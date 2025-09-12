I 11 migliori strumenti di IA per la pianificazione delle lezioni nel 2026

La creazione dei piani didattici può spesso sembrare una corsa contro il tempo: bisogna trovare un equilibrio tra creatività, chiarezza e praticità in un limite di tempo.

È fondamentale trovare modi per semplificare questo processo senza compromettere la qualità.

Fortunatamente, gli strumenti di IA per la pianificazione delle lezioni offrono soluzioni che rendono la pianificazione più efficiente e coinvolgente.

In questo post del blog esploreremo i 11 migliori strumenti che aiutano gli insegnanti a risparmiare tempo, a organizzarsi e a offrire esperienze di apprendimento significative, migliorando al contempo la gestione della classe. 🧑‍🏫

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco un elenco degli 11 migliori strumenti di IA per la pianificazione delle lezioni: ClickUp (Ideale per la creazione di contenuti basata sull'IA, la gestione delle attività e la collaborazione) (Ideale per la creazione di contenuti basata sull'IA, la gestione delle attività e la collaborazione) Magic School IA (Ideale per lo sviluppo di programmi didattici personalizzati e l'allineamento agli standard) Eduaide. IA (Ideale per l'adattamento delle lezioni in tempo reale e l'analisi delle risposte degli studenti) Auto Classmate (Ideale per la generazione automatica delle lezioni e la differenziazione dei contenuti) Curipod (Ideale per l'apprendimento basato su progetti e la progettazione di lezioni interattive) LessonPlans. IA (Ideale per lo sviluppo di programmi didattici allineati agli standard e l'integrazione della valutazione) ChatGPT (Ideale per la creazione flessibile di contenuti didattici e approcci didattici creativi) Quizizz (Ideale per la creazione di valutazioni interattive ed esperienze di apprendimento ludiche) Planboard (Ideale per l'organizzazione completa delle lezioni e il monitoraggio degli standard) Education Copilot (Ideale come assistente didattico basato sull'IA e per la creazione di risorse) Learnt. ai (Ideale per la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati e il monitoraggio dei progressi degli studenti)

Trovare lo strumento di IA giusto può trasformare il tuo approccio alla pianificazione delle lezioni. Ecco le funzionalità principali a cui dare priorità:

Facilità d'uso: un'interfaccia intuitiva che non richiede ore di formazione né competenze tecniche

Opzioni di personalizzazione: Possibilità di creare un piano didattico dettagliato personalizzato per le diverse esigenze degli studenti

Libreria dei contenuti: Accesso integrato a modelli, idee per le lezioni o attività già pronte per Accesso integrato a modelli, idee per le lezioni o attività già pronte per risparmiare tempo e stimolare la creatività

Funzionalità di collaborazione: Opzioni per condividere e co-creare programmi didattici con i colleghi, promuovendo il lavoro di squadra e la condivisione di idee

🔍 Lo sapevi? Si prevede che il mercato globale dell'IA nel settore dell'istruzione crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 31,2% dal 2025 al 2030, trainato dalla crescente domanda di piattaforme di apprendimento adattivo che personalizzano l'istruzione.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Trovare lo strumento di pianificazione delle lezioni basato sull'IA ( ) perfetto può sembrare un compito arduo, vista la grande quantità di opzioni disponibili.

Abbiamo selezionato i 10 migliori strumenti per aiutarti a risparmiare tempo, a organizzarti al meglio e a creare lezioni coinvolgenti che aiutino gli studenti ad apprendere meglio. Cominciamo! 👇

1. ClickUp (Ideale per la creazione di contenuti basata sull'IA, la gestione delle attività e la collaborazione)

ClickUp, l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, è una piattaforma completa che combina strumenti basati sull'IA, funzionalità di gestione delle attività e capacità di collaborazione per semplificare la pianificazione delle lezioni. Il software ClickUp Education, , offre agli educatori tutto ciò di cui hanno bisogno per pianificare, organizzare e svolgere le lezioni in un unico spazio di lavoro integrato.

ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per generare istantaneamente un piano didattico dettagliato in ClickUp Docs

Una delle sue funzionalità principali è ClickUp Brain, uno strumento di pianificazione delle lezioni basato sull'IA integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

È uno strumento prezioso per la pianificazione delle lezioni, in grado di semplificare processi complessi e offrire suggerimenti personalizzati per soddisfare diversi stili di insegnamento e obiettivi di apprendimento.

💡 Consiglio da esperto: ClickUp Brain MAX sul tuo desktop ti aiuta a smettere di passare da una scheda all'altra e a iniziare a insegnare. Può cercare tra tutti i tuoi materiali didattici, i dati degli studenti e gli appunti delle riunioni sparsi in varie app e riunirli al momento giusto in un'unica Super App basata sull'IA, pronta quando ne hai bisogno. Ciò significa che non dovrai più cercare quell'elenco di letture o quel foglio di lavoro di laboratorio: tutto è disponibile nel contesto. Usa ClickUp Brain MAX per effettuare ricerche in tutte le tue risorse per la pianificazione delle lezioni (documenti, slide, unità condivise, compiti, progetti degli studenti) e nelle app collegate (ad es. Google Drive, OneDrive, Slack, ecc.).

👀 Lo sapevi? Puoi dare vita al tuo piano didattico semplicemente parlando! La funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX ti permette di redigere schemi, quiz e diapositive 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione, con l'IA che rifinisce il testo grezzo trasformandolo in un discorso perfetto!

ClickUp Documenti

All'interno di ClickUp Docs, all'interno di , puoi chiedere a Brain di creare un piano didattico su misura per una materia o un livello scolastico specifico. Se insegni storia alle scuole medie, puoi chiedergli di generare un piano didattico settimanale che copra argomenti come la Guerra Civile, la Ricostruzione e le figure storiche chiave.

ClickUp Brain è in grado di strutturare i contenuti, suggerire attività da svolgere in classe e includere domande chiave per la discussione. Gli insegnanti possono quindi perfezionare i dettagli direttamente in Docs, collaborare con i colleghi utilizzando i commenti di assegnazione di ClickUp e effettuare la condivisione della versione finale.

Attività di ClickUp

Crea e organizza le attività di pianificazione delle lezioni su ClickUp utilizzando ClickUp Brain

Lo strumento di IA trasforma inoltre questi piani in attività di ClickUp concrete e gestibili. Una volta che il piano di lezione è pronto, puoi chiedere a Brain di creare attività per ogni attività o responsabilità.

Ad esempio, può suddividere un piano di lezione di storia in attività come "Creare una presentazione PowerPoint sulla Guerra Civile", "Stampare i fogli di attività con la Sequenza" e "Preparare gli spunti di discussione sulla Ricostruzione". Queste attività possono poi essere assegnate a singoli utenti, classificate in base alla priorità e monitorate nell'area di lavoro di ClickUp, mantenendo tutto ben organizzato.

Un'altra funzionalità preziosa sono i modelli di pianificazione delle lezioni di ClickUp, che consentono di risparmiare tempo e forniscono strutture organizzate per la pianificazione delle lezioni.

Scarica questo modello Il modello di piano didattico universitario di ClickUp è progettato per aiutare i docenti a creare, gestire e effettuare il monitoraggio dei piani didattici per i corsi universitari.

Il modello di piano didattico ClickUp College " " ti aiuta a delineare obiettivi, risultati di apprendimento e strategie didattiche in un unico posto. Inoltre, incorpora il modello ADDIE, guidandoti attraverso ogni fase: progettazione, sviluppo e valutazione.

Ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di stabilire una connessione tra i programmi didattici e i compiti e le valutazioni, mantenendo tutto in perfetta sintonia.

Puoi anche raccogliere tutte le tue risorse (testi, contenuti multimediali e materiali) in un unico posto, risparmiando tempo e lavoro richiesto nella preparazione di ogni lezione.

