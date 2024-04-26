100 attività di team building all'aperto per creare un legame di squadra

Vi sentite come se il mondo digitale stesse separando il vostro team? Non siete soli.
Con le riunioni, le chattare occasionali e tutto il resto che si muove online, è facile dimenticare il valore delle connessioni reali, di persona.
L'essenza del vero lavoro di squadra non risiede solo nelle interazioni virtuali. È radicata nella fiducia, nella comprensione reciproca e nell'assistenza reciproca nei momenti difficili. I membri del team devono legare oltre i confini della comunicazione digitale.
È qui che entra in gioco la magia delle attività di team building all'aperto. Immaginate l'intero gruppo all'aperto, a condividere risate, a risolvere sfide e a fare il tifo per gli altri sotto il sole. Sembra un bel momento, vero?
Potete trasformarlo in realtà prendendo una pausa dagli schermi.
In questo articolo esploreremo 100 giochi di team building all'aperto che uniranno il vostro team come mai prima d'ora e creeranno connessioni durature. 🌞⚽
**Che cosa sono le attività di team building?
Le attività di team building all'aperto sono organizzate al di fuori dell'impostazione convenzionale dell'ufficio per migliorare la comunicazione, la collaborazione, la fiducia e la capacità di risolvere i problemi dei membri del team.
Queste attività, come le conversazioni, le feste e i workshop, si svolgono al di fuori dell'impostazione abituale dell'ufficio. Spesso includono sfide fisiche, attività di avventura o risoluzione di problemi in ambienti naturali come parchi, percorsi a fune e aree selvagge.
Promuovono team più forti e uniti, in grado di ottenere migliori risultati insieme.
Tipi di attività di team building all'aria aperta
All'aperto team-building le attività di team-building possono variare in base agli obiettivi, alle preferenze e alle capacità fisiche dei membri del team. La categorizzazione di queste attività aiuta ad allinearle con gli oggetti specifici, rendendo più facile la selezione.
Ecco alcuni dei tipi più comuni:
Attività caritatevoli di team building all'aria aperta
Esempi:
- Camminate o maratone di beneficenza
- Eventi di raccolta fondi all'aperto come gite in bicicletta o escursioni a piedi
- Piantare alberi
- Volontariato per progetti di pulizia ambientale
I membri del team si uniscono, lavorano in squadra e si sentono bene nel fare una differenza positiva nella loro comunità o nell'ambiente. Questo dà loro un senso di scopo, empatia e responsabilità sociale.
Attività fisiche di team building all'aperto
Esempi:
- Arrampicata su roccia
- Rappelling
- Zip-lining
- Percorsi a ostacoli
- Cacce al tesoro all'aperto
- Sport di team come calcio, tiro alla fune, pallavolo, ecc.
- Gare a staffetta
Queste attività vi fanno uscire dalla vostra zona di comfort. È necessario avere fiducia, supporto e cooperazione per affrontare gli ostacoli fisici e raggiungere gli obiettivi insieme, il che crea resilienza e fiducia e rafforza i legami.
Attività di team building all'aria aperta tranquille
Esempi:
- Gite in campeggio
- Picnic
- Falò
- Passeggiate nella natura
- Grigliate all'aperto
Queste attività consentono ai membri del team di rilassarsi, creare legami e connettersi in un'atmosfera più rilassata al di fuori del luogo di lavoro.
Promuovono il senso di appartenenza, l'amicizia e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, consentendo ai membri del team di ricaricarsi e ringiovanire costruendo relazioni più forti e di compagnia.
Importanza delle attività di team building all'aperto
Spesso il lavoro sembra essere bloccato su un tapis roulant: stessa cosa, giorno diverso. Ecco perché è necessario liberarsi dalla monotonia!
Le attività di team building all'aperto offrono un'occasione unica per affinare le capacità vitali di comunicazione, risoluzione dei problemi e lavoro di squadra in un ambiente stimolante. Il miglioramento delle dinamiche di team porta a un esito positivo collettivo.
