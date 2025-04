10 alternative a Apple Notes per prendere appunti digitali nel 2025

Le app per prendere appunti vi aiutano a catturare le vostre idee brillanti, a fare promemoria e a organizzare i vostri pensieri per utilizzarli al momento giusto, e molto altro ancora.

Grazie a funzionalità avanzate come il riepilogare/riassumere con l'IA, la collaborazione continua e altro ancora, possono diventare il vostro secondo cervello. Ma se utilizzate Apple Notes solo per prendere note, potreste perdere alcune funzioni avanzate di altre app per prendere appunti.

Per aiutarvi a scegliere una potente alternativa a Apple Notes che vada oltre il semplice prendere appunti, abbiamo messo insieme un elenco di 10 app interessanti. Queste app vanno oltre il semplice prendere appunti e si dimostrano ottime alternative ad Apple Notes.

Esplorate queste alternative a Apple Notes e trovate quella che fa per voi!

**Cosa cercare nelle alternative a Apple Notes?

Trovare un'alternativa a Apple Notes non significa solo sostituire il programma L'app per prendere appunti per Mac con un'altra opzione; è necessario esaminarne gli aspetti più fini. La migliore app per prendere appunti oggi ha tutte le seguenti funzionalità/funzione:

Facilità di organizzazione: Se avete l'abitudine di annotare le cose in modo casuale, le vostre note inizieranno a sembrare disordinate se non organizzate correttamente. Pertanto, l'app per prendere appunti dovrebbe avere la capacità di organizzare le note in una struttura logica, comprese cartelle a più livelli, opzioni avanzate di tag o persino funzionalità di project management, se applicabile

Le note sono ricche di contenuti multimediali: Le note non devono contenere solo testo, ma anche tabelle, liste di controllo, diagrammi, immagini o altri contenuti multimediali. Prendete quindi in considerazione le alternative a Apple Clip che supportano l'inserimento di immagini, registrazioni audio o persino video per migliorare le vostre note

**Scegliere un'app con una solida funzionalità di collaborazione, soprattutto se si lavora in team. È possibile condividere le note in collaborazione, creare attività o impegni per i membri del team, aggiungere promemoria e lasciare commenti per una chiara comprensione

Funzionalità/funzione multipiattaforma : Non tutti amano essere limitati all'ecosistema Apple. A differenza di Apple Notes, che lavora solo con i dispositivi iOS, si potrebbe preferire le app per prendere appunti che lavorano su più dispositivi e piattaforme diverse

Il vantaggio dell'IA: App all'avanguardia per prendere nota ora sfruttare l'IA per prendere note per potenziare il vostro flusso di lavoro. Esplorate funzionalità come i riepiloghi intelligenti che condensano automaticamente le chiavi, gli strumenti per la generazione di contenuti che vi aiutano a fare brainstorming o la possibilità di generare automaticamente elementi d'azione dalle vostre note e attività

Le 10 migliori alternative alle note di Apple da usare nel 2024

Ora che sapete a quali funzionalità/funzione dare la priorità, esploriamo 10 eccellenti alternative a Apple Notes, ognuna delle quali offre funzioni uniche per soddisfare le diverse esigenze:

1. ClickUp

Per gli utenti che cercano un'app per prendere appunti solida, collaborativa, ricca di funzionalità e potente, ClickUp è la scelta ideale. La piattaforma va oltre le semplici funzionalità/funzione di annotazione, offrendo un'area di lavoro potente in grado di integrare facilmente tutta la produttività, l'annotazione e il piano di progetto in un'unica piattaforma.

cattura le idee in movimento, ovunque e in qualsiasi momento, con ClickUp Notepad_ ClickUp Blocco note è il luogo ideale per annotare le vostre note, catturare idee, fare brainstorming e organizzare i vostri appunti con facilità. Ti aiuta ad assegnare le note al tuo team, trasformandole in attività tracciabili a cui puoi accedere da qualsiasi luogo. Basta annotare un'idea e convertirla in elementi d'azione con liste di controllo.

