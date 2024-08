Slack vs. Mattermost: quale strumento di collaborazione è il migliore?

Il lavoro da remoto è oggi il modo di operare de facto per la maggior parte delle aziende. Ciò significa rompere i silos, lavorare in modo asincrono, comunicare con chiarezza e collaborare in tutta l'organizzazione.

Il percorso che porta a una collaborazione senza soluzione di continuità non è sempre semplice. È necessario disporre degli strumenti, dei processi e dei abitudini sul posto di lavoro per mantenere il flusso delle informazioni tra team e reparti. Anche le preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati e dell'IT e al controllo degli accessi non rendono le cose facili.

Fortunatamente, avete a disposizione un'ottima app per la collaborazione che fanno la maggior parte di queste cose. Si tratta di scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Abbiamo scelto due strumenti di collaborazione ad alte prestazioni e li abbiamo messi l'uno contro l'altro:attermost e Slack.

Ecco un confronto dettagliato con attributi, limiti, prezzi e altro ancora per facilitare la vostra decisione.

abbiamo aggiunto un'alternativa che potrebbe sostituire più app di collaborazione. Aspettate fino alla fine! (o scorrete per arrivare prima 🤩)

Cos'è Slack?

via Slack Slack è un programma di collaborazione e di comunicazione piattaforma per team e luoghi di lavoro. È un hub che consente al team di chattare, condividere file, lavorare con partner esterni, tenere riunioni audio o video, registrare e condividere aggiornamenti, il tutto in tempo reale.

È uno strumento popolare tra le organizzazioni ibride e remote per migliorare la collaborazione e la produttività mantenendo la flessibilità.

Ironia della sorte, Slack non permette di rilassarsi! 😉

Funzionalità/funzione di Slack

Vediamo ora le funzionalità/funzione che rendono Slack uno dei migliori strumenti di collaborazione tra team.

1. Collaborazione

via Slack

Le funzionalità/funzione di Slack, come i canali, consentono di organizzare il lavoro, chattare, condividere file e prendere decisioni.

Se il vostro lavoro prevede la collaborazione con team esterni come partner, fornitori o clienti, potete usare Slack Connect.

Altre funzionalità/funzione includono DM, riunioni giornaliere e Clip, che consentono ai dipendenti di chattare, effettuare videochiamate e chiamate vocali e persino condividere e registrare clip, rendendo la comunicazione molto più semplice rispetto agli scambi di email.

2. Automazioni

via Slack Se state cercando di automatizzare le vostre attività noiose e di routine, ma non avete le competenze tecniche per farlo, Slack conosce un tipo: Workflow Builder. Con un po' di trascinamento, sarete pronti con un flusso di lavoro automatizzato.

Se avete competenze di codifica, potete codificare i vostri processi aziendali in modo personalizzato utilizzando l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Slack per adattarli al vostro flusso di lavoro.

Grazie alle app e alle integrazioni più diffuse, potete collegare i vostri strumenti preferiti e far fluire il lavoro senza ulteriori sforzi. 🤩

3. Condivisione delle conoscenze

via Slack Il team può cercare conversazioni e file nei canali e nei DM grazie a una potente opzione di ricerca.

I team hanno spesso bisogno di archiviare vecchi progetti, documenti e canali per mantenere l'interfaccia pulita e aggiornata, ma cercare i vecchi file può diventare noioso. Tuttavia, la funzionalità/funzione Archivio di Slack semplifica la ricerca di queste vecchie conversazioni e documenti.

4. Sicurezza e conformità

via Slack

Slack implementa best practice e framework accettati dal settore per mantenere i vostri dati al sicuro. Solo le persone giuste possono accedere alle informazioni aziendali grazie alla gestione dei dispositivi e delle identità.

I dati dei clienti sono criptati e protetti con strumenti come la gestione delle chiavi di Slack Enterprise e la prevenzione della perdita di dati. 🛡️

Prezzi di Slack

Free

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Cos'è Mattermost?

via Più di ogni altra cosa Ideale per i team tecnici, Mattermost è una piattaforma di collaborazione e comunicazione open-source nota per la sua forte conformità alla privacy e alla sicurezza. È una piattaforma integrata di strumenti per la produttività che forniscono comunicazione basata su canali, esecuzione di flussi di lavoro strutturati e flussi di lavoro per progetti.

Aiuta nell'orchestrazione dei flussi di lavoro ed elimina la necessità di passare da un'applicazione all'altra.

