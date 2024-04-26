100 attività di team building all'aperto per creare un legame di squadra

Vi sentite come se il mondo digitale stesse separando il vostro team? Non siete soli.

Con le riunioni, le chattare occasionali e tutto il resto che si muove online, è facile dimenticare il valore delle connessioni reali, di persona.

L'essenza del vero lavoro di squadra non risiede solo nelle interazioni virtuali. È radicata nella fiducia, nella comprensione reciproca e nell'assistenza reciproca nei momenti difficili. I membri del team devono legare oltre i confini della comunicazione digitale.

È qui che entra in gioco la magia delle attività di team building all'aperto. Immaginate l'intero gruppo all'aperto, a condividere risate, a risolvere sfide e a fare il tifo per gli altri sotto il sole. Sembra un bel momento, vero?

Potete trasformarlo in realtà prendendo una pausa dagli schermi.

In questo articolo esploreremo 100 giochi di team building all'aperto che uniranno il vostro team come mai prima d'ora e creeranno connessioni durature. 🌞⚽

**Che cosa sono le attività di team building?

Le attività di team building all'aperto sono organizzate al di fuori dell'impostazione convenzionale dell'ufficio per migliorare la comunicazione, la collaborazione, la fiducia e la capacità di risolvere i problemi dei membri del team.

Queste attività, come le conversazioni, le feste e i workshop, si svolgono al di fuori dell'impostazione abituale dell'ufficio. Spesso includono sfide fisiche, attività di avventura o risoluzione di problemi in ambienti naturali come parchi, percorsi a fune e aree selvagge.

Promuovono team più forti e uniti, in grado di ottenere migliori risultati insieme.

Tipi di attività di team building all'aria aperta

All'aperto team-building le attività di team-building possono variare in base agli obiettivi, alle preferenze e alle capacità fisiche dei membri del team. La categorizzazione di queste attività aiuta ad allinearle con gli oggetti specifici, rendendo più facile la selezione.

Ecco alcuni dei tipi più comuni:

Attività caritatevoli di team building all'aria aperta

fonte dell'immagine Pexels Le attività di gruppo all'aperto a scopo benefico coinvolgono i team che si riuniscono per supportare una causa benefica mentre si dedicano alle attività all'aperto.

Esempi:

Camminate o maratone di beneficenza

Eventi di raccolta fondi all'aperto come gite in bicicletta o escursioni a piedi

Piantare alberi

Volontariato per progetti di pulizia ambientale

I membri del team si uniscono, lavorano in squadra e si sentono bene nel fare una differenza positiva nella loro comunità o nell'ambiente. Questo dà loro un senso di scopo, empatia e responsabilità sociale.

Attività fisiche di team building all'aperto

fonte dell'immagine Pexels Le attività fisiche all'aperto mettono alla prova i membri del team dal punto di vista fisico e migliorano il lavoro di squadra, la comunicazione e la capacità di risolvere i problemi.

Esempi:

Arrampicata su roccia

Rappelling

Zip-lining

Percorsi a ostacoli

Cacce al tesoro all'aperto

Sport di team come calcio, tiro alla fune, pallavolo, ecc.

Gare a staffetta

Queste attività vi fanno uscire dalla vostra zona di comfort. È necessario avere fiducia, supporto e cooperazione per affrontare gli ostacoli fisici e raggiungere gli obiettivi insieme, il che crea resilienza e fiducia e rafforza i legami.

Attività di team building all'aria aperta tranquille

fonte dell'immagine Unsplash Le attività di team building all'aperto danno priorità al relax, al divertimento e alla socializzazione in impostazioni naturali.

Esempi:

Gite in campeggio

Picnic

Falò

Passeggiate nella natura

Grigliate all'aperto

Queste attività consentono ai membri del team di rilassarsi, creare legami e connettersi in un'atmosfera più rilassata al di fuori del luogo di lavoro.

Promuovono il senso di appartenenza, l'amicizia e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, consentendo ai membri del team di ricaricarsi e ringiovanire costruendo relazioni più forti e di compagnia.

