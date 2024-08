10 migliori modelli di moduli Excel compilabili per compiti e progetti

Un Modulo di Excel Il modello è un enorme salvavita per i project manager e i professionisti impegnati.

Un modello di modulo compilabile Excel adatto rende facile raccogliere informazioni in un formato standardizzato e condividerle con i vostri stakeholder e colleghi.

Se volete raccogliere il feedback dei client, fare un sondaggio sui clienti o semplificare le domande di lavoro, iniziate immediatamente con Moduli Excel .

Abbiamo raccolto i migliori modelli di Excel per farvi risparmiare tempo e denaro. E se siete utenti avanzati che vogliono Da fare di più, abbiamo Alternativa a Excel Modelli di modulo per passare al livello successivo.

Iniziamo.

Cos'è un modello di modulo Excel?

Un Modulo Excel è uno strumento di raccolta dati con un layout strutturato per l'inserimento e l'organizzazione dei dati in Microsoft Excel. Il design consente di semplificare la voce dei dati e garantire la coerenza nel formattare le informazioni.

In qualità di project manager, è facile adattare il modulo precostituito alle proprie esigenze specifiche e utilizzare i modelli di moduli Excel precostituiti per allineare i membri del team al progetto e condividere lo stato di avanzamento con le parti interessate.

Create budget personalizzati, fatture, calendari, pianificatori per il project management, tracker di progetti e calendari con modelli Excel personalizzabili. Le formule, la convalida dei dati e la formattazione integrate facilitano l'inserimento delle informazioni e l'analisi dei dati da parte degli utenti.

Personalizzate e condividete i modelli di moduli Excel in base al vostro caso d'uso, eliminando la necessità di ripartire da zero ogni volta. Da fare è solo collegare il modello con i dati e inviarlo alle persone giuste.

5 Modelli di moduli Excel

Ecco i modelli di Excel gratis che vi permetteranno di dare un'accelerata al vostro lavoro quando dovrete snocciolare numeri o dati.

1. Gratis un semplice modulo d'ordine

Prova il modello di modulo d'ordine d'acquisto semplice gratuito Il modulo Modulo d'ordine semplice per i principianti semplifica il processo di creazione degli ordini in base alle vostre esigenze specifiche, sia che si tratti di ordinare prodotti che di soddisfare le richieste dei clienti.

Automatizzate la raccolta dei dati con questo modulo di voce personalizzato, in modo da dedicare più tempo alla crescita delle entrate e all'acquisizione di un maggior numero di ordini.

2. Sondaggio sui nuovi prodotti

Prova il modello di sondaggio sui nuovi prodotti Ottenete informazioni preziose dai vostri potenziali acquirenti e dai clienti esistenti utilizzando questo modello di foglio di calcolo Excel.

Le domande consigliate sono un ottimo punto di partenza quando si è impegnati. Aggiungete le domande del vostro sondaggio, personalizzate il testo e le immagini e pubblicate il modello di modulo per il sondaggio sui nuovi prodotti ovunque in pochi minuti.

3. Modello di modulo per le spese

Provate il Modello di modulo per le spese La reportistica delle spese è parte integrante di qualsiasi azienda, in quanto consente di bilanciare perfettamente gli account. Tuttavia, la creazione manuale di queste reportistiche richiede molto tempo.

Con il modello per la gestione delle spese di MS Modulo, il monitoraggio e la presentazione delle spese diventano semplici. Semplificate la reportistica delle spese per i vostri dipendenti con questo modello Excel gratis dal design pulito e dal formato di facile lettura.

4. Sondaggio per la pianificazione di eventi del team

Prova il sondaggio sul piano di pianificazione degli eventi del team Per creare un'esperienza memorabile, sia che si tratti dell'organizzazione di un evento fuori sede per il team o di una conferenza per i vostri CXO, avete bisogno di un mondo di dati e metriche.

Raccogliete tutte le informazioni rilevanti sui relatori e sui partecipanti utilizzando il modello di modulo per la pianificazione degli eventi del team. Impostate domande diverse, come scelta multipla, valutazioni e scala Likert, in modo che gli intervistati non si annoino a rispondere alle domande.

