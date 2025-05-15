Le 10 migliori alternative a Toggl e i 10 concorrenti per il 2025 (Funzionalità/funzione, prezzi, valutazioni)

stai cercando le migliori alternative a Toggl?
Toggl è uno strumento di monitoraggio del tempo che offre anche alcune funzionalità di project management e di reclutamento.
A prima vista, Toggl può sembrare una bacchetta magica in grado di eliminare tutti i problemi di gestione del tempo!
Tuttavia, se guardate più da vicino, vi accorgerete che Toggl ha dei limiti significativi.
In questo articolo esamineremo brevemente cos'è Toggl e alcuni dei suoi limiti critici.
In seguito, esamineremo le dieci migliori alternative a Toggl ed esploreremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti per aiutarvi a trovare lo strumento perfetto per la gestione del tempo.
Cos'è Toggl?
Toggl è nato come un'iniziativa di monitoraggio del tempo strumento per aiutarvi a mantenere la produttività.
Misurava il tempo dedicato alle attività, forniva informazioni sulla collaborazione del team e aiutava a capire quanto fosse redditizia l'azienda.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image5-3-1400x683-1.png toggl, un popolare strumento per il monitoraggio del tempo /$$$img/
Tuttavia, lo strumento si è evoluto per offrire qualcosa di più di una semplice software per il monitoraggio del tempo .
Oggi Toggl offre tre produttività:
- Toggl Track: monitoraggio accurato del tempo trascorso su un flusso di lavoro
- Toggl Plan : pianifica e gestisce i progetti
- Attivare/disattivare: selezionare e assumere i candidati in modo efficiente
Ecco un'anticipazione di alcuni dei limiti critici di Toggl:
- Funzionalità/funzione di produttività limitate, quindi non c'è molto da fare per mantenere la concentrazione dei membri del team
- Opzioni di reportistica limitate, per cui non è possibile ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni del team
- Piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento lo rendono costoso
10 fantastiche alternative di Toggl
Toggl avrebbe potuto essere il vostro strumento di monitoraggio del tempo preferito se non fosse stato per quei limiti evidenti.
Esploriamo le caratteristiche chiave, i pro, i cons, i prezzi e le valutazioni degli utenti di queste alternative a Toggl:
1. ClickUp /$$$img/
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image11-1400x667.png più dispositivi che visualizzano ClickUp /$$$img/
Scaricate ClickUp su qualsiasi dispositivo e accedete al vostro lavoro da qualsiasi luogo ClickUp
ClickUp è l'applicazione di lo strumento di project management n. 1 al mondo utilizzato da 200.000+ team superproduttivi in aziende come Uber, Airbnb e Google, oltre che da startup di ogni tipo.
ma siete alla ricerca di qualcosa che sia_ **focalizzato sul monitoraggio del tempo è un'alternativa gratuita a Toggl con funzionalità di tracciamento del tempo, reportistica e fatturazione online che vi aiuta a ottenere informazioni utili sulle prestazioni dei dipendenti.
funzionalità/funzione chiave di #### Harvest
- Il timer consente di monitorare il tempo mentre si lavora o di aggiungere ore manualmente in un secondo momento
- Le fatture raccolgono il tempo fatturato per facilitare la condivisione con i client e la fatturazione
- L'integrazione di Forecast (app per il project management) con Harvest consente di programmare le attività e gestire le scadenze
I professionisti di Harvest
- Promemoria automatici per l'invio dei timesheet da approvare
- Integrazione con PayPal o Stripe per incassare senza problemi i pagamenti dai client
- Reportistica dettagliata per aiutarvi a capire e gestire la quantità di lavoro gestito dai membri del vostro team
Harvest Contro
- Il piano a pagamento è costoso rispetto ad altri software per il monitoraggio del tempo
- Nessuna funzione di cattura degli screenshot
- Non permette di monitorare l'attività di utilizzo del web o delle app **Prova queste alternative ad Harvest !
Prezzi di Harvest
Harvest offre due piani tariffari. Il piano a pagamento parte da 12 dollari per utente al mese.
Valutazioni di Harvest
- Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)
- G2: 4.3/5 (720+ recensioni)
scopri il nostro articolo di approfondimento su Harvest vs Toggl ._
7. Hubstaff
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-15-at-13.53.24.png hubstaff homepage /$$$img/
via Hubstaff Hubstaff è uno strumento completo di project management con solide funzionalità di monitoraggio del tempo per i membri del team, che possono così tenere sotto controllo i progetti e le attività.
Funzionalità/funzioni chiave di Hubstaff
- Integrazioni con PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage per inviare pagamenti dalla piattaforma
- Rilevamento delle ore di inattività per interrompere il monitoraggio del tempo o riassegnarlo
- Pianificazione e programmazione dei turni e monitoraggio delle presenze del team
I vantaggi di Hubstaff
- Disponibile su desktop, web, mobile o Chrome
- Automazioni di promemoria per i membri del team
- Aggiunta di note alle voci di orario
Contro Hubstaff
- I dipendenti possono ritenere che violi la privacy
- I dipendenti che lavorano alla scrivania e che passano il tempo a svolgere attività offline sono difficili da monitorare
- Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito
Prezzi di Hubstaff
Harvest offre tre piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.