Importanza delle attività di team building all'aperto

Spesso il lavoro sembra essere bloccato su un tapis roulant: stessa cosa, giorno diverso. Ecco perché è necessario liberarsi dalla monotonia!

Le attività di team building all'aperto offrono un'occasione unica per affinare le capacità vitali di comunicazione, risoluzione dei problemi e lavoro di squadra in un ambiente stimolante. Il miglioramento delle dinamiche di team porta a un esito positivo collettivo.

Il TINYpulse Coinvolgimento dei dipendenti e cultura organizzativa evidenzia che oltre 200.000 dipendenti danno valore al rispetto tra pari per ottenere risultati migliori. Le attività all'aperto creano queste connessioni cruciali.

A PubMed Meta-analisi suggerisce che le attività di team building aiutano i team a lavorare meglio, soprattutto se adattate alle esigenze specifiche del team. I team motivati hanno maggiori probabilità di completare le attività e di raggiungere gli obiettivi più velocemente.

Queste attività non servono solo a divertirsi, ma anche a conoscersi meglio. Che si tratti di scoprire i punti di forza, le debolezze o persino gli hobby preferiti, gli esercizi di team building creano un ambiente poco stressante per creare legami e imparare.

Esploriamo in dettaglio i benefici delle attività di team building all'aperto e il loro impatto sullo sviluppo personale, sulla coesione del gruppo e sull'esito positivo futuro.

Benefici delle attività di team-building all'aperto

1. Benefici per la salute

Uscire nella natura non è solo una pausa dal lavoro, ma offre un approccio olistico per migliorare la salute e il benessere. Queste attività promuovono la forma fisica, la vitalità, la resilienza mentale e l'equilibrio emotivo.

Date priorità ai giochi di team building all'aperto e investite nella forza dei vostri team e nella salute e felicità dei vostri dipendenti.

Benefici per la salute fisica

Aumento dell'attività fisica: Le attività di team all'aperto spesso comportano movimento, sia che si tratti di escursioni, arrampicate o partecipazione a eventi sportivi, aumentando la salute cardiovascolare, migliorando la resistenza e i livelli di forma fisica generale

Le attività di team all'aperto spesso comportano movimento, sia che si tratti di escursioni, arrampicate o partecipazione a eventi sportivi, aumentando la salute cardiovascolare, migliorando la resistenza e i livelli di forma fisica generale Assorbimento della vitamina D: L'esposizione alla luce solare porta a una maggiore produttività della vitamina D nell'organismo, che contribuisce a mantenere ossa forti, a supportare il sistema immunitario e a regolare l'umore. Secondo ilOrganizzazione Mondiale della Sanitàl'esposizione al sole può essere utile per il trattamento di varie condizioni della pelle, come la psoriasi e l'eczema

L'esposizione alla luce solare porta a una maggiore produttività della vitamina D nell'organismo, che contribuisce a mantenere ossa forti, a supportare il sistema immunitario e a regolare l'umore. Secondo ilOrganizzazione Mondiale della Sanitàl'esposizione al sole può essere utile per il trattamento di varie condizioni della pelle, come la psoriasi e l'eczema Sistema immunitario rafforzato: Trascorrere del tempo all'aria aperta rafforza il sistema immunitario e riduce il rischio di contrarre malattie comuni. In più,ricerca indicano che gli spazi all'aperto riducono la diffusione delle malattie trasmesse per via aerea più di quanto non facciano gli spazi al chiuso

Benefici per la salute mentale

Riduzione dello stress: L'attività fisica triggera il rilascio di endorfine (ormoni del benessere), alleviando lo stress e migliorando il benessere mentale. Le impostazioni all'aperto, come le foreste o i parchi, promuovono il rilassamento e la consapevolezza, riducendo i livelli di stress

L'attività fisica triggera il rilascio di endorfine (ormoni del benessere), alleviando lo stress e migliorando il benessere mentale. Le impostazioni all'aperto, come le foreste o i parchi, promuovono il rilassamento e la consapevolezza, riducendo i livelli di stress Miglioramento delle funzioni cognitive: L'esposizione a paesaggi naturali migliora le funzioni cognitive, tra cui la capacità di attenzione, la creatività e la capacità di risolvere i problemi. Le sfide e i puzzle durante gli esercizi di team building stimolano l'acutezza mentale e favoriscono l'innovazione

