Sfruttare i 10 migliori software di game design nel 2024

Vi è mai capitato di avere un'idea di gioco che bolle in pentola da secoli? Immaginate di dare vita a quell'idea! Oggi il potere di creare il vostro videogioco è a portata di mano, anche se non siete dei maghi del codice. 🧙

Tuttavia, lo sviluppo di un prodotto digitale di successo non è una passeggiata. Richiede una pianificazione accurata, la collaborazione di un team e una profonda conoscenza della vostra base di giocatori e delle prospettive di coinvolgimento. Ma i creatori di giochi non si tirano mai indietro di fronte alle sfide, vero?

Per fortuna, ci sono molti strumenti software per la progettazione di giochi che permettono di pianificare, costruire, testare e distribuire in modo efficiente tutti i tipi di videogiochi di tutti i generi.

Abbiamo raccolto le migliori 10 soluzioni software per la progettazione di giochi per potenziare il vostro brainstorming creativo, creare progetti straordinari e trasformare i vostri sogni di gioco in realtà pixelate.

Cosa cercare negli strumenti software per la progettazione di videogiochi?

Il software per la progettazione di giochi comprende strumenti essenziali per pianificare e modellare il concetto, la struttura, le meccaniche, l'implementazione e la gestione di un videogioco. Facilita il brainstorming, la documentazione e la creazione di prototipi per i progettisti di giochi.

Il software di sviluppo giochi, invece, si occupa di trasformare i progetti e i concetti in giochi completamente giocabili.

La maggior parte delle soluzioni per la creazione di giochi supporta sia la progettazione che lo sviluppo. Ecco alcune caratteristiche importanti da ricercare in un'applicazione desiderabile:

Facilità d'uso : Il prodotto deve avere un'interfaccia facile da usare sia per i principianti che per gli sviluppatori esperti

: Il prodotto deve avere un'interfaccia facile da usare sia per i principianti che per gli sviluppatori esperti Scalabilità multipiattaforma : Deve supportare il test e la spedizione dei giochi su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi mobili, le console, i PC e la VR/AR

: Deve supportare il test e la spedizione dei giochi su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi mobili, le console, i PC e la VR/AR Capacità grafiche: Dovrebbe essere dotato di lavagna digitale, diagrammi di flusso estrumenti di proofing per creare effetti grafici di alta qualità con rendering 2D/3D

Dovrebbe essere dotato di lavagna digitale, diagrammi di flusso estrumenti di proofing per creare effetti grafici di alta qualità con rendering 2D/3D Preferenze di programmazione: Il software dovrebbe essere in linea con le vostre capacità di codifica e supportare linguaggi di programmazione pertinenti o consentire opzioni di non codifica

Il software dovrebbe essere in linea con le vostre capacità di codifica e supportare linguaggi di programmazione pertinenti o consentire opzioni di non codifica Gestione degli asset e dei progetti: Dovrebbe disporre di una suite di funzionalità per la gestione efficiente degli asset di gioco, come file audio, modelli, storyboard e texture, e per la gestione delle attività di progetto

Sincronizzazione del team: Il software ideale dovrebbe offrire funzioni di collaborazione come il controllo delle versioni e la condivisione delle risorse, gli strumenti di automazione e la distribuzione dei contenuti in cloud per ottimizzare i flussi di lavoro del team

I 10 migliori software per la progettazione e lo sviluppo di videogiochi da utilizzare nel 2024

Siamo qui con una selezione dei migliori software di game design per rendere il vostro viaggio creativo più fluido di un joystick. 🕹️

Scopriamo le loro migliori caratteristiche, le limitazioni e le opzioni di prezzo.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

ClickUp è l'ultimo strumento completo per rafforzare la progettazione e lo sviluppo di videogiochi. Questo software di facile utilizzo vi aiuta a pianificare, tracciare e eseguire ogni fase del progetto alla perfezione. ✨

La piattaforma vanta un'ampia di funzionalità per supervisionare l'intero ciclo di vita del progetto. Fate in modo che il vostro team di progettazione Lavagne ClickUp e semplificano il brainstorming collaborativo grazie a tele personalizzabili, Mappe mentali , Diagrammi UML , note adesive, elementi multimediali e roadmap di progetto .

