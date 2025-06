Cosa sono i framework di gestione delle prestazioni? Una guida dettagliata

Un quadro di gestione delle prestazioni è un processo strutturato che aiuta i team leader o i responsabili delle risorse umane a monitorare e migliorare le prestazioni del personale. Prevede la definizione di obiettivi specifici e la misurazione delle prestazioni di un dipendente rispetto a tali obiettivi.

I quadri di gestione delle prestazioni sono parte integrante di qualsiasi organizzazione. Aiutano i team leader a monitorare gli obiettivi di apprendimento e sviluppo dei dipendenti e garantiscono una crescita continua. Questi quadri aiutano anche a mantenere motivati i dipendenti, fornendo loro traguardi specifici da raggiungere.

Questi quadri migliorano significativamente i metodi tradizionali di monitoraggio delle prestazioni, che in passato erano poco strutturati o strutturati in modo approssimativo. Suddividendo il processo in passaggi ben definiti, i quadri di gestione delle prestazioni lo rendono più efficiente.

Ma come si crea un quadro di gestione delle prestazioni e quali tipi di quadri esistono?

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sui framework di gestione delle prestazioni.

Elementi fondamentali di un quadro di gestione delle prestazioni

Sebbene esistano diversi tipi di framework di gestione delle prestazioni, gli elementi fondamentali rimangono gli stessi in tutti i casi.

Ecco gli elementi chiave di qualsiasi quadro di gestione delle prestazioni:

Definizione degli obiettivi : stabilisci dei traguardi per il tuo personale e chiarisci le tue aspettative. Dovresti anche chiarire i KPI che utilizzerai per misurare le prestazioni. Alcune organizzazioni pubblicano anche incentivi per i dipendenti che raggiungono o superano questi obiettivi

Misurazione delle prestazioni : misura le prestazioni del personale monitorando metriche e KPI definiti e valutando regolarmente lo stato di avanzamento di ciascun membro del personale

Feedback e formazione : interagisci regolarmente con il tuo personale e fornisci un feedback continuo per informarlo sullo stato di avanzamento e sulle aree di miglioramento. Ciò contribuisce a mantenere la trasparenza e ad allineare tutti sulla stessa pagina

Revisioni periodiche : condurre revisioni strutturate periodicamente per valutazioni formali delle prestazioni. Se necessario, inserire il personale con prestazioni insufficienti in piani di miglioramento delle prestazioni

Ricompense e riconoscimenti: comunicare le valutazioni annuali di ciascun membro del personale e offrire ricompense e riconoscimenti a quelli con le migliori prestazioni

Indipendentemente dal sistema di gestione delle prestazioni utilizzato, questi elementi fondamentali faranno parte del processo. Durante tutto il processo, garantisci la completa trasparenza e una comunicazione aperta tra te e i membri del tuo team.

Tipi di framework di gestione delle prestazioni

Le organizzazioni di tutto il mondo utilizzano comunemente cinque framework per la gestione delle prestazioni dei dipendenti. Valutate ciascuno di essi prima di decidere quale sia il più adatto alla vostra strategia organizzativa.

Obiettivi e risultati chiave (OKR)

Si tratta di un sistema di gestione delle prestazioni semplice ma efficace in cui è possibile impostare obiettivi di prestazione in base agli obiettivi organizzativi. Elenca inoltre i risultati chiave o gli esiti per determinare le prestazioni individuali dei dipendenti.

Per iniziare, utilizza il modello di framework OKR di ClickUp.

Scarica questo modello Sfrutta il modello OKR e Obiettivi di ClickUp Company per impostare obiettivi e KPI a livello di reparto anziché a livello individuale

Si tratta di un modello personalizzabile e pronto all'uso che ti aiuta a definire obiettivi e traguardi, monitorarne lo stato di avanzamento e misurarne i risultati chiave. È possibile impostare le priorità e ordinare gli OKR per tipo, reparto, data di inizio e data di scadenza. In questo modo è estremamente facile monitorare i tuoi obiettivi e le misure chiave.

In alternativa, se desideri monitorare gli OKR aziendali, il modello ClickUp Company OKRs and Goals è la scelta migliore per te.

Scarica questo pulsante Imposta obiettivi chiari e traguardi misurabili e monitora il loro stato di avanzamento utilizzando il modello OKR e Obiettivi di ClickUp Company

Questo modello consente di segmentare gli obiettivi per reparto, stato di avanzamento, categoria e altro ancora. Sono inoltre disponibili tag che aiutano a classificare ogni obiettivo. Un altro grande vantaggio è che consente di impostare traguardi quantitativi, facilitando la misurazione delle prestazioni.

