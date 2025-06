i 10 migliori strumenti per assistenti esecutivi nel 2025

Sono sempre alla ricerca di strumenti che possano rendere più efficiente il mio flusso di lavoro.

Nel corso degli anni ho provato innumerevoli app e piattaforme, alla ricerca di quelle in grado di fare davvero la differenza.

Attingendo dalle mie esperienze personali e dalle ricerche e dai test approfonditi condotti dal team di ClickUp, ho compilato un elenco dei migliori strumenti software per assistenti esecutivi disponibili nel 2024.

Questi strumenti non solo hanno semplificato le mie attività, ma hanno anche aumentato significativamente la mia produttività. Che tu stia gestendo un calendario fitto di impegni, coordinando riunioni o occupandoti di una miriade di altre responsabilità, questi strumenti possono aiutarti a rimanere organizzato e al top della forma.

Scegliere gli strumenti giusti per gli assistenti esecutivi può essere fondamentale per rimanere organizzati ed efficienti. Ecco le funzionalità/funzioni chiave da cercare quando si selezionano i migliori strumenti a supporto del flusso di lavoro:

Gestione delle attività: Scegli uno strumento che ti consenta di assegnare attività, creare elenchi di cose da fare e impostare date di scadenza senza sforzo. Questi strumenti dovrebbero anche fornire opzioni per classificare le attività in base al progetto o alla priorità e offrire promemoria per tenerti aggiornato sulle scadenze imminenti, in modo da non perdere nulla

Gestione del tempo: cerca app di calendario integrate, come Google Calendar, che ti aiutino a pianificare riunioni e monitorare attività e scadenze. Cerca anche strumenti che forniscano vari modelli, come modelli di pianificazione e modelli di blocco del tempo, per semplificarti la vita e migliorare l'efficienza

Project management: scegli strumenti che consentono discussioni fluide sui progetti, monitorano lo stato di avanzamento con un monitoraggio dettagliato e creano flussi di lavoro efficienti per organizzare le attività. Cerca funzionalità/funzioni come la collaborazione in tempo reale, flussi di lavoro personalizzabili e grafici di avanzamento visivi (come i grafici di Gantt) per garantire un'esecuzione fluida dei progetti

Gestione dei documenti: I migliori strumenti offrono una condivisione dei file e un'archiviazione cloud senza interruzioni, garantendo un facile accesso ai documenti da qualsiasi luogo. Inoltre, cerca funzionalità/funzioni che consentano la collaborazione in tempo reale e il controllo delle versioni, in modo che più membri del team possano lavorare contemporaneamente sui documenti e monitorare le modifiche in modo efficiente

Gestione delle spese: Scegli strumenti che offrono funzionalità/funzioni come il monitoraggio delle spese con scansione e categorizzazione delle ricevute, funzionalità di budgeting per creare e monitorare i budget e un processo semplificato per il rimborso e l'approvazione delle spese

Comunicazione: Scegli un software che si integri con i tuoi strumenti di comunicazione o che abbia strumenti di comunicazione integrati. Cerca funzionalità di messaggistica in tempo reale, strumenti di videoconferenza integrati, integrazioni email, integrazioni calendario e altro ancora

Produttività: Strumenti di pianificazione automatizzata, promemoria di follow-up e funzionalità di monitoraggio del tempo aiutano a ottimizzare l'efficienza. Avrete bisogno di queste funzionalità per semplificare la vostra giornata riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, garantendo il completamento tempestivo delle attività e fornendo informazioni dettagliate su come viene impiegato il tempo

Con il software giusto, puoi semplificare facilmente le attività, migliorare la comunicazione e rimanere organizzato anche con un programma frenetico. Ecco il mio elenco curato dei migliori strumenti da utilizzare nel 2024 che hanno trasformato il mio flusso di lavoro e aumentato la mia produttività.

1. ClickUp – Il miglior strumento all-in-one per la produttività

Gestisci e monitora i tuoi progetti, le attività e gli obiettivi in modo efficiente su ClickUp

ClickUp è il mio strumento preferito per semplificare lo stato di avanzamento e i flussi di lavoro dei miei progetti. Eccelle nella gestione dei progetti, consentendomi di creare in modo efficiente elenchi di cose da fare, gestire attività, pianificare email tramite automazioni e collaborare con i membri del team.

Posso pianificare e visualizzare le riunioni quotidiane utilizzando la vista Calendario di ClickUp e impostare promemoria per le stesse. Questo mi aiuta a pianificare la mia giornata comprendendo le dipendenze e allocando i blocchi di tempo in modo efficace, assicurandomi di non perdere mai una scadenza importante.

