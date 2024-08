Leadership e gestione: Qual è la differenza? [Con le migliori pratiche per il coinvolgimento dei dipendenti]

Da fare: leadership e management significano la stessa cosa per voi? Non preoccupatevi, non siete gli unici! Tuttavia, non si tratta certo di un'altra situazione di potAto-potatO, poiché i due termini sono tutt'altro che sinonimi.

Sebbene entrambi i concetti si concentrino sulla responsabilizzazione dei dipendenti e sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi, la differenza principale tra leadership e gestione risiede nelle loro funzioni individuali. Per istanza, le capacità di leadership riguardano l'influenza sugli altri, mentre le capacità di gestione riguardano l'implementazione di processi con coordinamento e controllo.

In questo articolo parleremo di leadership vs. management e faremo luce sulle loro differenze fondamentali a livello organizzativo. Esploreremo inoltre:

I concetti di leadership e gestione che si sovrappongono

Strategie e strumenti per facilitare lo sviluppo della gestione e della leadership

Comprendere le competenze di leadership

Vi siete mai sentiti motivati dalle parole o dalle azioni di un'altra persona? Per esempio, da una persona che si occupa di fitness e di influencer della produttività che si impegna a mangiare sano, a preparare pasti fatti in casa e ad andare in palestra tre volte a settimana! 🏋️

I leader ispirano in modo simile: le loro azioni e il loro comportamento danno a un gruppo di persone una spinta motivazionale in più per andare avanti e raggiungere obiettivi collettivi. Molti associano la leadership a posizioni elevate in un'azienda, come l'amministratore delegato (CEO) o lo stratega, ma il concetto è più che altro quello di avere l'influenza sociale e la mentalità di crescita per incoraggiare le persone ad agire (invece di costringerle).

I Teams tendono a concentrarsi sul quadro generale e a sfruttare gli aspetti di networking e di team-building per andare avanti. I Teams tengono a mente la missione dell'azienda e invitano ogni membro del team a contribuire alla loro visione strategica.

Qualsiasi ruolo di leadership di alto livello consiste nell'ispirare la lealtà e il morale del team, il che potrebbe sembrare vago. Tuttavia, un buon leader possiede le seguenti quattro abilità concrete che lo aiutano a guidare i team:

1. Visione per guidare le persone verso l'esito positivo dell'azienda

I leader efficaci forniscono una visione al proprio team, che può essere tradotta in piani attuabili che determinano i flussi di lavoro quotidiani dei dipendenti. La visione può essere un risultato desiderato a lungo termine, come la creazione di uno strumento software innovativo, il rinnovamento della cultura aziendale o l'espansione delle attività a livello globale.

Suggerimento: I leader con una visione chiara devono pensare al futuro e definire strategie attuabili sui pulsanti da premere per raggiungere il traguardo. Da fare è utilizzare il programma gratuito Modello di visione e valori ClickUp . Offre ai leader un supporto passo dopo passo per convertire le dichiarazioni di visione e missione in obiettivi e traguardi misurabili per guidare il team del supporto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/d619d68-600.png Allineate i valori alla visione con il modello "Values to Vision" https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147784 Scarica questo modello /$$cta/

2. Capacità di ispirare le persone

Immaginate che qualcuno entri nel vostro ufficio dicendo: "Ragazzi, lavoriamo di più e rilasciamo il software entro la fine del mese": ragazzi, lavoriamo di più e rilasciamo il software entro la fine del mese? Questo fa di lui un grande leader? No!

Il fattore X di una leadership efficiente è la capacità di ispirare le persone: i leader sono esperti nell'utilizzare il messaggio e la comunicazione giusti per motivare tutti i loro dipendenti a raggiungere i risultati desiderati.

