Come eseguire il modello ADDIE nello sviluppo della formazione (modelli + esempi)

Abbiamo tutti assistito a sessioni di allenamento che sono semplicemente... blah? 👀

Ma non tutti i corsi di formazione devono essere noiosi. E se poteste progettare una formazione che sia informativa, stimolante, motivante e decisamente divertente?

È qui che entra in gioco il modello ADDIE.

È la mappa per creare una formazione non solo memorabile, ma anche efficace.

Il modello ADDIE fornisce una strategia ordinata per progettare, sviluppare e fornire esperienze di apprendimento di alta qualità. La combinazione del quadro ADDIE con i modelli giusti assicura che la progettazione e lo sviluppo dei contenuti didattici avvengano in modo semplice e senza intoppi.

Siete pronti a migliorare la vostra formazione?

In questo blog parleremo di come il giusto modello ADDIE possa aiutare a velocizzare il processo di sviluppo, offrendo al contempo un'esperienza di apprendimento di qualità ai partecipanti.

Che cosa sono i modelli ADDIE?

Il Modello ADDIE è un approccio metodico utilizzato nella progettazione didattica che garantisce lo sviluppo di programmi educativi e formativi efficaci. È uno dei framework di instructional design più utilizzati per lo sviluppo di prodotti formativi ed educativi.

Il modello si articola in cinque fasi:

Analizzare

Progettare

Sviluppare

Implementare

Valutare

Ogni fase ha un ruolo importante nel garantire la riunione degli oggetti di apprendimento e l'adattamento dei materiali didattici alle specifiche esigenze di apprendimento degli individui. I modelli ADDIE possono aiutare i professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo a creare facilmente corsi di formazione basati su ADDIE.

Che siate instructional designer, professionisti delle risorse umane o formatori aziendali, il modello ADDIE può aiutare a colmare il divario tra le aspettative aziendali e i risultati della formazione

È un ottimo modo per tracciare un percorso chiaro per lo sviluppo dei corsi e ottenere il consenso dei titolari dei processi, degli esperti di materia (PMI) e di altri stakeholder.

Cosa rende un buon modello ADDIE?

Quando si sceglie un modello ADDIE, bisogna considerare gli obiettivi della formazione, i processi di instructional design seguiti e il target di riferimento. Il modello giusto deve:

Visualizzare le fasi ADDIE: Dovreste essere in grado di catturare i requisiti del progetto, creare uno schema dei contenuti, allineare le attività in ciascuna fase, visualizzare i feedback e monitorare le richieste di modifica, il tutto in un unico posto

Dovreste essere in grado di catturare i requisiti del progetto, creare uno schema dei contenuti, allineare le attività in ciascuna fase, visualizzare i feedback e monitorare le richieste di modifica, il tutto in un unico posto Supportare gli allegati: Il modello ADDIE dovrebbe avere sezioni per aggiungere allegati, collegamenti a bozze, file mock-up, moduli di feedback, ecc.

Il modello ADDIE dovrebbe avere sezioni per aggiungere allegati, collegamenti a bozze, file mock-up, moduli di feedback, ecc. E' personalizzabile: Sia che dobbiate iniziare da zero o saltare direttamente al passaggio finale, un buon modello ADDIE dovrebbe essere adattabile a qualsiasi parte del modello di formazione ADDIE

Sia che dobbiate iniziare da zero o saltare direttamente al passaggio finale, un buon modello ADDIE dovrebbe essere adattabile a qualsiasi parte del modello di formazione ADDIE Mostrare le dipendenze: Il modello dovrebbe fornire sia una visualizzazione generale del progetto, sia un filtro per le attività di apprendimento specifiche

Il modello dovrebbe fornire sia una visualizzazione generale del progetto, sia un filtro per le attività di apprendimento specifiche Automazioni: Come minimo, si dovrebbe essere in grado di impostare promemoria per le riunioni e i follower

Come minimo, si dovrebbe essere in grado di impostare promemoria per le riunioni e i follower **Promuovere la collaborazione: il modello ADDIE scelto dovrebbe avere opzioni di condivisione, assegnazione di attività e commenti per tutte le parti interessate

Integrazioni di supporto: Cercate un modello ADDIE che si integri senza problemi nei vostri flussi di lavoro di instructional design e LMS esistenti, strumenti di project management come ClickUp, ecc

Cercate un modello ADDIE che si integri senza problemi nei vostri flussi di lavoro di instructional design e LMS esistenti, strumenti di project management come ClickUp, ecc Essere alimentati dall'IA: Selezione di uno strumento di gestione dei progettisoftware di formazione che fornisca modelli assistiti dall'IA per migliorare l'esperienza di apprendimento complessiva