Crea le tue attività e pianificale tramite la vista Calendario di ClickUp

Con le attività di ClickUp, assegnare le attività non è più un problema. Posso creare, assegnare e monitorare attività e sottoattività senza soluzione di continuità all'interno dei progetti. Questa funzionalità mi aiuta a stabilire le priorità del mio carico di lavoro, assicurandomi di affrontare prima le attività più importanti e di non perdere mai una scadenza. E quando voglio una panoramica, le attività cardine di ClickUp mi consentono di convertire le mie attività in attività cardine per visualizzare e monitorare i progressi compiuti nel progetto.

Per la gestione dei miei progetti, utilizzo la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per tenere traccia della sequenza temporale dei miei progetti, impostare stime, aggiungere note e visualizzare i rapporti sul tempo da qualsiasi luogo. Le automazioni di ClickUp mi aiutano anche ad automatizzare attività ripetitive come l'invio di promemoria, l'aggiornamento dello stato delle attività e la gestione delle email. Questo mi permette di concentrarmi su attività più strategiche, aumentando la mia produttività.

Automatizza le attività ripetitive utilizzando le automazioni di ClickUp

E grazie a ClickUp Brain non devo più perdere tempo a cercare file o messaggi . Il suo AI Knowledge Manager fornisce risposte immediate alle mie domande relative al lavoro, eliminando la necessità di ricerche manuali. Aiuta anche ad automatizzare i riassunti dei progetti, gli aggiornamenti di stato e le riunioni stand-up, oltre ad altre attività ripetitive. L'AI Writer for Work mi assiste nella creazione di contenuti, nel controllo ortografico e nella generazione di risposte rapide.

Fai domande su qualsiasi argomento, dalle attività ai documenti, dai creativi alle persone che utilizzano Click Brain's AI Knowledge Manager™

Quando faccio fatica a creare un programma completo da solo, utilizzo il modello di blocco del programma di ClickUp per organizzare la mia giornata in modo efficiente pianificando le attività, comprendendo le dipendenze e allocando i blocchi di tempo in modo efficace.

Scarica questo modello Il modello di blocco della pianificazione di ClickUp è progettato per aiutarti a creare una pianificazione con facilità.

Mi assicura produttività e concentrazione, mi impedisce di sovraccaricarmi di impegni e mi concede il tempo per le pause. Questo modello personalizzabile e pronto all'uso è perfetto per chiunque desideri gestire meglio il proprio tempo e tenere traccia di riunioni ed eventi.

Nel complesso, ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one, ha sostituito diverse app, facendomi risparmiare tempo e riducendo il disordine nelle mie attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza il tuo programma utilizzando la vista Calendario di ClickUp per organizzare riunioni e scadenze senza intoppi

Usa i promemoria di ClickUp per non perdere mai nulla di importante e avere sempre tutto sotto controllo

Collabora in modo efficace con il tuo team scrivendo e modificando i documenti su ClickUp Docs e aggiungendoli alle lavagne online ClickUp per raccogliere idee e migliorare la collaborazione del team

Tieni traccia delle sequenze temporali dei progetti con la funzionalità di monitoraggio del tempo, imposta stime , aggiungi note e visualizza report da qualsiasi luogo

Automatizza le attività ripetitive con le funzionalità di automazione di ClickUp per semplificare i flussi di lavoro e risparmiare tempo

Sfrutta l'IA di ClickUp Brain per creare, modificare e gestire i documenti relativi ai requisiti dei tuoi progetti

Utilizza modelli di elenchi di attività per gestire le tue liste di cose da fare e le attività in un unico posto, in modo che nulla venga tralasciato

Ottieni informazioni dettagliate utilizzando i dashboard di ClickUp per monitorare le tendenze di produttività e tenere traccia dello stato dei progetti

Limiti di ClickUp

Le funzionalità delle app mobili possono essere limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Zoom – Il migliore per una comunicazione e una collaborazione senza interruzioni

via Zoom

Zoom è una scelta popolare per pianificare e condurre riunioni virtuali. La sua affidabilità e l'interfaccia intuitiva lo rendono la mia scelta preferita per le videoconferenze. Con funzionalità/funzioni come la condivisione dello schermo, le sale di discussione e le opzioni di registrazione, Zoom garantisce che le riunioni si svolgano in modo fluido e produttivo. Lo uso spesso per i check-in del team, le riunioni con i client e i webinar, e non mi delude mai.

