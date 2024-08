I 10 migliori modelli di programma di orientamento dei dipendenti

La prima impressione è importante, soprattutto quando si tratta di nuove assunzioni. Un recente studio ha rilevato che l'86% dei dipendenti decide se rimanere con un'azienda entro i primi sei mesi. Per questo motivo, un programma di orientamento ben organizzato è fondamentale per dare un tono all'esperienza del nuovo assunto con la vostra azienda. Li aiuta a capire l'azienda e il loro ruolo al suo interno, gettando le basi per il loro successo all'interno dell'organizzazione.

I modelli di programma di orientamento sono uno strumento prezioso per i professionisti delle risorse umane e i team leader per creare un processo di onboarding coinvolgente che mantenga i nuovi assunti impegnati e motivati fin dal primo giorno.

Cosa sono i modelli di programma di orientamento?

I modelli di programma di orientamento sono schemi predefiniti che forniscono un quadro di riferimento per la strutturazione di un programma di orientamento per i nuovi assunti. Questi modelli includono solitamente tempi, argomenti e proprietari per ogni sessione del programma di orientamento dei nuovi dipendenti, garantendo un'esperienza di onboarding completa e organizzata. Di solito includono:

Ripartizione giorno per giorno

Il programma è suddiviso in parti gestibili, che delineano le attività previste per ogni giorno del percorso di onboarding. Questo approccio strutturato aiuta a non sovraccaricare i nuovi assunti con troppe informazioni, consentendo al tempo stesso di soddisfare le esigenze del cliente obiettivi di onboarding .

Compiti essenziali

I compiti predefiniti in un modello di orientamento per i nuovi dipendenti possono riguardare la compilazione di documenti il primo giorno, la partecipazione a una sessione di benvenuto o l'installazione di attrezzature informatiche essenziali per il posto di lavoro. Assicurano un inizio amministrativo senza intoppi per i nuovi assunti.

Introduzioni e riunioni

I modelli di programma per l'orientamento spesso includono spazi di tempo dedicati alle presentazioni al personale chiave, ai membri del team e ai dipartimenti pertinenti. Questo favorisce un senso di connessione e aiuta i nuovi assunti a costruire relazioni.

Sessioni di formazione

I programmi di orientamento spesso includono sessioni di formazione incentrate sulla cultura aziendale, sugli strumenti e sui software utilizzati e sulle competenze specifiche del ruolo. In questo modo i nuovi assunti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo.

Cosa rende un buon modello di programma di orientamento?

Considerate i modelli di programma di orientamento come delle tabelle di marcia, che guidano i nuovi assunti attraverso le fasi essenziali di ambientamento nella vostra azienda. Forniscono un quadro pronto per le attività, le presentazioni e i compiti chiave per ogni giorno o settimana del programma di onboarding. Un buon modello di programma di orientamento è:

adattabile : Può essere facilmente personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche della cultura aziendale e del ruolo del nuovo assunto

: Può essere facilmente personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche della cultura aziendale e del ruolo del nuovo assunto comprensivo : Copre tutti gli argomenti essenziali dell'onboarding, tra cui la cultura aziendale, i benefit, le politiche e la formazione specifica per il lavoro

: Copre tutti gli argomenti essenziali dell'onboarding, tra cui la cultura aziendale, i benefit, le politiche e la formazione specifica per il lavoro Efficiente in termini di tempo : Lascia il tempo necessario per ogni argomento e sfrutta al meglio il tempo assegnato per l'orientamento

: Lascia il tempo necessario per ogni argomento e sfrutta al meglio il tempo assegnato per l'orientamento Chiaro e conciso: Illustra chiaramente il programma con orari, argomenti e relatori specifici per ogni sessione

Modelli gratuiti di programma di orientamento

I primi giorni in un nuovo lavoro può essere snervante, soprattutto per i nuovi assunti che entrano in un ambiente di lavoro sconosciuto. Un programma di orientamento ben strutturato fa la differenza, agevolando l'inserimento nel nuovo ruolo e preparandolo al successo.