Grazie alle funzionalità di trascinamento e rilascio, è possibile spostare facilmente gli elementi all'interno della lista di controllo e organizzarli in base a date di scadenza, priorità, assegnatari e altro ancora. Inoltre, le note possono essere formattate con una ricca modifica, che include immagini, GIF, video e altro ancora.

assegnare facilmente attività e aggiungere commenti in ClickUp Docs

Inoltre, con Documenti ClickUp clickUp Docs è un'applicazione che consente di integrare le note e di aggiungere facilmente documenti o allegati. Grazie alla collaborazione in tempo reale, alla ricca formattazione, ai controlli sulla privacy e ai documenti basati sull'IA, è possibile tenere sotto controllo le idee e fare di più con le proprie note.

riassumete documenti e testi in pochi secondi con ClickUp AI_ ClickUp Brain vi aiuta a combinare la potenza delle idee umane con quella dell'IA. È la prima rete neurale al mondo che connette attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con l'IA.

La si può utilizzare per convertire le note audio o gli appunti delle riunioni in attività realizzabili, per riepilogare documenti dettagliati in note concise e persino per creare contenuti utilizzando semplici prompt.

Inoltre, con il Modello di note giornaliere di ClickUp questo modello consente di organizzare facilmente tutte le note e di mapparle rispetto ai propri obiettivi. Questo modello è ideale per i principianti e include input predefiniti facili da usare per aiutarvi a prendere note dettagliate, pianificare attività e monitorare lo stato.

In questo modo, va oltre la semplice app per prendere appunti e può diventare un assistente completo per la produttività e il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare, organizzare e collaborare su note, attività, programmi e documenti, il tutto in un'unica piattaforma

Utilizzo ClickUp University Ricerca universale una robusta funzione di ricerca per aiutarvi a trovare le note nell'intera area di lavoro, indipendentemente dalla loro categorizzazione

Catturare pensieri e ispirazioni in qualsiasi momento, utilizzando la funzione di ricerca universale di ClickUp ClickUp mobile app e l'estensione per Chrome per annotare note, accedere a quelle esistenti e mantenere sempre la produttività

Mantenete le vostre note meticolosamente organizzate con Attività di ClickUp Tag un sistema flessibile di tag. Assegnate tag per categorizzare le vostre note in base all'argomento, al progetto o a qualsiasi altro criterio pertinente per recuperare facilmente le informazioni

Master I comandi slash intuitivi di ClickUp per formattare il testo, creare attività o assegnare note al volo

Convertire le note in veri e propri documenti ClickUp, consentendo di integrare i media, assegnare attività e sfruttare le funzionalità di collaborazione in tempo reale

Prendere note anche quando si è offline, con funzioni di accesso e modifica delle note esistenti, creazione di nuove note e sincronizzazione delle modifiche quando si dispone di una connessione Internet stabile

Incorporare immagini, file e collegati direttamente nelle note per aggiungere un contesto più ampio

Integrazione delle note con Mappe mentali ClickUp o fate un brainstorming con i vostri team usando Lavagne online ClickUp che vi permettono di visualizzare le vostre idee e di organizzare i vostri progetti senza soluzione di continuità

Leva ClickUp Brain per la creazione di contenuti di alta qualità, la creazione di attività e altri usi

Migliaia di modelli pronti all'uso per registrare le vostre idee, catturare note rapide ed elementi d'azione

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp abbia funzionalità/funzione superiori, potrebbe avere una curva di apprendimento ripida rispetto a una semplice app per prendere appunti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Notion IA

Via

[Nozione]

Notion è un'area di lavoro personalizzabile con diverse funzionalità, come la creazione di documenti e wiki, la gestione di progetti e anche la semplice presa di note. Con Notion IA, prendere appunti è semplice: è possibile trovare note e altre informazioni nell'area di lavoro, convertire le note in documenti o in altri approfondimenti utilizzando l'IA writer e utilizzarlo come assistente personale.