Il TINYpulse Coinvolgimento dei dipendenti e cultura organizzativa evidenzia che oltre 200.000 dipendenti danno valore al rispetto tra pari per ottenere risultati migliori. Le attività all'aperto creano queste connessioni cruciali.
A PubMed Meta-analisi suggerisce che le attività di team building aiutano i team a lavorare meglio, soprattutto se adattate alle esigenze specifiche del team. I team motivati hanno maggiori probabilità di completare le attività e di raggiungere gli obiettivi più velocemente.
Queste attività non servono solo a divertirsi, ma anche a conoscersi meglio. Che si tratti di scoprire i punti di forza, le debolezze o persino gli hobby preferiti, gli esercizi di team building creano un ambiente poco stressante per creare legami e imparare.
Esploriamo in dettaglio i benefici delle attività di team building all'aperto e il loro impatto sullo sviluppo personale, sulla coesione del gruppo e sull'esito positivo futuro.
Benefici delle attività di team-building all'aperto
1. Benefici per la salute
Uscire nella natura non è solo una pausa dal lavoro, ma offre un approccio olistico per migliorare la salute e il benessere. Queste attività promuovono la forma fisica, la vitalità, la resilienza mentale e l'equilibrio emotivo.
Date priorità ai giochi di team building all'aperto e investite nella forza dei vostri team e nella salute e felicità dei vostri dipendenti.
Benefici per la salute fisica
- Aumento dell'attività fisica: Le attività di team all'aperto spesso comportano movimento, sia che si tratti di escursioni, arrampicate o partecipazione a eventi sportivi, aumentando la salute cardiovascolare, migliorando la resistenza e i livelli di forma fisica generale
- Assorbimento della vitamina D: L'esposizione alla luce solare porta a una maggiore produttività della vitamina D nell'organismo, che contribuisce a mantenere ossa forti, a supportare il sistema immunitario e a regolare l'umore. Secondo ilOrganizzazione Mondiale della Sanitàl'esposizione al sole può essere utile per il trattamento di varie condizioni della pelle, come la psoriasi e l'eczema
- Sistema immunitario rafforzato: Trascorrere del tempo all'aria aperta rafforza il sistema immunitario e riduce il rischio di contrarre malattie comuni. In più,ricerca indicano che gli spazi all'aperto riducono la diffusione delle malattie trasmesse per via aerea più di quanto non facciano gli spazi al chiuso
Benefici per la salute mentale
- Riduzione dello stress: L'attività fisica triggera il rilascio di endorfine (ormoni del benessere), alleviando lo stress e migliorando il benessere mentale. Le impostazioni all'aperto, come le foreste o i parchi, promuovono il rilassamento e la consapevolezza, riducendo i livelli di stress
- Miglioramento delle funzioni cognitive: L'esposizione a paesaggi naturali migliora le funzioni cognitive, tra cui la capacità di attenzione, la creatività e la capacità di risolvere i problemi. Le sfide e i puzzle durante gli esercizi di team building stimolano l'acutezza mentale e favoriscono l'innovazione
- Miglioramento dell'autostima: Trascorrere del tempo all'aria aperta con i membri del team aumenta l'autostima, soprattutto in prossimità di acqua e aree verdi. Attività come la pesca, il giardinaggio, il paintball o il laser tag aumentano il senso di realizzazione, la fiducia e il pensiero creativo
2. Benefici per il team
- Aumentare la motivazione: Partecipare ad attività di team all'aperto aumenta la fiducia e il pensiero creativola motivazione del team e favorisce lo spirito competitivo tra i partecipanti. L'impostazione degli obiettivi e l'impegno in attività gratificanti spingono gli individui a puntare all'eccellenza
- Migliorare le capacità di comunicazione: Il lavoro di squadra insegna l'ascolto e la conversazione efficaci, essenziali per una comunicazione di esito positivocollaborazione nel team. Utilizzaremodelli di piani di comunicazione per gestire la comunicazione interna ed esterna
- Costruire la fiducia: La fiducia è fondamentale per il lavoro di squadra. Le attività all'aperto creano fiducia, rafforzano i legami, migliorano la cooperazione e riducono i conflitti. Questa fiducia permette ai membri del team di contare sulle capacità reciproche e incoraggia i dipendenti a collaborare su obiettivi comuni
- L'esposizione a nuove sfide e prospettive durante le attività all'aperto aiuta i membri del team a sviluppare la capacità di risolvere i problemi. Incoraggerà i compagni di squadra a pensare in modo creativo e a migliorare la capacità di adattamento alle nuove sfide, incrementando la capacità di risolvere i problemile dinamiche del team ### Esplorare il ruolo dell'esercizio fisico e degli spazi verdi urbani nei benefici per la salute
Unire le attività di team building all'aperto con spazi verdi urbani come giardini e parchi aumenta la salute fisica e mentale, incoraggia l'interazione sociale e supporta la sostenibilità ambientale.