La piattaforma di comunicazione unificata di Zoom integra riunioni, chat di team, telefono, posta elettronica e si integra con vari strumenti di calendario, creando un'esperienza senza soluzione di continuità per tutte le mie esigenze di comunicazione. Questa soluzione all-in-one ha ridotto significativamente la necessità di utilizzare più app, semplificando il mio flusso di lavoro e aiutandomi a rimanere organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Conferenze video senza interruzioni con audio e video di alta qualità

Condividi il tuo schermo senza sforzo durante le riunioni per migliorare la collaborazione e le presentazioni

Registra riunioni e webinar per riferimento futuro e facile condivisione

Zoom AI companion aiuta a semplificare la comunicazione e migliorare la produttività automatizzando le attività e fornendo risposte immediate

Combina riunioni, chat di team, telefono, posta elettronica e calendario in un'unica piattaforma per un'esperienza unificata

Assegna in anticipo i partecipanti alle sale riunioni prima di pianificare la riunione

Limiti di Zoom

La versione gratuita di Zoom limita le riunioni a 40 minuti, il che significa che gli utenti devono terminare le chiamate e ricominciare da capo nel caso abbiano bisogno di più tempo

La registrazione può essere avviata solo dagli host e dai co-host: se un partecipante desidera registrare una chiamata, deve essere aggiunto come co-host

Prezzi Zoom

Base: Gratis

Pro: 14,99 $ al mese per utente

Business: 21,99 $/mese per utente

Business Plus: 26,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 54.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

3. Dropbox – Il migliore per la gestione sicura dei file e la collaborazione

via G2

Dropbox è uno dei migliori software per la gestione sicura di file e documenti, grazie alle sue avanzate funzionalità di collaborazione. Mi permette di archiviare, condividere e gestire i file, garantendomi di poter lavorare in modo efficiente con il mio team da qualsiasi luogo.

Con funzionalità/funzioni quali modifica di PDF, registrazione di video e firme elettroniche, Dropbox ha tutto ciò che serve per rimanere produttivi. Le sue solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia AES a 256 bit e i protocolli TLS/SSL, proteggono i miei dati.

Dropbox offre anche una varietà di piani tariffari su misura per diverse esigenze, rendendo conveniente la scelta di quello più adatto alle mie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox

Archivia e proteggi i file con crittografia AES a 256 bit

Condividi facilmente i file e tieni traccia delle tue attività in tempo reale

Modifica i PDF direttamente all'interno di Dropbox senza dover passare da un'interfaccia all'altra

Firma e invia documenti senza limiti

Limiti di Dropbox

Manca la crittografia a conoscenza zero per gli account personali. Ciò significa che il personale può accedere ai tuoi dati a tua insaputa

Il piano Free offre solo 2 GB di spazio di archiviazione, che non è una quantità significativa di spazio

Opzioni limitate per la collaborazione in tempo reale

Prezzi Dropbox

Plus: 11,99 $ al mese

Essenziali: 19,99 $ al mese

Business: 19 $ al mese

Business Plus: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 26.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

4. Google Meet – Il migliore per videoconferenze e collaborazione

tramite Google

Google Meet è un altro strumento preferito da molte organizzazioni, dalle startup alle multinazionali, per le videoconferenze e la collaborazione. Con video e audio di alta qualità, cancellazione del rumore e didascalie in tempo reale, Google Meet garantisce che ogni riunione sia produttiva e coinvolgente.

La perfetta integrazione con altre app di Google Workspace come Documenti, Fogli e Presentazioni mi consente di collaborare con il mio team in tempo reale, semplificando la pianificazione, l'ideazione e l'esecuzione dei progetti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Ospita e partecipa a videochiamate di alta qualità con audio superiore per una comunicazione senza interruzioni

Riduci il rumore di fondo per migliorare la chiarezza delle conversazioni con la cancellazione del rumore

Segui i sottotitoli in tempo reale disponibili in più lingue

Collabora direttamente da Documenti, Fogli e Presentazioni Google con la perfetta integrazione di Google Workspace

Utilizza funzionalità/funzioni basate sull'IA come didascalie tradotte e riepiloghi/riassunti delle riunioni per migliorare la comprensione e la produttività

Limiti di Google Meet

Funzionalità/funzioni premium come una maggiore durata delle riunioni e una maggiore capacità di partecipanti sono disponibili solo con i piani a pagamento

Alcuni utenti hanno riscontrato tempi di caricamento lenti e difficoltà con la condivisione dello schermo

Prezzi di Google Meet

Business Starter: 6 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Meet

G2: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 11.000 recensioni)

5. Notion – Il migliore per la gestione completa delle aree di lavoro

via Notion

Notion è un software di gestione delle attività per pianificare, organizzare e collaborare. La sua area di lavoro basata sull'intelligenza artificiale trasforma le idee in attività concrete, centralizza le conoscenze e aiuta a gestire il tempo e i progetti in modo efficiente.

