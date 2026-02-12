Tendenze del graphic design per distinguere la tua azienda nel 2026

Ogni anno assistiamo alla nascita di nuove tendenze nel settore del design e al declino di quelle vecchie; il 2024 non fa eccezione. L'Intelligenza Artificiale (IA) è attualmente al centro di un cambiamento trasformativo, che sta modificando sia i nostri metodi di creazione che gli stili visivi.

Ipersurrealismo 3D, heat mapping e stampe ispirate alla natura sono alcune delle tendenze che stanno cambiando il panorama del graphic design nel 2024. Che tu sia un graphic designer esperto o un principiante, è un momento entusiasmante per far parte di questo mondo.

Questo articolo del blog riassume i vari elementi di design che stanno plasmando il modo in cui comunichiamo, ispiriamo e coinvolgiamo oggi e spiega come puoi sfruttarli per il branding della tua azienda.

Ma prima di passare a questo argomento, chiariamo le basi e cerchiamo di capire cosa significa graphic design e perché è fondamentale studiarne le tendenze.

Che cos'è il graphic design?

L'American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definisce il graphic design come «l'arte e la pratica di pianificare e progettare idee ed esperienze attraverso contenuti visivi e testuali».

Il contenuto in sé può essere semplice come un logo aziendale (come lo Swoosh di Nike) o complesso come l'impaginazione delle pagine di un sito web.

Oggi quasi tutti si cimentano in qualche forma di grafica, che si tratti di creare una presentazione per il lavoro o di aggiungere del testo alle immagini sui social media per valorizzare o trasmettere un messaggio.

L'importanza di analizzare le tendenze del graphic design

Le tendenze vanno e vengono. Allora perché è fondamentale tenerle d'occhio? Perché seguire e comprendere le tendenze dimostra al tuo pubblico che sei in sintonia con i suoi gusti e le sue preferenze.

Ma soprattutto, le tendenze del graphic design ti stimolano a pensare fuori dagli schemi, sperimentando nuove tecniche e unendo stili tradizionali con quelli più moderni.

Questo ti aiuterà a migliorare la percezione del tuo marchio e a essere più rilevante e in sintonia con la tua clientela. Stare al passo con le attuali tendenze del graphic design ti aiuta a mantenere un vantaggio competitivo nel tuo settore.

Panoramica delle principali tendenze nel graphic design

Ecco le 10 principali tendenze che quest'anno stanno ampliando i confini della creatività e della trasformazione nel graphic design.

1. Fusione futura

Richiamando l'estetica cyberpunk, la "future fusion" bilancia un design grafico futuristico e all'avanguardia con un tocco familiare. La tavolozza dei colori rimane ancorata ai toni del blu, del nero e del marrone scuro, punteggiata da viola neon, rosa e ciano.

Dalle mascotte ai loghi, fino ai materiali pubblicitari: puoi applicare la "fusione del futuro" in molti modi per infondere vitalità al tuo marchio.

Il punto forte di questa tendenza nel graphic design è la sua capacità di riunire diversi elementi interattivi per creare qualcosa di nuovo e all'avanguardia, come si vede nella copertina dell'album qui sotto:

L'opera utilizza forme fluide anziché geometriche e un mix di tonalità fredde con una figura olografica a contrasto al centro. Suggerisce un'influenza digitale o tecnologica, un tratto distintivo del futuro design fusion.

2. Ipersurrealismo 3D

Questa tendenza nel graphic design privilegia immagini realistiche ma surreali, spesso create utilizzando tecniche di modellazione e rendering 3D.

Incorpora forme astratte e organiche, colori vivaci, personaggi eccentrici e font sperimentali per creare immagini che sembrano uscite direttamente da film come Dune o Blade Runner.

Il rebranding di Reddit per il 2024 incarna questa tendenza con la sua mascotte 3D e il simbolo del logo.

via Reddit

L'iper-surrealismo 3D è particolarmente utile quando i grafici vogliono trasmettere contemporaneamente molteplici sfaccettature di un messaggio, consentendo un ampio coinvolgimento del pubblico.

Questo crea un senso di ultraterrenità o di "stranezza" che forse avrai notato in alcune delle ultime tendenze e campagne di moda.