Un ambiente informale e una competizione amichevole sono la combinazione perfetta per migliorare le capacità di collaborazione e il pensiero creativo mentre i dipendenti legano attraverso attività divertenti e altri eventi all'aperto.
Questi spazi offrono aree di esercizio sicure, riducono lo stress e migliorano la qualità dell'aria e la biodiversità. Investire negli spazi verdi urbani porta a comunità più sane e a città più sostenibili.
100 attività di team building all'aperto
1. Caccia al tesoro
- Numero di partecipanti: Può variare, ma in genere funziona bene con gruppi piccoli o grandi divisi in team
- Tempo necessario: 1-2 ore, a seconda della complessità e del numero di indizi
- Competenze che svilupperete: Problem-solving, lavoro di squadra, comunicazione e pensiero strategico
- *Istruzioni
Preparare un elenco di indizi o elementi che i team devono trovare nello spazio esterno
- Dividere i dipendenti in team e fornire loro il primo indizio
- I team devono lavorare insieme per risolvere ogni indizio, portandoli alla posizione o all'elemento successivo fino a raggiungere la destinazione finale o il tesoro
- Vince il primo team che completa la caccia
2. Il nodo umano
fonte dell'immagine Flickr
- Numero di partecipanti: Idealmente, 8-20 partecipanti
- Tempo necessario: 15-30 minuti
- Competenze che svilupperete: Comunicazione, lavoro di squadra, problem-solving e cooperazione
- Direzioni:
- I partecipanti sono in piedi in un cerchio, poi allungano la mano e afferrano la mano di qualcuno di fronte a loro (non adiacente)
- Senza lasciarsi le mani, devono lavorare insieme per districare il nodo fino a formare nuovamente un cerchio
- Una comunicazione efficace e il lavoro di squadra sono essenziali per risolvere il puzzle senza rompere la catena di mani
3. Pulizia del parco/spiaggia
- Numero di partecipanti: Ideale perteam autogestiti con qualsiasi numero di partecipanti
- Tempo necessario: 1-2 ore, a seconda della dimensione dell'area e della quantità di rifiuti
- Competenze che svilupperai: Lavoro di squadra, consapevolezza ambientale, impegno nella comunità e responsabilità
- *Istruzioni
Fornire ai provider guanti, sacchi per la spazzatura e tutto l'equipaggiamento necessario
- Assegnare ai team o ai singoli le aree da ripulire
- Assicurarsi che vengano seguite le linee guida sulla sicurezza, come il corretto smaltimento dei materiali pericolosi
- Dopo la pulizia, riunirsi per discutere l'impatto dell'attività e l'importanza della gestione dell'ambiente
- Questa è un'ottima attività di team-building per mettere ogni membro della squadra in grado di contribuire efficacemente all'ambiente
4. Simulazione di gioco Bacheca
- Numero di partecipanti: Tipicamente adatto a gruppi di piccole e medie dimensioni
- Tempo necessario: Dipende dalla complessità del gioco, ma di solito ci vogliono 1-2 ore
- Competenze che svilupperete: Pensiero strategico, problem-solving, collaborazione e adattabilità
- *Istruzioni
Scegliere un gioco da tavolo che richieda lavoro di squadra e strategia, come Pandemic, I coloni di Catan o Human Tic Tac
- Dividere i partecipanti in team e spiegare le regole del gioco
- Incoraggiare i team a lavorare insieme per raggiungere gli oggetti del gioco
- Fare una riunione dopo il gioco per discutere le strategie di lavoro di squadra e le lezioni apprese
5. Caduta dell'uovo
- Numero di partecipanti: Si può lavorare con gruppi piccoli o grandi, divisi in team
- Tempo necessario: Da 30 minuti a un'ora, a seconda della fase di progettazione