Per esigenze didattiche più ampie, il modello ClickUp Student Education dell' e consente agli educatori di gestire i compiti e effettuare il monitoraggio dello stato degli studenti.

Allo stesso tempo, Il modello di piano di gestione della classe di ClickUp aiuta a organizzare le routine in classe, come l'assegnazione dei ruoli o il monitoraggio degli obiettivi comportamentali.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collabora in tempo reale: modifica e aggiorna i piani delle lezioni insieme al tuo team in Docs, assicurandoti che tutti siano allineati e in linea con gli obiettivi

Imposta il monitoraggio del tempo dedicato alla preparazione delle lezioni: Tieni traccia del tempo impiegato nella pianificazione e nelle modifiche alle lezioni per gestire meglio il tuo programma e la tua efficienza

Allega materiali di riferimento: allega risorse come articoli, video o link direttamente alle attività della lezione, in modo che tutto il necessario per la lezione sia archiviato in un unico posto

Limiti di ClickUp

La piattaforma ha un limite nell'accesso offline, rendendo difficile la pianificazione senza una connessione a Internet

Le funzionalità avanzate di ClickUp potrebbero non essere necessarie per gli insegnanti che hanno bisogno di strumenti di base per la pianificazione delle lezioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% esita a usarla sul lavoro. Quali sono i tre principali ostacoli? Mancanza di una perfetta integrazione, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i comandi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra la tua chat, le attività, i documenti e le conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2. Magic School IA (Ideale per lo sviluppo di programmi didattici personalizzati e l'allineamento agli standard)

tramite Magic School IA

Magic School IA semplifica la pianificazione delle lezioni per gli insegnanti e garantisce l'allineamento con gli standard educativi. Inoltre, semplifica la mappatura del programma didattico, assicurando che le lezioni siano conformi alle linee guida statali e nazionali.

La piattaforma crea inoltre materiali per diversi livelli di apprendimento, in modo che ogni studente riceva l'assistenza di cui ha bisogno. Grazie all'analisi delle prestazioni integrata, gli insegnanti ricevono consigli personalizzati per aiutare gli studenti a migliorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Magic School IA

Allinea le lezioni agli standard educativi per un percorso didattico strutturato

Crea varianti delle lezioni per fornire supporto a diverse capacità di apprendimento

Crea valutazioni con rubriche per il monitoraggio della comprensione degli studenti

Analizza i dati sulle prestazioni e suggerisci interventi mirati per raggiungere i traguardi

Limiti di Magic School IA

Personalizzazione limitata nella versione gratis

La configurazione iniziale per la mappatura del programma didattico è complessa

Prezzi di Magic School IA

Free

Inoltre: 99,96 $/anno

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Magic School IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le 5 E —Engage (Coinvolgere), Explore (Esplorare), Explain (Spiegare), Elaborate (Approfondire) ed Evaluate (Valutare)— sono un modello didattico molto diffuso utilizzato nella pianificazione delle lezioni. Incoraggia l'apprendimento attivo e garantisce che ogni fase della lezione si basi su quella precedente, favorendo una comprensione più profonda.

3. Eduaide. IA (Ideale per l'adattamento delle lezioni in tempo reale e l'analisi delle risposte degli studenti)

Eduaide. L'IA rende la pianificazione delle lezioni più dinamica, adattando i contenuti in base al coinvolgimento degli studenti in tempo reale.

Invece di seguire un piano rigido, effettua il monitoraggio della partecipazione e adatta le lezioni secondo necessità per offrire esperienze di apprendimento personalizzate. Elabora le risposte scritte e verbali per identificare eventuali lacune di comprensione e suggerire spiegazioni più chiare. Una guida integrata al ritmo della lezione mantiene le lezioni in linea con gli obiettivi, assicurando che i concetti vengano trattati in modo efficace senza sovraccaricare gli studenti.