Trasformare gli oggetti di Whiteboard in Attività ClickUp con un solo clic, oppure salvarli nella propria knowledge base come Documenti ClickUp . La piattaforma Vista della chat è eccellente per le conversazioni di gruppo attraverso discussioni in thread, emoji, commenti e menzioni.

Un altro strumento creativo che vi piacerà è la vista ClickUp AI , un programma multiuso assistente alla scrittura che genera idee per i contenuti dei videogiochi, linee temporali di distribuzione, interazioni scriptate o dialoghi dei PNG e altro ancora!

Con Modelli ClickUp è possibile ottenere tutti i tipi di modelli per la progettazione, la mappatura concettuale, lo sviluppo e la distribuzione dei giochi. Per esempio, provate il modello Modello di documento per la progettazione di giochi ClickUp a:

Scrivere un concetto di gioco Identificare gli stili visivi e tematici previsti Delineare i sistemi da utilizzare per lo sviluppo, la progettazione e la consegna finale del gioco

Ideate le meccaniche, la trama e altri dettagli del vostro gioco e individuate i potenziali difetti di progettazione con ClickUp Game Modello di documento di progettazione ClickUp funge da efficiente strumento di gestione del prodotto . Incoraggiare la trasparenza del team organizzando feedback in tempo reale e prova del flusso di lavoro e mantenere i collaboratori allineati su obiettivi del progetto . Grazie a Sprint ClickUp è possibile snellire i propri backlog e ottimizzare il processo di processo decisionale prima del lancio del gioco.

Ottenete una visione olistica dei flussi di lavoro di sviluppo del gioco su Cruscotti ClickUp uno spazio personalizzabile con oltre 15 visualizzazioni e strumenti di reporting.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Le funzionalità AI sono limitate ai piani a pagamento

L'applicazione mobile non condivide tutte le funzionalità delle applicazioni web e desktop

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Costruire 3

Via: Costruire 3 Construct 3 è un gioco strumento di sviluppo adatto a chi non ha esperienza di codifica. Offre un'interfaccia completamente guidata dall'interfaccia grafica per la creazione di giochi drag-and-drop.

Sebbene lo strumento non richieda la programmazione, consente di esplorare JavaScript per lo sviluppo di giochi più avanzati. Create una versione giocabile della vostra idea in pochissimo tempo con la prototipazione rapida.

Construct 3 è fatto su misura per creare giochi 2D semplici. I progettisti di giochi usano questo strumento per incorporare elementi 3D nei giochi, utilizzando l'elevazione Z per manipolare la posizione verticale degli oggetti o dei livelli 2D sull'asse Z. Per elevare il vostro lavoro, utilizzate la distorsione delle mesh 3D e regolate il punto di fuga in base alla vostra visione artistica. 🖼️

Passate senza problemi dalla progettazione del gioco all'animazione utilizzando la barra temporale e usate lo grafo scena per stabilire gerarchie di oggetti che consentono movimenti, scalature e rotazioni sincronizzate.

Le migliori caratteristiche di Construct 3

Strumento basato sul Web con modalità offline

Interfaccia facile da usare per il software di progettazione di giochi

Consente la prototipazione rapida

supporto per la progettazione in 2D e 3D

Supporta l'esportazione in HTML5, Android, iOS, Windows e Mac

Limitazioni di Construct 3

L'attuale interfaccia utente può rendere difficile lo sviluppo di giochi senza codifica

Potrebbe essere utile un maggior numero di tutorial

Prezzi di Construct 3

Personale: $59,99/mese per utente

$59,99/mese per utente Azienda: $199/mese per utente

$199/mese per utente Istruzione: $14,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Construct 3 valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (20+ recensioni)

4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

3. GiocoSalad

Via: GiocoSalade Passate dalla modalità giocatore a quella creatore senza sforzo con GameSalad, un software di game design facile da usare per lo sviluppo di videogiochi 2D. 🎮

GameSalad permette a chiunque, indipendentemente dall'esperienza di codifica, di dare vita alle proprie idee di gioco. Crea il tuo primo gioco in poche ore grazie alle funzioni semplificate di drag-and-drop e one-click che velocizzano lo sviluppo del gioco. Questa accessibilità rende GameSalad un eccellente strumento educativo per insegnare le basi del game design.