Il compito di un leader è quello di accendere la passione nel proprio team facendolo sentire valorizzato e promemoria dei punti di forza di ciascun membro. L'idea è quella di dare a tutti un senso di realizzazione che li spinga ad assumersi la titolarità delle proprie attività. In questo modo, un leader efficace può trasferire la propria energia e il proprio entusiasmo al team mentre si spinge verso gli obiettivi della squadra. 💪

3. Creatività e spinta al cambiamento

Un grande leader si allontana dallo stato attuale e si impegna e combatte per ottenere miglioramenti, sia all'interno del settore che nella propria azienda. Questo spesso significa pensare fuori dagli schemi e trovare modi innovativi per:

Coinvolgere grandi gruppi di persone

Preparare presentazioni accattivanti per attirare il pubblico di traguardo

Supportare i dipendenti durante le iniziative di cambiamento

Bonus letto: Scopri le 10 strategie per diventare un leader del cambiamento di esito positivo ! 🌻

4. Guidare le persone con intelligenza emotiva

I leader forti sviluppano nel tempo un'intelligenza emotiva straordinaria. Comprendono e leggono le emozioni del loro team come un libro. Con il tempo, imparano anche a manovrare queste emozioni per capire cosa vuole un dipendente e suggerire modi reciprocamente vantaggiosi per raggiungerlo.

Al contrario, una mancanza di intelligenza emotiva può risultare in incomprensioni e diminuire la capacità di comunicazione la motivazione del team . È proprio per questo che un leader efficace gestisce le relazioni interpersonali, i conflitti del team e le situazioni di tensione con i clienti con un approccio incentrato sulla soluzione. Alcuni esempi sono:

Offrire un programma di formazione a un dipendente impegnato ma poco qualificato, invece di licenziarlo

Convocare una riunione di collegamento tra i responsabili di un reparto stressati da orari contrastanti

Esempi di leadership efficace

Una leadership efficiente e intelligente è la chiave per innescare cambiamenti in tutte le sfere, che si tratti di politica, intrattenimento o cambiamenti climatici. 🔑

Ad esempio, Abraham Lincoln ha dimostrato capacità di leadership stellari nella sfera politica. Le sue capacità oratorie persuasive e il suo commit verso valori fondamentali incentrati sulla libertà sono stati cruciali quando ha guidato gli Stati Uniti durante la Guerra Civile.

Sebbene Lincoln fosse cortese con i suoi oppositori, il suo approccio risoluto gli diede una marcia in più durante le discussioni a rischio di conflitto. Il suo lavoro di leadership gli valse il supporto del popolo americano e alla fine portò all'abolizione della schiavitù, rendendolo un simbolo della dignità umana e della democrazia in tutto il mondo.

Passando all'ambito aziendale, poniamo l'attenzione su un personaggio che ha avuto un'incomparabile carriera nell'industria dell'intrattenimento: Walt Disney. La sua strategia di leadership era semplice: dare valore al team e coinvolgerlo in ogni decisione. Era orientato alle persone e si assicurava che il suo team comprendesse la sua visione. Disney era anche noto per l'intelligente assunzione di rischi: non aveva paura dei cambiamenti innovativi, ma era abbastanza saggio da scegliere le sue battaglie. Questo atteggiamento di leadership lo ha aiutato a costruire un impero dell'intrattenimento che continua a prosperare.

Comprendere le capacità di gestione

Il ruolo del gestore del team ruota attorno a pianificare, organizzare e regolare le attività e le operazioni quotidiane, nonché coordinare i team per raggiungere gli oggetti. Sono coloro che eseguono la visione del leader e lavorano a stretto contatto con i team per ottimizzare le risorse, organizzare i processi e togliere le attività dall'elenco collettivo delle cose da fare.

I bravi manager danno la priorità al raggiungimento dei risultati in base agli obiettivi prefissati, che si tratti di miglioramento della produttività , una maggiore soddisfazione sul lavoro o l'ottimizzazione delle risorse. I membri del team seguono gli ordini del manager, non necessariamente per la sua personalità ispiratrice o per la sua cordialità, ma perché devono rispettare la gerarchia del team.

Esploriamo le quattro abilità essenziali per una gestione efficace:

1. Attitudine all'organizzazione

La padronanza dell'organizzazione è una delle più importanti qualità manageriali che completano la leadership. Un manager deve suddividere i progetti in attività granulari e creare e gestire i programmi, tenendo conto di risorse come tempo, denaro e disponibilità del team.

Naturalmente, le capacità organizzative non sono qualcosa con cui si nasce. I grandi manager di solito si affidano a strumenti di pianificazione e a modelli che li aiutano. Per istanza, il programma Modello di pianificazione del team ClickUp con i suoi calendari in tempo reale e le sue mappe visive del carico di lavoro, è l'ausilio per la pianificazione preferito da molti manager.

