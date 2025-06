10 modelli gratuiti di specifiche funzionali per lo sviluppo di software

Immagina di essere responsabile di un team di project management incaricato di un progetto di sviluppo software. Il tuo team di progetto sarà composto da progettisti, sviluppatori software e analisti.

Probabilmente, ciascuno dei membri del tuo team avrà una propria comprensione delle specifiche funzionali dell'applicazione, quali casi d'uso, ruoli degli utenti, interfacce esterne, azioni dell'utente, comportamento del sistema, prestazioni, requisiti degli utenti e vincoli.

Interpretazioni diverse dello stesso progetto possono portare ad un alto rischio di incomprensioni e confusione durante lo stato di avanzamento del progetto. È qui che i team di sviluppo software fanno affidamento su un documento di specifiche funzionali.

Pensate a un documento di specifiche funzionali come a un progetto per lo sviluppo del software. Esso delinea le funzionalità/funzioni essenziali di un sistema software, le interfacce utente e i requisiti funzionali per evitare ambiguità nelle esigenze degli utenti.

Un documento di specifiche funzionali ben preparato mantiene i team allineati con i requisiti del progetto software. Tutti sanno cosa deve essere realizzato e come dovrebbe funzionare. Tuttavia, creare un documento di specifiche funzionali da zero può richiedere molto tempo.

In questo blog abbiamo creato un elenco di 10 modelli di specifiche funzionali che ti aiutano a mappare le funzionalità del tuo software e a semplificare il processo di sviluppo.

Cosa sono i modelli di specifiche funzionali?

I modelli di specifiche funzionali sono strutture complete e standardizzate utilizzate per documentare i requisiti tecnici di un'applicazione software.

Un documento di specifiche funzionali delinea le informazioni critiche relative a un progetto di sviluppo software, garantendo che tutte le parti interessate al progetto, dagli sviluppatori ai tester, abbiano una chiara comprensione delle funzioni e delle funzionalità previste dell'applicazione.

I componenti chiave del modello di specifica funzionale includono:

Descrizione delle funzionalità/funzioni : descrizione dettagliata delle funzionalità di ciascuna funzionalità e del suo impatto sull'esperienza dell'utente

Storie degli utenti : scenari realistici che descrivono come diversi utenti interagiranno con il software

Casi di test : condizioni specifiche in cui il software verrà testato per garantire che soddisfi le funzionalità richieste

Documenti relativi a dati e progettazione : informazioni sulle strutture dei dati, documenti di progettazione, progettazione di database e framework architetturali

Criteri di test: linee guida e parametri di riferimento che il software deve soddisfare prima di essere considerato completo

Un modello di specifiche funzionali ha campi e sezioni predefiniti. Inserisci le informazioni essenziali e avrai un documento completo con le specifiche funzionali e i requisiti, pronto all'uso. Questo approccio semplificato consente di risparmiare tempo e migliora la coerenza tra le diverse parti del progetto software.

Cosa rende un modello di specifica funzionale un buon modello?

Un modello di specifiche funzionali è essenziale per semplificare i processi di sviluppo del software, ma non tutti i modelli sono uguali. Per essere veramente efficace, dovrebbe avere alcune caratteristiche chiave che lo rendono pratico e utile:

Formato strutturato : il modello deve avere sezioni, sottosezioni e campi organizzati per acquisire tutti i dettagli essenziali relativi al progetto software. Ciò include sezioni che descrivono l'interfaccia utente, le specifiche funzionali e gli scenari di test software e agili

Personalizzazione : i progetti evolvono in base alle diverse preferenze degli utenti, ai requisiti normativi e alle preferenze delle parti interessate. Il modello del documento di specifiche funzionali dovrebbe prevedere un margine di manovra per adattarsi a tali cambiamenti, garantendo che rimanga pertinente durante tutto il ciclo di vita del progetto

Collaborazione : gli stakeholder e i membri del team devono poter collaborare, lasciare commenti e aggiungere feedback sui documenti relativi ai requisiti funzionali. Ad esempio, il documento sui requisiti software favorisce una migliore comunicazione e un feedback collettivo tra i membri del team di progetto su aspetti quali la documentazione per gli utenti nel team di sviluppo software

Adattabilità : i documenti delle specifiche funzionali devono essere adattabili a diversi tipi di : i documenti delle specifiche funzionali devono essere adattabili a diversi tipi di metodologie di sviluppo agile e tipi di progetti, rendendoli uno strumento affidabile per qualsiasi team di sviluppo e flusso di lavoro agile

Facilità d'uso: i documenti di specifica funzionale devono essere facili da comprendere e utilizzare, con informazioni dettagliate sulla compilazione di ciascuna sezione, garantendo che i membri del team possano contribuire efficacemente al documento e ai requisiti funzionali senza confusione.

