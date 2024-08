Le 10 migliori alternative a Pipefy per automatizzare i processi

Un tempo tutti i processi aziendali richiedevano un lavoro manuale e quasi nessuna tecnologia era disponibile per agevolarli. Poi è arrivata l'era del business gestione dei processi aziendali (BPM), che aiutano a snellire e visualizzare i flussi di lavoro all'interno di un'organizzazione.

Oggi siamo nell'era dell'IA e dell'automazione, in cui i nuovi flussi di lavoro sono stati sviluppati e gestiti in modo efficiente piattaforme di automazione come Pipefy sono nate per aiutarci a mettere in moto automatico molti processi ad alta intensità di lavoro. Questi strumenti ci tolgono dalle mani e dalla mente il lavoro ripetitivo e ci permettono di concentrarci su attività più strategiche.

Tuttavia, Pipefy non è adatto a tutti: alcuni preferiscono un'interfaccia più semplice e solide capacità di integrazione, mentre altri cercano una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro più conveniente.

Abbiamo fatto il lavoro di investigazione per voi e abbiamo stilato un pratico elenco delle migliori 10 alternative a Pipefy per gestire e automatizzare i vostri processi.

Analizzeremo le rispettive caratteristiche degli strumenti, indicheremo alcune limitazioni e faremo luce sui loro piani tariffari per aiutarvi a scegliere quello più adatto alla vostra azienda.

Cos'è Pipefy?

Via: Pipefy Pipefy è una piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale che consente alle organizzazioni di progettare, automatizzare e gestire i flussi di lavoro per ottenere un'efficienza ottimale e un'elevata qualità del lavoro produttività del team .

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle capacità dell'intelligenza artificiale generativa, la creazione di flussi di lavoro personalizzati è facile come una chat e richiede zero conoscenze di codifica! Basta inviare un messaggio al suo chatbot spiegando come si vuole che sia il flusso di lavoro e l'intelligenza artificiale si occuperà del resto.

Pipefy è in grado di automatizzare un'ampia gamma di processi aziendali, ma è più efficace nei casi di razionalizzare le risorse umane iT e operazioni di approvvigionamento .

Cosa cercare nelle alternative a Pipefy?

Pipefy si è guadagnato un posto di rilievo nel mondo del automazione dei processi aziendali soprattutto per la sua serie di caratteristiche uniche che lo rendono super facile da usare. Pertanto, ciò che desiderate nelle vostre alternative a Pipefy dovrebbe servire anche le seguenti caratteristiche:

Capacità di IA: L'alternativa dovrebbe avere capacità di IA, in particolare di IA generativasnellire il processo di automazione del flusso di lavoro Interfaccia senza codice: La codifica non piace a tutti, quindi l'alternativa Pipefy deve consentire di creare flussi di lavoro automatizzati personalizzati senza dover ricorrere alla codifica Ottimizzazione dei processi basata sui dati: Lo strumento deve essere in grado di ottimizzare i flussi di lavoro in base ai dati storici per massimizzare l'efficienza Sicurezza: Quando si automatizza un processo aziendale, è importante assicurarsi che nessun altro possa manipolarlo. Pertanto, la sicurezza di livello aziendale deve essere una priorità quando si valutano le alternative a Pipefy Integrazioni: L'efficacia di uno strumento di automazione dei processi dipende dal numero di strumenti e servizi esterni con cui è in grado di integrarsi, quindi anche questo aspetto deve rientrare nei criteri di selezione

10 Migliori alternative a Pipefy da utilizzare nel 2024 e oltre

Abbiamo preparato questo elenco di alternative a Pipefy dopo aver passato al setaccio decine di strumenti di automazione del flusso di lavoro e piattaforme disponibili sul mercato. Vi illustreremo cosa offrono, cosa mancano, i prezzi e, soprattutto, come possono migliorare i vostri flussi di lavoro. Iniziamo! 😎

Visualizzazione e gestione rapida delle automazioni attive e inattive negli spazi con aggiornamenti e descrizioni degli utenti

ClickUp è un gestione visiva del progetto con funzionalità di automazione del flusso di lavoro incredibilmente potenti che la rendono un'ottima alternativa a Pipefy. Le sue funzionalità di automazione, Automazioni di ClickUp è dotato di 100+ modelli di automazione precostituiti per iniziare a lavorare in poco tempo. ⏰

I flussi di lavoro automatizzati creati in ClickUp possono essere collegati alle vostre Attività di ClickUp e progetti per contrassegnare automaticamente gli incarichi come svolti, creare nuovi compiti, aggiornare lo stato dei progetti, modificare gli assegnatari e le priorità e molto altro ancora.

Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro automatico personalizzato che si attiva quando una specifica attività del progetto viene contrassegnata come completata da voi o da uno dei membri del vostro team. Una volta avviato, il flusso di lavoro automatico può creare e assegnare nuove attività da solo o aggiornare lo stato del progetto. In questo modo, non dovrete monitorare e aggiornare manualmente lo stato di avanzamento del progetto man mano che le diverse attività vengono completate.

Personalizzare le automazioni delle attività con ClickUp

È possibile semplificare ulteriormente la gestione del flusso di lavoro combinando le attività e le automazioni con ClickUp AI , la comoda piattaforma Strumento di intelligenza artificiale. L'IA è in grado di creare automaticamente i singoli sottocompiti senza l'intervento dell'utente, sulla base delle descrizioni dei compiti e dei commenti lasciati dai compagni di squadra.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Automazioni senza codice per la creazione e l'assegnazione di attività, l'impostazione di date di scadenza e priorità, l'aggiornamento dello stato di attività e progetti e altro ancora

oltre 100 modelli di automazione precostituiti

Funzionalità di intelligenza artificiale generativa per la creazione di attività automatiche

Definizione di condizioni personalizzate per tutte le automazioni

Integrazione con oltre 100 strumenti e servizi

Interfaccia utente estremamente ben progettata e intuitiva

Limitazioni di ClickUp

Inizialmente può essere un po' opprimente per i nuovi utenti

I campi di automazione potrebbero essere più dinamici

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per spazio di lavoro

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Via del processo

Via: Processo.st Per il flusso di denaro, c'è Wall Street. Per il flusso di lavoro, c'è Process Street! 🛣️

A parte gli scherzi, Process Street è un'altra piattaforma di automazione del flusso di lavoro senza codice e un'alternativa a Pipefy con caratteristiche che rendono il vostro lavoro (e la vostra vita) più facile. Dispone di modelli pre-progettati per i processi aziendali standard per aiutarvi a iniziare ad automatizzare i vostri flussi di lavoro in un batter d'occhio.

Process Street vanta anche alcune impressionanti capacità di intelligenza artificiale. Ad esempio, il suo generatore di flussi di lavoro è in grado di creare un nuovo flusso di lavoro in pochi secondi in base al titolo e alla descrizione specificati. Può anche leggere i documenti ed estrarre i dati necessari per eseguire le azioni di un flusso di lavoro. Se necessario, l'intelligenza artificiale può anche creare e inviare e-mail come parte di un flusso di lavoro automatizzato.

Infine, Process Street fornisce analisi e dati su tutti i flussi di lavoro in un intuitivo cruscotto. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati relativi ai KPI e di valutare le prestazioni dei vari processi e dei membri del team.

Le migliori caratteristiche di Process Street

Generatore di flussi di lavoro con intelligenza artificiale

Analisi intelligente dei documenti basata sull'intelligenza artificiale

Automazioni senza codice

Dati e analisi per tutti i flussi di lavoro

Modelli predefiniti per i flussi di lavoro più comuni

Limitazioni di Process Street

La navigazione può essere un po' confusa

L'organizzazione delle funzioni potrebbe essere migliorata

Prezzi di Process Street

Startup: $100/mese

$100/mese Pro: $415/mese

$415/mese Impresa: $1.660/mese

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

4.6/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

3. Flusso di baci

Via: Flusso di baci Kissflow è orgoglioso del suo processo in 3 fasi per creare e automatizzare qualsiasi tipo di flusso di lavoro. Il processo prevede:

