I migliori strumenti di IA per la gestione del tempo: edizione 2025

Ti sei mai sentito sepolto sotto una lista infinita di cose da fare? Come se fossi stato impegnato tutto il giorno, ma sono le 18:00 e non hai ancora fatto le cose importanti?

A me sì! Dovendo destreggiarmi tra più attività, riunioni e lavori impegnativi, conosco bene le difficoltà legate alla gestione del tempo.

I normali strumenti di monitoraggio del tempo non sembravano aiutare molto, soprattutto quando trascuravo di registrare manualmente le ore lavorative. Determinato a trovare una soluzione, mi sono rivolto all'IA. Io e il mio team abbiamo esplorato e testato diversi strumenti di gestione del tempo basati sull'IA, nella speranza di trovare quelli che mi avrebbero aiutato a migliorare le mie capacità di gestione del tempo.

Sono felice di condividere il mio elenco con voi! I 10 strumenti di IA per la gestione del tempo riportati di seguito si distinguono dagli altri e sono un ottimo modo per organizzarsi, gestire le attività e mantenere il controllo sul proprio tempo.

Cosa cercare in uno strumento di gestione del tempo basato sull'IA?

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha prodotto molti strumenti di IA per la gestione del tempo che migliorano la produttività, ottimizzano l'efficienza e fanno risparmiare tempo prezioso. Ma con una tale abbondanza sul mercato, come si fa a decidere quale sia il migliore?

Attraverso la mia ricerca, ho capito che la maggior parte di noi cerca determinate funzionalità/funzioni chiave in uno strumento di gestione del tempo basato sull'IA:

Facilità d'uso : scegli qualcosa di intuitivo con una curva di apprendimento graduale. Gli strumenti di IA facili da usare consentono di risparmiare tempo e ridurre la frustrazione senza complesse procedure di onboarding

Integrazione perfetta : scegli app di gestione del tempo basate sull'IA che si sincronizzano con i tuoi sistemi di project management esistenti. Questo ti aiuta a semplificare i flussi di lavoro, riducendo la necessità di passare continuamente da un'app all'altra

Automazioni : libera tempo per lavorare in modo più approfondito utilizzando l'IA come assistente personale per gestire attività di routine come la pianificazione di riunioni e promemoria. Trova un'app di gestione del tempo con IA che fa questo

Personalizzazione : la flessibilità è essenziale perché il flusso di lavoro di ognuno è unico. Un buon strumento consente di personalizzare dashboard, notifiche e priorità delle attività per aiutarti a gestire i vincoli di tempo

Analisi e reportistica : scopri esattamente dove impieghi il tuo tempo. Il miglior software di gestione del tempo basato sull'IA fornisce report che evidenziano le inefficienze e suggeriscono miglioramenti

Funzionalità di collaborazione : cercate strumenti con funzionalità di project management, assegnazione delle attività e aggiornamenti in tempo reale. Questo vi aiuterà a collaborare e comunicare attraverso il vostro strumento di gestione del tempo basato sull'IA

Sicurezza: proteggi i tuoi dati. Scegli sempre strumenti con solide misure di sicurezza per garantire che le tue informazioni rimangano sicure e riservate

Suggerimento: Quando le attività sembrano infinite e ho bisogno di aumentare la mia efficienza, faccio grande affidamento su questi pratici consigli per la gestione del tempo. Dai un'occhiata!

Non ha senso raggiungere i tuoi obiettivi giornalieri o settimanali se alla fine della giornata ti senti esausto e svuotato. Per provare un vero senso di soddisfazione, devi sentirti produttivo, come se avessi sfruttato al massimo la tua giornata. Tutto questo si traduce in strategie efficaci di gestione del tempo.

Gli strumenti di gestione del tempo basati sull'IA sono partner strategici nel tuo percorso, automatizzando, analizzando e semplificando il tuo lavoro.

Ecco i miei strumenti di IA preferiti per aiutarti a gestire al meglio il tempo:

1. ClickUp (il migliore per la gestione del tempo con IA)

Tieni traccia del tempo impiegato e ottimizza la tua settimana lavorativa con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

La gestione del tempo di ClickUp è una piattaforma completa per la produttività che utilizzo ampiamente. Le sue potenti funzionalità mi consentono di organizzarmi e recuperare tempo. Le visualizzazioni di ClickUp svolgono un ruolo cruciale in questo senso, offrendomi varie prospettive e filtri per visualizzare il mio programma di lavoro.

