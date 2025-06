le 10 migliori app IA per elenchi di cose da fare e gestori di attività nel 2025

Se hai mai avuto difficoltà a stare al passo con tutto quello che devi fare in una giornata, le app IA per le liste delle cose da fare possono aiutarti.

Oggigiorno sono disponibili molte app di gestione delle attività basate sull'IA che ti aiutano a gestire le azioni da intraprendere. Queste includono funzionalità/funzioni chiave come il monitoraggio avanzato delle attività, la pianificazione automatica, la definizione delle priorità delle attività e i suggerimenti intelligenti, in modo da sapere sempre quale attività svolgere e quanto tempo dedicarle.

Ma trovare lo strumento perfetto per le liste delle cose da fare è più facile a dirsi che a farsi, ed è per questo che abbiamo provato e testato le dieci migliori app di IA progettate per aiutarti a svolgere le tue attività quotidiane con maggiore facilità, indipendentemente dal tuo settore di lavoro.

I risultati non ti deluderanno.

Cominciamo.

Cosa cercare nelle app di elenchi di cose da fare con IA?

Le esigenze e le abitudini di ognuno sono diverse, quindi non tutte le app di IA per elenchi di cose da fare funzioneranno per te. Quando scegli tra la miriade di opzioni disponibili, ecco alcuni fattori che ti consiglio di prendere in considerazione:

Ottimizza i processi di gestione delle attività: Vuoi essere in grado di ridurre i tempi di onboarding e iniziare a utilizzare rapidamente l'app; qualsiasi processo di configurazione dovrebbe essere facile e automatizzato con l'IA, per quanto possibile

Interfaccia intuitiva dell'app: Questo rende facile la navigazione e l'organizzazione delle attività; dovresti essere in grado di navigare nell'app e utilizzarla in modo logico e veloce

Integrazioni di terze parti: Lo strumento dovrebbe essere compatibile con altri software utilizzati nel flusso di lavoro quotidiano, come Gmail o Slack, e dovrebbe integrarsi facilmente con pochi clic, comprese le impostazioni delle autorizzazioni dell'app e la sincronizzazione dei dati

Funzionalità di gestione dei dati: Le app di IA per elenchi di cose da fare che stai prendendo in considerazione dovrebbero essere in grado di aiutarti a monitorare i tuoi processi e ottenere informazioni su come ottimizzare il tuo flusso di lavoro; ciò può avvenire sotto forma di aggiornamenti settimanali regolari o grafici che puoi visualizzare su richiesta

Crittografia e conformità normativa: La tua sicurezza e privacy devono essere salvaguardate a tutti i costi; in particolare, dovresti disporre delle informazioni necessarie su come l'app per le liste delle cose da fare utilizzerà i dati relativi alla tua attività

le 10 migliori app IA per elenchi di cose da fare

1. ClickUp (miglior strumento di gestione delle attività con IA)

Inizia con ClickUp Brain Usa ClickUp Brain come tuo affidabile sparring partner, scrittore e gestore delle conoscenze

ClickUp è un'app all-in-one per elenchi di cose da fare con funzionalità versatili di gestione dei progetti, collaborazione e analisi. Posso creare elenchi multifunzionali e dettagliati in qualsiasi parte della mia area di lavoro utilizzando l'elenco delle cose da fare online, le attività, i documenti o le note di ClickUp.

Con le attività di ClickUp, ad esempio, posso aggiungere liste di controllo a qualsiasi attività sulla piattaforma, creando processi chiari per me e il mio team. D'altra parte, l'integrazione di liste di controllo interattive nei documenti ClickUp mi consente di spuntare le azioni elencate all'interno di un documento.

Pianifica, organizza e collabora su qualsiasi elenco di cose da fare con le attività di ClickUp

Naturalmente, c'è anche la possibilità di creare liste di controllo dal blocco note ClickUp o tramite l'estensione del browser senza dover cambiare scheda e interrompere il flusso di lavoro.

Quando ho troppe cose per la testa e non voglio creare manualmente degli elenchi, utilizzo ClickUp Brain. Automatizza la creazione di attività e attività secondarie, fornisce risposte rapide alle domande relative alle attività e ai documenti e riassume in modo efficiente i dettagli delle attività.

Riepiloga/riassumi istantaneamente lunghi thread di commenti con un clic su un pulsante utilizzando ClickUp AI

Per testare le capacità di questa funzionalità IA, ho creato un progetto dal titolo "Lanciare una nuova campagna di marketing" e ho aggiunto i membri del team pertinenti per raccogliere idee e strategie.

