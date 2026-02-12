I migliori prompt di scrittura basati sull'IA per professionisti del marketing e scrittori

Siamo nel 2024 e gli strumenti di scrittura basati sull'IA generativa non sono più una fantasia futuristica. Sono strumenti pratici con un numero elevato di applicazioni sul posto di lavoro che semplificano la nostra vita.

I professionisti del marketing e dei contenuti utilizzano forse gli strumenti di IA per la scrittura più di altri: secondo un rapporto di McKinsey, il loro utilizzo è più che raddoppiato tra i professionisti del marketing.

Se utilizzi strumenti GenAI per ideare, elaborare strategie, redigere bozze o effettuare modifiche a contenuti di marketing, probabilmente hai sentito parlare molto dei “trasformatori generativi pre-addestrati”, ovvero il ‘GPT’ di ChatGPT. I GPT sono modelli linguistici avanzati addestrati su enormi quantità di dati testuali, che consentono loro di comprendere e generare testi simili a quelli umani su un ampio intervallo di argomenti e stili.

Sebbene le complessità tecniche dei modelli GPT siano articolate, la chiave per sfruttarne il potenziale risiede in un concetto più semplice: i prompt. I prompt sono le istruzioni che dai agli strumenti di scrittura basati sull'IA e fungono da ponte tra la tua intenzione creativa e il risultato prodotto dall'IA.

E la regola d'oro per generare contenuti di qualità è semplice: migliore è il prompt, migliori saranno i risultati.

Prompts ben formulati guidano gli strumenti di scrittura basati sull'IA nella generazione di contenuti pertinenti ed efficaci, fornendo un contesto, specificando i risultati desiderati e definendo i parametri entro cui l'IA deve operare.

Padroneggiando l'arte della scrittura basata su prompt, potrai sfruttare appieno il potenziale degli strumenti di IA, assicurandoti che il risultato sia in linea con i tuoi obiettivi e risuoni con il tuo pubblico.

In questo post del blog esploreremo alcuni dei migliori prompt di scrittura basati sull'IA pensati appositamente per i professionisti del marketing e gli scrittori.

Comprendere i prompt di scrittura basati sull'IA

I prompt di scrittura basati sull'IA sono input dell'utente che guidano gli strumenti di IA generativa nella creazione di contenuti specifici. Un prompt IA è un insieme di istruzioni che indicano all'IA ciò di cui hai bisogno, che si tratti di creare contenuti, analizzare dati o simulare una conversazione.

Pensa alla creazione di prompt per l'IA come a un ordine al ristorante: non ti limiteresti a dire che hai fame, ma specificheresti cosa vuoi mangiare e come desideri che sia preparato il piatto. Probabilmente indicheresti gli ingredienti a cui sei allergico e abbineresti il piatto a una bevanda o a un dessert. Allo stesso modo, quando interagisci con un'IA, devi fornirle indicazioni chiare e specifiche.

Ad esempio, puoi inserire il prompt "Scrivi un'email di promemoria informale per una riunione di team martedì prossimo alle 10:00." Lo strumento utilizzerà quindi il tuo prompt per creare una risposta personalizzata che soddisfi le tue esigenze.

Tipi di prompt generati dall'IA

Gli strumenti di IA possono essere incredibilmente versatili, ma è fondamentale comprendere i diversi tipi di prompt per utilizzarli in modo efficace. Ogni tipo di prompt è rivolto a un pubblico specifico e ha uno scopo preciso, dalla ricerca di informazioni concrete alla stimolazione della creatività:

1. Prompt informativi

I prompt informativi vengono utilizzati per cercare informazioni specifiche o dettagli concreti. Sono simili alle query inserite in un motore di ricerca, in cui si chiedono al modello dati o spiegazioni specifici.

Esempio: "Quali sono le funzionalità principali di un'app di e-commerce di successo?"

2. Prompts creativi

I prompt creativi stimolano la creatività e generano nuove idee. Possono essere utilizzati per scrivere storie, creare contenuti di marketing o elaborare concetti innovativi.