Creazione di un modulo con campi personalizzati per il vostro flusso di lavoro Definire il flusso di lavoro (ovvero, cosa succede quando il modulo viene inviato) Applicare i permessi necessari per pubblicare il modulo e il flusso di lavoro

Progettare i moduli con l'aiuto di un costruttore di moduli drag-and-drop e personalizzare i flussi di lavoro attraverso una rappresentazione visiva, eliminando la necessità di codificare. L'invio di un modulo attiva uno specifico flusso di lavoro ad esso associato, che porta all'esecuzione dell'azione in esso definita. ✅

Come si può notare, il meccanismo di automazione di Kissflow è un po' diverso da altri strumenti di automazione del flusso di lavoro in cui si definisce un evento di attivazione e poi le azioni conseguenti. La sua funzionalità si concentra principalmente sull'automazione dei processi che richiedono l'invio di un modulo.

Le migliori caratteristiche di Kissflow

Si concentra sull'automazione dei processi che prevedono l'invio di moduli

Personalizzazione visiva dei flussi di lavoro senza codice

Costruttore di moduli drag-and-drop

Dati e analisi per valutare le prestazioni di tutti i flussi di lavoro

Integrazioni con tutti i principali strumenti e servizi di terze parti

Modelli di automazione precostituiti per la gestione dei progetti

Limitazioni di Kissflow

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con l'assistenza clienti

Può essere un po' difficile da navigare e configurare rispetto ad altre alternative Pipefy

Prezzi di Kissflow

**Base: a partire da 1.500 dollari al mese

Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

4. Kintone

Via: Kintone Kintone è più che altro un mappatura del processo e di visualizzazione rispetto a una piattaforma dedicata all'automazione dei flussi di lavoro. Tuttavia, è perfettamente in grado di automatizzare i promemoria, le approvazioni e i passaggi di consegne tra i membri del team.

Lo strumento è dotato di un costruttore di flussi di lavoro drag-and-drop che si può utilizzare per progettare flussi di lavoro da zero e impostare regole per automatizzare varie parti del flusso di lavoro.

È anche possibile definire processi di approvazione in più fasi per i flussi di lavoro e, grazie alle integrazioni di terze parti, i flussi di lavoro possono automatizzare le azioni di molte applicazioni e servizi aziendali.

Le migliori caratteristiche di Kintone

Visualizzazione e gestione dei processi

Promemoria automatici, consegna di attività e approvazioni

Integrazione con servizi e strumenti di terze parti

Interfaccia intuitiva con costruttore di flussi di lavoro drag-and-drop

Approvazioni in più fasi per ogni flusso di lavoro

Limitazioni di Kintone

L'interfaccia utente non è molto elegante

Non è possibile inviare e-mail e testi automatizzati

Prezzi di Kintone

24 dollari al mese per utente (minimo cinque utenti, quindi di fatto 120 dollari al mese)

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4/5 (3 recensioni)

5. ProcessMaker

Via: Creatore di processi ProcessMaker combina l'intelligenza artificiale generativa con funzionalità di elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e un motore decisionale per aiutare il vostro team a liberare la "iperproduttività". Come molte altre alternative a Pipefy, include modelli per aiutarvi a impostare rapidamente i processi.

Il punto di forza dello strumento è la capacità di estrarre il contenuto necessario dai documenti (fatture, contratti, e-mail, ecc.) e di prendere decisioni in base alle informazioni estratte. In questo modo, il suo motore decisionale elimina la necessità di scripting.

In altre parole, ProcessMaker è in grado di prendere automaticamente decisioni ed eseguirle al di fuori del flusso di lavoro, per le quali sarebbe altrimenti necessario scrivere script in vari linguaggi di programmazione. 🧑‍💻

Infine, l'intelligenza artificiale generativa consente di costruire i processi descrivendo semplicemente il flusso di lavoro desiderato.

