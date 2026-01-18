25 idee creative per un ritiro aziendale per ricaricare le batterie e ritrovare le energie

Ci siamo passati tutti: rinchiusi tra le quattro grigie pareti del nostro cubicolo in ufficio, a svolgere meccanicamente le nostre mansioni. Riunioni infinite scandiscono la nostra routine monotona e persino i pettegolezzi davanti al distributore dell'acqua hanno perso il loro fascino. E non sei solo tu; tutto il tuo team sta attraversando un periodo di malinconia.

Un ritiro aziendale al momento giusto può far uscire la tua forza lavoro da questa sensazione di stanchezza! Riaccende la passione, ricarica la produttività e aiuta i dipendenti a rilassarsi. Quindi raduna la tua squadra e prendi lo zaino: ti guideremo attraverso 25 idee per un ritiro aziendale.

Perché dovresti avere un piano per il tuo prossimo ritiro aziendale?

Ti stai chiedendo se valga la pena organizzare un ritiro aziendale? Considera i seguenti vantaggi prima di decidere:

Costruire team più forti attraverso le connessioni personali: allontanarsi dal consueto ambiente di lavoro permette ai dipendenti di entrare in contatto tra loro a livello personale. Questo legame favorisce relazioni interpersonali più solide e migliora la comunicazione e la collaborazione, a vantaggio del lavoro di squadra sia fuori che dentro l'ufficio

Rigenerante per la creatività e l'innovazione: un cambio di scenario e la possibilità di staccare dalla pressione costante del lavoro, delle scadenze, degli obiettivi, ecc. consentono ai dipendenti di concentrare nuovamente le proprie energie. Questo tempo libero funge da reset e offre loro nuove prospettive che stimolano la creatività e l'innovazione attraverso nuove idee e approcci alla risoluzione dei problemi

Riconoscere e valorizzare i dipendenti: i ritiri aziendali possono celebrare la completa realizzazione di un progetto mastodontico o essere una semplice pausa dalla frenesia quotidiana. In entrambi i casi, sono meritati e ben guadagnati. Questo accende un senso di soddisfazione e rafforza il morale dei dipendenti

Rafforzare la cultura aziendale : le esperienze di condivisione al di fuori del lavoro rafforzano la cultura e i valori aziendali. Premiando i tuoi dipendenti o offrendo loro una pausa, induci un senso di appartenenza e allo stesso tempo dai loro la certezza che hai a cuore il loro benessere

Migliorare la comunicazione interna: i ritiri aziendali creano team altamente coesi e con una alta produttività. Dopotutto, altri benefici come : i ritiri aziendali creano team altamente coesi e con una alta produttività. Dopotutto, altri benefici come una migliore comunicazione e collaborazione all'interno del team aumentano il morale, e il benessere generale avrà un effetto a cascata

25 idee divertenti per un ritiro aziendale

Organizzare un ritiro aziendale è un ottimo modo per migliorare il morale dei dipendenti, rinvigorire lo spirito di squadra, rafforzare la cultura aziendale e raggiungere gli obiettivi aziendali. Che tu voglia rilassarti e rigenerarti o mettere alla prova la tua resistenza fisica, abbiamo idee per ritiri aziendali adatte alle tue diverse esigenze.

Ecco una raccolta di 25 idee divertenti e interessanti per un ritiro aziendale:

Retreat rilassanti e gratificanti

Il tuo team ha appena portato a termine un progetto molto impegnativo con scadenze serrate? Hai l'impressione che siano sull'orlo del burnout? Probabilmente è il momento di concedere loro una meritata pausa! I ritiri rilassanti e gratificanti sollevano il morale del tuo team e lo ricaricano.

Con una impostazione di un ambiente confortevole, accogliente e invitante, li incoraggerai a liberarti dallo stress, a rilassarti e a concentrarti su ciò che conta di più: il tuo benessere.

1. Ritiro benessere e spa

Rilassati e distenditi in un centro benessere e spa via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

Questo lussuoso ritiro è incentrato sul rilassamento e sul benessere dei dipendenti. Può includere trattamenti termali, pasti sani ed equilibrati e sessioni di yoga guidate. La posizione della struttura ospitante può anche disporre di strutture come piscine, vasche idromassaggio, bagni di fango e saune dove potersi rilassare.

Una pausa così rilassante ti aiuterà a rallentare il ritmo frenetico a cui sei abituato, a ricaricare le energie, a ridurre il cortisolo e a migliorare la salute mentale e fisica in generale.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli una selezione di trattamenti benessere in grado di soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei singoli partecipanti

Organizza lezioni di yoga o fitness di gruppo al mattino presto e proseguite con momenti di socializzazione per promuovere un senso di comunità

Scegli opzioni alimentari salutari che tengano conto delle esigenze alimentari particolari

Prevedi dei momenti di relax e socializzazione durante le pause tra un'attività e l'altra

2. Ritiro nella natura

Immergiti nella natura circostante tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Entra in sintonia con la natura. Respira l'aria fresca, crogiolati nella luce delicata del sole, ascolta il canto degli uccelli o il rumore delle onde, tocca l'erba e molto altro ancora. Queste esperienze coinvolgenti consentono ai dipendenti di staccare la spina dalla tecnologia e di fissare qualcosa di diverso dai loro schermi luminosi.