Abbiamo discusso il piano del nostro team, gli obiettivi, il pubblico di destinazione e l'approccio generale che volevamo adottare per la campagna. In breve periodo, ClickUp Brain ha iniziato a suggerire attività secondarie personalizzate in base al contesto della nostra discussione.

Queste includevano lo svolgimento di ricerche di mercato per comprendere le preferenze dei clienti, lo sviluppo di contenuti creativi per i social media, il coordinamento con i grafici per la creazione di materiali promozionali e l'impostazione di una sequenza temporale per il lancio della campagna.

L'assistenza proattiva ha semplificato il nostro processo di pianificazione ed elencato tutti i passaggi critici necessari, dandoci un ottimo vantaggio. Non c'è niente di meglio di ClickUp per imparare a utilizzare l'IA nelle attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

AI Notetaker per documentare automaticamente le riunioni su app di terze parti, come Zoom, Teams e Google Meet

Assegna priorità alle attività in base a fattori quali importanza, urgenza o lavoro richiesto

Personalizza i tipi di attività integrando le tue convenzioni di denominazione nei campi personalizzati di ClickUp

Accedi alla tua lista delle cose da fare ClickUp in modo semplice dal tuo desktop, dispositivo mobile o browser web

Aumenta la produttività riepilogando/riassumendo le tue attività alla fine della giornata utilizzando StandUp con l'IA di ClickUp

Organizza i progetti con elenchi, attività secondarie e scadenze e monitora lo stato di avanzamento con strumenti come i grafici di Gantt o le bacheche Kanban

Modelli di elenchi di cose da fare predefiniti dotati di IA per gestire le attività in un documento dinamico. Inizia con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Scarica questo modello Tieni un elenco delle cose da fare con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp sono attualmente disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.100 recensioni)

2. Taskade (Ideale per aree di lavoro in tempo reale per attività, note e collaborazione video)

via Taskade

Taskade è un'app per prendere appunti basata sull'IA che consente di creare calendari dei contenuti, grafici di flusso, sprint di progetto e persino procedure operative standard, il tutto all'interno di un'unica interfaccia intuitiva. Offre fino a 1 TB di spazio di archiviazione file.

È davvero interessante il modo in cui gli agenti IA di Taskade valutano costantemente le priorità delle attività e creano connessioni e gerarchie dinamiche tra le attività in tempo reale. Grazie a questa funzionalità, saprai sempre quali attività richiedono la tua attenzione immediata e come sono correlate al progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Visualizza i tuoi elenchi in più dimensioni: tabelle, bacheche, elenchi, mappe mentali, calendari e altro ancora

Brainstorming, schemi e appunti per le tue attività e note con un assistente di scrittura e attività basato sull'IA

Condividi facilmente il tuo lavoro con team, client e ospiti; chatta e collabora senza interruzioni su web, dispositivi mobili e desktop

Limiti di Taskade

Mancano opzioni avanzate come l'aggiunta di immagini e video o la creazione di tabelle complesse

La formattazione può essere difficile se non hai familiarità con gli editor compatibili con Markdown

Prezzi di Taskade

Gratis: $0

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Scopri come Taskade si confronta con ClickUp ?

3. Motion (ideale per creare flussi di lavoro adattivi e pianificare attività in modo automatizzato)

via Motion

Motion è un assistente IA con funzionalità/funzione di programmazione dinamica. Ogni volta che inserisco le mie attività, le scadenze e le riunioni sulla piattaforma, la sua IA per la gestione del tempo organizza automaticamente il mio programma per garantire che io lavori in modo ottimale.

A differenza di alcuni gestori di attività basati sull'IA, Motion si adatta ai cambiamenti in tempo reale. Ad esempio, se una riunione viene riprogrammata o viene aggiunta una nuova attività, ricalibra la mia giornata per inserire tutto senza che io debba apportare alcuna modifica manualmente.

