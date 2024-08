FigJam vs. Mural: Quale lavagna collaborativa è la migliore?

State lottando con gli incubi delle scadenze mancate o state cercando di raggiungere il picco di creatività nelle sessioni del vostro team? A un buon strumento di lavagna online e di diagramma di flusso è quello che vi serve.

Sia che dobbiate creare intricati progetti di organizzazione digitale dei gemelli, sia che dobbiate padroneggiare l'automazione dei processi a livello aziendale, sia che dobbiate semplicemente trovare uno spazio per il brainstorming, la scelta di una lavagna online ideale può semplificarvi la vita.

FigJam e Mural sono strumenti aziendali popolari a cui ci si affida per questi casi d'uso. E noi possiamo aiutarvi a scegliere quello più adatto.

Ma in questo post non si tratta solo di scegliere lo strumento giusto per la lavagna online, bensì di esplorare le possibilità che incoraggiano i flussi di lavoro collaborativi e fanno emergere l'innovazione del team.

Immergetevi con noi nell'analisi delle funzionalità/funzioni uniche di questi strumenti, dei modelli di prezzo e dei feedback degli utenti nel mondo reale. Scopriamo quale piattaforma - FigJam o Mural - sarà la migliore per voi e per il vostro team.

Cos'è FigJam?

via Figjam FigJam è la soluzione di Figma per l'ideazione e la collaborazione semplice ed efficace del team.

Posizionata come lavagna online all'avanguardia, la semplicità e la facilità d'uso di FigJam la rendono uno strumento popolare per la collaborazione visiva in tempo reale, soprattutto per i team remoti. È possibile utilizzarla per sviluppare idee grezze, chiarire ed eseguire flussi di lavoro complessi, facilitare le conversazioni del team e allineare il piano del progetto alle aspettative.

L'interfaccia intuitiva di FigJam invita ogni membro del team, tecnico e non, a contribuire e condividere le proprie idee. Non dimenticate che potete scegliere tra oltre 300 modelli esistenti per iniziare a progettare la lavagna online.

Funzionalità/funzione di FigJam

FigJam offre più di uno spazio vuoto ed esteso per la vostra immaginazione. Ecco le principali funzionalità/funzione dello strumento:

1. Note adesive interattive

via FigJam Le note adesive virtuali di FigJam rendono le riunioni online più creative. Aiutano anche i team che svolgono funzioni trasversali semplificano il lavoro di collaborazione.

Con FigJam, voi e il vostro team potete pubblicare idee, organizzarle e decidere cosa è più importante.

Quando pianificate i progetti, usate le note per mappare ciò che dovete fare, filtrate le idee e le attività in base all'urgenza o all'importanza e iniziate a implementarle. Questi passaggi rendono trasparenti i processi di lavoro essenziali e fanno sentire tutti coinvolti.

2. Modelli predefiniti

via FigJam I modelli già pronti di FigJam aiutano i team a lavorare meglio e più velocemente.

Invece di partire da zero, è possibile utilizzare layout già pronti per cose quali:

Dare il via a un progetto

Mappare i flussi di lavoro

Eseguire riunioni

Pianificare le sequenze temporali

Ad esempio, i modelli consentono di impostare facilmente una struttura basata sulla metodologia di sviluppo a basso codice per il lancio di una nuova funzionalità/funzione del prodotto.

Offrono un modo rapido per organizzare progetti e processi senza doverli costruire da zero. I modelli aiutano i team a snellire i loro sistemi e a migliorare il loro lavoro. Sono una grande funzionalità di FigJam che fa risparmiare tempo e lavoro richiesto.

3. Collaborazione in tempo reale

via FigJam La funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale consente ai team dispersi di lavorare insieme senza ritardi.

La funzionalità/funzione sottolinea l'importanza dei team ibridi e supporta l'agilità dei processi aziendali, consentendo ai membri del team di condividere istantaneamente approfondimenti e aggiornamenti. Grazie all'audio integrato, alla chattare dal vivo e ai commenti, la funzionalità/funzione crea uno spazio interattivo per la partecipazione attiva. Emoticon e timbri aggiungono un tocco umano.

Ad esempio, quando si gestiscono progetti di conformità normativa o si conducono webinar sulla documentazione di formazione utilizzando FigJam, ogni partecipante può contribuire attivamente e accedere istantaneamente alle informazioni più aggiornate.

4. Strumenti per lavagne online personalizzabili

via FigJam FigJam consente a ogni team di adattare la lavagna online alle proprie esigenze specifiche. In questo modo si crea lo spazio perfetto per riflettere su piani e idee.

È possibile progettare un'area di lavoro unica, adatta al progetto. Per progetti complessi, è possibile utilizzare FigJam come gemello digitale software di organizzazione per visualizzare i flussi di lavoro, vedere i rischi e monitorare lo stato delle iniziative strategiche.