GameSalad vanta caratteristiche fondamentali come il In-App Previewer per testare la logica e i comportamenti del gioco. Supporta la pubblicazione multipiattaforma su vari dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 e Mac. Inoltre, gli sviluppatori possono pubblicare istantaneamente i giochi su GameSalad Arcade, basato su HTML5.

Le migliori caratteristiche di GameSalad

Piattaforma senza codice

Adatto all'insegnamento del pensiero computazionale in classe

Funzioni di creazione di giochi di facile comprensione per gli sviluppatori

Ottimo supporto tecnico

Interfaccia drag-and-drop

Limitazioni di GameSalad

Si blocca occasionalmente su progetti di grandi dimensioni

Funzionalità limitate rispetto a strumenti simili

Prezzi di GameSalad

GameSalad Basic: fino a $17/mese

fino a $17/mese GameSalad Learn@Home: 8$/mese

8$/mese GameSalad Pro: fino a $25/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di GameSalad

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20+ recensioni)

4. Frullatore

Via: Frullatore Se siete a caccia di un software di modellazione 3D gratuito, Blender è il vostro cavaliere dall'armatura splendente! 🛡️

È uno dei migliori strumenti di modellazione 3D open-source e offre una suite completa di funzionalità per la modellazione, l'animazione, il rendering, il compositing e il motion tracking a costo zero.

Blender va oltre la modellazione e l'animazione con la sua funzione di simulazione, che consente agli utenti di creare vari effetti come fumo, fuoco e fluidi. Altri strumenti unici sono Grease Pencil per l'animazione 2D e un motore di rendering per immagini ultra-realistiche.

È inoltre possibile accedere a funzioni di editing video e VFX, come un compositore integrato e il tracciamento della telecamera, che lo rendono una soluzione all-in-one per la creazione e la post-produzione di contenuti 3D.

Inoltre, Blender ha un'interfaccia personalizzabile con layout, colori, dimensioni e caratteri regolabili. Sfruttate la potenza di centinaia di componenti aggiuntivi creati dalla comunità o createne di vostri usando l'API Python di facile utilizzo di Blender.

Le migliori caratteristiche di Blender

Software di modellazione 3D gratuito

Scultura digitale

Strumenti di rigging e animazione di alta qualità

Compatibile con Windows, macOS e Linux

Limitazioni di Blender

Capacità di editing video limitate

La piattaforma può sembrare troppo complessa per i nuovi utenti

Prezzi di Blender

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Blender

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

5. Godot

Via: Godot Godot è il motore di gioco che stavate aspettando, sia che siate principianti o programmatori esperti. È completamente gratuito e open source sotto la licenza MIT. 😁

Il motore Godot è versatile e supporta la creazione di giochi sia in 2D che in 3D. Ciò che lo distingue è la sua attenzione meticolosa per la progettazione 2D fin dall'inizio, che porta a prestazioni migliori, meno problemi e un flusso di lavoro più snello.

Il software utilizza un approccio distintivo alla progettazione basato su scene, in cui ogni "scena" combina elementi di gioco come sprite, suoni e script. È possibile raggruppare le scene o creare una gerarchia per facilitare l'organizzazione e la modifica.

Il sistema drag-and-drop di Godot, facile da usare, e lo strumento di scripting integrato GDScript (simile a Python) rendono la piattaforma facile da seguire per i principianti.

Inoltre, Godot consente la personalizzazione e l'ottimizzazione per progetti specifici, a condizione che si abbia una solida conoscenza del C++.

Le migliori caratteristiche di Godot

Compatibile con Windows, Mac, Linux, Android, iOS e HTML5

Linguaggio di scripting incorporato

Facile da imparare

Supporta la piattaforma .NET

Numerosi binding di linguaggio (per Rust, Nim, Python, JavaScript, ecc.)