Esempio: "Scrivi un racconto breve su una città futuristica."

3. Prompt didattici

I prompt didattici forniscono istruzioni o procedure dettagliate per ogni passaggio. Sono ideali per spiegare come svolgere un'attività o utilizzare uno strumento.

Esempio: "Spiega come creare un'interfaccia intuitiva per un'app mobile."

4. Prompt per chiarimenti

I prompt di chiarimento incoraggiano a fornire ulteriori spiegazioni o dettagli. Sono utili quando hai bisogno di maggiori informazioni o di una comprensione più approfondita di un argomento specifico.

Esempio: "Puoi approfondire i vantaggi dell'utilizzo dell'IA nel settore sanitario?"

5. Prompts comparativi

I prompt comparativi chiedono al modello di confrontare due o più elementi o concetti. Questo tipo di prompt è ottimo per valutare le opzioni e prendere decisioni informate.

Esempio: «Confronta i vantaggi e gli svantaggi delle auto elettriche e di quelle ibride».

6. Prompts ipotetici

I prompt ipotetici esplorano potenziali scenari o risultati. Sono utili per immaginare possibilità future o analizzare situazioni ipotetiche.

Esempio: "Cosa succederebbe se gli esseri umani potessero vivere su Marte?"

7. Prompt analitici

I prompt analitici prevedono l'analisi o l'interpretazione di dati e situazioni. Vengono utilizzati per fornire approfondimenti, trarre conclusioni o risolvere problemi sulla base delle informazioni fornite.

Esempio: "Analizza l'impatto del lavoro da remoto sulla produttività dei dipendenti."

8. Prompts basati su opinioni

I prompt basati sull'opinione richiedono opinioni o punti di vista soggettivi. Sono ideali per raccogliere diversi punti di vista o riflessioni personali su vari argomenti.

Esempio: "Quali sono le migliori pratiche per mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata?"

Comprendere questi tipi di prompt può aiutarti a utilizzare gli strumenti di IA in modo efficiente e a ottenere risposte più accurate, creative e approfondite per le tue esigenze specifiche.

Leggi anche: 7 modelli gratuiti di prompt IA per ChatGPT

Come vengono utilizzati i prompt di scrittura basati sull'IA nel contenuto e nella SEO

Dal brainstorming di idee creative alla messa a punto delle strategie SEO, gli strumenti di scrittura basati sull'IA stanno rivoluzionando il marketing digitale.

Ecco come gli strumenti di IA possono migliorare il tuo processo di creazione dei contenuti e aiutarti a definire una strategia SEO efficace:

1. Generare idee per i contenuti

Pubblicare contenuti coerenti e di alta qualità è fondamentale per qualsiasi strategia SEO. Tuttavia, trovare idee nuove può essere difficile. I prompt di scrittura basati sull'IA possono aiutarti a trovare una serie infinita di argomenti per i tuoi contenuti, assicurandoti che questi rimangano coinvolgenti e rilevanti per il tuo pubblico.

Esempio di prompt: "Scrivi un post sul blog dedicato alla vita sostenibile, incentrato sulla parola chiave principale 'stile di vita eco-friendly'. Fornisci un elenco di punti di vista originali e creativi per affrontare questo argomento, soddisfacendo al contempo l'intento di ricerca principale del lettore."

2. Creazione di schemi intelligenti

L'IA può aiutarti a creare schemi dettagliati che includano gli elementi essenziali, lasciando spazio alla tua prospettiva unica. Questo equilibrio garantisce che i tuoi contenuti si distinguano dalla concorrenza e siano in linea con le best practice SEO.

Esempio di prompt: "Sulla base del titolo "I benefici di una dieta a base vegetale" e della parola chiave principale "alimentazione a base vegetale", genera una bozza completa per un post sul blog di 1500 parole. Includi gli aspetti comuni dell'argomento e suggerimenti per arricchirlo con spunti originali."

