Le 10 migliori alternative a Lucidspark per una collaborazione senza interruzioni

Immaginate un mondo in cui la collaborazione non è confinata dalle pareti dell'ufficio, ma prospera indisturbata nello spazio virtuale software di collaborazione rende questo scenario da sogno una realtà! Questi strumenti hanno inaugurato un modo completamente nuovo di lavorare insieme, in cui la proverbiale lavagna online è virtuale, le idee fluiscono liberamente e l'unica cosa necessaria per un proficuo lavoro di squadra è una connessione internet stabile. 🛜

In questo campo spicca Lucidspark, una piattaforma di lavagne online progettata per facilitare il brainstorming, ottimizzare i flussi di lavoro e promuovere un'atmosfera di lavoro di squadra collaborativo .

Non sorprende che Lucidspark non voli da solo in questo campo. Esistono molte alternative competitive con funzionalità/funzioni che potrebbero soddisfare meglio le vostre esigenze di collaborazione tra team e project management.

In questo articolo vi aiuteremo a esplorare le vostre opzioni, analizzando 10 formidabili alternative a Lucidspark che consentono al vostro team di riunirsi e dare vita alle loro idee migliori, indipendentemente dalla loro posizione fisica.

Che cos'è Lucidspark?

Via: Lucidspark Lucidspark è una piattaforma di lavagna collaborativa online che consente agli utenti di creare una lavagna virtuale che può essere modificata in tempo reale. I membri del team che si trovano in posizioni diverse possono collegarsi, contribuire alla tela e perfezionare collettivamente le idee fino a raggiungere la perfezione. 💯

Gli elementi visivi dello strumento, come le note adesive digitali e i diagrammi, aiutano a catturare e sviluppare i concetti in modo più efficace, rendendo più facile trasformare le idee in passaggi attuabili o attività concrete.

Come ciliegina sulla torta, Lucidspark dispone di una funzione IA collaborativa che supporta il processo di ideazione. Una volta inserite le parole chiave pertinenti, lo strumento genererà una serie di suggerimenti e li presenterà come note adesive sulla vostra tela virtuale.

La piattaforma di collaborazione visiva può anche semplificare e riepilogare le idee critiche per mantenere il team concentrato sull'obiettivo.

Cosa cercare nelle alternative a Lucidspark?

Nonostante i suoi innegabili punti di forza, Lucidspark ha i suoi limiti. Spesso ci vuole molto tempo e lavoro richiesto per padroneggiare l'interfaccia della piattaforma. Inoltre, è noto che i tempi di caricamento sono lunghi, il che può influire sulla funzione e ostacolare la collaborazione in tempo reale del team.

Se state cercando una valida alternativa a Lucidspark, verificate che abbia le seguenti funzionalità essenziali:

Facilità d'uso: Il team deve essere in grado di generare e modificare un canvas condiviso per lavorare insieme senza sforzo **Strumenti di collaborazione: l'alternativa deve promuovere la collaborazione in tempo reale tra i membri del team, indipendentemente dalla posizione fisica Elementi di visualizzazione versatili: Lo strumento di collaborazione per il project management deve presentare diverse funzionalità di disegno e diagramma per aiutare a visualizzare le idee e facilitare la risoluzione dei problemi Funzionalità / IA: L'alternativa a Lucidspark deve sfruttare l'IA per supportare la collaborazione generando, semplificando e riepilogando le idee Integrazioni: Lo strumento deve integrarsi con altri sistemi e app che utilizzate regolarmente, comprese le piattaforme di project management e di comunicazione per collaborare in tempo reale

10 Migliori alternative a Lucidspark da utilizzare per i Teams più motivati!

Dalle onnipotenti lavagne online di ClickUp al design interessante di Kinopio e all'Intelligent Canvas di Freehand, ogni alternativa a Lucispark del nostro elenco permette di usufruire di un mondo di opportunità di collaborazione.

Per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze di collaborazione, vi presentiamo le migliori 10 alternative a Lucidspark, con le loro funzionalità/funzioni chiave.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online ClickUp, che consentono una collaborazione visiva

ClickUp è un'applicazione di piattaforma visiva di project management con diverse funzionalità/funzioni che permettono di collaborazione in tempo reale , facilitare una comunicazione efficace e aumentare la produttività. 🤝

L'amato strumento di collaborazione della piattaforma, Lavagne online di ClickUp imposta una lavagna bianca tela virtuale infinitiva dove i membri del team possono fare brainstorming, condividere idee sotto forma di note adesive e visualizzare senza sforzo qualsiasi concetto, indipendentemente dal livello di creatività.

