I 10 Migliori Strumenti di Generazione di Testi AI del 2025

Sai che qualcosa è popolare quando la tua prozia ti tagga nei suoi post sui social media con "Hai visto questo?" Questo è certamente vero per la recente confusione intorno all'intelligenza artificiale (IA) e la diffusa "scoperta" di ChatGPT di OpenAI .

Sebbene ChatGPT stia ricevendo tutta la stampa, ci sono molti altri generatori di testi IA progettati per aiutare le persone con creazione di contenuti . Se siete aziendali e create regolarmente contenuti, vale la pena di esplorare questi strumenti per migliorare la qualità e l'impatto delle vostre parole e risparmiare tempo.

Diamo un'occhiata ai principali generatori di scrittura IA per vedere cosa possono fare per voi. ✍️

Cos'è un generatore di testi IA e come funziona?

Un generatore di testo IA, noto anche come scrittore IA o generatore di contenuti, è un software che utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) per creare contenuti scritti. Il mio lavoro si basa sull'analisi di grandi serie di testi esistenti e sull'utilizzo di algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per generare nuove frasi e paragrafi coerenti e pertinenti.

Cosa cercare in un generatore di testi IA?

È probabile che non vogliate che i contenuti generati dall'IA sembrino scritti da un robot. Volete che corrispondano al vostro tono e al vostro scopo, sia che si tratti di comunicazione con il team o della vostra ultima campagna di marketing digitale.

Ecco alcune importanti funzionalità/funzioni da ricercare in un generatore di testi IA:

Si inserisce facilmente nel processo di scrittura dei contenuti

Un'interfaccia facile da usare che rende il il vostro assistente di scrittura Controllo del tono di voce e dello stile

Produce costantemente contenuti di alta qualità

Controlla con precisione e facilità la grammatica

Il prezzo corrisponde al vostro budget

Prompt integrati per le attività più comuni

Funzionalità/funzione di riepilogazione/riassunto robuste e accurate

I 10 migliori generatori di testo IA

È da notare che la maggior parte di degli strumenti di scrittura dell'IA presenti in questo elenco utilizzano gli stessi modelli e algoritmi di OpenAI . Può trattarsi di GPT-3, GPT-3.5 o anche del nuovo GPT-4. La chiave è determinare quale AI Writer for Work è più adatto ai vostri obiettivi per generare contenuti migliori con meno lavoro.

1. ClickUp AI /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-AI-gif-1400x788.gif Esempio di ClickUp AI /$$$img/

Lavorare più velocemente, scrivere meglio e stimolare la creatività con ClickUp AI

Integrato in un set completo di strumenti per il project management, ClickUp AI è presente quando e dove serve. Nel ruolo di un assistente dotato di intelligenza artificiale, ClickUp AI vi aiuterà a creare le prime bozze, a migliorare i contenuti esistenti, a sviluppare idee di contenuto, a generare tagline di marketing, a fare brainstorming per la vostra prossima campagna e, in pratica, a eliminare il blocco dello scrittore.

Oltre a essere integrato all'interno di Documenti e attività ciò che distingue ClickUp AI sono gli oltre 100 strumenti che utilizzano prompt personalizzati per ruoli specifici, in modo da non dover perdere tempo con versioni di prova.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp AI

Integrato in un potente sistema di collaborazione e di project management Riepiloghi/riassunti concisi del testo selezionato con un solo clic

Genera elementi d'azione a partire dai contenuti

Genera biografie professionali

Ruoli utente con prompt predefiniti che velocizzano l'uso dell'IA

Costruito direttamente all'interno di un set completo di strumenti di scrittura per la creazione di documenti

Suggerimenti di parole chiave SEO

Ricerca potenziata che sfrutta il motore IA

Strumenti facili da usare che migliorano la qualità dei contenuti

Limiti di ClickUp AI

Richiede il copia-e-incolla su utilizzare con la propria email Le risposte potrebbero non cogliere il contesto corretto della richiesta