- Competenze che svilupperete: Creatività, problem-solving, lavoro di squadra e innovazione
- *Istruzioni
Fornite a ogni team materiali come uova, nastro adesivo, cannucce e cartone
- Sfidare i team a progettare un marchingegno che protegga un uovo dalla rottura quando viene fatto cadere da una certa altezza
- Dopo aver progettato e costruito i loro marchingegni, i team li testano facendoli cadere dall'altezza designata
- Vince il primo team il cui uovo sopravvive intatto alla caduta
6. Piantare un albero
- Numero di partecipanti: Qualsiasi numero può partecipare, ideale per gruppi medio-grandi
- Tempo necessario: Dipende dal numero di alberi da piantare, ma in genere richiede alcune ore
- **Competenze che svilupperete: lavoro di squadra, gestione dell'ambiente, impegno nella comunità e attività fisica
- Istruzioni: Si tratta di un'attività di volontariato
- Lavorare con le autorità o le organizzazioni locali per selezionare uno spazio all'aperto appropriato per la piantumazione e ottenere le autorizzazioni
- Equipaggiare i partecipanti con pale, guanti e alberelli
- Insegnare ai team i metodi corretti per la piantumazione e lo spazio per gli alberelli
- Dopo la piantumazione, discutere del significato degli alberi per l'ambiente e le generazioni future
7. Tag congelamento
- Numero di partecipanti: Il mio lavoro funziona bene con gruppi medio-grandi
- Tempo necessario: 15-30 minuti per round
- Abilità che svilupperete: Comunicazione, lavoro di squadra, strategia e attività fisica
- *Istruzioni
Scegliere un partecipante per essere "it" (il tagger)
- Quando il tagger tagga qualcuno, questa persona si blocca sul posto
- Per sbloccare un compagno di squadra, un altro partecipante deve taggarlo
- Questo gioco di team building all'aperto continua finché tutti i partecipanti non sono congelati o finché non viene raggiunto un limite di tempo
8. Escursione
- Numero di partecipanti: Qualsiasi numero può partecipare
- Tempo necessario: Dipende dalla lunghezza e dalla difficoltà del percorso, ma in genere 1-3 ore
- Competenze che svilupperai: Forma fisica, lavoro di squadra, comunicazione
- Direzioni:
- Scegliere un percorso escursionistico adatto in base al livello di forma fisica e all'esperienza del gruppo
- Fornire ai partecipanti un equipaggiamento adeguato, come bottiglie d'acqua, crema solare e calzature robuste
- Incoraggiare il lavoro di squadra impostando un ritmo confortevole e aiutandosi a vicenda per superare gli ostacoli
- Fare delle pause lungo il percorso per apprezzare l'ambiente circostante e favorire il cameratismo
9. Gara a staffetta
- Numero di partecipanti: Può ospitare gruppi medio-grandi, divisi in team
- Tempo necessario: Dipende dalla lunghezza del percorso della staffetta e dal numero di team, ma in genere da 30 minuti a un'ora
- Abilità che svilupperete: Velocità, coordinazione, lavoro di squadra e sportività
- *Istruzioni
Impostazione di un percorso a staffetta con punti di partenza e di arrivo designati e stazioni intermedie per la staffetta
- Dividere i partecipanti in due team e spiegare le regole della staffetta
- Ogni membro della squadra completa una parte del percorso prima di passare il testimone o completare un'attività al compagno successivo
- Il primo team che completa il percorso e taglia il traguardo vince
10. Teams BBQ
- Numero di partecipanti: Può partecipare qualsiasi numero di persone, ma è ideale per gruppi medio-grandi diteam interfunzionali
- Tempo necessario: Dipende dalla dimensione del gruppo e dalla quantità di cibo da preparare, ma in genere 2-3 ore