Inoltre, ha mantenuto un piccolo banner sullo schermo per ricordarmi di eliminare le distrazioni: una funzionalità/funzione degna di nota in questa recensione di Motion.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Crea attività giornaliere o settimanali e blocca il tempo sul tuo calendario di conseguenza per portarle a termine

Prendi note dettagliate e archivia le informazioni relative alle tue liste di cose da fare per accedervi facilmente

Riprogramma le tue attività con un solo clic se si presenta una riunione dell'ultimo minuto o un imprevisto sul lavoro

Limiti di movimento

Non è possibile duplicare le attività invece di crearle da zero

Non è possibile organizzare le aree di lavoro in ordine alfabetico o riordinarle manualmente

Non esiste un piano gratuito, solo una versione di prova gratuita

Prezzi dinamici

Individuale: 34 $ al mese

Team: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

4. TimeHero (Ideale per gestire e automatizzare le attività del team con approfondimenti sui modelli di produttività)

via TimeHero

TimeHero è uno strumento intelligente per la pianificazione e la gestione delle attività. Consente di pianificare, gestire e automatizzare elementi di lavoro quotidiani, progetti ed eventi del calendario, tutto in un unico posto. Ha pianificato automaticamente le attività nel mio calendario in base alle mie scadenze, priorità e disponibilità.

TimeHero ha anche fornito informazioni dettagliate sui modelli di produttività del mio team. Ho potuto visualizzare la capacità dei membri del mio team, assegnare facilmente compiti ad hoc e @menzionare altri nelle chat delle attività, senza bisogno di check-in o riunioni di aggiornamento. Rende l'automazione delle attività con l'IA piuttosto facile.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeHero

Avvia un timer da qualsiasi luogo e svolgi più attività durante la giornata; accedi a tabelle orarie dettagliate e utili

Utilizza modelli di flusso di lavoro per avviare rapidamente i tuoi elenchi di cose da fare abituali; collega le date di inizio e di scadenza ad altri registri di attività o eventi

Ricevi notifiche intelligenti che ti avvisano delle scadenze imminenti, delle modifiche al programma giornaliero e del completamento delle attività

Limiti di TimeHero

Lo strumento non può inviare aggiornamenti o promemoria programmati o automatici tramite email poiché non dispone di un elenco di contatti coordinato

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nel localizzare attività e attività secondarie in alcuni casi

Prezzi di TimeHero

Base: 5 $ al mese per utente

Professional: 12 $ al mese per utente

Premium: 27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Trello (Ideale per elenchi di cose da fare personalizzabili e gestione delle attività tramite un sistema di bacheca Kanban)

tramite Trello

Dopo aver provato Trello, capisco perché è diventata subito una delle mie app preferite per gestire le attività. La sua interfaccia intuitiva e accattivante si basa sul sistema Kanban, in cui le cose da fare sono rappresentate come schede su una bacheca.

Potevo registrare attività specifiche su singole schede e personalizzarle con date di scadenza, allegati ed etichette, mantenendo una visione chiara di ciò che dovevo fare e quando.

I Power-Up di Trello mi hanno anche permesso di personalizzare le mie bacheche in base alle mie esigenze specifiche, ad esempio aggiungendo una vista Calendario, automatizzando attività ripetitive o integrando app di terze parti come Whereby e OneDrive.

Tuttavia, sembra piuttosto semplice e non credo che funzionerebbe per progetti più complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Tieni traccia di tutte le schede con la visualizzazione Sequenza; esegui comandi e imposta regole automatizzate per quasi tutte le azioni sulla piattaforma

Controlla le autorizzazioni di gestione dei contenuti della tua bacheca con pochi clic e gestisci facilmente i membri del team in tempo reale

Suddividi le attività complesse all'interno della stessa scheda utilizzando la funzionalità/funzione lista di controllo per una suddivisione efficiente delle attività IA

Limiti di Trello

Il recente aggiornamento delle politiche limita la collaborazione a soli dieci membri per bacheca, limitando la sua utilità per i team più grandi

Per progetti molto complessi, il sistema a schede può diventare difficile da gestire e comprendere

Prezzi di Trello

Gratis: $0

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4. 4/5 (oltre 13.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.100 recensioni)

6. Asana (Ideale per semplificare le attività e i flussi di lavoro dei progetti in un'interfaccia visivamente intuitiva)

tramite Asana

Asana è un software di project management difficile da ignorare. È riconosciuto per la sua interfaccia pulita e dinamica e per le solide funzionalità/funzioni di IA che aiutano a organizzare, monitorare e gestire il lavoro in modo efficiente.

È possibile assegnare attività ai membri del team con date di scadenza, aggiungere commenti o istruzioni e allegare file per ulteriori informazioni, mantenendo tutte le comunicazioni correlate organizzate in un unico posto.