Prezzi di ClickUp AI

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di 5 dollari per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp AI

G2: 4,7/5 (oltre 6.600 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.600 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. QuillBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg Generatore di testi IA: QuillBot /$$$img/

Via QuillBot QuillBot si descrive come uno strumento di parafrasi piuttosto che come un generatore di testo IA. Inserite il vostro testo o il contenuto di qualcun altro e utilizzate lo strumento per correggerlo e migliorarlo. Scegliete una delle diverse modalità di parafrasi e il motore IA farà il resto del lavoro con un semplice pulsante.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Integrato in Chrome e Microsoft Word

Supporto crescente per le lingue straniere, comprese le funzionalità di traduzione

Semplice e facile da usare quando si tratta di riformulare o controllare un contenuto

Potente strumento di sinonimi che offre suggerimenti e permette di scegliere

La versione gratuita copre le basi della parafrasi e del controllo grammaticale

Limiti di QuillBot

Ogni funzione ha una propria interfaccia utente

Si concentra principalmente sul miglioramento dei contenuti esistenti

Per la maggior parte delle applicazioni, è necessario fare copia-incolla tra la propria app e QuillBot

L'accuratezza grammaticale potrebbe essere migliore

Da fare non sempre la parafrasi di tutto ciò che è stato scritto

Prezzi di QuillBot

Basic: Gratis

Gratis Premium: $19,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni su QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

3. Gaspare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jasper.jpg Generatore di testi IA: Jasper /$$$img/

Via Gaspare Jasper fa parte di questo elenco di generatori di testi IA perché è uno dei migliori che si concentra sul riflettere lo stile e la voce del marchio dell'utente. Può aiutare chi scrive contenuti a creare articoli di blog, post sui social media, pagine di destinazione ed email di marketing. Può essere integrato nella vostra applicazione tramite la sua API o accessibile tramite un'estensione di Chrome o un'app per chattare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Business per la creazione di contenuti aziendali che convertono i lettori

Adattabile alla voce e al tono dell'utente

Jasper Art offre funzionalità/funzione di generazione di immagini Capacità di creare contenuti di marketing altamente traguardo Limiti di Jasper

Nessun controllore di plagio

Nessuna capacità SEO

Può produrre contenuti ripetitivi o errori

Strumenti di IA devono essere guidati attraverso prompt per ottenere l'output desiderato

Prezzi di Jasper

**Versione di prova: Free per sette giorni

Starter: $29/mese per utente

$29/mese per utente Boss Mode: $59/mese per utente

$59/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.200+ recensioni)

4,6/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni) **Controlla queste alternative a Jasper IA !

4. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI.jpg Copia IA /$$$img/

Via Copia.IA Un altro dei generatori di testi IA più utili è Copy.ai, ideale per i team di marketing per creare testi commerciali e di marketing. Il design della piattaforma si concentra sull'aiutare i team a implementare la loro strategia di go-to-market, generando testi commerciali personalizzati, scrivendo post a lungo termine, riproponendo contenuti attraverso i canali e creando descrizioni dei prodotti.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Riproposizione dello stesso contenuto per canali e pubblici diversi

Interfaccia facile da usare per affinare i contenuti con gli strumenti di scrittura dell'IA

Strumenti specifici per la creazione di didascalie per i social media

Ampia varietà di modelli

Ottimizzato per generare testi concisi

Oltre 25 lingue supportate

Limiti di Copy.ai

Presuppone che l'utente conosca la creazione di testi di marketing e commerciali

Può generare informazioni sbagliate rispetto ad altri generatori di testi IA

Non è in grado di creare articoli più lunghi o contenuti di alta qualità (si vedano i seguenti esempi Alternative di Copy.aiA !)

