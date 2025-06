i 10 migliori strumenti di IA per assistenti esecutivi nel 2025

Hai mai visto quei film d'azione in cui l'eroe sembra essere ovunque allo stesso tempo, schivando proiettili e salvando la situazione con efficienza sovrumana? È il tipo di assistente esecutivo che sogni di essere, giusto? Calmo, freddo e composto, in grado di gestire un turbinio di attività senza battere ciglio.

Ma anche gli assistenti esecutivi (EA) più esperti possono raggiungere il loro limite affrontando infinite email e liste di cose da fare e tenendo i dirigenti sulla strada giusta.

Con il giusto strumento di produttività basato sull'intelligenza artificiale (IA), puoi semplificare e automatizzare i flussi di lavoro e liberare tempo prezioso.

Tra le 600 aziende intervistate da Forbes nel 2024, il 47% utilizza già l'IA come assistente digitale nelle proprie operazioni aziendali.

Pensala in questo modo: l'IA è come avere un assistente personale altamente qualificato e instancabile per il tuo capo (e anche per te!). Può occuparsi di tutto, dall'organizzazione di riunioni che vanno bene per tutti al riepilogo/riassunto di documenti importanti e persino alla generazione di report.

Per aiutarti a trovare gli strumenti basati sull'IA più adatti alle tue esigenze, io e il mio team abbiamo cercato sul web le migliori opzioni per gli EA nel 2024. Abbiamo quindi testato questi strumenti, analizzando tutto, dalle loro capacità di automazione delle attività alle loro capacità di collaborazione.

Sulla base di questi test, abbiamo compilato un elenco dei 10 migliori strumenti di produttività che utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per semplificare il flusso di lavoro di un assistente esecutivo.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi I 10 migliori strumenti di IA per assistenti esecutivi possono migliorare la produttività, semplificare le operazioni e migliorare la comunicazione. Cortana – Ideale per gli utenti Windows

ClickUp – Il migliore per aumentare la produttività

DALL-E – Il migliore per generare contenuti visivi

Jasper – Il migliore per la creazione di contenuti

Google Assistant – Il migliore per organizzare le attività quotidiane

Otter. ai – Il migliore per le trascrizioni delle riunioni

Fireflies – Ideale per centralizzare le conversazioni

Murf – Il migliore per creare voci fuori campo

Socratic – Ideale per ricerche rapide

Amazon Alexa – Il meglio per la comodità delle mani libere

Abbiamo sviluppato un elenco di criteri per garantire la scelta del miglior assistente esecutivo IA per i professionisti amministrativi.

Ecco cosa richiediamo assolutamente ai nostri strumenti di IA (e dovresti farlo anche tu):

Automazioni: Liberati dalle attività di routine cercando strumenti di IA in grado di pianificare riunioni con promemoria automatici e controlli dei conflitti e di redigere email di routine basate su modelli predefiniti, risparmiando tempo e garantendo messaggi coerenti

Integrazione: Scegliete un assistente personale IA che si integri perfettamente con i vostri strumenti di produttività esistenti, come calendari, software di gestione delle attività e piattaforme di gestione del flusso di lavoro

Priorità intelligenti: Cerca un'IA che dia priorità alle attività di gestione dell'ufficio in base all'urgenza e all'importanza e che pianifichi in modo predittivo per anticipare le tue esigenze e suggerire fasce orarie per riunioni e attività

Capacità di ricerca e organizzazione intelligenti: Scegliete un assistente IA che individui rapidamente i documenti e le informazioni di cui avete bisogno e li classifichi per facilitarne l'organizzazione

Assistenza alla comunicazione: Lascia che sia l'IA a gestire le comunicazioni. Cerca strumenti che offrano aggiornamenti intelligenti dei modelli, riepiloghino/riassumano le email, assistano nella stesura delle email e creino trascrizioni delle riunioni

Protocolli di sicurezza: scegli strumenti che danno priorità ai protocolli di sicurezza per salvaguardare i dati sensibili, alla crittografia dei dati per proteggere le informazioni riservate e a controlli di accesso rigorosi per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni

Interfaccia utente: Scegli assistenti IA con interfacce intuitive, facili da imparare e da navigare per ottenere il massimo da tutte le funzionalità

Per entrare nella nostra lista, gli strumenti dovevano soddisfare tutti o quasi tutti questi criteri. Dopotutto, stavamo cercando una tecnologia che imitasse bene l'intelligenza umana. Gli strumenti descritti di seguito hanno fatto un lavoro fantastico!