L'esposizione a paesaggi naturali migliora le funzioni cognitive, tra cui la capacità di attenzione, la creatività e la capacità di risolvere i problemi. Le sfide e i puzzle durante gli esercizi di team building stimolano l'acutezza mentale e favoriscono l'innovazione Miglioramento dell'autostima: Trascorrere del tempo all'aria aperta con i membri del team aumenta l'autostima, soprattutto in prossimità di acqua e aree verdi. Attività come la pesca, il giardinaggio, il paintball o il laser tag aumentano il senso di realizzazione, la fiducia e il pensiero creativo

2. Benefici per il team

Aumentare la motivazione: Partecipare ad attività di team all'aperto aumenta la fiducia e il pensiero creativola motivazione del team e favorisce lo spirito competitivo tra i partecipanti. L'impostazione degli obiettivi e l'impegno in attività gratificanti spingono gli individui a puntare all'eccellenza

Partecipare ad attività di team all'aperto aumenta la fiducia e il pensiero creativola motivazione del team e favorisce lo spirito competitivo tra i partecipanti. L'impostazione degli obiettivi e l'impegno in attività gratificanti spingono gli individui a puntare all'eccellenza Migliorare le capacità di comunicazione: Il lavoro di squadra insegna l'ascolto e la conversazione efficaci, essenziali per una comunicazione di esito positivocollaborazione nel team. Utilizzaremodelli di piani di comunicazione per gestire la comunicazione interna ed esterna

Il lavoro di squadra insegna l'ascolto e la conversazione efficaci, essenziali per una comunicazione di esito positivocollaborazione nel team. Utilizzaremodelli di piani di comunicazione per gestire la comunicazione interna ed esterna Costruire la fiducia: La fiducia è fondamentale per il lavoro di squadra. Le attività all'aperto creano fiducia, rafforzano i legami, migliorano la cooperazione e riducono i conflitti. Questa fiducia permette ai membri del team di contare sulle capacità reciproche e incoraggia i dipendenti a collaborare su obiettivi comuni

La fiducia è fondamentale per il lavoro di squadra. Le attività all'aperto creano fiducia, rafforzano i legami, migliorano la cooperazione e riducono i conflitti. Questa fiducia permette ai membri del team di contare sulle capacità reciproche e incoraggia i dipendenti a collaborare su obiettivi comuni L'esposizione a nuove sfide e prospettive durante le attività all'aperto aiuta i membri del team a sviluppare la capacità di risolvere i problemi. Incoraggerà i compagni di squadra a pensare in modo creativo e a migliorare la capacità di adattamento alle nuove sfide, incrementando la capacità di risolvere i problemile dinamiche del team ### Esplorare il ruolo dell'esercizio fisico e degli spazi verdi urbani nei benefici per la salute

Unire le attività di team building all'aperto con spazi verdi urbani come giardini e parchi aumenta la salute fisica e mentale, incoraggia l'interazione sociale e supporta la sostenibilità ambientale.

Un ambiente informale e una competizione amichevole sono la combinazione perfetta per migliorare le capacità di collaborazione e il pensiero creativo mentre i dipendenti legano attraverso attività divertenti e altri eventi all'aperto.

Questi spazi offrono aree di esercizio sicure, riducono lo stress e migliorano la qualità dell'aria e la biodiversità. Investire negli spazi verdi urbani porta a comunità più sane e a città più sostenibili.

