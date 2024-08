10 modelli gratuiti di Punch List per semplificare i progetti di costruzione

Gli elenchi di controllo sono una funzionalità/funzione caratteristica dei progetti di costruzione ben pianificati.

Nel settore delle costruzioni, il monitoraggio di tutti i dettagli è fondamentale. Gli elenchi di punzonatura o liste di controllo sono liste meticolose che riportano le attività da svolgere e quelle della fase finale, critiche per il completamento di un progetto di costruzione.

Nelle varie fasi di un progetto di costruzione ci sono diverse attività che il team deve completare e documentare in tempo. I gestori del cantiere collaborano con i vari team per costruire un elenco completo delle attività da completare.

Il primo passaggio per la creazione dell'elenco è la scelta del formato, che può richiedere molto tempo. Utilizzate modelli di punch list invece di passare ore a creare una punch list da zero.

Che cos'è un elenco di punzonatura?

Un elenco di punzonature è un documento usato principalmente in progetti di costruzione per delineare le attività, gli elementi o i problemi rimanenti da affrontare o completare prima che il progetto sia considerato completo.

Il termine "punch" si riferiva originariamente alla marcatura degli elementi dell'elenco con un punch o un segno di spunta una volta completati o corretti.

I project manager registrano le attività ad hoc man mano che il progetto procede nelle sue fasi. Questo assicura che tutte le attività critiche in sospeso siano registrate e debitamente completate verso la fine del ciclo di vita del progetto.

Un elenco di lavori da completare comprende elementi che richiedono correzioni, aggiustamenti o rimozioni. Questi elementi o "to-dos" di solito non fanno mai parte del progetto originale piano del progetto originale ma vengono aggiunti man mano che il progetto è in corso.

Sebbene il formato dell'elenco dipenda dallo specifico progetto di costruzione, deve contenere alcune informazioni di base:

Numero dell'elemento (spesso chiamato punch number)

Titolo dell'attività

Breve descrizione dell'attività

Categoria dell'attività

Assegnatario dell'attività

Eventuali dipendenze

Data di inizio e data di fine

Stato di avanzamento e stato di completamento

Completare gli elementi dell'elenco assicura che il progetto soddisfi i requisiti e gli standard di qualità specificati.

## A cosa si deve un buon modello di elenco di lavori da eseguire?

Un modello di elenco di lavori da completare è un quadro precostituito per razionalizzare il processo di completamento del progetto, promuovere la collaborazione e garantire il raggiungimento puntuale delle attività cardine del progetto.

Un modello di elenco degli interventi da eseguire è dotato di funzionalità/funzione di categorizzazione e definizione delle priorità. Raggruppa gli elementi in modo logico per area o per mestiere per facilitare la navigazione e consente un facile monitoraggio dello stato di avanzamento. L'elenco indica anche lo stato di ciascun elemento: in sospeso, in corso o completato.

Un modello di elenco ben progettato offre spazio sufficiente per descrizioni dettagliate di ogni elemento, specificando la posizione e la natura del problema o dell'attività.

In dipendenza della piattaforma, alcuni modelli di elenco possono presentare funzionalità/funzione di automazione. Le automazioni aiutano a velocizzare le attività ricorrenti, come gli aggiornamenti.

A seconda dei requisiti specifici del progetto, potrebbe essere necessario personalizzare il modello di elenco. Il modello selezionato deve offrire stati personalizzati, campi che possono essere aggiunti o rimossi e visualizzazioni personalizzate adatte a un particolare requisito di project management.

Alcune piattaforme offrono strumenti avanzati come Pianificazione basata sull'IA per aiutare i direttori dei lavori a lavorare in modo efficiente.

Infine, un formato digitale o stampabile di facile utilizzo contribuisce all'accessibilità e alla fruibilità, semplificando il lavoro degli utenti la gestione della costruzione .

10 Migliori modelli di elenco da utilizzare nel 2024

I professionisti dell'edilizia e i project management utilizzano in modo esteso gli elenchi di punzonatura durante il ciclo di vita del progetto. Ogni progetto può richiedere un elenco personalizzato che affronti i suoi aspetti unici, ma un modello aiuta sempre a iniziare rapidamente.