Lo strumento di gestione dei progetti consente inoltre di passare da un layout all'altro per visualizzare gli elenchi delle cose da fare in diversi modi, tra cui una bacheca Kanban, un grafico Gantt, un elenco, un calendario o una sequenza temporale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Aggiungi etichette alle tue liste di cose da fare in modo da poterle ordinare, filtrare e creare report automatici sul lavoro svolto

Crea modelli per attività comuni o tipi di elenco, dalle richieste di lavoro agli elementi da discutere durante le riunioni

Ottieni un riepilogo/riassunto di ciò che è successo in un portfolio, progetto o attività per rimanere aggiornato con Asana IA

Limiti di Asana

Le notifiche potrebbero essere più personalizzabili: ad esempio, gli utenti non possono scegliere di ricevere notifiche per le attività condivise con loro ma non per tutte le attività nella loro area di lavoro

Non è possibile assegnare manualmente una priorità agli elementi dell'elenco delle cose da fare

Prezzi di Asana

Personale: 0 $

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.700 recensioni)

Se non ti piace Asana, ecco alcune alternative che puoi provare

7. Monday. com (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro con una forte attenzione all'usabilità e alla personalizzazione visiva)

via Monday

Monday. com offre una piattaforma altamente visiva e flessibile che si adatta a vari flussi di lavoro e tipi di progetti.

Creare elenchi di attività era semplicissimo. Potevo utilizzare modelli personalizzabili o creare un elenco da zero su un documento di lavoro Monday, aggiungendo colonne per stati, scadenze, livelli di priorità e altro ancora.

Potrei anche decidere come monitorare lo stato di avanzamento del progetto, tramite un calendario, una sequenza temporale, un grafico Gantt o una vista Kanban. Se i membri del mio team avessero un elenco di attività condiviso, potrebbero aggiungere le loro viste.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le tue dashboard con una varietà di widget, tra cui il widget Elenco cose da fare, dove puoi aggiungere attività e spuntarle man mano che le completi, fino a quando tutto è completato

Ricevi notifiche automatiche quando le scadenze si avvicinano, così sarai sicuro di portare a termine tutto in tempo, ogni volta

Assegna le priorità al tuo lavoro in base alle date di scadenza imminenti, agli stati attuali o a qualsiasi altro criterio desideri

Limiti di Monday.com

Gli utenti hanno segnalato l'impossibilità di aggiungere automaticamente più dashboard a una cartella specifica, compromettendo la loro esperienza di analisi

Non offre un controllo granulare delle autorizzazioni e dei livelli di accesso per gli utenti ospiti, il che non è l'ideale per la gestione di elenchi e progetti che contengono informazioni sensibili

Prezzi di Monday.com

Gratis: 0

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.800 recensioni)

Abbiamo confrontato Monday e ClickUp, e tu vuoi saperne di più

8. Tara AI (Ideale per la gestione delle attività basata sull'IA e la pianificazione agile dei progetti per i team di sviluppo software)

tramite Tara IA

Tara AI è progettato specificamente per i team di sviluppo software e offre una combinazione unica di app per la pianificazione agile dei progetti e la gestione delle attività.

Uno dei punti di forza di Tara IA è la sua capacità di prevedere e pianificare gli sprint sulla base dei dati storici. L'ho trovato incredibilmente utile perché mi ha permesso di allocare le risorse in modo più efficace, anticipare potenziali colli di bottiglia e garantire che le mie attività rimanessero in linea con gli obiettivi e rispettassero le scadenze.

La collaborazione in team all'interno di Tara IA è semplice ed efficiente. Utilizzando il suo editor di testo avanzato, puoi facilmente assegnare attività, lasciare commenti e allegare documenti pertinenti, assicurandoti che il tuo team sia sempre sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tara IA

Utilizza la comoda visualizzazione Kanban per assegnare attività e monitorare lo stato dei progetti

Esegui standup settimanali e giornalieri per vedere lo stato di avanzamento del tuo team rispetto al piano d'azione

Approfitta della sincronizzazione bidirezionale con GitHub, Trello e l'importazione delle attività da Asana; gli aggiornamenti alle attività su qualsiasi piattaforma verranno riportati su tutti gli strumenti sincronizzati

Limiti di Tara IA

Non è disponibile un piano Free né una versione di prova gratuita

Durante la gestione degli sprint automatici, quando le attività vengono completate e spostate tra gli sprint, i punti sovraccarichi non vengono aggiornati di conseguenza

Prezzi di Tara IA

Insights Core: 25 $ al mese per collaboratore (fatturato annualmente)

Insights Plus: 35 $ al mese per collaboratore (fatturato annualmente)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tara IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Notion IA (Ideale per un'area di lavoro versatile e completa con scrittura e organizzazione delle attività potenziate dall'IA)

tramite Notion IA

Immergersi in Notion IA è stata un'esperienza entusiasmante, poiché combina la versatilità dell'area di lavoro all-in-one di Notion con la potenza dell'IA.