Attività come le escursioni, il campeggio o semplicemente una giornata in spiaggia sono ottimi modi per unire i dipendenti, durante la condivisione del loro profondo amore per la vita all'aria aperta.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli una posizione per il ritiro ricca di bellezze paesaggistiche, in base alle preferenze del tuo team

Crea un piano per attività all'aperto adatte ai diversi livelli di forma fisica dei membri del team

Condividi una guida su cosa mettere in valigia per assicurarti che i dipendenti arrivino ben preparati al ritiro

Organizza eventi come racconti intorno al falò, osservazione delle stelle o momenti di relax con cioccolata calda e s'mores

3. Ritiro di mindfulness

Pratica la consapevolezza immersi nella natura via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Il ritiro di mindfulness mira a coltivare la pace interiore e la concentrazione. I workshop e le attività di mindfulness consentono ai dipendenti di gestire le proprie emozioni, affrontare lo stress e lavorare insieme come una squadra. Alcuni potrebbero persino usufruire dei blocchi creativi e offrire nuove prospettive. La meditazione guidata e la camminata consapevole offrono chiarezza di pensiero che aiuta sia gli individui che i team.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Invita un coach o un facilitatore qualificato in mindfulness a condurre questi workshop e queste attività

Scegli una posizione tranquilla, serena e suggestiva dove tenere sessioni di mindfulness

Crea un'atmosfera tranquilla con comodi posti a sedere, diffusori di aromaterapia e musica rilassante per distendere i sensi

Metti a disposizione degli armadietti per i telefoni e incoraggia i partecipanti a staccare la spina dalla tecnologia durante le sessioni

4. Corso d'arte

Libera la creatività con corsi d'arte via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Stimola la creatività del tuo team con un ritiro artistico. Che si tratti di pittura, disegno, ceramica o qualsiasi altra attività creativa, un ritiro artistico di un giorno promette un'esperienza divertente e gratificante per i team. Scoprirai talenti nascosti mentre i dipendenti troveranno nuovi modi per esprimersi. Alla fine, noterai una maggiore fiducia e una capacità innovativa di risolvere i problemi durante i progetti di gruppo.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli un corso d'arte che rispecchi gli interessi del team e che tutti possano provare, anche se è la prima volta

Organizza un'esposizione in stile galleria alla fine del ritiro, consentendo ai dipendenti di mostrare le loro creazioni e ammirare i lavori degli altri

Offri ai partecipanti dei materiali artistici da portare a casa, in modo che possano continuare a esplorare la loro ritrovata creatività

Abbina musica allegra a stuzzichini e bevande (qualcuno è interessato a "vino e pittura"?) per creare un'atmosfera divertente

5. Volontariato

Il plogging lungo la battigia è un modo per unire il volontariato ad attività divertenti via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Restituire qualcosa alla comunità è un ottimo modo per favorire la coesione del team. Il volontariato incoraggia i team a lavorare verso un obiettivo comune legato alla responsabilità sociale, migliorando al contempo il morale dei dipendenti. Le attività di volontariato possono spaziare dall'organizzazione di una campagna di pulizia, al lavoro in una mensa per i bisognosi locale, alla creazione di un orto comunitario, fino a trascorrere del tempo in un ospizio, raccogliere fondi per un rifugio per animali e altro ancora.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli un'attività di volontariato che rispecchi i valori, l'etica e le convinzioni della tua azienda e del tuo team

Suddividi i programmi di volontariato più ampi in attività più piccole per massimizzare la partecipazione e creare una connessione tra i contributi più modesti e gli impegni più grandi

Scatta foto e gira video del lavoro svolto dal tuo team in termini di attività di volontariato e condividili sui social media per applaudirli pubblicamente

Organizza un momento di ritrovo dopo l'attività, come un aperitivo alla barra locale, per festeggiare i risultati raggiunti dal tuo team

Ritiri di team building

Il tuo team fatica a funzionare come la macchina ben oliata di un tempo? Allora è il momento di organizzare alcune attività di team building. Questi ritiri aziendali sono pensati per unire i team, affinare la comunicazione e migliorare la risoluzione collaborativa dei problemi.

Abbiamo alcune idee divertenti e innovative per far collaborare i team verso un obiettivo comune, costruire fiducia, valorizzare i punti di forza e i talenti individuali e festeggiare gli esiti positivi.