Il modello di pianificazione del team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo il programma del vostro team.

2. Adattabilità in situazioni di crisi

Il lavoro di un manager consiste nel tenere traccia di ciò che deve essere terminato e quando. Quindi, un'altra abilità importante che sviluppano è quella di fare aggiustamenti al volo per adattarsi ai cambiamenti delle risorse e alle situazioni di crisi.

L'essenza dell'adattabilità in un ruolo manageriale può essere riassunta come accountability. Un manager deve ritenersi responsabile di garantire che gli obiettivi finali, come la consegna di un progetto o un evento pianificato, vengano raggiunti nonostante le sfide.

In genere coltivano l'adattabilità comprendendo gli stili di lavoro dei team e la logistica dei processi, prevedendo i rischi e mantenendo canali di comunicazione sani e bidirezionali che aiutino i dipendenti a essere più ricettivi al cambiamento.

3. Monitoraggio delle prestazioni e del coinvolgimento dei dipendenti

La maggior parte dei ruoli manageriali richiede una solida struttura organizzativa che consenta lo sviluppo professionale e una facile fidelizzazione dei dipendenti.

Un buon manager non si limita ad assegnare le attività al proprio team e a partire fino a quando il progetto non è completato; egli monitora costantemente le prestazioni e analizza i KPI per identificare potenziali colli di bottiglia della qualità, fornire feedback e adottare misure correttive per rafforzare il proprio team.

4. Processo decisionale efficiente

Un grande manager è un manager deciso. Se il team è bloccato su un problema, non può tirarsi indietro con una scusa debole come: Non lo so, risolvi il problema. 🤷

Supponiamo che dobbiate accelerare il lancio di un prodotto. Il vostro compito è quello di prendere decisioni per ridurre al minimo l'attrito operativo. Ora, potete chiedere al vostro team di dare un contributo. Tuttavia, in ultima analisi, sarà lei a dover controllare le risorse disponibili e i carichi di lavoro esistenti, a dare priorità alle attività e forse anche a prelevare persone da altri progetti per far sì che tutti si impegnino a rispettare la scadenza più ravvicinata.

Inoltre, i manager devono comunicare le decisioni in tempo, dare spazio ai suggerimenti e offrire ragionamenti per aumentare la trasparenza all'interno dei team.

Suggerimento: Non tutti i manager hanno il tempo di dedicarsi a elaborati processi decisionali. Per fortuna, è possibile utilizzare il Modello di albero decisionale di ClickUp per visualizzare i rischi e le opportunità allegati alle varie soluzioni e arrivare più rapidamente alle decisioni ⚡

Utilizzate questo modello per analizzare le soluzioni e le opzioni disponibili, compresi i rischi e i vantaggi, e ottenere una maggiore chiarezza nel processo decisionale

Un esempio di gestione positiva

Un esempio illuminante di management di esito positivo che si è trasformato in una fantastica leadership è il caso di Andrew Cherng il fondatore della catena di ristoranti Panda Express.

Cherng ha aperto il primo ristorante nel 1973 e da allora ha ampliato il suo impero con oltre 2.400 ristoranti in tutti gli Stati Uniti! Il suo esito positivo è da attribuire alla sua mentalità orientata alle persone stile di gestione e la passione per l'apprendimento e il miglioramento continui.

Cherng investe attivamente nei suoi dipendenti e spinge i nuovi manager della catena a offrire il miglior servizio sulla base di tre principi:

Essere proattivi Dare priorità alla qualità dell'esecuzione delle attività Essere rispettosi sul lavoro

Leadership e gestione: Differenze chiave

La leadership e la gestione aziendale sono come un violino e una viola in un'orchestra sinfonica: si assomigliano, ma hanno funzionalità/funzioni distintive che consentono loro di svolgere ruoli unici. 🎻

Approfondiamo alcune importanti differenze tra management e leadership:

Visione vs. esecuzione

I migliori leader sono visionari: sono sempre un passo avanti, pensano a dove vogliono arrivare in futuro e creano un piano per arrivarci.

