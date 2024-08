Loom vs. Vidyard: Chi vince la battaglia degli strumenti video?

Ricordate gli anni '70, quando la radio era di gran moda per trasmettere qualsiasi cosa? Da fare, i contenuti video hanno terminato il loro lavoro, non solo "uccidendo la star della radio", ma conquistando i nostri schermi e i nostri cuori! In base alle statistiche di video marketing del 2022, le persone trascorrono una media di 100 minuti al giorno guardando video online . Sono quasi due ore!

Tra i software video disponibili sul mercato, Loom e Vidyard sono soluzioni notevoli. Dal live streaming alle videoconferenze, entrambi gli strumenti sono diventati il mezzo di comunicazione ideale per aziende e privati. Ora la vera domanda è: Da fare per capire quale sia la soluzione perfetta per le proprie esigenze?

Il nostro confronto tra Loom e Vidyard vi aiuterà a svelare l'intricato arazzo di questi titani del video. Analizzeremo le loro principali funzionalità/funzione per aiutarvi a trovare la soluzione definitiva per le vostre iniziative video.

Che cos'è Loom?

Via: Loom Loom è uno strumento di comunicazione video versatile, che trasforma la creazione e la distribuzione di messaggi video in un'esperienza senza soluzione di continuità. La sua missione? Consentire una comunicazione senza attriti comunicazione asincrona semplificando il processo di registrazione e condivisione dei video.

Con Loom è possibile catturare video attraverso la webcam, lo schermo o entrambi contemporaneamente! Vanta una matrice di funzionalità/funzione, tra cui dimensioni personalizzate per la cattura dello schermo, strumenti di disegno, commenti in tempo reale, reazioni emoji e video messaggistica per il feedback.

Che si tratti di attività aziendali, di istruzione o di connessioni personali, Loom si è posizionato come una scelta di dipendenza per attività di collaborazione a distanza, presentazioni online e narrazione visiva. 📖

È anche diventata una delle piattaforme video preferite dalle aziende per poter contare facilmente sulle prestazioni video.

Funzionalità/funzione di Loom

Il mercato è invaso da Alternative a Loom che inviano collegamenti per le Clip. Allora, cosa dà a Loom un vantaggio rispetto ai suoi rivali? Esploriamo le sue funzionalità/funzione! 🔍

1. Cattura e condivisione

Le capacità di Loom cambiano le carte in tavola quando si tratta di catturare e condividere messaggi video asincroni. Che si tratti di registrare dallo schermo, dalla webcam o da entrambi contemporaneamente, con o senza voce fuori campo, il processo è un gioco da ragazzi.

È possibile catturare video da qualsiasi applicazione sul proprio computer dispositivo scelto e accedere alle opzioni per personalizzare l'output tramite un menu a discesa. È possibile personalizzare:

Modalità di registrazione: Schermo e telecamera, Solo schermo o Solo telecamera Dimensioni: Schermo intero, Finestra o Dimensione personalizzata

Via: Loom Loom semplifica anche il processo di condivisione, rendendo facile la diffondere informazioni e approfondimenti . È possibile distribuire facilmente i contenuti su varie piattaforme e dispositivi, semplicemente generando un link istantaneo, inviandolo via email o incorporando il video in un sito web.

La versione gratuita di Loom supporta la funzione di registrazione con una qualità fino a $$$a 720p, garantendo al pubblico un'esperienza di visualizzazione nitida. Ma per chi cerca la massima chiarezza visiva, l'aggiornamento a HD o 4K è a portata di clic.

2. Ricchi strumenti di modifica

Loom consente di sfruttare l'arte della modifica video per creare tutorial e messaggi video mirati per team, studenti e altri destinatari.

Ritagliare, aggiornare e perfezionare il messaggio diventa semplice come pochi clic. Sfruttate lo strumento di disegno per trovare le opzioni per evidenziare i dettagli cruciali del video, infondere un tocco di divertimento e connettervi con lo spettatore a livello personale.

Via Loom

Tagliate o unite le Clip per creare un Loom coinvolgente e libero da errori. Se state creando un video educativo, avete la possibilità di aggiungere collegamenti esterni a risorse didattiche.

