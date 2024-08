Potenziare il processo di crescita dei team: Come dare e accettare critiche costruttive

questo proverbio gaelico riepiloga perfettamente la predisposizione delle persone alla critica.

Nessuno ama sentirsi dire che ha sbagliato. E d'altra parte, anche la persona che dà un feedback ha un pesante fardello sociale da portare. Da fare per assicurarsi di fornire un feedback critico negativo senza ferire o mancare di rispetto all'altra persona?

**Come si è scoperto, la critica costruttiva, anche se apparentemente dura, è la vostra pallottola d'argento

Seguire le best practice della critica costruttiva è utile a tutte le parti coinvolte in questa comunicazione. La persona che dà il feedback può assicurarsi che le sue parole siano appropriate e che portino a soluzioni concrete, mentre chi riceve il feedback può sfruttarlo per sviluppo personale .

In questa guida impariamo l'arte di dare e ricevere critiche costruttive. Come bonus, condivideremo anche un prezioso strumento per aiutarvi ad affrontare il feedback in modo costruttivo 😉

Cos'è la critica costruttiva?

La critica costruttiva è essenzialmente un feedback positivo o negativo che indirizza chi lo riceve a compiere i giusti passaggi verso il proprio lavoro e ultimamente raggiungere i propri obiettivi professionali .

Dare un feedback costruttivo richiede di concentrarsi su elementi più orientati all'azione per il miglioramento. Quindi, critiche vaghe o affermazioni generiche come Questo era buono o Odio il tuo lavoro non saranno considerate costruttive.

Un altro elemento di una critica costruttiva efficace è la consegna. Secondo un rapporto della Harvard Business Review le critiche costruttive, sia positive che negative, aiutano i manager a eccellere nella leadership, valorizzando le qualità migliori dei dipendenti e affrontando le peggiori in modo produttivo. Il manager deve usare l'intelligenza emotiva e tecniche sfumate per trasmettere le critiche con rispetto e attenzione.

Ad esempio, un manager può notare un calo nella produttività del proprio product designer e procedere a fornire un feedback su come il designer non stia centrando il traguardo. Invece di blaterare di quanto questo sia dirompente, il manager gli offre spunti di riflessione su le aspettative del cliente e anche consigli per aumentare la produttività e avere una flusso di lavoro più fluido . L'approccio di assistenza aiuta il progettista a essere più ricettivo alle critiche correttive.

**Uno dei modi migliori per un manager di fornire un feedback accurato e costruttivo è quello di utilizzare modelli di moduli per il feedback . Questi modelli hanno sezioni predefinite che aiutano a mantenere il feedback oggettivo e utile. Per istanza, se si sta valutando un dipendente, si può saltare rapidamente alla sezione Modello di modulo di valutazione ClickUp per valutare i vostri dipendenti in modo imparziale, senza giudizi soggettivi. 🌸

Utilizzate i moduli di valutazione di ClickUp per misurare le prestazioni dei dipendenti in modo libero da pregiudizi e identificare le aree di miglioramento

Critica costruttiva vs. critica distruttiva: Qual è la differenza?

Esiste una linea sottile tra critiche costruttive e distruttive e conoscere la differenza è essenziale in un ambiente di lavoro moderno. Ecco cosa tenere a mente: 👇

Le critiche costruttive si concentrano su consigli praticabili

Quando i manager o i provider forniscono suggerimenti pratici volti a migliorare le vostre capacità professionali, si tratta di un feedback costruttivo. Una vera critica costruttiva viene consegnata al momento opportuno e si concentra su:

Incoraggiare lo sviluppo personale

Riconoscere i risultati ottenuti prima di proporre miglioramenti

Criticare in modo specifico un'azione particolare, non la persona

Migliorare la qualità del lavoro attraverso suggerimenti praticabili

Lettura bonus : Imparare a implementare un ciclo di feedback costruttivo a 360 gradi per aumentare la qualità dei risultati del team!

La critica distruttiva si concentra sull'individuazione di difetti

Il feedback distruttivo può apparire a volte come una critica costruttiva, ma in realtà è un commento negativo velato e sfrenato. È possibile riconoscere quando qualcuno utilizza questo modulo di critica ingannevole osservando le sue caratteristiche tipiche, come ad esempio:

Ipercritica o eccessiva pignoleria: queste affermazioni sembrano attacchi personali: Guarda, hai fatto un errore terribile Ti sbagli di grosso non hai l'intelligenza di base per fare il tuo lavoro?