100 attività di team building all'aperto

1. Caccia al tesoro

fonte dell'immagine Unsplash

Numero di partecipanti: Può variare, ma in genere funziona bene con gruppi piccoli o grandi divisi in team

Può variare, ma in genere funziona bene con gruppi piccoli o grandi divisi in team Tempo necessario: 1-2 ore, a seconda della complessità e del numero di indizi

1-2 ore, a seconda della complessità e del numero di indizi Competenze che svilupperete: Problem-solving, lavoro di squadra, comunicazione e pensiero strategico

Problem-solving, lavoro di squadra, comunicazione e pensiero strategico *Istruzioni Preparare un elenco di indizi o elementi che i team devono trovare nello spazio esterno Dividere i dipendenti in team e fornire loro il primo indizio I team devono lavorare insieme per risolvere ogni indizio, portandoli alla posizione o all'elemento successivo fino a raggiungere la destinazione finale o il tesoro Vince il primo team che completa la caccia



2. Il nodo umano

fonte dell'immagine Flickr

Numero di partecipanti: Idealmente, 8-20 partecipanti

Idealmente, 8-20 partecipanti Tempo necessario: 15-30 minuti

15-30 minuti Competenze che svilupperete: Comunicazione, lavoro di squadra, problem-solving e cooperazione

Comunicazione, lavoro di squadra, problem-solving e cooperazione Direzioni: I partecipanti sono in piedi in un cerchio, poi allungano la mano e afferrano la mano di qualcuno di fronte a loro (non adiacente) Senza lasciarsi le mani, devono lavorare insieme per districare il nodo fino a formare nuovamente un cerchio Una comunicazione efficace e il lavoro di squadra sono essenziali per risolvere il puzzle senza rompere la catena di mani



3. Pulizia del parco/spiaggia

fonte dell'immagine Freepik

Numero di partecipanti: Ideale perteam autogestiti con qualsiasi numero di partecipanti

Ideale perteam autogestiti con qualsiasi numero di partecipanti Tempo necessario: 1-2 ore, a seconda della dimensione dell'area e della quantità di rifiuti

1-2 ore, a seconda della dimensione dell'area e della quantità di rifiuti Competenze che svilupperai: Lavoro di squadra, consapevolezza ambientale, impegno nella comunità e responsabilità

Lavoro di squadra, consapevolezza ambientale, impegno nella comunità e responsabilità *Istruzioni Fornire ai provider guanti, sacchi per la spazzatura e tutto l'equipaggiamento necessario Assegnare ai team o ai singoli le aree da ripulire Assicurarsi che vengano seguite le linee guida sulla sicurezza, come il corretto smaltimento dei materiali pericolosi Dopo la pulizia, riunirsi per discutere l'impatto dell'attività e l'importanza della gestione dell'ambiente Questa è un'ottima attività di team-building per mettere ogni membro della squadra in grado di contribuire efficacemente all'ambiente



4. Simulazione di gioco Bacheca

fonte dell'immagine Freepik

Numero di partecipanti: Tipicamente adatto a gruppi di piccole e medie dimensioni

Tipicamente adatto a gruppi di piccole e medie dimensioni Tempo necessario: Dipende dalla complessità del gioco, ma di solito ci vogliono 1-2 ore

Dipende dalla complessità del gioco, ma di solito ci vogliono 1-2 ore Competenze che svilupperete: Pensiero strategico, problem-solving, collaborazione e adattabilità

Pensiero strategico, problem-solving, collaborazione e adattabilità *Istruzioni Scegliere un gioco da tavolo che richieda lavoro di squadra e strategia, come Pandemic, I coloni di Catan o Human Tic Tac Dividere i partecipanti in team e spiegare le regole del gioco Incoraggiare i team a lavorare insieme per raggiungere gli oggetti del gioco Fare una riunione dopo il gioco per discutere le strategie di lavoro di squadra e le lezioni apprese



5. Caduta dell'uovo

fonte dell'immagine Flickr

Numero di partecipanti: Si può lavorare con gruppi piccoli o grandi, divisi in team

Si può lavorare con gruppi piccoli o grandi, divisi in team Tempo necessario: Da 30 minuti a un'ora, a seconda della fase di progettazione

Da 30 minuti a un'ora, a seconda della fase di progettazione Competenze che svilupperete: Creatività, problem-solving, lavoro di squadra e innovazione

