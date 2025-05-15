Le 10 migliori alternative a Toggl e i 10 concorrenti per il 2025 (Funzionalità/funzione, prezzi, valutazioni)

stai cercando le migliori alternative a Toggl?

Toggl è uno strumento di monitoraggio del tempo che offre anche alcune funzionalità di project management e di reclutamento.

A prima vista, Toggl può sembrare una bacchetta magica in grado di eliminare tutti i problemi di gestione del tempo!

Tuttavia, se guardate più da vicino, vi accorgerete che Toggl ha dei limiti significativi.

In questo articolo esamineremo brevemente cos'è Toggl e alcuni dei suoi limiti critici.

In seguito, esamineremo le dieci migliori alternative a Toggl ed esploreremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti per aiutarvi a trovare lo strumento perfetto per la gestione del tempo.

pronti?

{\a6}AABRA-KA-DABRA . . iniziamo 💫!_

Cos'è Toggl?

Toggl è nato come un'iniziativa di monitoraggio del tempo strumento per aiutarvi a mantenere la produttività.

Misurava il tempo dedicato alle attività, forniva informazioni sulla collaborazione del team e aiutava a capire quanto fosse redditizia l'azienda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image5-3-1400x683-1.png toggl, un popolare strumento per il monitoraggio del tempo /$$$img/

Tuttavia, lo strumento si è evoluto per offrire qualcosa di più di una semplice software per il monitoraggio del tempo .

Oggi Toggl offre tre produttività:

Toggl Track: monitoraggio accurato del tempo trascorso su un flusso di lavoro

monitoraggio accurato del tempo trascorso su un flusso di lavoro Toggl Plan : pianifica e gestisce i progetti

pianifica e gestisce i progetti Attivare/disattivare: selezionare e assumere i candidati in modo efficiente

cosa si può chiedere di più, giusto?

beh, se siete come molti utenti di Toggl, probabilmente chiederete meno **drawback di sicuro. 😕

Ecco un'anticipazione di alcuni dei limiti critici di Toggl:

Funzionalità/funzione di produttività limitate, quindi non c'è molto da fare per mantenere la concentrazione dei membri del team

Opzioni di reportistica limitate, per cui non è possibile ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni del team

Piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento lo rendono costoso

Quindi, quale strumento dovreste utilizzare?

non preoccupatevi. Ci pensiamo noi 😇!

10 fantastiche alternative di Toggl

Toggl avrebbe potuto essere il vostro strumento di monitoraggio del tempo preferito se non fosse stato per quei limiti evidenti.

Esploriamo le caratteristiche chiave, i pro, i cons, i prezzi e le valutazioni degli utenti di queste alternative a Toggl:

1. ClickUp /$$$img/

/$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image11-1400x667.png più dispositivi che visualizzano ClickUp /$$$img/

ClickUp è l'applicazione di lo strumento di project management n. 1 al mondo utilizzato da 200.000+ team superproduttivi in aziende come Uber, Airbnb e Google, oltre che da startup di ogni tipo.

ma siete alla ricerca di qualcosa che sia_ **focalizzato sul monitoraggio del tempo è un'alternativa gratuita a Toggl con funzionalità di tracciamento del tempo, reportistica e fatturazione online che vi aiuta a ottenere informazioni utili sulle prestazioni dei dipendenti.

tuttavia, è possibile raccogliere bene ciò che si è seminato qui?

funzionalità/funzione chiave di #### Harvest

Il timer consente di monitorare il tempo mentre si lavora o di aggiungere ore manualmente in un secondo momento

Le fatture raccolgono il tempo fatturato per facilitare la condivisione con i client e la fatturazione

L'integrazione di Forecast (app per il project management) con Harvest consente di programmare le attività e gestire le scadenze

I professionisti di Harvest

Promemoria automatici per l'invio dei timesheet da approvare

Integrazione con PayPal o Stripe per incassare senza problemi i pagamenti dai client

Reportistica dettagliata per aiutarvi a capire e gestire la quantità di lavoro gestito dai membri del vostro team

Harvest Contro

Il piano a pagamento è costoso rispetto ad altri software per il monitoraggio del tempo

Nessuna funzione di cattura degli screenshot

Non permette di monitorare l'attività di utilizzo del web o delle app **Prova queste alternative ad Harvest !

Prezzi di Harvest

Harvest offre due piani tariffari. Il piano a pagamento parte da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Harvest

Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)

4.5/5 (450+ recensioni) G2: 4.3/5 (720+ recensioni)

scopri il nostro articolo di approfondimento su Harvest vs Toggl ._

7. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-15-at-13.53.24.png hubstaff homepage /$$$img/

via Hubstaff Hubstaff è uno strumento completo di project management con solide funzionalità di monitoraggio del tempo per i membri del team, che possono così tenere sotto controllo i progetti e le attività.

