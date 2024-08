i 10 migliori strumenti didattici online per l'e-learning nel 2024

Gli strumenti didattici online sono diventati un modo essenziale per insegnanti e studenti di colmare le lacune in classe. Questi strumenti aiutano a ridurre il carico di lavoro degli insegnanti, a mantenere gli studenti impegnati e a creare lezioni interattive che trasmettono efficacemente i punti chiave dell'apprendimento.

Se siete un insegnante alla ricerca dei migliori strumenti online per migliorare la vostra esperienza in classe, abbiamo 10 ottime opzioni che vi consigliamo di consultare!

Che cos'è uno strumento didattico online?

Gli strumenti didattici online sono app o siti web che consentono agli insegnanti di comunicare con gli studenti o di raggiungere gli oggetti di apprendimento. Gli insegnanti e gli studenti possono accedere a un'enorme varietà di strumenti didattici online che migliorano l'esperienza di insegnamento e apprendimento.

Per questo motivo, questi strumenti rivestono un ruolo sempre più importante nell'istruzione moderna.

Per esempio, se trovate difficile creare presentazioni che coinvolgano le vostre sessioni di lezione a distanza, potreste trarre beneficio dall'uso di una lavagna digitale.

Oppure, se i vostri studenti faticano a concentrarsi su argomenti specifici, potreste incorporare attività divertenti, come giochi o attività interattive, per aumentare i loro livelli di coinvolgimento.

Cosa cercare negli strumenti online per l'insegnamento?

Tutti gli strumenti online utilizzati devono avere uno scopo e risolvere un problema. Oltre a questo, gli strumenti e le risorse per l'insegnamento online devono essere:

Facile da usare: Sia che siate l'insegnante o lo studente, lo strumento online deve essere facile da usare, in modo da sembrare un'estensione naturale della classe. Se uno strumento online distrae o richiede una quantità eccessiva di tempo per l'impostazione e l'uso, probabilmente non vale la pena dedicargli tempo ed energie

Sicuro: Lo strumento scelto deve offrire misure di sicurezza complete per garantire la conformità alla normativa sui dati e la privacy degli studenti

Lo strumento scelto deve offrire misure di sicurezza complete per garantire la conformità alla normativa sui dati e la privacy degli studenti

I migliori strumenti avranno un alto grado di personalizzazione, in modo da potersi adattare al vostro ambiente di apprendimento reale o online e al vostro stile di insegnamento È improbabile che il budget della vostra classe abbia molto spazio per la sottoscrizione di molti strumenti didattici online. Cercate offerte di licenza a prezzi accessibili o strumenti online gratuiti

I vostri strumenti didattici online preferiti saranno probabilmente quelli con una comunità online attiva. Queste comunità possono darvi consigli su come massimizzare il potenziale dello strumento e risolvere i problemi. Sono un'ottima risorsa per esplorare gli strumenti didattici online e il loro utilizzo.

I 10 migliori strumenti di insegnamento a distanza da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una potente piattaforma di project management, un assistente didattico online e un raccoglitore didattico virtuale. Dispone di numerosi strumenti che aiutano a gestire i documenti, a creare presentazioni, a mappare i piani di lezione e a gestire la comunicazione con gli studenti.

Iniziate con ClickUp Clip , a strumento gratuito per la registrazione dello schermo senza filigrana. Questa funzionalità/funzione consente di catturare video dello schermo e di condividerli con gli studenti, facilitando la condivisione degli aggiornamenti dei voti, mostrando agli studenti come navigare in un sito web o aiutandoli a svolgere un compito online. È molto più facile della condivisione dello schermo e potete condividere i video con chiunque ne abbia bisogno, risparmiando tempo.

Quindi, mettete Documenti di ClickUp il mio lavoro. Più che un elaboratore di testi, ClickUp Docs vi permette di creare documenti con pagine annidate e di collegarle tra loro secondo le vostre esigenze. Utilizzando lo strumento Docs, è possibile creare wiki di classe, costruire fogli di autorizzazione e creare piani di lezione con tutto il materiale didattico.

ClickUp è completamene personalizzabile e consente di creare qualsiasi risorsa necessaria per la vostra classe. Lo strumento online comprende molti modelli gratuiti per Produzione di video , gestione dell'aula, elenchi di Da fare e molto altro ancora.

