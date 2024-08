Copy.ai vs. ChatGPT: Quale strumento di intelligenza artificiale è migliore?

Sebbene la tecnologia alla base non sia esattamente nuova, gli strumenti di IA hanno conquistato il mondo negli ultimi anni e sembra che siano destinati a rimanere. Secondo un'analisi di un Forbes sul sondaggio dei consumatori più della metà degli intervistati ha dichiarato che le soluzioni guidate dall'IA miglioreranno la qualità e la creatività dei contenuti in vari contesti.

I due strumenti di IA di cui si sente spesso parlare sono Copy.ai e ChatGPT. Entrambi sono in grado di generare contenuti simili a quelli umani, sono facili da usare e possono farvi risparmiare tonnellate di tempo!

Detto questo, i due strumenti differiscono per molti aspetti e offrono impostazioni di funzionalità/funzione distinte, che li hanno resi unici nello spazio dell'IA.

In questo articolo ci immergeremo nel dibattito Copy.ai vs. ChatGPT, discuteremo a fondo i due concorrenti e vi aiuteremo a scegliere il vostro preferito. Presenteremo anche una terza opzione che vi permetterà di ottenere una produttività e un'efficienza senza pari grazie all'IA. 🏃

Che cos'è Copy.ai?

Copy.ai è un copywriter, un chatbot e un eliminatore di pagine vuote basato sul modello linguistico GPT-3 (LLM). Si rivolge principalmente ai team commerciali e di marketing, agli scrittori, ai social media manager e a tutti coloro che possono beneficiare di una spinta alla creatività. 💪

Uno dei motivi della rapida ascesa di Copy.ai è la sua personalizzazione. Lo strumento consente di creare contenuti personalizzati che corrispondono alla lettera ai vostri obiettivi!

Via: Copia.ai

Funzionalità/funzione di Copy.ai

Cosa rende Copy.ai così speciale? Scopriamo le sue funzionalità/funzione principali! 🎖️

2. Voce del marchio

Molti professionisti rifuggono dall'uso degli strumenti di IA perché temono che il contenuto generato "uccida" la voce e l'identità uniche della loro azienda. Per fugare questi timori, Copy.ai offre un'opzione chiamata Brand Voice, con la quale è possibile mantenere l'autenticazione e aumentare la coerenza su tutte le piattaforme.

Questa funzionalità/funzione vi permette di "istruire" gli algoritmi di Copy.ai sulla voce unica del vostro marchio, condividendo alcuni frammenti del vostro contenuto originale. Lo strumento li analizza per capire esattamente cosa state cercando e utilizza questa conoscenza come base per generare contenuti futuri. 😎

Via: Copia.ai

1. Migliorare

È possibile sfruttare i vantaggi di Copy.ai solo se si sussurrano le cose giuste all'orecchio dell'IA. In altre parole, è necessario inserire i prompt giusti per aiutare lo strumento a fornire le risposte giuste.

Con la funzionalità Improve di Copy.ai, non dovrete preoccuparvi della precisione dei vostri prompt, perché lo strumento se ne occuperà per voi.

Questa fantastica opzione è presente nella Chat di Copy.ai, attraverso la quale è possibile generare qualsiasi tipo di contenuto desiderato. Lo scopo principale della funzionalità/funzione Improve è quello di rendere i prompt più precisi e garantire risultati su misura.

Utilizzare questa opzione è semplicissimo. Da fare è aprire la chat di Copy.ai e immettere il prompt senza preoccuparsi di renderlo bello. Quindi, premete il pulsante "Migliora" nell'angolo in basso a sinistra della casella di testo e guardate come lo strumento fa la sua magia. Se necessario, aggiungete un contesto, inviate il prompt e godetevi un contenuto accurato e personalizzato.

3. Infobase

Un'altra opzione che rende Copy.ai un team player è l'Infobase, un repository centrale in cui è possibile memorizzare informazioni sulla propria azienda, sui prodotti, sulle campagne di marketing, sulle proposte di valore, sulle linee guida del marchio, documentazione del progetto e altro ancora.