La visualizzazione Sequenza mi aiuta ad anticipare i tassi di completamento delle attività, così posso monitorare in tempo reale lo stato delle attività che mi riguardano. La visualizzazione Calendario mi permette anche di trascinare e rilasciare le date e riorganizzarle al volo man mano che cambiano le priorità.

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp migliora ulteriormente l'efficienza liberandomi dalla registrazione manuale del tempo e permettendomi di immergermi nel mio lavoro. Mi affido ai loro promemoria basati sul tempo per rimanere organizzato e produttivo.

Rivedere e filtrare le mie voci mi fornisce informazioni basate sui dati su come impiego il mio tempo e sulle aree da migliorare. Ma cosa distingue ClickUp? La risposta sta nella sua vasta libreria di modelli predefiniti per la gestione del tempo.

Dai un'occhiata ai modelli che utilizzo per migliorare la produttività e gestire il mio tempo in modo efficace:

Modello di programma per la gestione del tempo

Scarica questo modello Sfrutta questo modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp per ottimizzare la tua settimana lavorativa

L'utilizzo del modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è essenziale per i professionisti come me che gestiscono innumerevoli responsabilità quotidiane. È la mia risorsa di riferimento per pianificare, garantire il rispetto delle scadenze cruciali e concentrarmi sulle attività prioritarie.

Il modello inizia con una vista Elenco nella mia area di lavoro, integrata da tre diverse viste di progetto che mi consentono di affrontare le attività da tutte le angolazioni. I campi personalizzati di ClickUp mi permettono di aggiungere la mia lista settimanale di cose da fare e di classificare le singole attività per giorno o tipo di attività.

Usa ClickUp per creare tabelle orarie e monitorare il tempo impiegato

Inoltre, ClickUp integra strumenti di gestione delle attività come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email. Questo approccio riduce lo stress grazie a una migliore organizzazione, permettendomi di concentrare le mie energie mentali sulle attività critiche.

Foglio di gestione del tempo personale

Scarica questo modello Imposta le attività in ClickUp per rivedere e modificare il tuo modello di foglio di gestione del tempo personale secondo necessità

Vuoi conoscere nei dettagli come impieghi il tuo tempo? Il modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp è tutto ciò che ti serve! Utilizzo questo strumento per aumentare la produttività, migliorare le mie capacità di gestione del tempo e ottimizzare il mio flusso di lavoro quotidiano.

Usa la vista Bacheca di ClickUp per raggruppare le attività in base a stati e campi personalizzati

La vista Bacheca di ClickUp è un'ottima opzione per visualizzare lo stato di avanzamento delle attività in tempo reale. Fornisce un registro completo delle attività, che descrive in dettaglio il tempo investito in ciascuna attività e mi guida verso un esito positivo.

Modello di programma di sviluppo

Scarica questo modello Semplifica il processo di sviluppo con la gestione visiva delle attività e le sequenze interattive utilizzando il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp

Il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp è il mio punto di riferimento per il project management strategico e la pianificazione. Affronta direttamente le complessità dello sviluppo dei prodotti, fornendo sequenze temporali chiare e dipendenze tra le attività.

Anticipa tutte le scadenze, completa le attività e visualizza lo stato dei progetti in un unico strumento con i grafici Gantt di ClickUp

Supervisiono i progetti con elenchi di attività e viste personalizzabili, come la vista Sequenza, la Bacheca Kanban o la vista Grafico Gantt di ClickUp. Questi strumenti mi consentono di prevedere i colli di bottiglia, monitorare i progressi e raggiungere gli obiettivi del progetto senza sentirmi troppo sopraffatto.

Modello di orario dei dipendenti

Scarica questo modello Crea, condividi e gestisci i carichi di lavoro del team con il modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp

Gestire il tuo tempo personale e professionale è ottimo, ma che dire del tuo team? È qui che entra in gioco il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp! Una gestione efficace del team inizia con una pianificazione strutturata e automatizzata, ed è proprio ciò che offre questo modello.

Immagina di poter controllare a colpo d'occhio i costi di manodopera, le tariffe orarie e i ruoli del team. Con sei campi personalizzati a disposizione, ho una visione chiara di tutte le informazioni che mi interessano. I sette tipi di visualizzazione dinamica, inclusi i calendari intelligenti settimanali, rendono la gestione del carico di lavoro e dei progetti un gioco da ragazzi.

Le viste versatili, il monitoraggio del tempo affidabile e i modelli completi di ClickUp lo rendono ideale per una gestione precisa ed efficiente del tempo. Inoltre, posso confermare che le sue funzionalità di IA non sono seconde a nessuno.