Eduaide. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Modifica istantaneamente i piani delle lezioni in base ai livelli di coinvolgimento

Elabora le risposte degli studenti e suggerisci strategie di chiarimento

Individua potenziali difficoltà di apprendimento prima che si presentino

Modifica automaticamente il ritmo delle lezioni per una didattica fluida

Eduaide. Limiti dell'IA

Gli utenti hanno sollevato preoccupazioni relative alla privacy in merito alla gestione dei dati degli studenti

Sebbene adatti le lezioni sulla base dei dati raccolti in classe, potrebbe non tenere pienamente conto degli stili di apprendimento individuali o delle esigenze specifiche degli studenti

Prezzi di Eduaide. IA

Free

Pro: 5,99 $ al mese

Scuole e distretti scolastici: Prezzi personalizzati

Eduaide. Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Auto Classmate (Ideale per la generazione automatica delle lezioni e la differenziazione dei contenuti)

tramite Auto Classmate

Auto Classmate aiuta gli insegnanti a creare piani didattici strutturati generando obiettivi, attività e valutazioni su misura per le loro esigenze. Personalizza i materiali in base ai diversi livelli di abilità, garantendo che tutti gli studenti possano interagire con i contenuti.

Un sistema di differenziazione integrato regola la complessità delle lezioni, consentendo agli insegnanti di adattarsi al livello degli studenti. Fogli di lavoro personalizzabili, quiz ed esercizi interattivi forniscono un supporto aggiuntivo, rendendolo un valido complemento ai metodi di insegnamento tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Auto Classmate

Crea piani didattici completi, inclusi obiettivi e attività

Crea materiali differenziati adatti a diversi livelli di competenza

Crea quiz e compiti con opzioni di supporto integrate

Fornisci risorse didattiche in diversi formati, inclusi quelli visivi e uditivi

Suggerisci connessioni interdisciplinari per migliorare l'integrazione delle materie

Limiti di Auto Classmate

La versione gratis non offre opzioni di personalizzazione complete

L'elaborazione di contenuti su larga scala richiede notevoli risorse di sistema

Prezzi di Auto Classmate

Insegnante singolo: 10 $ al mese

Scuola o distretto: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni automatiche dei compagni di classe

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'Università di Al Quaraouiyine a Fez, in Marocco, è considerata l'istituzione educativa più antica al mondo ancora in attività. È stata fondata nell'859 d.C. ed è ancora in funzione oggi.

5. Curipod (Ideale per l'apprendimento basato su progetti e la progettazione di lezioni interattive)

via Curipod

Curipod dà vita all'apprendimento basato sui progetti attraverso una pianificazione delle lezioni interattiva e strutturata. Gli insegnanti possono progettare progetti basati sull'indagine che coinvolgono gli studenti in diverse materie. Le sequenze personalizzabili dei progetti, gli strumenti di collaborazione e il monitoraggio delle attività cardine mantengono l'apprendimento in carreggiata, coinvolgendo al contempo gli studenti.

Per gli educatori che desiderano creare lezioni coinvolgenti e incentrate sugli studenti, Curipod è uno strumento prezioso da aggiungere al proprio kit didattico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curipod

Sviluppa piani didattici basati su progetti con connessioni interdisciplinari integrate

Progetta attività pratiche che favoriscano la risoluzione dei problemi e il pensiero critico

Gestisci i materiali e le risorse didattiche per un'organizzazione efficiente

Supporta il lavoro di gruppo con funzionalità di collaborazione per il lavoro di squadra e la responsabilità

Limiti di Curipod

Risorse aggiuntive necessarie per progetti complessi rispetto alle lezioni tradizionali

Adattabilità limitata per l'insegnamento non basato su progetti

Limiti di capacità di spazio di archiviazione nella gestione di file multimediali di grandi dimensioni

Impostazioni complesse delle autorizzazioni per i progetti collaborativi

Prezzi di Curipod

Free

Scuola e distretto: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Curipod

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 Perché gli investimenti nell'IA raramente danno i risultati sperati Oltre l'80% delle iniziative di IA fallisce, spesso perché gli strumenti non condividono il contesto. Scopri come l'IA contestuale di ClickUp ricostruisce il livello di intelligenza tra attività, documenti e chat, in modo che l'IA supporti effettivamente il tuo team. Inizia a usare ClickUp L'IA contestuale cattura l'intero contesto di lavoro — i tuoi progetti, attività, documenti, riunioni, decisioni e conversazioni — in ogni team e strumento.