È qui che orientamento dei dipendenti sono le liste di controllo e i modelli di programma di orientamento. Si tratta di strumenti potenti, pensati per facilitare il processo di onboarding e garantire una transizione fluida ai neoassunti.

1. Modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp

Coprite le fasi essenziali dell'onboarding utilizzando il modello di onboarding dei dipendenti di ClickUp, che include elenchi di attività, liste di controllo e documenti personalizzabili

Il Modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp fornisce un quadro strutturato per semplificare l'integrazione dei nuovi assunti nell'organizzazione. Il modello viene utilizzato per la presentazione dell'azienda, la familiarizzazione con le politiche, l'impostazione dell'IT e la formazione specifica per il ruolo. Aiuta a creare un processo di orientamento dei dipendenti standardizzato, a migliorare l'esperienza dei nuovi assunti e ad aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti.

In questo modo si garantisce un'esperienza di onboarding senza intoppi per i nuovi assunti, che si sentono accolti, informati e pronti a dare il loro contributo. Inoltre, seguire un piano di onboarding strutturato aiuta i nuovi dipendenti ad ambientarsi più rapidamente e migliora la soddisfazione generale per il nuovo lavoro fin dall'inizio.

Il modello include attività e liste di controllo predefinite per le fasi essenziali dell'onboarding, come l'incontro con il team, le sessioni di familiarizzazione con le politiche, la configurazione delle apparecchiature IT e i programmi di formazione specifici per il ruolo.

Potete adattare le attività e le liste di controllo ai processi specifici della vostra azienda e al ruolo del nuovo assunto. La visualizzazione del processo di onboarding vi aiuterà a monitorare ogni fase del processo di onboarding.

ClickUp consente una comunicazione centralizzata all'interno del modello stesso. Funzioni come l'assegnazione dei compiti, la condivisione dei documenti e il monitoraggio dei progressi assicurano che tutti siano sulla stessa pagina, con una comunicazione efficace durante tutto il percorso di onboarding.

Ideale per: È una soluzione completa progettata per semplificare il processo di onboarding per qualsiasi nuovo dipendente, indipendentemente dal ruolo o dal reparto. Il modello è particolarmente utile per i team e i dipartimenti delle risorse umane l'inserimento di nuovi dipendenti . Scarica questo modello

2. Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Il Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp include compiti attuabili per i vari dipartimenti che si occupano dell'inserimento dei nuovi dipendenti. Promuove la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, favorisce la collaborazione e assicura che tutti gli aspetti dell'onboarding siano affrontati in modo efficace.

Risparmiate tempo alle risorse umane, migliorate la lista di controllo per l'orientamento dei nuovi dipendenti e create un'esperienza di onboarding più positiva con il modello di onboarding per i nuovi assunti di ClickUp

Questo modello, adatto ai principianti modello di avvio divide tutte le consuete attività di onboarding in elenchi di compiti raggruppati per giorni, settimane e mesi, con i proprietari di ciascun compito chiaramente definiti.

Fornisce inoltre una lista di controllo pre-impiego per garantire che tutte le fasi necessarie siano completate prima della data di inizio del nuovo assunto. Tra questi, l'invio di e-mail di benvenuto, la raccolta dei documenti e la configurazione dell'accesso all'IT. Una lista di controllo completata favorisce una transizione senza problemi per il nuovo assunto il primo giorno.

Consente di aggiungere o rimuovere compiti in base al ruolo e al reparto del nuovo assunto. In questo modo si garantisce un processo di onboarding mirato, che si concentra sulle informazioni più rilevanti per la crescita aziendale di ciascun nuovo dipendente. La definizione di date di scadenza responsabilizza tutti e assicura il completamento tempestivo delle attività di pre-boarding.