Questo elenco include un'ampia gamma di assistenti virtuali che imitano l'intelligenza umana per ottimizzare le attività, dalla pianificazione delle riunioni alla presa automatica di appunti.

1. ClickUp: il migliore per aumentare la produttività

Rimani al passo con ClickUp Brain Risparmia tempo con aggiornamenti accurati basati sull'IA e report sullo stato con ClickUp Brain

ClickUp è uno strumento di project management che ti consente di organizzare il tuo lavoro, collaborare con il tuo team e i tuoi clienti, automatizzare le attività ripetitive e, in generale, semplificare il tuo flusso di lavoro.

La maggior parte dei knowledge worker è particolarmente colpita da ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma. L'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain fornisce risposte a qualsiasi domanda relativa alle attività direttamente dalle attività, dai documenti e dalla knowledge base aziendale all'interno di ClickUp. Questa tecnologia IA può essere incredibilmente utile per trovare rapidamente informazioni, rispondere a domande e rimanere informati sui dettagli chiave senza dover cercare manualmente in varie fonti.

Fai tutte le domande relative al progetto utilizzando l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain

Essendo una persona che passa una quantità malsana di tempo a cercare di capire come iniziare un'email, ho trovato utile AI Writer for Work. Tutto quello che dovevo fare era inserire nel prompt gli elementi che volevo fossero trattati e lui era in grado di redigere email e messaggi privi di errori per me all'istante.

Con le automazioni di ClickUp, ho potuto automatizzare attività ripetitive come l'invio di notifiche e promemoria, la gestione delle email in arrivo e l'aggiornamento dello stato e dell'avanzamento delle attività. Sono disponibili oltre 100 automazioni per aiutarti a gestire le attività di routine e ricorrenti, gli aggiornamenti dei progetti e molto altro ancora.

Con le attività di ClickUp puoi ottenere facilmente una panoramica di tutto ciò che devi fare, dove puoi creare, delegare e monitorare lo stato delle attività all'interno dei progetti. Questo mi ha aiutato a rimanere aggiornato su tutto il mio lavoro senza confusione. Dopo aver creato un'attività, puoi utilizzare stati personalizzati come "Da fare", "Rielaborare" o "Pronto" per mostrarne lo stato di avanzamento.

Crea e gestisci attività e attività secondarie con le attività di ClickUp

Aggiungi campi personalizzati per organizzare e tenere sotto controllo le informazioni importanti, come l'urgenza di un'attività, la scadenza e chi ci sta lavorando.

Utilizza le visualizzazioni di ClickUp per visualizzare e gestire in modo efficiente le attività del tuo assistente esecutivo. Ci sono oltre 15 visualizzazioni che puoi provare e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Scegli una vista qualsiasi per visualizzare e gestire le tue attività con le viste di ClickUp

La visualizzazione Calendario di ClickUp, ad esempio, semplifica la pianificazione di appuntamenti e riunioni. Poiché ClickUp si integra con Google Calendar, puoi anche importare senza sforzo le dipendenze delle attività, i tempi di blocco e le scadenze direttamente all'interno dello strumento, aiutandoti a pianificare meglio ogni giornata.

ClickUp offre anche vari modelli predefiniti per casi d'uso comuni, come piani di progetto, ordini del giorno delle riunioni e rapporti sullo stato. Ho trovato particolarmente utile il modello ClickUp Schedule Blocking.

Scarica questo modello Organizza le riunioni senza sforzo con il modello di blocco delle riunioni di ClickUp

Mentre facevamo le ricerche per questo articolo, abbiamo trovato frustrante trovare un momento libero per riunirci e sviluppare questo elenco. Questo modello ci ha aiutato:

Tieni traccia delle riunioni e degli eventi

Scopri quali attività dovevano essere prioritarie

Pianifica accuratamente il nostro programma

Evita di sovraccaricare l'agenda

Abbiamo potuto allocare blocchi di tempo e mettere insieme le nostre idee senza molto lavoro manuale. Gli assistenti esecutivi possono utilizzare efficacemente questo modello per la pianificazione delle attività e degli appuntamenti e per il blocco del tempo.