Prezzi di Copy.ai

Gratuito: Free

Free Pro: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

5. ContentBot.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ContentBot-AI.jpg ContentBot.ai /$$$img/

Via ContenutoBot Come suggerisce il nome, ContentBot.ai utilizza l'IA per creare contenuti di marketing. Questo strumento di scrittura IA è noto soprattutto per la stesura di post di blog a lungo modulo, ma può anche parafrasare contenuti e generare copywriting di IA . È basato sul web e offre strumenti di SEO e un controllore di plagio, che sta diventando essenziale per i generatori di testi IA.

Le migliori funzionalità/funzione di ContentBot.ai

Modulo per la stesura di post di blog a lungo termine, con oltre 2.000 parole

Strumenti SEO integrati

Estensioni per Chrome e WordPress più un'interfaccia per chattare

Robusta libreria di modelli che supportano molteplici casi d'uso

Limiti di ContentBot.ai

Limita il numero di parole che si possono creare al mese, a meno che non si paghi di più

L'interfaccia utente ha qualche problema

I prezzi sono complessi e i costi possono aumentare rapidamente

Prezzi di ContentBot.ai

Gratuito: Free per 5.000 parole

Free per 5.000 parole Piano iniziale: $19/utente al mese

$19/utente al mese Piano Premium: $59/utente al mese

$59/utente al mese Piano Premium+: $99/utente al mese

ContentBot.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

6. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ChatGPT.jpg ChatGPT /%img/

Via ChatGPT ChatGPT è lo strumento che ha creato l'attuale interesse diffuso per i testi generati dall'IA. Quando OpenAI ha messo a disposizione gratuitamente i suoi strumenti in un'interfaccia di chat su un sito web, quasi tutti l'hanno provato. Utilizza l'ultimo modello linguistico OpenAI GPT-3.5 per la versione gratuita e il modello GPT-4 per ChatGPT Plus a pagamento.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Interfaccia di testo che affina in modo intuitivo le conversazioni

Funzione di feedback che aiuta ad addestrare i modelli alla base del sistema

Le risposte in testo sono naturalmente fluenti

Le conversazioni precedenti sono conservate nell'account dell'utente e possono essere riavviate

Lo strumento di generazione di testi più conosciuto e utilizzato

Limiti di ChatGPT

Gli utenti devono imparare a guidare lo strumento con domande e commenti

Nessun modello

L'accesso alla versione gratuita è limitato e può essere negato nei periodi di maggiore affluenza

La risposta può essere lenta con la versione gratis

L'insieme dei dati utilizzati nei modelli ha poche informazioni dopo la metà del 2021

Prezzi di ChatGPT

ChatGPT: Free

Free ChatGPT Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

7. Rytr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Rytr-1.jpg Generatore di testi IA: Rytr /$$$img/

Via Rettr Rytr è una piattaforma per la creazione di contenuti long-form utilizzando testi generati dall'IA. Gli utenti definiscono un caso d'uso, forniscono il contesto, impostano il tono di voce e poi generano contenuti che possono essere ulteriormente perfezionati. In questo elenco di generatori di testi generati dall'IA, Rytr si distingue per il supporto di oltre 30 lingue e per la presenza di un controllore di plagio, di uno strumento SEO e di un'opzione per la creazione di immagini. La sua chiave di differenziazione è uno strumento integrato per il flusso di lavoro di scrittura, che consente di archiviare e organizzare i progetti.

Le migliori funzionalità di Rytr

Accompagna gli utenti nel processo di scrittura

Editor di testo integrato

Plugin per Chrome, WordPress e altro ancora

Progettato per creare contenuti di marketing

Limiti di Rytr

L'interfaccia utente presenta una curva di apprendimento molto ripida

L'output tende a essere breve e non è orientato ai moduli lunghi

È facile esaurire i caratteri in un dato mese con piani limitati

Prezzi di Rytr

Piano Free: Gratuito

Gratuito Piano risparmio: $9/mese per utente

$9/mese per utente Piano Unlimited: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9 recensioni)

8. Semplificato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Simplified.jpg Generatore di testo IA: Semplificato /$$$img/

