti di aumentare la velocità o di padroneggiare nuovi simboli, scegliete degli oggetti da giocare e rivalutateli regolarmente per rimanere concentrati e motivati

💡Pro Tip: Concentratevi sulla padronanza di un sistema stenografico alla volta per evitare confusione. Una volta acquisita dimestichezza, potete sperimentare la combinazione di più sistemi in una miscela unica per ottenere un'efficienza ancora maggiore.

Best Practices per una stenografia efficace

Per ottenere il massimo dalla stenografia, tenete a mente queste best practice:

📝 Esercitarsi regolarmente

Come per qualsiasi altra abilità, la pratica rende perfetti! La pratica regolare aiuta a rafforzare ciò che si è imparato. Dedicate ogni giorno un po' di tempo all'esercizio della stenografia, anche solo per 15 minuti

Più ci si esercita, più si diventa veloci e precisi.

📝 Sviluppare un dizionario personale

Un dizionario personale è prezioso, soprattutto quando si lavora con un vocabolario specializzato. Create un dizionario di stenografia con simboli personalizzati per i termini comuni e i nomi specifici per le vostre esigenze Questo rende la presa di note più facile e la stenografia più personalizzata ed efficiente.

📝 Mantenere la semplicità

Evitate di complicare le vostre note con abbreviazioni eccessive. La semplicità è la chiave per una stenografia efficace.

Errori comuni da evitare nella stenografia

Sebbene la stenografia possa essere incredibilmente utile, è facile cadere in queste trappole:

❌ Prendere note troppo dense

Non complicate la stenografia con troppe abbreviazioni. Mantenete le cose semplici per chiarezza, perché le note dense sono difficili da decifrare in seguito. L'obiettivo è scrivere velocemente le informazioni, non creare un codice top-secret Questo facilita le collaborazioni professionali.

❌ Affidarsi solo alla memoria

È facile dimenticare i simboli stenografici, soprattutto se si è alle prime armi. Tenete sempre a portata di mano il vostro dizionario di stenografia.

❌ Non rivedere le note

Gli appunti stenografici non rivisti possono diventare un rompicapo in seguito. Rivedere prontamente le note stenografiche permette di non dimenticare dettagli importanti.

Migliora le tue abilità stenografiche con ClickUp

Sia che scegliate il sistema Gregg, Pitman o Teeline, sia che ne creiate uno vostro, le note stenografiche si basano sulla pratica, sulla semplicità e sull'uso degli strumenti giusti.

ClickUp aggiunge un'altra dimensione alla stenografia, in quanto software di gestione dei documenti che vi aiuta a catturare le note, a trasformarle in attività e a tenerne traccia senza sforzo.