6. LessonPlans. IA (Ideale per lo sviluppo di programmi didattici allineati agli standard e l'integrazione della valutazione)

tramite LessonPlans.ai / IA

LessonPlans.ia va oltre i semplici software di gestione universitaria, garantendo che tutto sia in linea con il programma di studi e offrendo diversi modi per effettuare il monitoraggio dei progressi degli studenti.

Gli insegnanti possono utilizzare gli aggiustamenti basati sull'IA per personalizzare le lezioni in base alle diverse esigenze degli studenti, mentre i contenuti differenziati garantiscono che ogni studente abbia accesso al materiale. Grazie ai suggerimenti automatici sul ritmo di apprendimento e all'integrazione tra i diversi livelli scolastici, anche la pianificazione a lungo termine diventa più semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di LessonPlans.ai

Allinea le lezioni agli standard accademici statali e nazionali

Integra le valutazioni nei piani didattici per il monitoraggio dei progressi

Crea schemi didattici strutturati per un apprendimento sequenziale

Adatta le lezioni in modo dinamico in base alle esigenze e al rendimento degli studenti

Fornisci feedback in tempo reale per migliorare le strategie didattiche

Limiti di LessonPlans.ia

Gestire gli standard di più materie può essere noioso

L'accesso offline è riservato alle sottoscrizioni premium

Gli strumenti di collaborazione sono limitati per l'insegnamento in team

Prezzi di LessonPlans.ia

Pro: 49 $/anno

Organizzazioni no profit: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LessonPlans.ia

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: Creare troppi piani didattici contemporaneamente può portare al burnout, specialmente per gli insegnanti che gestiscono più classi o materie. È fondamentale che gli educatori mantengano un ritmo adeguato e puntino sulla qualità piuttosto che sulla quantità quando progettano le loro lezioni.

7. ChatGPT (Ideale per la creazione flessibile di contenuti didattici e approcci didattici creativi)

tramite ChatGPT

ChatGPT consente agli insegnanti di creare facilmente materiali didattici coinvolgenti e diversificati per diverse materie. Permette agli insegnanti di personalizzare i contenuti in tempo reale, in modo da poter elaborare rapidamente trame didattiche, prompt di discussione ed esercizi interattivi adatti al proprio stile di insegnamento.

La piattaforma genera anche attività creative che rendono le lezioni più coinvolgenti, adattandosi al contempo alle diverse capacità di apprendimento. Adatta le spiegazioni al volo, offrendo vari modi per introdurre i concetti e garantire che gli studenti li comprendano.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Genera contenuti didattici personalizzati, comprese spiegazioni e narrazioni

Crea prompt di discussione che incoraggino il pensiero critico

Adatta i materiali didattici ai diversi livelli di competenza e stili di apprendimento

Sviluppa strategie creative di coinvolgimento per aumentare la partecipazione degli studenti

Modifica i contenuti in tempo reale per approcci didattici personalizzati

Limiti di ChatGPT

Nessun allineamento diretto con gli standard curricolari

Funzionalità limitate per la pianificazione pre-strutturata delle lezioni

Nessuno strumento integrato per il monitoraggio dei progressi degli studenti

Mancanza di spazio di archiviazione per organizzare i materiali didattici

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 665 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (95 recensioni)

8. Quizizz (Ideale per la creazione di valutazioni interattive ed esperienze di apprendimento ludiche)

tramite Quizizz

Quizizz rende le valutazioni più coinvolgenti grazie a quiz interattivi ed elementi di apprendimento ludici. Offre una versione divertente dei tradizionali strumenti di creazione di test integrando formati di domande entusiasmanti e fornendo feedback in tempo reale.