Le migliori caratteristiche di ProcessMaker

Creazione di processi senza codice

Elaborazione intelligente dei documenti (IDP) basata sull'intelligenza artificiale

IA generativa per la creazione rapida di processi

Motore decisionale alimentato dall'intelligenza artificiale

Modelli di processo precostituiti per i flussi di lavoro della gestione dei progetti

Dati e analisi per ogni tipo di processo aziendale

Limitazioni di ProcessMaker

La documentazione può essere un po' datata

L'interfaccia utente può essere un po' difficile da navigare per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: $1.475/mese

$1.475/mese Pro: Prezzi disponibili su richiesta

Prezzi disponibili su richiesta Enterprise+: Prezzi disponibili su richiesta

ProcessMaker valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (280+ recensioni)

4,3/5 (280+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (170+ recensioni)

6. Creatio

Via: Creazione Uno dei più impeccabili design software per il flusso di lavoro creation si distingue per la perfetta combinazione delle funzionalità di CRM e di automazione del flusso di lavoro, eliminando la necessità di due strumenti separati.

Questa piattaforma no-code consente di creare flussi di lavoro automatizzati attraverso un'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop. È possibile definire regole per automatizzare varie parti del flusso di lavoro e includere approvazioni per garantire che un determinato passaggio venga eseguito solo dopo l'approvazione da parte vostra o del vostro team.

Creatio offre anche degli insight che consentono di valutare le prestazioni di tutti i flussi di lavoro e di ottimizzarli per renderli più efficienti.

Le migliori caratteristiche di Creatio

Combinazione di unPiattaforma CRM e software di automazione del flusso di lavoro

Progettazione e automazione del flusso di lavoro senza codice, drag-and-drop

Approvazioni per alcune parti del flusso di lavoro

Interfaccia ben progettata e intuitiva

Analisi per tutti i processi

Limitazioni di Creatio

La funzionalità di automazione non è molto ricca

Le licenze per gli utenti sono un po' restrittive e poco flessibili

Prezzi di Creatio

Growth: $25/mese per utente

$25/mese per utente Enterprise: $55/mese per utente

$55/mese per utente Unlimited: $85/mese per utente

Creatio valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (19 recensioni)

7. Lunedì.com

Via: Lunedì.com Monday.com si definisce il "Sistema operativo per il lavoro" perché dispone di funzioni per quasi tutti gli aspetti della gestione aziendale e dei progetti. In particolare, l'Automations Center offre un processo semplice in tre fasi per la creazione di un flusso di lavoro automatizzato:

Definire un fattore scatenante (data, cambiamento di stato, creazione di un elemento, ecc.) Selezionare una condizione (i criteri che l'evento di attivazione deve soddisfare) Selezionare l'azione che deve essere eseguita dopo l'evento di trigger

È anche possibile creare flussi di lavoro automatizzati in più fasi che eseguono più azioni o si attivano quando si verificano più condizioni. Se volete saltare gran parte del processo spiegato in precedenza, scegliete modelli di automazione precostituiti, noti come ricette su Monday.com.

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Interfaccia intuitiva e senza codice

Automazioni in più fasi

Ricette di automazione precostituite

Integrazione dei flussi di lavoro nei progetti e negli account CRM di Monday.com

oltre 100 integrazioni per la connessione a strumenti di gestione dei progetti

Limitazioni di Monday.com

Inizialmente può essere un po' complesso da navigare rispetto ad altri software di gestione progetti

La schermata principale non è molto personalizzabile

Prezzi di Monday.com

**Gratuito per sempre

Basic: $8/mese per utente (minimo tre utenti)

$8/mese per utente (minimo tre utenti) Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Enterprise: Prezzo disponibile su richiesta

tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.600+ recensioni)

4,7/5 (8.600+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.300+ recensioni)

8. Asana

Via: Asana Asana è un altro strumento di lavoro e gestione delle attività e produttività con ampie capacità di automazione del flusso di lavoro, che lo rendono una promettente alternativa a Pipefy. Offre un bel vantaggio con 80+ pre-costruite modelli di flusso di lavoro e molti modelli di attività per aiutarvi a creare facilmente attività collegate al vostro flusso di lavoro. 😎

Il software è dotato di un'esclusiva funzione "Bundles", che raggruppa i modelli di attività, le regole di automazione, i campi dei moduli e le sezioni in modo che possano essere applicati a più progetti simultaneamente (non si trova nella maggior parte dei software di gestione delle attività) Alternative ad Asana ).