Scopri le illustrazioni surreali dell'illustratrice Nico Ito per la borsa Gucci Bamboo 1947. La sua opera è un vivace collage di fantasia e realtà, che fonde una borsa di lusso fotorealistica con uno sfondo ultraterreno, incarnando perfettamente l'essenza dell'iper-surrealismo 3D.

via Harpers Bazaar

Considerando come gli strumenti di progettazione basati sull'IA, come AutoDraw e Designs.ai, abbiano aiutato i designer a superare i confini della sperimentazione visiva, l'iper-surrealismo 3D è una tendenza che continuerà a crescere in popolarità.

3. Mappatura termica

La mappatura termica utilizza sfumature di colore per rappresentare visivamente la densità o l'intensità dei dati. Viene utilizzata nella progettazione dell'esperienza utente (UX), nel web design e nella grafica informativa per evidenziare aree di interesse o attività in contesti ricchi di dati.

Ma ora, questa tecnica ha lentamente trovato impiego al di là delle sue origini convenzionali nella visualizzazione dei dati. Oggi, i designer creano immagini accattivanti che imitano l'intervallo dinamico dell'intensità termica e trasmettono un messaggio in modo sottile utilizzando sfumature di colore e texture.

Ad esempio, in un poster di promozione, potresti evidenziare le aree che dovrebbero attirare maggiore attenzione o stimolare l'azione con colori caldi come il rosso e l'arancione. Al contrario, le aree meno importanti vengono rappresentate con colori più freddi come il blu e il verde.

L'heat mapping aiuta a indirizzare l'attenzione del pubblico verso le aree focali del design senza ricorrere a chiari segnali visivi.

4. Immagini inclusive e combinazioni di colori accessibili

Sebbene la diversità e la rappresentazione dovrebbero essere uno standard del settore, e non una scelta, nel 2024 stanno facendo un passo avanti decisivo.

Il graphic design inclusivo consiste nel creare contenuti visivi accessibili e utilizzabili da tutti, indipendentemente dalle loro capacità.

Il design inclusivo garantisce che tutti possano interagire con i contenuti in modo significativo, comprese le persone con disabilità visive, uditive, cognitive e motorie. Inoltre, celebra uno spettro più ampio di razze, generi, etnie e corporature.

Un esempio classico è la libreria di emoji di Google, che ora comprende un intervallo di tonalità di pelle, acconciature ed espressioni di genere.

tramite Google Fonts

Inoltre, i designer danno priorità all'accessibilità adottando palette che soddisfano le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG). Ciò rende i progetti facilmente visibili a chi soffre di daltonismo.

Ma la tendenza all'accessibilità non si limita agli schermi dei desktop. Offre anche modalità chiara e scura e diversi livelli di Zoom per gli schermi dei dispositivi mobili. Ciò garantisce che le informazioni rimangano leggibili indipendentemente dalle preferenze degli utenti e dalle diverse piattaforme.

L'anno scorso, la campagna "Live There" di Airbnb ha utilizzato un forte contrasto tra gli elementi in primo piano e quelli sullo sfondo, rendendo i contenuti leggibili anche per le persone ipovedenti.

via Dexigner

La tendenza verso l'inclusività e l'accessibilità riconosce il potere del design di creare empatia, comprensione e un senso di appartenenza su scala globale.

5. Estetica ispirata alla natura

Con le persone che prestano più attenzione che mai ai problemi e alle cause ambientali, sta crescendo l'apprezzamento per i motivi e le trame naturali. Ma non è più sufficiente che i marchi aggiungano o integrino il colore verde nei loro progetti per dimostrare che un'azienda sta "diventando ecologica".

L'estetica ispirata alla natura è entrata nella fase di protagonista, con immagini di fiori e piante, cieli blu, texture in legno, acquerelli e motivi animali come le stampe zebrate che stanno diventando di moda in un'affascinante tendenza del graphic design.

Il packaging, ad esempio, sta evolvendo verso design più puliti e naturali, che privilegiano palette di colori eco-consapevoli e materiali riciclati.

La campagna “Botanical Beauty” di Yves Rocher mette perfettamente in risalto motivi ispirati alla natura in un design sereno e botanico. Poiché il marchio utilizza ingredienti naturali nei suoi prodotti di bellezza, ha lanciato confezioni caratterizzate da illustrazioni di piante realizzate ad acquerello.

via Ad Forum

Naturalmente, questa è una delle tendenze del graphic design che non è possibile applicare a ogni settore. Tuttavia, il packaging design in settori come quello alimentare e delle bevande, dei cosmetici e dei medicinali può sicuramente sfruttare la forza e la bellezza della natura.