6. Sfida escape room

Il tuo team riuscirà a collaborare per fuggire da stanze chiuse a chiave? via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Le escape room sono un classico del team building. Offrono un'esperienza emozionante e coinvolgente che incentiva il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e la comunicazione, specialmente sotto pressione. L'intero team deve collaborare per decifrare gli indizi, risolvere gli enigmi e fuggire dalla stanza a tema prima che scada il tempo. Non troppo lontano dall'esperienza del mondo reale, si potrebbe dire.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Lascia che i membri del tuo team effettuino la selezione del tema dell'escape room in modo collettivo e all'unanimità

Dividi i gruppi numerosi in team più piccoli e falli competere tra loro

Valuta la possibilità di offrire premi o ricompense al team vincente che riesce a scappare più velocemente

Festeggiate insieme le vittorie e le sconfitte e riflettete sulle prestazioni del vostro team, discutendo al contempo dei punti chiave da trarre, come ad esempio cosa avrebbero potuto fare diversamente per ottenere risultati migliori

7. Caccia al tesoro

Le cacce al tesoro tirano fuori il meglio della collaborazione di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Le cacce al tesoro sono un altro modo per stimolare la collaborazione di squadra. Incoraggiano il lavoro di squadra, l’esplorazione e la risoluzione collettiva dei problemi per arrivare primi al traguardo. Puoi organizzare una caccia al tesoro che copra un determinato piano o reparto, specifiche sale riunioni, l’intera sede dell’ufficio o persino l’intera città! Dipende tutto dalle tue capacità di pianificazione del ritiro aziendale.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Organizza una caccia al tesoro che sfrutti gli elementi presenti naturalmente sul posto di lavoro o in città per creare un senso di scoperta in un ambiente familiare

Integra la tecnologia tramite codici QR, realtà aumentata, ecc. per un'esperienza di ritiro più interattiva

Offri percorsi o livelli di difficoltà diversi per soddisfare le esigenze di team con competenze, ritmi e preferenze differenti

Assegna premi in diverse categorie come "il più veloce a trovare cinque oggetti", "il team più disponibile", "le soluzioni più creative", "vincitore, vincitore, cena a base di pollo", ecc.

8. Giochi di team building

Giochi come il tiro alla fune puntano sul lavoro di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Un classico ritiro di team building prevede diversi giochi e attività per rendere il team building divertente, coinvolgente e piacevole. Questi giochi fungono da opportunità di socializzazione e di rafforzamento del legame di squadra, consentendo ai membri del team di lavorare insieme per comunicare, collaborare e risolvere problemi in contesti informali, in modo da poter applicare queste competenze anche al lavoro.

Questi ritiri di team building hanno anche un effetto antistress. Che si tratti di un gioco rompighiaccio come "Due verità, una bugia" o di un'attività fisicamente impegnativa come "Il pavimento è lava", gli eventi di team building tengono tutti all'erta!

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Nomina un facilitatore che guidi i giochi, conduca il debriefing con i team e massimizzi l'apprendimento e lo spirito di squadra

Incoraggia i dipendenti a partecipare ad attività di team building e a provare cose nuove

Offri dei premi per incoraggiare una competizione amichevole, lasciando spazio anche al divertimento e alle risate

Alternate le attività divertenti con pause adeguate per rinfreschi e interazioni personali

9. Sfide sportive

Sfida i team a una partita a basket via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Le attività sportive sono una delle attività di team building all'aperto più diffuse. Promuovono l'attività fisica, la competizione amichevole e lo spirito di squadra. Offrono inoltre un'ottima opportunità per uscire dalla sala riunioni e scendere sul campo per sgranchirsi le gambe e distendere la schiena.

La scelta dello sport può spaziare dall’amichevole partita di calcio a emozionanti avventure come il rafting in acque bianche. Non dimenticare di tenere conto dei diversi livelli di forma fisica e preparazione atletica. Inoltre, dovrebbero essere offerte modifiche o alternative per chi ha infortuni o limitazioni.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Dai la priorità al lavoro di squadra piuttosto che alla vittoria con giochi che incoraggiano la collaborazione. Nel farlo, crea squadre miste tra progetti o reparti e stabilisci obiettivi cooperativi

Fornisci dispositivi di sicurezza e attrezzature per le diverse attività sportive

Crea un piano per dei momenti di relax dopo il ritiro per la condivisione di esperienze, la celebrazione dei successi e la condivisione di un pasto o di un drink

Valuta la possibilità di assumere una guida o un istruttore per sport più specializzati come il tiro con l'arco, l'arrampicata su roccia, il rafting e altro ancora

10. Pranzo in comune

Le cene in cui ognuno porta qualcosa permettono ai teams di legare davanti a un buon pasto via Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Il buon cibo è un ottimo strumento per unire le persone. I pranzi in cui ognuno porta qualcosa sono un'ottima idea per un ritiro aziendale perché sono economici e celebrano la cultura e la diversità del team. Che si tratti di un barbecue all'aperto o di un picnic aziendale, questi pranzi coltivano un senso di comunità e di appartenenza.

Se ti stai chiedendo in che modo un pranzo in cui ognuno porta qualcosa possa essere un'attività di condivisione, rimarrai sorpreso nello scoprire l'elaborato processo di pianificazione che richiede. Dal soddisfare esigenze alimentari particolari alla creazione di un buffet ricco e ben assortito, un pranzo in cui ognuno porta qualcosa spingerà il tuo team a lavorare insieme.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Incoraggia i membri del team a portare un piatto che rifletta la loro cultura o tradizione familiare

Crea un'atmosfera festosa con comodi posti a sedere, musica e decorazioni

Organizza una gara di piatti preparati dai partecipanti in diverse categorie, come "il piatto più creativo", "la presentazione migliore", ecc.