Gli insegnanti possono creare valutazioni adattive basate sul rendimento degli studenti, garantendo a ciascuno di loro un'esperienza personalizzata. Quizizz dispone inoltre di una banca dati di domande integrata e di modifiche ai quiz generate dall'IA, che semplificano la creazione di contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quizizz

Crea quiz gamificati con funzionalità di coinvolgimento competitivo

Genera valutazioni in tempo reale con regolazioni adattive della difficoltà

Effettua il monitoraggio dei progressi degli studenti grazie ad analisi dettagliate delle prestazioni

Accedi a un ampio database di domande con modifiche basate sull'IA

Offri modalità di apprendimento interattive per aumentare la partecipazione degli studenti

Limiti di Quizizz

Mancano funzionalità complete per la pianificazione delle lezioni

Possibilità limitata di modificare i quiz preesistenti al di là delle modifiche di base

Prezzi di Quizizz

Base: Gratis

Scuola: Prezzi personalizzati

Distretto: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quizizz

G2: 4,9/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 540 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Un piano di lezione copre in genere un singolo periodo di lezione, mentre i piani didattici sono percorsi a lungo termine che abbracciano diverse lezioni o settimane. I piani didattici aiutano gli insegnanti a organizzare temi o argomenti nel tempo, rendendo più facile collegare le lezioni e partire dalle conoscenze acquisite in precedenza.

9. Planboard (Ideale per l'organizzazione completa delle lezioni e il monitoraggio degli standard)

tramite Planboard

Planboard aiuta gli insegnanti a organizzarsi e a soddisfare facilmente gli standard del programma didattico. Offre suggerimenti intelligenti per organizzare le lezioni, regolarne il ritmo e gestire le risorse, in modo che gli insegnanti possano pianificare in modo efficiente e rimanere in linea con gli obiettivi.

Inoltre, semplifica la collaborazione, consentendo agli insegnanti di condividere e modificare facilmente i materiali. La pianificazione dinamica garantisce lo svolgimento regolare delle lezioni, mentre il monitoraggio delle risorse mantiene tutto organizzato tra le diverse materie, facendo risparmiare tempo e lavoro richiesto agli insegnanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planboard

Organizza i piani didattici con la strutturazione dei contenuti basata sull'IA

Effettua il monitoraggio degli standard del programma didattico per garantire una copertura completa

Utilizza strumenti di mappatura visiva per effettuare il monitoraggio dei progressi in modo strutturato

Accedi a suggerimenti di automazione per la regolazione del ritmo delle lezioni

Collabora allo sviluppo delle lezioni grazie alle funzionalità di condivisione del team

Limiti di Planboard

Generazione di contenuti basata sull'IA limitata rispetto ad altri strumenti

Curva di apprendimento iniziale per gli utenti che non hanno familiarità con la pianificazione digitale

Strumenti di valutazione di base rispetto alle piattaforme dedicate alla valutazione

L'integrazione con sistemi di gestione dell'apprendimento esterni è limitata

Prezzi di Planboard

Free

Basic: 200 $/mese (per 10 utenti)

Pro: 500 $ al mese (per 30 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planboard

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 22 recensioni)

🧠 Curiosità: Nel 1997, le Nazioni Unite hanno dichiarato l'8 settembre Giornata internazionale dell'alfabetizzazione per sottolineare l'importanza dell'istruzione e dell'alfabetizzazione nello sviluppo globale.

10. Education Copilot (Il migliore per l'assistenza didattica basata sull'IA e la creazione di risorse)

tramite Education Copilot

Education Copilot funge da assistente didattico virtuale, aiutando gli insegnanti a creare rapidamente risorse didattiche e strategie di insegnamento. Adatta i contenuti in tempo reale per soddisfare le mutevoli esigenze della classe, rendendolo uno strumento di IA flessibile e che fa risparmiare tempo agli studenti.