6. Estetica del collage con tecniche miste

Questo approccio artistico fonde forme, immagini, colori vivaci e texture per creare composizioni stimolanti. I collage, ad esempio, consentono creazioni spontanee e imprevedibili in grado di suscitare una profonda risonanza nel pubblico.

Vediamo artisti che fondono influenze culturali per creare riferimenti vivaci e interculturali con immagini mozzafiato che evocano nostalgia nei loro collage digitali, mentre altri realizzano paesaggi surreali con elementi psichedelici.

via African Digital Art

Che si tratti di un mosaico digitale o di un'opera d'arte realizzata a mano con la tecnica del taglia e incolla, i media misti disposti in un layout a collage portano in primo piano nelle tendenze del graphic design un'estetica distintiva e accattivante.

7. Retro-futurismo

Nel graphic design, lo stile retrò è sempre stato di tendenza. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un crescente interesse per l'estetica vintage e per i tocchi retro-futuristici che richiamano gli anni '70, '80 e '90.

Questa tendenza nel graphic design fa rivivere il fascino delle finiture materiche, dei colori vivaci e della tipografia classica con font come Lobster, Metropolis e Pacifico.

Le aziende stanno sfruttando il potenziale di questa tendenza in modi innovativi per affascinare il pubblico, differenziare il proprio marchio e raccontare una storia avvincente.

Tra queste figurano pubblicità che ritraggono auto d'epoca che volano in un paesaggio urbano futuristico o modelle che indossano abiti vintage in un contesto di esplorazione spaziale, fondendo nostalgia e futurismo per un forte impatto visivo.

tramite Midjourney su Reddit

Il retrofuturismo supera le barriere generazionali e comunica in modo unico complessità, semplicità, innovazione e tradizione.

8. Pixel retrò

Ricordi la grafica dei videogiochi Nintendo, Sega Genesis e Atari 2600? Con i loro elementi in stile pixel a 8 bit, i primi giochi come Super Mario e Pac-Man erano i preferiti di tutti negli anni '80 e '90. Lo stile visivo pixelato è tornato di moda.

via Nintendo

Oggi i designer utilizzano software avanzati di game design per combinare immagini a blocchi, palette di colori limitate e caratteristici design basati su griglie, al fine di evocare nostalgia e semplicità.

Tuttavia, solo alcune aziende riescono a implementare con esito positivo questa tendenza di design. Ma alcuni marchi famosi stanno puntando sul look e sullo stile "retrò".

Lacoste, ad esempio, ha rinnovato il proprio iconico logo con il coccodrillo in stile pixelato in collaborazione con Minecraft, creando una collezione di abbigliamento e accessori ispirata all'estetica del gioco.

D'altra parte, Minecraft ha introdotto nei suoi giochi virtuali elementi speciali come abiti a marchio Lacoste e una mappa appositamente progettata chiamata "Croco Island".

L'esempio mostra come i pixel retrò abbiano valorizzato l'essenza creativa di entrambi i marchi e creato esperienze coinvolgenti che hanno colmato il divario tra il reale e il digitale.

9. Tipografia sperimentale

Questa tendenza nel graphic design abbraccia l'uso creativo di layout, caratteri tipografici e forme delle lettere e dà vita a font sperimentali davvero interessanti.

A differenza della tipografia tradizionale, che si concentra principalmente sulla coerenza e sulla leggibilità, in particolare nella stampa e nei media digitali, la tipografia sperimentale dà la priorità al trattamento delle lettere e delle parole come forme d'arte a sé stanti.

L'immagine qui sotto è un ottimo esempio di come percepiamo e interagiamo con le lettere e il testo.

via The Designest

La scultura della lettera "Y" reinterpreta un carattere tipografico come oggetto tridimensionale. Combina forme astratte con altri materiali (i gusci d'uovo) e sostanze (il liquido turchese).

Esso fonde armoniosamente elementi industriali in un approccio giocoso alla CGI, incoraggiando il pubblico a considerare la lettera sotto una nuova luce, al di là del suo posto nell'alfabeto o in un font.

Senza dubbio, la tipografia sperimentale aggiunge un tocco unico al design grafico, stimolante tanto quanto accattivante dal punto di vista visivo.