Gioca a giochi da tavolo o a quiz dopo la cena in cui ognuno porta qualcosa per continuare a socializzare

Ritiri all'insegna dell'avventura e delle attività

Stanco di stare sempre seduto alla scrivania o di passare da una sala riunioni all'altra? Porta il tuo team in un'avventura! Queste idee per i ritiri aziendali daranno energia al tuo team e creeranno ricordi indimenticabili. Stacca dalla routine e parti per un viaggio emozionante.

Lavorare insieme, superare le sfide e effettuare la condivisione di esperienze coltiverà la fiducia e un senso di cameratismo senza pari, dando vita a team più forti e più connessi.

11. Viaggio e avventura

Attività come l'arrampicata su roccia sono entusiasmanti per gli amanti dell'adrenalina del tuo team via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$ – $$$$

Imbarcati in un viaggio all'aria aperta e prova una scarica di adrenalina con un ritiro all'insegna dell'avventura e delle attività. Le impostazioni uniche regalano ricordi indimenticabili che uniscono i team. Che si tratti di tuffarsi da una scogliera in un mare azzurro o di osservare la fauna selvatica nel suo habitat naturale durante un safari nella giungla, ci sono diversi modi per rendere questo ritiro aziendale emozionante e coinvolgente.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli un'avventura in linea con gli interessi e il livello di forma fisica del tuo team. Se necessario, offri diverse opzioni di partecipazione

Condividi una brochure o una guida sull'avventura in modo che tutti i membri del team siano ben preparati per il viaggio

Considerate i momenti di pausa come occasioni per rilassarvi e riflettere sulle esperienze di condivisione

Scatta foto e gira video durante il viaggio e crea un ricordo che i team potranno custodire con affetto

12. Retiro in un parco a tema

I parchi a tema suscitano un senso di nostalgia e meraviglia infantile via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Tira fuori il bambino che è in te e scatenati in un parco a tema! Un ritiro aziendale di questo tipo è un'ottima occasione per alleviare lo stress, creare ricordi e rivivere momenti nostalgici. Puoi portare il tuo team sulle diverse giostre, agli spettacoli e alle attrazioni di un parco divertimenti oppure visitare una fiera che offre giochi da luna park come il cornhole e la pesca delle mele.

Anche opzioni temporanee come un circo itinerante e attività stagionali come le case stregate o i campi di zucche durante Halloween possono unire i team.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Crea un programma di gruppo che permetta a tutti i membri del team di vivere ed esplorare le loro attrazioni preferite, lasciando spazio per pause dedicate alla socializzazione, al riposo e a un rinfresco

Acquista pass di gruppo per ottenere sconti vantaggiosi su biglietti o pasti

Aggiungi un tocco di divertimento con gare amichevoli o giochi durante la giornata

Registra un vlog del team o scatta delle foto con macchine fotografiche usa e getta per documentare l'esperienza al parco a tema

13. Avventura culinaria

Cucinare insieme è anche un'attività di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Le conversazioni migliori nascono davanti a un buon pasto. Quindi perché non usare il cibo come mezzo per rendere piacevole il ritiro aziendale? Abbiamo già parlato di come organizzare una cena in cui ognuno porta qualcosa sia un ottimo modo per rilassarsi con il proprio team. Ma come trasformare il cibo in un'avventura? Pensa a organizzare un corso di cucina, una gara di chili o un laboratorio di pasticceria!

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Inizia il ritiro aziendale dal mercato contadino locale o dal negozio di alimentari, incoraggia i membri del team a pianificare i pasti, a fare un elenco degli ingredienti e a preparare l'intero pasto

Concentrati sulla scoperta di cibi diversi, come specialità regionali e piatti internazionali, oppure segui un tema

Organizza una cena in cui ognuno porta qualcosa subito dopo un corso di cucina e festeggia i tuoi successi culinari con un pasto in compagnia

Organizza una gara di cucina con la "scatola misteriosa", in cui le squadre dovranno preparare piatti deliziosi utilizzando ingredienti casuali per stimolare la creatività e l'ingegnosità

14. Retiro con tour della città

Esplora gli angoli nascosti della tua città tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Esplorare la tua città in gruppo offre una nuova prospettiva: è come visualizzare ciò che ti circonda sotto una luce completamente nuova! Puoi seguire un percorso tematico, come il tour gastronomico di cui abbiamo parlato in precedenza, oppure approfondire la storia, l'arte e la cultura della città.