Volete migliorare ancora di più? Optando per un piano a pagamento, avrete accesso a ClickUp AI che vi aiuta a redigere email, ad ampliare le idee per i piani di studio e persino a riepilogare/riassumere le note di una riunione con un semplice clic del mouse. È un ottimo modo per aumentare la produttività e avere più tempo da fare per le parti del lavoro che amate.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

All'interno della piattaforma, facile da usare, sono disponibili moltissimi strumenti gratis per aiutare gli insegnanti a gestire le loro classi, tra cuimodelli di agenda giornalieradocumenti annidati e registratori di schermo

La piattaforma si integra con tutte le app e i programmi preferiti, come Google Slides e Slack, facilitando la creazione, l'utilizzo e la condivisione delle risorse

È disponibile un supporto ClickUp altamente reattivo, con tempi di risposta tipici di un giorno per qualsiasi problema o domanda

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è un ottimo strumento, ma non è disponibile nella versione gratuita della piattaforma

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Google Classroom

Via Google per l'istruzione Google Classroom è una piattaforma di classe online di Google, lo stesso team che ha creato il vostro motore di ricerca preferito. È una piattaforma popolare con diverse funzionalità/funzione per gli educatori, gli studenti e tutti coloro che operano nell'ambiente della classe digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Classroom

Strumenti completi di gestione dei corsi consentono agli insegnanti di organizzare classi online, creare lezioni, distribuire compiti e accettare l'invio di compiti da parte degli studenti

Gli strumenti di comunicazione della classe rendono semplice l'invio di annunci o messaggi privati a singoli studenti

Si integra con altre produttività di Google, come Gmail, Google Documenti, Google Drive e altre app di Google

Limiti di Google Classroom

Non tutte le funzionalità/funzione sono disponibili sui dispositivi mobili e le integrazioni non sono sempre possibili al di fuori dell'ecosistema Google

Prezzi di Google Classroom

Versione gratuita disponibile

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Classroom

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 2.300 recensioni)

3. Kahoot

Via Kahoot! Kahoot è una piattaforma online che permette di rendere più divertenti i contenuti della classe. Nata in Norvegia, offre un intervallo di giochi educativi e attività interattive a quiz ed è diventata rapidamente uno strumento scolastico popolare in tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzione di Kahoot

L'interfaccia di facile utilizzo consente di progettare rapidamente quiz o creare presentazioni interattive con i piani delle lezioni

I giochi e i quiz dal vivo contribuiscono ad aumentare il coinvolgimento della classe e a far appassionare gli studenti all'argomento trattato

La reportistica e le analisi dettagliate consentono di monitorare le prestazioni degli studenti e i dati possono essere inseriti nei vostri strumenti di valutazione preferiti

Limiti di Kahoot

Gli studenti devono avere i propri dispositivi per partecipare agli eventi dal vivo, il che potrebbe non essere adatto alle scuole che non dispongono di tablet

Prezzi di Kahoot

Kahoot!+ Start per gli insegnanti: 3,99 dollari per insegnante al mese

Kahoot!+ Premier per gli insegnanti: 7,99 dollari per insegnante al mese

Kahoot!+ Max per gli insegnanti: $9,87 per insegnante al mese

Valutazioni e recensioni di Kahoot

G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2.700 recensioni)

4. Zoom

Via Zoom Zoom è entrato di prepotenza nel panorama tecnologico moderno e vi è rimasto grazie alle sue funzionalità di videoconferenza di livello mondiale. Gli insegnanti possono usare Zoom per ospitare una lezione online, creare una classe virtuale o partecipare a una riunione individuale con i principali senza aspettare la notte del ritorno a scuola.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

La funzionalità/funzione di sondaggio consente agli insegnanti di raccogliere feedback su argomenti, testare le conoscenze della classe e creare quiz a sorpresa per le classi virtuali

Le icone consentono agli studenti di comunicare con l'insegnante senza sentirsi in imbarazzo sullo schermo, ad esempio alzando la mano, chiedendo all'insegnante di rallentare o indicando di aver capito il materiale

Le breakout room consentono di suddividere i partecipanti alla videoconferenza in gruppi più piccoli durante i progetti di gruppo e di visitare i singoli e i gruppi per vedere lo stato di avanzamento dei loro progetti

Limiti di Zoom

Ottimo per comunicare con gli studenti, ma sono necessari altri strumenti per l'amministrazione dell'aula