10. Anti-design

L'"anti-design" è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe di vedere in un elenco di tendenze del graphic design. Ma per molti designer è l'estetica preferita.

L'anti-design è un approccio moderno che cerca di ampliare i confini del design. Si caratterizza per l'uso di layout caotici, colori contrastanti e una tipografia non convenzionale e spesso stridente.

L'anti-design sfida le aspettative del pubblico e suscita una reazione più emotiva o contemplativa, offrendo un'alternativa agli standard di design consolidati. Spesso trae ispirazione dai movimenti artistici d'avanguardia, come il dadaismo o il brutalismo.

Sebbene sia pratico solo in alcuni casi per ogni applicazione, l'anti-design ha trovato spazio in contesti artistici, culturali e commerciali specifici in cui l'obiettivo è lanciare un messaggio audace o sfidare le norme.

Il ruolo delle tecnologie avanzate nella forma delle tendenze del graphic design

Le principali tendenze nel graphic design spesso si evolvono di pari passo con la tecnologia. Nel graphic design, la tecnologia influenza sia il processo creativo che i progetti finali. Quindi, quali tecnologie hanno il potenziale per migliorare la comunicazione visiva e il design nel 2024? Scopriamolo.

1. IA generativa

Immagina di utilizzare uno strumento che comprenda le tue intenzioni creative, suggerisca palette di colori in base al tuo pubblico di riferimento e crei moodboard ispirate ai riferimenti che hai selezionato. È esattamente ciò che fa l'IA generativa.

Sfrutta algoritmi e modelli di machine learning (ML) per generare immagini, motivi, layout ed elementi di design. Inoltre, è in grado di automatizzare il ridimensionamento delle immagini, la rimozione dello sfondo e la correzione del colore, consentendo ai team di design di concentrarsi su altre attività, come lo sviluppo di strategie.

I generatori di arte basati sull'IA, come DALL-E, Midjourney e Jasper Art, hanno stupito i designer professionisti con la loro capacità di trasformare il testo in immagini realistiche.

via Midjourney

Semplificano i flussi di lavoro e offrono ispirazione. E sì, contrariamente a quanto si crede, l'IA non è qui per rubare posti di lavoro, ma per essere l'assistente perfetto del designer.

2. Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR)

Sebbene le tecnologie AR e VR esistano già da alcuni anni, vengono pubblicizzate come la prossima grande novità nel graphic design, e a ragione. I direttori creativi utilizzano l'AR per creare campagne pubblicitarie uniche e interattive che aumentano il coinvolgimento del pubblico e sono una festa per gli occhi.

Ad esempio, i cartelloni pubblicitari o i manifesti possono trigger esperienze di marca immersive direttamente dal dispositivo mobile dell'utente, come prove virtuali o giochi interattivi. La realtà aumentata (AR) può sovrapporre informazioni digitali agli spazi fisici, aiutando a visualizzare progetti di architettura o di interior design.

L'app IKEA Place, ad esempio, consente agli utenti di inserire modelli 3D dei prodotti IKEA nel proprio ambiente con l'aiuto della fotocamera dello smartphone.

via IKEA

D'altra parte, la realtà virtuale (VR) consente ai designer di creare ambienti completamente immersivi per giochi, eventi virtuali o simulazioni. Ciò include tutto, dai tour architettonici realistici ai paesaggi fantastici per l'intrattenimento.

La realtà virtuale offre nuove opportunità nel design dell'esperienza utente, richiedendo ai designer di tenere conto della navigazione spaziale, dell'interazione 3D e delle esperienze multisensoriali nelle loro creazioni.

3. Progettazione e stampa 3D

Conosciuti collettivamente come produzione additiva, la progettazione e la stampa 3D comportano la creazione di oggetti solidi tridimensionali a partire da un file digitale.

Il processo inizia con la progettazione 3D, in cui i designer utilizzano software specializzati per modellare oggetti in tre dimensioni. Questo modello digitale funge da progetto per la stampante 3D.

Il processo di stampa prevede la sovrapposizione di materiali quali plastica, metallo o resina, dove necessario, in base al progetto digitale, per costruire l'oggetto 3D.

Il design e la stampa 3D riducono gli sprechi e consentono di realizzare forme più complesse e personalizzate che potrebbero non essere realizzabili con altre tecniche di produzione.