3. Creare titoli accattivanti e meta descrizioni

I titoli e le meta descrizioni sono fondamentali per attirare i lettori verso i tuoi contenuti. I prompt di scrittura basati sull'IA possono generare diverse opzioni, rendendo più facile trovare la combinazione perfetta che catturi l'attenzione e migliori i tassi di clic.

Esempio di prompt: «Voglio puntare sulla parola chiave “digital detox”. Fornisci un elenco di idee accattivanti per titoli di post sul blog che includano questa parola chiave e riflettano accuratamente l’argomento.»

4. Creare introduzioni accattivanti

/IA è in grado di redigere introduzioni concise e di forte impatto utilizzando modelli di copywriting collaudati, come il modello problema-agitazione-soluzione (PAS).

Esempio di prompt: "Partendo dal titolo 'Come ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo per dormire meglio', crea un'introduzione accattivante e incisiva per un post su LinkedIn utilizzando lo schema problema-agitazione-soluzione."

5. Scrivere testi lunghi

Un'altra sfida è la produzione di contenuti di lunga durata. Per ottenere risultati di qualità da uno strumento di IA, includi tutte le informazioni necessarie, come parole chiave correlate, informazioni di contesto e dati specifici, all'interno del tuo prompt. Impostare i prompt per il tono di voce, il pubblico di destinazione e le parole chiave garantisce che l'IA generi contenuti pertinenti.

Esempio di prompt: Argomento del blog: "Consigli degli esperti su come creare contenuti eccezionali con Ahrefs" Tono di voce: "Professionale" Destinatari: "Professionisti SEO, esperti di marketing, titolari di siti web"

6. Trasformare gli elenchi di parole chiave in cluster di argomenti

Per migliorare la SEO, è essenziale creare cluster di argomenti attorno a parole chiave correlate. L'IA può organizzare le tue parole chiave in cluster significativi, aiutandoti a pianificare e strutturare i tuoi contenuti in modo efficace.

Esempio di prompt: «Sto progettando la struttura di un nuovo sito web incentrato sulla finanza personale. Ho scaricato un file di parole chiave relative al “budgeting”. Ti prego di organizzare queste parole chiave in gruppi tematici e di presentarle in formato tabella.»

7. Migliorare l'autorevolezza in materia

Per diventare un punto di riferimento in un determinato argomento è necessario pubblicare costantemente contenuti di alta qualità su un tema specifico. L'IA può valutare i tuoi contenuti esistenti e suggerirti miglioramenti per rafforzare la tua autorevolezza nel tuo settore.

Esempio di prompt: «Voglio analizzare l'autorità tematica del mio sito web in materia di marketing digitale. Il file allegato contiene una copia della mappa completa del sito. Valuta in che misura ogni post del blog sia in linea con gli argomenti principali della SEO e del content marketing. Segnala eventuali post che potrebbero indebolire il focus tematico.»

8. Personalizza il tuo stile di scrittura

Addestrando l'IA sui tuoi lavori precedenti, puoi assicurarti che i contenuti generati rispecchino fedelmente il tuo stile e il tuo tono.

Esempio di prompt: «Sto scrivendo un articolo sulla “produttività nel lavoro da remoto”. Ho già scritto alcune sezioni, ma ho bisogno di aiuto per le parti rimanenti. Descrivi lo stile, la voce, il tono e la struttura e genera una nuova sezione nello stesso stile.»