Con Notion posso consolidare gli strumenti ed eliminare i costi superflui, poiché non ho più bisogno di utilizzare più app. La sua interfaccia semplice, potente e dettagliata rende facile la creazione e la gestione di documenti, wiki, progetti e calendari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea e gestisci attività, progetti e documenti in un unico posto, assicurandoti che tutto rimanga organizzato

Personalizza la tua area di lavoro con etichette, tag e proprietà personalizzate in base alle esigenze del tuo team

Connettiti con strumenti come Slack, GitHub e altri per semplificare il tuo flusso di lavoro

Utilizza bacheche, tabelle, sequenze, calendari e gallerie per visualizzare e gestire le tue informazioni nel modo più utile

Condividi il tuo lavoro con gli altri mantenendo il controllo sulle autorizzazioni e sugli accessi

Limiti di Notion

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere molto tempo ai nuovi utenti

La scrittura IA non è gratis

Prezzi di Notion

Gratis: $0

Plus: 10 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Contatta il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

6. Google Workspace – Il migliore per produttività e collaborazione integrate

via IT Pro

Google Workspace, potenziato con Gemini, è un'ottima soluzione per una collaborazione e una produttività senza soluzione di continuità. Gemini può fungere anche da strumento di assistenza esecutiva basato sull'IA ed è integrato in Gmail, Documenti, Fogli e altre app di Google Workspace, trasformando il mio modo di lavorare automatizzando le attività, generando approfondimenti e migliorando la comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Workspace

Usa Gmail, Drive, Meet, Calendario, Documenti, Fogli e altro ancora all'interno di una piattaforma unificata

Ospita e partecipa a videochiamate con un massimo di 1.000 partecipanti e usufruisci di funzionalità/funzioni quali la cancellazione del rumore e i sottotitoli in tempo reale

Usa Gemini IA per automatizzare le attività, generare approfondimenti e migliorare la comunicazione all'interno delle app di Google Workspace

Lavora in tempo reale con il tuo team su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Trova facilmente le informazioni e monitora il coinvolgimento con funzionalità avanzate di ricerca e analisi

Limiti dell'area di lavoro Google

Alcune funzionalità avanzate richiedono un piano a pagamento

La libreria di modelli su Sheets è limitata

L'interfaccia utente attuale dei thread di Gmail è disordinata e difficile da seguire

Prezzi dell'area di lavoro Google

Business Starter: 6 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Contatta il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 15.000 recensioni)

7. Evernote – Il migliore per prendere appunti e organizzare

via Evernote

Evernote si distingue come un potente strumento per prendere appunti. Organizza note, idee e informazioni importanti in modo facilmente ricercabile e accessibile. È possibile creare taccuini e tag per classificare tutto in modo efficiente, dai verbali delle riunioni alle sessioni di brainstorming.

Con Evernote posso archiviare testi, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti, rendendo le mie note più utili e complete. Le sue potenti funzionalità di ricerca mi consentono di trovare tutto ciò di cui ho bisogno in modo semplice e veloce.

Inoltre, la funzionalità web clipper rende più facile che mai salvare articoli e contenuti online. Evernote mi assicura di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Sincronizzazione automatica delle note su tutti i dispositivi, per avere sempre a portata di mano le informazioni importanti

Aggiungi testo, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti alle tue note per un contesto più ricco

Integra attività e pianificazioni con le tue note per semplificare il project management

Utilizza potenti e flessibili funzionalità di ricerca per trovare le informazioni quando ne hai bisogno

Utilizza la ricerca basata sull'IA per recuperare rapidamente informazioni da note, PDF, documenti e immagini

Limiti di Evernote

L'accesso offline può essere limitato in base al piano

Non adatto ai principianti: la versione gratuita può essere utilizzata solo su due dispositivi contemporaneamente e consente di utilizzare solo 60 MB di spazio al mese

Prezzi di Evernote

Free:

Personale: 14,99 $/mese

Professional: 17,99 $/mese

Teams: 24,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 8.000 recensioni)

8. Trello – Il migliore per un project management semplice e flessibile

via ResearchGate

Trello è un altro strumento di project management che utilizzo per la sua semplicità e il suo aspetto accattivante. Il suo sistema di schede e bacheche è intuitivo e semplifica la gestione di diversi progetti e attività.