Negli ultimi anni, questa tendenza si è estesa a nuovi settori come la biomedicina, dove viene utilizzata per la progettazione e la stampa di protesi personalizzate e per l'ingegneria tissutale, nonché nell'edilizia, dove viene impiegata per la prototipazione e la produzione di componenti edilizi.

Come gestire il tuo team di grafici

Ci auguriamo che queste tendenze nel campo del graphic design aiutino il tuo team di designer a trovare nuova ispirazione per il proprio lavoro creativo.

Tuttavia, limitarsi a trarre ispirazione non è affatto sufficiente. Dal brainstorming di idee innovative e dall'interpretazione dei brief di progettazione alla creazione di progetti unici che risuonino con il tuo pubblico di riferimento, il tuo team di progettazione si assume molte responsabilità.

Hai bisogno degli strumenti e delle strategie giuste per migliorare la produttività dei designer e raggiungere gli obiettivi del team. Ecco cosa fare.

1. Stabilisci linee guida e obiettivi di design chiari

Scarica questo modello Organizza tutti gli elementi della tua identità di marca in un unico posto con il modello di linee guida del marchio di ClickUp

Linee guida del marchio chiaramente definite e un'identità visiva distintiva aiutano a mantenere tutti i tuoi progetti di design in sintonia con l'estetica del tuo marchio.

Queste linee guida dovrebbero includere le combinazioni di colori, i font, la tipografia e l'aspetto generale del tuo marchio, per aiutare il tuo team di design a comprendere la visione e gli obiettivi che stai cercando di raggiungere.

Ad esempio, una guida di stile completa per un nuovo progetto di branding descriverebbe in dettaglio la tavolozza dei colori, la scelta dei font, l'utilizzo del logo e gli stili delle immagini.

Questo potrebbe essere un punto di riferimento per tutti i lavori di design correlati, garantendo coerenza tra i diversi elementi di design e le diverse piattaforme.

Utilizza il modello delle linee guida del marchio ClickUp per rendere questo processo rapido e semplice.

Scarica questo modello Il modello di lavagna per il brief di progettazione viene utilizzato per condurre il briefing iniziale relativo a un progetto di design. Compila e effettua la condivisione dei dettagli del progetto di design, come le richieste del cliente, gli obiettivi e altro ancora.

Utilizza il modello di lavagna online ClickUp Design Brief per creare un elenco in un unico posto delle richieste dei clienti, degli obiettivi, del mercato di riferimento, dei punti di forza del marchio e dei riferimenti.

Per rendere accessibile a tutto il team la guida di stile aggiornata del tuo brand, salvala in un'area di lavoro collaborativa con ClickUp Docs.

2. Promuovi sessioni regolari di brainstorming

In qualsiasi campo creativo, è fondamentale avere la libertà di studiare le tendenze, scambiare idee con i colleghi e trovare soluzioni innovative alle esigenze aziendali.

Per stimolare la creatività del tuo team di design, valuta la possibilità di organizzare una "ora creativa" settimanale, durante la quale i membri possano presentare un'idea di design, discutere di nuovi strumenti di web design o di un portfolio stimolante che trovano interessante.

Le lavagne online di ClickUp sono estremamente utili per collaborare in tempo reale. Fai brainstorming, aggiungi note e immagini e raccogli le tue idee migliori su una tela creativa. Puoi aggiungere contesto al tuo lavoro collegandolo a attività, file, ClickUp Docs e altro ancora per dare il via alle operazioni.

Raccogli tutte le tue idee in un unico posto e lavoraci insieme al tuo team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Un'atmosfera che incoraggia la generazione di idee di design diverse rafforza lo spirito di squadra e facilita la collaborazione.

Utilizza i modelli di grafica per indirizzare il tuo team nella giusta direzione creativa.

3. Implementa tecniche efficienti di project management

Quando gestisci progetti di design, indipendentemente dalle loro dimensioni, un solido sistema di processi può guidare il tuo team dall'ideazione all'esecuzione e garantire che nessun dettaglio venga trascurato.

I team di progettazione efficienti utilizzano software di collaborazione per la progettazione per effettuare il monitoraggio delle scadenze, definire le responsabilità e garantire un regolare stato dei progetti.