Esempi del modello ADDIE nella formazione

Il modello ADDIE è lo standard di fatto per lo sviluppo di piani di formazione efficaci. Ecco alcuni casi d'uso che ne dimostrano l'efficacia attraverso le sue cinque fasi:

Formazione commerciale

I rappresentanti commerciali hanno spesso bisogno di script sulla gestione degli oggetti o sulle tecniche di chiusura da utilizzare in diverse situazioni. Nella fase di sviluppo, il progettista didattico deve prestare particolare attenzione a evitare il sovraccarico di informazioni e a scomporre gli scenari specifici che gli agenti devono affrontare durante le chiamate ai client.

Con l'aiuto del modello ADDIE, formatori e progettisti didattici possono:

Analizzare: Esaminare il playbook commerciale esistente per comprendere a fondo l'attuale processo di vendita e le metriche aziendali. Possono quindi utilizzare questa conoscenza per contestualizzare gli obiettivi di apprendimento e identificare le aree di miglioramento

Esaminare il playbook commerciale esistente per comprendere a fondo l'attuale processo di vendita e le metriche aziendali. Possono quindi utilizzare questa conoscenza per contestualizzare gli obiettivi di apprendimento e identificare le aree di miglioramento Progettare: Organizzare il contenuto per argomento, condensare gli elementi chiave del processo in moduli e creare uno schema flessibile basato su vari scenari commerciali per garantire che la formazione sia pertinente e applicabile a diverse situazioni

Organizzare il contenuto per argomento, condensare gli elementi chiave del processo in moduli e creare uno schema flessibile basato su vari scenari commerciali per garantire che la formazione sia pertinente e applicabile a diverse situazioni Sviluppare: Creare il contenuto del corso e scrivere il materiale didattico per i facilitatori

Creare il contenuto del corso e scrivere il materiale didattico per i facilitatori Attuazione : Programmare le sessioni di formazione, incoraggiare la partecipazione e fornire feedback ai provider

: Programmare le sessioni di formazione, incoraggiare la partecipazione e fornire feedback ai provider Valutare: Raccogliere i feedback sulla facilità d'uso e sulla qualità del contenuto. Quindi, confrontare i punteggi delle prestazioni ottenuti prima e dopo la formazione per valutarne l'efficacia

Formazione onboarding

I programmi di onboarding si distinguono dalla formazione di processo. Di solito si tratta di sessioni di persona che forniscono informazioni sui benefit, sui diritti di accesso, Formazione DEI reportistica e l'allineamento dei tempi. Tuttavia, se le risorse umane continuano a ricevere domande relative agli stessi argomenti trattati durante l'onboarding, il modello ADDIE può essere d'aiuto:

Analizzare : Capire quali sono le parti del programma di onboarding con cui i dipendenti hanno difficoltà e identificare le informazioni contestuali mancanti che renderebbero il contenuto più rilevante

: Capire quali sono le parti del programma di onboarding con cui i dipendenti hanno difficoltà e identificare le informazioni contestuali mancanti che renderebbero il contenuto più rilevante Progettare : suddividere gli argomenti complessi in moduli più piccoli e valutare la necessità di utilizzare video di e-learning o altri elementi interattivi con accesso on-demand. Valutate se sia il caso di abbandonare la lavagna online e di utilizzare la lavagna a fogli mobilistrumenti didattici online potrebbe aumentare la fidelizzazione

: suddividere gli argomenti complessi in moduli più piccoli e valutare la necessità di utilizzare video di e-learning o altri elementi interattivi con accesso on-demand. Valutate se sia il caso di abbandonare la lavagna online e di utilizzare la lavagna a fogli mobilistrumenti didattici online potrebbe aumentare la fidelizzazione Sviluppare: Dare priorità all'aggiornamento del manuale per i nuovi assunti o alla preparazione di pagine di FAQ relative a buste paga, benefit, ecc. per il portale interno dei dipendenti

Dare priorità all'aggiornamento del manuale per i nuovi assunti o alla preparazione di pagine di FAQ relative a buste paga, benefit, ecc. per il portale interno dei dipendenti Implementare: Dedicare del tempo alla discussione degli argomenti evidenziati dai dipendenti all'inizio della sessione e fornire collegamenti a risorse online per quelli relativamente meno importanti

Valutare: Programmare follow-up da tre a sei mesi dopo l'onboarding per verificare se i dipendenti sono in grado di ricordare o di trovare le risposte alle loro domande usandosoftware di gestione della conoscenza Formazione sulle soft skills

Le soft skill sono generalmente più difficili da misurare rispetto ad altre competenze. L'analisi di metriche come CSat o NPS può aiutare. Tuttavia, per identificare le lacune e sviluppare interventi formativi efficaci, sono necessari anche feedback qualitativi o dati osservativi.