Se sei un assistente esecutivo alle prime armi in un'azienda, puoi utilizzare il modello di piano di 30-60-90 giorni per assistenti esecutivi di ClickUp. Questo modello può aiutare il manager e l'assistente esecutivo tracciando un piano chiaro per i primi tre mesi.

Scarica questo modello Ottieni un vantaggio nel tuo nuovo lavoro con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Utilizza questo modello per:

Impostazione di obiettivi chiari e passaggi concreti per la tua transizione

Collaborare con il proprio manager per garantire che le aspettative siano soddisfatte

Tieni traccia dello stato di avanzamento con stati e campi personalizzati

ClickUp non si occupa solo di singole attività. È un hub di collaborazione completo dove puoi gestire interi progetti, mantenere sincronizzato il tuo team e archiviare tutti i tuoi documenti importanti in un unico posto.

La parte migliore è che puoi personalizzare ClickUp per adattarlo perfettamente al tuo flusso di lavoro esecutivo.

Inoltre, si integra facilmente con tutte le tue app preferite, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per tutte le tue esigenze organizzative.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Analizza il tuo carico di lavoro e ottieni scadenze suggerite con ClickUp Brain . Questo ti permette di concentrarti sugli elementi ad alto impatto

connetterti con i tuoi strumenti esistenti : calendari, piattaforme di comunicazione ed email Usa le integrazioni di ClickUp per: calendari, piattaforme di comunicazione ed email

Crea dashboard ClickUp personalizzati per visualizzare le tue attività e il loro stato di avanzamento, rendendo più facile stabilire le priorità

facilmente accessibili da un unico posto Archivia tutti i documenti su ClickUp Docs , rendendoli

Limiti di ClickUp

L'app mobile ha meno funzionalità rispetto all'app desktop

I nuovi utenti potrebbero avere qualche difficoltà nell'apprendimento e nella comprensione di tutte le funzionalità/funzioni estese

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4000 recensioni)

2. DALL-E: il migliore per generare contenuti visivi

Ho provato Dall-E, uno strumento di IA di OpenAI, e l'ho trovato perfetto per il brainstorming di un assistente esecutivo, specialmente per chi passa molto tempo a generare contenuti visivi. Puoi usarlo per creare immagini per presentazioni, relazioni o materiali di marketing.

Lo strumento aiuta a generare immagini basate su descrizioni testuali senza bisogno di competenze di codifica o progettazione grafica. Ad esempio, se avete bisogno di grafica per i social media per il lancio di un prodotto, Dall-E può creare immagini accattivanti basate su una semplice descrizione.

La parte migliore? È anche integrato con Canva, quindi puoi unire le sue funzionalità di generazione di immagini da testo con la personalizzazione di Canva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dall-E

Crea immagini e disegni direttamente all'interno della conversazione utilizzando il plugin ChatGPT di DALL-E

Fornisci dettagli specifici su stile, composizione e persino sulla consistenza degli oggetti

Modifica immagini esistenti mantenendo l'estetica complessiva dell'immagine

Limiti di Dall-E

L'output a bassa risoluzione può essere un fattore negativo

DALL-E non è ancora completamente integrato con gli assistenti IA

Prezzi DALL-E

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DALL-E

G2: 3,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (14+ recensioni)

3. Jasper: il migliore per la creazione di contenuti

Jasper (precedentemente Jarvis) è un assistente di scrittura IA in grado di creare contenuti scritti accattivanti per tutti i casi d'uso. Aiuta in varie attività, tra cui decodificare e riepilogare/riassumere dati, redigere email, creare report e scrivere post sui social media. Offre anche modelli per creare contenuti per scopi specifici.

Jasper si integra con vari strumenti, come Canva, Slack e Zapier, consentendoti di incorporare contenuti generati dall'IA nei tuoi flussi di lavoro quotidiani.

