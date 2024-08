L'elenco definitivo dei 10 influencer della produttività da seguire assolutamente [edizione 2024]

I social network continuano ad attrarre un numero di utenti da record ( 4.9 miliardi nel 2023 -(oltre il 60% della popolazione mondiale!). Piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok hanno gettato le basi per un'altra nicchia redditizia influencer marketing . Con oltre 50 milioni di influencer in tutto il mondo, si prevede che il settore crescerà fino a 24 miliardi di dollari entro la fine del 2024.

Mentre le persone di tutto il mondo corrono contro il tempo per destreggiarsi tra lavoro, famiglia, amici e faccende domestiche, un gruppo di influencer è diventato particolarmente popolare: gli influencer della produttività.

Questi influencer offrono consigli e trucchi per la produttività sull'organizzazione dei propri impegni e sul superamento delle distrazioni per diventare la versione più efficiente di se stessi. Ma con centinaia di influencer della produttività in circolazione, quali meritano di essere seguiti?

In questo articolo vi presenteremo 10 influencer della produttività che pubblicano contenuti di qualità che ispirano innumerevoli persone a sviluppare abitudini positive e a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata. ⏰

L'ascesa degli influencer della produttività sulle piattaforme dei social media

Gli influencer di produttività e gli imprenditori vi aiutano a individuare ed eliminare gli ostacoli sulla vostra strada verso la produttività i loro consigli pratici, le loro esperienze personali e il loro supporto sono fatti su misura per il nostro stile di vita dipendente dalla tecnologia digitale.

Questi influencer si concentrano spesso sulle sfide dell'ambiente di lavoro moderno. Se da un lato disponiamo di tecnologie e strumenti innovativi per incoraggiare la collaborazione, la comunicazione e l'efficienza sul lavoro, dall'altro le sfide, come il frequente multitasking, il cambio di contesto, le riunioni eccessive e il burnout, possono essere piuttosto frustranti.

Ora, non è possibile aggiungere altre ore alla giornata o clonare se stessi, ma si può imparare a organizzare il proprio tempo e a mantenere alta la motivazione per realizzare tutto ciò che è presente nel proprio elenco di cose da fare. Gli influencer della produttività offrono spunti d'oro per aiutarvi a superare le sfide moderne e ad avere successo a livello professionale e personale.

Alcuni contenuti comuni che potete aspettarvi da questi influencer includono:

Mantenere la concentrazione mentre si lavora da casa

Minimalismo digitale o digital detox

Benessere mentale e cura di sé

Piano personalizzato esistemi di prioritizzazione* Mentalità del Da fare

Padronanza emotiva

10 influencer della produttività da seguire nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori influencer della produttività sulle piattaforme di social media più popolari, in base a criteri come la qualità dei contenuti, il coinvolgimento della comunità e il numero di follower. Cominciamo! 🍀

1. Tim Ferriss

Via: LinkedIn Con cinque bestseller del New York Times e del Wall Street Journal, un podcast di esito positivo e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, Tim Ferriss è una superstar della produttività!

Ferriss è un investitore, imprenditore e guru dello stile di vita molto popolare per la sua serie di libri di auto-aiuto 4-Hour. I suoi libri aiutano a migliorare la produttività in diversi ambiti della vita, come il lavoro, la dieta e l'esercizio fisico. Per istanza, The 4-Hour Workweek spiega come abbandonare il tradizionale stile di vita 9-5, lavorare meno e guadagnare di più. 💸

Ferris ha pubblicato altri due libri sulla produttività , Tools of Titans e Tribe of Mentors, che sono raccolte di abitudini, convinzioni e consigli positivi dei top performer di tutto il mondo. Le loro esperienze incoraggiano le persone a migliorare la loro mentalità di produttività e a spingersi verso obiettivi ambiziosi.

Non avete tempo per leggere libri? Sul profilo Instagram di Ferriss si possono trovare molti consigli e trucchi per la produttività: oltre 2.000 post trattano temi come l'efficienza, la creatività e la lotta alla procrastinazione. L'account affronta problemi di efficienza lavorativa e condivide consigli su come condurre uno stile di vita sano e dare priorità al benessere fisico e mentale.

Se siete amanti dei contenuti audio, date un'occhiata al podcast aziendale dell'influencer, The Tim Ferriss Show, dove potete ascoltare numerose storie di esito positivo motivanti. Tutte le trascrizioni dei podcast sono disponibili su Il sito web di Ferriss .