Tuttavia, con l'ampio intervallo di modelli di elenco di lavori disponibili online, gratis o a pagamento, trovare quello perfetto per il vostro progetto può creare confusione.

Ecco un elenco dei 10 migliori modelli di punch list disponibili online. E sono tutti gratis!

1. Modello di project management per l'edilizia di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-48.png

/$$$img/

Sincronizzate le risorse del team e dell'appaltatore generale, monitorate lo stato di avanzamento e visualizzate i progetti con questo modello di project management per l'edilizia di ClickUp

Visualizzate l'intero progetto costruzione dal primo brainstorming al taglio del nastro finale, con un'organizzazione e un'efficienza cristalline. Il Modello di project management per l'edilizia di ClickUp rende questa visione una realtà.

Questo modello è il vostro sportello unico per gestire ogni dettaglio dei vostri progetti di costruzione, grandi o piccoli che siano.

Il modello è ideale per i direttori di cantiere, gli amministratori dei contratti, i costruttori e altri professionisti in loco. Che si tratti di un nuovo edificio o di una ristrutturazione meticolosa, il modello fornisce tutto ciò che serve per:

Organizzare e pianificare: Tenere conto di ogni aspetto del progetto, dai disegni iniziali alle ispezioni finali

Tenere conto di ogni aspetto del progetto, dai disegni iniziali alle ispezioni finali Programma attività e allineare le risorse : Garantire efficienza e produttività ottimali

: Garantire efficienza e produttività ottimali Monitoraggio dello stato, degli obiettivi e delle scadenze: ottenere aggiornamenti in tempo reale e mantenere tutti informati e in linea con i tempi

Il modello presenta stati, campi e visualizzazioni personalizzati per completare la trasparenza del progetto e la visualizzazione dei dati.

Permette di monitoraggio del tempo impostare le dipendenze, ricevere notifiche via email e sfruttare numerose altre funzionalità per far funzionare il progetto senza intoppi.

2. Modello di gestione della costruzione di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-49.png

/$$$img/

Utilizzate il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp per personalizzare, monitorare e confrontare i budget dei progetti

I direttori dei lavori pianificano meticolosamente ogni minimo dettaglio di un progetto di costruzione, compreso l'elenco delle azioni e delle parti interessate in ogni fase.

Il Modello di gestione della costruzione ClickUp consente di monitorare lo stato di avanzamento di tali azioni e dipendenze in un unico luogo.

Il modello di gestione dei lavori di ClickUp vi permetterà di:

Documentare e tracciare: Elencare le dipendenze con una fase di preparazione, come la firma dell'accordo, e pianificare le fasi successive con elementi di azione

Elencare le dipendenze con una fase di preparazione, come la firma dell'accordo, e pianificare le fasi successive con elementi di azione Visualizzare le fasi di consegna: Ottenere funzionalità/funzione aggiuntive per diverse esigenze uniche, oltre alle viste Calendario ed Elenco, per visualizzare le fasi di consegna attraverso la Sequenza

Ottenere funzionalità/funzione aggiuntive per diverse esigenze uniche, oltre alle viste Calendario ed Elenco, per visualizzare le fasi di consegna attraverso la Sequenza **Ogni visualizzazione è dotata di campi personalizzati che consentono di aggiungere barre di stato, livelli di fiducia e note sul progetto per un monitoraggio dettagliato

Oltre a garantire una collaborazione perfetta su documentazione del progetto questo modello consente anche di costruire un efficace elenco di attività in sospeso. Alla fine, si può lavorare con l'elenco e correre verso il completamento senza preoccuparsi della documentazione.

I documenti precostituiti del modello, con una ricca formattazione, sono perfetti per organizzare i concetti del progetto, costruire le specifiche e documentare le modifiche in corso d'opera.