Tuttavia, i grandi leader non sono irrealistici nella loro visione. Sono consapevoli dei limiti del processo e ispirano le persone a lavorare nonostante le loro carenze. Si concentrano sugli obiettivi futuri e comunicano a ogni membro del team l'aspetto "perché" della loro visione.

D'altro canto, i manager si concentrano sull'esecuzione: si concentrano sul presente ed esercitano l'autorità per far terminare le attività. In situazioni difficili, un manager accetta le cose così come sono e cerca di sfruttare al meglio le risorse esistenti.

Si potrebbe dire che i dirigenti trasformano le idee di leadership in realtà.

Suggerimento: I manager e i leader investono molto tempo per pianificare la fattibilità di una visione in termini di processi, ma finiscono comunque per trovarsi in conflitto. Lo scenario migliore in questo caso è quello di fare un brainstorming tra gli obiettivi di ampio respiro e gli aspetti rilevanti dei processi, affiancandoli e tenendo conto in modo proattivo di ogni potenziale ostacolo.

Se avete bisogno di una tela condivisa per fare brainstorming, saltate sul sito di Modello di flusso del processo ClickUp per una ricca pianificazione visiva del flusso di lavoro.

Semplificate la visualizzazione dei progetti con una panoramica chiara e concisa del vostro flusso di lavoro end-to-end

Ispirazione vs. controllo

I Teams ispirano e motivano gli altri a raggiungere obiettivi di ampio respiro e infondono un senso di scopo nei team. La ricerca mostra.) che una leadership efficace e la motivazione che ne risulta aumentano la soddisfazione sul lavoro e la produttività.

Ma i leader non si occupano di controllare le operazioni quotidiane, bensì i manager. Implementano i processi e controllano che tutte le attività siano in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Si può dire che l'attenzione del manager si concentra sul microlivello delle cose che, in ultima analisi, contribuiscono a realizzare la missione dell'azienda stabilita dai leader.

Innovazione vs. organizzazione

Come ha detto lo studioso Warren Bennis: Il manager amministra, il leader innova. Questa affermazione riassume un'importante differenza tra i due ruoli: i leader pensano sempre al miglioramento. Perseguono costantemente innovazioni e cambiamenti d'impatto che possano aiutarli a risolvere i problemi e a superare le sfide. Lo stato di cose è la loro più grande paura e la loro missione è quella di sfuggirvi e continuare a salire la scala. 🪜

I Manager di successo gestiscono i processi esistenti con poca considerazione per lo stato. Si preoccupano di far funzionare la macchina senza intoppi.

Pertanto, i manager lavorano per raggiungere obiettivi predeterminati utilizzando gli strumenti già disponibili nella loro cassetta degli attrezzi. Non vanno alla ricerca di strumenti migliori: questo è il compito dei leader.

Bonus: Il Modello di gestione delle idee per l'innovazione ClickUp è un must per leader e manager, perché non solo aiuta a gestire le nuove idee, ma supporta anche i processi di implementazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Innovation-Idea-Management-Template.jpeg Modello di gestione delle idee per l'innovazione ClickUp /$$$img/

Manager e leader possono utilizzare il modello di gestione delle idee per l'innovazione di ClickUp per catturare, monitorare e dare priorità alle opportunità sensibili al tempo

Da dove si intersecano leadership e management?

Non è un caso che leadership e management siano spesso confusi e usati in modo intercambiabile. L'ambito di applicazione di questi due concetti si interseca per diversi aspetti, soprattutto:

**I leader creano strategie a lungo termine per realizzare la loro missione. I manager si occupano di strategie a breve termine che consentono loro di completare le attività entro le scadenze

**Sia i leader che i manager devono essere in grado di raccogliere e analizzare i dati, stimare i rischi e scegliere il percorso migliore da seguire. Sono responsabili delle loro azioni e non possono incolpare gli altri per i fallimenti dovuti a decisioni sbagliate

**Un'altra importante similitudine è il ruolo dei leader e dei manager nel promuovere una sana cultura aziendale e la soddisfazione dei dipendenti. Con una buona leadership e una buona gestione, i membri del team prosperano, si sentono impegnati e valorizzati enon sono propensi a licenziarsi. Al contrario, i leader e i gestori inadeguati caricano i loro team di aspettative irrealistiche che hanno un impatto negativo sul posto di lavoro