Le migliori funzionalità di Notion IA

Scrivere note e archiviarle in un'area di lavoro centralizzata con altre risorse come wiki, documenti e progetti

Sfrutta la potenza dell'IA per creare note, catturare memo vocali e convertirli in diversi formati

Organizzare le note in documenti e altre pagine per strutturare le informazioni nel modo più adatto alle vostre esigenze

Arricchite le vostre note con immagini, video, registrazioni audio e persino snippet di codice incorporati per un'esperienza di scrittura più dinamica

Collaborazione con il team grazie alla modifica, ai commenti e all'assegnazione di attività in tempo reale

Limiti dell'IA di Notion

La flessibilità di Notion IA può anche essere un'arma a doppio taglio. L'enorme numero di opzioni personalizzate potrebbe richiedere un po' di tempo per essere apprese e padroneggiate

Sebbene il piano Free di Notion sia funzionale, la maggior parte delle funzionalità/funzione essenziali sono bloccate dietro sottoscrizioni a pagamento

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile come componente aggiuntivo al prezzo di $$$a per membro al mese

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) **Capterra: 4.8/5 (2000+ visualizzazioni)

3. OneNote

via

[Microsoft OneNote]

Microsoft OneNote è un prodotto di Office 365 che consente di prendere note senza problemi e di integrarle con altre app di Microsoft 365, come Word, Excel e altre ancora. Questo lo rende una scelta conveniente per chi ha già investito nell'ecosistema Microsoft. OneNote è incluso nella maggior parte delle sottoscrizioni a Microsoft 365, il che lo rende un'opzione conveniente per chi già utilizza la suite.

Inoltre, OneNote ha alcune potenti funzionalità che consentono di prendere note audio, riepilogare le discussioni di una riunione di team in note di riunione e creare elenchi di cose da fare a partire da semplici note.

Le migliori funzionalità/funzione di OneNote

Scrivere note e integrarle con altri prodotti Microsoft Office 365, rendendolo l'opzione ideale per le vostre esigenze aziendali

Organizza le note utilizzando taccuini e sezioni digitali, imitando la struttura familiare di un taccuino fisico

Accesso alle note su diversi dispositivi grazie alla disponibilità di OneNote su Windows, Mac, Android e iOS

Limiti di OneNote

Non è l'opzione ideale come app indipendente, in quanto è traguardo di chi già utilizza l'ecosistema Office 365

Sebbene OneNote consenta funzionalità/funzione di base per la collaborazione, potrebbe non essere robusto come alcuni concorrenti per progetti complessi di lavoro in team

Prezzi di OneNote

Disponibile gratis con una sottoscrizione a Microsoft 365

Senza Microsoft 365, $6,99/mese o $69,99/anno per 1 TB

Valutazioni e recensioni su OneNote

G2: 4,5/5 (1800+recensioni)

4,5/5 (1800+recensioni) Capterra: 4.6/5 (1500+recensioni)

4. Evernote

via

[Evernote]

Il prossimo nel nostro elenco di alternative a Apple Notes è Evernote, un player di lunga data noto per le sue funzionalità/funzione e la sua versatilità. È nato come strumento principale di app principale per prendere appunti su Android e iOS. Ma nel corso degli anni, si rivolge a un ampio intervallo di utenti, dagli studenti che gestiscono ricerche ai professionisti che organizzano progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Scrivere note con potenti funzionalità/funzione, tra cui il web clipping, il riconoscimento della scrittura a mano, potenti funzionalità di ricerca e integrazioni con vari strumenti di produttività

Prendete note e accedete a quelle esistenti anche senza connessione a Internet e sincronizzatele in seguito, rendendo Evernote comodo per gli utenti in movimento

Organizzate le vostre note utilizzando taccuini e un sistema flessibile di tag per recuperare le informazioni in modo efficiente

Accedere alle note su tutti i dispositivi grazie alla disponibilità di Evernote su Windows, Mac, Android e iOS

Limiti di Evernote

Il piano Free limita lo spazio di archiviazione e alcune funzionalità, con un solo taccuino e un massimo di 50 note, ostacolando potenzialmente gli utenti più esperti

L'abbondanza di funzionalità/funzione di Evernote può essere eccessiva per i nuovi utenti che potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi

Prezzi di Evernote

free Forever : Personale

Personale Personale : $14,99/mese

: $14,99/mese Professionale: $17,99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (2000+recensioni)

4.4/5 (2000+recensioni) Capterra: 4.4/5 (8000+recensioni)

5. Ossidiana

via

[Obsidian]

Obsidian è un'app privata e flessibile per prendere appunti che non vuole essere solo una semplice app per scrivere e organizzare le note, ma anche per creare una mappa mentale. A concorrente di Notion e ad altre opere visive app per l'organizzazione, Obsidian è adatto ai lavoratori della conoscenza, agli studenti e a chiunque voglia connettere le proprie idee alle risorse. Sfrutta un concetto chiamato "note collegate" per promuovere una rete di informazioni interconnesse.

Le migliori funzionalità/funzione di Obsidian

Scrivere e formattare le note utilizzando Markdown, un linguaggio di markup leggero che offre flessibilità e controllo sulla formattazione del testo

Creare una rete di note interconnesse, per esplorare le relazioni tra le idee e costruire una base di conoscenze completa

Memorizzare le note localmente sul dispositivo, per completare il controllo sui dati

Usate Discord e i suoi forum di discussione per l'assistenza, la reportistica dei bug e l'aiuto alle vostre query da parte di altri utenti di Obsidian

Collegare qualsiasi cosa, dalle idee, alle persone, ai luoghi, ai libri e perfino ai wiki, rendendolo un ottimo strumento di consultazione Alternativa a Notion Limiti ossidiani

Ha una curva di apprendimento ripida a causa del suo approccio unico che richiede un certo investimento nell'apprendimento dei concetti e delle funzioni principali

Prezzi di Obsidian

Uso personale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Uso commerciale: $50/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.9/5 (20+Voti)

6. Orso

via {\an8}Che cosa? Simplenote è un'app per prendere appunti semplice e priva di distrazioni, che privilegia la presa di note di base rispetto a tutto il resto. È gratis, offre funzionalità/funzione di collaborazione e aiuta a organizzare le note utilizzando i tag per una ricerca immediata.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplenote

Carica qualsiasi nota all'istante, poiché l'app esegue la sincronizzazione continua dei dati con tutti i dispositivi e le app

Accesso alle note senza problemi su tutti i dispositivi grazie alla disponibilità di Simplenote su Windows, Mac, Android, iOS e persino sul Web

Utilizzare la formattazione di base di Markdown per strutturare i testi essenziali all'interno delle note

Collaborare alle note con funzionalità/funzione di base come l'accesso condiviso e la cronologia delle versioni

Limiti di Simplenote

Simplenote privilegia intenzionalmente la semplicità, sacrificando funzionalità avanzate come il supporto multimediale o le opzioni di organizzazione complesse

Nessun accesso offline, il che significa che è sempre necessaria una connessione a Internet per accedere alle note e modificarle

Prezzi di Simplenote

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4.2/5 (35+recensioni)

4.2/5 (35+recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Supernotes

via

[Supernotes]

Supernotes è una potente app per prendere appunti costruita appositamente per iPad e altri dispositivi Apple. Le sue funzionalità/funzione di scrittura di testi ricchi consentono di utilizzare la Apple Pencil per disegnare, scarabocchiare e imitare l'esperienza delle note scritte a mano sui dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernotes

Scrivete note scritte a mano e schizzate le vostre idee con la funzionalità/funzione di scrittura naturale di Supernotes

Annotare PDF, ebook e altri documenti con un set completo di strumenti

Personalizzate la vostra esperienza di scrittura di note con una varietà di stili di penna, modelli e temi colore

Organizzate le vostre note utilizzando cartelle e un sistema di tag per recuperare le informazioni in modo efficiente

Limiti di Supernotes

Limitato all'ecosistema Apple, in quanto costruito principalmente per iPad, con recenti aggiornamenti che lo rendono disponibile su Mac, Linux e Windows

Richiede una sottoscrizione a pagamento per accedere a funzionalità/funzione avanzate di annotazione

Prezzi di Supernotes

Starter : Gratis

: Gratis Unlimitato: $10/mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Nota di incremento

via

[Boost Note]