L'esperienza con Mattermost è simile a quella di Slack in quanto offre messaggistica individuale e di gruppo ed altri strumenti per pianificare la comunicazione meglio.

Consigliato per l'uso in ufficio, i team tecnici e operativi di tutto il mondo apprezzano Mattermost.

Funzionalità/funzione di Mattermost

Vediamo quali sono le funzionalità/funzioni che rendono questa piattaforma di collaborazione open-source uno strumento di collaborazione popolare.

1. Messaggi collaborativi

via Mattermost

Lo scambio di messaggi è ottimo finché non si corre contro una scadenza. Gli strumenti basati sui canali di Mattermost consentono di effettuare chiamate audio e condivisione dello schermo in modo nativo, rendendo più semplice il lavoro da fare più velocemente.

La sincronizzazione dei messaggi in tempo reale, la cronologia ricercabile e la condivisione di file, immagini o collegamenti rendono più facile la collaborazione.

2. Playbook Mattermost

via Più di ogni altra cosa Un team geograficamente eterogeneo che segue più processi può spesso generare confusione e duplicazione del lavoro. I Teams di Mattermost aiutano i membri del team ad avere e mantenere la stessa pagina grazie a un'automazione integrata basata su liste di controllo che contribuisce ad aumentare la visibilità e la responsabilità.

In questo modo tutti vengono aggiornati quotidianamente con trigger e azioni automatiche, aggiornamenti di stato trasmessi su dashboard e reportistica e sequenze prescritte.

3. Plugin

via Mattermost

Avere tutti gli strumenti preferiti in un unico posto semplifica il lavoro e fa risparmiare tempo. Con i plugin di Mattermost, potete automatizzare le attività di routine con i vostri strumenti preferiti senza passare da uno all'altro.

Mattermost consente inoltre di aggiungere potenti personalizzazioni alle app server, desktop e web senza dover apportare modifiche alla base di codice. Ciò significa che si possono fare molte cose senza l'aiuto di un tecnico. È inoltre possibile personalizzare le integrazioni con l'accesso completo alle API. 🙌

4. Sicurezza migliorata

via Mattermost

Mattermost è open-sourced e offre una sicurezza dei dati superiore con una soluzione self-hosted che consente l'accesso completo al codice sorgente. Il suo controllo avanzato della conformità e reportistica mantenere al sicuro i dati sensibili senza il monitoraggio di terzi.

È inoltre possibile spostare i dati ovunque e in qualsiasi momento, grazie alla crittografia end-to-end a riposo e in transito.

Prezzi di Mattermost

**Free

Professionale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Slack Vs. Mattermost: Funzionalità/funzione a confronto

La differenza più evidente tra Slack e Mattermost è che Slack è closed-source, quindi solo i venditori possono accedere o modificare il codice proprietario. Mattermost è un sistema di sicurezza open-source strumento di comunicazione e ciò significa che ogni organizzazione che lo sceglie può personalizzarlo con i propri plugin e le proprie API aperte.

Ecco le differenze fondamentali tra Slack e Mattermost.

Confronto tra le funzionalità/funzione di Slack e Mattermost

Ora scaviamo più a fondo.

1. Hosting

Il fatto che si lavori da remoto o in un ufficio, in modo ibrido o completamente remoto, può influire sulla scelta dell'hosting del software di collaborazione. Inoltre, bisogna considerare anche le persone con cui si lavora.

Ad esempio, se lavorate con fornitori di servizi sanitari o enti governativi, potrebbero imporvi di utilizzare un software self-hosted e aspettarsi che rispettiate tutte le loro aspettative di sicurezza e privacy.

Slack

È semplice da usare perché è uno strumento basato su cloud. È possibile creare canali pubblici o privati, creare un team, aggiungere membri e iniziare a lavorare.

Slack è lo strumento per collaborare efficacemente ogni giorno se il team è piccolo e nuovo. Poiché Slack è un software proprietario, è possibile personalizzarlo al meglio con modelli o strumenti, ma non è possibile fare self-hosting su Slack.

via Slack

Mattermost

Il codice open-source vi permette di auto-ospitare Mattermost. Implementate il software secondo le linee guida di sicurezza della vostra organizzazione e optate per una distribuzione basata su cloud per la compatibilità con il lavoro da remoto.