Ho utilizzato l'assistente di scrittura IA di Jasper per generare testi di marketing creativi (inclusi contenuti per siti web, post di blog, titoli pubblicitari, ecc. ). Ha anche aiutato il mio team a trovare nuove idee e a creare presentazioni persuasive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Personalizza il tono e lo stile di scrittura in modo che rispecchino l'identità del tuo marchio, garantendo coerenza in tutti i contenuti prodotti

Monitora le prestazioni dei contenuti generati dall'IA per ottimizzare la tua strategia di contenuti

Crea contenuti in modo più efficiente con oltre 50 modelli di scrittura che coprono diversi formati e casi d'uso, dai post dei blog alle sceneggiature dei video

Limiti di Jasper

I risultati possono talvolta contenere fatti o informazioni errati che devono essere verificati prima dell'uso

Anche i piani di livello più alto hanno dei limiti sulla quantità di contenuti che possono essere generati ogni mese

Prezzi Jasper

Gratis : versione di prova gratuita per 7 giorni

Autore : 49 $ al mese per utente

Pro : 69 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

4. Google Assistant: il migliore per organizzare le attività quotidiane

tramite Google Assistant

Non credo che nessuno qui non conosca Google Assistant, ma le sue capacità vanno ben oltre la riproduzione di musica o l'impostazione di allarmi. Google Assistant è anche uno strumento prezioso per organizzare le attività quotidiane e le riunioni.

Con semplici comandi vocali, puoi aggiungere appuntamenti, controllare calendari e riprogrammare riunioni. Può effettuare chiamate e inviare testi per tuo conto senza che tu debba comporre un numero o digitare una parola, garantendo una comunicazione veloce e fluida tramite comandi vocali.

Google Assistant è molto più di un semplice elenco di contatti e un gestore di calendari. Può anche essere il tuo assistente di ricerca, trovando e riepilogando rapidamente i dettagli chiave dal web quando non hai tempo di leggere articoli lunghi.

Puoi anche impostare promemoria attivati dalla voce e prendere note per assicurarti di rimanere in linea con le tue attività e i tuoi obiettivi e che nulla venga trascurato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Assistant

Controlla vari aspetti della tua vita quotidiana a mani libere, rendendola comoda e facile da usare

Analizza il programma e il carico di lavoro per classificare le attività in base all'urgenza e all'importanza

Aggiorna i modelli dell'agenda e del calendario in base alle conversazioni, riepiloga/riassumi le email lunghe e genera bozze di risposta

Limiti di Google Assistant

Non completamente personalizzabile in base alle esigenze e alle preferenze specifiche

Le prestazioni possono essere incostanti, con alcune attività che funzionano meglio di altre

Prezzi di Google Assistant

Free

Valutazioni e recensioni di Google Assistant

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

5. Otter. ai: il migliore per le trascrizioni delle riunioni

La difficoltà di prendere appunti completi durante riunioni ricche di informazioni è reale. Ascolti attentamente o annoti i punti chiave in modo da poterli consultare e ricordare in seguito? Otter. ai affronta questa sfida a testa alta con le sue funzionalità/funzioni di trascrizione e riepilogo/riassunto basate sull'IA.

La trascrizione in tempo reale di Otter cattura ogni parola pronunciata, consentendoti di partecipare alla riunione senza prendere freneticamente appunti. Inoltre, identifica automaticamente chi sta parlando e assegna etichette ai relatori nella trascrizione, rendendo più facile tornare indietro e capire cosa è emerso durante la riunione.

Evidenzia gli elementi su cui intervenire e i punti chiave, risparmiandoti il lavoro di riepilogare/riassumere manualmente le attività.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Rivisita qualsiasi punto specifico menzionato nelle note della riunione con pochi clic

Condividi le tue trascrizioni con i colleghi, evidenzia i punti chiave e assegna elementi di azione, il tutto all'interno della piattaforma

Integra facilmente strumenti di comunicazione come Zoom

Limiti di Otter.ai

Il piano Free di Otter ha limitazioni sulla durata delle registrazioni e sulle funzionalità/funzioni di trascrizione

Il rumore di fondo o gli accenti marcati possono influire sulla precisione

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

6. Fireflies: il migliore per centralizzare le conversazioni

Gli assistenti esecutivi possono trovare difficile tenere traccia delle conversazioni durante le chiamate, le riunioni video e le interazioni di persona. Fireflies. ai interviene come hub centrale per tutto ciò che riguarda le conversazioni.

Offre trascrizioni automatiche e riepiloghi/riassunti dei punti chiave delle riunioni. Va oltre la semplice registrazione di ciò che viene detto e identifica in modo intelligente i passaggi successivi, assegnandoli come elementi dell'elenco delle cose da fare ai membri del team appropriati.