Prezzi di FigJam

Starter: Free

Free Professionale: $3/mese per postazione (fatturati annualmente)

$3/mese per postazione (fatturati annualmente) Organizzazione: $5/mese per postazione (fatturati annualmente)

$5/mese per postazione (fatturati annualmente) Azienda: $5/mese per postazione (fatturati annualmente)

FigJam, famoso per la sua facilità d'uso e l'integrazione con Figma, si inserisce facilmente in molti flussi di lavoro di progettazione. Tuttavia, i team che desiderano funzioni aggiuntive o dinamiche di collaborazione diverse hanno a disposizione un mondo di Alternative a FigJam a portata di mano.

Una di queste è Mural.

Che cos'è Mural?

via Murale Il murales è un'opera digitale completa di area di lavoro per la collaborazione visiva che trasforma le sessioni di brainstorming in risultati concreti.

Conosciuto per l'automazione dei processi di classe enterprise, Mural è ideale per ottimizzare progetti e iniziative strategiche su larga scala e team ibridi e remoti.

Consente agli utenti di condividere i piani su un canvas interattivo drag-and-drop, di aggiungere commenti e annotazioni e di accedere a centinaia di icone e gif per coinvolgenti attività di team-building.

È versatile e supporta tutto, dalla conformità normativa agli eventi virtuali in un ambiente cloud.

Funzionalità/funzione di Mural

Ecco le principali funzionalità/funzione di Mural da considerare per le vostre esigenze di piano:

1. Strumenti di collaborazione visiva

via Murale Il murale è progettato per garantire chiarezza ed efficienza. I Teams possono creare e condividere facilmente contenuti visivi, come diagrammi di flusso e team note di riunione a veri e propri flussi di lavoro e interattivi mappe mentali interattive .

Questa funzionalità/funzione è essenziale per la pianificazione dei processi aziendali e per la pianificazione delle capacità, quando persone di diversa qualifica si riuniscono per condividere le idee.

Ad esempio, in una sessione di pianificazione strategica, i Teams possono mappare visivamente i loro processi aziendali per una chiara comprensione e allineamento e condividerli con altri team o persone. Da fare senza compromettere la sicurezza dei file.

2. Integrazioni avanzate

via Murale Nessuna azienda lavora con un solo strumento e Mural lo sa bene! Ecco perché si integra con strumenti come Microsoft Teams, Google Area di lavoro, Webex e Zoom, rafforzando ulteriormente le sue capacità di collaborazione.

Queste integrazioni migliorano la gestione del flusso di lavoro e sono fondamentali per l'automazione dei processi di livello aziendale, garantendo l'interconnessione di tutti gli strumenti e i dati.

È particolarmente utile per i team che fanno affidamento sulle risorse tecniche e sul miglioramento continuo delle loro operazioni.

3. Funzionalità di facilitazione dinamica

via Murale Grazie a funzionalità/funzione come la votazione, il timer e la modalità di presentazione, Mural migliora le riunioni del team e il processo decisionale. Questo approccio incoraggia la comunicazione aperta e la creatività all'interno del gruppo.

È possibile rimanere concentrati e in linea con i tempi delle attività del team, garantendo la coerenza per tutti i partecipanti, mettendo in sicurezza le informazioni riservate e bloccando la lavagna per evitare il ripensamento del gruppo.

La funzionalità/funzione di facilitazione dinamica è perfetta per gestire riunioni online, facilitare sessioni di lavoro a distanza e garantire l'efficacia del project management.

4. Sondaggi e votazioni interattive

via Murale Mural eleva il coinvolgimento del team con funzionalità interattive di sondaggio e votazione. È particolarmente utile in dare priorità alle attività o prendere decisioni chiave durante le iniziative strategiche.

Immaginate un team che discute di varie funzionalità/funzione per un nuovo software di gestione associativa. Il sondaggio di Mural permette di votare rapidamente e di vedere i risultati in tempo reale, facilitando un processo decisionale democratico ed efficiente.

Questo approccio promuove tempi rapidi e pari opportunità per tutti i soggetti coinvolti.

Prezzi di Mural

Gratuito: Free

Free Team+: $12/mese per membro

$12/mese per membro Business: $17,99/mese per membro (fatturati annualmente)

$17,99/mese per membro (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Sebbene le capacità di Mural lo rendano un candidato forte per la gestione di progetti intricati, i team che stanno esplorando vari strumenti potrebbero comunque cercare Alternative a Mural che si adattano alle loro esigenze specifiche.

Un'alternativa è ClickUp è una piattaforma completa di project management e collaborazione visiva. Prima di parlare di ClickUp, prendiamoci qualche minuto per confrontare Mural con FigJam, testa a testa.