Utilizzando il modello ADDIE, è possibile:

Analizzare: Organizzare riunioni individuali con PMI, manager di linea e formatori per capire le lacune nelle soft skill e confrontare i risultati con le metriche di reportistica per identificare le tendenze comuni

Organizzare riunioni individuali con PMI, manager di linea e formatori per capire le lacune nelle soft skill e confrontare i risultati con le metriche di reportistica per identificare le tendenze comuni **Creare uno schema per i moduli di autovalutazione e di formazione con istruttore, assicurando l'allineamento con gli obiettivi del progetto. Ottenere l'approvazione dei titolari del progetto per confermare la pertinenza e l'efficacia della formazione. Stabilire chiare metriche di esito positivo per misurare l'impatto e l'efficacia del corso

Sviluppo: Creare i materiali didattici sulla base degli obiettivi di apprendimento e sviluppare una guida per i facilitatori da utilizzare per i formatori

Creare i materiali didattici sulla base degli obiettivi di apprendimento e sviluppare una guida per i facilitatori da utilizzare per i formatori Implementazione: Programmare sessioni con non più di 20-30 partecipanti per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. Cercate di incorporare attività di riscaldamento per creare un ambiente di apprendimento positivo e invitante. Rivedere regolarmente gli argomenti chiave e raccogliere feedback post-formazione per valutare l'efficacia e identificare le aree di miglioramento

Programmare sessioni con non più di 20-30 partecipanti per facilitare l'interazione e il coinvolgimento. Cercate di incorporare attività di riscaldamento per creare un ambiente di apprendimento positivo e invitante. Rivedere regolarmente gli argomenti chiave e raccogliere feedback post-formazione per valutare l'efficacia e identificare le aree di miglioramento Valutare: Identificare le aree di miglioramento e raccomandare interventi post-formazione

Modelli ADDIE gratis di ClickUp

Anche se Excel, PowerPoint o Fogli Google possono fornirvi uno schema di base per il modello ADDIE, è meglio avere a disposizione un modello di ADDIE per la formazione modelli di piano di formazione che si integrano con l'area di lavoro esistente.

Come piattaforma di project management collaborativa e user-friendly, ClickUp può aiutarvi a gestire il processo di creazione dei contenuti formativi da cima a fondo.

Grazie alle funzionalità avanzate di project management e a una matrice di modelli e integrazioni, ClickUp rende il flusso di lavoro più fluido e facile da documentare, elaborare e condividere. La piattaforma offre modelli personalizzabili e ricchi di funzionalità che aiutano a creare un piano generale basato sul modello di instructional design ADDIE.

Scopriamoli!

1. Modello ClickUp Addie

Modello ClickUp ADDIE

Quando si inizia a lavorare a un nuovo progetto di formazione, bisogna innanzitutto stabilire a cosa dare priorità, come organizzare il corso, identificare le risorse necessarie e fissare le scadenze. Per tutte queste attività, Il modello ADDIE di ClickUp è il vostro migliore alleato.

Vi permette di:

Inserire i dettagli del progetto in questo modello di cartella e suddividerli nelle cinque fasi ADDIE. Traccerà il loro stato attuale in base alla data di scadenza e al nome del titolare. Raggruppare attività specifiche e assegnare loro livelli di priorità

in questo modello di cartella e suddividerli nelle cinque fasi ADDIE. Traccerà il loro stato attuale in base alla data di scadenza e al nome del titolare. Raggruppare attività specifiche e assegnare loro livelli di priorità Coordinatevi facilmente con i team di contenuto, progettazione e IT grazie alle opzioni di condivisione integrate e a una vista Gantt dedicata. Questo aiuta a gestire le dipendenze e i vincoli di risorse nella fase di progettazione o anche in quella di implementazione

grazie alle opzioni di condivisione integrate e a una vista Gantt dedicata. Questo aiuta a gestire le dipendenze e i vincoli di risorse nella fase di progettazione o anche in quella di implementazione Allegare file a ogni record o attività e risparmiare tempo passando dalle email o dalle chat di Slack per scaricare file o condividere aggiornamenti

e risparmiare tempo passando dalle email o dalle chat di Slack per scaricare file o condividere aggiornamenti Vedere una vista dettagliata delle attività di progettazione e sviluppo su una sequenza temporale , che facilita il piano e l'esecuzione, soprattutto quando si creano nuove iterazioni del materiale/outline di base

, che facilita il piano e l'esecuzione, soprattutto quando si creano nuove iterazioni del materiale/outline di base Allineare le esigenze dei discenti e gli obiettivi dell'organizzazione, semplificando così la pianificazione e la produttività dei contenuti

💡Pro Suggerimento: È possibile sfruttare Le oltre 1000 integrazioni di ClickUp per garantire una collaborazione facile, una comunicazione senza problemi e la trasparenza del flusso di lavoro su varie piattaforme, come Google Calendar, HubSpot, Slack, Gmail, Dropbox, ecc.