Fireflies crea anche una base di conoscenze ricercabile dalle vostre conversazioni, risparmiando tempo ed eliminando la necessità di porre domande ripetitive.

Offrono una funzionalità/funzione di intelligenza conversazionale che fornisce potenti analisi e approfondimenti che aiutano te e i tuoi team a migliorare la produttività e a prendere decisioni aziendali più informate. Monitorando metriche quali il sentiment, il tempo di conversazione e la frequenza degli argomenti nelle conversazioni, Fireflies ti fornisce informazioni chiave per migliorare le strategie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Integrazione con oltre 40 app , tra cui videoconferenze, project management e calendari

Analizza la conversazione, identificando i punti chiave, gli elementi di azione e l'analisi del sentiment per un riepilogo/riassunto conciso post-riunione

Garantite l'accesso sicuro alle trascrizioni delle riunioni in modo da poterle condividere con membri specifici del team

Limiti delle lucciole

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente è complicata da navigare

Prezzi Fireflies

Free

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (9 recensioni)

7. Murf: il migliore per creare voci fuori campo

Creare voci fuori campo di alta qualità per presentazioni, video esplicativi o persino contenuti per i social media può richiedere molto tempo ed essere costoso. Murf. ai, con la sua tecnologia di sintesi vocale basata sull'IA, può risolvere questo problema.

Non hai bisogno di costosi doppiatori o di software di modifica ingombranti. Murf. ai può aiutarti a creare presentazioni e video dall'aspetto professionale in modo semplice e veloce.

Invece di una voce noiosa e robotica, Murf offre una libreria di voci IA incredibilmente naturali, che ti consentono di scegliere il tono perfetto per qualsiasi progetto.

Murf integra anche la tua voce fuori campo con video o presentazioni esistenti, creando un'esperienza multimediale coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Murf

Incolla le tue richieste in Murf e in pochi minuti saranno trasformate in una voce fuori campo raffinata

Modifica e perfeziona il ritmo, enfatizza e aggiungi persino delle pause per un tocco davvero umano

Mantieni il controllo completo sul prodotto finale, poiché Murf dà la priorità alla privacy degli utenti e le voci fuori campo non vengono mai condivise con applicazioni di terze parti

Limiti di Murf

Sebbene il piano Free di Murf consenta la creazione di alcune voci fuori campo di base, presenta alcune limitazioni nella selezione delle voci e nella lunghezza dei progetti

La creazione di voci personalizzate richiede una sottoscrizione separata

Prezzi Murf

Free

Autore : 29 $ al mese

Business : 99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Murf

G2: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: valutazioni insufficienti

8. Socratic: il migliore per ricerche rapide

via Socratic

Socratic di Google è ottimo per gli assistenti esecutivi impegnati che desiderano rispolverare argomenti specifici. Copre un ampio intervallo di materie accademiche, tra cui scienze, matematica, letteratura e studi sociali.

In qualità di assistente esecutivo (EA), garantire al tuo capo l'accesso alle informazioni giuste al momento giusto è fondamentale. Ma cosa succede se ha bisogno di un rapido aggiornamento o di un chiarimento su un argomento complesso senza interrompere il flusso di lavoro o rivelare lacune di conoscenza davanti ai colleghi?

Socratic può fornire spiegazioni chiare, immagini pertinenti e link a fonti autorevoli, il tutto in un formato conciso e professionale.

La parte migliore è che Socratic si adatta a diversi stili di apprendimento utilizzando il riconoscimento del testo e della voce, e si integra anche con YouTube per fornire informazioni in modo intuitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Socratic

Rivedi i concetti chiave relativi alle prossime discussioni con i client

Esplora argomenti complessi al tuo ritmo e poni domande di approfondimento per comprendere meglio i problemi critici

Accedi a risorse formative in più lingue

Limiti socratici

Potrebbe non essere adatto a campi altamente specializzati o aree accademiche di nicchia

L'app è disponibile solo per gli utenti iOS

Prezzi socratici

Free

Valutazioni e recensioni socratiche

G2: Non disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

9. Amazon Alexa: il meglio per la comodità delle mani libere

tramite Amazon

Come Google Assistant, Amazon Alexa è un dispositivo assistente IA che può aiutarti a gestire le attività amministrative in modo efficiente.