FigJam vs. Mural: Funzionalità/funzione a confronto

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità di FigJam e quelle di Mural:

Capacità di integrazione

L'integrazione con altri strumenti è un superpotere per qualsiasi software, e sia Mural che FigJam lo esercitano in modo diverso.

FigJam

FigJam trae vantaggio dalla sua integrazione nell'ambiente Figma, offrendo un'esperienza coesa ai team di progettazione e prototipazione che già utilizzano l'ecosistema Figma.

Murale

Mural vanta un intervallo più ampio di integrazioni con strumenti di terze parti come Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, GitHub e Figma. Questo lo rende una scelta versatile per i team che hanno bisogno di uno strumento che si adatti al loro diverso stack tecnologico.

Collaborazione

Quando i progetti sono agili, la collaborazione non è solo una funzionalità/funzione, ma una necessità.

Mural e FigJam fanno del loro meglio per garantire che i team possano lavorare insieme senza problemi, ma vediamo come approcciano la collaborazione.

FigJam

FigJam offre un'esperienza di collaborazione incentrata sull'utente e incentrata sulla semplicità e sull'immediatezza. I suoi strumenti di collaborazione in tempo reale sono intuitivi e consentono ai membri del team di iniziare a lavorare insieme con una configurazione minima.

Questa immediatezza è perfetta per i team che valorizzano le interazioni rapide e le sessioni di brainstorming spontanee.

Murale

Mural offre un approccio più strutturato alla collaborazione. Include funzioni di modifica in tempo reale e di facilitazione, come funzionalità di votazione e timer, che possono guidare sessioni di comunicazione più organizzate e mirate.

Per i team che devono gestire flussi di lavoro complessi e sessioni di collaborazione dettagliate, le funzionalità di Mural sono una vera e propria potenza.

Sebbene entrambi gli strumenti eccellano nei loro diritti, Mural sarebbe ideale per i team che richiedono lavori collaborativi dettagliati e guidati, mentre FigJam potrebbe essere il vincitore per coloro che cercano un lavoro di squadra semplice e agile.

Modelli

I modelli sono l'impalcatura per l'efficienza e la coerenza delle aree di lavoro digitali e sia FigJam che Mural li offrono con i loro stili distinti.

FigJam

I modelli di FigJam sono divertenti e funzionali, pensati per dare il via ai progetti con velocità e un tocco di creatività.

Comprende oltre 300 layout predefiniti, tra cui kit di wireframe, roadmap di sviluppo prodotto, modelli di piano trimestrale e design di icone.

Sono facili da usare e non richiedono una curva di apprendimento.

Murale

La libreria di modelli di Mural è robusta e diversificata, realizzata per soddisfare vari scenari complessi. È possibile scegliere tra modelli agili, di brainstorming, di formazione e di design.

Sono particolarmente utili per le sessioni strutturate che richiedono un livello di dettaglio e di personalizzazione più elevato.

Per quanto riguarda i modelli, Mural potrebbe essere il leader per le sessioni di team complete e orientate al dettaglio, mentre FigJam brilla per chi cerca una configurazione rapida e accessibile.

FigJam vs. Mural: Chi è il campione?

Il verdetto finale? Il team deve decidere chi vince tra Mural e FigJam. FigJam vince per la facilità d'uso e la sinergia del design. Si adatta a un lavoro rapido e creativo all'interno dell'ecosistema Figma.

Mural eccelle grazie al suo kit di strumenti dettagliati per attività complesse e integrazioni varie. È l'ideale per progetti di team remoti e sfaccettati.

Scegliete FigJam per la semplicità e Mural per le funzionalità/funzione complete.

FigJam Vs. Mural su Reddit

Reddit è pieno di esperienze e testimonianze degli utenti su FigJam e Mural. I provider, noti per le loro opinioni senza filtri e le loro intuizioni pratiche, forniscono informazioni sufficienti per scegliere tra questi due strumenti di collaborazione.

Sui subreddit dedicati alla produttività e al design, FigJam viene elogiato per la sua interfaccia elegante e per l'integrazione con Figma, che lo rendono uno dei preferiti dagli appassionati di design che desiderano una transizione senza soluzione di continuità dai wireframe a Mural lavagna online. Al contrario, Mural riceve riconoscimenti per il suo kit di strumenti completo e per la sua adattabilità, che lo rendono adatto a facilitare progetti dettagliati e su larga scala.

Il redditor Smegjunkey sottolinea l'efficacia di Mural nella fase di scoperta, notando che le "lavagne online senza limiti e i modelli predefiniti" sono fondamentali per trasmettere visivamente idee complesse.

L'ampiezza delle funzionalità/funzione, le integrazioni e le strumenti di collaborazione come la votazione e i commenti rendono Mural uno dei preferiti dai team che richiedono un approccio più strutturato al brainstorming e al piano.