Queste caratteristiche possono rendere il modello di specifiche funzionali uno strumento potente per guidare il processo di sviluppo del software e migliorare l'allineamento del team e l'efficienza del progetto.

10 modelli di specifiche funzionali da utilizzare

Abbiamo studiato alcuni modelli di documenti di specifiche funzionali già disponibili per i team di sviluppo software e abbiamo compilato un elenco dei 10 modelli di specifiche funzionali più utili.

Questi modelli sono preziosi per raccogliere requisiti e specifiche tecniche per progetti di sviluppo software.

Ma prima di iniziare, ecco una guida utile sulla scrittura non solo delle specifiche funzionali, ma di TUTTI i tipi di documentazione tecnica. Dai un'occhiata!

Speriamo che ti sia stato utile. Ora passiamo all'elenco dei modelli! 👇🏽

1. Modello di documento di specifiche funzionali ClickUp

Scarica questo modello Modello di documento di specifiche funzionali ClickUp

Un documento di specifiche funzionali delinea in dettaglio come un prodotto o una funzionalità funzionerà dal punto di vista dell'utente. Include diagrammi di processo, progetti di interfaccia e altri aspetti tecnici fondamentali per consentire agli sviluppatori e alle parti interessate di capire cosa costruire e come testarlo.

Con il modello di documento di specifiche funzionali di ClickUp, puoi disporre di uno spazio dedicato per compilare, organizzare e acquisire tutte queste preziose informazioni. Questo modello è precompilato con sezioni intuitive che includono, tra le altre, l'introduzione del prodotto, i requisiti di sistema, la progettazione del sistema, la progettazione del database e le specifiche del programma.

La possibilità di collaborare senza soluzione di continuità con il tuo team all'interno del documento garantirà che tutti siano sulla stessa pagina. Puoi aggiungere commenti, assegnare attività, creare liste di controllo e persino impostare promemoria per assicurarti che tutti gli aspetti della funzionalità del tuo prodotto siano coperti e aggiornati.

Questo modello di specifiche funzionali è essenzialmente un progetto per il successo del tuo progetto. La sua precisione e completezza possono ridurre significativamente le incomprensioni, le rielaborazioni e i ritardi, portando a uno sviluppo efficiente e di successo del prodotto.

💡 Suggerimento professionale: vuoi scrivere specifiche funzionali più velocemente? Usa ClickUp Brain, l'assistente IA nativo di ClickUp, per farlo al posto tuo. Inserisci i tuoi requisiti in un semplice prompt e Brain genererà specifiche personalizzate per te in pochi secondi. Genera istruzioni funzionali per il tuo prodotto all'istante con ClickUp Brain

2. Modello dei requisiti di sistema ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello Requisiti di sistema di ClickUp per aggiungere lo scopo, l'ambito del progetto e altre informazioni essenziali sul tuo progetto di sviluppo software

I requisiti di sistema del software sono piuttosto completi e coprono tutti i dettagli essenziali delle azioni dell'utente e le specifiche funzionali e le configurazioni necessarie per il corretto funzionamento di un'applicazione software.

Il modello di requisiti di sistema ClickUp è proprio ciò di cui hai bisogno in queste situazioni. Si tratta di un documento di specifiche funzionali che organizza tutti i requisiti di sistema in un formato intuitivo e garantisce la coerenza delle informazioni condivise.

Ciò include le azioni dell'utente e la sua prospettiva, le specifiche funzionali, le configurazioni, i sistemi operativi supportati, la velocità della CPU, i requisiti di memoria, le connessioni di rete, la progettazione dell'interfaccia utente, i requisiti non funzionali e le dipendenze del software.

Questo modello è particolarmente utile per i team che cercano un approccio integrativo alla gestione dei requisiti di sistema in un ambiente di sviluppo software dinamico, con requisiti funzionali e non funzionali.