Maniglie dei social media

Via: X Ex medico e uno degli influencer di produttività più popolari al mondo, Ali Abdaal ha iniziato la sua carriera nel 2017, quando ha iniziato a pubblicare video su YouTube nello spazio della salute e della produttività. Oggi, il canale YouTube di Ali conta oltre cinque milioni di abbonati e ha anche un'enorme fanbase su Instagram di oltre 700.000 follower!

I suoi contenuti sono un must per tutti coloro che vogliono acquisire consapevolezza di sé ed essere più produttivi. Nei suoi video e nei suoi post, parla di come ottenere di più lavorando meno e fa luce sul miglioramento della disciplina e sulla gestione dell'ansia.

Abdaal, alumno dell'Università di Cambridge, nei suoi podcast parla spesso con imprenditori di esito positivo e altri influencer e approfondisce le strategie di produttività che aiutano a raggiungere gli obiettivi professionali e a condurre una vita personale più soddisfacente.

L'influencer ha pubblicato un libro dal titolo Feel-Good Productivity, in cui illustra un approccio al successo basato sulla scienza e sottolinea che il segreto della produttività non è la fatica, ma piuttosto il sentirsi bene. 🥰

Maniglie dei social media

Via: Facebook Nessuno meglio dei genitori conosce l'importanza della gestione del tempo. Ci si destreggia tra i figli, le faccende domestiche, il lavoro, i compiti, gli allenamenti sportivi e la cucina, e ci si aspetta che in qualche modo si trovi il tempo per socializzare e rilassarsi. 🥵

Gli hack per mamme e le abitudini di produttività di Sierra Honeycutt (come dice nella sua biografia di Instagram) possono rendervi la vita più facile! È una mamma di due bambini che ha deciso di condividere con il mondo la sua saggezza e i suoi trucchi per la produttività. Il suo account Instagram si concentra principalmente su post dedicati alla genitorialità e allo stile di vita: troverete consigli per attività divertenti con i bambini, per creare routine rigeneranti per la nanna e la cura della pelle e idee per i pasti.

Sierra affronta anche l'organizzazione della casa e della cucina e offre consigli per la pulizia e la produttività. Riceverete indicazioni preziose su come stabilire e rispettare le routine e massimizzare il vostro tempo libero per gli esercizi di benessere e le relazioni personali.

L'account Instagram di Sierra conta attualmente più di 1.000 post e più di 20 punti salienti ordinatamente organizzati, quindi avete molto materiale da esplorare.

Maniglie dei social media

Facebooksierra.honeycutt* Instagram:@sierra.honeycutt ### 4. Laura Vanderkam

Via: Laura Vanderkam Il profilo Instagram di Laura Vanderkam conta circa 15.000 follower e gran parte dei suoi post presentano i suoi cinque figli, le vacanze, la famiglia e gli amici. Un'occhiata al suo profilo non basta però a raccontare i suoi fantastici successi: Laura ha pubblicato nove libri e ha ospitato tre podcast!

Se state lottando con la gestione del tempo, il suo libro 168 ore è una lettura imperdibile: spiega i vantaggi dell'ottimizzazione del tempo settimanale da dedicare alle attività. Le 168 ore settimanali possono essere più che sufficienti per Da fare senza compromettere la cura di sé o il benessere generale. Questa guida pratica condivide le esperienze di persone di esito positivo che sono riuscite a fare proprio questo!

Un'altra pubblicazione che può aiutarvi a essere più produttivi è Off the Clock. Qui Laura spiega come un cambiamento nella percezione del tempo possa portare a una vita produttiva e piacevole 😀

Maniglie dei social media

Via: Giacomo Cancellato James Clear è autore del bestseller del New York Times Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Ones Bad. Ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo!

Il libro promuove una semplice filosofia: "Piccoli cambiamenti nella vostra routine" possono trasformare le vostre abitudini e trasformarle in risultati eccezionali. Vi insegna a migliorare dell'1% ogni giorno, a evitare gli errori più comuni nel vostro percorso di produttività e a superare la mancanza di motivazione.

Il libro è molto più di un'arida teoria: presenta storie di medaglie d'oro olimpiche, leader aziendali e artisti pluripremiati che si sono affidati a piccole buone abitudini per migliorare la propria autostima e rimodellare la propria vita.