- Competenze che svilupperai: Collaborazione, comunicazione, abilità culinarie e spirito di team
- *Istruzioni
Assegnare ruoli ai partecipanti, come grill master, sous chef e team di preparazione del cibo
- Pianificare il menu e assegnare le attività di conseguenza, assicurando che ognuno abbia un ruolo da svolgere
- Incoraggiare il lavoro di squadra coordinando la preparazione del cibo, la cottura alla griglia e il servizio
- Dopo il barbecue, riunirsi per gustare il cibo e riflettere sull'esperienza come team
11. Passeggiata acida
12. Kickball
13. Legame al fuoco
14. Percorso ad alta fune
15. Tiro alla fune
16. Orienteering
17. Lotta con i palloncini d'acqua
18. Laboratorio di abilità di sopravvivenza in natura
19. Geocaching
20. Pallavolo da spiaggia
21. Sessione di yoga all'aperto
22. Frisbee Golf
23. Gara di spelling all'aperto
24. Percorso a ostacoli
25. Cornhole
26. Concorso di fotografia naturalistica
27. Serata film all'aperto
28. Il bus delle emozioni
29. Scegli la tua fortuna
30. Arrampicata su roccia o bouldering
31. Ringolevio
32. Agente segreto
33. Notte delle stelle
34. Torneo di pesca
35. Serata Karaoke
36. Slacklining
37. Laboratorio di pittura o disegno all'aperto
38. Atto casuale di gentilezza
39. Rafting o Tubing
40. Cerchio di tamburi per team building
41. Sessione di narrazione all'aperto
42. Gara di arrosto di marshmallow
43. Corso di primo soccorso in natura
44. Buco in molti
45. Sedie musicali all'aperto
46. Torneo di golf in miniatura
47. Avventura a cavallo
48. Un minuto per vincere
49. Laboratorio di costruzione e accensione del fuoco
50. Sessione di meditazione e mindfulness all'aperto
51. Cani da terapia
52. Sfida Trivia all'aperto
53. Concorso di costruzione di castelli di sabbia
54. Spedizione in mountain bike
55. Installazione d'arte nella natura
56. Festa di ballo all'aperto
57. Staffetta di gruppo in kayak
58. Avventura in barca a vela
59. Spedizione in kayak o canoa
60. Grande Jenga
61. Corso di Zumba all'aperto
62. Calcio a bolle
63. Murale di gruppo
64. Safari di osservazione della fauna selvatica
65. Fiera dei camioncini
66. Derby della scatola di sapone
67. Passeggiata sul baldacchino del team
68. Torneo di tabella
69. Sessione di musica all'aperto
70. Staffetta di corsa campestre
71. Pittura ad acquerello di gruppo
72. Mosaico di ciottoli
73. Volo di gruppo di aquiloni
74. Escursione in vetta a Mountain Peak
75. Esperimento scientifico all'aperto
76. Sfida di costruzione di una casa sull'albero
77. Olimpiadi della spiaggia
78. Sessione di Tai Chi all'aperto
79. Creazione di ceramica in gruppo
80. Progetto di conservazione della fauna selvatica
81. Inseguimento delle oche selvatiche
82. Spettacolo di marionette all'aperto
83. Sfida di corsa avventurosa
84. Laboratorio di calligrafia all'aperto
85. Gioco degli occhi bendati
86. Torneo di giochi di bacheca all'aperto
87. Scacchi all'aperto
88. Escursione di osservazione degli uccelli
89. Battaglia di Nerf
90. Piegatura di origami in gruppo
91. Avventura di geocaching
92. Sfida di abilità di sopravvivenza all'aperto
93. Percorso ad alta fune
94. Gara di costruzione di castelli di sabbia
95. Gara di droni e percorso a ostacoli
96. Performance Flash Mob
97. Gara di esplorazione urbana
98. Scultura di ghiaccio all'aperto
99. Caccia al tesoro fotografica nella natura selvaggia
100. Kayak Polo
Come pianificare un evento di team-building
I luoghi di lavoro moderni mirano a migliorare la coesione e il legame del team attraverso attività all'aperto. Il piano di questi eventi è fondamentale per migliorare il morale e il lavoro di squadra.