3. Modello di piano di costruzione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-44.png

/$$$img/

Create un piano d'azione giornaliero passo dopo passo con il vostro team di costruzione per tenere traccia di attività e progetti con il modello di piano d'azione per la costruzione di ClickUp

Completate il controllo dei vostri progetti di costruzione con il modello di piano d'azione ClickUp Modello di piano di costruzione di ClickUp . Questo modello potente e completo strumento per il project management consente di snellire le attività e di stabilire un flusso di lavoro efficiente.

Questo modello consente di

Visualizzare l'esito positivo: i grafici Gantt trasformano il vostrosequenza del progetto in una tabella di marcia chiara e attuabile

i grafici Gantt trasformano il vostrosequenza del progetto in una tabella di marcia chiara e attuabile Privilegiare con precisione: Le matrici di impatto e di lavoro richiesto vi aiutano a concentrarvi sulle attività che forniscono il massimo valore

Le matrici di impatto e di lavoro richiesto vi aiutano a concentrarvi sulle attività che forniscono il massimo valore Aumentare l'efficienza del team: Mantenere il team organizzato e in linea con i tempi, riducendo al minimo i ritardi e massimizzando la produttività

Utilizzatelo come modello olistico per un processo decisionale agile e per snellire il piano. Elementi critici come Sequenza dettagliata, portata del progetto, gestione dei costi, coinvolgimento della comunità e gestione del personale rendono il modello ancora più prezioso.

Con questo format, è possibile seguire lo stato di avanzamento del progetto di costruzione monitorando regolarmente le prestazioni del team rispetto alle attività cardine stabilite e apportando le dovute modifiche.

4. Modello di rapporto giornaliero di costruzione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-46.png

/$$$img/

Tenete un registro delle attività giornaliere, dei materiali, delle attrezzature, della programmazione e dei lavoratori per mantenere la vostra attività aziendale senza intoppi con il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp Modello di rapporto giornaliero per l'edilizia di ClickUp come suggerisce il nome, registra le attività quotidiane, monitora lo stato di avanzamento in tempo reale e mantiene il team del progetto sulla stessa pagina.

Fornisce un resoconto completo delle attività panoramica del progetto dello stato di avanzamento del progetto, tra cui

**Registrazione di tutte le attività completate e di quelle in corso, per tenere traccia dello stato di avanzamento ed evidenziare eventuali ostacoli

Gestione delle risorse: Monitoraggio delle ore di lavoro, dell'utilizzo delle attrezzature e del consumo di materiali per ottimizzare il lavorol'allocazione delle risorse e identificare le aree di miglioramento

Monitoraggio delle ore di lavoro, dell'utilizzo delle attrezzature e del consumo di materiali per ottimizzare il lavorol'allocazione delle risorse e identificare le aree di miglioramento Note e osservazioni: Condivisione di informazioni e osservazioni importanti con i membri del team, favorendo la collaborazione e la risoluzione dei problemi

Inoltre, mantenere e monitorare i registri delle consegne, i ritardi nelle consegne programma , riunioni di StandUp, registrazioni di ispezioni, visitatori in loco e altro ancora.

5. Modello di lista di controllo della qualità ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-45.png

/$$$img/

Utilizzare questo modello come documento di revisione per valutare lo stato del progetto, la qualità della gestione e dei controlli, le lezioni apprese e le best practice

L'ispezione della qualità è una delle fasi più critiche di un progetto di costruzione e rende efficace un processo di punch list. Modello di lista di controllo della qualità ClickUp consente di pianificare, organizzare e monitorare ogni passaggio del processo di controllo qualità.

A modello di lista di controllo per il controllo qualità contribuirà a garantire che nulla vada perso durante il processo di ispezione.

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di questo modello:

Conformità costante: Assicura che il team segua rigorosamente tutte le procedure di controllo della qualità

Assicura che il team segua rigorosamente tutte le procedure di controllo della qualità Qualità elevata: Mantiene un elevato standard di qualità in tutte le diverse frasi

Mantiene un elevato standard di qualità in tutte le diverse frasi Accesso facile: Fornisce un accesso immediato alle informazioni vitali, risparmiando tempo prezioso

Fornisce un accesso immediato alle informazioni vitali, risparmiando tempo prezioso **Accuratezza migliorata: riduce al minimo gli errori e promuove una qualità costante

Questo modello offre diverse funzionalità di project management per un controllo completo. Utilizzate il modello per delineare il vostro obiettivi del progetto e suddividere gli elementi critici per l'ispezione.