Non è necessario acquistare il libro per godere della saggezza degli influencer. Visitate il suo sito web , iscrivetevi alla newsletter settimanale 3-2-1, e unitevi agli oltre tre milioni di felici abbonati.

L'approccio alla produttività a piccoli passi di James Clear lo ha reso una vera e propria celebrità: il suo profilo Instagram conta oltre 1,5 milioni di follower. Scorrete il profilo per ottenere la vostra dose giornaliera di citazioni motivazionali per andare avanti.

Suggerimento: Controllate i punti salienti del profilo Instagram di Free: troverete un capitolo gratis di Atomic Habits. ⚛️

Maniglie dei social media

Via: X Una potenziale causa di bassa produttività è lo spazio stesso in cui vi trovate: se è disordinato o caotico, potrebbe distrarvi dagli obiettivi e persino indurre ansia e stress.

Marie Kondo, conosciuta con lo pseudonimo di Konmari, può aiutarvi a dire addio al disordine e a creare uno spazio in cui vi sentite motivati e ispirati. È una delle esperte di riordino più famose al mondo, nota per la sua tecnica di organizzazione unica: Il metodo KonMari. Il suo approccio prevede che, invece di concentrarci sul buttare via le cose che non ci servono, ci concentriamo sul tenere solo le cose che ci danno gioia, anche se non sono una necessità assoluta.

Se siete particolarmente interessati a riordinare la vostra area di lavoro, date un'occhiata al libro di Marie Joy at Work: offre consigli pratici per riordinare la scrivania e la mente e abbracciare la produttività.

**Marie è la protagonista della serie reality di Netflix Tidying Up With Marie Kondo, quindi ecco la vostra prossima maratona di binge-watch! 🍿

Maniglie dei social media

Via: Brian Tracy Oratore motivazionale e autore affermato con oltre 70 libri a suo nome, Brian Tracy è anche un nome noto nel campo della produttività.

Uno dei suoi libri più famosi è Eat That Frog! In esso menziona come si debbano affrontare per prime le attività più impegnative del proprio elenco di cose da fare per trasformare la procrastinazione in esecuzione, aumentare la produttività e affrontare la giornata con una fiducia incrollabile. Tracy parla anche dell'uso della disciplina, della determinazione e di un processo decisionale chiaro per raggiungere gli obiettivi più velocemente.

Il profilo Instagram di Tracy ha più di un milione di follower e vanta una grande quantità di informazioni per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità di impostazione degli obiettivi. Scoprirete trucchi per la produttività e imparare a:

Pensare a lungo termine conImpostazione degli obiettivi SMART* Utilizzare approcci olistici come la pratica della gratitudine e delle affermazioni positive

Mantenere la motivazione

Il profilo dell'influencer fa anche luce su come le diverse tecniche di gestione del tempo possono avere un impatto significativo sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e aiutare a rispondere più velocemente ai problemi.

Maniglie dei social media

Via: LinkedIn Marie Forleo è un'autrice di bestseller, una business coach e un'esperta di economia aziendale, come ha affermato Oprah Winfrey un leader di pensiero per la prossima generazione. 🌱

Marie è nota per il suo libro Everything is Figureoutable. Si distingue nello spazio della produttività perché offre una soluzione sostenibile per mantenere l'efficienza: cambiare la propria mentalità.

Il libro offre spunti che allenano il cervello a pensare in modo più positivo e a superare le sfide che ostacolano la realizzazione dei propri sogni. Imparerete a conoscere le abitudini che vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi, a gestire i vincoli di tempo e di denaro, a gestire le critiche e a costruire un forte spirito di adattamento etica del lavoro .

Marie è attiva su Instagram, dove pubblica regolarmente post sull'esito positivo dell'attività aziendale attraverso la produttività, sul superamento di sopraffazione e insicurezze e sul lavoro in allineamento con la nostra anima o sistema di guida interno.