Valutazioni di Hubstaff
- G2: 4,3/5 (oltre 370 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 1.180 recensioni)
Vedi questi_ **Alternative a Hubstaff !
8. Tempo di salvataggio
/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/29de224b-5882-46d7-b38b-0ede0aa2d8e9/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.33.22.png homepage di rescuetime /$$$img/
via Tempo di salvataggio RescueTime è un programma basato sul web strumento di gestione del tempo che offre analisi per aiutare gli utenti a gestire bene il proprio tempo e a ottimizzare le opportunità di lavoro per la concentrazione profonda.
Funzionalità/funzione chiave di RescueTime
- L'assistente RescueTime monitora lo stato di avanzamento verso un obiettivo giornaliero personalizzato di Focus Work
- Valuta e reportistica l'utente sul suo lavoro di concentrazione,app per la gestione del tempoe distrazioni
- Blocca i siti per la concentrazione profonda quando è attivata la sessione di Focus
RescueTime Pro
- Fornisce una pagina di attività che suddivide in categorie il lavoro e la vita personale
- Allarme multitasking per aiutare l'utente a tornare in carreggiata
- L'app web offre una panoramica della settimana lavorativa e degli obiettivi di un utente
RescueTime Contro
- Non è all'altezza della gestione di progetti e attività
- Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione
- Mancanza di capacità di personalizzazione
Prezzi di RescueTime
RescueTime offre una versione di prova gratuita. Richiedete i prezzi per utenti/teams con RescueTime.
Valutazioni di RescueTime
- G2: 4.2/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)
9. Occhio di Timone
/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/05f43418-d561-40f1-bf00-95583185361b/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.33.56.png homepage di timeneye /$$$img/
via Timeneye Timeneye è un software per il monitoraggio del tempo con strumenti per il project management per aiutare i team remoti a monitorare il tempo dedicato ad attività e progetti simultanei.
Timeneye Caratteristiche chiave
- Ricevere notifiche sul budget, reportistica e aggiornamenti sui progetti
- Accesso a un dashboard del calendario e a una panoramica dello stato del team
- Importazione ed esportazione di dati
I professionisti di Timeneye
- Creazione di voci manuali o automatizzate
- Aggiunta di note, tag e dettagli alle voci di orario
- Controllare l'attività in tempo reale con il grafico riepilogativo personale
Contro di Timeneye
- Non è disponibile un piano Free
- Il project management per i team di sviluppo e agili è limitato
- Non adatto ateam interfunzionali collaborazione
Prezzi di Timeneye
Timeneye offre prezzi all-in-one a partire da 7 dollari per utente al mese.
Valutazioni di Timeneye
- G2: 4.6/5 (oltre 10 recensioni)
- Capterra: 5/5 (oltre 100 recensioni)
10. Tempo di scrivania
/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/ffca3c43-aa8b-4f54-bbb3-7af567018db6/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.35.15.png homepage di desktime /$$$img/
via Tempo di lavoro DeskTime è un'applicazione di software di gestione del tempo che offre un'analisi dettagliata dell'attività lavorativa e una barra della produttività per tracciare e comprendere l'utilizzo delle app ogni giorno.
DeskTime Funzionalità/funzione chiave
- Offre il calcolo dei costi, l'opzione di tempo privato e la fatturazione
- Monitoraggio del tempo trascorso su URL, programmi e titoli di documenti
- Monitoraggio del tempo offline personalizzato come produttivo, improduttivo o neutro
DeskTime Pros
- Software di monitoraggio del tempo Pomodoro incorporato per promemoria degli utenti sulle pause dal lavoro
- Calendario condivisibile fuori dall'ufficio per anticipare e pianificare i carichi di lavoro
- Galleria di schede di contatto del team per facilitare le comunicazioni
DeskTime Contro
- Non adatto a team che svolgono attività lontano dallo schermo
- Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito
- Nessuna capacità di monitoraggio delle attività
Prezzi di DeskTime
DeskTime offre quattro piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.
Valutazioni di DeskTime
- G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)
Scegliere un'alternativa al monitoraggio del tempo di Toggl oggi
Toggl è uno strumento abbastanza decente quando si tratta di monitoraggio del tempo e gestione della forza lavoro. Tuttavia, semplicemente non è il migliore in circolazione.
Lo strumento offre una flessibilità limitata nella reportistica, non supporta il blocco dei siti web e richiede l'acquisto di piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento.
Vi meritate di meglio.
Fortunatamente, avete sempre a disposizione ClickUp, l'alternativa perfetta ad attivare/disattivare Toggl.
Con ClickUp, è possibile monitorare il tempo utilizzando senza soluzione di continuità e persino aggiungere voci manuali. È inoltre possibile creare Obiettivi, assegnare attività a più assegnatari, disegnare mappe mentali, gestire lo stato di avanzamento di un progetto attraverso un Gantt Chart e molto altro ancora.
Le possibilità sono praticamente infinite!
Perché non ottenere ClickUp gratis e rendere la vostra esperienza di monitoraggio del tempo davvero magica?