Collaborate in tempo reale con i vostri compagni di squadra e vedete chi sta aggiungendo cosa alla tela digitale collaborativa.

L'intuitivo editor drag-and-drop dello strumento consente di collegare facilmente più elementi per disegnare connessioni, flussi di lavoro o roadmap, offrendo una prospettiva più chiara delle idee chiave del team. È inoltre possibile fornire un contesto aggiuntivo ai concetti aggiungendo immagini, documenti e collegamenti.

Creando attività e assegnando lavori direttamente dalla lavagna online, la piattaforma consente di passare dall'idea all'azione in pochi secondi.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione ClickUp Mappe mentali è un'altra funzione integrata che permette di aggiungere un tocco visivo in più ai lavori richiesti, sia che si tratti di ideazione preliminare o di mappare i progetti e attività.

Utilizzate le Mappe mentali per scomporre idee e processi complessi in parti più semplici e rivelarne le interconnessioni. Oppure delineate il flusso di lavoro del progetto aggiungendo attività alla mappa con un semplice editor drag-and-drop. Modificate o rimuovete le attività e identificate le dipendenze per avere sempre il completo controllo del flusso di lavoro. 🧠

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image15.gif Mappe mentali in ClickUp /$$$img/

Personalizzare le mappe mentali da zero in ClickUp con la modalità Vuoto

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Lavagne online per collaborare in tempo reale aggiungendo note, documenti, immagini o assegnando attività

Un sistema di codici a colori che aiuta a definire l'urgenza di ogni attività sulla lavagna online

Una libreria estesa dimodelli di lavagna online per evitare la seccatura di iniziare con una tela bianca

Mappe mentali per pianificare e organizzare progetti, attività e flussi di lavoro

Editor intuitivo drag-and-drop per manipolare senza sforzo gli elementi delle Lavagne online e delle Mappe mentali

Limiti di ClickUp

Gli utenti hanno bisogno di tempo per esplorare le sue diverse funzionalità/funzioni

L'interfaccia del software potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Contattare il team commerciale per i prezzi

Contattare il team commerciale per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Miro

Via: Miro Miro è un'area di lavoro collaborativa che consente ai team di avere sessioni di strategizzazione e visualizzazione in tempo reale su una lavagna condivisa. Oltre alle funzionalità della lavagna online, incorpora un mind map maker che aiuta a scomporre concetti complessi in parti più piccole e facili da capire.

Lo strumento consente di visualizzare gli obiettivi e le iniziative del team e di allinearli alle aspettative dei clienti e alla strategia di ampio respiro, il tutto su un'unica tela digitale infinita. Potete visualizzare il prezioso feedback dei clienti sulla Bacheca e trarre conclusioni importanti per comprendere meglio i bisogni e i problemi degli utenti.

Con Miro, non dovrete preoccuparvi di partire da una lavagna vuota o di interrompere la vostra attenzione passando da un'app all'altra. Il software dispone di oltre 2.500 modelli già pronti e di più di 100 integrazioni per semplificare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Tela digitale infinita progettata per la collaborazione su larga scala e in tempo reale

Diagrammazioni e mappe mentali per una facile visualizzazione dei dati e cicli di feedback costruttivo

Misure di sicurezza di livello enterprise per i dati sensibili dell'azienda

più di 2.500 modelli per iniziare a fare brainstorming o per creare un'idea di come si famappa dei processi sessioni

Si integra con oltre 100 app popolari come Jira, Slack, Asana e Zoom

Limiti di Miro

Ci sono occasionali problemi di prestazioni dovuti all'ingombro delle Bacheche

I nuovi utenti hanno bisogno di più tempo per manovrare l'interfaccia

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $8/mese per membro

$8/mese per membro Business: $16/mese per membro

$16/mese per membro Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (5.000+ recensioni)

4,8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.400+ recensioni)

3. Lavagna per schizzi

Via: Schema di disegno Se state cercando una piattaforma di lavagna digitale collaborativa che vi permetta anche di tenere sotto controllo gli stati e le prestazioni del team, Sketchboard potrebbe essere una perfetta alternativa a Lucidspark.