In alternativa, il team può organizzare una gita improvvisata in cui il gruppo trasforma l'esplorazione della città in un gioco. Potete farlo a piedi, in bicicletta o persino procurandovi un pass turistico o un biglietto per un autobus HOHO (hop on, hop off). Bastano poche ore per godersi nuovi ambienti e nuove esperienze, anche senza allontanarsi dal comfort della propria città.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Prenota in anticipo i biglietti per le attrazioni più gettonate, i musei, ecc. per evitare code e attese

Prepara una lista di controllo dei luoghi simbolo della città e trasformali in cacce al tesoro o elenchi di cose da fare per rendere l'esplorazione interattiva

Partecipa a eventi o attività locali per immergerti nella cultura e nelle festività della tua città

Consenti ai membri del team di fungere da guide mentre esplorano alcune zone che potrebbero conoscere bene

15. Vacanza aziendale

Le vacanze aziendali possono essere un weekend fuori porta o un viaggio all'estero via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$ – $$$$$

Una vacanza aziendale è la ricompensa migliore per tutto il duro lavoro svolto dai dipendenti. È un'esperienza di lusso all-inclusive che permette di staccare dal lavoro e trascorrere del tempo di qualità con i colleghi al di fuori dell'ambiente d'ufficio.

A seconda del budget della tua azienda, potresti pianificare un viaggio in una nuova città o addirittura in un nuovo paese! Un'esperienza così gratificante avvicina i team, migliora il morale e rafforza le dinamiche di gruppo.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Personalizza la vacanza aziendale in base agli interessi e alle preferenze del team

Condividi linee guida chiare riguardo alla disponibilità lavorativa durante le vacanze aziendali per garantire una vera e propria disconnessione

Organizza esperienze uniche, escursioni locali, tour culturali o attività avventurose per rendere la vacanza davvero indimenticabile

Bilancia le attività in programma con il tempo libero, consentendo ai membri del team di dedicarsi ai propri interessi personali o di rilassarsi come preferiscono

Retreat dedicati alla formazione e allo sviluppo

E se ci fosse un modo per rendere divertenti l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze? Beh, abbiamo idee per i ritiri aziendali anche per questo! I ritiri dedicati all'apprendimento e allo sviluppo offrono al tuo team l'opportunità di acquisire nuove competenze o migliorare quelle già possedute.

Questi ritiri soddisfano il loro bisogno intrinseco di crescita professionale e li indirizzano verso un percorso di miglioramento continuo. Fornire al tuo team gli strumenti e le conoscenze per stare al passo con i tempi aumenta anche le loro possibilità di ottenere un esito positivo.

16. Seminari e conferenze di settore

Partecipa a seminari per uscire dai confini del tuo ufficio via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$$$

Iscrivi i team a seminari e conferenze di settore per tenerli aggiornati sulle ultime tendenze. Ciò permette loro anche di fare networking con colleghi di altre aziende e di interagire con leader ed esperti del settore. Tale esposizione può essere fondamentale per migliorare le loro prestazioni come squadra e colmare eventuali lacune nelle competenze.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Incoraggia i partecipanti a informarsi sugli argomenti trattati, sui profili dei relatori principali e sulle sessioni per massimizzare le opportunità di apprendimento

Organizza numerose riunioni di team per discutere gli insegnamenti chiave e i punti salienti, insieme alle potenziali applicazioni all'interno del tuo ufficio e del tuo settore

Favorisci il networking professionale attraverso presentazioni di gruppo con colleghi o omologhi di altre aziende

Crea un sistema di affiancamento per i convegni, accoppiando colleghi con background e competenze diverse per partecipare a tali eventi e facilitare lo scambio di idee

17. Ospiti relatori

Invita ospiti relatori ai ritiri aziendali tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Se non puoi mandare i tuoi team a eventi aziendali, porta l'evento al tuo team! Invitare relatori ospiti a un ritiro aziendale può essere fonte di ispirazione. Esperti affermati e leader aziendali possono condividere le loro opinioni su argomenti rilevanti del settore, strategie concrete e aneddoti personali per motivare il tuo team e promuovere un apprendimento mirato.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Selezione di ospiti esterni con esperienza nel settore e una comprovata esperienza

Dopo la conferenza dell'esperto, apri la discussione per domande, dibattiti e gruppi di lavoro per approfondire gli argomenti trattati dall'ospite relatore

Registra la sessione con l’ospite relatore per i dipendenti che non hanno potuto partecipare o per riferimento futuro

Offri l'opportunità di incontri informali e sessioni fotografiche dopo la presentazione per rendere l'esperienza ancora più memorabile

18. Workshop di sviluppo delle competenze

I workshop di sviluppo delle competenze hanno un effetto arricchente sul team via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

I workshop di sviluppo delle competenze possono spaziare da un corso intensivo di programmazione a un corso di preparazione di cocktail. In ogni caso, rafforzano il team e gli consentono di acquisire nuove competenze rilevanti per i propri obiettivi di sviluppo professionale o individuale.

Le aziende possono anche organizzare workshop sulle ultime tendenze in materia di sviluppo software, marketing, project management o comunicazione, per consentire ai team di stare al passo con i tempi e rimanere competitivi.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Effettua un'analisi delle lacune nelle competenze per identificare ciò che manca al tuo team e scegli un workshop che affronti tali carenze

Offri una varietà di formati di workshop (in presenza, online, autogestiti, ecc.) per soddisfare i diversi stili di apprendimento

Incoraggia i team ad applicare le competenze appena acquisite o perfezionate sul posto di lavoro o attraverso progetti concreti

Raccogli i feedback dei partecipanti per valutare l'efficacia del workshop e capire come migliorarlo ulteriormente

19. Ritiri di brainstorming

Stacca la spina, rilassati e lascia che le idee ti vengano in mente via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Hai l'impressione che il tuo team sia bloccato in una fase di stallo creativo? Si dedica troppo tempo a un problema, al punto che sembra irrisolvibile? Allora è probabilmente il momento di organizzare una sessione di brainstorming, ma con una svolta. Un ritiro aziendale dedicato al brainstorming offre tempo e spazio dedicati ai team per risolvere problemi complessi, generare idee creative e sviluppare soluzioni innovative.