Limitazioni di Godot

Documentazione ufficiale limitata

La logistica del supporto potrebbe essere migliorata

Prezzi di Godot

Gratuito

Godot valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

6. Motore irreale

Via: Motore Unreal Unreal Engine, sviluppato da Epic Games, è un software di progettazione di giochi che regna sovrano nel mondo degli studi di giochi AAA. Ha alimentato titoli di successo come Fortnite, BioShock, Borderlands e Dishonored. 👾

La soluzione offre funzionalità come il caricamento a caldo, le anteprime di gioco istantanee, gli strumenti cinematografici, gli effetti di post-elaborazione, il supporto dell'intelligenza artificiale e un'ampia libreria di risorse. Con il plugin MetaHuman è possibile creare esseri umani digitali di alta qualità con capelli e vestiti, compresi otto livelli di dettaglio per un realismo dei personaggi di gioco di nuova generazione.

Offre contenuti visivi straordinari con rendering su base fisica, ombre dinamiche, riflessi realistici, potenti strumenti di illuminazione e un editor di materiali flessibile.

Unreal Engine offre accesso gratuito al suo codice sorgente C++ completo, consentendo agli utenti di studiare, personalizzare, espandere ed eseguire il debug del motore. La sua architettura client/server, scalabile e collaudata, facilita la realizzazione di progetti multiplayer.

Le migliori caratteristiche di Unreal Engine

Supporta l'esportazione su computer, dispositivi mobili, console di gioco e VR

Accesso completo al codice sorgente

Tutorial per un facile apprendimento

Una robusta API C++

Blueprints personalizzati per creare la logica di gioco senza bisogno di codificare

Limitazioni di Unreal Engine

Comunità e supporto del motore limitati

Richiede un computer robusto per funzionare correttamente

Prezzi di Unreal Engine

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Unreal Engine

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

7. GameMaker

Via: GameMaker GameMaker è uno strumento versatile che accoglie tutti nel suo parco giochi creativo, dai principianti e creatori indie ai professionisti esperti. 🎨

È dotato di un intuitivo sistema di scripting visivo per coloro che preferiscono non utilizzare il codice, ma offre anche opzioni di programmazione per ulteriori personalizzazioni. Scegliete tra le opzioni GML Code o Visual per creare giochi 2D. Sono inoltre disponibili strumenti per la programmazione, la progettazione dei livelli, il suono e la compilazione.

La funzione Room Editor è dotata di opzioni per attivare la simulazione della fisica, la gestione di strumenti di progettazione e l'impostazione dei controlli della telecamera. Create oggetti personalizzati tramite Object Editor e riorganizzate l'area di lavoro per adattarla al vostro progetto.

Liberate la vostra creatività creando o importando sfondi, animazioni dei personaggi e sprite personalizzati, oppure utilizzate la funzione Image Editor per modificare e gestire le risorse di gioco 2D personali.

GameMaker dispone di numerose funzionalità avanzate, come gli acquisti in-app per il controllo della fonte, la rete multigiocatore e le estensioni di terze parti.

Le migliori caratteristiche di GameMaker

Possibilità di esportazione in Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, ecc.

Facile da usare per i principianti

Analisi in tempo reale

Ricche funzioni di editing

Funzione di debugger per identificare gli errori

Limitazioni di GameMaker

Richiede tipicamente la padronanza del suo linguaggio di scripting

Funzionalità limitate per i progetti 3D

Prezzi di GameMaker

**Gratuito

Creator: $4.99/mese

$4.99/mese Indie: $9,99/mese

$9,99/mese Enterprise: $79,99/mese

GameMaker valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

8. Unità

Via: Unità Unity è una delle soluzioni di game design più utilizzate, implementata nella creazione di titoli popolari come Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity e Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

Unity mette a disposizione risorse preziose per il gioco Processo di progettazione UX e consente di creare giochi 2D e 3D compatibili con un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 e Switch.

I team creativi possono collaborare senza problemi all'interno dello stesso ambiente, facilitando una rapida iterazione. Che si tratti di worldbuilding, animazione, cinematica o rendering, Unity Editor si armonizza senza problemi con strumenti come Maya o Blender.

A differenza di alcune alternative presenti in questo elenco, Unity richiede competenze di codifica, quindi la conoscenza di C# è essenziale per sfruttare appieno le sue capacità. Per coloro che hanno un'esperienza di programmazione limitata, la piattaforma offre tutorial e risorse didattiche molto semplici per i principianti.