💡 Suggerimento professionale: Una volta terminata un'analisi approfondita dei requisiti e raccolte tutte le informazioni essenziali, puoi creare un ambito dettagliato del progetto in ClickUp Docs . Quindi, converti il documento dei requisiti aziendali in attività e assegnale ai membri del tuo team.

3. Modello di documento sui requisiti di prodotto ClickUp

Scarica questo modello Mantieni allineati i tuoi team di prodotto, progettazione e ingegneria con il modello di documento sui requisiti di prodotto di ClickUp

Il modello di documento per i requisiti di prodotto ClickUp è uno strumento completamente personalizzabile per gestire i requisiti di prodotto in un unico posto.

Questi modelli di documenti di specifiche funzionali consentono di acquisire e documentare informazioni quali criteri di rilascio, programmi di rilascio, dettagli sul pubblico di destinazione, attività cardine, posizionamento del prodotto e persino scenari di test degli utenti. Il documento descrive le informazioni critiche e le rende accessibili a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di sviluppo del prodotto.

La versione finale del documento sui requisiti del prodotto (PRD) verrà quindi utilizzata come documento di riferimento per guidare il processo decisionale e stabilire le priorità delle attività durante lo sviluppo del prodotto.

È possibile utilizzare questo modello per inserire nuovi membri nel team, formare team interni, registrare specifiche tecniche e sviluppare soluzioni personalizzate.

Questo modello è uno strumento indispensabile per i team che desiderano semplificare i processi di sviluppo dei prodotti e migliorare la precisione delle attività di pianificazione dei prodotti.

Per saperne di più: 10 modelli gratuiti di documentazione tecnica per descrivere i tuoi prodotti

4. Modello per i requisiti di reportistica ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello ClickUp per i requisiti di reportistica per acquisire e condividere schemi dettagliati delle tue richieste di report

Una generazione efficace dei report è fondamentale nello sviluppo di software per il monitoraggio dello stato dei progetti, la conformità, l'auditing, il tracciamento dei bug, la segnalazione degli errori e il monitoraggio delle prestazioni. Creare questi schemi può essere difficile, quindi il modello di requisiti per report di ClickUp è il modo migliore per semplificare la raccolta dei report.

Questi modelli di specifiche funzionali consentono di raccogliere e organizzare report, tipi di dati e informazioni in ogni fase del processo, in modo da poterli utilizzare in seguito per la documentazione. Aggiungi campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche come il feedback degli utenti, lo scopo della richiesta, la priorità e l'impatto delle funzionalità/funzioni.

Questo modello è ideale per project manager, sviluppatori di software e analisti QA che hanno bisogno di semplificare il processo di creazione, gestione e revisione dei report.

I team utilizzano il modello di requisiti di reportistica di ClickUp per migliorare la collaborazione, ridurre le incomprensioni, gestire gli errori e garantire che le parti interessate abbiano accesso tempestivo ai dati critici, ottenendo risultati di progetto più efficienti e un processo decisionale più efficace.

💡 Suggerimento: Una volta richiesto il report, utilizza la Visualizzazione calendario di ClickUp per stabilire una sequenza temporale per la condivisione e monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna attività, in modo da garantire visibilità e responsabilità.

5. Modello di documento informativo sul prodotto ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello di scheda prodotto ClickUp per riepilogare/riassumere in modo efficiente i dettagli e gli obiettivi chiave del prodotto

Nello sviluppo dei prodotti, è fondamentale comunicare in modo efficace l'ambito del progetto e le aspettative.

Il modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp può semplificare notevolmente la creazione di presentazioni di prodotti. Si tratta di un documento ClickUp predefinito in cui è possibile aggiungere schemi per sezioni quali obiettivi, specifiche di progettazione, funzionalità e piani di rilascio. L'aggiunta di collegamenti a informazioni, immagini e video pertinenti può rendere il documento delle specifiche funzionali più contestualizzato.

La parte migliore di questo modello è che è possibile aggiungere e organizzare diversi elementi delle funzionalità/funzioni del prodotto in tempo reale. Tutti coloro che sono coinvolti nel processo di sviluppo possono visualizzare le modifiche ed è anche possibile aggiungere commenti ogni volta che è necessario modificare o lasciare un feedback sul documento dei requisiti funzionali.