2. Modello di sviluppo e piano del corso di ClickUp

Modello per lo sviluppo e il piano dei corsi di ClickUp

Un punto di riferimento primario nello sviluppo dei contenuti dei corsi è se i partecipanti saranno in grado di svolgere l'attività desiderata con il livello di competenza desiderato. È qui che il Modello per lo sviluppo e il piano di un corso ClickUp vi viene in soccorso.

Vi aiuta a:

Fissare chiari obiettivi di sviluppo del corso per allineare gli obiettivi aziendali e le preferenze dei discenti fin dalla fase di analisi. Creare uno schema iniziale, suddividerlo in attività e trasformarle in compiti

per allineare gli obiettivi aziendali e le preferenze dei discenti fin dalla fase di analisi. Creare uno schema iniziale, suddividerlo in attività e trasformarle in compiti Assegnare le responsabilità, fissare le scadenze e identificare le sfide in base al livello di avanzamento e al lavoro richiesto

in base al livello di avanzamento e al lavoro richiesto Vedere la completa sequenza temporale del progetto, allocare le risorse e condividere gli aggiornamenti di periodo con gli altri stakeholder tramite il Gantt di preparazione integrato. Se alcune attività richiedono un contributo aggiuntivo, i membri del team possono segnarle su un apposito pannello di stato

con gli altri stakeholder tramite il Gantt di preparazione integrato. Se alcune attività richiedono un contributo aggiuntivo, i membri del team possono segnarle su un apposito pannello di stato Costruire più moduli di formazione simultaneamente in un'area di lavorosoftware di gestione universitaria e accelerare la fase di implementazione con questo modello

Leggi tutto: 10 Migliori software di formazione per i clienti nel 2024Software di gestione della formazione di ClickUp si distingue per la sua capacità di semplificare e centralizzare le attività amministrative e gestionali nel settore dell'istruzione.

Utilizza menu a tendina, campi di testo, campi numerici e altri strumenti per standardizzare facilmente i dati

Il software consente di:

Organizzare le attività

Gestire i dati di iscrizione

Monitorare le informazioni sui corsi

Automazioni dei flussi di lavoro e delle attività amministrative in un'unica comoda piattaforma

Suggerimento per i professionisti: Utilizzare Lavagne online ClickUp per fare un brainstorming sugli argomenti e le attività su cui concentrarsi e su come progettare la struttura generale e la scaletta del contenuto del corso.

3. Modello di struttura per la formazione ClickUp

Modello di struttura per la formazione ClickUp

Che si tratti di un corso online o di persona, la connessione delle singole lezioni al piano generale del corso aiuta a migliorare la comprensione e la ritenzione dei partecipanti. Per prendere decisioni logiche in merito ai metodi di formazione e di erogazione, utilizzare Il modello del quadro formativo di ClickUp .

È stato progettato per aiutare:

valutare l'attuale livello di conoscenza del pubblico di traguardo e strutturare la formazione in base alle sue esigenze

del pubblico di traguardo e strutturare la formazione in base alle sue esigenze Decidere la modalità di erogazione migliore in base all'esperienza e agli stili di apprendimento del pubblico. Ad esempio, nella maggior parte dei casi la formazione sui processi per i nuovi assunti deve essere guidata da un istruttore, mentre la formazione trimestrale sulla conformità può essere assegnata come corso di e-learning

in base all'esperienza e agli stili di apprendimento del pubblico. Ad esempio, nella maggior parte dei casi la formazione sui processi per i nuovi assunti deve essere guidata da un istruttore, mentre la formazione trimestrale sulla conformità può essere assegnata come corso di e-learning Raccogliere efficacemente il feedback post-sessione e utilizzarlo nella fase di valutazione per valutare accuratamente l'esperienza di apprendimento complessiva

💡Pro Suggerimento: Usare ClickUp Clip per creare contenuti video basati sulla registrazione dello schermo per i corsi di e-learning. È anche possibile aggiungere commenti ai Clip se si sta cercando di sviluppare un contenuto e si ha bisogno di un feedback.

4. Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

In base al calendario annuale della formazione della vostra organizzazione, i dipendenti potrebbero essere tenuti a seguire la formazione assegnata entro un periodo di tempo specifico. Tuttavia, potrebbero verificarsi dei ritardi a causa di aspettative irrealistiche o di un piano inadeguato. Modello di piano di lancio della formazione di ClickUp consente di programmare i programmi di formazione in modo conveniente per i discenti e conforme alle aspettative aziendali. Ad esempio, si può decidere di scaglionare l'avvio dei programmi di formazione fase per fase o reparto per reparto.

Con questo modello è possibile:

Adattare il progetto di apprendimento a diversi tipi di pubblico, come i nuovi assunti, i dipendenti di prima linea, i dirigenti e i quadri

Scegliere la modalità di erogazione migliore, tra cui quella con istruttore, online, mista, ecc.

Programmare le sessioni di formazione in base agli orari dei partecipanti

Monitoraggio del tasso di completamento e gestione di eventuali gruppi in sospeso

Gestire il calendario della formazione in modo più efficace

Iterare e migliorare i materiali didattici per una migliore esperienza di apprendimento

💡Pro Suggerimento: Usare Automazioni ClickUp per gestire e agire sullo stato delle attività. È possibile configurare ClickUp per archiviare un'attività quando il suo stato passa da "In corso" a "Completata"

5. Modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento ClickUp

Modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento

Man mano che il vostro prodotto o servizio si evolve, il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) deve stare al passo. Avreste bisogno di un Piano di progetto per l'implementazione dell'LMS che delinea i passaggi per il lancio e l'esito positivo dell'implementazione del sistema nel rispetto dei tempi e del budget.

Se state considerando un aggiornamento, Il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento di ClickUp può rendere la transizione priva di stress. Fornisce un **progetto per la fase di implementazione, compresa la configurazione, i test e la reportistica

Nella fase successiva all'implementazione, questo modello può aiutare a semplificare gli aspetti amministrativi come la gestione delle iscrizioni, il monitoraggio della conformità e la reportistica.

Il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento di ClickUp vi aiuta:

Allineare gli oggetti dell'implementazione alle esigenze operative dell'organizzazione

Ridurre i costi di implementazione

Dare priorità alle attività in base all'impatto e alla complessità e mapparle alle cinque fasi del processo ADDIE

Creare una visione d'insieme per tutti gli stakeholder, migliorando la trasparenza e l'account

Creare procedure operative standard (SOP) per le attività successive all'implementazione, quali la governance dei dati, la gestione degli accessi, ecc

💡Pro Suggerimento: Usare Documenti ClickUp per fare un brainstorming di idee per obiettivi e scopi. Modificate in tempo reale con il vostro team, taggate i commenti, assegnate elementi d'azione e convertite i testi in attività tracciabili per tenere sotto controllo le vostre idee.

6. Modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp

Screenshot del modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp

Se volete ottenere di più dal vostro budget per l'apprendimento e lo sviluppo, è fondamentale evitare le modifiche dell'ambito e le revisioni dei contenuti. Mentre le modifiche possono andare bene durante la fase di analisi, una volta che il progetto è stato portato alla fase di progettazione, il costo delle modifiche aumenta sostanzialmente. Modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp vi aiuta a coprire tutte le basi nell'esecuzione di progetti di instructional design. Questo include l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, il miglioramento dell'esperienza del discente e l'impatto sui risultati aziendali.

Con questo modello, avrete la possibilità di:

Centralizzare tutti i brief dei progetti, le responsabilità e le risorse in un unico luogo

Pianificare progetti nuovi e in corso da cima a fondo

Monitorare lo stato di ogni progetto in fase di sviluppo e tenere informati tutti gli stakeholder

Semplificare il budget e l'allocazione delle risorse per i progetti nuovi e in corso

Arricchire l'esperienza di apprendimento con i modelli ADDIE di ClickUp

La mancanza di piccoli ma importanti dettagli può far deragliare anche progetti di sviluppo di corsi ben pianificati. I modelli ADDIE di ClickUp aiutano a colmare queste lacune di esecuzione, combinando i flussi di lavoro della formazione in tutte e cinque le fasi in un unico luogo.

Sia che vogliate migliorare l'esperienza di onboarding, aggiornare i contenuti didattici o raccogliere feedback, ClickUp vi fornisce la visibilità e la concentrazione necessarie per eseguire progetti impegnativi in tempo e nel rispetto del budget.

Migliorate il vostro processo di sviluppo del curriculum e migliorate i risultati della formazione e dello sviluppo con ClickUp. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!