Ecco alcuni esempi di OKR per aiutarti a farti un'idea di come impostare gli OKR:

1. Obiettivo: migliorare la SEO del tuo sito web

Risultati chiave:

Aumento del numero di visitatori mensili del sito

Aumento del posizionamento nei motori di ricerca per un numero X di parole chiave

Aumento del numero di backlink di alta qualità al tuo sito web

2. Obiettivo: organizzare un webinar di successo con esperti del settore

Risultati chiave:

Numero di registrazioni al webinar

Numero e qualità degli esperti del settore che hanno accettato l'invito

Numero di conversazioni generate tramite il webinar

Per il quadro OKR, le valutazioni delle prestazioni sono in genere terminate su base trimestrale. Tuttavia, è possibile aumentare la frequenza in base alle esigenze aziendali e di formazione.

Gestione per obiettivi (MBO)

Resa popolare per la prima volta da Peter Drucker, la gestione per obiettivi prevede la definizione di obiettivi realistici e raggiungibili per il personale e la verifica delle loro prestazioni rispetto a tali obiettivi. Questi obiettivi sono in linea con gli obiettivi generali dell'azienda e hanno una portata più ampia rispetto agli obiettivi di performance specifici per ciascun dipendente.

A differenza del quadro OKR, l'MBO non è basato sulle metriche. L'idea è quella di raggiungere l'obiettivo entro un periodo di tempo prestabilito, non di analizzare ogni KPI e vedere se c'è un miglioramento.

In quanto tale, l'MBO comporta il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni utilizzando vari strumenti di reportistica.

Cerchiamo di capire meglio con un esempio.

Supponiamo che tu gestisca una squadra sportiva e miri a vincere il campionato in 5 anni. L'MBO richiede di fissare obiettivi più piccoli che portino al raggiungimento dell'obiettivo primario. In questo caso, i tuoi obiettivi potrebbero essere:

Classificarsi tra i primi cinque nel campionato in 2 anni

Conquistare il secondo posto in campionato in 4 anni

Vinci il campionato e classifica al primo posto nel quinto anno

Gli obiettivi sono sufficientemente chiari da consentire di monitorare il loro raggiungimento senza bisogno di analisi dei dati o monitoraggio delle metriche. Questo è l'MBO in azione.

Suggerimento per esperti: Sfrutta ClickUp Goals per fissare obiettivi realistici e monitorarne lo stato di avanzamento. Utilizzalo per fissare obiettivi per il tuo team, inclusi traguardi settimanali o mensili per ciascun membro del team. Offre un tracker visivo degli obiettivi che ti consente di vedere lo stato di avanzamento di ciascun membro del team rispetto ai rispettivi obiettivi e traguardi.

Visualizza facilmente la scheda di valutazione delle prestazioni e lo stato di avanzamento degli obiettivi di ciascun membro del team utilizzando ClickUp

Sistemi basati sulla revisione delle risorse umane

Si tratta di un quadro di gestione delle prestazioni in cui il team delle risorse umane esamina le prestazioni del personale e fornisce un feedback al posto dei team leader o dei responsabili della reportistica.

In questo caso, gli obiettivi non sono legati a progetti o competenze tecniche, ma adottano una visione più olistica della crescita e dello sviluppo dei dipendenti.

Tali sistemi di gestione delle prestazioni aiutano a identificare i punti di forza e di debolezza di ciascun dipendente, consentendo di assegnare le attività giuste alle persone giuste. Consentono inoltre di comprendere aspetti diversi dalle prestazioni del progetto, come il coinvolgimento e gli interessi dei dipendenti.

Alcuni esempi di elementi che i responsabili delle risorse umane potrebbero prendere in considerazione per misurare la crescita e lo sviluppo includono:

Numero di sessioni di formazione completate da un dipendente per migliorare le proprie competenze

Partecipazione ad attività di team building e organizzative

A differenza dei sistemi orientati ai risultati come OKR, questi sistemi non richiedono revisioni frequenti. In genere, le revisioni delle prestazioni vengono effettuate semestralmente o annualmente.

ClickUp Goals, ad esempio, ti aiuterà a impostare gli obiettivi, mentre il modello ClickUp Employee Performance KPI Tracking ti aiuterà a misurare le prestazioni del personale rispetto a tali obiettivi.