5. Modulo d'ordine d'acquisto modello

Provate il Modello di modulo d'ordine d'acquisto Un modello di modulo d'ordine d'acquisto adeguato semplifica le operazioni di approvvigionamento, riduce gli errori e risparmia il lavoro di inserimento manuale dei dati.

Che siate titolari di una piccola impresa che si sta facendo strada o venditori affermati che cercano di migliorare la produttività, questo modello Excel gratis vi aiuta a gestire gli acquisti, a monitorare le spese e a mantenere una comunicazione chiara tra acquirente e fornitore.

Limiti dell'uso dei modelli di modulo Excel

In un mondo in cui le transazioni aziendali diventano di giorno in giorno più digitali, i Moduli Excel hanno tardato a mettersi al passo.

Se da un lato rendono la raccolta e la voce dei dati un processo semplice e conveniente per chi fa tutto manualmente, dall'altro presentano limiti significativi.

Limiti sui campi

I moduli di Excel per la voce consentono solo 32 campi. Se si dispone di grandi quantità di dati complessi da suddividere in più categorie e sottocategorie, è necessaria un'alternativa a Excel.

Funzionalità di collaborazione limitate

Dopo creare un Modulo Excel se si desidera collaborare con i membri del team, la coautorialità ha alcuni limiti. Ad esempio, i formati .xlsm, .xlsx e .xlsb supportano il co-authoring, ma se si lavora in formato .csv o .xls, è necessario aggiornare il file in un tipo compatibile.

Idealmente, un buon modello di modulo di foglio di calcolo dovrebbe consentire di vedere quando il membro del team lo sta modificando in tempo reale, come consentono le alternative di Excel come Fogli Google. In questo modo, non dovrete fare follower su "È terminato?"

Mancanza di integrazioni

I modelli di Microsoft Excel sono efficienti se si utilizza la suite di produttività Microsoft 365. Tuttavia, l'integrazione con altri sistemi, come ad esempio Google Sheets, non è possibile. Tuttavia, l'integrazione con altri sistemi, come CRM, account management o project management, è complicata e costosa e richiede tempo e risorse finanziarie.

10 Modelli alternativi di moduli Excel

La vostra ricerca di una potente alternativa ai moduli Excel compilabili termina qui su ClickUp.

I modelli ClickUp vi aiutano a superare diversi limiti dei moduli Excel, tra cui i seguenti.

Personalizzazione delle visualizzazioni delle tabelle e delle colonne

Collaborazione ai moduli con i membri del team nell'area di lavoro di ClickUp

L'integrazione del modello di modulo in diversi canali consente di ottenere elevati tassi di valutazione dei sondaggi

Ecco i nostri modelli di modulo ClickUp preferiti per supportare le vostre esigenze, indipendentemente dal settore in cui operate.

1. Modello di modulo ClickUp

Un modello di modulo ben progettato semplifica la raccolta di informazioni da clienti, dipendenti e altre parti interessate. Per un manager che svolge più attività, migliora l'accuratezza e la coerenza dei dati, fornendo un format coerente di raccolta dati per tutti gli utenti. In questo modo si evita il fastidio di dover raccogliere diversi formati di dati da più fonti.

Supponiamo che siate un project manager di un'azienda di software che vuole snellire il processo di reportistica dei bug. Modello di modulo di ClickUp ha una serie di campi e opzioni predefiniti che impediscono la duplicazione delle voci e garantiscono la raccolta di tutte le informazioni critiche in un formato standard.

A differenza dei modelli di foglio Excel con funzioni di incorporamento limitate, potete condividere i moduli di ClickUp sul vostro sito web, all'interno del vostro software e in altri canali di comunicazione.

I gestori del team esaminano le risposte e le assegnano ai membri del team interessati per la risoluzione dei problemi.

2. Modulo di richiesta di ClickUp Creative

Modulo di richiesta creativa di ClickUp è una salvezza per designer, team di marketing, project manager e stakeholder, perché aiuta tutti a gestire meglio il proprio lavoro, a comunicare in modo efficace e a conoscere tutti i dettagli del progetto.