Gli insegnanti possono generare fogli di lavoro, valutazioni e componenti delle lezioni in base alle necessità, mentre la piattaforma adatta l'insegnamento ai diversi stili di apprendimento. Fornisce inoltre un supporto mirato per aiutare gli studenti a superare le difficoltà, il tutto mantenendo il flusso della lezione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Education Copilot

Crea strategie didattiche su misura per le esigenze della classe

Crea fogli di lavoro, quiz e materiali supplementari in un attimo

Modifica i piani delle lezioni in modo dinamico sulla base del feedback degli studenti

Adatta le spiegazioni per soddisfare diversi stili di apprendimento

Fornisci strumenti di intervento mirati per gli studenti in difficoltà

Limiti di Education Copilot

Richiede regolazioni manuali per modifiche precise alle lezioni

La piattaforma non funziona bene con documenti più lunghi di 20 pagine o che superano le 15.000 parole

Prezzi di Education Copilot

Per gli insegnanti: 9 $ al mese

Per scuole e distretti scolastici: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Education Copilot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Secondo un rapporto del World Economic Forum sull'Educazione 4.0, l'IA sta rivoluzionando l'istruzione offrendo supporto agli insegnanti attraverso l'automazione delle attività, consentendo loro di dedicare più tempo al coinvolgimento degli studenti. Perfeziona le valutazioni, offrendo approfondimenti in tempo reale per migliorare le strategie didattiche.

11. Learnt.ai (Ideale per la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati e il monitoraggio dei progressi degli studenti)

Learnt.ai personalizza la pianificazione delle lezioni, creando percorsi di apprendimento su misura per il rendimento di ogni studente. Offre valutazioni automatizzate che monitorano i progressi degli studenti nel tempo e fornisce interventi mirati.

Il sistema di analisi predittiva della piattaforma aiuta gli insegnanti ad anticipare le difficoltà di apprendimento, consentendo strategie didattiche più mirate. Combinando piani didattici di alta qualità con rapporti dettagliati sullo stato dei progressi, Learnt.ai garantisce il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento personalizzati e di quelli a livello di gruppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Learnt.ai

Crea percorsi di apprendimento personalizzati in base al rendimento degli studenti

Effettua il monitoraggio dello stato degli studenti utilizzando analisi in tempo reale e valutazioni adattive

Identifica le lacune nelle competenze e suggerisci strategie di intervento mirate

Adatta dinamicamente la complessità dei contenuti in base allo stato dell'apprendimento

Fornisci approfondimenti automatizzati per perfezionare i piani didattici e i metodi di insegnamento

Limiti di Learnt.ia

Requisiti complessi in materia di privacy dei dati per il monitoraggio del rendimento degli studenti

Difficoltà a comprendere contesti complessi, con conseguenti potenziali fraintendimenti o imprecisioni nella generazione dei contenuti

Prezzi di Learnt.IA

Free

Piano Starter: 6 $ al mese

Essentials: 9 $ al mese

Professional: 39 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Learnt.ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: La prima scuola pubblica in America fu la Boston Latin School, fondata nel 1635. Ancora oggi è una delle scuole più prestigiose degli Stati Uniti.

Pianificazione delle lezioni: un salto di qualità con ClickUp

La pianificazione delle lezioni è un'attività essenziale ma che richiede tempo, in cui è necessario trovare un equilibrio tra creatività, organizzazione e adattabilità. Gli strumenti di IA stanno aiutando gli insegnanti a migliorare la qualità delle lezioni e a risparmiare tempo prezioso, il tutto senza compromettere il coinvolgimento degli studenti o la personalizzazione.

Tra le tante soluzioni disponibili, ClickUp offre un approccio completo alla pianificazione delle lezioni. Più di un semplice gestore di attività, ClickUp integra la pianificazione delle lezioni basata sull'IA, una collaborazione senza soluzione di continuità e un'organizzazione strutturata in un unico, potente spazio di lavoro.

Gli insegnanti possono generare istantaneamente piani didattici, suddividerli in attività concrete e gestire i propri orari, il tutto in un unico posto.

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