Funzionalità/funzioni chiave di Hubstaff

Integrazioni con PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage per inviare pagamenti dalla piattaforma

Rilevamento delle ore di inattività per interrompere il monitoraggio del tempo o riassegnarlo

Pianificazione e programmazione dei turni e monitoraggio delle presenze del team

I vantaggi di Hubstaff

Disponibile su desktop, web, mobile o Chrome

Automazioni di promemoria per i membri del team

Aggiunta di note alle voci di orario

Contro Hubstaff

I dipendenti possono ritenere che violi la privacy

I dipendenti che lavorano alla scrivania e che passano il tempo a svolgere attività offline sono difficili da monitorare

Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito

Prezzi di Hubstaff

Harvest offre tre piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 370 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.180 recensioni)

Vedi questi_ **Alternative a Hubstaff !

8. Tempo di salvataggio

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/29de224b-5882-46d7-b38b-0ede0aa2d8e9/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.33.22.png homepage di rescuetime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è un programma basato sul web strumento di gestione del tempo che offre analisi per aiutare gli utenti a gestire bene il proprio tempo e a ottimizzare le opportunità di lavoro per la concentrazione profonda.

Funzionalità/funzione chiave di RescueTime

L'assistente RescueTime monitora lo stato di avanzamento verso un obiettivo giornaliero personalizzato di Focus Work

Valuta e reportistica l'utente sul suo lavoro di concentrazione, app per la gestione del tempo e distrazioni

Blocca i siti per la concentrazione profonda quando è attivata la sessione di Focus

RescueTime Pro

Fornisce una pagina di attività che suddivide in categorie il lavoro e la vita personale

Allarme multitasking per aiutare l'utente a tornare in carreggiata

L'app web offre una panoramica della settimana lavorativa e degli obiettivi di un utente

RescueTime Contro

Non è all'altezza della gestione di progetti e attività

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Mancanza di capacità di personalizzazione

Prezzi di RescueTime

RescueTime offre una versione di prova gratuita. Richiedete i prezzi per utenti/teams con RescueTime.

Valutazioni di RescueTime

G2: 4.2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

9. Occhio di Timone

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/05f43418-d561-40f1-bf00-95583185361b/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.33.56.png homepage di timeneye /$$$img/

via Timeneye Timeneye è un software per il monitoraggio del tempo con strumenti per il project management per aiutare i team remoti a monitorare il tempo dedicato ad attività e progetti simultanei.

Timeneye Caratteristiche chiave

Ricevere notifiche sul budget, reportistica e aggiornamenti sui progetti

Accesso a un dashboard del calendario e a una panoramica dello stato del team

Importazione ed esportazione di dati

I professionisti di Timeneye

Creazione di voci manuali o automatizzate

Aggiunta di note, tag e dettagli alle voci di orario

Controllare l'attività in tempo reale con il grafico riepilogativo personale

Contro di Timeneye

Non è disponibile un piano Free

Il project management per i team di sviluppo e agili è limitato

Non adatto a team interfunzionali collaborazione

Prezzi di Timeneye

Timeneye offre prezzi all-in-one a partire da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Timeneye

G2: 4.6/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 100 recensioni)

10. Tempo di scrivania

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/ffca3c43-aa8b-4f54-bbb3-7af567018db6/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.35.15.png homepage di desktime /$$$img/

via Tempo di lavoro DeskTime è un'applicazione di software di gestione del tempo che offre un'analisi dettagliata dell'attività lavorativa e una barra della produttività per tracciare e comprendere l'utilizzo delle app ogni giorno.

DeskTime Funzionalità/funzione chiave

Offre il calcolo dei costi, l'opzione di tempo privato e la fatturazione

Monitoraggio del tempo trascorso su URL, programmi e titoli di documenti

Monitoraggio del tempo offline personalizzato come produttivo, improduttivo o neutro

DeskTime Pros

Software di monitoraggio del tempo Pomodoro incorporato per promemoria degli utenti sulle pause dal lavoro

Calendario condivisibile fuori dall'ufficio per anticipare e pianificare i carichi di lavoro

Galleria di schede di contatto del team per facilitare le comunicazioni

DeskTime Contro

Non adatto a team che svolgono attività lontano dallo schermo

Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito

Nessuna capacità di monitoraggio delle attività

Prezzi di DeskTime

DeskTime offre quattro piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di DeskTime

G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)

Scegliere un'alternativa al monitoraggio del tempo di Toggl oggi

Toggl è uno strumento abbastanza decente quando si tratta di monitoraggio del tempo e gestione della forza lavoro. Tuttavia, semplicemente non è il migliore in circolazione.

Lo strumento offre una flessibilità limitata nella reportistica, non supporta il blocco dei siti web e richiede l'acquisto di piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento.

Vi meritate di meglio.

Fortunatamente, avete sempre a disposizione ClickUp, l'alternativa perfetta ad attivare/disattivare Toggl.

Con ClickUp, è possibile monitorare il tempo utilizzando senza soluzione di continuità e persino aggiungere voci manuali. È inoltre possibile creare Obiettivi, assegnare attività a più assegnatari, disegnare mappe mentali, gestire lo stato di avanzamento di un progetto attraverso un Gantt Chart e molto altro ancora.

Le possibilità sono praticamente infinite!

Perché non ottenere ClickUp gratis e rendere la vostra esperienza di monitoraggio del tempo davvero magica?