L'idea è quella di staccare la spina dalle attività legate al lavoro e dalle solite sale riunioni per pensare fuori dagli schemi. Potreste scambiarvi idee durante una lezione di puppy yoga o una partita a biliardo: l'importante è rompere gli schemi della routine.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Utilizza tecniche e modelli di brainstorming per un ritiro con esito positivo

Stabilisci obiettivi chiari per mantenere la concentrazione e la direzione, praticando al contempo un approccio mirato e libero

Documenta tutte le idee che il tuo team genera durante la sessione di brainstorming per una valutazione successiva e per assicurarti che nessuna buona idea vada persa

Incoraggia la partecipazione di tutti i membri del team e crea un'esperienza positiva incentrata sulla comunicazione aperta per sviluppare nuove idee

20. Programmi di mentoring

Il mentoring in impostazioni formali e informali stimola il coinvolgimento dei dipendenti via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

Se ritieni che il tuo team abbia bisogno di una spinta esterna, potresti avviare un programma di mentoring. Si tratta di un investimento a lungo termine che favorisce la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo professionale e un maggiore spirito di squadra.

Mentori esperti, provenienti dall'interno o dall'esterno dell'azienda, entrano a far parte del team e lavorano con i partecipanti per offrire supporto, orientamento e consigli. Questo ritiro aziendale può durare solo un fine settimana, ma l'accesso alla rete di professionisti esperti garantisce benefici che dureranno tutta la vita!

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Abbina mentori e allievi in base a competenze, personalità, obiettivi di carriera e aspirazioni complementari

Crea un programma di mentoring strutturato con linee guida ben definite su comunicazione, riunioni durante il tempo libero e risultati attesi

Organizza workshop e attività di gruppo per rafforzare la relazione tra mentori e allievi

Fornisci formazione, risorse e materiali ai mentori e istruiscili sulle pratiche di mentoring efficaci, in modo che possano guidare al meglio il team

Retreat aziendali adatti al lavoro da remoto

Lo sappiamo bene, non tutti i team lavorano nella stessa sede per poter partecipare a una caccia al tesoro o a una visita turistica locale. Ma essere geograficamente distanti non è un ostacolo alla partecipazione ai ritiri aziendali! Abbiamo opzioni divertenti e interattive per coinvolgere i dipendenti che lavorano da remoto. Dal combattere il senso di isolamento al coltivare un senso di appartenenza, le nostre idee per i ritiri aziendali uniscono i team remoti, anche se distanti migliaia di chilometri!

21. Serata di giochi online

Organizza serate di gioco con giochi cooperativi come Fortnite o Mario Kart via Unsplash

Intervallo di prezzo: $

La serata di giochi online è un must per qualsiasi azienda che lavora da remoto. Riunisce i team sullo stesso terreno virtuale e li incoraggia a sfidarsi in una competizione amichevole. È un'opzione economica che permette di divertirsi e competere in modo amichevole in un'impostazione rilassata e informale.

Diverse piattaforme offrono versioni adattate di giochi da tavolo, giochi collaborativi e serate a quiz in cui i tuoi teams possono ritrovarsi e socializzare nonostante la distanza fisica. Dai un'occhiata a siti web come Tabletopia, Jackbox Party Pack o Board Game Arena per organizzare la tua serata di giochi personalizzata!

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Scegli giochi adatti alla partecipazione a distanza, dai classici giochi da tavolo ai gialli virtuali

Assegna dei temi alle diverse serate di giochi e incoraggia i partecipanti a travestirsi secondo il tema designato per rendere l'evento ancora più divertente

Offri buoni regalo elettronici e premi virtuali ai vincitori per massimizzare la partecipazione entusiasta

Investi in piattaforme di videoconferenza dotate di funzionalità di condivisione dello schermo e messaggistica istantanea, in modo che tutti possano comunicare

22. Talentshow virtuale

Consenti ai membri del team di mostrare il proprio talento tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Celebra la creatività e la diversità dei tuoi team remoti e offri loro l'opportunità di mettere in mostra il loro talento nascosto. Che si tratti di canticchiare le canzoni preferite durante una serata karaoke o di sfoggiare la propria abilità nel fare nodi con i piccioli delle ciliegie, crea un ambiente solidale e divertente che applauda tutti i partecipanti. Il senso di cameratismo che ne deriverà rafforzerà la coesione del team e la fiducia in se stessi dei singoli individui.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Promuovi il talent show in anticipo per suscitare interesse e creare aspettativa, in modo da ottenere la massima partecipazione

Incoraggia i dipendenti a inviare le loro voci in diverse categorie di talenti, in modo da poter preparare un programma

Incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso applausi virtuali, sondaggi in tempo reale e chat istantanee per tifare per la tua persona preferita

Invita un ospite o chiedi al pubblico di votare le migliori esibizioni e premi i vincitori

23. Unconference

Chattare attorno a un falò virtuale via Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Le "unconferences" sono un tipo di riunione guidata dai partecipanti che favorisce l'innovazione, la condivisione di idee e l'apprendimento informale tra team remoti. Questo evento sociale informale si svolge in centri congressi virtuali e gli argomenti di discussione emergono in modo organico dalle conversazioni e dagli interessi dei partecipanti. In questo modo, stimola il flusso delle conversazioni e permette ai team di amalgamarsi.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Invita i partecipanti a condividere idee e argomenti prima dell'evento, da utilizzare come spunti di conversazione e promoti

Facilita le discussioni di gruppo con linee guida chiare e un'allocazione di tempo per ogni argomento, in modo da coprire vari temi e ottenere la massima partecipazione

Offri strumenti di collaborazione come editor di documenti e lavagne online per arricchire le discussioni mirate

Conduci sondaggi e indagini virtuali per valutare l'interesse dei partecipanti su diversi argomenti e dare priorità a quelli che generano un maggiore coinvolgimento

24. Club di lettura

Condividi le tue letture preferite con un club del libro online tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

I ritiri aziendali dedicati alla lettura virtuale coltivano una cultura dell'apprendimento e dell'auto-miglioramento. Fungono da piattaforma in cui i lettori condividono i propri interessi e discutono di opere letterarie. Lo stimolo intellettuale offre l'opportunità di esplorare diverse prospettive e interpretazioni, facilitando al contempo lo scambio di idee: un ottimo modo per rafforzare i legami all'interno del team.

E non devi per forza parlare di libri impegnativi sulla produttività: puoi anche appassionarti agli ultimi manga o ai libri sui mandala.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Condividi un elenco di letture all'inizio di ogni anno o mese per coltivare una sana abitudine alla lettura. Assicurati che l'elenco selezionato comprenda una varietà di generi e stili

Prepara un programma in anticipo e invia per posta o consegna a mano copie dei libri ai partecipanti

Organizza sessioni virtuali di domande e risposte e dibattiti con autori e ospiti in grado di gettare nuova luce sui libri scelti

Stimola la creatività organizzando attività online ispirate al libro: dalla creazione di fan art alla sperimentazione di ricette

25. Cofanetti di sottoscrizione

Invia pacchetti regalo ai tuoi team che lavorano da remoto e incoraggiali a stabilire una connessione tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

I pacchetti di sottoscrizione possono essere un ottimo evento mensile per consentire ai team di legare attraverso esperienze condivise in contesti di lavoro a distanza. Crea pacchetti di sottoscrizione a tema — arti e mestieri, intenditori di caffè, domeniche dedicate alla cura di sé, pasti sostanziosi, ecc. — e lascia che il tuo team se li goda. I dipendenti possono organizzare sessioni virtuali di unboxing e godersi il contenuto o dare libero sfogo alla loro creatività.

Consigli per trarne il massimo vantaggio

Se creare box in abbonamento è troppo lavoro, investi in aziende già esistenti che lo fanno

Crea delle chat di gruppo in cui i membri del team possano condividere il loro entusiasmo per il cofanetto in abbonamento e organizza videoconferenze per l'unboxing

Condividi foto e video del tuo team mentre si diverte con i contenuti del cofanetto di sottoscrizione sulle bacheche dei dipendenti e sui social media

Organizza gare amichevoli come gare di cucina virtuali o mostre d'arte e premia i vincitori

ClickUp per dare una marcia in più ai ritiri aziendali

Organizzare un ritiro aziendale è senza dubbio un compito arduo. Devi gestire le adesioni tenendo conto delle spese impreviste e programmare le attività bilanciando al contempo gli aspetti logistici: ci sono così tante cose da tenere sotto controllo che può sembrare opprimente.

Tuttavia, non deve necessariamente essere così quando hai ClickUp al tuo fianco. Puoi considerare il ritiro aziendale come qualsiasi altro progetto e utilizzare ClickUp per:

Centralizzazione della documentazione

Documenta tutto su ClickUp Docs e effettua la condivisione con i membri del team

Dimentica le catene di email e i fogli di calcolo. ClickUp Docs è una soluzione completa per tutto ciò che riguarda il ritiro aziendale. Che si tratti di una lista di controllo per mettere in valigia da condividere con i team in viaggio o di un elenco di cose da fare e da non fare per un evento di gioco virtuale, ClickUp Docs raccoglie tutto e lo rende condivisibile. Inoltre, puoi facilmente convertire questi documenti in attività per assicurarti che nulla sfugga!

Pianificazione collaborativa

Crea il tuo piano per la prossima vacanza o serata di giochi sulle lavagne online

Pianificare in modo collaborativo non è mai stato così facile! ClickUp offre una varietà di strumenti di collaborazione in tempo reale che ti consentono di lavorare con il tuo team per raccogliere idee, pianificare itinerari, definire gli aspetti logistici o persino organizzare un evento da remoto.