Fornite spesso

Manca di specificità o di consigli praticabili

Si basa sulle differenze individuali

Cita fonti errate solo per umiliare il destinatario

Le critiche distruttive spesso derivano da pregiudizi impliciti, quando le persone inconsapevolmente giudicano gruppi o professioni specifiche spinte da stereotipi o da un senso di superiorità. Questo può creare un ambiente di lavoro tossico e innescare una scarsa produttività del team o un elevato turnover dei dipendenti.

3 Benefici della critica costruttiva

Una buona critica costruttiva crea uno scenario vantaggioso per tutti: chi la fa, chi la riceve e l'azienda. Esploriamo alcuni dei suoi principali vantaggi:

1. Meno stress, più risultati

Temere costantemente il giudizio dei superiori paralizza la serenità dei dipendenti. E purtroppo, affrontare stress per lunghe ore non è raro nei luoghi di lavoro di oggi. Come riportato nella rivista Sondaggio Colonial Life il 50% dei dipendenti non ha produttività per 1-5 ore al giorno a causa dello stress da lavoro.

Accettando le critiche costruttive e preparando i Teams a dare e ricevere feedback con grazia, si libera il team dallo stress eccessivo, con il risultato di un ambiente di lavoro più calmo e migliore miglioramento e prospettive di esito positivo .

2. Crescita professionale

I feedback autentici provengono da manager e colleghi che hanno a cuore la crescita dei dipendenti. Essi forniscono critiche costruttive per aiutare il provider a crescere professionalmente. Secondo alcuni studi l'83% dei dipendenti dà valore al feedback. Inoltre, il 72% ritiene che ricevere un feedback correttivo dai propri supervisori sia il fattore più utile per la propria carriera.

3. Miglioramento continuo in team dal ritmo incalzante

Le critiche costruttive sono fondamentali per i team agili nello sviluppo di software e prodotti, dove il fondamento di ogni lavoro si basa sul miglioramento continuo attraverso il feedback.

Questi team hanno in genere una sana cultura della comunicazione bidirezionale che favorisce un ambiente di fiducia e apertura. In questo modo è più facile avere conversazioni difficili tra dipendenti e manager e costruire un'atmosfera di fiducia e apertura team forti e collaborativi .

Suggerimenti per dare critiche costruttive con abilità ## Con esempi concreti

Non esiste una regola empirica o un approccio unico per il provider di critiche costruttive. Tuttavia, è possibile seguire questi suggerimenti e best practice per assicurarsi di trasmettere chiaramente il proprio punto di vista.

Usate i pronomi personali per evitare un tono aggressivo o accusatorio

Imparate il linguaggio appropriato per fornire un feedback. Non formulate le vostre valutazioni in modo che sembrino robotiche o scortesi. In questo caso, l'uso di pronomi personali come "io" può cambiare le carte in tavola.

Quando si usano frasi del tipo "mi sento" o "penso", si permette a chi riceve il feedback di capire che non si tratta di un punto di conflitto stressante, ma di una semplice carenza nel lavoro stesso.

Ecco due esempi di critica costruttiva di un designer senior che fornisce un feedback a un giovane:

Senza la I: _Il tuo design deve includere più colori come il rosso e il bianco, che fanno parte del tema del marchio. Al momento, ha un aspetto banale

_Il tuo design deve includere più colori come il rosso e il bianco, che fanno parte del tema del marchio. Al momento, ha un aspetto banale Con la I: Mi piace la tua idea di modificare il nostro modello abituale. Tuttavia, credo che seguire il tema del nostro marchio e aggiungere più colori come il rosso e il bianco lo renderebbe ancora più accattivante per il nostro target

il primo esempio non ha alcun riguardo per il lavoro della persona e si limita a fornire una prospettiva severa. Il secondo esempio apprezza il lavoro attuale e offre soluzioni ragionevoli e attuabili per modificare il design.

Usare il metodo del sandwich quando si fornisce un feedback

Quando fate una critica costruttiva, iniziate con una nota positiva. Fate leva sul feedback positivo per mettere a proprio agio chi lo riceve.

Invece di esprimere i vostri pensieri in modo casuale, create un sandwich di feedback seguendo questi tre passaggi:

Iniziare con un feedback positivo Aggiungete un feedback negativo con suggerimenti per il miglioramento Concludere con un apprezzamento

Questo metodo funziona molto bene quando si tratta di neoassunti e li motiva a migliorare le loro prestazioni. Ad esempio:

_Mi piace che tu stia imparando velocemente e che stia dando buoni risultati. Questa settimana hai saltato alcune attività procedurali, il che va bene perché stai ancora imparando. Forse potresti aggiungere al tuo elenco di letture altra documentazione aziendale? Grazie per il tuo lavoro!