Creatività, problem-solving, lavoro di squadra e innovazione *Istruzioni Fornite a ogni team materiali come uova, nastro adesivo, cannucce e cartone Sfidare i team a progettare un marchingegno che protegga un uovo dalla rottura quando viene fatto cadere da una certa altezza Dopo aver progettato e costruito i loro marchingegni, i team li testano facendoli cadere dall'altezza designata Vince il primo team il cui uovo sopravvive intatto alla caduta



6. Piantare un albero

fonte dell'immagine Freepik

Numero di partecipanti: Qualsiasi numero può partecipare, ideale per gruppi medio-grandi

Qualsiasi numero può partecipare, ideale per gruppi medio-grandi Tempo necessario: Dipende dal numero di alberi da piantare, ma in genere richiede alcune ore

Dipende dal numero di alberi da piantare, ma in genere richiede alcune ore **Competenze che svilupperete: lavoro di squadra, gestione dell'ambiente, impegno nella comunità e attività fisica

Istruzioni: Si tratta di un'attività di volontariato Lavorare con le autorità o le organizzazioni locali per selezionare uno spazio all'aperto appropriato per la piantumazione e ottenere le autorizzazioni Equipaggiare i partecipanti con pale, guanti e alberelli Insegnare ai team i metodi corretti per la piantumazione e lo spazio per gli alberelli Dopo la piantumazione, discutere del significato degli alberi per l'ambiente e le generazioni future

Si tratta di un'attività di volontariato

7. Tag congelamento

Numero di partecipanti: Il mio lavoro funziona bene con gruppi medio-grandi

Il mio lavoro funziona bene con gruppi medio-grandi Tempo necessario: 15-30 minuti per round

15-30 minuti per round Abilità che svilupperete: Comunicazione, lavoro di squadra, strategia e attività fisica

Comunicazione, lavoro di squadra, strategia e attività fisica *Istruzioni Scegliere un partecipante per essere "it" (il tagger) Quando il tagger tagga qualcuno, questa persona si blocca sul posto Per sbloccare un compagno di squadra, un altro partecipante deve taggarlo Questo gioco di team building all'aperto continua finché tutti i partecipanti non sono congelati o finché non viene raggiunto un limite di tempo



8. Escursione

fonte dell'immagine Freepik

Numero di partecipanti: Qualsiasi numero può partecipare

Qualsiasi numero può partecipare Tempo necessario: Dipende dalla lunghezza e dalla difficoltà del percorso, ma in genere 1-3 ore

Dipende dalla lunghezza e dalla difficoltà del percorso, ma in genere 1-3 ore Competenze che svilupperai: Forma fisica, lavoro di squadra, comunicazione

Forma fisica, lavoro di squadra, comunicazione Direzioni: Scegliere un percorso escursionistico adatto in base al livello di forma fisica e all'esperienza del gruppo Fornire ai partecipanti un equipaggiamento adeguato, come bottiglie d'acqua, crema solare e calzature robuste Incoraggiare il lavoro di squadra impostando un ritmo confortevole e aiutandosi a vicenda per superare gli ostacoli Fare delle pause lungo il percorso per apprezzare l'ambiente circostante e favorire il cameratismo



9. Gara a staffetta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Relay-Race--1400x933.png Gara a staffetta /$$$img/

fonte dell'immagine Unsplash

Numero di partecipanti: Può ospitare gruppi medio-grandi, divisi in team

Può ospitare gruppi medio-grandi, divisi in team Tempo necessario: Dipende dalla lunghezza del percorso della staffetta e dal numero di team, ma in genere da 30 minuti a un'ora

Dipende dalla lunghezza del percorso della staffetta e dal numero di team, ma in genere da 30 minuti a un'ora Abilità che svilupperete: Velocità, coordinazione, lavoro di squadra e sportività

Velocità, coordinazione, lavoro di squadra e sportività *Istruzioni Impostazione di un percorso a staffetta con punti di partenza e di arrivo designati e stazioni intermedie per la staffetta Dividere i partecipanti in due team e spiegare le regole della staffetta Ogni membro della squadra completa una parte del percorso prima di passare il testimone o completare un'attività al compagno successivo Il primo team che completa il percorso e taglia il traguardo vince