Immagina uno spazio di lavoro condiviso dove tutti possono contribuire alle discussioni aggiungendo post-it, disegni e immagini. ClickUp Whiteboards è una lavagna online che permette ai team di scambiarsi idee, pianificare visivamente i progetti e collaborare in tempo reale.

La Chat View integrata nell'app di ClickUp mantiene i team connessi e favorisce la comunicazione istantanea. Le discussioni possono svolgersi parallelamente alle attività, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra per aggiornamenti e chiarimenti.

Se vuoi evitare lunghe descrizioni di testo, cattura lo schermo e racconta i tuoi pensieri con ClickUp Clips. Questo strumento spiega visivamente processi complessi, evidenzia funzionalità/funzioni specifiche di un software o illustra un'idea di design, il tutto in un video chiaro e conciso.

Gestione del budget e della Sequenza

La vista Elenco in ClickUp offre una panoramica completa dello stato di avanzamento delle attività e dei costi associati

Gestire budget e tempistiche è la parte più stressante dell'organizzazione delle attività per un ritiro aziendale. Ma ClickUp ti solleva da tutto il lavoro di routine e riduce il compito a pochi clic. Usa la vista Elenco di ClickUp per creare una ripartizione dettagliata del budget per i costi della location, del catering, dei biglietti di trasporto, ecc.

Puoi impostare limiti, definire categorie di budget e monitorare le spese in tempo reale. Allo stesso modo, la vista Diagramma di Gantt di ClickUp illustra le varie attività su una sequenza, mettendo in evidenza eventuali dipendenze e attività cardine. Inoltre, la vista Calendario in ClickUp ti aiuterà a gestire il tuo programma e quello del tuo team.

Monitoraggio delle iscrizioni e delle conferme di partecipazione

Crea moduli personalizzati per raccogliere le iscrizioni e le conferme di partecipazione agli eventi aziendali

Basta più rincorrere le iscrizioni e le conferme di partecipazione! La potente visualizzazione dei moduli di ClickUp acquisisce le risposte all'istante e inoltra le informazioni al team giusto al momento giusto. È dotata di un generatore di moduli altamente personalizzabile che puoi utilizzare per acquisire i dettagli rilevanti e convertirli in attività tracciabili.

Utilizzo dei modelli

Finalmente hai a disposizione i modelli ClickUp, così non dovrai reinventare la ruota. Troverai diversi modelli per piani di comunicazione, gestione di eventi, marketing, riunioni e briefing e molto altro ancora.

Potresti iniziare con le seguenti opzioni:

Scarica questo modello Prepara un programma completo con questo modello di agenda per la riunione del ritiro aziendale per discutere le esigenze del tuo ritiro aziendale

Modello di programma per la riunione del ritiro aziendale ClickUp : questo modello semplifica la pianificazione del ritiro aziendale offrendo un modello strutturato per organizzare il programma del ritiro. Discutete dei problemi, affrontate gli aspetti logistici, definite gli obiettivi e fate brainstorming sulle attività per sfruttare al meglio i vostri ritiri

Scarica questo modello Il modello "Pianificazione eventi" su ClickUp rende la pianificazione e l'organizzazione degli eventi un gioco da ragazzi

Modello ClickUp per la pianificazione di eventi : si tratta di una piattaforma centrale per organizzare il tuo ritiro aziendale. Con viste predefinite come la vista Elenco e Calendario per creare attività, monitorare i progressi e misurare il successo complessivo del ritiro. Vanta funzionalità aggiuntive come Documenti e Stato personalizzato per una pianificazione collaborativa e una gestione efficiente

Scarica questo modello Organizza eventi e collabora alla loro realizzazione con il modello "Pianificazione eventi e collaborazione" su ClickUp

Pianificazione di eventi e collaborazione con ClickUp : questa soluzione si concentra sul coinvolgimento del team durante tutto il ritiro aziendale. Puoi accettare suggerimenti sulle attività o seguire una lista di controllo dettagliata per assicurarti che tutto sia pianificato e organizzato in un ambiente collaborativo

Pronti, partenza, reset!

Speriamo che il nostro elenco di 25 idee per un ritiro aziendale ti ispiri a pianificare la tua prossima vacanza di gruppo. Ricorda: personalizzare il ritiro aziendale in base agli interessi e agli obiettivi del tuo team è l'ingrediente segreto per garantire un esito positivo. E non c'è modo migliore per farlo che utilizzare strumenti come ClickUp!

ClickUp offre un'immensa flessibilità nell'organizzazione, nella pianificazione e nella gestione di ritiri aziendali per diverse aziende e settori, team di varie dimensioni, ritiri di vario tipo e con budget diversi. Inoltre, puoi integrarlo con i tuoi strumenti e le tue piattaforme esistenti, come Google Calendar, per assicurarti che nessuno si perda le divertenti attività che hai pianificato. Davvero, uno è tutto ciò di cui hai bisogno!

Allora, cosa stai aspettando? Iscriviti a ClickUp e vedrai il tuo team tornare in ufficio con rinnovato entusiasmo!