Esempi di prompt di scrittura basati sull'IA

Che tu voglia aumentare la tua presenza sui social media o perfezionare il tuo lavoro di email marketing, questi esempi di prompt generati dall'IA possono aiutarti a ottenere i risultati desiderati:

1. Brainstorming e ideazione

Una delle applicazioni più interessanti degli strumenti di scrittura basati sull'IA è la loro capacità di aiutarti a fare brainstorming e a generare idee. Ad esempio, puoi utilizzare alcuni dei seguenti prompt:

Idee creativa: "Genera concetti innovativi per un progetto di vita urbana sostenibile, integrando tecnologie eco-compatibili e il coinvolgimento della comunità"

Innovazione di prodotto: "Pensa a nuove funzionalità/funzioni per un dispositivo domestico intelligente di nuova generazione che aumenti la praticità e l'efficienza energetica"

Idee per campagne di marketing: “Genera idee creative per campagne di marketing dedicate a una nuova linea di accessori di moda eco-sostenibili, rivolta a un pubblico giovane e attento all’ambiente”

2. Adattamenti dei contenuti localizzati

Personalizza i prompt per adattare i contenuti in modo che trovino riscontro in specifici mercati regionali o segmenti demografici. Ad esempio, puoi chiedere all'IA di generare varianti localizzate di contenuti che trattano le tendenze del mobile banking, adattate alle preferenze culturali o alle specificità geografiche.

3. Post di blog a carattere didattico

Genera spunti per argomenti di blog informativi che istruiscano il tuo pubblico. Ad esempio, richiedi contenuti generati dall'IA o post sui social media sull'impatto dell'IA nel migliorare il servizio clienti nel settore bancario, fornendo approfondimenti pratici e analisi di settore.

Prompt: "Scrivi un post informativo sul blog dal titolo "Il ruolo dell'IA nella trasformazione del servizio clienti nel settore bancario". Includi casi di studio e approfondimenti di esperti sulle tendenze relative all'adozione dell'IA."

4. Quiz e sondaggi interattivi

Crea prompt accattivanti per quiz o sondaggi interattivi che stimolino il coinvolgimento del pubblico. Ad esempio, puoi utilizzare l'IA per sviluppare domande per quiz sui consigli per la gestione delle finanze personali o sondaggi sulle preferenze dei clienti nei servizi bancari digitali.

5. Contenuto delle newsletter via email

Crea spunti per newsletter via email che catturino l'attenzione e incoraggino l'interazione. Richiedi oggetti, pre-intestazioni e contenuti che promuovano consigli di alfabetizzazione finanziaria o annunciino i prossimi webinar sulle strategie di investimento.

Prompt: "Crea una newsletter che annunci i prossimi webinar su 'strategie di investimento avanzate'. Includi oggetti accattivanti, pre-intestazioni e dettagli sui webinar."

6. Campagne sui social media

Crea spunti per i post sui social media che aumentino la visibilità del marchio e il coinvolgimento. Ad esempio, chiedi all'IA di creare didascalie per Instagram che raccontino storie di successo dei clienti o post su LinkedIn che parlino delle innovazioni nel settore fintech e del loro impatto sui servizi finanziari.

7. Idee per sceneggiature video

Usa l'IA per abbozzare copioni per video esplicativi o dimostrazioni di prodotti. Genera un copione che comunichi in modo efficace le funzionalità e i vantaggi di un'app di budgeting per la gestione delle finanze personali.

Prompt: "Scrivi una bozza di script per un video esplicativo che mostri come il nostro chatbot basato sull'IA migliori il servizio clienti negli istituti finanziari."

8. Schemi per white paper o ebook

Genera prompt per scrivere o delineare white paper o ebook completi su argomenti specifici del settore. Ad esempio, è possibile chiedere all'IA di creare schemi che approfondiscano le tendenze emergenti nelle tecnologie bancarie digitali o i risultati di ricerche sul comportamento dei consumatori nei servizi finanziari.

Prompt: “Crea una bozza per un white paper sul tema ‘Il futuro dei pagamenti digitali’. Includi sezioni dedicate alla tecnologia blockchain, ai portafogli mobili e all’impatto normativo.”

9. Contenuti ottimizzati per la SEO

Crea spunti per sviluppare contenuti ottimizzati per la SEO che migliorino la visibilità sui motori di ricerca. Ad esempio, richiedi titoli e schemi di articoli generati dall'IA per post di blog incentrati su consigli pratici di pianificazione finanziaria o strategie di investimento ottimizzate per parole chiave pertinenti.