Via Semplificato Simplified è un generatore di contenuti multimediali IA e uno strumento di gestione destinato a team di marketing . Utilizza modelli, IA e strumenti semplificati per creare grafica, immagini, video e testi. Include funzionalità/funzione per la gestione e la pubblicazione sui social media.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Simplified

Opzioni multimediali per creare contenuti in un unico luogo

Programmazione dei post sui social media per le principali piattaforme, tra cui LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook

L'esperienza utente semplice è ideale per chi scrive con l'IA per i principianti

L'IA viene utilizzata per creare anche contenuti non testuali

Limiti semplificati

La generazione di testo da parte dell'IA è limitata rispetto ad altre soluzioni

La connessione agli account dei social media può essere difficoltosa

Gli strumenti di layout e grafica non sono avanzati: a volte è necessario utilizzare altri strumenti

Prezzi semplificati

Free Forever: gratuito

gratuito Piccolo team: $30/mese per 5 utenti

$30/mese per 5 utenti Business: $50/mese per 5 utenti

$50/mese per 5 utenti Crescita: $125/mese per 5 utenti

Simplified valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (75+ recensioni)

9. Frase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Frase-1400x775.gif Generatore di testi IA: Frase /$$$img/

Via Frase Frase è una piattaforma per la creazione di contenuti SEO rivolta a marketer e agenzie di marketing. Oltre alla generazione di testi IA, Frase include anche l'analisi dei contenuti. Essendo costruita per la collaborazione, offre anche strumenti per la condivisione e l'organizzazione dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase

Ottimizzazione SEO

Analisi integrata

Strumento integrato per il motore di ricerca Google

Forti funzionalità/funzione di creazione di brevi contenuti

Strumenti di ricerca competitiva e wiki

Modelli personalizzati

Limiti di Frase

Nessun strumento di ricerca delle parole chiave

Mancano le capacità di organizzazione dei progetti

Non è focalizzato sulla generazione di testi IA

Prezzi di Frase

Versione di prova: $1 per 5 giorni

$1 per 5 giorni Solo: $14.99/mese per utente

$14.99/mese per utente Basic: $44,99/mese per utente

$44,99/mese per utente Teams: $114,99/mese per tre utenti

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (250+ recensioni)

4.9/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

10. Copysmith

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Copysmith /$$$img/

Via Copysmith Copysmith è uno strumento di generazione di contenuti IA che sfrutta i modelli GPT di OpenAI per creare contenuti per prodotti di ecommerce. Gestisce i flussi di lavoro per la creazione di copie attraverso le più comuni piattaforme di ecommerce e fornisce strumenti di gestione dei contenuti per le descrizioni dei prodotti.

Funzionalità/funzione migliori di Copysmith

Costruito per le descrizioni dei prodotti di ecommerce

Si integra con Amazon, Shopify, WooCommerce e altre piattaforme

Gestione del flusso di lavoro, comprese modifiche, approvazioni e pubblicazione

Strumenti di gestione dei contenuti

Supporta l'importazione del catalogo prodotti e la creazione di copie in batch per creare descrizioni di prodotti in blocco

Limiti di Copysmith

L'interfaccia può essere confusa

Utile solo per la creazione di contenuti per i prodotti

I modelli personalizzati non sono disponibili nei piani a basso prezzo

I crediti scadono se non vengono utilizzati

Prezzi di Copysmith

Versione di prova gratuita: Free

Piano iniziale: $19/mo per utente

Piano Pro: $49/mo per 5 utenti

Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Copysmith valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 12 recensioni)

4.3/5 12 recensioni) Capterra: 4.2/5 (25+ recensioni)

ClickUp: Il miglior generatore di testi IA per le vostre esigenze di contenuto

Quando si tratta di creare contenuti unici, non bastano gli ultimi strumenti di intelligenza artificiale per terminare il lavoro. Occorre anche un aiuto per gestire i progetti, collaborare e monitorare lo stato di avanzamento.