Conduce lo show settimanale online MarieTV e il podcast The Marie Forleo, entrambi ricchi di idee attuabili in ambito aziendale, organizzativo e di produttività. 🤓

Maniglie dei social media

Via: Shawn Achor Shawn Achor è un influencer, autore e ricercatore con un approccio unico all'esito positivo: lo osserva dalla prospettiva di essere felice. Secondo lui, l'esito positivo non porta alla felicità, ma è il contrario. 😍

Nel suo libro The Happiness Advantage, Shawn parla di come la scelta consapevole della felicità porti a una maggiore produttività, a una maggiore creatività e risoluzione dei problemi e a una riduzione dello stress. I suoi insegnamenti ruotano attorno all'adozione di una mentalità positiva nei confronti del lavoro e alla marcia verso obiettivi ambiziosi con una leadership intenzionale. Come dice Shawn:

forse non abbiamo il potere di controllare il mondo, ma Da fare abbiamo il potere di DIFENDERE il bene che c'è in esso"

Se adottare una nuova mentalità all'improvviso vi sembra impossibile, date un'occhiata al suo libro Before Happiness. Propone strategie pratiche che rendono il cambiamento positivo meno forzato e più fattibile.

Volete capire ancora meglio la connessione tra il vostro progetto di felicità personale e la produttività? Consultate il libro di Achor Discorso TED che ha più di 25 milioni di visualizzazioni!

Maniglie dei social media

Via: X Se lavorate nel settore del marketing, dovete seguire Seth Godin! Come uomo d'affari ed ex dirigente di dot com, Godin ha decenni di esperienza nel marketing e la usa per educare gli altri.

Nel corso degli anni, Godin ha scritto 21 bestseller. I suoi temi di discussione includono diversi aspetti del marketing e del lavoro, con consigli preziosi sul superamento degli ostacoli attraverso la persistenza e la regolazione della mentalità per aumentare la creatività.

Godin è anche autore di uno dei blog più popolari che ruotano intorno al marketing, quindi vale sicuramente la pena di dare un'occhiata a chi è interessato a questa nicchia.

Se volete diventare leader, potete esplorare il workshop altMBA di Godin. Imparerete ad accettare l'incertezza e a sviluppare la fiducia necessaria per una leadership efficiente.

Fatto divertente: Seth Godin è stato inserito nell'associazione Marketing Hall of Fame nel 2018.

Maniglie dei social media

X:@ThisIsSethsBlog *LinkedIn:altMBA *Instagram:@sethgodin ## Segui meglio i consigli sulla produttività e raggiungi l'esito positivo con ClickUp

La scena degli influencer sulla produttività è illuminante, ma la quantità di informazioni che si assorbono dai canali preferiti può essere schiacciante. Ci può essere un numero di consigli per la produttività e le strategie che volete mettere in atto, ma Da dove fare per iniziare?

Ecco perché ha senso utilizzare una piattaforma di produttività come ClickUp -è un sistema integrato project management e attività integrata che può aiutarvi a implementare le preziose conoscenze acquisite dagli influencer e a raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di produttività più veloce.

1. Creare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata con le attività di ClickUp

Utilizzate ClickUp Tasks per suddividere attività complesse in azioni di dimensioni ridotte

Annotare tutti i vostri compiti e le vostre attività personali e professionali può aiutarvi a organizzare, stabilire le priorità e delegare il lavoro con maggiore precisione, oltre che a tenere a mente che i killer della produttività che vi portano fuori dal monitoraggio. Con Attività di ClickUp vi sarà più facile gestire la vostra giornata! 💃

Che si tratti di creare un programma giornaliero di base o un complicato piano di consegna dei prodotti, le attività di ClickUp vi coprono. Potete:

L'idea di utilizzare ClickUp per pianificare le attività è quella di generare programmi ragionevolmente flessibili, tenere d'occhio le date di scadenza e apportare le modifiche necessarie senza farsi prendere dal panico. 🧘

Da fare: vi dimenticate spesso delle riunioni settimanali, della spesa o delle lezioni? Attività ricorrenti creare attività ricorrenti giornaliere, settimanali o mensili in pochi clic significa rispettare i tempi previsti.

Se siete appassionati di degli elenchi Da fare clickUp funge anche da strumento completamente personalizzabile strumento per la creazione di elenchi ! Create il vostro elenco da zero o utilizzate uno degli strumenti della piattaforma modelli di elenchi da fare della piattaforma per risparmiare tempo. Questi modelli sono disponibili in vari temi, come la cura di sé e i viaggi sceglietene uno che funzioni per il vostro piano di produttività .