2. App e integrazioni

Poiché la maggior parte delle aziende utilizza app e integrazioni diverse, è necessario scegliere una piattaforma di team collaboration che supporti i vostri strumenti di lavoro.

Slack

Slack offre più integrazioni per una migliore collaborazione con i membri del team. Con oltre 2600 app e integrazioni e ora le nuove partnership con OpenAI e Salesforce, Slack porterà l'IA in modo nativo nell'esperienza utente.

Con strumenti di collaborazione popolari come Google Drive e Salesforce, Slack consente anche di aggiungere integrazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.

Mattermost

Mattermost offre una comunità di collaboratori con cui è possibile inserire app, strumenti e integrazioni personalizzate o crearne di proprie con API ad accesso completo.

Mattermost si integra direttamente con app di uso quotidiano come Asana, GitHub, Jira, Bitbucket e così via, rendendo più semplice il monitoraggio delle vostre attività progetti e attività senza passare da uno strumento all'altro.

Per gli sviluppatori e le grandi organizzazioni con flussi di lavoro di tipo ingegneristico o operativo, l'approccio open-source di Mattermost è il migliore per personalizzare il software.

via Più di ogni altra cosa

3. Capacità di personalizzazione

Le qualità di personalizzazione di Mattermost consentono di costruire da zero grazie al suo codice open-source, mentre Slack offre app personalizzate, modelli e integrazioni con o senza codice.

Slack

Con un supporto multilingue di oltre 10 lingue, Slack consente di personalizzare la barra laterale, i temi, i profili, i messaggi di benvenuto e le emoji o le reazioni.

È anche possibile impostare il suono delle notifiche push mobile preferite. Aggiungete emoji personalizzate e messaggi di benvenuto per rendere divertenti le conversazioni.

Mattermost

Con Mattermost è possibile ottenere un'etichetta bianca, ovvero personalizzare il proprio codice con quello del software. Personalizzate le applicazioni web, desktop e mobili in base ai vostri protocolli di sicurezza.

L'assistenza multilingue avanzata in più di 16 lingue consente una comunicazione diversificata e inclusiva.

via Mattermost

4. Protocolli di sicurezza

I problemi di sicurezza sono importanti quando si sceglie la piattaforma di collaborazione giusta per la propria azienda.

Slack

Le funzionalità di sicurezza di Slack includono Single Sign-On, autenticazione a più fattori, rivendicazione del dominio, durata personalizzata delle sessioni, gestione delle identità e dei dispositivi e provisioning di utenti e gruppi.

I controlli di sicurezza di Slack sono in linea con i principi di sicurezza del cloud del National Cyber Security Centre (NCSC) e con altri standard e certificazioni di conformità internazionali.

Mattermost

Qui è Mattermost a farla da padrone! È una delle soluzioni più flessibili e sicure strumenti di collaborazione che risponde alle esigenze di sicurezza della messaggistica privata più impegnative.

Con la distribuzione in cloud privato self-hosted, è possibile accedere a funzionalità avanzate di sicurezza mobile e controllare i dati sensibili senza il monitoraggio di terzi.

Correlato

Slack vs. Mattermost su Reddit

Abbiamo controllato Reddit per vedere cosa dicono le persone sulla questione di Slack contro Mattermost . A proposito di Slack, gli utenti hanno commentato la facilità di utilizzo:

"Il vantaggio rispetto all'email è che elimina l'imbarazzante e lunghissimo 'rispondi a tutti' quando un gruppo di persone è coinvolto e discute di un argomento"

Altri utenti di Reddit hanno affermato che Mattermost è un'ottima opzione se si desidera un hosting autonomo con misure di sicurezza personalizzabili:

"Siamo passati da Hipchat on-premise (grazie ad Atlassian) al server Mattermost on-premise, ed è piuttosto buono. L'utilizzo di una piattaforma cloud per i dettagli di rete potenzialmente sensibili non mi piaceva"

Non siete ancora sicuri di Slack e Mattermost? Abbiamo un'app per la collaborazione tra team che può sostituire tutti i vostri strumenti! 🤩

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Slack Vs. Mattermost

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Assegnazione dei commenti Attività /$$$img/

Convertite i commenti in attività e assegnateli al vostro team con ClickUp Sappiamo che Slack e Mattermost sono molto diffusi, ma avete mai pensato a ClickUp ?

ClickUp combina centinaia di funzionalità/funzione per collaborare meglio, migliorare la produttività e completare il lavoro più velocemente!