Semplificare l'assegnazione delle attività, aggiornare lo stato di avanzamento e documentare i dettagli del processo per una collaborazione efficiente.

6. Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-40.png

/$$$img/

Organizzate tutte le vostre attività di trasloco in un'unica posizione centrale con il modello di lista di controllo per traslochi di ClickUp

Trasferirsi da un cantiere all'altro non è così facile come sembra. Inoltre, potreste dover cedere il cantiere a un altro direttore dei lavori.

In questa fase, senza un sistema ben organizzato, le attività più importanti possono sfuggire, causando ritardi e complicazioni.

Ecco come Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp aiuta:

Pianificare senza intoppi: Organizzare e rendere accessibili tutte le attività di trasloco. Generare idee per l'imballaggio, il piano e la gestione del nuovo spazio e dare priorità alle attività più importanti

Organizzare e rendere accessibili tutte le attività di trasloco. Generare idee per l'imballaggio, il piano e la gestione del nuovo spazio e dare priorità alle attività più importanti Organizzazione senza sforzo: Passate da una visualizzazione all'altra, come "Fasi del trasloco" o "Attività", per accedere alle informazioni nel modo che vi serve.

Tracciate lo stato di avanzamento, categorizzate e gestite facilmente le attività utilizzando attributi personalizzati. Inoltre, le dipendenze dalle attività, le reazioni ai commenti e le liste di controllo ne arricchiscono la funzione.

7. Modello di elenco ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-39.png

/$$$img/

Gestite il vostro elenco settimanale di cose da fare con questo modello dettagliato di ClickUp

Un formato altamente personalizzabile per la creazione di elenchi di cose da fare, il modello Modello di elenco ClickUp consente di semplificare il flusso di lavoro nel settore edile. Questo strumento semplice ma potente vi consente di

**Dividere attività complesse in parti gestibili per un'esecuzione efficiente

**Organizzare e dare priorità agli elementi in base all'importanza e all'urgenza, assicurandovi di concentrarvi sulle esigenze critiche del progetto

Automazioni e standardizzazioni: Creare modelli per elenchi e processi ricorrenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Le funzionalità/funzione intuitive del modello migliorano il brainstorming, la prioritizzazione delle attività e la condivisione delle conoscenze. Per istanza, lo strumento Lavagna online e la funzionalità/funzione testo aiutano a catturare e memorizzare le idee.

Il modello offre a tutti gli stakeholder un format coerente, garantendo chiarezza in tutte le fasi del project management.

È possibile scegliere fino a cinque visualizzazioni per monitorare le attività e garantire la massima produttività:

La Vista Elenco per organizzare le attività in base allo stato di avanzamento

Vista Chattare per le discussioni del team

Vista Gantt per visualizzare le sequenze temporali

Vista Bacheca per categorizzare le attività per un monitoraggio più semplice

Visualizzazione Calendario per avere una panoramica dei tempi di completamento delle attività

8. Modello di lista di controllo settimanale per la costruzione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-42.png

/$$$img/

Guarda la tua settimana in un colpo d'occhio e monitora le tue attività quotidiane con il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp

Il Modello di lista di controllo settimanale ClickUp aiuta a semplificare le attività e a migliorare l'organizzazione. Consente ai project manager del settore edile di pianificare ed eseguire gli obiettivi settimanali.