10. Teams BBQ

fonte dell'immagine Freepik

Numero di partecipanti: Può partecipare qualsiasi numero di persone, ma è ideale per gruppi medio-grandi diteam interfunzionali Tempo necessario: Dipende dalla dimensione del gruppo e dalla quantità di cibo da preparare, ma in genere 2-3 ore

Può partecipare qualsiasi numero di persone, ma è ideale per gruppi medio-grandi diteam interfunzionali Competenze che svilupperai: Collaborazione, comunicazione, abilità culinarie e spirito di team

Collaborazione, comunicazione, abilità culinarie e spirito di team *Istruzioni Assegnare ruoli ai partecipanti, come grill master, sous chef e team di preparazione del cibo Pianificare il menu e assegnare le attività di conseguenza, assicurando che ognuno abbia un ruolo da svolgere Incoraggiare il lavoro di squadra coordinando la preparazione del cibo, la cottura alla griglia e il servizio Dopo il barbecue, riunirsi per gustare il cibo e riflettere sull'esperienza come team



11. Passeggiata acida

12. Kickball

13. Legame al fuoco

14. Percorso ad alta fune

15. Tiro alla fune

16. Orienteering

17. Lotta con i palloncini d'acqua

18. Laboratorio di abilità di sopravvivenza in natura

19. Geocaching

20. Pallavolo da spiaggia

21. Sessione di yoga all'aperto

22. Frisbee Golf

23. Gara di spelling all'aperto

24. Percorso a ostacoli

25. Cornhole

26. Concorso di fotografia naturalistica

27. Serata film all'aperto

28. Il bus delle emozioni

29. Scegli la tua fortuna

30. Arrampicata su roccia o bouldering

31. Ringolevio

32. Agente segreto

33. Notte delle stelle

34. Torneo di pesca

35. Serata Karaoke

36. Slacklining

37. Laboratorio di pittura o disegno all'aperto

38. Atto casuale di gentilezza

39. Rafting o Tubing

40. Cerchio di tamburi per team building

41. Sessione di narrazione all'aperto

42. Gara di arrosto di marshmallow

43. Corso di primo soccorso in natura

44. Buco in molti

45. Sedie musicali all'aperto

46. Torneo di golf in miniatura

47. Avventura a cavallo

48. Un minuto per vincere

49. Laboratorio di costruzione e accensione del fuoco

50. Sessione di meditazione e mindfulness all'aperto

51. Cani da terapia

52. Sfida Trivia all'aperto

53. Concorso di costruzione di castelli di sabbia

54. Spedizione in mountain bike

55. Installazione d'arte nella natura

56. Festa di ballo all'aperto

57. Staffetta di gruppo in kayak

58. Avventura in barca a vela

59. Spedizione in kayak o canoa

60. Grande Jenga

61. Corso di Zumba all'aperto

62. Calcio a bolle

63. Murale di gruppo

64. Safari di osservazione della fauna selvatica

65. Fiera dei camioncini

66. Derby della scatola di sapone

67. Passeggiata sul baldacchino del team

68. Torneo di tabella

69. Sessione di musica all'aperto

70. Staffetta di corsa campestre

71. Pittura ad acquerello di gruppo

72. Mosaico di ciottoli

73. Volo di gruppo di aquiloni

74. Escursione in vetta a Mountain Peak

75. Esperimento scientifico all'aperto

76. Sfida di costruzione di una casa sull'albero

77. Olimpiadi della spiaggia

78. Sessione di Tai Chi all'aperto

79. Creazione di ceramica in gruppo

80. Progetto di conservazione della fauna selvatica

81. Inseguimento delle oche selvatiche

82. Spettacolo di marionette all'aperto

83. Sfida di corsa avventurosa

84. Laboratorio di calligrafia all'aperto

85. Gioco degli occhi bendati

86. Torneo di giochi di bacheca all'aperto

87. Scacchi all'aperto

88. Escursione di osservazione degli uccelli

89. Battaglia di Nerf

90. Piegatura di origami in gruppo

91. Avventura di geocaching

92. Sfida di abilità di sopravvivenza all'aperto

93. Percorso ad alta fune

94. Gara di costruzione di castelli di sabbia

95. Gara di droni e percorso a ostacoli

96. Performance Flash Mob

97. Gara di esplorazione urbana

98. Scultura di ghiaccio all'aperto

99. Caccia al tesoro fotografica nella natura selvaggia

100. Kayak Polo