I progetti creativi sono complicati: bisogna assicurarsi che siano in regola, ma non si vuole strutturarli in modo che diventino una formula. Con una pari attenzione alla creatività e alla struttura, i modelli di richiesta creativa portano responsabilità e coerenza in tutto il progetto.

Il modello libero e personalizzabile prevede stati personalizzati come Completato, Consegnato, Approvato, Da rivedere e In corso per monitorare lo stato di ogni richiesta creativa.

ClickUp dispone inoltre di una libreria di modelli per designer e team creativi per creare flussi di lavoro personalizzati in base al vostro processo di progettazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/doc-public-sharing.gif Condivisione dei documenti ClickUp con link pubblico o privato /$$$img/

Condividi il tuo brief di progettazione pubblicamente o in privato tramite un semplice collegato in ClickUp Docs

Per quanto riguarda le funzionalità/funzione, Documenti di ClickUp è il vostro ideale editor di documenti per scrivere modelli di richiesta creativi che gli stakeholder capiscano senza bisogno di una spiegazione da parte del project manager.

Per le agenzie, integrare questo modello con software per il portale client in modo che i client possano conoscere lo stato delle loro richieste.

3. Modello di modulo di richiesta ClickUp

I moduli di richiesta stabiliscono un processo formale per raccogliere informazioni accurate dai dipendenti e organizzare le richieste di tutti i reparti in un unico luogo. Modello di modulo di richiesta di ClickUp traccia accuratamente le richieste e riduce i tempi e i costi di elaborazione, in modo da ottenere le informazioni corrette.

Supponiamo che siate un project manager di un'impresa di costruzioni. Utilizzate questo modello di modulo di richiesta gratis per organizzare le informazioni, registrare i dettagli essenziali del progetto, le date di inizio e fine, i termini dell'accordo, i materiali richiesti e le informazioni di contatto dei fornitori.

In settori come quello delle costruzioni, dove il mancato rispetto delle scadenze può portare a un superamento dei costi del progetto, Grafico Gantt e Visualizzazione Kanban consente di monitorare lo stato di ogni richiesta e di visualizzare il flusso di lavoro.

Ecco la parte migliore: Attività cardine in ClickUp mantiene tutti allineati verso i traguardi chiave. I membri del team si rendono conto di come le attività dipendenti siano collegate agli obiettivi più ampi del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Attività cardine del progetto nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

Trasformate le attività più importanti in tappe fondamentali per creare una rappresentazione visiva dello stato dei vostri progetti

I modelli di modulo di Excel consentono di creare campi personalizzati, ma non hanno l'ampia integrazione che ClickUp fornisce per un flusso di dati fluido tra sistemi aziendali di terze parti, come ad esempio software di gestione delle operazioni , il software di gestione dei dipendenti e gli strumenti di project management.

4. Modello di modulo di contatto ClickUp

Con Il modello di modulo di contatto di ClickUp crea e personalizza i vostri moduli di contatto in pochi minuti. Tutte le query dei vostri clienti rimarranno in una posizione centrale, rendendo più facile il monitoraggio del loro stato.

Il modello di modulo precostituito cattura i dati dei clienti e li memorizza in un database centrale per un rapido accesso quando si desidera raccogliere il feedback dei clienti attraverso sondaggi e inchieste.

Supponiamo che il vostro product manager stia sondando le opinioni degli utenti sulle funzionalità/funzione. Una volta impostata l'opzione gli oggetti del progetto (migliorare l'esperienza dell'utente o l'introduzione di funzionalità/funzione), inviate via email questo modello di modulo ai rispondenti.

La cosa migliore è che il modello gratuito di ClickUp si sincronizza con la funzionalità di riempimento automatico del browser del visitatore, consentendogli di compilare il modulo con poco lavoro richiesto.

I responsabili di prodotto analizzano e monitorano le risposte e aggiornano gli stati per informare gli stakeholder sullo stato di avanzamento.

5. Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp

Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete perso un follow-up vitale per un cliente perché non siete riusciti a trovare le sue informazioni di contatto da fogli di calcolo disorganizzati o lunghi thread di email?

Se la risposta è sì, ascoltate. Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp vi permette di creare il vostro modulo di contatto personalizzato in pochi minuti. Gestite tutti i vostri contatti importanti, le richieste dei clienti e le relative informazioni in un'unica posizione centrale, per fornire loro il miglior servizio possibile, il tutto da ClickUp.

Inoltre, consente ai vostri clienti di inviare informazioni sensibili in modo sicuro e protetto, rafforzando la loro fiducia nella vostra azienda.

Dopo aver integrato il modello di modulo sul vostro sito web o su altri canali, le oltre 100 opzioni di automazione di ClickUp consentono di inviare una risposta automatica alle persone che compilano il modulo. Cosa c'è di meglio che far sapere loro che vi contatterete presto?

MS Modulo non dispone di integrazioni estese, quindi non è possibile inviare risposte automatiche che confermino la ricezione delle informazioni di contatto.

6. Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp

Il processo di richiesta di lavoro impegna molto i dipendenti e i candidati. Acquisire tutte le informazioni necessarie sui potenziali dipendenti utilizzando un modello di domanda di lavoro è una pratica che consente di risparmiare tempo. Modello di modulo di domanda di lavoro di ClickUp semplifica la raccolta di tutte le informazioni necessarie ai candidati, compresi i dati personali, il percorso formativo e la storia lavorativa.

Il modello serve a due scopi: il dipartimento di selezione del personale monitora e archivia i dati dei candidati in un unico posto, mentre i potenziali candidati hanno a disposizione una piattaforma online facile da usare per inviare le loro informazioni.

Create e aggiornate gli stati al volo per i processi in più fasi, come quello di reclutamento, con ClickUp Vista Bacheca . Per regolare le priorità, è sufficiente trascinare le attività nelle statue personalizzate o spostarle in alto o in basso.

Un componente aggiuntivo dell'utilizzo del modello di domanda di lavoro di ClickUp è l'integrazione con altri modelli, come ad esempio modelli di busta paga . In questo modo il reparto risorse umane può aggiungere più rapidamente i candidati selezionati al proprio sistema.

7. Modello di modulo di reportistica ClickUp

Che si tratti del servizio clienti che monitora il feedback degli utenti o del team di marketing che controlla le prestazioni delle campagne, i reportistica è fondamentale per le organizzazioni. Immaginate il tempo che il vostro team risparmia con modelli precostituiti e facili da compilare per raccogliere i dati richiesti. Modello di modulo di reportistica di ClickUp consente a tutti i reparti di raccogliere dati in modo uniforme e di organizzare i report in campi personalizzati per un rapido ordinamento e analisi. Per gli utenti più esperti, i campi personalizzati consentono di tenere traccia dei dati vitali, di trarre conclusioni e di visualizzarli in un formato di facile comprensione.

Il modello include visualizzazioni personalizzate, particolarmente utili per i project management che si occupano di più progetti e vogliono visualizzare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio. Include grafici di Gant, vista Elenco, carico di lavoro e monitoraggio dei rapporti. La natura visiva consente di comunicare una panoramica del lavoro in corso.

Ad esempio, il modello di utilizzo delle risorse visualizza in modo completo le risorse allocate in tutti i progetti e i team. Se avete bisogno di più risorse per un progetto critico, inviate questi dati come modello di modulo compilabile agli stakeholder per l'approvazione in qualsiasi momento.

8. Modello di modulo di adesione ClickUp

Se gestite una comunità privata in cui i membri si iscrivono per imparare, fare rete e raccogliere conoscenze in crowdsourcing, un modulo di adesione raccoglie le domande e gestisce il flusso di iscrizione. Modello di modulo di adesione di ClickUp semplifica l'onboarding per le organizzazioni basate sulla comunità. Questo modello precostituito con un solo clic elimina la necessità di creare manualmente moduli per ogni nuovo utente. Risparmiate tempo e risorse per concentrarvi sulla gestione delle relazioni con tutti i vostri membri.