**Infine, sia i leader che i manager dovrebbero mantenere una certa coerenza tra le loro parole e le loro azioni per apparire come figure affidabili 🫡

3 best practice e consigli per diventare buoni leader e manager

I leader e i manager sono entrambi figure che si rivolgono ai dipendenti, anche se con capacità diverse. Ecco le tre best practice comuni per svolgere con esito positivo entrambi i ruoli:

1. Essere un modello di ruolo

Se volete che le persone vi rispettino e si fidino di voi, dovete essere un ruolo esemplare e mettere in pratica ciò che predicate. Il vostro team osserva il vostro modo di operare: se parlate ma non camminate, non saranno inclini a seguire le vostre orme o a vedervi come una figura autorevole.

Ecco alcune qualità indispensabili per essere grandi manager e leader che danno stabilità al proprio team:

Concentrarsi sulla risoluzione dei problemi del team

Mantenere umiltà e trasparenza nelle interazioni con i dipendenti

Cancellare le linee guida e gli esempi chiari quando necessario

Avere un dialogo aperto con i team e invitare a esprimere le proprie opinioni

Essere orientati ai risultati, ma al tempo stesso di supporto

Delegate il processo decisionale a basso rischio per dimostrare che vi fidate del vostro team

2. Ascoltare il proprio team

Controllare ogni tanto il polso del team vi aiuta a farvi un'idea dei suoi livelli di soddisfazione e di coinvolgimento, il che aiuta migliorare la vostra leadership e le capacità di gestione.

Praticate l'ascolto attivo quando considerate le prospettive e gli atteggiamenti del vostro team nei confronti del lavoro o di una decisione specifica. Prestate attenzione alle loro intuizioni sulle inefficienze dei processi, sui problemi di programmazione e sugli ostacoli operativi, ponete ulteriori domande e sviluppate soluzioni migliori per raggiungere gli obiettivi e migliorare le prestazioni le dinamiche del team .

3. Utilizzare gli strumenti giusti per la collaborazione e l'esito positivo dell'azienda

Negli ultimi decenni, gli strumenti software per il business e la comunicazione hanno influenzato notevolmente il modo di operare di leader e manager. Non è più necessario affidarsi a lavori che richiedono molto tempo, come controllare manualmente lo stato dei progetti o organizzare lunghe riunioni per condividere i dettagli delle attività. Tutto ciò di cui avete bisogno è $$$a gestione del lavoro a tutto tondo soluzione per:

Comunicare e collaborare con i team

Cancellare obiettivi chiari e pianificare le impostazioni

Creare una base di conoscenze per supportare i dipendenti

La nostra raccomandazione è ClickUp , un programma completo per attività e project management con funzionalità/funzione per centralizzare il lavoro, snellire i processi e collaborare con i team su qualsiasi scala. La piattaforma non solo supporta il processo decisionale basato sui dati, ma lascia anche più tempo per concentrarsi sulla strategia e sulla risoluzione dei problemi.

Vediamo come ClickUp aiuta i ruoli di leadership e di gestione 🌺

Utilizzare la suite ClickUp Project Management come centro di comando

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-10.gif ClickUp Project Management /$$$img/

Concentrarsi su ciò che conta di più con ClickUp Project Management

Il ClickUp Project Management è una robusta funzionalità/funzione che consente di creare, organizzare e monitorare le attività, cambiare prospettiva, impostare le priorità e comunicare, tutto ciò di cui un buon leader o manager ha bisogno. 😎

Per cominciare, è possibile potenziare i team creando una base di conoscenze centralizzata in Documenti ClickUp . Invece di condividere strategie, visioni e piani di lavoro attraverso elaborate riunioni, potete raccogliere tutte le vostre risorse di conoscenza in cartelle organizzate, consentendo ai vostri dipendenti un supporto continuo nello svolgimento delle loro attività.

ClickUp aiuta anche a pianificare in modo flessibile i progetti. Utilizzo Attività di ClickUp , Calendario e Grafici di Gantt per creare, assegnare, classificare e monitorare il lavoro in pochi clic.