Che si tratti di pianificare eventi o gestire un progetto di team, l'interfaccia drag-and-drop di Trello mi permette di aggiornare e riorganizzare rapidamente le mie bacheche. Inoltre, con potenziamenti come la vista calendario e l'integrazione con altre app, Trello può essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Crea tutte le schede attività necessarie per gestire efficacemente i tuoi progetti

Aggiungi membri alle schede per garantire che tutti siano responsabili e consapevoli delle proprie responsabilità

Imposta date di scadenza e ricevi promemoria per assicurarti che le attività vengano completate in tempo

Trascina e rilascia gli allegati sulle schede per conservare tutti i file correlati in un unico posto

Suddividi le attività più grandi in passaggi più piccoli e gestibili e monitora lo stato di avanzamento fino al completamento

Utilizza l'automazione integrata di Trello per impostare regole e comandi, semplificando il tuo flusso di lavoro

Limiti di Trello

Funzionalità/funzioni avanzate limitate nel piano Free

Prezzi di Trello

Gratis: 0 $/mese

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

9. Monday. com – Il migliore per la gestione personalizzabile del lavoro

Monday. com è la mia piattaforma di riferimento per gestire tutto il mio lavoro in un unico posto. Grazie alle sue funzionalità personalizzabili che si adattano alle mie esigenze, posso gestire senza problemi progetti, attività e flussi di lavoro.

Monday. com è scelto da oltre 225.000 clienti, dalle startup alle grandi aziende, rendendolo una scelta affidabile per qualsiasi team.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Usa bacheche, elenchi e schede per organizzare e gestire attività e progetti in modo efficace

Assegna le attività ai membri del team e imposta le date di scadenza per garantire che tutti siano responsabili del proprio lavoro

Connettiti con strumenti popolari come Slack, GitHub e Google Workspace per semplificare i flussi di lavoro

Visualizza il lavoro con varie viste, tra cui Sequenza, Gantt, Calendario e Kanban

Ottieni informazioni in tempo reale sul tuo lavoro con dashboard e metriche di produttività

Limiti di Monday.com

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere molto tempo ai nuovi utenti

Il piano Free ha limitazioni su bacheche, elementi e utenti

Prezzi di Monday.com

Gratis: 0 $/mese (fino a 2 postazioni)

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.700 recensioni)

10. Todoist – Il migliore per la gestione delle attività personali e di team

tramite Todoist

Mi piace il modo in cui Todoist utilizza il riconoscimento del linguaggio naturale per l'inserimento delle attività, rendendo veloce ed efficiente l'acquisizione delle attività non appena vengono in mente.

Per i team, Todoist offre una piattaforma collaborativa dove è possibile gestire e condividere insieme. Lo strumento ordina le attività in "Oggi", "Prossime" e viste personalizzate, consentendomi di stabilire le priorità in modo efficace e concentrarmi su ciò che è più importante.

Todoist è noto anche per le sue solide funzionalità/funzioni, tra cui modelli di progetto, monitoraggio della produttività e integrazione con vari strumenti di produttività come Cerebro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Inserisci rapidamente le attività utilizzando il riconoscimento del linguaggio naturale

Assegna priorità alle attività quotidiane e imminenti con opzioni di visualizzazione flessibili

Integrazione perfetta con strumenti popolari come Google Calendar, Dropbox e altri ancora

Accedi a una galleria di modelli per avviare in modo efficiente vari tipi di progetti

Limiti di Todoist

Funzionalità/funzioni avanzate limitate, tra cui il monitoraggio del tempo, la possibilità di assegnare date di scadenza alle attività secondarie e funzionalità di project management più complete

Occasionali malintesi e problemi di rilevamento dei comandi con la funzionalità di creazione di testo

Prezzi di Todoist

Principianti: Free

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Questi strumenti hanno cambiato le regole del gioco: che si tratti di gestire attività, prendere appunti, pianificare riunioni o comunicare con il tuo team, questi strumenti di assistenza esecutiva aiutano a ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

Uno strumento che spicca tra tutti è ClickUp. La sua piattaforma all-in-one offre una flessibilità e una personalizzazione senza pari, consentendoti di gestire le attività, impostare promemoria e collaborare senza soluzione di continuità. Con funzionalità/funzioni quali strumenti di IA per assistenti virtuali, reportistica affidabile e automazioni potenti, ClickUp è la soluzione definitiva per migliorare la tua produttività e mantenere il tuo lavoro organizzato.

Sei pronto a portare la tua produttività al livello successivo?

Prova ClickUp oggi stesso e semplifica le tue attività come mai prima d'ora!