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a FigJam e Mural

Con ClickUp, i team e i lavori si uniscono

Se siete ancora indecisi tra la semplicità di FigJam e le funzionalità complete di Mural, vi presentiamo uno strumento che racchiude il meglio di entrambi i mondi.

Riunione ClickUp , lo strumento di collaborazione per eccellenza dove ogni progetto trova il suo esito positivo.

ClickUp non è solo un'aggiunta al vostro kit di strumenti digitali; è una piattaforma olistica che unisce la collaborazione rapida e intuitiva di FigJam con la profondità e la versatilità di Mural.

Pensate a ClickUp come a tutti i vostri strumenti di lavoro essenziali messi insieme. Potete fidarvi di ClickUp per consolidare il vostro flusso di lavoro in un'unica piattaforma, con funzionalità/funzione quali lavagne online dinamiche, funzionalità di documentazione dettagliate, ampi strumenti di mappatura mentale e altro ancora.

Ma non è tutto! Attività di ClickUp rendono la gestione del team semplice, consentendogli di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Il risultato? Superare le scadenze, semplificare il flusso di lavoro e amplificare la produttività, il tutto in un unico ambiente di facile utilizzo.

Gli strumenti versatili di ClickUp supportano inoltre il pensiero progettuale metodologie, favorendo l'ideazione e la prototipazione.

È il compagno ideale per qualsiasi progetto, dagli sforzi accademici ai piani aziendali completi.

Lavagne online ClickUp

Visualizzate, collaborate e create su una tela unificata con le lavagne online ClickUp Lavagne online di ClickUp sono più di un semplice spazio per scarabocchiare. Sono una piattaforma dinamica e multimediale per fare brainstorming, costruire strategie e sviluppare flussi di lavoro agili. Sono perfette anche per creare bacheche che danno vita alla visione del team.

Potete fare brainstorming in modo collaborativo su una tela infinita, inserendo attività e progetti pertinenti per mappare i flussi di lavoro. Le lavagne online si integrano perfettamente con altre funzionalità/funzione di ClickUp, consentendo di allegare file multimediali, aggiungere commenti, assegnare elementi d'azione e altro ancora.

Sia che stiate disegnando diagrammi, collegando processi o incorporando immagini e video, le lavagne online di ClickUp tengono tutti impegnati con strumenti di modifica in tempo reale. Il risultato è uno spazio creativo condiviso dove i team possono innovare, organizzare e portare avanti i progetti in un formato visivo dinamico.

ClickUp Documenti

Creare e modificare documenti, wiki e altro ancora con ClickUp Docs

Immaginate uno strumento di documentazione così versatile che non solo vi permetta di redigere e condividere idee, ma anche di collaborare in tempo reale. ClickUp Documenti da fare! Offre una ricca esperienza di modifica del testo che supporta tutti i moduli dei media, l'incorporamento e persino il codice.

Grazie alle funzionalità di IA, ClickUp AI aiuta a generare contenuti per diversi ruoli e casi d'uso, dalle linee guida dettagliate per il design ai piani d'azione con passaggi per il lancio di una nuova funzionalità. ClickUp AI assistente di scrittura offre anche suggerimenti per migliorare il tono, controlla l'ortografia dei contenuti e riepiloga/riassume per voi documenti complessi.

La creazione di nuove idee e il perfezionamento dei contenuti aumentano la produttività e la creatività.

È il ponte tra la semplicità delle app per prendere appunti e la complessità degli strumenti di project management, garantendo una documentazione tanto completa quanto accessibile.

ClickUp Mappe mentali

Strategia, organizzazione e connessione delle idee con le mappe mentali di ClickUp

Svelate la complessità dei vostri progetti con Mappe mentali di ClickUp .

L'organizzazione visiva e il piano strategico vengono utilizzati per suddividere idee, attività e progetti in componenti digeribili e interconnessi.

Che si tratti di tracciare una nuova strategia di marketing o di organizzare le attività cardine di un progetto, le mappe mentali di ClickUp forniscono la chiarezza e la direzione necessarie per far progredire il team.

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratis

gratis Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Andare oltre la semplice lavagna online

Strumenti generici per la lavagna online come FigJam e Mural hanno il loro posto, ma perché accontentarsi di una soluzione limitata quando si può accedere a una piattaforma all-in-one per gestire progetti, organizzare attività e alimentare la creatività del team?

ClickUp è in grado di soddisfare tutte le esigenze: whiteboarding, documentazione, gestione delle attività e altro ancora in un'unica potente area di lavoro.

Unisce la facilità di FigJam alle capacità complete di Mural in un software di gestione del flusso di lavoro flessibile e ricco di funzionalità.

Non limitatevi alle lavagne online: rivoluzionate il lavoro di squadra, un progetto alla volta. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!