Esempio di modello di elenco giornaliero di ClickUp Da fare

2. Pratica la leadership intenzionale con ClickUp Project Management

Concentrarsi su ciò che conta di più con ClickUp Project Management

In un'impostazione di progetto, la produttività è un sottoprodotto della consapevolezza di ciò che deve essere terminato. Fortunatamente, il ClickUp Project Management offre un arsenale di strumenti di produttività per costruire la consapevolezza di un leader!

Permette di gestire aree di lavoro organizzate per diversi progetti e di osservarli da diverse prospettive, il tutto grazie a Visualizzazioni ClickUp . Dalla versione di base viste come Elenco e le viste Bacheca Kanban alle opzioni avanzate, come l'opzione Grafico Gantt e Viste Tabella , avete tutto ciò che vi serve per analizzare i vostri flussi di lavoro, monitorare i rischi di consegna e ridefinire le priorità.

Sia che lavoriate su progetti personali o con un team, Documenti ClickUp può aiutarvi a scrivere e archiviare tutti i vostri documenti di conoscenza in un unico posto. Con tutto ciò che è accessibile a portata di mano, non perderete tempo a cercare altri dati durante le ore di lavoro.

Se siete piani per la produttività considerare l'utilizzo di ClickUp AI è l'assistente IA integrato nella piattaforma. Può essere il vostro partner per il brainstorming e creare per voi elenchi di cose da fare, progetti, email e altri documenti con l'aiuto di prompt. Può anche essere utilizzato per riepilogare testi lunghi e risparmiare tempo di lettura. ⚡

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Un'altra opzione per risparmiare tempo è Automazioni di ClickUp - aumentare la produttività e assicuratevi di non perdere tempo in attività ripetitive di amministratore, impostando trigger e azioni. ClickUp dispone di una ricca libreria di automazioni, ma è possibile crearne di proprie.

Una parte della suite di funzionalità/funzione di ClickUp Project Management è costituita da ClickUp Dashboard . Sono un'ottima opzione per chi vuole visualizzare la propria produttività attraverso vari grafici e diagrammi che si aggiornano in tempo reale. 📊

3. Ridurre lo stress con una suite per la gestione del tempo di alto livello

Monitoraggio del tempo delle attività in diverse fasi del loro stato su ClickUp Tasks

Il monitoraggio del tempo dedicato a specifiche attività è un'eccellente strategia per monitorare e migliorare la produttività . Con ClickUp Monitoraggio del tempo da fare è solo un pulsante e la piattaforma inizierà il monitoraggio del tempo per voi. ⌛

Poiché ClickUp è disponibile su iPhone e desktop, è possibile registrare il tempo da qualsiasi dispositivo ed eseguire più timer contemporaneamente. Se si dimentica di monitorare il tempo, è sempre possibile aggiungere i dati in modo retroattivo.

Se state monitorando la produttività, lasciate una nota che spieghi a cosa avete dedicato il tempo accanto a ogni voce. In questo modo, avrete una registrazione meticolosa delle vostre attività e un'ottima base per pianificare il futuro e capire cosa Da fare per semplificare la vostra giornata.

4. Utilizzate ClickUp Obiettivi per monitorare i vostri stati

ClickUp vi consente di fissare obiettivi quantificabili per voi e per il vostro team, semplificando la strada verso la produttività. È possibile avere obiettivi settimanali, mensili o annuali Obiettivi di ClickUp e monitorare lo stato con le schede della dashboard.

Inoltre, avete sempre il controllo dell'aspetto dei vostri obiettivi. Ad esempio, se si desidera utilizzare l'impostazione SMART degli obiettivi, promossa da influencer come Brian Tracy, si può sempre saltare sull'opzione Modello di obiettivi SMART di ClickUp per creare la vostra versione.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Combina i consigli pratici di influencer della produttività con ClickUp

Gli influencer della produttività possono ispirarvi e offrirvi consigli e saggezze da insider per organizzare la vostra vita e migliorare l'efficienza. Ma questi consigli non significano molto se non li mettete in pratica.

ClickUp offre le basi per passare dall'ascolto passivo degli influencer all'attuazione dei loro consigli. Le opzioni di gestione delle attività e dei progetti della piattaforma possono dare una svolta alla vostra vita e aiutarvi a cogliere l'attimo. Iscriviti a ClickUp ed entra nel regno della produttività con stile! 👑