Fornire esempi e suggerimenti realistici di miglioramento per una maggiore chiarezza

Le critiche costruttive devono essere orientate alla soluzione. Supportate il vostro dipendente:

Offrendo esempi chiari di ciò che è andato storto e del perché

Suggerendo i prossimi passaggi per il miglioramento

Fornendo risorse per la lettura e la formazione, se del caso

Porre domande ben intenzionate per incoraggiare la comunicazione

È difficile trovare una soluzione se non si riesce a capire che cosa causa a un dipendente prestazioni non all'altezza. In questo caso, siate sinceri e chiedete perché pensano che si sia verificato un problema specifico. Fate sapere ai dipendenti che siete lì per supportarli e non per imporre le vostre convinzioni.

Ad esempio, quando un ingegnere aggiunge una funzionalità/funzione critica molto oltre la scadenza, potete approfondire la questione ponendo queste domande durante la riunione di follow-up:

c'è una ragione specifica per cui il ritardo è avvenuto?

avete problemi con un prodotto in particolare?

come può aiutarvi il team?

possiamo trovare un modo per rispettare le scadenze?

Rendere produttivo ogni esercizio di feedback con ClickUp

Gli strumenti utilizzati per fornire critiche costruttive possono avere un ruolo significativo in qualsiasi esercizio di feedback.

Prendete ClickUp , per istanza. E' sia un'applicazione completa project management piattaforma e una pratica software di feedback soluzione. Aggiunge struttura a qualsiasi processo di critica grazie alle sue molteplici funzionalità collaborative, come i modelli di riunione e gli strumenti di correzione di bozze.

Diamo un'occhiata più da vicino a come ClickUp migliora la qualità dei risultati del team e aiuta a trasformare i momenti di feedback potenzialmente imbarazzanti in vere e proprie opportunità di crescita. 🌞

1. Visualizzazione del calendario di ClickUp per la programmazione delle sessioni di feedback

È meglio fornire un feedback costruttivo in un'impostazione più intima, come una riunione faccia a faccia. Questo può essere un problema per i team remoti con diversi fusi orari. Tuttavia, con il programma ClickUp Calendario visualizzare è possibile programmare riunioni di feedback in fasce orarie comode e anche creare un Programma per delineare in anticipo i punti di discussione.

I team agili possono impostare riunioni ricorrenti per stabilire un flusso regolare di feedback. La piattaforma dispone di un editor drag-and-drop che supporta la riprogrammazione senza sforzo.

Per esprimere critiche costruttive, si consiglia di utilizzare la piattaforma Modello per dipendenti e manager ClickUp 1-on-1 per:

Completare la cronologia del colloquio

Annotare le note di feedback (ad esempio, esempi suggeriti e prospettive di miglioramento)

Aggiungere elementi di azione futura

Il modello può essere utilizzato durante la prossima riunione per verificare lo stato e gli aggiornamenti dei dipendenti.

**Suggerimento bonus ClickUp si integra con Zoom per aiutarvi a lanciare riunioni di feedback da un'unica piattaforma.

2. ClickUp Chattare visualizzare e correggere di bozze per condividere il feedback in tempo reale

Il feedback costruttivo è meglio se fornito con esempi e in tempi ragionevoli. Fortunatamente, il Visualizzazione della chat ClickUp offre un'eccellente configurazione per lo scambio di feedback in tempo reale.

Creare gruppi distinti per condividere feedback costruttivi in modo selettivo e il prima possibile, invece di aspettare i risultati annuali o i revisioni mensili delle prestazioni . Menzioni sui membri del team per fornire un feedback relativo al prodotto o al processo direttamente sul sito di Pagina delle attività . Si può anche scegliere di assegnare i commenti per aiutare determinati membri del team a ricordare i vostri suggerimenti durante la rivisitazione di attività simili.