Scarica questo modello Assegna attività ai membri del personale e monitora gli indicatori chiave di prestazione utilizzando il modello di monitoraggio dei KPI delle prestazioni dei dipendenti di ClickUp

Il modello dispone di sette campi personalizzati in cui è possibile inserire i criteri KPI, quali reparto, valore target, stato di avanzamento, ecc. È inoltre possibile utilizzare stati personalizzati come "In linea", "A rischio", ecc. per monitorare ciascun KPI.

Consente inoltre di inserire commenti e menzioni per stimolare la motivazione e l'impegno dei dipendenti.

Balanced scorecard

Si tratta di uno dei framework di gestione delle prestazioni più completi e strutturati, in quanto consente di esaminare le prestazioni del personale da più prospettive. Queste prospettive includono i clienti, gli aspetti finanziari, l'apprendimento e la crescita, nonché i processi interni.

Il quadro valuta i dipendenti in base a vari parametri in queste quattro categorie, come evidente dal nome. Aiuta ad allineare le prestazioni del personale sia alle aspettative dei clienti che agli obiettivi aziendali.

Ecco un esempio di come funziona il quadro di gestione delle prestazioni Balanced Scorecard.

Prospettiva finanziaria Prospettiva del cliente Obiettivi Misure Obiettivi Misure Riduzione dei costi operativi KPI: Riduzione percentuale dei costi operativi Migliorare la soddisfazione dei clienti KPI: Net Promoter Score (NPS) Traguardo: riduzione del 5% in un anno Traguardo: NPS pari o superiore a 70 Prospettiva aziendale interna Prospettiva di apprendimento Obiettivi Misure Obiettivi Misure Semplificare lo sviluppo dei prodotti KPI: Tempo di immissione sul mercato Migliorare le competenze dei membri dello staff KPI: Numero di sessioni di formazione frequentate Traguardo: Ridurre il tempo impiegato del 10% Traguardo: 5+ sessioni di formazione professionale all'anno per dipendente

Poiché si tratta di uno dei modelli più complessi, ti consigliamo di utilizzare i modelli di Balanced Scorecard invece di partire da zero. Ti aiuteranno a risparmiare tempo e lavoro richiesto, semplificando al contempo il processo.

Scarica questo modello Crea schede di valutazione dettagliate delle prestazioni con questo modello ClickUp per misurare le prestazioni del personale o del team in quattro diverse categorie aziendali

Prova il modello di balanced scorecard di ClickUp per iniziare. Va oltre gli obiettivi e le misure e include traguardi e incentivi per ogni categoria. Questo rende la scorecard più dettagliata rispetto a una balanced scorecard tipica. Il modello è pronto all'uso, quindi compila i dettagli e crea una balanced scorecard per la tua azienda in pochissimo tempo. È anche completamente personalizzabile, consentendoti di modificarlo in base alle tue esigenze.

Feedback a 360 gradi

Il metodo di feedback a 360 gradi è un quadro di gestione delle prestazioni comunemente utilizzato, ottimo per gestire le prestazioni dei dipendenti di livello senior. Funziona raccogliendo feedback da senior, subordinati e colleghi per fornire un quadro olistico delle prestazioni di una persona.

Inoltre, prendono in considerazione il feedback qualitativo invece delle sole misure quantitative delle prestazioni. Ad esempio, è possibile raccogliere feedback sulle percezioni degli altri riguardo a un dipendente.

Prendiamo l'esempio di una grande agenzia di content marketing, dove ogni manager viene sottoposto a un feedback a 360 gradi.

Ciò significa che, oltre al loro responsabile diretto, i valutatori potrebbero includere i loro diretti collaboratori, i colleghi di altri team con cui lavorano regolarmente e i loro principali stakeholder.

Per un account manager client in questa azienda, oltre al proprio manager e al proprio team, è possibile richiedere un feedback a 360 gradi ai manager del team di progettazione, del team dei contenuti e del team dei social media, ovvero i colleghi con cui interagisce e collabora regolarmente. Inoltre, il feedback potrebbe includere il contributo del responsabile aziendale verticale e di un paio dei suoi principali clienti.