E per quei momenti in cui un video non è sufficiente, potete cucirvi più Loom senza sforzo per creare un messaggio condivisibile in un formato semplice e digeribile. In definitiva, il potere della modifica dei video è nelle vostre mani e non avete bisogno di una laurea in cinematografia per lavorare! 🎥

3. Reazioni in tempo reale

Loom permette al vostro pubblico di fare molto di più che guardare! Può partecipare attivamente e impegnarsi con i vostri contenuti in tempo reale! 😍

Via Loom

Pubblicando commenti e reazioni emoji con data e ora, gli spettatori non devono essere solo osservatori passivi. Potete sapere quando il vostro pubblico è entusiasta, incuriosito o forse anche perplesso, proprio nel momento in cui accade.

Le risposte e i commenti sono strumenti in tempo reale per raccogliere feedback e migliorare la vostra messaggistica. Ma non è solo una strada a senso unico. Il software di registrazione dello schermo di Loom porta l'interazione video a un livello superiore, rendendo la risposta ai commenti altrettanto divertente e coinvolgente!

Prezzi Loom

Inizio : Gratis

: Gratis Aziendale : $12,50/mese per utente (fatturati annualmente)

: $12,50/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Contattare l'azienda

Che cos'è Vidyard?

Via: Vidyard Avete mai pensato di avere un compagno video affidabile per migliorare i vostri lavori commerciali e di marketing? Vidyard fa al caso vostro! Apre le porte alla creazione di video interattivi, alla personalizzazione dei contenuti e al miglioramento della messaggistica grazie all'approfondimento delle analisi.

Vidyard è accessibile tramite un'estensione di Chrome o un'app desktop, entrambe dotate di un comodo editor video integrato e di funzionalità di messaggistica video.

La piattaforma consente la condivisione istantanea del proprio lavoro con un pubblico globale, fornendo anche notifiche in tempo reale quando qualcuno interagisce con il contenuto. È il pacchetto completo di video marketing progettato per darvi un vantaggio professionale. 💼

Funzionalità/funzione di Vidyard

Concentriamoci sulle principali funzionalità/funzione che distinguono Vidyard da altri strumenti simili presenti sul mercato. 👇

1. Editor di video integrato con condivisione istantanea

Volete trasformare la vostra attività commerciale in un successo di massa? Che si tratti della prima presentazione, di una demo, di una presentazione avvincente o di una proposta persuasiva, Vidyard è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Con esso, avrete accesso a sceneggiature video preconfezionate progettate per creare contenuti di grande impatto per ogni fase del ciclo commerciale. 🎞️

Via: Vidyard Ma è qui che Vidyard fa un salto di qualità: la sua funzionalità /IA è in grado di creare script video personalizzati, assicurando che il vostro messaggio risuoni con il vostro traguardo.

Inoltre, consente integrazioni perfette per la condivisione di questi video direttamente da piattaforme come Gmail, Outlook, Outlook, Outreach, LinkedIn e altre ancora. In questo modo, la riunione con i vostri potenziali clienti avviene dove si trovano, rendendo più facile il coinvolgimento con i vostri contenuti!

2. Analisi avanzata dei video

Con Vidyard, avrete una sfera di cristallo che vi permetterà di dare un'occhiata al rendimento dei vostri contenuti video. Offre approfondimenti e analisi video indispensabili per le strategie di marketing e commerciali. 🔮

Per istanza, è possibile tracciare il coinvolgimento degli spettatori fin nei minimi dettagli, individuando quando gli spettatori abbandonano o rivedono segmenti specifici. Questi dati sono una miniera d'oro per capire che cosa cattura il pubblico e che cosa potrebbe richiedere una piccola modifica.

Vidyard può anche aiutarvi a scoprire l'identità degli spettatori dei video, a scoprire quali contenuti li coinvolgono e a misurare la durata della loro sintonizzazione.