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale, adatta i consigli sulle attività al mio programma e al contesto. Ad esempio, mi suggerisce obiettivi personali come leggere o meditare quando sono a casa. Al lavoro, mi invita a svolgere attività come preparare una riunione o redigere una bozza di proposta di progetto.

Questa assistenza intelligente mi aiuta a concentrarmi sulle attività giuste al momento giusto, aumentando la mia produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra e monitora il tempo su desktop, dispositivi mobili o Chrome, collegandolo direttamente alle attività di ClickUp

Usa il timer globale di ClickUp per avviare e interrompere il monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo, passando facilmente da un'attività all'altra

Personalizza le voci relative al tempo con regolazioni manuali, specificando intervalli di date e modificando i record esistenti secondo necessità

Annota idee o attività mentre sei in movimento nel blocco note di ClickUp o aggiungi voci dettagliate per una documentazione completa

Differenzia e classifica le ore come fatturabili o non fatturabili per fatturare ai clienti i servizi resi

Identifica i colli di bottiglia e migliora i flussi di lavoro ordinando le attività in base al tempo monitorato

Integrazione con altre app di gestione del tempo per centralizzare i dati relativi al tempo monitorato

Crea tabelle orarie dettagliate che mostrano il tempo monitorato per intervallo di date, date specifiche, attività o membri del team

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp, come la visualizzazione Modulo, sono attualmente disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

2. Timely (ideale per il monitoraggio automatico del tempo)

via Timely

Immagina di non dover registrare manualmente il tempo dedicato a ogni attività e progetto. Questo è ciò che offre Timely: un'esperienza di monitoraggio del tempo automatizzata e senza interruzioni.

Quando ho usato Timely, sono rimasto impressionato dalla sua capacità di catturare ogni secondo del mio lavoro su diverse attività, progetti e app. Il suo approccio basato sull'IA garantisce un monitoraggio preciso, permettendomi di concentrarmi sul mio lavoro senza inserire dati manualmente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Categorizza automaticamente il lavoro registrato in progetti tramite IA

Genera report completi per analizzare la produttività e l'accuratezza della fatturazione

Migliora le competenze grazie alla perfetta integrazione con altri strumenti di project management

Sincronizzazione con il calendario per visualizzare gli eventi pianificati insieme al tempo monitorato

Invita i membri del team, crea progetti condivisi e monitora l'utilizzo collettivo del tempo

Limiti temporali

Potrebbe essere più costoso rispetto ad altre app di gestione del tempo basate sull'IA

Potrebbe essere necessario del tempo per configurare e comprendere tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi tempestivi

Starter : 11 $ al mese per utente

Premium : 20 $ al mese per utente

Unlimited: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni tempestive

G2 : 4,8 su 5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 700 recensioni)

3. Reclaim (ideale per ottimizzare la pianificazione)

via Reclaim

Reclaim è un'app di pianificazione automatizzata basata sull'IA che gestisce più calendari intelligenti in un'unica finestra. La sua interfaccia intuitiva e le sue solide funzionalità la rendono una scelta eccellente per gestire i programmi e migliorare la produttività.

È ottimo per bilanciare attività, riunioni e tempo libero. Questo potente strumento ti consente di rimanere al passo con le tue responsabilità e raggiungere i tuoi obiettivi di gestione del tempo senza sentirti sopraffatto.

Ritrova le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza suggerimenti intelligenti per pianificare le attività in base a priorità, scadenze e preferenze

Pianifica automaticamente le attività ricorrenti entro un determinato periodo di tempo utilizzando la funzionalità/funzione Abitudine

Personalizza la visualizzazione per gestire più calendari contemporaneamente

Sfrutta i controlli intelligenti del calendario IA per proteggere il tuo team dagli straordinari forzati

Recupera i limiti

La configurazione della funzionalità/funzione Abitudini ha una curva di apprendimento ripida

Ritardi occasionali con alcune funzionalità/funzioni di integrazione

Prezzi Reclaim

Lite: Free Forever

Starter : 10 $ al mese per utente

Business : 15 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati, non disponibile con i piani mensili

Recupera valutazioni e recensioni

G2 : 4,8 su 5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: valutazioni insufficienti

4. Clockwise (ideale per ottimizzare il calendario)

via Clockwise

Clockwise ottimizza la pianificazione della settimana lavorativa con funzionalità/funzioni IA incentrate sull'assegnazione efficiente delle priorità alle attività e sulla gestione delle riunioni. Apprezzo la capacità di Clockwise di semplificare i programmi e creare blocchi di tempo in cui concentrarsi senza interruzioni.