Ideale per: Questo modello di orientamento è stato progettato per aiutare i nuovi assunti a gestire il loro percorso di onboarding. I team delle risorse umane e i reparti che si occupano dell'inserimento dei nuovi assunti possono trarne grande beneficio, in particolare coloro che cercano un approccio di apprendimento più autonomo. Scarica questo modello

3. Modello di calendario di squadra di ClickUp

La natura visiva di Modello di calendario di squadra di ClickUp consente ai membri del team e ai leader di stabilire le priorità dei compiti e di gestire il tempo in modo efficace. Possono identificare facilmente i potenziali colli di bottiglia e ridistribuire il carico di lavoro per garantire il rispetto delle scadenze e la continuità dei progetti.

Visualizzate chi sta lavorando su cosa e quando nel vostro team, riducendo la necessità di continui aggiornamenti di stato e aiutando la collaborazione con il modello di pianificazione del team Clickup

Il modello fornisce un quadro predefinito per delineare l'itinerario di onboarding, assicurando che tutti i punti di contatto essenziali, dalle riunioni introduttive alle sessioni di formazione, siano meticolosamente pianificati e tenuti in considerazione. I membri del team possono essere informati delle attività programmate e delle scadenze all'interno di una piattaforma centralizzata, promuovendo trasparenza e responsabilità.

ClickUp Team Schedule Template offre una soluzione dinamica per i responsabili delle risorse umane e per i leader che desiderano migliorare la visibilità e la collaborazione del team . Il modello offre varie opzioni di visualizzazione, tra cui un elenco di attività del progetto, un tabellone di pianificazione settimanale e una visualizzazione del carico di lavoro.

Il modello assegna facilmente i compiti a membri specifici del team. In questo modo si ottiene una chiara proprietà, responsabilità, attenzione individuale e un flusso di lavoro efficiente. I membri del team possono vedere immediatamente le modifiche apportate, il che si traduce in una collaborazione perfetta e in un processo decisionale informato.

La vista del carico di lavoro fornisce una panoramica del numero di attività assegnate a ciascun membro del team in un periodo specifico. Questo porta a una gestione proattiva del carico di lavoro, garantendo che nessun membro del team abbia problemi di carico di lavoro e che le attività siano assegnate in modo equo.

Ideale per: I team leader, i project manager e tutti i team che lavorano su progetti collaborativi possono beneficiare di questo modello. Fornisce un punto di riferimento centrale per visualizzare gli orari, i compiti e le scadenze dei membri del team. Scarica questo modello Leggi anche:

Diversi tipi di stili di lavoro sul posto di lavoro

4. Modello di tabella oraria di ClickUp

Il Modello di orario ClickUp è un potente strumento che semplifica la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo, in particolare per i ruoli con struttura retributiva prevalentemente oraria.

Registrate le ore dedicate a compiti specifici nel supporto del modello di pianificazione oraria di ClickUp per garantire la precisione

Il modello aiuta ad assegnare i compiti a più membri del team, rendendolo ideale per progetti collaborativi o per la gestione degli orari dei dipendenti. Inoltre, aiuta i dipendenti a visualizzare il loro carico di lavoro e ad assegnare il tempo sufficiente per ogni compito.

Il modello include stati personalizzati predefiniti come "Annullato", "Completato", "In corso" e "Da fare" Questi stati consentono ai dipendenti di monitorare l'avanzamento di ogni attività all'interno del loro programma orario, fornendo una chiara panoramica del loro lavoro durante la giornata.

Nel modello orario, programmate il tempo per gli incontri con i colleghi, le pause caffè e il pranzo. Questo può aiutare i nuovi assunti a sentirsi più a loro agio e a integrarsi nel team. Un programma visivo può essere utile ai nuovi assunti e a chi conduce l'orientamento. Fornisce un quadro chiaro delle attività della giornata e mantiene tutti sulla stessa pagina.

Con Il tracciamento del tempo nativo di ClickUp i dipendenti possono registrare le ore dedicate a ciascuna attività direttamente all'interno della pianificazione. I dati vengono poi utilizzati per le buste paga o per analizzare l'efficienza del lavoro. Questa capacità di tracciare il tempo trascorso sulle attività consente di ottenere report e analisi approfondite.

Ideale per: Questo modello è molto utile per i freelance, i consulenti, le agenzie e tutti i team che lavorano con un modello di fatturazione a ore. Semplifica i calcoli delle buste paga fornendo una chiara registrazione del tempo trascorso su ogni progetto o attività. Scarica questo modello

5. modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp

Il Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni è uno strumento prezioso per i nuovi assunti e per i professionisti delle risorse umane. Sfruttate le sue caratteristiche per creare un'esperienza di onboarding strutturata e coinvolgente, in modo da preparare i nuovi assunti al successo all'interno della vostra organizzazione.

Guidate i nuovi assunti nei tre mesi iniziali all'interno della vostra organizzazione utilizzando il modello di piano 30-60-90 giorni di Clickup, che fornisce un quadro strutturato

Il modello è suddiviso in tre fasi distinte: 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni. Per ogni fase, il piano di orientamento dei dipendenti include obiettivi, tappe e compiti suggeriti per quel periodo specifico del processo di onboarding. Questo approccio per fasi garantisce un'esperienza di onboarding strutturata e progressiva per i nuovi assunti.

I professionisti delle risorse umane possono adattare il piano alle esigenze specifiche del ruolo del nuovo assunto e della vostra azienda cultura aziendale . In questo modo si garantisce che l'esperienza di onboarding sia pertinente e prepari i dipendenti al successo nella loro posizione specifica. La piattaforma ClickUp consente di monitorare facilmente i progressi degli obiettivi e dei compiti all'interno del piano di 30-60-90 giorni.

Ideale per: I professionisti delle risorse umane e i manager che si occupano di nuove assunzioni possono utilizzare questo modello di piano di orientamento per pianificare un approccio graduale all'onboarding, suddiviso in fasi gestibili di 30, 60 e 90 giorni. Possono adattare il piano alle esigenze specifiche del ruolo del nuovo assunto e della cultura aziendale, mentre il modello tiene traccia dei progressi compiuti rispetto a obiettivi e compiti. Scarica questo modello

6. Modello di agenda di ClickUp

Un ordine del giorno ben strutturato dà il tono per una riunione produttiva. Modello di agenda di ClickUp consente di concentrare le discussioni sugli argomenti chiave e di garantire che tutti siano pronti a contribuire.

Utilizzate funzioni come le reazioni ai commenti, le sottoattività annidate e l'assegnazione di più partecipanti a ciascun punto dell'ordine del giorno nel modello di agenda di ClickUp

Questo modello delinea chiaramente lo scopo della riunione, gli obiettivi, i punti all'ordine del giorno e le azioni da intraprendere.

I campi personalizzabili includono le date delle riunioni, i luoghi, i partecipanti, gli argomenti di discussione e i risultati desiderati. Questo livello di personalizzazione garantisce che l'agenda risponda alle esigenze specifiche di ogni riunione.

ClickUp consente di visualizzare l'agenda in diversi formati, a seconda delle preferenze. Tra questi, una "Visualizzazione elenco ordini del giorno" che offre una suddivisione lineare dei punti all'ordine del giorno, una "Visualizzazione calendario" che mostra la riunione insieme ad altri eventi del calendario e una "Visualizzazione tabella" che offre un layout più strutturato per una facile consultazione. Integra perfettamente le agende con le funzioni di gestione dei progetti.

Ideale per: I team leader, i project manager e tutti coloro che organizzano riunioni di qualsiasi dimensione o scopo possono utilizzare questo modello per aumentare la produttività e la collaborazione. I dirigenti possono creare agende di riunioni chiare, organizzate e personalizzabili per garantire discussioni mirate e produttive. Scarica questo modello

7. Modello di orario dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di orario dei dipendenti ClickUp consente di modificare rapidamente gli orari in base alle variazioni del carico di lavoro o della disponibilità dei dipendenti. I manager ottengono informazioni sul costo del lavoro visualizzando gli orari dei dipendenti e monitorando il tempo trascorso. Questo aiuta a migliorare il budget, l'allocazione delle risorse e l'utilizzo efficiente delle risorse umane.

Riducete al minimo il rischio di errori durante la creazione delle pianificazioni grazie all'interfaccia visiva e alla funzionalità drag-and-drop del modello di pianificazione dei dipendenti

Il modello rappresenta visivamente gli orari dei dipendenti, tipicamente in formato elenco. Consente di identificare facilmente i turni, le pause e i permessi assegnati a ciascun dipendente. Questo approccio visivo semplifica la gestione degli orari e riduce il rischio di errori.

I dati di pianificazione possono essere visualizzati in un elenco, che comprende stati come "Aperto" per i turni non assegnati, "Confermato" per i turni occupati, "In congedo" per le assenze pianificate e "Chiamata" per le assenze non pianificate. Questi segnali visivi permettono di capire subito la disponibilità dei dipendenti.

I campi catturano informazioni vitali specifiche per i diversi ruoli dei dipendenti o per i team, come "Motivo dell'assenza" o "Competenze speciali richieste" per turni specifici. Questa personalizzazione assicura che la pianificazione si adatti alle esigenze specifiche della vostra forza lavoro.

Ideale per: Responsabili delle risorse umane o team leader che devono inserire nuovi membri in team di grandi dimensioni che lavorano su più turni. Questo modello semplifica la creazione, la visualizzazione e la comunicazione degli orari per tutti i dipendenti. Scarica questo modello

8. Modello di pianificazione eventi di ClickUp Modello di pianificazione dell'evento di ClickUp include elenchi precostituiti per organizzare e categorizzare gli aspetti essenziali della pianificazione dell'evento. Gli elenchi possono includere "Attività", "Strutture", "Compiti pre-evento" o "Fatturazione" Questa funzione fornisce un punto di partenza e garantisce di non trascurare alcun dettaglio cruciale durante il processo di pianificazione.

Affrontate meglio l'evento con una chiara suddivisione dei compiti, delle scadenze e del monitoraggio del budget nel modello di pianificazione dell'evento

Il modello offre viste precostituite per visualizzare diversi aspetti della pianificazione dell'evento. Queste includono una "Vista elenco" per un formato tradizionale di elenco di attività, una "Vista calendario" per pianificare le tappe fondamentali dell'evento e una "Vista tabellone" per organizzare le attività in base alle fasi del flusso di lavoro (ad esempio, logistica, marketing, catering). Questa versatilità vi permette di scegliere la visualizzazione più adatta alle vostre esigenze e preferenze di pianificazione.

Definite stati come "In attesa di approvazione da parte del fornitore", "Confermato" e "Completato" per monitorare l'avanzamento delle attività. Inoltre, è necessario creare campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche come "Assegnazione del budget" o "Restrizioni alimentari" per i partecipanti.

I compiti possono essere assegnati a membri specifici del team e i commenti e le discussioni possono essere aggiunti direttamente al compito o alla lista di controllo (ad esempio, budget, contratti). Il risultato è una migliore comprensione del flusso di lavoro.

ClickUp si integra con diversi strumenti di terze parti che sono fondamentali per la pianificazione degli eventi. È possibile collegare strumenti per l'email marketing, la creazione di design o la pubblicazione sui social media direttamente all'interno della piattaforma ClickUp.

Ideale per: Team che organizzano eventi di benvenuto e di orientamento del personale su larga scala. Questo modello può essere utilizzato da event planner, project manager, ecc. per organizzare qualsiasi evento, dalle grandi conferenze alle piccole riunioni di team. L'intero processo di pianificazione dell'evento, dall'inizio alla fine, sarà condotto in modo centralizzato e collaborativo. Scarica questo modello

9. Matrice di formazione di ClickUp

Il formato visivo della Modello di matrice di formazione di ClickUp aiuta i professionisti delle risorse umane e i manager a identificare rapidamente le aree in cui i dipendenti non hanno le competenze necessarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro. Ciò consente interventi di formazione mirati e garantisce un'allocazione efficiente delle risorse.

Collegate le risorse formative rilevanti (documenti, video, corsi online) direttamente all'interno del modello di matrice formativa di ClickUp

Il modello consente di creare una matrice che mappa le competenze essenziali richieste per i diversi ruoli organizzativi. È possibile assegnare i singoli dipendenti alla matrice e identificare i programmi di formazione necessari per sviluppare le competenze necessarie. Questa rappresentazione visiva mostra chiaramente le esigenze di formazione e le lacune nello sviluppo dei dipendenti.

Il modello include corsi di formazione precostituiti per aree di competenza comuni come le applicazioni software, le politiche aziendali e le normative di settore. Questo fornisce un punto di partenza per il programma di formazione e consente di risparmiare tempo nello sviluppo dei corsi.

Ideale per: La matrice di formazione è molto utile per i professionisti delle risorse umane, per i responsabili della formazione e per chiunque sia responsabile dell'identificazione delle carenze di competenze e dello sviluppo di programmi di formazione per la propria forza lavoro. Può identificare le aree in cui i dipendenti hanno bisogno di sviluppare le proprie competenze, creando un piano di formazione mirato per colmare tali lacune. Scarica questo modello

10. Elenco di formazione per l'onboarding di ClickUp

Un elenco ben definito Elenco di formazione per l'onboarding di ClickUp fornisce ai nuovi assunti una chiara comprensione delle conoscenze e delle competenze che devono acquisire durante l'onboarding. Promuove un senso di orientamento e garantisce che si concentrino sulle informazioni più rilevanti.

Assegnate compiti, fissate scadenze e monitorate il completamento per garantire un percorso di apprendimento strutturato per i nuovi assunti con l'Elenco di formazione per l'onboarding di ClickUp

Il modello è precompilato con un elenco di argomenti di formazione comuni rilevanti per l'onboarding, come la cultura aziendale, le politiche e le procedure, le applicazioni software e le competenze specifiche del ruolo. È un punto di partenza per i team delle risorse umane che possono personalizzare il programma di formazione in base alle esigenze specifiche del ruolo del nuovo assunto.

I compiti predefiniti sono facilmente personalizzabili. Aggiungete, rimuovete o modificate gli argomenti di formazione per garantire che l'elenco sia perfettamente in linea con le conoscenze e le competenze specifiche di cui il nuovo assunto ha bisogno per avere successo. È inoltre possibile impostare scadenze per ogni modulo di formazione, per garantire il completamento tempestivo dei componenti essenziali della formazione.

Le risorse formative, come documenti, video o corsi online, sono collegate direttamente a ogni attività formativa all'interno della piattaforma ClickUp. In questo modo i nuovi assunti possono accedere facilmente ai materiali per completare efficacemente ogni modulo di formazione.

Ideale per: Questo modello è un piano di formazione in stile lista di controllo per l'inserimento di nuovi assunti dai team delle risorse umane e dai rispettivi dipartimenti. I moduli possono riguardare vari argomenti, come le politiche aziendali, le applicazioni software o le normative di settore. Scarica questo modello

Streamline i flussi di lavoro e aumenta la produttività con ClickUp

Semplificate tutti i compiti del vostro team HR con ClickUp

I modelli di programma di orientamento aiutano i team HR e i responsabili delle assunzioni a progettare un programma di onboarding efficace per i nuovi assunti. Un onboarding ben pianificato assicura che i nuovi assunti comprendano il loro ruolo all'interno dell'organizzazione e siano predisposti al successo.

Per creare programmi di onboarding efficienti e pianificare eventi di orientamento di successo, ClickUp è il vostro partner per essere organizzati, collaborare efficacemente e raggiungere i vostri obiettivi.

Grazie all'interfaccia intuitiva, alle potenti funzioni e all'ampia gamma di integrazioni, ClickUp è la soluzione all-in-one che stavate cercando per aumentare la vostra produttività e raggiungere il massimo delle prestazioni. Iscriviti per un account ClickUp gratuito oggi stesso.