3. Assistenza marketing e SEO

La maggior parte Alternative Vidyard non sono orientate a soddisfare le esigenze del marketing. Con Vidyard, invece, non solo si generano contenuti di marketing di alto livello, ma si costruiscono anche relazioni durature con i clienti attraverso strategie di conversione più persuasive.

Con la gestione dell'hosting video, potete caricare tutti i vostri contenuti di marketing, come promo, video dimostrativi e clip di storie di clienti, in un unico luogo centralizzato chiamato Video Hub. Scegliete i layout e aggiungete elementi di branding aziendale per creare una raccolta di contenuti video rivolti ai clienti. Questa piattaforma video si distingue per la messaggistica video personalizzata e le capacità di modifica di base.

Inoltre, è possibile sfruttare l'impegno a tu per tu e rivolgetevi agli spettatori a un livello più personale incorporando i video di call-to-action (CTA) nelle email o ovunque sul web. È anche possibile attivare la funzionalità SEO metatags nelle impostazioni generali dell'hub per consentire l'indice dei motori di ricerca e migliorare la visibilità dei video.

Prezzi di Vidyard

**Free

Pro : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Plus : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Aziendale: Contattare l'azienda

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Loom vs. Vidyard: Funzionalità/funzione a confronto

Torniamo ora al nostro confronto: Loom e Vidyard. Sono entrambi strumenti video eccezionali, con funzionalità/funzioni uniche e particolari per personalizzare i video. Loom eccelle per la semplicità e la rapidità di creazione dei video, ed è quindi uno dei preferiti per le registrazioni delle schermate, per la condivisione dei video e per la messaggistica video veloce. Vidyard, invece, è noto per le sue solide capacità di video marketing, perfette per le aziende che vogliono coinvolgere e convertire i clienti attraverso contenuti video personalizzati.

Per prendere decisioni mirate, diamo un'occhiata più da vicino a come si comportano questi strumenti in tre aree principali: registrazione video, strumenti di modifica collaborativi e analisi. 👀

Specifiche di registrazione video

Loom e Vidyard offrono entrambi la comodità di registrare attraverso estensioni per browser e app desktop, rendendo la creazione di video un gioco da ragazzi. Ma hanno differenze distinte.

Vidyard è in testa e garantisce una qualità di registrazione fino a 1080p su tutti i piani e, per chi cerca la massima nitidezza, la sua app desktop usufruisce persino della magia del 4K. D'altro canto, Loom offre la qualità 4K esclusivamente sui piani a pagamento, mentre gli account gratis si fermano a un comunque rispettabile 720p.

Per quanto riguarda il numero di video che è possibile creare con un account gratis, Vidyard e Loom sono in grado di offrire fino a 25 video per utente. Ci dispiace, ma non c'è modo di registrare video illimitati su entrambe le versioni gratuite di Vidyard e Loom!

Tuttavia, tra Vidyard e Loom - e qui la trama si infittisce - l'account gratuito di Loom limita ogni video a una durata di 5 minuti. D'altra parte, Vidyard estende la vostra tela narrativa con un impressionante limite di 30 minuti di registrazione per la vostra libreria di video. ⏲️

Modifica e collaborazione dei video

La registrazione dei video può essere un po' uno svantaggio per Loom, ma si fa perdonare con i suoi notevoli strumenti di modifica. Funziona come un discreto programma di editing piattaforma di collaborazione visiva con opzioni per:

Ricamare insieme i Loom creati da più collaboratori Integrare Loom per dispositivi mobili e desktop Aggiunta di contenuti riutilizzabili (come una clip CTA) ai video appena creati Inserire una clip all'interno di un Loom (ad esempio, su qualcosa che si è dimenticato di menzionare)

Vidyard ha i suoi punti di forza nel settore della modifica dei video e della personalizzazione delle miniature, offrendo una solida matrice di funzionalità/funzione. Ma nella categoria della modifica collaborativa, la corona va a Loom. 👑

Analisi e approfondimenti

Supponiamo che siate il responsabile marketing di un'azienda tecnologica in crescita e che abbiate appena lanciato una serie di video di promozione. Il vostro team utilizza Vidyard e Loom per condividere questi video con i potenziali client. Quali sono i dati analitici sul coinvolgimento nei video?