Essendo una persona che apprezza la collaborazione senza intoppi, credo che questa app di gestione del tempo basata sull'IA possa trasformare il tuo lavoro con gli altri membri del team. La sua integrazione con strumenti di gestione dei progetti come Google Calendar e Slack migliora il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Modifica gli orari delle riunioni, evita i conflitti e garantisci una pianificazione ottimale dei calendari di tutti i team

Sfrutta questo strumento per creare blocchi di tempo dedicati alla concentrazione senza interruzioni. Ti consentono di entrare in uno stato di flusso, che porta a un lavoro migliore durante tutta la giornata

Ottieni analisi in tempo reale sulla larghezza di banda e sulla disponibilità del team. Questa visibilità consente una migliore allocazione delle risorse e un processo decisionale informato

Limiti di Clockwise

Difficoltà di integrazione, in particolare con strumenti come Salesforce

Ha una curva di apprendimento ripida e alcuni utenti segnalano difficoltà nell'eliminare gli eventi dal calendario

Funzionalità come il tempo di concentrazione e gli strumenti per la produttività del team non sono disponibili nella versione gratuita

Prezzi in senso orario

Gratis: funzionalità/funzioni di base per iniziare

Teams: 6,75 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Business: 11,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4,7 su 5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 30 recensioni)

5. Motion (ideale per la gestione delle attività e la collaborazione)

via Motion

Gli utenti di Motion parlano spesso del suo approccio completo al project management e alla comunicazione. Sicuramente combina bene il monitoraggio intuitivo delle attività con potenti funzionalità di collaborazione, quindi posso usarlo da qualsiasi luogo. La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro del team e automatizzare le attività di routine aumenta la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Crea, assegna e classifica le attività con l'interfaccia intuitiva di Motion

Promuovi una comunicazione fluida con i membri del team grazie alla chat integrata e alla condivisione dei file

Adattalo alle esigenze specifiche del flusso di lavoro del tuo team, garantendo flessibilità ed efficienza

Rimani informato con aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività, sulle scadenze e sui contributi del team

Limiti di movimento

Potrebbe essere necessaria una fase di apprendimento, soprattutto quando si personalizzano flussi di lavoro complessi

Alcune integrazioni potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o la risoluzione di alcuni problemi

Prezzi dinamici

Individuale: 34 $ al mese

Team: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1 su 5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3 su 5 (oltre 40 recensioni)

6. Toggl Track (il migliore per il monitoraggio del tempo e la reportistica)

via Toggl Track

Toggl Track è una delle mie app preferite per il monitoraggio del tempo. La sua interfaccia semplice e le sue potenti funzionalità mi consentono di monitorare il tempo con precisione perfetta su progetti e incarichi.

Con Toggl Track puoi creare attività, generare report dettagliati e integrarli con altri strumenti di project management. È ottimo per gestire le ore fatturabili, migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e garantire un monitoraggio accurato dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Track

Monitorate con precisione il tempo dedicato alle diverse attività e ai diversi progetti

Genera report completi per analizzare le tendenze di produttività e identificare le aree di miglioramento

Accedi al monitoraggio del tempo e ai report ovunque ti trovi tramite le app mobili per iOS e Android

Organizza le attività con tag personalizzabili e categorie di progetti

Usa il timer Pomodoro e il rilevamento dell'inattività per mantenere la concentrazione e la disciplina nelle abitudini di lavoro

Limiti di Toggl Track

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le funzionalità/funzioni avanzate

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di reportistica potrebbero essere disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Toggl Track

Gratis: funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di base

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Enterprise: sono disponibili prezzi personalizzati per le organizzazioni di grandi dimensioni

Toggl Monitoraggio valutazioni e recensioni

G2: 4,6 su 5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,7 su 5 (oltre 2300 recensioni)

7. Todoist (Il migliore per gli elenchi di cose da fare)

via Todoist

Todoist offre una dashboard semplificata per creare, organizzare e dare priorità alle attività. Il suo design intuitivo migliora la produttività e l'efficienza nella gestione delle attività quotidiane.