Il modello presenta funzionalità/funzione essenziali per un monitoraggio efficiente degli obiettivi:

Categorizzazione delle attività: Organizza le attività di costruzione in categorie per una maggiore visibilità

Organizza le attività di costruzione in categorie per una maggiore visibilità Chiave Promemoria : Impostazione di promemoria in diverse fasi per il completamento tempestivo delle attività cardine della costruzione

: Impostazione di promemoria in diverse fasi per il completamento tempestivo delle attività cardine della costruzione Monitoraggio dello stato di avanzamento: Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto di costruzione senza sforzo grazie all'utilizzo di stati personalizzati, come "In corso", "Completato" e "Da fare"

Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto di costruzione senza sforzo grazie all'utilizzo di stati personalizzati, come "In corso", "Completato" e "Da fare" Campi personalizzati: Categorizzare le attività di costruzione con attributi specifici, come il tipo di attività, lo stato di avanzamento e il sentimento positivo

Categorizzare le attività di costruzione con attributi specifici, come il tipo di attività, lo stato di avanzamento e il sentimento positivo Visualizzazioni personalizzate: Accesso a diverse visualizzazioni personalizzate per le esigenze del progetto di costruzione, tra cui il Calendario settimanale, le Attività completate, le Attività da fare e la Guida introduttiva

Accesso a diverse visualizzazioni personalizzate per le esigenze del progetto di costruzione, tra cui il Calendario settimanale, le Attività completate, le Attività da fare e la Guida introduttiva Strumenti di project management: Migliora la gestione del progetto di costruzione con funzionalità quali avvisi di dipendenza, automazione delle attività, thread di commenti e promemoria delle date di scadenza

9. Fogli Google per l'elenco dei lavori per progetti residenziali Modello by Levelset

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-47.png

/$$$img/

via Set di livelli Il modello di Fogli Google per l'elenco delle attività per progetti residenziali di Levelset consente di organizzare ordinatamente le priorità e le attività critiche in un formato semplice.

È altamente personalizzabile e aiuta a mantenere una visibilità chiara sullo stato del progetto.

Il modello è disponibile nei formati Fogli Google e PDF. È possibile scaricare anche una versione per Microsoft Excel da Fogli Google.

Il modello tiene traccia dello stato di avanzamento di un progetto evidenziando le attività rimanenti, migliorando la comunicazione tra i membri del team e consentendo una più stretta collaborazione.

Anche se non è visivamente attraente come gli altri di questo elenco, riesce comunque a terminare il lavoro.

10. Modello di elenco di punti di lavoro per l'edilizia in Excel di BigRentz

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-43.png

/$$$img/

via BigRentz Il modello Excel per gli elenchi di manutenzioni di BigRentz aiuta i gestori del progetto, gli appaltatori e i team a ordinare e inserire i dati.

Il modello, pronto per l'uso in Excel, è precaricato con le attività e gli elementi comuni essenziali per un elenco di lavori da eseguire, compresi gli ultimi ritocchi, i controlli di qualità e le ispezioni finali.

L'elenco esaustivo delle attività è un ottimo punto di partenza, che consente agli utenti di risparmiare tempo e di garantire che gli elementi critici vengano affrontati.

Garantire l'efficienza del flusso di lavoro e l'accuratezza dello stato di avanzamento dei lavori con i modelli di elenco di manodopera

Gli elenchi di punzonatura dovrebbero essere lo strumento ideale per snellire il project management, collaborare con i team e migliorare i risultati del progetto.

L'uso di un software dinamico per gli elenchi di punzonatura accelererà in modo significativo le fasi finali del progetto di costruzione.

I modelli di lista di punzonatura funzionano bene quando sono versatili e adattabili.

Tutti i modelli qui elencati promettono un valore immenso, ma la scelta del modello migliore per la vostra punch list dipende dalle vostre preferenze e dalle esigenze del progetto.

Il design di ClickUp mira a soddisfare team di qualsiasi dimensione e settore. Che siate il project manager di un progetto di costruzione all'estero o di un progetto di trasloco a livello locale, troverete un modello che funziona.

Gestire i problemi di qualità o pianificare le attività di dipendenza diventa un gioco da ragazzi quando si utilizzano i modelli di ClickUp. Esistono modelli flessibili e semplici per gestire fattori come la generazione di reportistica di aggiornamento o la documentazione dei requisiti di qualità e conformità.

Tutti i modelli di ClickUp sono pre-caricati con diversi strumenti per aiutarvi a creare elenchi di lavoro da zero o a selezionarne uno dalla nostra libreria di modelli.

E la parte migliore? Si può provare gratis! 💸Prova ClickUp oggi! 🎉