Loom offre analisi di base che consentono di sapere chi ha guardato i video e quando. Qualcosa del tipo: "Il video dimostrativo del vostro prodotto ha ricevuto 100 visualizzazioni in una settimana"

Ma quando si passa a Vidyard, si ottengono informazioni più approfondite. Non vi dice solo chi ha guardato, ma anche per quanto tempo esattamente. Scoprite che 100 persone hanno visualizzato la demo, ma 60 hanno guardato l'intero video, il che indica un forte interesse.

In sintesi, se volete prendere decisioni basate sui dati con analisi più ricche, Vidyard è la scelta migliore. 🥇

Loom vs. Vidyard su Reddit

Gli utenti di Reddit sono famosi per le loro discussioni schiette e appassionate su vari argomenti, e il software video non fa eccezione. Loom e Vidyard hanno entrambi fatto scalpore nel mondo degli strumenti video, spingendo gli utenti di Reddit a esprimere le loro opinioni, condividere le loro esperienze e offrire approfondimenti. 📢

L'opinione generale è che Loom sia uno strumento più popolare di Vidyard, ma quest'ultimo offre un'esperienza migliore per gli scopi di divulgazione, anche se la sua interfaccia potrebbe non essere la migliore per la condivisione dei video.

Ecco cosa dice una utente che ha provato entrambe le produttività ha detto:

_"Vedo che Loom viene usato molto più spesso. Ho provato Vidyard un po' di tempo fa, ma ho scoperto che era buggato/inconsistente, quindi l'ho abbandonato"

Vidyard ha comunque molti supporti grazie alle sue funzionalità/funzione commerciali ecco cosa ha menzionato un utente :

"Uso spesso il plugin di Chrome (vidyard go) per le vendite - questi video voicemail di 30-60 secondi sono stati efficaci per noi. Non ho provato le CTA della versione pro, ma da quello che ho sentito dire, possono lavorare molto bene - dipende dal vostro approccio."'

Un utente nello stesso thread ha espresso l'opinione che Vidyard possa funzionare solo per le piccole aziende:

"Funziona bene nelle PMI, non tanto nello spazio Mid-Market e Enterprise a causa dei firewall IT"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Loom Vs. Vidyard

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso, senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona, con Clip di ClickUp

Sia Vidyard che Loom sono ottimi strumenti di registrazione dello schermo indipendenti, ma hanno i loro svantaggi. Ad esempio, Loom è un ottimo strumento per gli educatori, ma il suo restrittivo piano Free rende i vantaggi inaccessibili a molti. Vidyard, d'altra parte, ha le funzionalità/funzione ma soffre di molte lacune in termini di usabilità .

Per fortuna c'è un altro registratore di schermo gratuito che rende la registrazione e la condivisione dei video un gioco da ragazzi: ClickUp ! 🤩

ClickUp è un soluzione di lavoro "tutto in uno" progettata per tutti i tipi di aziende, sia nello spazio educativo che in quello del marketing. Offre una soluzione di lavoro completa piattaforma per la produttività di video dotata di funzionalità/funzione dedicate alla gestione delle clip, alla collaborazione in tempo reale, al supporto della pipeline commerciale e alla gestione delle attività.

Scopriamo come ClickUp porta una nuova prospettiva nello spazio della messaggistica, della creazione, della condivisione e della collaborazione video!

1. Utilizzate Clip di ClickUp per la condivisione di video con client e dipendenti senza soluzione di continuità

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione Clip di ClickUp è un registratore di schermo in-app ricco di funzionalità, disponibile per chiunque si iscriva alla piattaforma! E quando diciamo che è generoso, intendiamo:

Nessun limite di tempo per le registrazioni, sia che stiate registrando una demo rivolta ai client, sia che stiate registrando una lunga sessione di lavorovideo di formazioneclip vi copre le spalle!