Incorporando le opinioni delle persone con cui l'account manager interagisce a diversi livelli, il feedback a 360 gradi crea un quadro più dettagliato ed esaustivo delle loro prestazioni e delle loro competenze trasversali. Poiché il formato del feedback include uno spazio per risposte libere, aiuta a identificare problemi che il manager diretto di questo dipendente potrebbe non aver riscontrato.

Il processo prevede numerosi moduli e sondaggi, quindi è un'ottima idea utilizzare un software di feedback a 360 gradi che automatizza il processo di raccolta dei moduli.

Creare un quadro di gestione delle prestazioni

Creare un sistema di gestione delle prestazioni per la propria organizzazione non è facile, anche se si utilizza uno dei sistemi consolidati. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarti a creare un sistema efficace.

Impostazione di traguardi raggiungibili e creazione di obiettivi

Il primo passaggio nel processo di gestione delle prestazioni consiste nel definire obiettivi e traguardi per il personale, indipendentemente dal quadro utilizzato.

Se si impostano obiettivi raggiungibili, i team saranno motivati a raggiungerli e ottenere una buona valutazione delle prestazioni. Tuttavia, l'impostazione di obiettivi irrealistici può demotivare i dipendenti, che si sentirebbero incapaci di soddisfare le vostre aspettative.

Quindi, stabilisci e comunica obiettivi chiari e raggiungibili a ciascun membro del personale.

Hai bisogno di un modo semplice per fissare gli obiettivi?

Sfrutta il modello Obiettivi SMART di ClickUp per impostare obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo per il tuo personale.

Scarica questo modello Utilizza il modello Obiettivi SMART di ClickUp così com'è o personalizzalo per impostare obiettivi realistici e misurabili per il tuo personale e classificarli in base alla priorità

Il modello consente inoltre di utilizzare stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo e verificare se è in linea con gli obiettivi prefissati.

Questo modello Elenco ti aiuta anche a classificare gli obiettivi e ad aggiungere 12 attributi personalizzati per ottenere informazioni più dettagliate. Offre varie viste, tra cui una Vista foglio di lavoro Obiettivi SMART, in cui puoi raccogliere e archiviare tutte le tue idee

Utilizzo di analisi e indicatori di performance

Quando si definiscono gli obiettivi per il personale, è essenziale assegnare indicatori chiave di prestazione per ciascun obiettivo e determinare come monitorare le varie metriche di prestazione.

Sfrutta gli strumenti di gestione delle prestazioni per monitorare le prestazioni del personale in base a KPI e metriche e avere i numeri pronti per le tue valutazioni delle prestazioni.

La soluzione ClickUp per le risorse umane offre una miriade di funzionalità/funzioni per aiutarti a gestire le prestazioni del team, tra cui il monitoraggio dei KPI e la revisione delle prestazioni.

Scarica questo modello Monitora le prestazioni dei vari reparti utilizzando questo modello di monitoraggio KPI di ClickUp

Il modello di monitoraggio dei KPI per la gestione delle prestazioni di ClickUp, ad esempio, è perfetto per monitorare i KPI del personale. Consente di elencare e classificare vari KPI per reparto e stato. Ciò consente di monitorare le prestazioni a livello di reparto.

Utilizza la Vista OKR dipartimentale per allineare gli obiettivi individuali e di team con gli obiettivi generali dell'organizzazione e la Vista Stato per identificare le aree di miglioramento.

Enfatizzare il feedback continuo e i punti di contatto regolari

La gestione delle prestazioni è un processo bidirezionale e continuo. Dopo aver definito gli obiettivi iniziali, è necessario monitorare le prestazioni del personale e tenerlo informato sui propri progressi.

Il monitoraggio dei KPI e l'utilizzo di strumenti di analisi, come menzionato in precedenza, ti aiuteranno a fornire informazioni accurate ai dipendenti per migliorare le loro prestazioni.

Assicurati di utilizzare un approccio strutturato per le valutazioni delle prestazioni. Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp può aiutarti in questo.

Scarica questo modello Elenca i punti chiave di discussione per ogni sessione di revisione delle prestazioni e nota il feedback che desideri fornire utilizzando il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp

Utilizzatelo per impostare un programma ed elencare i punti chiave da discutere durante le sessioni individuali di valutazione delle prestazioni. In questo modo sarete sicuri di rimanere in tema e di avere una discussione mirata.

È quindi possibile trasformare i punti di azione in attività in ClickUp e incorporarli nel flusso di lavoro.

È quindi possibile trasformare i punti di azione in attività in ClickUp e incorporarli nel flusso di lavoro.