Assegnate un elemento di azione direttamente all'interno di un commento, garantendo chiarezza e responsabilità tramite ClickUp

Se volete offrire esempi e soluzioni pratiche al vostro team, ClickUp vi aiuta:

UtilizzateClip di ClickUp per registrare lo schermo e creare tutorial per le attività a rischio di errore

Per i flussi di lavoro basati sull'approvazione, utilizzare la piattaformaFunzione di correzione di bozze per lasciare un feedback su contenuti scritti, video o di design

La Correzione di bozze consente di risparmiare un'enorme quantità di tempo per individuare esattamente ciò di cui si sta parlando con il team e garantisce che il feedback sia facilmente accessibile in un secondo momento, in modo da avere una registrazione del lavoro svolto

3. Moduli ClickUp per dare e ricevere feedback

Create moduli di valutazione personalizzati per i vostri dipendenti utilizzando La visualizzazione dei moduli di ClickUp e adattarlo al vostro stile di feedback. Questi moduli sono facili da impostare e si può anche implementare la logica delle condizioni per cambiare continuamente le domande in dipendenza delle risposte degli utenti.

Utilizzate il modulo di visualizzazione di ClickUp per raccogliere preziosi dati di autovalutazione

Ad istanza, il modulo di valutazione mensile standard chiede: _Quante ore ha lavorato questo mese?

Se l'intervistato sceglie un numero inferiore a 120, potete configurare il modulo per far apparire un'altra domanda: c'è un motivo per cui ha lavorato meno ore questo mese?

Queste domande dinamiche aiutano a capire i nervi attuali del team e a fornire critiche efficaci su come migliorare. È inoltre possibile creare moduli per i clienti cicli di feedback o per misurare la soddisfazione dei dipendenti.

Progettare moduli per il sondaggio di feedback a livello dell'organizzazione con domande per verificare se i dipendenti sono soddisfatti e se sono in grado di rispondere alle loro esigenze individuare esempi che indicano livelli di soddisfazione insufficienti. Tutte le risposte si trasformano in attività e possono essere monitorate da un dashboard centralizzato.

4. ClickUp Docs e ClickUp AI per la creazione di guide al feedback

non sarebbe fantastico se tutti i manager sapessero come offrire suggerimenti d'impatto in modo positivo?

Questo è esattamente ciò che Documenti di ClickUp è qui per! Creare, modificare e condividere le guide alla critica costruttiva con altri provider e stabilire una procedura standard per fornire feedback costruttivi. Permettete ai colleghi di contribuire alle vostre guide dando loro accesso ai commenti o alle modifiche e rivalutate la fattibilità dei passaggi d'azione discutibili.

Scrivete, modificate e completate attività di collaborazione in tempo reale con ClickUp Documenti

Tuttavia, scrivere una guida al feedback può richiedere molto tempo, anche con l'aiuto di qualcuno. Considerate la possibilità di prendere in mano la situazione con ClickUp Brain , l'assistente IA della piattaforma, e utilizzare oltre 100 prompt specifici per il settore per generare guide e documenti di processo ben formati e dall'aspetto professionale.

È sempre possibile utilizzare lo strumento di IA per altre attività manageriali, come la stesura di email e contratti o la creazione di documenti di processo l'ideazione di nuove procedure di lavoro . Può anche riepilogare le note delle riunioni o i vecchi documenti di feedback per risparmiare tempo durante le riunioni sulle prestazioni.

Bonus: Sfrutta modelli di piani di comunicazione per mantenere la migliore cultura della comunicazione nel vostro team.

5. Dashboard di ClickUp e stati personalizzati delle attività per il monitoraggio del feedback

Monitoraggio degli stati del feedback con Stati personalizzati con ClickUp -Aggiungete facilmente stati come Pending o Reviewed alle attività legate al feedback. È anche possibile generare liste di controllo per tenere tutte le attività basate sulle revisioni in un unico posto.

Se volete seguire le iniziative di miglioramento dopo una sessione di feedback, approfittate di ClickUp dashboard . La funzionalità/funzione vi aiuta a impostare Obiettivi e monitorare visivamente lo stato di qualsiasi attività, sprint o intero progetto!

Da priorità delle attività a monitoraggio del progetto e la valutazione delle prestazioni del team, i dashboard fungono da hub centralizzato per una gestione efficiente del team.

Come ricevere un feedback costruttivo: Da fare

Esploriamo l'altra estremità dello spettro: ricevere feedback!