Registrazioni libere da watermark , anche sul piano Free

Acquisizione vocale cancellata

La piattaforma consente di registrare l'intero schermo, la finestra dell'app o le schede del browser. La registrazione può essere condivisa istantaneamente con compagni di squadra, client o visualizzatori esterni tramite email sicure, collegamenti pubblici o privati. Non c'è bisogno di scaricare, caricare o esportare il video, che viene riprodotto direttamente nel browser! Oltre alle registrazioni, è possibile anche Clip le pagine di un sito web e ottenere screenshot usando L'estensione di ClickUp per Chrome .

Per quanto riguarda l'usabilità, è possibile iniziare in pochi secondi. Tutto quello che dovete fare è lanciare ClickUp e accedere all'opzione Record Clip dalla barra di accesso rapido in basso a destra dello schermo. 📹

Tutte le Clip registrate sono di alta qualità e incorporabile utilizzando la visualizzazione Embed di ClickUp . Ma ecco il vero fascino: potete trasformare i vostri video in attività, fornire un contesto sui passaggi successivi e assegnarli ai provider. È come trasformare ogni messaggio in un invito all'azione!

Nel complesso, si tratta di uno strumento pratico se volete sostituire le riunioni o i lunghi thread di email con video ricchi di contenuti. ClickUp si integra con più di 1.000 software, tra cui Zoom , Microsoft Teams e Slack che rende la condivisione dei contenuti ancora più facile!

2. Rivoluzionate il lavoro di squadra con le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

ClickUp prende collaborazione in tempo reale al livello successivo, indipendentemente dal settore o dagli oggetti. 💖

Supponiamo che stiate lavorando a un progetto di sensibilizzazione: basta che sfruttiate le funzionalità di ClickUp funzioni versatili di ClickUp per collaborare e lavorare ad esiti positivi.

La alta lavagne online interattive ClickUp portano un nuovo livello di collaborazione efficienza ai vostri progetti video . Utilizzate note adesive, connettori e testi per scambiare prospettive in tempo reale con il vostro team. La cosa migliore è che avrete a disposizione una collezione di Modelli di lavagna online per supportare attività come il brainstorming di idee di marketing, mappa dei processi o la scrittura di schemi di video.

Alla ricerca di video collaborazione nel project management ? Con ClickUp è possibile:

3. Controllate il vostro flusso di lavoro e vincete le attività di ClickUp!

Gestite attività e progetti e collaborate in modo efficiente con il vostro team utilizzando ClickUp La gestione delle attività di ClickUp è una vera e propria forza per tutte le aziende, sia che stiate gestendo un progetto video sia che stiate gestendo un'azienda team agile personalizzare i flussi di lavoro per qualsiasi progetto!

Con oltre 35 ClickApp a vostra disposizione, potete automatizzare le attività manuali , eseguire Cicli di sprint e avviare registrazioni dello schermo con un solo clic! Create attività con ID personalizzati e assegnatele a uno o più gruppi di lavoro a uno o più assegnatari . Incorporare Campi personalizzati per aggiungere attributi alle attività: ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento al tutorial Clip in un campo personalizzato, in modo che l'assegnatario non abbia problemi a fare il lavoro.

È anche possibile assegnare i commenti come elementi d'azione, assicurando che nulla vada perso! 🤠

Per affrontare progetti video complessi, utilizzate la funzione Dipendenza da attività funzionalità/funzione per suddividere logicamente le attività in attività secondarie, come Review scripts o Test audience. Visualizzateli da varie angolazioni e modificateli in blocco con la funzione Barra delle azioni in blocco . E con le attività ricorrenti e le Promemoria per non perdere mai una scadenza vitale per la produttività!

ClickUp è più di uno strumento per i video!

Sia Loom che Vidyard sono strumenti stellari per la strategia video, ma per molti team l'utilizzo di questi prodotti dalle funzioni limitate può incidere sul budget. ClickUp può essere un'opzione più economica, soprattutto per i team di piccole e medie dimensioni che necessitano di funzionalità di registrazione dello schermo e di project management in un'unica soluzione. Registrazione di un account gratuito di ClickUp permette di usufruire di un mondo di video tutorial semplificati e illimitati e di strumenti per la gestione collaborativa delle attività: un vantaggio per voi e per il vostro team! 🏆