Le migliori caratteristiche di Unity

Numerose risorse di risorse

Supporta lo sviluppo multipiattaforma

Facile da usare

Molto materiale didattico

Adatto per giochi 2D e 3D

Limitazioni di Unity

I complessi requisiti di codifica possono intimorire i non addetti ai lavori

Si blocca occasionalmente

Prezzi di Unity (per singoli e team)

Unity Pro: $2.040/anno per sede

$2.040/anno per sede Unity Industry: $4.950/anno per sede

$4.950/anno per sede Unity Enterprise: Contattare per i prezzi

*I piani annuali devono essere prepagati

Valutazioni e recensioni di Unity

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

9. Allegro

Via: Allegro Allegro è una libreria multipiattaforma progettata per la programmazione di videogiochi e applicazioni multimediali. Pur non essendo un vero e proprio motore di gioco, offre agli sviluppatori una base flessibile per la personalizzazione dei programmi. Gestisce principalmente compiti comuni di basso livello, come la creazione di finestre, l'elaborazione degli input dell'utente, il caricamento dei dati, il rendering delle immagini e la riproduzione dei suoni.

Gli sviluppatori di giochi indipendenti con risorse limitate utilizzano Allegro per concentrarsi sulla progettazione creativa dei giochi senza dover effettuare ricerche e sviluppi approfonditi. I team più grandi possono utilizzarlo come base stabile per ottimizzare lo sviluppo del motore di gioco e stabilizzare un progetto.

Sebbene Allegro sia destinato a C e C++, può essere utilizzato anche con altri linguaggi di programmazione.

Le migliori caratteristiche di Allegro

Funziona con Windows, Mac OS X, Linux, Android e iPhone

Capacità di registrazione audio

API intuitiva e facile da usare

Caricamento e rendering dei font

Supporta la riproduzione video

Limitazioni di Allegro

Necessita di più tutorial e documentazione

Difficile da implementare in linguaggi diversi da C e C++

Prezzi di Allegro

Contattare per i prezzi

Allegro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (5+ recensioni)

4.8/5 (5+ recensioni) SourceForge: 5/5 (20+ recensioni)

10. Wwise

Via: Wwise di Audiokinetic Wwise è l'assistente audio scalabile nello spazio di sviluppo dei giochi, che offre diverse possibilità di progettazione e di strumenti di sviluppo per dare vita alla vostra visione audio. 🔊

Questo software offre libertà creativa attraverso opzioni di mixaggio dinamico che gestiscono in modo efficiente la priorità e l'elaborazione del suono. Wwise Spatial Audio eccelle nella creazione di ambienti immersivi poiché è specializzato in acustica virtuale, propagazione del suono e rendering audio con informazioni spaziali.

Wwise consente agli spunti musicali di adattarsi in base a regole per la migliore riproduzione del segmento. Inoltre, i sound designer possono contare su una serie di sintetizzatori integrati che consentono di generare suoni nitidi e diversificati.

Le migliori caratteristiche di Wwise

Materiale didattico online e progetti di esempio gratuiti

API aperta

Si integra con Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker e molto altro ancora

Compatibile con iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, ecc.

Limitazioni di Wwise

L'interfaccia grafica potrebbe essere migliorata dal punto di vista visivo

La dissolvenza del suono può essere migliorata

Prezzi di Wwise

Indie: Gratuito

Gratuito Pro: $7.000/per progetto e piattaforma

$7.000/per progetto e piattaforma Premium: $22.000/per progetto e piattaforma

$22.000/per progetto e piattaforma Platinum: $40.000/per progetto e piattaforma

*I piani a pagamento sono opzioni di acquisto una tantum

Valutazioni e recensioni di Wwise

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (meno di 5 recensioni)

Migliora il tuo gioco con il miglior software di game design

La progettazione di giochi può essere eccitante e intimidatoria allo stesso tempo! Date vita a concetti ambiziosi con l'aiuto delle nostre soluzioni software di sviluppo giochi.

Se il vostro progetto richiede un pesante brainstorming e concettualizzazione lavoro, dare una possibilità a ClickUp ! Sfruttate le sue funzioni di visualizzazione e collaborazione per dare vita alla vostra prossima visione creativa. ⭐