Oltre a questi modelli di scheda prodotto, è possibile utilizzare il software di gestione dei prodotti ClickUp per semplificare la gestione dei prodotti.

Crea roadmap per aiutare i team di prodotto a visualizzare su cosa stanno lavorando. ClickUp offre anche oltre 15 viste che possono aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi programmi, i budget, il carico di lavoro del team e il tempo associato allo sviluppo del prodotto.

💡 Suggerimento per professionisti: La vista Carico di lavoro di ClickUp ti consente di impostare la capacità di carico di lavoro giornaliera/settimanale per i singoli membri del team. I project manager possono visualizzare chi è in anticipo o in ritardo e riassegnare le attività con la funzionalità drag-and-drop.

6. Modello di report tecnico ClickUp

Scarica questo modello Il modello di report tecnico ClickUp è perfetto per organizzare e presentare dati complessi con facilità

Il modello di report tecnico ClickUp è indispensabile per il tuo team di progetto. Questo modello di specifiche funzionali evidenzia tutte le attività cardine di un progetto e come il tuo team le ha realizzate.

Copre i risultati della ricerca, i requisiti di progettazione e funzionali, i documenti delle specifiche funzionali e i risultati sperimentali relativi a un progetto. La maggior parte dei rapporti tecnici copre tre sezioni:

Metodologia : Schema delle specifiche software e dei requisiti tecnici utilizzati in uno studio o esperimento particolare

Risultati : una descrizione di tutti i risultati e le conclusioni derivanti dal progetto

Analisi: panoramica delle implicazioni dei risultati e di come possono essere utilizzati per ottimizzare i flussi di lavoro e i processi futuri

Un report tecnico ben redatto può aiutarti a fare una buona impressione sui tuoi project manager. Ancora più importante, fornisce una panoramica immediata dello scopo e dell'ambito del progetto.

Se hai difficoltà a scrivere una relazione tecnica, puoi anche utilizzare ClickUp Brain per aiutarti nella scrittura. Funziona come un AI Writer e fornisce suggerimenti contestuali e raccomandazioni per aiutarti a completare i tuoi report più velocemente.

7. Modello di requisiti di prodotto ClickUp

Scarica questo modello Il modello di requisiti di prodotto ClickUp semplifica il monitoraggio delle decisioni di sviluppo prese dal tuo team durante la creazione di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità, chiarendone il contenuto e le motivazioni

In qualità di product manager, sai bene quanto sia difficile raccogliere e consolidare i requisiti degli utenti, tecnici, non funzionali, aziendali e di progettazione necessari per lo sviluppo di un prodotto.

Il più delle volte, le informazioni sono sparse su diversi strumenti, fogli di calcolo e documenti utilizzati dai team, rendendo difficile comunicare chiaramente la propria visione a tutte le persone coinvolte.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se fosse possibile eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Utilizza il modello di requisiti di prodotto ClickUp per collaborare con le parti interessate, i gestori di prodotto e altri team e raccogliere informazioni chiave.

Questo modello consente di registrare le decisioni relative allo sviluppo e di monitorare lo stato di avanzamento delle diverse fasi di sviluppo. Assegna stati quali "da rivedere", "in sospeso" o "in attesa" per avere un'idea chiara della fase del processo di sviluppo del prodotto in cui ti trovi.

Valuta l'utilizzo di uno strumento di gestione dei requisiti per semplificare i processi di sviluppo dei prodotti e migliorare la precisione delle attività di pianificazione dei prodotti. Garantisce che ogni dettaglio del progetto sia gestito con chiarezza ed efficienza.

💡Suggerimento professionale: È inoltre possibile utilizzare la vista Elenco di ClickUp per ottenere una panoramica delle diverse attività in base alla loro priorità, stato e assegnatario, in un formato centralizzato.

8. Modello di progetto software ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello personalizzabile di ClickUp per progetti software per organizzare le attività e gestire i flussi di lavoro in modo efficiente

Il modello di progetto software ClickUp è ideale per pianificare ed eseguire il tuo progetto di sviluppo software dall'inizio alla fine. Organizza le informazioni importanti, come i requisiti funzionali e non funzionali, in una posizione accessibile centralmente.