L'assistente IA può aiutare a creare automaticamente elenchi di cose da fare da note di riunioni, registrazioni di chiamate commerciali, ecc. Naturalmente, è anche possibile creare un elenco di caselle di controllo nel modo consueto aggiungendo un blocco elenco in Notion. C'è anche un comando slash per farlo rapidamente.

Consente di aggiungere scadenze a interi elenchi o elementi dell'elenco, assegnare attività alle persone e monitorare lo stato di avanzamento con un campo di stato. È inoltre possibile utilizzare lo scrittore IA per raccogliere idee ed elementi per l'elenco o compilare automaticamente elenchi di cose da fare per attività specifiche.

Inoltre, in Notion troverai vari esempi e modelli di elenchi di cose da fare per organizzare e dare priorità alle attività in modo efficace.

Notion IA migliori funzionalità/funzioni

Scrivi e traduci elenchi in giapponese, spagnolo, tedesco e altro ancora

Consenti agli altri di commentare o suggerire modifiche al tuo elenco; basta digitare il tasto @ per avvisarli

Lascia che la compilazione automatica esegua centinaia di documenti in pochi minuti e sviluppi elenchi, approfondimenti, riepiloghi/riassunti e altro ancora

Limiti di Notion IA

Non è presente uno strumento integrato per la reportistica, il che limita la possibilità di monitorare i propri progetti

La funzionalità/funzione IA ha un costo aggiuntivo di 10 $ al mese per utente, il che può renderla costosa per i team

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Business : 18 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

15 alternative a Notion tra cui scegliere

10. Trevor IA (Ideale per la gestione collaborativa delle attività con funzionalità di integrazione)

tramite Trevor IA

L'ultima della nostra lista di app di gestione delle attività IA è Trevor AI, un assistente di pianificazione quotidiana intelligente. Usandola, ho potuto organizzare le attività in un elenco, aggiungere etichette colorate e note e integrare software di terze parti come Google Calendar e Todoist per sincronizzare i miei appuntamenti, le riunioni e le attività.

Trevor IA forniva anche suggerimenti personalizzati per la pianificazione, aiutandomi a rimanere al passo con le mie responsabilità. Condivideva analisi dettagliate su come trascorrevo il mio tempo e cosa potevo fare per spuntare la mia lista delle cose da fare nel modo più ottimale possibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor IA

Utilizza le sue funzionalità IA predittive per stimare con precisione la durata delle attività in base alla tua disponibilità e al tuo comportamento passato

Ricevi via email suggerimenti pratici su misura per te per migliorare il tuo piano giornaliero

Concentrati sull'attività corrente utilizzando un timer e un campo note in modalità Focus

Limiti di Trevor IA

Si basa sulla sincronizzazione cloud, che ne limita le funzionalità senza una connessione Internet

Per qualsiasi cosa che vada oltre la semplice pianificazione, avrai bisogno del piano a pagamento

Prezzi di Trevor IA

Gratis: 0

Piano Pro: 3,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Trevor IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Migliora la creazione dei tuoi elenchi e la gestione delle attività con un assistente IA

Un'app basata sull'IA ben scelta può aiutarti a gestire la tua lista di cose da fare e ottenere la massima produttività una volta per tutte. Le migliori offrono un equilibrio tra usabilità, intuitività, flessibilità, sicurezza e integrazione con terze parti, in modo che sia lo strumento a lavorare per te e non il contrario.

Indubbiamente, l'intelligenza artificiale è una vera rivoluzione per la produttività. Indipendentemente dalla tua giornata lavorativa, può aiutarti a risparmiare tempo e dedicare le tue energie alle attività più importanti. Le app di elenchi delle cose da fare con IA possono ottimizzare il tuo flusso di lavoro assegnando priorità alle attività e restituendoti ore del tuo tempo ogni settimana.

Con ClickUp, puoi rimanere produttivo creando elenchi di cose da fare basati sull'IA in pochi semplici passaggi. Inoltre, offre diverse funzionalità/funzioni di collaborazione, comunicazione e produttività che possono semplificare la tua giornata.

Che tu voglia gestire il tuo lavoro o le attività di un team, la nostra piattaforma è in grado di adattarsi alle tue esigenze.

Scopri tu stesso i vantaggi. Registrati oggi stesso a ClickUp gratis.