Sono rimasto colpito dalla semplicità e dalla versatilità di Todoist, qualità rare in un'app di IA. Si integra anche con varie piattaforme e dispositivi, fornendo una soluzione unificata per la gestione delle attività che si adatta alle diverse preferenze di flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Crea, etichetta e assegna attività con l'intuitiva funzionalità drag-and-drop

Assegna livelli di priorità per concentrarti sulle attività urgenti e sulle scadenze

Ottieni un vantaggio competitivo con modelli predefiniti per i progetti quotidiani e risparmia tempo nella configurazione delle attività

Condividi attività e progetti con i membri del team, facilitando una collaborazione senza interruzioni

Imposta promemoria e date di scadenza per rispettare le scadenze delle attività

Limiti di Todoist

Elementi avanzati come le dipendenze delle attività e la reportistica dettagliata richiedono un upgrade ai piani premium

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia abbia una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

8. RescueTime (Il migliore per l'analisi della produttività)

via RescueTime

RescueTime è come avere un coach personale per la produttività sui miei dispositivi. Funziona in background, monitorando il tempo trascorso e ottimizzando le mie abitudini digitali. Adoro il modo in cui la dashboard di RescueTime suddivide la mia vita digitale.

I suoi report dettagliati mi aiutano a capire come utilizzo il mio tempo e a identificare le aree di miglioramento, ad esempio se passo troppo tempo sui social media! Vedere quali app distolgono la mia attenzione mi aiuta a modificare le mie abitudini per migliorare l'efficienza e raggiungere i miei obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Tieni traccia del tempo trascorso sulle applicazioni e sui siti web senza inserire dati manualmente

Genera report dettagliati sulle attività quotidiane, sulle tendenze di produttività e sull'utilizzo del tempo

Blocca i siti che distraggono durante le sessioni di lavoro concentrate

Imposta obiettivi di produttività e ricevi avvisi quando raggiungi o superi i traguardi

Limiti di RescueTime

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per abituarsi all'interfaccia e comprendere tutte le funzionalità/funzioni

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di RescueTime

Lite: Strumenti di monitoraggio del tempo di base senza blocco delle distrazioni

Individuale: 12 $ al mese per utente

Team: 72,00 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4. 1 su 5 (oltre 85 recensioni)

Capterra: 4,6 su 5 (oltre 130 recensioni)

9. Calendar IA (Il migliore per la gestione intelligente del calendario)

tramite Calendario IA

Se le tue giornate sono piene di appuntamenti e il tuo calendario sembra un gioco di Tetris, Calendar AI di Sync. ai è un'app per la gestione del tempo che dovresti prendere in considerazione. Con le sue funzionalità innovative, questo efficace strumento di IA semplifica le attività complesse, liberandomi per concentrarmi sulle mie priorità. Le sue innovative funzionalità di pianificazione automatizzata assicurano che ogni riunione sia produttiva ed efficiente in termini di tempo.

Funzionalità/funzioni principali di Calendario IA

Rendi ogni riunione importante con una pianificazione intelligente che ti fa risparmiare tempo prezioso

Ottieni informazioni dettagliate sui partecipanti alle riunioni direttamente dal tuo calendario

Ricevi notifiche e promemoria tempestivi per rimanere in linea con il tuo programma

Aggiungi note private al tuo calendario, visibili solo a te

Limiti dell'IA del Calendario

Disponibile solo per il download sul Play Store o sull'App Store

Design e funzionalità limitati

Problemi occasionali di sincronizzazione e integrazione

Prezzi di Calendario IA

Free

Premium: 4,99 $ al mese

Pro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Calendario IA

G2: NA

Capterra: NA

10. Trevor (Ideale per la gestione automatizzata delle attività)

tramite Trevor IA

Trevor è in questo elenco perché, grazie alla sua dashboard intuitiva e alla capacità di automatizzare attività ripetitive, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare la collaborazione all'interno del mio team.

L'interfaccia drag-and-drop e la funzionalità di blocco del tempo di Trevor rendono semplicissimo pianificare il mio lavoro e le mie attività personali in tempo reale. È possibile utilizzare la dashboard per gestire tutto, dai piani di viaggio alle faccende domestiche in arretrato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor

Assegna le attività in base al carico di lavoro e alle impostazioni di priorità

Tieni traccia dell'avanzamento delle attività e rimani aggiornato sullo stato di completamento

Sincronizzazione con Microsoft Outlook e Google Calendar per una pianificazione unificata

Riprogramma le attività con una semplice interfaccia drag-and-drop per adattarti alle priorità in evoluzione

Personalizza i modelli di attività e le bacheche dei progetti in base alle esigenze specifiche del team e ai flussi di lavoro

Limiti di Trevor

I flussi di lavoro personalizzati e le integrazioni potrebbero richiedere un tempo di configurazione iniziale

I piani di base non offrono funzionalità/funzioni avanzate come reportistica personalizzata e analisi dei dati

Prezzi Trevor

Piano Free

Pro: 36 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Trevor

G2: N/A

Capterra: N/A