Prompt: "Genera titoli e schemi di articoli ottimizzati per la SEO per la "Top 10 delle app di finanza personale per il 2024". Concentrati su usabilità, funzionalità/funzioni e recensioni degli utenti."

10. Testimonianze dei clienti e casi di studio

Usa l'IA per redigere testimonianze autentiche dei clienti e casi di studio. Chiedi all'IA di creare contenuti che mettano in evidenza storie di successo reali, illustrando come il tuo prodotto risolva sfide specifiche.

Prompt: "Crea testimonianze dei clienti che mostrino come le nostre soluzioni fintech hanno aiutato le aziende ad aumentare l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti."

11. Revisione e perfezionamento dei contenuti

Gli strumenti di correzione automatica basati sull'IA semplificano la revisione dei contenuti controllando rapidamente la grammatica, la punteggiatura e lo stile. Alcuni di essi vanno oltre i semplici correttori ortografici per migliorare la leggibilità e allineare il tono alla voce del tuo marchio.

Prompt: «Controlla il testo seguente per individuare eventuali errori di grammatica, punteggiatura e stile. Assicurati che il tono sia coerente e appropriato per un blog aziendale professionale. Evidenzia le frasi complesse e suggerisci alternative più semplici per migliorare la leggibilità. Verifica inoltre la chiarezza e la coerenza dell'intero testo.»

Esplorazione di esempi di contenuti generati dall'IA con esito positivo

Esploriamo alcuni esempi significativi di contenuti generati dall'IA di esito positivo, mettendo in evidenza come diverse organizzazioni abbiano utilizzato l'IA per ottenere risultati notevoli:

1. I contenuti di consulenza finanziaria di Bankrate

Bankrate, un sito web leader nel settore della consulenza finanziaria, ha utilizzato l'IA per generare articoli informativi. Sfruttando l'IA per produrre bozze iniziali, che vengono poi riviste e perfezionate da editor umani, Bankrate garantisce l'accuratezza e la pertinenza dei propri contenuti.

Questa combinazione di efficienza dell'IA e competenza umana ha avuto come risultato centinaia di migliaia di visite mensili provenienti da ricerche organiche. La credibilità e l'autorevolezza del dominio Bankrate, unite a un'attenta supervisione editoriale, sono state fondamentali per mantenere posizionamenti elevati e affidabilità.

2. Miglioramento del tasso di clic (CTR) di TV 2 Fyn

Un'emittente danese, TV 2 Fyn, ha sperimentato l'uso di titoli generati dall'IA per aumentare il coinvolgimento degli utenti nei confronti degli articoli. Utilizzando ChatGPT, ha creato diverse varianti di titoli e ha condotto test A/B per confrontarne le prestazioni con quelle dei titoli generati da esseri umani.

via TV 2Fyn

I risultati sono stati impressionanti: i titoli generati dall'IA hanno registrato un aumento del 59% del CTR. Questo esito positivo sottolinea il potenziale dell'IA nel creare titoli accattivanti e cliccabili, generando tassi di coinvolgimento più elevati per i contenuti online.

3. Riassunti delle conferenze sugli utili di Bloomberg

Bloomberg sfrutta l'IA per migliorare la creazione di contenuti e i flussi di lavoro di ricerca. Ha introdotto riepiloghi delle conference call sugli utili basati sull'IA e una ricerca dei documenti migliorata sulle proprie app mobili, comprese le app Bloomberg Professional su iOS e Android.

I riassunti delle conference call sugli utili basati sull'IA consentono agli analisti di estrarre rapidamente informazioni chiave da dati finanziari complessi. In combinazione con la funzione di ricerca dei documenti, che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per cercare tra milioni di documenti affidabili, questi strumenti riducono significativamente il tempo necessario per trovare informazioni critiche, migliorando il flusso di lavoro di ricerca complessivo.