Coordinare gli eventi, collaborare con i client, gestire i budget e molto altro ancora è possibile grazie agli strumenti di gestione degli eventi di ClickUp, facili da usare.
impostate e gestite i vostri eventi di team-building con le funzioni di gestione degli eventi di ClickUp
Con ClickUp Brain è possibile creare e condividere facilmente i dettagli degli eventi con i dipendenti, assicurandosi che tutti siano allineati e informati.
Generate idee per eventi di team building e pianificate meglio con ClickUp Brain.
Ecco una guida per pianificare un'attività di gruppo all'aperto divertente e di successo:
Passaggio 1: Definire obiettivi e finalità
Delineate con chiarezza gli obiettivi e le finalità dell'evento di team building, come ad esempio migliorare il lavoro di squadra, aumentare il morale o migliorare la comunicazione.
Fase 2: Creare una Sequenza completa
Utilizzate il Visualizzazione del Calendario di ClickUp per avere una Sequenza dettagliata, assegnare attività e scadenze. Collaborate direttamente in ClickUp e sincronizzatevi con Google Calendar per pianificare senza problemi le attività di team building.
Pianificate le attività, pianificate le Sequenze e gli impegni e visualizzate lo stato del team tramite il Calendario di ClickUp
creare eventi e sincronizzarli con i calendari del team con la vista Calendario di ClickUp
Passo 3: Gestire il tempo in modo efficiente
Utilizzare Gestione del tempo di ClickUp per suddividere l'evento in attività con date di inizio e di scadenza prestabilite e utilizzare il monitoraggio automatico del tempo globale per controllare lo stato e calcolare con precisione le ore fatturabili per un team building efficace.
Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Project Time Tracking
cronometrate gli eventi in modo da tenere traccia della durata delle attività con le funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp
Passaggio 4: stabilire le priorità
Impostare chiare sequenze di attività con dipendenze in L'attività di ClickUp per garantire il corretto ordine di completamento delle attività di team building moderne e tradizionali.
Utilizzate le priorità delle attività e le liste di controllo per chiarire le responsabilità del team e garantire un completamento tempestivo.
Lista di controllo sulle attività di ClickUp
utilizzate la funzionalità/funzione di ClickUp per assicurarvi che le vostre attività siano completate nei tempi previsti_
Passo 4: migliorare la collaborazione
Usate ClickUp per unire tutto il vostro team.
Create gruppi di utenti e assegnate commenti per migliorare la comunicazione. Aggiungete fornitori e client come ospiti per una collaborazione unificata durante le attività di team building.
Passo 5: Monitorare lo stato dell'evento
Grazie alle diverse visualizzazioni di ClickUp, potete monitorare ogni aspetto del vostro evento di team building all'aperto dall'inizio alla fine. Visualizzate e gestite il piano in modo efficiente, assicurando il lavoro di squadra di tutte le parti.
Gestire il piano dell'evento con i modelli di ClickUp
La pianificazione di un evento è complessa e richiede un'organizzazione meticolosa. Il processo può essere travolgente, dalla prenotazione della sede alla gestione del budget e alla creazione dell'elenco degli ospiti.

Con strumenti di project management e modelli, tuttavia, è possibile semplificare il piano e l'esecuzione.