La gestione delle critiche può indurvi a difendervi, ma è così che un'occasione di crescita si trasforma in un campo di battaglia. Affermate costantemente che si tratta di un trampolino di lancio di innumerevoli vantaggi per la vostra crescita professionale. Ecco alcuni consigli per facilitare il processo di ricezione delle critiche costruttive:

Mantenete la calma e siate un ascoltatore attivo

L'arte dell'ascolto attivo è essenziale quando si riceve una critica. Non fatevi prendere dal panico e non mettetevi sulla difensiva mentre il vostro manager sta parlando. Ascoltate attentamente e rispondete solo quando hanno terminato o vi hanno fatto una domanda.

Riflettere

Una volta ottenuto il feedback, è il momento dell'introspezione. Trovate uno spazio sicuro per riflettere sull'accaduto o chiedete consiglio al vostro manager o a un amico fidato. Introspezione con domande come:

_Perché si è verificato questo errore? È stata colpa mia?

quale lezione preziosa posso trarre da questo?

come questa nuova prospettiva può aiutare il mio sviluppo?

Rifinire

Dopo un'attenta riflessione, è il momento di trasformare la comprensione in azione. Chiedetevi:

quali sono i passaggi pratici che posso fare per rispondere al feedback?

chi mi può supportare in questo processo?

come posso monitorare il mio stato e celebrare i miei risultati?

Ricordate che la crescita è un viaggio, non una destinazione. Abbracciate il processo di apprendimento continuo e utilizzare ogni feedback, positivo o costruttivo, come carburante per il vostro viaggio verso l'eccellenza. ✌️

Trasformate il pungolo in un "grazie"

Affrontare le critiche può essere difficile, ma esprimere gratitudine, anche quando non si è d'accordo, è utile. Un semplice "grazie" riconosce il tempo e il lavoro richiesto da qualcuno per darvi un feedback e, in estensione, la vostra crescita.

Cosa evitare quando si ricevono critiche costruttive: Le cose da non fare

Ecco un elenco di ciò che contribuisce a creare una mentalità sbagliata quando si riceve un feedback:

Allegare emozioni alla valutazione

L'autostima non deve essere legata alle prestazioni lavorative. È naturale sentirsi sulla difensiva, ma ricordate che il feedback è una valutazione dei vostri risultati, non della vostra personalità. Quindi, eliminate i sentimenti personali quando gestite una valutazione professionale.

Reazioni istantanee o esagerate

Resistete all'impulso immediato di rispondere. Fate una pausa. Sforzatevi di non reagire affatto. Questa pausa momentanea vi permette di evitare espressioni facciali e linguaggio del corpo sprezzanti o commenti reattivi, consentendovi di scegliere consapevolmente una risposta composta che vi metta in buona luce.

Dare per scontato il feedback

C'è un limite alla quantità di feedback che il vostro provider può fornire: se non vede alcun lavoro richiesto per migliorare, rinuncerà a voi.

Quindi, evitate di dare il feedback per scontato e annotate tutti i punti che il vostro manager vi fa notare. Un ottimo modo per fare questo è usare la funzione Blocco note di ClickUp per scrivere rapidamente le parti critiche di una sessione di feedback su qualsiasi dispositivo.

Utilizzate le liste di controllo per aggiungere facilmente gli errori/miglioramenti identificati e trasformarli in attività tracciabili per verificare lo stato nel tempo.

Rivedere le FAQ comuni

1. Qual è un esempio di critica costruttiva?

Un esempio di critica costruttiva in merito alle scadenze non rispettate: ho notato che la scadenza per questa attività non è stata riunita. Apprezzo il lavoro richiesto per il progetto e vi incoraggio a comunicare in modo proattivo se prevedete di aver bisogno di più tempo in futuro"

2. Che cosa si intende per critica costruttiva e critica in ambito aziendale?

La distinzione chiave tra feedback costruttivo e critico sta nella consegna. Le critiche costruttive mirano ad elevare l'individuo per migliorare le prestazioni. Al contrario, la critica è incentrata sull'abbattimento di una persona e spesso porta a una discussione negativa e accesa.

ClickUp può essere la vostra cheerleader nella frenesia del feedback

Le conversazioni di feedback non sono esattamente una passeggiata, ma non dimentichiamo la notevole crescita che possono aiutare a coltivare! ClickUp non è solo il vostro strumento di lavoro preferito, ma è il facilitatore che facilita i buoni esercizi di feedback.

Grazie ai modelli, ai moduli e al supporto dell'IA, la piattaforma vi aiuta a costruire un'oasi di collaborazione in cui il feedback onesto fluisce liberamente e la crescita diventa un viaggio condiviso!

Abbandonate la paura del feedback e iscrivetevi oggi stesso a ClickUp . 🤩