Cambiate prospettiva con oltre 15 Visualizzazioni ClickUp -di base Elenco e Viste Bacheca alle opzioni avanzate per visualizzare i carichi di lavoro o sequenza dei progetti . Cambiare le visualizzazioni per identificare in anticipo le inefficienze e i blocchi stradali e ottimizzare le risorse in movimento.

Apprezzerete le funzionalità/funzione di comunicazione collaborativa quali ClickUp Chattare e Assegnazione dei commenti . Utilizzateli per scambiare messaggi con team interfunzionali in tempo reale senza lasciare la piattaforma. Sfruttate la funzione Funzionalità/funzione Menzioni per dare un rapido segnale ai compagni di squadra.

L'idea alla base di queste funzionalità è quella di aiutare i leader e i manager a rimanere in connessione con la propria forza lavoro senza alcuno sforzo, promuovendo una cultura aziendale più sana e decisioni più fluide.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu chattare ampliato /$$$img/

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

Potete anche utilizzare Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming con il team. Sono tele digitali ideali per la strategia e la risoluzione dei problemi. Utilizzatele per creare piani a prova di bomba a breve e lungo termine e passare dalle idee alla realtà. 🧠

Sfruttate ClickUp Obiettivi per un monitoraggio raffinato degli obiettivi

Che siate leader o manager (o entrambi), state sempre lavorando per raggiungere un obiettivo. Tuttavia, gli altri non vi seguiranno o non si fideranno di voi se i vostri obiettivi a breve o a lungo termine non sono chiari o non sono realistici. Con Obiettivi di ClickUp è possibile impostare, gestire e modificare i propri obiettivi monitorare le percentuali di completamento e tenere sotto controllo i traguardi raggiunti.

Scegliete il tipo di traguardo (numero, vero/falso, valuta o attività di ClickUp) e permettete a ClickUp di monitorare gli obiettivi per voi! Organizzate gli Obiettivi in cartelle per facilitare la navigazione e il controllo.

Stabilite obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

I leader e i manager dovrebbero anche impostare le attività cardine per definire gli stati chiave dei progetti. Questo li aiuta a tenere d'occhio gli obiettivi ad ampio raggio, senza fare da micromanager ai loro dipendenti.

Impostazione di un programma personalizzato ClickUp Dashboard è un altro modo per monitorare gli obiettivi e le metriche delle prestazioni da lontano. È possibile organizzare la dashboard in modo da visualizzare i dati in tempo reale, come il tempo monitorato o le vendite commerciali, e godere di approfondimenti praticabili nel corso della giornata. 😏

Con i modelli di ClickUp potete garantire la coerenza della comunicazione

Leader e gestione del team è più facile con i modelli di ClickUp: hanno sezioni preconfezionate per aiutarvi a comunicare in modo coerente in diversi casi d'uso e con errori minimi!

Se volete fissare obiettivi chiari e sviluppare un piano d'azione produttivo per dare il via all'esito positivo della vostra organizzazione, provate i modelli di ClickUp modelli di piano di sviluppo . Possono aiutarvi a organizzare le idee in modo più professionale e a esplorare le possibilità di crescita dei dipendenti.

Se state ampliando la vostra leadership o i vostri manager del team, pianificate le transizioni proposte con modelli di pianificazione dell'esito positivo . Vi aiuteranno a definire ruoli e posizioni, a fare luce sulle responsabilità previste e a mettere a punto un piano trasparente per il futuro. È possibile esplorare La libreria di ClickUp che contiene oltre 1.000 modelli per la leadership e la gestione. 💗

Leadership vs. Management: Implementare la vostra visione con ClickUp

La leadership e la gestione possono differire sotto molti aspetti, ma entrambe le funzioni contribuiscono in egual misura all'esito positivo dell'organizzazione. Fortunatamente, potete sfruttare strumenti come ClickUp per svolgere tutte le attività di leader e manager.

Con funzionalità/funzione per impostazione degli obiettivi clickUpcentralizza i diversi aspetti di entrambi i ruoli e vi dà il controllo completo del vostro lavoro. Iscriviti oggi e lancia la tua azienda verso l'esito positivo! ✨