Sketchboard semplifica la comunicazione riducendo al minimo la necessità di scambi di email estesi, poiché tutti i compagni di squadra possono lavorare insieme sulla lavagna online contemporaneamente. In questo modo, è molto più facile per tutti comprendere e lavorare per raggiungere l'obiettivo condiviso. 🥅

Questo strumento accelera lo stato di avanzamento delle attività cardine grazie alla mappatura collaborativa dei processi. È possibile scegliere tra oltre 400 forme di schizzo preconfezionate con connessioni automatizzate per visualizzare le idee o scomporre i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sketchboard

Il sistema di monitoraggio facilita l'account del team

La tela infinita visualizza i problemi astratti e migliora la comprensione

Permette di convertire schizzi e diagrammi in presentazioni adatte al team

Mappatura dei processi per facilitare le sessioni di brainstorming

Si integra perfettamente con Microsoft Teams, Slack e Webex per aumentare la produttività del team

Limiti di Sketchboard

I nuovi utenti hanno spesso difficoltà a comprendere le sue estese funzionalità/funzioni

Il tempo di caricamento aumenta a causa della complessità di alcuni progetti e importazioni

Prezzi di Sketchboard

Solo: $8/mese (un utente)

$8/mese (un utente) Teams: 4,9$/mese per utente (minimo due utenti)

4,9$/mese per utente (minimo due utenti) Business: $9/mese per utente (minimo cinque utenti)

$9/mese per utente (minimo cinque utenti) Azienda: Contattare per i prezzi (25+ utenti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Sketchboard valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (5 recensioni)

4.2/5 (5 recensioni) Capterra: 4.0/5 (2 recensioni)

4. Murale

Via: Murale Mural è una piattaforma di collaborazione versatile, pensata per aiutarvi a generare e organizzare idee pianificare progetti e comprendere meglio il proprio pubblico.

Le sue lavagne interattive, chiamate murali, permettono di rappresentare concetti complessi sotto forma di icone e immagini, facilitando la comprensione collettiva di obiettivi e sfide condivise. Inoltre, incoraggiano conversazioni coinvolgenti, consentendo ai membri del team di proporre le proprie idee semplicemente allegando note adesive su una tela infinita.

Mural cerca di eliminare la necessità di lunghe telefonate con gli stakeholder, visualizzando tutte le idee e le informazioni pertinenti sulla lavagna online. Inoltre, il team avrà il potere di regolare l'accesso, determinando chi ha privilegi di sola visualizzazione o di modifica. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Murales

Una tela infinita per condividere e generare idee, pianificare progetti e raccogliere feedback

Strumenti di mappatura dei processi per scomporre concetti complessi in parti più piccole

Funzionalità/funzione di timer per aiutare il team a rimanere concentrato su un'attività urgente

Un sistema di controllo degli accessi che aiuta il team a regolare i diritti di autorizzazione

Funzionalità IA grazie all'integrazione con Microsoft 365 Copilot

Limiti del Murale

Gli utenti hanno segnalato problemi con la funzionalità "voto"

La navigazione tra le sue estese funzionalità/funzione presenta una curva di apprendimento

Prezzi di Mural

**Gratis

Teams+: $9,99/mese per membro

$9,99/mese per membro Business: $17,99/mese per membro

$17,99/mese per membro Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Murales

G2: 4,6/5 (1.300+ recensioni)

4,6/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

5. Kinopio

Via: Kinopio Kinopio è un'alternativa unica a Lucidspark che ispira la generazione di idee e la risoluzione di problemi mirando al modo in cui lavora la vostra mente.

Lo strumento incorpora immagini e testi in schede su una lavagna online, consentendo di rappresentare efficacemente le idee, di stabilire e semplificare le connessioni e di fare un passaggio indietro per visualizzare una visione d'insieme dei vostri esercizi di brainstorming.

È possibile spostare tutti gli elementi sulla lavagna online tramite azioni di trascinamento e rilascio senza sforzo, fino a ottenere un layout che rispecchia perfettamente il vostro processo di pensiero.

Kinopio vi permette di costruire le vostre lavagne online da zero o di scegliere alcuni dei modelli già pronti da tre categorie: Vita, Lavoro e Scuola e Prodotto.