Infine, i reporting dashboard di Asana forniscono una panoramica visiva dell'andamento dei flussi di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Asana

80+ modelli di automazione precostituiti

Piattaforma no-code

Bundle per applicare flussi di lavoro automatizzati a più progetti

Collega i flussi di lavoro a progetti e attività

Cruscotti di reportistica con analisi

Limitazioni di Asana

Inizialmente può essere un po' opprimente

Alcune automazioni e integrazioni sono bloccate dietro il piano Enterprise più costoso

Prezzi di Asana

Base: Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Enterprise+: Contattare per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.500+ recensioni)

4,3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.200+ recensioni)

9. Come facciamo

Tramite: Come facciamo Way We Do è orientato principalmente ad aiutare l'utente a gestire e visualizzare i processi aziendali.

Dispone di alcune capacità di automazione di base relative alle attività ricorrenti, all'instradamento delle attività tra i membri del team e ai promemoria automatici. Ma se avete bisogno di automazioni più avanzate, basate su trigger, dovrete integrare Way We Do con Microsoft Power Automate per estendere le sue funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Way We Do

Promemoria e notifiche automatiche

Instradamento automatico delle attività tra i membri del team

Possibilità di impostare attività ricorrenti

Si integra con Microsoft Power Automate

Reporting e analisi per tutti i flussi di lavoro

modo in cui facciamo le limitazioni

Non è una piattaforma dedicata all'automazione dei flussi di lavoro; le funzionalità di automazione sono limitate

Gli utenti possono essere aggiunti solo in multipli di 10

Prezzi di Way We Do

Entry: $99/mese (a partire da 10 utenti)

$99/mese (a partire da 10 utenti) Impresa: Contattare per i prezzi

Way We Do valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10 recensioni)

4.4/5 (10 recensioni) Capterra: 4.9/5 (9 recensioni)

10. Lavorare

Via: Lavorare Workato è una piattaforma completa di automazione del flusso di lavoro che combina la potenza di AI con l'automazione . Dispone di un'enorme libreria di 1.200+ connettori precostituiti per integrare le varie app e servizi tramite un'interfaccia drag-and-drop. Permette poi di automatizzarli facilmente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Grazie all'intelligenza artificiale generativa e a Workbot GPT, Workato consente di creare automazioni utilizzando comandi in linguaggio naturale. Si spinge oltre, consentendo di creare i propri chatbot personalizzati per automatizzare i flussi di lavoro.

Un altro punto di forza di Workato è la sua collezione di ricette di automazione precostituite. Vanta più di 500.000 ricette che rispondono a varie esigenze e processi aziendali, il che lo pone in una categoria a sé stante! 🏆

Le migliori caratteristiche di Workato

Automazione del flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale con suggerimenti in linguaggio naturale

Chatbot personalizzati per l'automazione del flusso di lavoro

oltre 1.200 integrazioni e connettori

oltre 500.000 ricette di automazione precostituite

Interfaccia drag-and-drop per creare flussi di lavoro

Limitazioni di Workato

Può essere un po' complesso per i nuovi utenti

Manca il supporto nativo per Java e Python

Prezzi di Workato

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4.7/5 (370+ recensioni)

4.7/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Massimizza la produttività del team con la migliore alternativa a Pipefy

Se siete ancora indecisi su quale alternativa a Pipefy scegliere per gestire e automatizzare i vostri flussi di lavoro, ecco la nostra scelta migliore: ClickUp!

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ClickUp è in grado di automatizzare e semplificare la gestione di progetti e attività, la creazione di documenti, la pianificazione, i promemoria e molte altre parti delle vostre operazioni. Di fatto, può diventare un'unica finestra per gestire e automatizzare quasi tutti i processi aziendali in pochi clic.

La cosa migliore è che potete iniziare a usarlo GRATUITAMENTE iscrivetevi e raggiungi la produttività come mai prima d'ora! 🤩