Condividi i documenti con i membri del team nell'attività di ClickUp e raccogli feedback sulle risorse di design senza mai uscire da ClickUp

Il software di project management per i progetti di design ClickUp offre una piattaforma centralizzata per raccogliere e organizzare le richieste e le priorità di progettazione, fornire e ricevere feedback sul design e ottimizzare i flussi di lavoro di progettazione. Inoltre, offre ai manager una visione completa delle scadenze e degli incarichi assegnati al team.

Ottieni una panoramica della disponibilità di tutti, scopri a cosa sta lavorando ogni singolo membro e definisci le priorità a livello individuale e di team nel tuo team di progettazione.

Questo, insieme al monitoraggio del tempo, alla reportistica sugli sprint e alle viste Carico di lavoro, ti consente di portare a termine qualsiasi progetto di design in modo efficiente e semplifica notevolmente le approvazioni e il feedback.

4. Offri opportunità di formazione e sviluppo continuo

Il graphic design è un campo in continua evoluzione. Incoraggia il tuo team a tenersi aggiornato sulle ultime tendenze di design e sui software più recenti, fornendo accesso a corsi online, workshop e webinar, e incoraggiali a conseguire certificazioni di design.

Potresti stanziare un budget per la formazione e lo sviluppo dei membri del team, consentendo loro di iscriversi a corsi online su piattaforme come Udemy o Skillshare, e motivare i grafici senior a partecipare a seminari sulla leadership. In alternativa, organizza un workshop trimestrale in cui un esperto esterno insegni al team nuove tecniche di progettazione o l'uso di software, come gli strumenti di design thinking.

Scarica questo modello Il modello di portfolio di design di ClickUp rende più facile che mai creare un portfolio professionale che si distingua dalla massa.

Inoltre, incoraggia i tuoi designer a mettere in mostra le loro competenze e i loro risultati attraverso portfolio aggiornati. Il modello di portfolio di design di ClickUp è perfetto per questo. Aiuta i designer a organizzare i loro progetti in modo visivamente accattivante.

5. Organizza sessioni regolari di feedback e revisione

Scarica questo modello Il modello di revisione del design di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a semplificare i propri processi di revisione

Organizza sessioni di revisione individuali e di gruppo ogni due settimane per fornire feedback sui progetti in corso. Questo processo di comunicazione bidirezionale consente ai membri del team di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni, aiuta a mantenere la qualità del lavoro e risolve tempestivamente eventuali colli di bottiglia.

Il modello di revisione del design di ClickUp può aiutarti a farlo in modo efficiente. Aiuta a mantenere tutti gli stakeholder allineati sulle decisioni di design e fornisce ai team un processo coerente per la valutazione e l'approvazione dei progetti.

Inoltre, organizza riunioni individuali mensili in cui discutere dello stato personale, degli obiettivi di carriera e di qualsiasi tipo di assistenza personale di cui potrebbero aver bisogno.

Grafici, pronti a conquistare il pubblico nel 2024?

Questo è davvero un anno entusiasmante per il design, poiché l'attenzione si sposta sull'originalità e sull'individualità del marchio.

I designer e i marchi sono pronti a coinvolgere e comunicare in modo innovativo con il pubblico.

Le tecnologie emergenti come l'IA e l'AR/VR continueranno a dare il loro contributo nell'accelerare l'innovazione nel design e la comunicazione visiva complessa.

Pianifica, realizza e raggiungi i tuoi obiettivi di design nel modo più efficiente possibile con gli strumenti e le tecniche di progettazione più recenti.

Iscriviti gratis a ClickUp e porta a un esito positivo ogni tuo progetto di design!

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le principali tendenze del graphic design per il 2024?

Le principali tendenze del graphic design nel 2024 includono la fusione futuristica, l'iper-surrealismo 3D, la mappatura termica, l'inclusività e l'accessibilità, l'estetica ispirata alla natura, l'estetica del collage multimediale, il retro-futurismo, i pixel retrò, la tipografia sperimentale e l'anti-design.

2. Quali sono le forme di tendenza nel 2024?

Nel 2024, il graphic design e i designer si stanno allontanando dalle rigide forme geometriche per abbracciare forme più fluide e astratte. Le curve e le forme organiche stanno sostituendo le linee rette. Si nota inoltre una tendenza verso immagini vettoriali dai toni terrosi e il 3D gonfiabile, che imita l'aspetto di oggetti gonfiati con superfici morbide e soffici, un cenno alle tendenze del design incentrate sulla tecnologia.