4. L'assistente di scrittura basato sull'IA di Grammarly

Grammarly è diventato uno strumento essenziale per milioni di utenti in tutto il mondo, offrendo assistenza alla scrittura in tempo reale per migliorare la grammatica, l'ortografia e la chiarezza. Integrando algoritmi di IA, Grammarly aiuta gli utenti a produrre contenuti curati e professionali su varie piattaforme, dalle email e dai documenti ai post sui social media. Questo strumento non solo migliora le capacità di scrittura individuali, ma garantisce anche che il contenuto sia privo di errori e di facile lettura.

Suggerimenti per scrivere prompt efficaci per l'IA

La creazione di prompt efficaci per la scrittura con l'IA richiede diversi approcci strategici per garantire chiarezza, specificità e pertinenza nei contenuti generati. Quando si creano prompt per ChatGPT, seguire alcuni passaggi garantisce che le risposte ricevute siano utili e pertinenti.

Esploriamo questi passaggi nel dettaglio:

1. Assegna un ruolo

Per cominciare, sfrutta la tecnica "Agisci come se..." e assegna un ruolo a ChatGPT. Questo aiuta il modello di IA a capire la prospettiva che dovrebbe adottare. Ad esempio, puoi dire: "Assumerai il ruolo di un [ruolo]", specificando se vuoi che ChatGPT agisca come esperto di social media, oratore empatico, coach di sviluppo personale o qualcos'altro.

2. Assegna un'attività chiara, descrittiva e precisa

Successivamente, sii specifico su ciò che vuoi che ChatGPT faccia. Ad esempio, invece di dire "Scrivimi un post per il blog", puoi dire "Scrivi un post in prima persona di sei paragrafi pensato per un pubblico di amanti dei gatti, che includa una storia divertente, finisca con una domanda, ci sia una menzione del mio gatto rosso Orlando e ci sia un riferimento al [nome del marchio] di cibo per gatti. Se necessario, suddividi le attività più grandi in attività più piccole, ad esempio chiedendo prima delle opzioni per il titolo, poi dei riassunti e infine il contenuto principale.

3. Fornisci il contesto

Includi nel tuo prompt tutto ciò che potrebbe aiutare ChatGPT a ottenere risultati migliori. Fornisci dettagli su ciò di cui hai bisogno e includi informazioni sul tuo stile di scrittura preferito, lo scopo del testo ed eventuali informazioni di contesto per impostare l’atmosfera.

4. Fornisci degli esempi

Gli esempi aiutano l'IA a emulare lo stile desiderato e a soddisfare le tue aspettative. Se stai richiedendo dei tweet, effettua la condivisione di quelli che hanno ottenuto buoni risultati in passato. Per una procedura operativa standard, includine una che rispecchi lo stile desiderato. Gli esempi possono provenire da diverse fonti e non devono necessariamente essere tuoi.

5. Crea delle regole

Specifica chiaramente le tue regole, ad esempio richiedendo un output in una tabella a due colonne, con le maiuscole iniziali, o spiegando in modo abbastanza semplice da essere compreso da un bambino di 5 anni. Più le tue regole sono specifiche, più ChatGPT potrà lavorare in modo creativo nel rispetto di esse.

6. Crea dei vincoli

Distinguete ciò che volete che l'IA faccia da ciò che non volete che faccia. Elencate i vincoli per evitare risultati indesiderati. Questi possono essere specifici come "Non usare due parole quando ne basta una" o "Non usare espressioni idiomatiche". I vincoli aiutano l'IA a rimanere entro i parametri desiderati.

7. Valuta e ripeti

Preparati a perfezionare i tuoi prompt. La pazienza e l'iterazione sono fondamentali. Valuta ogni serie di risultati, apporta modifiche e verifica se l'output migliora. Salva i tuoi prompt per perfezionarli nel tempo fino a trovare la ricetta perfetta.