E questo è solo l'inizio. Per le iscrizioni a pagamento, includete i dettagli su come pagare l'iscrizione. Includete nel modulo il collegato al vostro gateway di pagamento online.

Creare un database di membri senza codice per tracciare relazioni tra attività, documenti e dipendenze e connettere i clienti agli ordini con il modulo di gestione dei dati Vista Tabella .

Infine, la vista Processo di adesione consente ai team di mappare i passaggi del processo di candidatura e di tenere traccia dello stato.

9. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Supponiamo che siate un organizzatore di eventi per una startup che organizza una conferenza di fine anno per i leader del settore. La gestione di tutte le informazioni sui partecipanti tramite fogli di calcolo richiede molto tempo, è soggetta a errori e i dati non vengono aggiornati automaticamente. Si passa più tempo a compilare i dettagli nelle colonne, lasciando poco spazio ad altre attività critiche.

È qui che il Modello di modulo di registrazione ClickUp viene in aiuto per aiutare tutti a stare sulla stessa pagina, raccogliere informazioni dagli ospiti e semplificare la voce dei dati.

Il modello contiene campi per il numero di partecipanti, le loro informazioni di contatto e i dettagli della prenotazione, come le date di check-in e check-out e gli hotel. Gli altri membri del team potranno collaborare, aggiungere note ed elenchi di cose da fare, visualizzare le attività in base alla priorità e aggiungere attività secondarie per personalizzare il modello.

Per un'analisi successiva all'evento, il modello di foglio presenze consente di monitorare gli ospiti che hanno partecipato all'evento.

ClickUp automazioni le opzioni di automazione fanno un ulteriore passo avanti, consentendo di impostare l'invio automatico di notifiche email quando qualcuno completa il modulo. È possibile rispondere rapidamente a ulteriori domande o fornire informazioni relative all'evento.

10. Modello di modulo di valutazione ClickUp

È necessario raccogliere feedback praticabili per impostare obiettivi raggiungibili e mantenere i dipendenti impegnati e proattivi. Indica che siete attenti e che vi preoccupate dello sviluppo dei dipendenti. E soprattutto, li aiuta a capire le aree da migliorare e i loro punti di forza.

Ma lo capiamo: condurre le valutazioni è un'impresa ardua. Non preoccupatevi, abbiamo una soluzione per voi. Il Modello di modulo di valutazione di ClickUp consente ai manager di misurare le prestazioni e di fornire un feedback ai dipendenti.

Perché dovreste usare questo modello per raccogliere i dati? Crea coerenza tra i vari reparti, utilizzando gli stessi criteri e le stesse domande per tutte le valutazioni. La cosa migliore è che la valutazione dei dipendenti si basa su criteri oggettivi, non su giudizi soggettivi.

L'aspetto positivo è che non è necessario dipendere dalle valutazioni annuali per valutare i dipendenti in modo approfondito. Il periodo di valutazione può variare a seconda dell'organizzazione, con intervalli trimestrali, biennali o basati sul ruolo. Monitorate e controllate lo stato dei dipendenti per ottenere il meglio da loro.

Con dati quali riconoscimenti e attività cardine, competenze tecniche, numero totale di ore prestate, attività in sospeso e completate e aree da migliorare, questo modello facilita una comunicazione efficace tra i manager e i loro riporti diretti.

Dite addio ai modelli di moduli Excel compilabili basati su fogli elettronici

I moduli ClickUp sono una potente alternativa a Excel per i project management di nuova generazione. Vanno oltre i moduli di base del foglio di calcolo e vi offrono un hub digitale per tutti i vostri modelli.

Impostate i moduli precostituiti in pochi minuti per iniziare a raccogliere feedback internamente dai dipendenti o esternamente da client e fornitori. Visualizzate e seguite le risposte in più visualizzazioni e analizzate i dati in modo visivo per prendere decisioni efficienti.

Per creare il vostro primo modello di modulo di sondaggio, registratevi gratuitamente su ClickUp .