Boost Note è uno strumento di project management basato sui documenti, che si concentra sulla possibilità per i team DevOps e i programmatori remoti di collaborare senza problemi ai progetti. La sua attenzione alla formattazione pulita del codice e alle funzionalità/funzione incentrate sugli sviluppatori lo rendono un forte concorrente per i programmatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Boost Note

Scrivere note con l'evidenziazione della sintassi: Boost Notes è in grado di gestire il codice con l'evidenziazione della sintassi, facilitando la scrittura, la lettura e la condivisione di frammenti di codice all'interno delle note

Si integra perfettamente con Git, un popolare sistema di controllo delle versioni utilizzato dagli sviluppatori, consentendo il monitoraggio delle versioni e la collaborazione sui frammenti di codice all'interno delle note

Riduce al minimo le distrazioni grazie all'interfaccia minimalista che permette di concentrarsi sul codice e sulle note

Limiti delle note di Boost

Sebbene sia potente per gli sviluppatori, la serie di funzionalità/funzione di Boostnote potrebbe essere meno interessante per gli utenti al di fuori del campo della codifica

Il piano Free limita lo spazio di archiviazione e le funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Boost Note

**Free Forever

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Pro: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Boost Note

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Polynote

via

[Polynote]

Polynote è un ambiente sperimentale per la presa di note costruito su Scala, un linguaggio di programmazione di alto livello e di uso generale. Questo strumento ha come traguardo soprattutto gli scienziati dei dati e gli ingegneri che integrano pesantemente il codice e altri elementi nel loro processo di annotazione.

Il punto di forza di Polynote è il supporto per la combinazione di più linguaggi in un unico blocco note e la condivisione dei dati senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Polynote

Esecuzione di codice all'interno delle note utilizzando vari kernel come Python e Scala, che lo rendono ideale per l'analisi e la visualizzazione dei dati

Integrare le note e i codici senza problemi con Apache Spark per esplorare, analizzare e visualizzare insiemi di dati più grandi direttamente all'interno delle note

Scrivere snippet di codice in diversi linguaggi (Scala, Python, SQL) all'interno delle note, con la condivisione delle variabili per un flusso di lavoro coeso

Limiti di Polynote

Molto complesso per gli utenti che desiderano un'alternativa semplice a Apple Notes

L'esecuzione di codice all'interno di un ambiente per la presa di note può avere implicazioni per la sicurezza. Si consiglia di usare Polynote con cautela e di utilizzarlo solo su un computer personale fidato

A causa della sua natura sperimentale, Polynote ha una base di utenti ridotta e un supporto limitato rispetto alle altre app per le note

Prezzi di Polynote

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Polynote

G2: NA

NA Capitolare: NA

Trasforma le tue idee in azioni potenti usando ClickUp

Siete pronti ad abbandonare le note di Apple e ad abbracciare un'esperienza di scrittura più potente? Iniziate a esplorare le opzioni che vi abbiamo presentato e scoprite l'app più adatta al vostro flusso di lavoro!

gestire le note su più dispositivi e piattaforme con ClickUp Notes

Se dovessimo scegliere una buona alternativa a Apple Notes da questo elenco come app principale per prendere appunti, sceglieremmo ClickUp. Brilla per le sue solide capacità di produttività e project management, offrendo funzionalità eccezionali e un assistente AI per giunta.

semplificare le note e utilizzare i prompt per generare attività di ClickUp Brain_

Con ClickUp Brain, un assistente dotato di IA (disponibile su piani a pagamento), è possibile generare formati di testo creativi, riepilogare le note ed estrarre elementi d'azione, semplificando ulteriormente i processi di annotazione e documentazione.

Inoltre, contiene un pacchetto pronto all'uso modelli di produttività pronti all'uso per aiutarvi a iniziare a utilizzarli facilmente per il vostro prendere appunti e persino creare elenchi di cose da fare, tracciare obiettivi e gestire in generale le attività. Iscriviti e iniziate oggi stesso con il piano Free Forever di ClickUp per portare la presa di note al livello successivo.