Come pianificare un evento di team-building

I luoghi di lavoro moderni mirano a migliorare la coesione e il legame del team attraverso attività all'aperto. Il piano di questi eventi è fondamentale per migliorare il morale e il lavoro di squadra. ClickUp è uno strumento completo per organizzare e gestire attività di team building. Gestione degli eventi di ClickUp di ClickUp semplificano il piano e l'esecuzione, promuovendo un efficace lavoro di squadra, la comunicazione e la collaborazione.

Coordinare gli eventi, collaborare con i client, gestire i budget e molto altro ancora è possibile grazie agli strumenti di gestione degli eventi di ClickUp, facili da usare.

impostate e gestite i vostri eventi di team-building con le funzioni di gestione degli eventi di ClickUp

Con ClickUp Brain è possibile creare e condividere facilmente i dettagli degli eventi con i dipendenti, assicurandosi che tutti siano allineati e informati.

Generate idee per eventi di team building e pianificate meglio con ClickUp Brain.

Ecco una guida per pianificare un'attività di gruppo all'aperto divertente e di successo, utilizzando ClickUp per una gestione perfetta delle attività e delle comunicazioni:

Passaggio 1: Definire obiettivi e finalità

Delineate con chiarezza gli obiettivi e le finalità dell'evento di team building, come ad esempio migliorare il lavoro di squadra, aumentare il morale o migliorare la comunicazione.

Fase 2: Creare una Sequenza completa

Utilizzate il Visualizzazione del Calendario di ClickUp per avere una Sequenza dettagliata, assegnare attività e scadenze. Collaborate direttamente in ClickUp e sincronizzatevi con Google Calendar per pianificare senza problemi le attività di team building.

Pianificate le attività, pianificate le Sequenze e gli impegni e visualizzate lo stato del team tramite il Calendario di ClickUp

creare eventi e sincronizzarli con i calendari del team con la vista Calendario di ClickUp

Passo 3: Gestire il tempo in modo efficiente

Utilizzare Gestione del tempo di ClickUp per suddividere l'evento in attività con date di inizio e di scadenza prestabilite e utilizzare il monitoraggio automatico del tempo globale per controllare lo stato e calcolare con precisione le ore fatturabili per un team building efficace.

Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Project Time Tracking

cronometrate gli eventi in modo da tenere traccia della durata delle attività con le funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp

Passaggio 4: stabilire le priorità

Impostare chiare sequenze di attività con dipendenze in L'attività di ClickUp per garantire il corretto ordine di completamento delle attività di team building moderne e tradizionali.

Utilizzate le priorità delle attività e le liste di controllo per chiarire le responsabilità del team e garantire un completamento tempestivo.

Lista di controllo sulle attività di ClickUp

utilizzate la funzionalità/funzione di ClickUp per assicurarvi che le vostre attività siano completate nei tempi previsti_

Passo 4: migliorare la collaborazione

Usate ClickUp per unire tutto il vostro team.

Create gruppi di utenti e assegnate commenti per migliorare la comunicazione. Aggiungete fornitori e client come ospiti per una collaborazione unificata durante le attività di team building.

Passo 5: Monitorare lo stato dell'evento

Grazie alle diverse visualizzazioni di ClickUp, potete monitorare ogni aspetto del vostro evento di team building all'aperto dall'inizio alla fine. Visualizzate e gestite il piano in modo efficiente, assicurando il lavoro di squadra di tutte le parti.

Gestire il piano dell'evento con i modelli di ClickUp

La pianificazione di un evento è complessa e richiede un'organizzazione meticolosa. Il processo può essere travolgente, dalla prenotazione della sede alla gestione del budget e alla creazione dell'elenco degli ospiti.