8. Inserisci parole chiave e frasi chiave

Utilizza termini direttamente correlati al tuo argomento o al tuo settore. Ad esempio, in un prompt sul marketing digitale, includi termini specifici come "SEO", "strategia dei contenuti" o "coinvolgimento sui social media" per assicurarti che l'IA comprenda il contesto e fornisca approfondimenti mirati.

9. Combinare più prompt

La combinazione di più prompt può aumentare la profondità e la portata dei contenuti generati dall'IA. Inizia con un prompt generico per stabilire il contesto, poi prosegui con un prompt più dettagliato e istruzioni specifiche per perfezionare il risultato. Ad esempio, puoi utilizzare il prompt: "Spiega le basi della tecnologia blockchain. Fornisci esempi delle sue applicazioni nel settore finanziario e sanitario."

10. Segui le "cose da fare" e le "cose da non fare" con i prompt dell'IA

Inserisci linee guida chiare nei tuoi prompt per orientare le risposte dell'IA nel tono e nella direzione desiderati. Ad esempio: "Descrivi i vantaggi delle fonti di energia rinnovabile. SOTTOLINEA i benefici ambientali. NON fare menzioni di marchi specifici."

Sebbene tenere a mente questi consigli per creare buoni prompt sia utile, avrai bisogno di un potente strumento di IA per creare contenuti perfettamente su misura per le tue esigenze.

Ad esempio, l'assistente basato sull'IA di ClickUp, ClickUp Brain, è progettato per semplificare e migliorare il tuo flusso di lavoro nella creazione di contenuti.

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Ecco le funzionalità specifiche che possono aiutarti:

AI Writer for Work

Assistente di scrittura : Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile, vocabolario e coerenza generale per migliorare la qualità dei tuoi testi Fornisce suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile, vocabolario e coerenza generale per migliorare la qualità dei tuoi testi

Correttore ortografico integrato: controlla automaticamente la presenza di errori ortografici nei tuoi documenti e nelle tue attività, garantendo che il tuo contenuto sia privo di errori

Risposte rapide con l'IA: genera risposte rapide e contestualmente appropriate ai messaggi, aiutandoti a mantenere il tono perfetto

Crea tabelle: ti permette di creare tabelle con dati e approfondimenti dettagliati, utili per organizzare le informazioni

Crea modelli: genera istantaneamente modelli per attività, documenti e progetti su misura per le tue esigenze specifiche

Crea trascrizioni: Converte la voce in testo e utilizza l'IA per rispondere alle domande tratte dalle tue riunioni e dai tuoi Clip

AI Knowledge Manager

Risposte immediate: Fornisce risposte immediate e accurate basate sul contesto di qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e ad esso collegato

Domande e risposte sull'area di lavoro: ti permette di creare e trovare contenuti pertinenti alla tua area di lavoro, risparmiando tempo sulle ricerche manuali

Puoi anche utilizzare ClickUp Docs per archiviare tutti i tuoi documenti in un unico posto, semplificando l'organizzazione e l'accesso al tuo contenuto. Per strutturare i tuoi documenti in modo efficace, puoi creare pagine nidificate, utilizzare modelli e aggiungere una formattazione avanzata.

Archivia i contenuti generati dall'IA e collabora in tempo reale con il tuo team in ClickUp Docs

Ecco alcune delle altre funzionalità/funzioni offerte da ClickUp Docs:

Hub documenti: Hub documenti offre un'unica piattaforma centralizzata per gestire tutti i tuoi documenti. Puoi cercare, ordinare e filtrare i tuoi documenti, rendendo più facile trovare le informazioni di cui hai bisogno

Controllo delle versioni: ClickUp Docs supporta la cronologia delle versioni, consentendoti di monitorare le modifiche e di ripristinare le versioni precedenti, se necessario

Collaborazione in tempo reale: Modifica i documenti in tempo reale con il tuo team. Puoi taggare gli altri con Modifica i documenti in tempo reale con il tuo team. Puoi taggare gli altri con commenti , assegnare azioni da intraprendere e convertire il testo in attività tracciabili per mantenere tutti allineati