Con I migliori strumenti di project management di ClickUp e i modelli, tuttavia, consentono di semplificare il piano e l'esecuzione. Grazie alle molteplici visualizzazioni e alle funzionalità/funzioni personalizzabili, questi modelli semplificano il processo, permettendovi di concentrarvi sul divertimento dell'evento.
1. Modello per il piano dell'evento
I modelli per la pianificazione degli eventi semplificano il processo, dall'organizzazione della sede alla gestione dell'elenco degli ospiti. Con Il modello di piano per eventi di ClickUp è possibile:
/$$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Event-Planning.png
Il modello di gestione degli eventi di ClickUp vi aiuta a gestire tutte le vostre operazioni uniche in un unico posto con viste precostituite, stati personalizzati, campi personalizzati, documenti e altro ancora!
https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389476&\_gl=1\*xtyctd\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/
- Pianificate e visualizzate tutti i passaggi, dalla scelta delle posizioni all'ottenimento delle offerte
- Coordinare il team e le risorse per una collaborazione efficace
- Monitorare lo stato di avanzamento e gli oggetti per eventi che rispettino le scadenze e il budget
- Il modello di ClickUp presenta tre funzionalità/funzione adattabili: Elenco, Bacheca e Calendario, con liste preimpostate per le attività, le strutture, il pre-evento e la fatturazione
2. Modello di documento per il piano degli eventi
Il coordinamento e l'organizzazione sono ora facili con Modello di documento per il piano dell'evento di ClickUp . Questo documento completo vi aiuta a:
/$$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-1.png
Il modello di documento per la pianificazione degli eventi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e monitorare lo stato del vostro evento.
https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-14961&\_gl=1\*ynid63\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/
- Organizzare le attività, fissare le scadenze e gestire gli elenchi degli ospiti
- Stimare in modo efficiente il budget e allocare le risorse
- Definire gli oggetti e valutare l'esito positivo dell'evento
- Assicurarsi che tutte le parti interessate siano informate e allineate
3. Modello per la pianificazione e la collaborazione di eventi Modello di pianificazione e collaborazione degli eventi di ClickUp semplifica il piano e il lavoro di squadra. Vi aiuta a:
/$$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Collaboration-Template.png
Il modello di pianificazione e collaborazione per eventi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, organizzare e collaborare agli eventi.
https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451749&\_gl=1\*1ny9yuo*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/
- Migliorare la collaborazione tra coordinatori, fornitori e partecipanti
- Garantire la completezza e la tempestività delle attività
- Ridurre il lavoro amministrativo per concentrarsi maggiormente sul piano
- Aumentare la comunicazione e la collaborazione del team
- Risparmiare sui costi razionalizzando le operazioni ed evitando le attività ripetitive
Andare oltre le mura dell'ufficio
Le attività di team building all'aperto vanno oltre il semplice svago: coltivano un senso di unità, promuovono la fiducia e migliorano il lavoro di squadra. Incoraggiare il team a partecipare a queste esperienze può migliorare la comunicazione, la risoluzione dei problemi e la produttività.
Con le funzionalità di gestione degli eventi di ClickUp, pianificare ed eseguire queste attività diventa un gioco da ragazzi. Volete usufruire del potenziale di un sistema efficiente di gestione degli eventi? gestione del team e l'organizzazione di eventi? Iscriversi su ClickUp gratis oggi!
Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos'è un'attività di team building all'aria aperta?
Un'attività di team building all'aperto è un evento o un esercizio organizzato per migliorare il lavoro di squadra, la comunicazione e il morale dei membri del team in un'impostazione all'aperto.
2. Quali sono le attività in natura per il team-building?
Le attività di team building nella natura includono escursioni, campeggi, percorsi su corda, orienteering, caccia al tesoro e sfide di sopravvivenza nella natura.
**3. Qual è l'attività all'aperto più popolare?
L'attività all'aperto più popolare per il team building varia a seconda della posizione, delle preferenze del team e degli oggetti. Tuttavia, di solito include attività come percorsi a ostacoli, cacce al tesoro e sport all'aperto come la pallavolo o il calcio.