ClickUp offre anche diversi altri modelli di revisione delle prestazioni. Personalizzali a tuo piacimento e aggiungi o rimuovi sezioni in base alle tue esigenze.

In alternativa, utilizza ClickUp Brain per generare rapidamente le valutazioni delle prestazioni del personale.

Il generatore di recensioni delle prestazioni ClickUp è uno strumento basato sull'IA che consente di inserire i dettagli del personale e genera una recensione dettagliata delle prestazioni analizzando tutti i dati nella piattaforma ClickUp. Utilizza l'apprendimento automatico per fornire recensioni accurate in modo coerente.

Se un dipendente non sta ottenendo buoni risultati, valuta la possibilità di inserirlo in un piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) e dagli la possibilità di migliorare. Utilizza modelli di PIP pronti all'uso che ti aiutano a semplificare il processo.

Infine, chiedete il feedback dei dipendenti e utilizzatelo per l'analisi dei processi al fine di migliorare continuamente il vostro quadro di gestione delle prestazioni.

Utilizza gli strumenti di feedback dei dipendenti per condividere sondaggi e raccogliere feedback sul tuo processo di gestione delle prestazioni. La visualizzazione Modulo di ClickUp è ottima per questo, in quanto ti consente di creare moduli di raccolta feedback unici in base alle tue esigenze.

Personalizza facilmente i moduli utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di ClickUp

Importanza e vantaggi di un quadro di gestione delle prestazioni

Finora abbiamo discusso gli elementi chiave di un quadro di gestione delle prestazioni, i tipi di quadri e i suggerimenti per crearne uno. Ma perché è necessario? Ne vale davvero la pena?

Beh, la risposta breve è sì. Ne vale la pena e sono altamente vantaggiosi per qualsiasi organizzazione.

Scopri i vari vantaggi per capire perché è necessario un quadro strutturato invece di seguire il tradizionale processo di revisione delle prestazioni.

Maggiore produttività e motivazione

Un quadro di gestione delle prestazioni crea un processo strutturato per l'impostazione degli obiettivi, la gestione delle prestazioni dei dipendenti e la fornitura di feedback.

Quando si impostano traguardi specifici per il personale, i dipendenti hanno qualcosa per cui lavorare e da raggiungere. Naturalmente, sarà necessario offrire incentivi per il raggiungimento o il superamento dei traguardi, come bonus o promozioni.

Con traguardi chiari in mente, il vostro personale sarà più motivato a lavorare bene, a raggiungere gli obiettivi e a ottenere gli incentivi.

Migliore comunicazione e lavoro di squadra

Indipendentemente dal quadro di gestione delle prestazioni scelto, è necessario verificare regolarmente con il proprio team per aggiornarlo sullo stato di avanzamento. Questo è un elemento fondamentale di qualsiasi quadro.

Questa comunicazione regolare aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina e garantisce che non ci siano disallineamenti nelle aspettative.

Quando tu e il tuo team siete d'accordo sulle prestazioni del team e su ciò che deve essere realizzato, tutti lavoreranno insieme per raggiungere gli obiettivi del team.

Maggiore fidelizzazione dei dipendenti e riduzione del turnover

Un buon quadro di gestione delle prestazioni ti aiuta a migliorare la comunicazione con il tuo team e a essere trasparente sulle prestazioni del personale.

Questa trasparenza garantisce che il personale sappia esattamente quali sono le proprie prestazioni e quali bonus o incentivi di fine anno può aspettarsi.

Questo aiuta a mantenere alto il livello di coinvolgimento dei dipendenti più performanti, poiché sanno che le loro prestazioni saranno riconosciute e premiate.

Inoltre, evitano che i dipendenti pensino di aver lavorato bene durante l'anno, per poi scoprire che non è così durante la valutazione annuale. Tali discrepanze tra le aspettative causano insoddisfazione e spesso spingono le persone a lasciare l'organizzazione.

Superare gli ostacoli nell'implementazione di un quadro di gestione delle prestazioni

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti ad anticipare e superare le sfide comuni che potresti affrontare durante l'implementazione di un quadro di gestione delle prestazioni.

Pianificare le battute d'arresto e imparare dal feedback

Quando si progetta un quadro di gestione delle prestazioni, non aspettatevi che tutto sia perfetto al primo tentativo. Siate preparati ad affrontare potenziali sfide e battute d'arresto e gestitele al meglio.