Prezzi di Zoom

Basic: gratis

Riunioni: 1.800 dollari/account (fino a 300 partecipanti)

Webinar: $3.400/anno per utente (fino a 1.000 partecipanti al webinar)

Telefono: $180/anno per utente

Camere: 499 dollari/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 53.600 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 13.600 recensioni)

5. Visme

Via Visme Visme aiuta gli insegnanti a rendere i loro contenuti visivamente più coinvolgenti con presentazioni, infografiche e newsletter scolastiche. È anche un modo eccellente per gli studenti di trasformare quella noiosa relazione scientifica in uno straordinario capolavoro educativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Visme

Tonnellate di modelli aiutano a creare materiali visivamente accattivanti in pochi minuti grazie a un'interfaccia drag-and-drop facile da usare

Gli strumenti di collaborazione permettono a gruppi di educatori o studenti di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto

Le analisi mostrano chi ha visualizzato il vostro materiale e come lo sta usando, il che è ottimo per monitorare chi sta leggendo l'ultimo bollettino di classe

Limiti di Visme

I materiali stampati sono spesso di qualità inferiore rispetto a quelli visualizzati sullo schermo, quindi è meglio utilizzarlo solo per i materiali online

Prezzi di Visme

Basic: gratis

Starter: 12,25 dollari/mese con fatturazione annuale

Pro: 24,75 dollari/mese con fatturazione annuale

Visme for Teams: contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,5/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (640+ recensioni)

6. Imparare attivamente

Via Imparare attivamente Actively Learn è come un e-reader ad alte prestazioni. Questo strumento di apprendimento online incoraggia la lettura attiva rendendo il testo più interattivo. Gli studenti possono lasciare note a margine, gli insegnanti possono inserire domande o sondaggi e i lettori possono cliccare sulle parole evidenziate per approfondire un argomento.

le migliori funzionalità/funzione di #### Actively Learn:

Offre un intervallo di testi digitali, tra cui libri di testo, romanzi e articoli di cronaca, che potete incorporare nei vostri piani di studio

Permette di incorporare note, quiz, video e collegamenti a risorse esterne per rendere il processo di lettura più interattivo e vario

Si integra con i più diffusi sistemi di gestione dell'apprendimento per semplificare il processo di assegnazione e valutazione dei compiti

Limiti dell'apprendimento attivo:

Alcune delle migliori funzionalità/funzione della piattaforma sono a pagamento, quindi per ottenere il massimo da Actively Learn è necessario pagare

Prezzi di Actively Learn

Gratis

Premium: contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Actively Learn

Capterra: 4.87/5 (20+ recensioni)

7. Loom

Via LoomLoom è un registratore di schermo per Mac, Windows, iOS e Android. L'interfaccia intuitiva consente agli insegnanti di registrare contemporaneamente lo schermo e la webcam. È un modo semplice (e gratuito!) per creare e condividere lezioni online che gli studenti possono mettere in pausa, rivedere e riprodurre quando necessario. È anche uno degli strumenti online gratis, in quanto gli educatori possono accedere alle funzionalità premium senza costi aggiuntivi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Loom

È possibile vedere chi ha visualizzato i video e per quanto tempo grazie all'analisi integrata di Loom

Gli studenti possono reagire ai video lasciando emoji o commenti, il che è ottimo per promuovere la discussione in classe e identificare gli studenti che hanno bisogno di maggiori spiegazioni

È possibile aggiungere call-out personalizzati per collegarsi a risorse collegate, prompt per la discussione con gli studenti o assegnazione di attività

limiti di #### Loom

Ci sono solo poche opzioni di modifica, quindi potrebbero essere necessarie un paio di riprese per ottenere il video perfetto

Prezzi di Loom

Gratuito per gli educatori

Valutazioni e recensioni su Loom

G2: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (390+ recensioni)

8. Baamboozle

Via Baamboozle Se avete bisogno di strumenti didattici online per aumentare il fattore divertimento delle vostre lezioni, Baamboozle è qui per aiutarvi. Questa piattaforma di apprendimento online aiuta ad accendere l'interesse degli studenti e a rendere le lezioni più interattive e coinvolgenti. Scegliete tra i modelli già pronti o costruite i vostri giochi e quiz senza dover passare ore a creare da zero i vostri strumenti didattici.