Le migliori funzionalità/funzione di Kinopio

Sistema di schede che facilita il pensiero spaziale e la costruzione di idee

Editor drag-and-drop facile da usare per spostare le schede sulla lavagna online

Thread di commento per fornire feedback senza ingombrare la lavagna online

Modelli preconfezionati per una più rapida ideazione e risoluzione dei problemi

Possibilità di esportare alcune schede come PDF

Limiti di Kinopio

Manca la perfetta integrazione con gli altri strumenti dell'azienda

Poche opzioni di progettazione

Prezzi di Kinopio

**Gratis

Unlimitato: $6/mese

Valutazioni e recensioni di Kinopio

Caccia al prodotto: 5/5 (35+ recensioni)

5/5 (35+ recensioni) AlternativeTo: 4.8/5 (5+ recensioni)

6. Stravagante

Via: Capriccioso Un'altra eccellente piattaforma di collaborazione visiva del nostro elenco, le lavagne online di Whimsical combinano diagrammi di flusso, wireframe, mappe mentali e documenti per creare un ecosistema collaborativo unificato. In quanto tali, possono essere utilizzate per stabilire un'unica fonte di verità per i vostri progetti e campagne di marketing e colmare il divario tra l'ideazione e l'esecuzione, tenendo sempre informati gli stakeholder.

Un'aggiunta relativamente nuova alla serie di funzionalità/funzione di Whimsical è la funzione da testo a diagramma di flusso alimentata da GPT. Essa consente di tradurre le idee in utili grafici in pochi secondi, utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Lavagne online con diagrammi di flusso, wireframe, mappe mentali e documenti

I wireframe sono compatibili con i dispositivi mobili e desktop 📲

Decine di modelli di lavagna online per vari casi d'uso

Funzione IA per la creazione di diagrammi di flusso da testo a testo

Funzionalità/funzione di Collaborative Docs per una facile gestione dei documenti

Limiti stravaganti

Gli utenti che non hanno esperienza di design potrebbero avere difficoltà a navigare tra le funzioni e l'interfaccia

La versione di prova gratuita presenta funzionalità/funzione alquanto limitate

Prezzi di Whimsical

Starter: Gratis

Gratis Pro: $10/mese per editor

$10/mese per editor Organizzazione: $20/mese per editor

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

7. A mano libera

Via: A mano libera Recentemente acquisita da Miro, Freehand è un'area di lavoro digitale che consente ai team di collaborare ai progetti sia in ufficio che lavorando da remoto. Il suo obiettivo è quello di usufruire della produttività e del potenziale creativo del team. 🎨

Il lavoro di squadra a distanza, il brainstorming e persino il team building sono facilitati dalla lavagna online di Freehand, nota come Intelligent Canvas. È dotata di flussi di lavoro personalizzabili, modelli precostituiti, centinaia di integrazioni, oggetti interattivi e gestione delle attività opzioni che vi permettono di fare il lavoro terminato.

Freehand offre funzionalità di wireframe e flowchart a cui si può accedere ovunque e in qualsiasi momento. Potete anche mettere a punto le idee con i vostri client fornendo un link pubblico alla mappa mentale e alla lavagna online su cui state lavorando.

Le migliori funzionalità/funzione di Freehand

Una lavagna digitale a cui possono accedere tutte le parti interessate, ovunque e in qualsiasi momento

Sistema di monitoraggio che aiuta la gestione delle attività

Opzioni di wireframe e diagrammi di flusso che consentono una collaborazione multigiocatore infinita

Flussi di lavoro personalizzabili, modelli già pronti e oggetti intelligenti e interattivi

Limiti di Freehand

Abituarsi alle sue robuste funzionalità/funzione può essere impegnativo

Limitati codici colore per le note adesive

Prezzi di Freehand

**Gratis

Pro: $4/mese per utente (fatturati annualmente)

$4/mese per utente (fatturati annualmente) Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Freehand

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (meno di 5 recensioni)

8. Microsoft Lavagna online

Via: Lavagna online di Microsoft Microsoft offre una delle migliori alternative a Lucidspark con il suo prodotto Whiteboard. Con fino a 60 modelli disponibili, è possibile organizzare facilmente le idee del team, riepilogare/riassumere i pensieri e accelerare il processo di ideazione.

La lavagna online può essere visualizzata durante conferenze e riunioni virtuali, dove le parti interessate possono apportare contributi in tempo reale alla tela. È possibile inserire le idee utilizzando pennarelli di colore o aggiungendo note adesive. 📋

La parte migliore? Non è necessario avere un touch screen per aggiungere note adesive al canvas. È compatibile con Windows 11, iOS e Surface Hub.