Utilizza la sezione risorse per aggiungere file e immagini per impostare il contesto del progetto. L'elenco di sviluppo può essere utilizzato per aggiungere una serie predefinita di attività da completare durante lo sviluppo del prodotto. Allo stesso modo, utilizza elenchi diversi per aggiungere attività per team diversi, ad esempio progettazione, marketing, commerciale e prodotto, in modo che tutti sappiano su cosa lavorare.

Il software ClickUp Team Project Management può anche aiutarti con i progetti di sviluppo software. Ti consente di creare flussi di lavoro agili, comunicare con il tuo team, impostare obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento, nonché automatizzare le attività ripetitive.

💡Suggerimento per esperti: Quando desideri trasformare un'idea di prodotto in un prodotto completo, utilizza la vista grafico Gantt di ClickUp all'interno di questo modello per visualizzare il progetto rispetto alla sequenza pianificata.

9. Modello di specifiche tecniche Microsoft Loop

tramite Microsoft

Per i team che desiderano semplificare la documentazione dei requisiti tecnici e delle specifiche, il modello Microsoft Loop Tech Spec offre una soluzione affidabile.

Questo modello completo e completamente personalizzabile facilita una comunicazione chiara e concisa dei dettagli tecnici di un progetto, garantendo che tutti i membri del team, dall'ingegneria alla progettazione e allo sviluppo, siano sulla stessa pagina.

Il documento delle specifiche funzionali copre i dettagli funzionali, ciò che il prodotto software dovrebbe fare, l'aspetto delle interfacce utente, le metriche delle prestazioni, le strategie di test e i dettagli di implementazione.

Il modello Microsoft Loop Tech Spec è uno strumento indispensabile per i team che desiderano migliorare la precisione dei propri requisiti tecnici e della pianificazione, nonché ottimizzare i risultati dei progetti. Garantisce che tutti i dettagli tecnici siano pianificati e comunicati in modo meticoloso, aprendo la strada a un'esecuzione positiva del progetto.

Per saperne di più: 10 modelli gratuiti per il posizionamento dei prodotti per delineare i punti di forza e di debolezza del tuo prodotto

10. Modello di specifiche di prodotto Microsoft Loop

tramite Microsoft

Il modello di specifiche di prodotto Microsoft Loop offre agli stakeholder una panoramica del prodotto che copre aspetti quali i requisiti, le funzionalità e le caratteristiche. Questo documento di specifiche funzionali funge da roadmap per guidare lo sviluppo del prodotto.

Fornendo una chiara dichiarazione dei requisiti e descrizioni dettagliate delle funzionalità/funzioni, il modello garantisce che tutte le parti interessate siano allineate agli obiettivi del progetto.

Catturando in anticipo le specifiche di progettazione funzionale, l'ambito del progetto e i requisiti, questo modello ti aiuta a identificare potenziali rischi e colli di bottiglia nelle prime fasi del processo di sviluppo del prodotto e ad adottare misure correttive prima che si aggravino.

In quanto documento centralizzato di progettazione del software, migliora anche la comunicazione tra i membri del team e le parti interessate, fornendo informazioni coerenti e aggiornate sullo stato di sviluppo del prodotto.

I team che desiderano ottimizzare i propri processi di sviluppo dei prodotti utilizzano il modello Loop Product Spec di Microsoft per migliorare la precisione della pianificazione dei prodotti e supportare la mitigazione dei rischi e la comunicazione con le parti interessate.

Semplifica i tuoi progetti di sviluppo software

I modelli di specifiche funzionali forniscono un quadro standardizzato per documentare i requisiti delle specifiche funzionali, guidare i team di sviluppo software e garantire una reportistica completa degli errori.

I team di sviluppo software li utilizzano nelle diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto per consolidare le informazioni critiche, favorire la collaborazione, registrare i requisiti funzionali e mitigare i rischi.

Tutti i modelli che abbiamo elencato sopra sono adattabili a diversi progetti in base alla loro portata, dimensione e requisiti. Gli strumenti di gestione dei prodotti come ClickUp offrono modelli che possono essere personalizzati in base alle esigenze aziendali e ai risultati finali, e consentono di creare un documento dettagliato con le specifiche funzionali. Molti di questi modelli sono adatti ai principianti e non richiedono alcuna curva di apprendimento.

Registrati per un account ClickUp gratuito e porta le tue competenze di documentazione a un livello superiore con i nostri modelli!