Impara da ogni battuta d'arresto e migliora il processo. Chiedi al tuo team di contribuire all'ottimizzazione del quadro.

Organizza regolarmente sessioni di brainstorming utilizzando ClickUp Meetings e perfeziona il tuo quadro tutte le volte che è necessario.

Con diverse iterazioni, è possibile eliminare tutti i problemi e ottenere un processo fluido.

Anche in questo caso, siate aperti al feedback e cercate di migliorare continuamente.

Formazione e coinvolgimento dei dipendenti per un'implementazione senza intoppi

L'implementazione di un nuovo quadro di gestione delle prestazioni può essere difficile da far accettare ai dipendenti. Molte persone preferiscono evitare i cambiamenti, specialmente quelli che possono influire negativamente sui loro bonus di fine anno.

Avrete bisogno di un buon software per il coinvolgimento dei dipendenti e di programmi di formazione efficaci per informare ed educare il vostro personale sul perché si tratta di un cambiamento positivo. Spiegate i vantaggi dell'implementazione di un quadro di gestione delle prestazioni e come questo aiuta a raggiungere gli obiettivi organizzativi in modo più efficiente.

Organizza programmi di formazione per istruire il personale su come funzioneranno le cose in futuro. Comunica con quale frequenza si terranno le sessioni di valutazione delle prestazioni e cosa possono aspettarsi da tali sessioni.

Suggerimento professionale: Utilizza i documenti ClickUp condivisibili per creare una base di conoscenze centralizzata per i dipendenti e per aiutarli a comprendere il quadro di gestione delle prestazioni dei dipendenti e il suo impatto.

Scarica questo modello Crea un programma di formazione per istruire il personale su come funziona il quadro di gestione delle prestazioni utilizzando il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp

Personalizza e utilizza il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp per condurre sessioni di formazione pianificate. Ti consente di creare un piano di formazione dettagliato, con la possibilità di classificare le sessioni in base alla complessità, ad esempio di base e avanzate.

È possibile utilizzare la Visualizzazione pianificazione per pianificare il programma di ogni formazione. Aggiornare le attività man mano che si procede per tenere informati gli stakeholder.

Struttura la gestione delle prestazioni con ClickUp

I quadri di gestione delle prestazioni organizzano e strutturano l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti e i processi di revisione in un unico sistema integrato.

Questi framework consentono di gestire in modo efficace le prestazioni del personale e mantenere una trasparenza completa. Ciò migliora il coinvolgimento, la motivazione e, infine, la fidelizzazione dei dipendenti.

Una buona soluzione software per la gestione delle prestazioni come ClickUp può aiutarti in tutti gli aspetti del processo. Ogni attività sarà più efficiente, dall'impostazione degli obiettivi alla raccolta dei feedback dei dipendenti. Semplifica persino il processo di sviluppo del framework fornendo numerosi modelli per iniziare.

Registrati subito a ClickUp gratuitamente per provare le sue funzionalità/funzioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono i cinque tipi di gestione delle prestazioni?

Sebbene esistano numerosi framework di gestione delle prestazioni, questi cinque sono tra i più popolari:

OKR o Obiettivi e risultati chiave

MBO o Gestione per obiettivi

Sistemi basati sulla revisione delle risorse umane

Balanced Scorecard

feedback a 360 gradi

2. Quali sono i 5 processi di gestione delle prestazioni?

I cinque processi chiave della gestione delle prestazioni includono la definizione degli obiettivi, la misurazione delle prestazioni, il feedback e la formazione, le revisioni periodiche, i premi e il riconoscimento. Indipendentemente dal quadro di gestione delle prestazioni dei dipendenti, è necessario condurre questi processi in qualche forma.

3. Quali sono i 3 pilastri del ciclo di gestione delle prestazioni?

I tre pilastri del ciclo di gestione delle prestazioni sono l'impostazione degli obiettivi, il feedback regolare e lo svolgimento di revisioni periodiche strutturate.

Il ciclo inizia con l'impostazione di obiettivi e traguardi realistici per il personale. In questa fase, si determina anche come misurare le prestazioni dei dipendenti rispetto a tali obiettivi e le metriche da monitorare.

La seconda fase prevede la misurazione delle prestazioni, il feedback continuo e il coaching del personale per migliorare le prestazioni.

La terza fase prevede revisioni periodiche per valutare le prestazioni dei dipendenti e offrire incentivi commisurati a tali prestazioni.