Link condivisibili: crea link ai tuoi documenti, in modo da poter condividere i contenuti con persone esterne alla tua area di lavoro. Puoi controllare il loro livello di accesso, dalla sola visualizzazione ai diritti di modifica completi

Integrazione con le attività: collega i tuoi documenti ad attività , progetti e flussi di lavoro all'interno di ClickUp. Questa integrazione garantisce che i tuoi contenuti siano sempre collegati al lavoro pertinente, rendendo più facile mettere in pratica le idee

E non è tutto! Utilizza il modello di prompt ChatGPT per la scrittura di ClickUp per creare contenuti coinvolgenti e accattivanti senza alcuno sforzo.

Scarica questo modello Migliora il tuo processo di creazione dei contenuti con il modello "ChatGPT Prompts for Writing" di ClickUp

Con questo modello puoi:

Genera idee: trova rapidamente nuove idee per articoli, blog e vari tipi di contenuti

Crea storie avvincenti: sviluppa storie uniche e coinvolgenti che catturino l'attenzione dei tuoi lettori

Trova nuovi argomenti: esplora nuovi argomenti e approcci innovativi per migliorare i tuoi testi

Ecco le funzionalità principali di questo modello:

Suggerimenti : accedi a 200 prompts di scrittura generici all'interno di un documento ClickUp annidato

Viste personalizzate: organizza e gestisci le tue storie utilizzando organizza e gestisci le tue storie utilizzando le diverse viste di ClickUp , come la Bacheca o il Calendario, per accedere e effettuare il monitoraggio dei tuoi scritti con facilità

Project management: ottimizza i tuoi progetti di scrittura con funzionalità quali monitoraggio del tempo, promemoria, relazioni e durata stimata

Applicazioni future e potenziale dei prompt di scrittura basati sull'IA

I prompt di scrittura basati sull'IA sono sull'orlo di un'evoluzione trasformativa, come dimostra la crescita record degli utenti di ChatGPT. L'adozione dell'IA generativa da parte delle aziende è recentemente balzata dal 54% al 72%. Questa tecnologia non solo è diffusa, ma anche molto apprezzata, con un coinvolgimento significativo da parte dei Millennial e della Generazione Z.

Al di là delle loro attuali capacità, promettono di diventare strumenti sofisticati per la creazione di contenuti. Possiamo prevedere progressi in:

Suggerimenti iper-personalizzati: l'IA personalizzerà i prompt in base alle preferenze individuali degli utenti, agli stili di scrittura e al pubblico di destinazione

Adattamento multilingue e culturale: i prompt gestiranno senza difficoltà le sfumature linguistiche e culturali, consentendo la creazione di contenuti a livello globale

Esplorazione creativa: l'IA genererà spunti innovativi e non convenzionali, ampliando i confini della creatività

Approfondimenti basati sui dati: l'IA fornirà suggerimenti supportati dai dati analizzando vasti set di dati e ottimizzando le prestazioni dei contenuti

Prompti specifici per settore: promoti su misura per campi quali diritto, medicina e finanza miglioreranno l'accuratezza e l'efficienza

Questa evoluzione consentirà agli autori di contenuti di produrre contenuti di qualità superiore e più pertinenti a un ritmo accelerato.

Il ruolo dell'IA nella trasformazione della creazione di contenuti

L'IA sta rapidamente trasformando il panorama della creazione di contenuti. Attraverso l'automazione delle fasi iniziali, la suggerizione di idee e il miglioramento della qualità della scrittura, l'IA consente agli autori di concentrarsi su strategie di livello superiore e sulla creatività.

Strumenti come ClickUp Brain, con le loro funzionalità/funzioni basate sull'IA, mostrano come è possibile integrare questi progressi per semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Con l'evoluzione dell'IA, possiamo prevedere un futuro in cui l'ingegno umano e l'intelligenza artificiale collaboreranno senza soluzione di continuità per produrre contenuti eccezionali su larga scala.

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