Diventate un organizzatore professionista dividendo team e reparti in Spazi, raggruppando grandi progetti e azioni in cartelle e suddividendo le attività in elenchi per visualizzare il vostro lavoro.

Possibilità di scegliere tra più di 35 ClickApps per personalizzare ogni attività per qualsiasi tipo di lavoro.

La collaborazione su ClickUp migliora la produttività dei membri del team, in modo che il lavoro sia sempre divertente. Approfondiamo i principali strumenti di collaborazione di ClickUp.

ClickUp Chattare

Benvenuti nel mondo delle conversazioni coese e delle operazioni con strumenti integrati. Portate tutte le comunicazioni del vostro team in un unico luogo con ClickUp Chattare .

Taggate e assegnate attività nella chat in tempo reale con le menzioni @ nei commenti. Inoltre, è possibile incorporare video, documenti e file come allegati e inviarli al team.

Mantenete la comunicazione fluida e organizzata con ClickUp Chattare Comunicate in modo chiaro con ricche funzionalità/funzione di formattazione o create viste chat di specifici team, lavori o reparti all'interno di ClickUp: controllate chi visualizza le chat in base alla gerarchia.

ClickUp Collaboration Detection

Con Rilevamento della collaborazione ClickUp , saprete immediatamente a cosa sta lavorando il vostro compagno di squadra o quando aggiunge un commento.

Modificate i documenti in tempo reale con i vostri colleghi e ricevete anche un feedback istantaneo nei nuovi commenti.

Unisci le forze per tirare fuori il meglio utilizzando Rilevamento della collaborazione ClickUp Altri strumenti di collaborazione su ClickUp

Dashboard: Costruite il vostro centro di controllo per ogni progetto e seguite lo stato con approfondimenti e panoramiche di alto livello

Costruite il vostro centro di controllo per ogni progetto e seguite lo stato con approfondimenti e panoramiche di alto livello Integrazioni: Migliora la produttività con oltre 200 strumenti di integrazione nativi e oltre 1000 strumenti gratuiti

Migliora la produttività con oltre 200 strumenti di integrazione nativi e oltre 1000 strumenti gratuiti **AutomazioniRisparmiare tempo con oltre 100 opzioni di automazione per perfezionare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e molto altro ancora

ClickUp AI: Accesso a centinaia di soluzioni artigianali e supportate da ricercheStrumenti di IA che vi aiuteranno a redigere e modificare i contenuti e a fare brainstorming

Attività di ClickUp

Organizzate, collaborate e pianificate in modo efficace quasi tutto con Attività di ClickUp . Assegnate il lavoro a più persone e risparmiate tempo con le registrazioni dello schermo condivisibili.

Strutturate il lavoro suddividendolo in attività secondarie e visualizzandolo in varie visualizzazioni. Personalizzate l'area di lavoro assegnando un nome alle conversazioni e suddividendole in base ai tipi di attività.

Gestite il vostro lavoro creando attività, assegnandole e monitorando lo stato di avanzamento tramite Attività di ClickUp Abbiamo fatto menzione del piano Free di ClickUp? Bene, questo è un ottimo momento per discutere le opzioni di prezzo.

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Ideale per uso personale

Ideale per uso personale Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Slack Vs. Mattermost: chi è il vincitore?

Slack e Mattermost sono strumenti di collaborazione solidi che si integrano con le app più diffuse. Tuttavia, un chiaro vincitore dipende dalle vostre esigenze organizzative.

Ad esempio, Slack è adatto alle organizzazioni che preferiscono l'accesso basato sul cloud senza porre grande enfasi su protocolli di sicurezza personalizzati. Quindi, se un'organizzazione remota ha bisogno di uno strumento di comunicazione semplice che faciliti il flusso di lavoro e aumenti la produttività, Slack è la soluzione ideale.

Se l'organizzazione ha bisogno di uno strumento di collaborazione e gestione del team completamente personalizzabile, open-source e self-hosting, Mattermost è l'ideale. A differenza di Slack, è realizzato da sviluppatori per sviluppatori. Pertanto, la piattaforma richiede una notevole competenza tecnica per essere impostata in base al vostro caso d'uso. È più adatto ai team tecnici e operativi.

Se volete provare qualcosa di più della collaborazione, provate ClickUp. Gestite i vostri progetti con la creazione di attività, visualizzazioni multiple, stati, modelli e altro ancora.

Avviate il vostro sito gratuito ClickUp versione di prova oggi!