Le migliori funzionalità/funzione di Baamboozle

Ci sono tonnellate di strumenti per la creazione di giochi, tra cui modelli per trivia, cruciverba e ricerche di parole, con molte possibilità di personalizzazione

La piattaforma si integra con le lavagne online, in modo che gli studenti possano interagire nelle classi online

Lo strumento consente alle classi di giocare su un unico schermo, in modo da non doversi preoccupare che ogni studente abbia bisogno del proprio dispositivo

Limiti di Baamboozle

C'è una buona quantità di contenuti preconfezionati, ma la ricerca tra il buono, il brutto e il cattivo può richiedere molto tempo, poiché non ci sono molti filtri per trovare ciò che serve

Prezzi di Baamboozle

Free Forever

Baamboozle+ mensile: 7,99 dollari/mese

Baamboozle+ Annuale: 4,99 dollari/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Baamboozle

N/D

9. CosaLink

Via Collegamento alle cose ThingLink è una piattaforma online pluripremiata che aiuta gli insegnanti a creare contenuti multimediali interattivi. Iniziate con un'immagine, un video o un tour 3D e aggiungete collegamenti a video, note vocali e articoli. È possibile aggiungere strati di informazioni per migliorare il contenuto visivo e creare presentazioni più interattive.

Le migliori funzionalità/funzioni di ThingLink

La piattaforma consente di creare facilmente contenuti interattivi e coinvolgenti per gli studenti

Le analisi consentono di monitorare l'impegno degli studenti con singoli collegati che mostrano per quanto tempo hanno visualizzato il contenuto

Gli studenti possono creare i propri strumenti di apprendimento utilizzando voce, video e collegamenti (e ci sono anche funzionalità di collaborazione per progetti di gruppo!)

Limiti di ThingLink

L'interfaccia può essere un po' macchinosa, quindi ci si deve aspettare una curva di apprendimento per prendere confidenza con il programma

Prezzi di ThingLink

Versione di prova gratuita per 60 giorni

Licenza per insegnanti: $60/anno

Licenza per scuole: $2/per postazione all'anno

Licenza accademica: $9/per postazione all'anno

Valutazioni e recensioni di ThingLink

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

10. Padlet

Via Padlet Padlet è una piattaforma didattica online che consente di creare bacheche digitali per archiviare, organizzare e condividere contenuti. È un modo eccellente per avviare un forum di discussione o un blog di classe, e gli studenti lo troveranno utile per pubblicare i loro lavori per la revisione tra pari.

Le migliori funzionalità/funzione di Padlet

La piattaforma di facile utilizzo rende semplice la creazione di bacheche in cui studenti e insegnanti possono condividere e organizzare i contenuti

Gli utenti possono aggiungere testi, immagini, video, collegati e altro ancora in uno spazio personalizzato, ottimo per l'insegnamento online

La funzionalità di collaborazione in tempo reale permette ai gruppi di aggiungere contenuti o lasciare commenti per gli altri membri di Padlet, ideale per l'apprendimento a distanza

Limiti di Padlet

Può essere difficile regolare ciò che gli studenti pubblicano, quindi assicuratevi di controllare ciò che accade su Padlet

Prezzi di Padlet

Classe: $199/anno

Scuola: a partire da 1.000 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di Padlet

G2: 4.9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (140+ recensioni)

Ottimizzate le vostre lezioni con i migliori strumenti didattici online di ClickUp

Gli educatori di oggi devono competere con i social media, i video virali e gli autori di contenuti milionari per ottenere l'attenzione degli studenti. Tuttavia, con gli strumenti didattici online giusti nella cassetta degli attrezzi dell'educatore, è possibile creare lezioni innovative, ridurre il tempo di amministrazione e aumentare il coinvolgimento degli studenti. Un universo di strumenti online vi aspetta, pronto ad aiutarvi a mettere il turbo alla vostra classe.

Quando si parla di strumenti didattici online, ClickUp è il primo della classe. La piattaforma di project management è una soluzione completa per la vostra classe. Può aiutarvi a mantenere le vostre classi organizzate, a promuovere la collaborazione e a snellire il flusso di lavoro dell'amministratore, in modo da avere più tempo per concentrarvi sulle parti del lavoro che vi piacciono! Registratevi per un account gratuito su ClickUp e scoprite come questo strumento didattico online può trasformare la vostra classe.