Alexa può aiutare un assistente esecutivo a gestire il proprio programma di lavoro con comandi vocali.

Con questo assistente virtuale basato sull'IA, aggiungere appuntamenti, controllare calendari e riprogrammare riunioni è facile. Alexa fornisce aggiornamenti e riepiloghi/riassunti personalizzati su qualsiasi argomento tu richieda.

Ma Alexa va oltre le pareti dell'ufficio. Il tuo dirigente ha una casa intelligente? Alexa può integrarsi perfettamente con essa, consentendogli di controllare luci, termostati e altre funzionalità/funzioni con semplici comandi vocali.

Puoi gestire chiamate e testi con comandi vocali, mantenendo il flusso dei dettagli senza intoppi anche nei momenti più frenetici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon Alexa

Pianifica itinerari, controlla le informazioni sui voli o ricevi aggiornamenti sul traffico in tempo reale, il tutto con semplici comandi vocali

Azioni di gruppo che possono essere triggerate con un singolo comando vocale. Ad esempio, un assistente esecutivo potrebbe dire "Alexa, inizia la mia giornata lavorativa" per far sì che Alexa accenda le luci, legga il programma giornaliero e avvii la riproduzione di musica di sottofondo

Rimani aggiornato sulle ultime notizie e cerca rapidamente le informazioni

Limiti di Amazon Alexa

La funzionalità può variare a seconda dei diversi dispositivi Alexa

Sebbene le funzionalità aziendali siano limitate, il punto di forza principale di Alexa risiede nelle applicazioni per uso personale

Prezzi di Amazon Alexa

Free

Valutazioni e recensioni di Amazon Alexa

G2: 4. 1/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (83 recensioni)

10. Cortana: il meglio per gli utenti Windows

via Cortana

Sebbene Microsoft abbia ridotto le funzionalità di assistenza complessive di Cortana, questa può comunque essere uno strumento utile per gli assistenti esecutivi che lavorano nell'ecosistema Windows.

Pensalo come un assistente digitale specifico per il tuo PC. Hai bisogno di tenere sotto controllo l'agenda del tuo dirigente? Cortana ti consente di impostare promemoria, gestire elenchi di cose da fare e tenere traccia delle scadenze con la tua voce o con pochi tocchi.

Cortana può anche fungere da gatekeeper del tuo dirigente. Accedi e gestisci il calendario, pianifica riunioni, redigi e invia email, il tutto tramite comandi vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cortana

Attiva Cortana dicendo "Hey Cortana" per attirare la sua attenzione e impartire comandi vocali

Avvia app e apri siti web sul tuo PC semplicemente chiedendolo a Cortana

Non cercare solo sul web, ma anche nei tuoi file locali e nello spazio di archiviazione OneDrive per trovare ciò che cerchi. Puoi utilizzare query in linguaggio naturale come "Trova i file dell'ultimo mese" e Cortana capirà

Limiti di Cortana

La funzionalità è incentrata principalmente sui dispositivi Windows e sulle applicazioni Microsoft

Cortana ha integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altri assistenti IA

Prezzi di Cortana

Gratis: incluso in Windows 10 e 11 senza costi aggiuntivi

Valutazioni e recensioni di Cortana

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

Diventa un assistente esecutivo a prova di futuro con l'IA

Scegliere gli strumenti di IA giusti può aumentare la tua efficienza operativa come assistente esecutivo e renderti prezioso in qualsiasi area di lavoro. L'idea è quella di creare una serie di strumenti di IA che possano assisterti in diversi ambiti del tuo lavoro, automatizzando le attività ripetitive, pianificando le riunioni, assegnando i compiti, integrandosi con altri strumenti di comunicazione, prendendo appunti durante le riunioni, ecc.

Se non vuoi disperdere il tuo lavoro su una mezza dozzina di app di IA, prova ClickUp. ClickUp offre una serie più unificata di strumenti basati sull'IA che possono aiutarti nella maggior parte delle tue attività.

Gestisci senza sforzo le attività, pianifica le riunioni con precisione millimetrica e utilizza l'automazione IA per liberare tempo da dedicare alla pianificazione strategica. ClickUp ha quasi tutto ciò di cui hai bisogno per diventare più di un professionista amministrativo: ti trasforma in un partner indispensabile.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso!