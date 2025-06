le 10 migliori alternative e concorrenti di Perfex CRM nel 2025

Sapevate che il 61% delle piccole e medie imprese (PMI) attribuisce alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) il merito di aver contribuito alla fidelizzazione della propria clientela?

I CRM sono soluzioni potenti che consentono alle aziende di gestire i dati dei clienti e migliorare le relazioni con loro. Tra queste soluzioni, Perfex CRM si è affermato come un nome di spicco nel settore.

Ma Perfex CRM non è la soluzione giusta per tutti.

Gli utenti spesso citano la sua curva di apprendimento ripida e le opzioni di personalizzazione limitate come punti deboli significativi. L'interfaccia può essere difficile da navigare, ostacolando la produttività, soprattutto per le aziende che richiedono un sistema più intuitivo e flessibile.

E anche se Perfex CRM offre una matrice di funzionalità/funzioni, alcuni utenti ritengono che manchi dell'automazione avanzata e delle capacità di IA che stanno diventando sempre più importanti nei moderni strumenti CRM.

Nonostante questi inconvenienti, Perfex CRM rimane una piattaforma solida in grado di migliorare la produttività semplificando la gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, per coloro che trovano i suoi limiti troppo restrittivi, esistono numerose alternative che offrono una maggiore facilità d'uso, una personalizzazione più estesa e funzionalità IA all'avanguardia.

In questo articolo esploreremo varie opzioni di software CRM, concentrandoci sulle alternative che affrontano i punti critici specifici associati a Perfex CRM. Tratteremo gli aspetti da considerare in un'alternativa a Perfex CRM e ti aiuteremo a decidere quali strumenti di IA per CRM miglioreranno al meglio le tue relazioni con i clienti.

Ma andiamo con ordine..

Cosa cercare in un'alternativa a Perfex CRM?

Quando si valutano alternative a Perfex CRM, è importante valutarle in base alla propria strategia CRM e agli obiettivi commerciali. È consigliabile cercare soluzioni che consentano di personalizzare il CRM in base alle esigenze aziendali.

Sono inoltre necessarie funzionalità avanzate di reportistica e analisi per monitorare e analizzare efficacemente le prestazioni commerciali.

Ecco gli elementi chiave da cercare nella migliore alternativa a Perfex CRM:

Personalizzazione: Cerca alternative come SuiteCRM e Odoo che offrono ampie opzioni di personalizzazione per moduli, campi e flussi di lavoro

Integrazione: cercate una buona alternativa che si integri con altri strumenti e software già utilizzati dalla vostra azienda. Ad esempio, ClickUp e HubSpot offrono ampie integrazioni con vari strumenti di marketing e commerciali, consentendo un approccio più unificato alla gestione delle relazioni con i clienti

Automazioni: Le funzionalità di automazione consentono di organizzare attività e flussi di lavoro ripetitivi. Strumenti come Pipedrive o Insightly offrono funzionalità/funzioni di automazione avanzate per ottimizzare i processi commerciali e raggiungere gli obiettivi commerciali in modo più efficiente

Reportistica e analisi: Scegliete soluzioni CRM come SugarCRM che offrono funzionalità complete di reportistica e analisi per monitorare le metriche chiave delle prestazioni e ottenere informazioni preziose per un processo decisionale basato sui dati

Accessibilità mobile : assicurati che l'alternativa offra l'accessibilità mobile, consentendo al tuo team commerciale di accedere ai dati CRM e completare le attività in mobilità

IA e analisi predittiva: Considerate alternative che sfruttano l'IA e l'analisi predittiva per migliorare le previsioni commerciali e la gestione dei lead. Un esempio è Copper CRM, che offre approfondimenti basati sull'IA per strategie commerciali più efficaci

Una soluzione CRM completa e all-in-one può offrirti tutte le funzionalità essenziali sopra elencate e migliorarle con componenti aggiuntivi per rendere più fluido il ciclo di vita commerciale.

Le 10 migliori alternative a Perfex CRM da utilizzare

Scoprire la soluzione CRM giusta può trasformare il modo in cui gestisci le relazioni con i clienti e incrementare le vendite.

Scopriamo le 10 migliori alternative a Perfex CRM nel 2024.

1. ClickUp

Stai cercando un modo efficiente per gestire i tuoi contatti?

Mantieni i tuoi strumenti di project management e CRM su un'unica piattaforma, ClickUp

ClickUp offre un sistema ben strutturato per organizzare le informazioni dei clienti, rendendolo uno strumento potente sia per il project management che per le esigenze CRM.

Ordina il lavoro in attività facilmente gestibili con la gerarchia di ClickUp

Per cominciare, la gerarchia dei progetti di ClickUp ti aiuta a organizzare il tuo lavoro per reparti, team, progetti e campagne, per poi allontanarti e ottenere una visione olistica di tutte le attività in corso. Immagina di avere una visione dall'alto dell'intero flusso di lavoro della tua organizzazione, che ti aiuta a identificare i colli di bottiglia e a semplificare i processi.

Nella parte superiore, l'area di lavoro è il contenitore generale di tutti i progetti e le attività. All'interno dell'area di lavoro è possibile creare spazi dedicati a diversi team o funzioni. Ogni spazio contiene cartelle che ospitano elenchi e, all'interno di questi elenchi, è possibile gestire attività che rappresentano singole trattative o interazioni con i clienti.

La funzionalità/funzione Campi personalizzati consente di memorizzare le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto e le informazioni aziendali alle note personalizzate e ai tag. Ciò garantisce che tutti i dati necessari siano facilmente accessibili e organizzati, aiutandovi a tenere traccia di ogni interazione e dettaglio dei clienti.

Gestisci i flussi di lavoro utilizzando stati personalizzati

Semplifica i tuoi processi CRM e i flussi di lavoro con il software di project management CRM di ClickUp

Gestire la pipeline commerciale può essere difficile, ma ClickUp semplifica questo processo con le sue solide funzionalità/funzioni di gestione del flusso di lavoro. È possibile definire fasi chiare nella pipeline commerciale utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp per gli elenchi.

Ad esempio, è possibile avere stati come "Nuovo lead", "Contattato", "In negoziazione", "Chiuso con esito positivo" e "Chiuso con esito negativo". Questo aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento delle trattative e a identificare eventuali colli di bottiglia che potrebbero sorgere.

Hai mai avuto difficoltà a garantire la responsabilità del tuo team e ad assicurarti che le attività vengano completate in tempo? ClickUp ti consente di assegnare attività relative a determinati accordi ai membri del team e di impostare scadenze utilizzando gli assegnatari e le date di scadenza.

Tieni traccia delle attività importanti e delle scadenze dei progetti con le date di scadenza di ClickUp

L'impostazione delle date di scadenza consente a tutti di rimanere in linea con gli obiettivi, garantendo follow-up tempestivi e il avanzamento nella pipeline di vendita. Ad esempio, un'attività di follow-up con un lead può essere assegnata a un rappresentante commerciale con una data di scadenza per garantire un'azione tempestiva. Questa funzionalità/funzione garantisce che tutti siano a conoscenza delle proprie responsabilità e delle scadenze, consentendo alla pipeline di vendita di avanzare senza intoppi.

Comunicate in modo chiaro utilizzando i moduli ClickUp, la visualizzazione chat e le ClickApp

Una comunicazione e una collaborazione efficaci sono al centro delle funzionalità di qualsiasi CRM e ClickUp eccelle in questo campo.

La visualizzazione Chat di ClickUp migliora la collaborazione in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. È possibile discutere di offerte, condividere aggiornamenti e collaborare all'interno della configurazione CRM.

Semplifica la comunicazione del team con la vista Chat di ClickUp

Con la funzionalità Visualizzazione modulo di ClickUp, puoi creare moduli personalizzati per acquisire informazioni sui lead, feedback o richieste dei clienti, semplificando la raccolta dei dati. Quando un modulo viene inviato, viene automaticamente creata un'attività con tutti i dati compilati, assicurando che nessun lead venga perso.

Raccogli informazioni e semplifica la creazione delle attività con i moduli ClickUp

Puoi allegare documenti importanti, come proposte professionali e contratti, direttamente alle attività con pochi clic utilizzando ClickUp Docs. In questo modo tutte le informazioni correlate sono conservate in un unico posto. I commenti alle attività mantengono la comunicazione in thread e facilmente accessibile a tutti i membri del team, in modo che nulla vada perso. Ad esempio, i membri del team possono discutere le strategie di negoziazione all'interno di un'attività dedicata a un accordo specifico.

Puoi migliorare ulteriormente la tua comunicazione con ClickApps.

Invia e ricevi email direttamente dalle attività con ClickApp Email

L'Email ClickApp ti consente di gestire le comunicazioni email con i lead e i client direttamente all'interno di ClickUp. Questa integrazione garantisce che tutte le tue email siano collegate alle attività pertinenti, fornendo una cronologia completa delle comunicazioni a colpo d'occhio.

Comprendi i tuoi dati commerciali con le visualizzazioni e i dashboard di ClickUp

Comprendere i dati di vendita è fondamentale per prendere decisioni informate e promuovere la crescita aziendale. Le viste di ClickUp consentono di filtrare e dare priorità ai dati CRM in modo efficace. Che si preferisca la vista Elenco, Calendario o una bacheca Kanban, ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

La creazione di dashboard in ClickUp migliora il flusso di lavoro. È possibile monitorare metriche chiave come i tassi di conversione dei lead, lo stato della pipeline commerciale e le prestazioni del team.

Visualizza la produttività commerciale utilizzando i dashboard di ClickUp

Inoltre, le dashboard di ClickUp sono altamente personalizzabili e consentono di aggiungere widget che visualizzano dati e grafici in tempo reale. Ciò aiuta a identificare le tendenze e ad apportare modifiche strategiche ai processi commerciali.

Immaginate di avere tutte queste informazioni a portata di mano, che vi consentono di identificare le tendenze, misurare l'esito positivo e individuare le aree di miglioramento!

Inizia con il modello CRM ClickUp

Non sai da dove iniziare? ClickUp ti semplifica il lavoro con la sua ampia gamma di modelli CRM e integrazioni di terze parti.

Scarica questo modello Costruisci relazioni con i tuoi potenziali clienti e con quelli esistenti grazie al modello CRM di ClickUp

Ad esempio, il modello CRM di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la gestione delle attività CRM. Questa funzionalità/funzione CRM consente di monitorare i lead e le opportunità con pipeline, organizzare le informazioni di contatto in un database centrale e assegnare priorità alle attività in base alla fase commerciale per una gestione migliore.

Puoi anche migliorare la tua esperienza CRM con le funzionalità CRM personalizzate di ClickUp, che ti consentono di personalizzare il flusso di lavoro in base alle tue esigenze specifiche.

Ma non è tutto! Con modelli di report commerciali e strumenti di mappatura dei processi, ClickUp ti offre informazioni preziose per stimolare la crescita e raggiungere i tuoi obiettivi commerciali. Consolidando tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma accessibile, ClickUp ti consente di prendere decisioni informate e sfruttare nuove opportunità.

Con ClickUp, non solo avrai un repository per i dati dei contatti, ma anche una piattaforma unificata e ricca di funzionalità dove potrai sfruttare tali dati per prendere decisioni strategiche e promuovere la crescita aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea, assegna e monitora facilmente le attività per singoli individui o team commerciali

Organizza lead, contatti e trattative con elenchi ClickUp dedicati

Visualizza le pipeline delle trattative assegnando fasi chiare a ciascun elenco

Utilizza la visualizzazione chat di ClickUp per collaborare in tempo reale e discutere all'interno della configurazione del tuo CRM

Crea stati unici e codificati con colori diversi in base al tuo flusso di lavoro e garantisci una gestione fluida della tua pipeline commerciale

Acquisisci senza sforzo dati vitali sui clienti come dettagli di contatto, preferenze e fasi delle trattative

Personalizza la tua area di lavoro con varie viste, come Elenco, Calendario e Kanban, per filtrare e dare priorità ai tuoi dati CRM

Traccia le metriche chiave come i tassi di conversione dei lead e le prestazioni del team con dashboard personalizzabili

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare la vasta matrice di funzionalità/funzioni di ClickUp eccessiva e richiedere un po' di tempo per comprenderne e utilizzarne appieno le capacità

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/utente al mese

Business : 12 $/utente al mese

Enterprise : Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per membro per area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Hubspot CRM

tramite HubSpot CRM

HubSpot CRM è una potente piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che offre un intervallo di funzionalità/funzioni per aiutarti a gestire in modo efficace le interazioni con i clienti.

Una delle prime cose che noterai di HubSpot CRM è la sua interfaccia intuitiva. La sua dashboard commerciale offre una panoramica completa dell'intero processo di vendita, consentendoti di monitorare le prestazioni individuali e del team. Fornisce visibilità in tempo reale sulle attività commerciali chiave per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare il processo di vendita.

È inoltre possibile monitorare le trattative in ogni fase del processo commerciale. Il dashboard consente di vedere a che punto è ogni trattativa, la fase in cui si trova e quali azioni sono necessarie in seguito.

Gestire la pipeline commerciale è facile con la funzionalità drag-and-drop di HubSpot. È possibile spostare facilmente le trattative tra le diverse fasi trascinandole per monitorarne visivamente lo stato e gestire il processo commerciale con il minimo sforzo.

Gli strumenti di previsione di HubSpot offrono una visione completa della tua pipeline, consentendoti di monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai tuoi obiettivi commerciali. Puoi generare report per monitorare metriche chiave come il raggiungimento delle quote e le tendenze mensili per ottenere informazioni preziose sulle tue prestazioni commerciali.

HubSpot si integra con oltre 1.500 app e strumenti di terze parti, consentendoti di migliorare ulteriormente le tue capacità CRM. Queste integrazioni possono aiutarti ad automatizzare i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e migliorare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Archivia e organizza facilmente le informazioni di contatto dei clienti

Automatizza le attività ripetitive, come i follow-up via email e l'inserimento dei dati, per risparmiare tempo

Ottieni informazioni preziose sulle tue prestazioni commerciali e sul comportamento dei clienti con strumenti di analisi e reportistica affidabile, tra cui previsioni sulle trattative, attività commerciali, metriche sulla produttività e stato della pipeline

Ottieni centinaia di integrazioni HubSpot

Limiti di HubSpot CRM

I prezzi potrebbero essere troppo elevati, soprattutto per le startup alla ricerca di un software CRM

Il CRM ha opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di HubSpot CRM

Gratis : Funzionalità limitate

Piattaforma professionale per i clienti : 1200 $/mese per 5 postazioni

Piattaforma per clienti Enterprise: 4000 $/mese per 7 postazioni

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Copper CRM, precedentemente noto come ProsperWorks, è una popolare piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che si integra perfettamente con Google Workspace. Questo lo rende la scelta perfetta per gli utenti che desiderano accedere ai dati CRM direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail.

Copper CRM offre anche solide funzionalità/funzioni di gestione dei contatti, che rendono più facile per le aziende archiviare e organizzare le informazioni sui clienti. La sezione Dettagli contatto è particolarmente utile. Consente di archiviare informazioni essenziali, come ID email, numeri di telefono e indirizzi, tutto in un unico posto.

La funzionalità/funzione Registro attività tiene traccia automaticamente delle interazioni e degli aggiornamenti in tempo reale, rendendo facile tenere il passo con le comunicazioni e la cronologia dei clienti. Ad esempio, le funzionalità di automazione del flusso di lavoro possono semplificare il processo di follow-up mentre si lavora su una campagna commerciale.

Utilizzando questo strumento, è possibile impostare dei trigger per assegnare automaticamente attività di follow-up ai membri del team ogni volta che viene aggiunto un nuovo lead. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che nessun lead venga trascurato.

La funzionalità/funzione Pipeline personalizzate consente di creare e gestire visivamente i processi commerciali, definendo chiaramente fasi quali Contattato, Qualificato e Negoziazione. Questi strumenti migliorano collettivamente l'efficienza e la produttività commerciale, aiutandovi a concentrarvi sulla chiusura delle trattative piuttosto che sulla gestione di attività banali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copper CRM

Organizza in modo efficiente attività, scadenze e membri del team, tutto in un unico posto

Distribuisci e accedi facilmente ai documenti relativi ai progetti, migliorando la collaborazione e la comunicazione all'interno del tuo team

Visualizza il flusso di lavoro, assegna priorità alle attività e monitora lo stato in modo efficace utilizzando le schede Kanban

Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo, ridurre al minimo gli errori e migliorare l'esperienza dei clienti

Monitoraggio dei punti di contatto con i clienti e chiusura delle trattative

Limiti di Copper CRM

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità disponibili nella versione desktop, limitando la funzionalità per gli utenti in movimento

Prezzi di Copper CRM

Base : 29 $/utente al mese

Professionale : 69 $/utente al mese

Business: 134 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Copper CRM

G2 : 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM è una soluzione CRM open source per ottimizzare i processi commerciali, di marketing CRM e di supporto clienti. Con i suoi 26 moduli, SuiteCRM offre strumenti completi per la gestione dei lead, la creazione di modelli PDF per preventivi e fatture, la generazione di report CRM e molto altro ancora.

Gli utenti possono personalizzare SuiteCRM aggiungendo o rimuovendo moduli, rinominandoli e modificando campi, layout e relazioni in base alle proprie esigenze.

Sebbene SuiteCRM sia scaricabile e utilizzabile gratuitamente senza limitazioni, le aziende hanno anche la possibilità di acquistare una versione ospitata per l'implementazione basata su cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM

Pianifica riunioni, registra chiamate e componi email all'interno della piattaforma

Accedi a una sequenza che mostra tutte le interazioni con ogni account nel database dei tuoi clienti

Definisci i ruoli degli utenti per limitare l'accesso alle informazioni rilevanti per l'esecuzione del lavoro

Integra SuiteCRM con oltre 120 app, tra cui Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp e Telegram

Limiti di SuiteCRM

Documentazione limitata sui moduli

Può rallentare quando si lavora con database di grandi dimensioni

Prezzi di SuiteCRM

Starter : £100/mese (consigliato per 1-10 utenti)

Business : 400 £/mese (consigliato per 5-50 utenti)

Premium: 600 £/mese (consigliato per 10-150 utenti)

Valutazioni e recensioni di SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

5. Odoo

via Odoo

Odoo è una piattaforma CRM open source che aiuta le aziende a organizzare e monitorare le pipeline dei clienti per identificare opportunità commerciali redditizie.

La piattaforma offre funzionalità/funzioni per una gestione efficace dei lead, tra cui la generazione, la valutazione e la prioritizzazione dei lead, nonché la gestione dei contatti dei lead e delle informazioni correlate.

Odoo fornisce anche un sistema di punteggio predittivo dei lead per assegnare i lead ai membri del team in base alla loro probabilità di conversione.

Inoltre, le aziende possono creare database dei clienti in Odoo per archiviare e analizzare le attività dei clienti e la cronologia della corrispondenza. Con Partner Complete, le aziende possono espandere automaticamente questi dati e accedere a informazioni più rilevanti sull'azienda e sui clienti.

Odoo semplifica anche la collaborazione tra i team grazie alla funzionalità Sales Teams, che consente alle aziende di creare team per diversi canali di vendita e configurarli in base a email, obiettivi di fatturazione e filtri di dominio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Organizza e monitora facilmente le pipeline dei clienti per le opportunità commerciali

Genera, valuta e assegna priorità ai lead e gestisci i contatti dei lead

Assegna i lead ai membri del team in base alla probabilità di conversione

Creare e analizzare database dei clienti, monitorare le attività e la corrispondenza

Limiti di Odoo

L'interfaccia utente non è ottimizzata per una navigazione facile

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Odoo

Free

Standard : a partire da 31 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Personalizzato: a partire da 45 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2 : 4,1/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 790 recensioni)

6. Kylas CRM commerciale

tramite Kylas Sales CRM

Vuoi organizzare i tuoi processi aziendali migliorando al contempo le interazioni con i clienti? Kylas CRM può aiutarti.

Popolare per le sue solide funzionalità/funzioni di gestione dei lead, consente di monitorare e gestire i lead attivi e le trattative in varie fasi del processo. La piattaforma offre flessibilità nella raccolta e nella visualizzazione dei dati, con opzioni personalizzabili per raccogliere e presentare i dati in modo efficace.

Kylas CRM vanta anche controlli di accesso ai dati personalizzabili, che garantiscono la protezione delle informazioni sensibili e l'accessibilità solo al personale autorizzato.

Oltre alle ampie capacità di integrazione con strumenti aziendali essenziali, con Kylas Sales CRM ottieni un'app mobile per l'accesso in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kylas Sales CRM

Imposta promemoria per monitorare i lead persi e lo stato di chiusura delle vendite

Monitorare le prestazioni commerciali in tempo reale

Crea più pipeline con più fasi per gestire in modo efficiente diversi flussi di lavoro e processi commerciali

Limiti del CRM commerciale di Kylas

Modelli di email limitati

Alcuni utenti ritengono che le integrazioni interne siano tecnicamente complesse

Prezzi di Kylas Sales CRM

Embark : Gratis

Elevate : 250 $/mese (utenti illimitati)

Supera: 1250 $/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni commerciali di Kylas CRM

G2 : 4,7/5 (383 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (406 recensioni)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Il prossimo in questo elenco delle migliori alternative a Perfex CRM è Pipedrive, una potente piattaforma su misura per semplificare i processi commerciali. Le impressionanti dashboard personalizzabili di Pipedrive offrono informazioni visive sullo stato delle trattative, sulle conversioni e sulle previsioni di fatturato.

Supponiamo che tu sia un responsabile commerciale che si occupa del monitoraggio di più trattative. Le dashboard personalizzabili di Pipedrive ti offrono una panoramica rapida dello stato di avanzamento di ciascuna trattativa, aiutandoti a identificare i colli di bottiglia e a stabilire le priorità delle attività in modo efficiente.

Alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave includono il monitoraggio delle trattative attraverso varie fasi, dal contatto iniziale alla vendita finale, e la gestione dei contatti per archiviare e organizzare le informazioni sui clienti per un migliore coinvolgimento.

La funzionalità/funzione di reportistica commerciale consente di accedere a report commerciali avanzati per analizzare le prestazioni e prendere decisioni informate.

Apprezzerete anche i dati di contatto intelligenti di Pipedrive, che consentono di raccogliere informazioni sui lead dal web per identificare le opportunità e dare priorità al lavoro richiesto dal reparto commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Sincronizzazione e monitoraggio delle email all'interno del software CRM commerciale

Genera report e ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni commerciali

Ricevi notifiche per attività e follow-up cruciali

Personalizza i flussi di lavoro in base alle tue esigenze

Limiti di Pipedrive

Le funzionalità/funzioni di analisi e reportistica sono meno robuste rispetto ad altre alternative a Perfex CRM

Alcune funzionalità di automazione non sono disponibili nei piani di base. Non includono l'automazione del flusso di lavoro, la sincronizzazione delle email o il monitoraggio delle email

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : 14 $ al mese per postazione

Avanzato : 29 $ al mese per postazione

Professionale: 59 $ al mese per postazione

Potenza : 69 $/postazione al mese

Enterprise: 99,00 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (2.000 recensioni)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM è una piattaforma ricca di funzionalità che offre funzionalità CRM avanzate, rendendola una buona alternativa a Perfex CRM.

Uno dei suoi punti di forza chiave è rappresentato dai campi e dai layout personalizzabili che consentono di adattare il CRM alle esigenze specifiche. Questa personalizzazione aiuta le aziende a acquisire e gestire i dati rilevanti per i loro processi unici, garantendo che il CRM sia strettamente allineato al loro flusso di lavoro.

È possibile utilizzarlo per creare profili dettagliati dei clienti, inclusi dettagli di contatto, interazioni e dati personalizzati. Questa visione completa delle informazioni sui clienti consente alle aziende di personalizzare le interazioni e adattare il proprio approccio a ciascun cliente.

Lo strumento consente inoltre di creare più pipeline con fasi personalizzabili. Questa funzionalità offre una visione completa del processo commerciale, consentendo alle aziende di monitorare le trattative dal lead alla conversione.

Le automazioni di Insightly semplificano le attività ripetitive e i flussi di lavoro, aiutando le aziende a concentrarsi sulle attività che generano ricavi. È possibile creare regole di automazione basate su trigger specifici, come la creazione di nuovi lead o il cambiamento di fase di un affare, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.

Oltre alle funzionalità CRM, Insightly offre potenti strumenti di project management che consentono ai team di collaborare in modo più efficace. Con funzionalità quali gestione delle attività, monitoraggio delle attività cardine e condivisione dei file, Insightly aiuta i team a rimanere organizzati e concentrati sulla consegna dei progetti nei tempi e nei limiti di budget previsti.

Insightly si integra anche con varie applicazioni di terze parti, tra cui client di posta elettronica, strumenti di automazione del marketing e software di contabilità. Questa integrazione consente alle aziende di centralizzare i propri dati e flussi di lavoro, migliorando l'efficienza e la collaborazione del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Indirizza automaticamente i lead al membro del team giusto

Crea e invia email di massa direttamente dall'app

Tieni traccia dei tuoi KPI commerciali e dei tuoi obiettivi con dashboard personalizzati

Gestisci i tuoi progetti ovunque ti trovi con le app mobili per Android e iOS

Limiti di Insightly

La piattaforma può risultare complessa per i nuovi utenti

Alcune integrazioni potrebbero richiedere una configurazione manuale aggiuntiva

Prezzi di Insightly

Gratis: Fino a 2 utenti

Plus : 29 $/utente al mese

Professionale : 49 $/utente al mese

Enterprise: 99 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2 : 4,2/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 640 recensioni)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (precedentemente Infusionsoft) è un sistema CRM progettato per semplificare i processi aziendali, migliorare il coinvolgimento dei clienti e promuovere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI).

Integra varie funzionalità quali automazione commerciale, automazione del marketing, assistenza clienti ed e-commerce in un'unica piattaforma. Questo lo rende una soluzione completa per la gestione delle interazioni con i clienti e dei dati.

Le funzionalità di automazione commerciale della piattaforma, quali lead scoring, gestione della pipeline e flussi di lavoro automatizzati, ottimizzano e accelerano il processo commerciale. Per migliorare il coinvolgimento dei clienti e favorire le conversioni, lo strumento offre funzionalità di automazione del marketing, quali email marketing, un generatore di campagne visive e il monitoraggio comportamentale.

Keap CRM supporta anche il servizio clienti con gestione centralizzata dei contatti, monitoraggio delle attività e un sistema di ticket di assistenza. Il sistema di ticket organizza le richieste dei clienti e le richieste di assistenza, semplificando il processo di assistenza e migliorando i tempi di risposta.

La piattaforma garantisce inoltre la sicurezza dei dati con crittografia end-to-end, controlli di accesso granulari e conformità al GDPR e al CCPA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Automatizza i processi commerciali e la gestione dei contatti

Progetta e realizza campagne di email marketing mirate

Identificate e date priorità ai lead in base al loro coinvolgimento e comportamento

Integrazione con piattaforme di e-commerce per il monitoraggio delle vendite online

Consenti ai client di prenotare appuntamenti online

Limiti di Keap

Il prezzo è piuttosto elevato per alcuni utenti, in particolare per le piccole imprese

Alcuni clienti potrebbero trovare l'interfaccia e il processo di configurazione confusi

Prezzi di Keap

Pro : 199 $/mese per 2 utenti

Massimo : 299 $/mese per 3 utenti

Ultimate: 299 $/mese per 3 utenti

Valutazioni e recensioni di Keap

G2 : 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 1.200 recensioni)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM è un prodotto per la gestione delle relazioni con i clienti che dà priorità al miglioramento dell'esperienza dei clienti attraverso vari canali. È particolarmente adatto ai team di marketing grazie alla sua visione completa del percorso del cliente.

SugarCRM offre strumenti avanzati per la gestione delle campagne di marketing, tra cui l'automazione del flusso di lavoro e l'instradamento dei lead. Consente ai team di marketing di collaborare in modo efficace e di offrire esperienze personalizzate ai clienti.

La piattaforma include anche uno strumento per tracciare i reclami dei clienti, che consente alle aziende di identificare e risolvere rapidamente i problemi. Le aziende possono anche ricevere notifiche quando un cliente clicca su un link o compila un modulo, facilitando i follow-up tempestivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SugarCRM

Traccia le interazioni per raggiungere i clienti al momento giusto e nel modo giusto

Fornisci un sito web personalizzato affinché i clienti possano trovare da soli le risposte

Utilizza uno strumento per monitorare i reclami dei clienti e identificare le aree che necessitano di miglioramenti

Crea pagine web ed email personalizzate per coinvolgere più persone

Limiti di SugarCRM

Alcuni utenti trovano la configurazione e l'impostazione difficili e dispendiose in termini di tempo

L'interfaccia può sembrare disordinata e difficile da navigare

Prezzi di SugarCRM

Essentials : 19 $/utente al mese, minimo 3 utenti

Avanzato : 85 $/utente al mese, minimo 3 utenti

Premium: 135 $/utente al mese, minimo 3 utenti

Tutti i prezzi indicati si riferiscono al modello di fatturazione annuale*

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2 : 3,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 3,8/5 (oltre 400 recensioni)

Inizia con la gestione delle relazioni con i clienti di ClickUp

Sebbene Perfex CRM sia una scelta solida per molte aziende, vale la pena prendere in considerazione diverse alternative e concorrenti, ciascuno con le proprie funzionalità/funzioni e punti di forza.

Che tu sia alla ricerca di una gestione dei lead solida, di una raccolta dati flessibile o di processi o integrazioni semplificati, le opzioni descritte in questo articolo offrono molte soluzioni adatte alle tue esigenze CRM.

Tuttavia, integrare il CRM con la configurazione attuale del project management può essere difficile. Perché non optare per una soluzione CRM SaaS all-inclusive che semplifica la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti?

ClickUp è una piattaforma completa per il project management con strumenti CRM essenziali integrati nel tuo sistema di project management. Questa integrazione ti consente di supervisionare senza sforzo i progetti, tenendo traccia dei contatti dei clienti, dei lead e dell'intero processo commerciale e di marketing, migliorando la tua strategia CRM complessiva.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri perché è la migliore alternativa a Perfex CRM!