Le migliori funzionalità/funzione della lavagna online di Microsoft

Una lavagna virtuale collaborativa a cui si può accedere in mobilità

Pennarelli colorati e note adesive per illustrare idee e temi diversi

Un'estesa libreria di modelli per accelerare il processo di ideazione

Adatta alle presentazioni interattive di Microsoft Teams e alle riunioni con gli stakeholder

Integrazione con Copilot, il programma di Microsoft per la gestione delle ideeStrumento di IA di Microsoft Limiti della lavagna online di Microsoft

Occasionali problemi quando più utenti tentano di modificare la lavagna online contemporaneamente

Funzionalità/funzione limitate

Prezzi della lavagna online Microsoft

Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Apps for Business: $8,25/mese per utente

$8,25/mese per utente Business Standard: $10,62/mese per utente

$10,62/mese per utente Business Premium: $22/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni della lavagna online Microsoft

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

9. Scheda Jamboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/cover\\9a83430dcf47b06db5ed3209dbc5cb38\9122\_1500x0\resize\_q90\_h2\lanczos\_3.3aa1833c45f15e734f310a055c8570f9a12465b52b55e169e27ac4fee54fe487-1400x924.webp Google Jamboard Dashboard /%img/

Via: Jamboard Sviluppato da Google, Jamboard è uno strumento vibrante e collaborativo progettato per liberare e accendere la creatività del team su una tela digitale chiamata jama. Le idee possono essere visualizzate scrivendo e disegnando con il mouse o il trackpad, oppure trascinando e ridimensionando immagini prese direttamente dal motore di ricerca di Google.

Se si utilizza lo strumento su un gadget speciale chiamato dispositivo Jamboard, si può usare la penna stilo in dotazione per fare schizzi, che la tecnologia di riconoscimento delle immagini dello strumento convertirà in immagini nitide.

È possibile creare, modificare e condividere le marmellate dal dispositivo Jamboard, dall'app mobile o dal browser. E non preoccupatevi di riprendere il lavoro da dove l'avete lasciato da un altro dispositivo: l'integrazione di Google Drive di Jamboard assicura che la sessione di jam venga salvata automaticamente su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità di Jamboard

Consente l'estrazione dei contenuti da altre applicazioni Google come Drive, Fogli, Documenti e Slides

Funzionalità di riconoscimento della forma e della scrittura per favorire la leggibilità e la chiarezza

Disponibile su dispositivi speciali Jamboard, app mobili e browser internet

Sincronizzazione automatica tra i dispositivi grazie all'integrazione con Google Drive

Consente a un massimo di 50 utenti di lavorare simultaneamente su una singola marmellata

Limiti di Jamboard

Google interromperà lo strumento alla fine del 2024

Occasionalmente si blocca e tende a essere lento

Prezzi di Jamboard

$$$a gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Jamboard

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

10. Figma

Via: Figma Figma è una piattaforma visuale orientata principalmente ai designer e ai responsabili di prodotto, che consente loro di creare e collaborare senza problemi a progetti e prototipi digitali. Questa piattaforma visuale offre una modello di mappa concettuale gratuito che aiuta il team a comprendere idee e temi.

La co-progettazione in tempo reale su una lavagna online è possibile semplicemente condividendo un link. È possibile monitorare le modifiche e correggere quelle accidentali. Figma permette anche di gestire e controllare i privilegi di visualizzazione, commento e modifica.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Sistema di controllo per regolare i diritti di visualizzazione, commento e modifica

Cronologia delle versioni

Prototipazione e modifica vettoriale

Estesa libreria di modelli

Limiti di Figma

La navigazione in Figma può presentare lievi difficoltà per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzione stratificate possono creare difficoltà ai membri del team inesperti

Prezzi di Figma

Starter: Free

Free FigJam Professional: $3/mese per editor

$3/mese per editor FigJam Organization: $5/mese per editor

$5/mese per editor Azienda: $5/mese per editor

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Figma

G2: 4.7/5 (900+ recensioni)

4.7/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (600+ recensioni)

Collabora come mai prima d'ora con ClickUp: La migliore alternativa a Lucidspark

Siete pronti a portare la collaborazione del vostro team a un livello superiore e a impostare la vostra azienda su livelli di produttività senza precedenti? ClickUp si distingue tra le alternative a Lucidspark per le sue lavagne online dinamiche, le mappe mentali intuitive, le diverse opzioni di visualizzazione e i modelli già pronti, il tutto in un'unica piattaforma! E questa è solo una piccola parte delle funzionalità/funzione della piattaforma, che copre praticamente ogni aspetto dell'organizzazione della vostra vita professionale e personale. 🙌

Per garantire che il vostro team funzioni come una macchina ben oliata, iscrivetevi a ClickUp e trasforma il tuo modo di collaborare!