Con I migliori strumenti di project management di ClickUp e i modelli, tuttavia, consentono di semplificare il piano e l'esecuzione. Grazie alle molteplici visualizzazioni e alle funzionalità/funzioni personalizzabili, questi modelli semplificano il processo, permettendovi di concentrarvi sul divertimento dell'evento.

1. Modello per il piano dell'evento

I modelli per la pianificazione degli eventi semplificano il processo, dall'organizzazione della sede alla gestione dell'elenco degli ospiti. Con Il modello di piano per eventi di ClickUp è possibile:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Event-Planning.png Il modello di gestione degli eventi di ClickUp vi aiuta a gestire tutte le vostre operazioni uniche in un unico posto con viste precostituite, stati personalizzati, campi personalizzati, documenti e altro ancora!

https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389476&\_gl=1\*xtyctd\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Pianificate e visualizzate tutti i passaggi, dalla scelta delle posizioni all'ottenimento delle offerte

Coordinare il team e le risorse per una collaborazione efficace

Monitorare lo stato di avanzamento e gli oggetti per eventi che rispettino le scadenze e il budget

Il modello di ClickUp presenta tre funzionalità/funzione adattabili: Elenco, Bacheca e Calendario, con liste preimpostate per le attività, le strutture, il pre-evento e la fatturazione

2. Modello di documento per il piano degli eventi

Il coordinamento e l'organizzazione sono ora facili con Modello di documento per il piano dell'evento di ClickUp . Questo documento completo vi aiuta a:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-1.png Il modello di documento per la pianificazione degli eventi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e monitorare lo stato del vostro evento.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-14961&\_gl=1\*ynid63\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Organizzare le attività, fissare le scadenze e gestire gli elenchi degli ospiti

Stimare in modo efficiente il budget e allocare le risorse

Definire gli oggetti e valutare l'esito positivo dell'evento

Assicurarsi che tutte le parti interessate siano informate e allineate

3. Modello per la pianificazione e la collaborazione di eventi Modello di pianificazione e collaborazione degli eventi di ClickUp semplifica il piano e il lavoro di squadra. Vi aiuta a:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Collaboration-Template.png Il modello di pianificazione e collaborazione per eventi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, organizzare e collaborare agli eventi.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451749&\_gl=1\*1ny9yuo*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Migliorare la collaborazione tra coordinatori, fornitori e partecipanti

Garantire la completezza e la tempestività delle attività

Ridurre il lavoro amministrativo per concentrarsi maggiormente sul piano

Aumentare la comunicazione e la collaborazione del team

Risparmiare sui costi razionalizzando le operazioni ed evitando le attività ripetitive

Andare oltre le mura dell'ufficio

Le attività di team building all'aperto vanno oltre il semplice svago: coltivano un senso di unità, promuovono la fiducia e migliorano il lavoro di squadra. Incoraggiare il team a partecipare a queste esperienze può migliorare la comunicazione, la risoluzione dei problemi e la produttività.

Con le funzionalità di gestione degli eventi di ClickUp, pianificare ed eseguire queste attività diventa un gioco da ragazzi. Volete usufruire del potenziale di un sistema efficiente di gestione degli eventi? gestione del team e l'organizzazione di eventi? Iscriversi su ClickUp gratis oggi!

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos'è un'attività di team building all'aria aperta?

Un'attività di team building all'aperto è un evento o un esercizio organizzato per migliorare il lavoro di squadra, la comunicazione e il morale dei membri del team in un'impostazione all'aperto.

2. Quali sono le attività in natura per il team-building?

Le attività di team building nella natura includono escursioni, campeggi, percorsi su corda, orienteering, caccia al tesoro e sfide di sopravvivenza nella natura.

**3. Qual è l'attività all'aperto più popolare?

L'attività all'aperto più popolare per il team building varia a seconda della posizione, delle preferenze del team e degli oggetti. Tuttavia, di solito include attività come percorsi a ostacoli, cacce al tesoro e sport all'aperto come la pallavolo o il calcio.