Da fare? Quando si desidera generare contenuti di alta qualità e pertinenti con Copy.aiA, è possibile attingere informazioni dall'Infobase. In questo modo, aggiungerete un contesto ai vostri prompt senza dover scrivere sempre le stesse cose.

Come risultato, Copy.ai può generare contenuti personalizzati. Senza restrizioni sul numero di elementi dell'Infobase, questa fantastica funzionalità/funzione permette di risparmiare tempo e garantire la coerenza del contenuto.

Via: Copia.ai

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro : $36/mese per cinque postazioni

: $36/mese per cinque postazioni Teams : $186/mese per 20 postazioni

: $186/mese per 20 postazioni Crescita : $1.000/mese per 75 postazioni

: $1.000/mese per 75 postazioni Scala: $3.000/mese per 200 postazioni

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT (acronimo di Chat Generative Pretrained Transformer) è un chatbot basato sull'IA rilasciato da OpenAI nel novembre 2022. Da allora la voce di questo fantastico strumento si è diffusa a macchia d'olio, facendogli guadagnare lo stato di icona dell'IA.

Non lasciatevi ingannare dalla sua semplice interfaccia: ChatGPT è uno strumento di generazione di contenuti IA incredibilmente potente. È basato sugli innovativi modelli GPT-3.5 e GPT-4, quest'ultimo disponibile solo per gli utenti Pro.

Via: OpenAI La solida tecnologia alla base del chatbot gli consente di fornire risposte precise e accurate a prompt e domande in modo colloquiale. Se siete alla ricerca di uno strumento in grado di generare contenuti, aiutare con il supporto clienti o rispondere alle domande, ChatGPT può essere il vostro prezioso alleato.

Funzionalità/funzione di ChatGPT

Perché il mondo è impazzito per ChatGPT? Vediamo quali sono le caratteristiche di questo popolare strumento in tabella.

1. Memoria di conversazione

Una delle funzionalità/funzione principali di ChatGPT, che piace a milioni di utenti, è la memoria di conversazione. Supponiamo che vogliate che ChatGPT vi dia un esempio di una cantante famosa e che vi risponda: Taylor Swift. Da fare per avere un altro esempio, basta digitare qualcosa di elementare, come "un altro", e lo strumento riempirà lo spazio vuoto e mostrerà il nome di un'altra cantante. 💃

In poche parole, ChatGPT ha una memoria che gli permette di capire e ricordare il contesto dei messaggi precedenti senza che voi lo ripetiate continuamente. Ciò consente di ottenere rapidamente risposte precise.

È anche possibile utilizzare questa funzionalità/funzione per affinare i prompt. Ad esempio, se avete usato il prompt "dammi un esempio di un cantante popolare", potete in seguito scrivere qualcosa come "No, intendevo un cantante rock popolare" per assicurarvi che ChatGPT attinga agli archivi del genere rock.

Via: OpenAI

2. Conversazioni vocali

Nel settembre 2023, OpenAI ha iniziato a introdurre una nuova funzionalità di ChatGPT chiamata conversazioni vocali. Grazie a questa innovativa aggiunta, le conversazioni con ChatGPT non sono più limitate alla sola digitazione: si possono infatti chattare a voce!

Voi parlate a ChatGPT e lui vi risponde usando la voce che avete selezionato. Ascoltate una favola della buonanotte, imparate a conoscere un punto di riferimento o lasciate che sia lui a comporre e dettare una ricetta.

Questa funzionalità/funzione si basa su un nuovo modello text-to-speech in grado di generare audio simile a quello umano a partire da testi in pochi secondi. OpenAI ha collaborato con doppiatori professionisti per questa funzionalità/funzione, quindi le voci sono di alta qualità.

3. Funzionalità dell'immagine

Questa nuova funzionalità/funzione consente di saltare la parte di digitazione inviando a ChatGPT una foto e chiedendogli di fornire ulteriori dettagli e contesto. 📸

Ad esempio, è possibile scattare una foto di un punto di riferimento e chiedere a ChatGPT di fornire alcune informazioni divertenti su di esso. Oppure si può scattare una foto del proprio frigorifero e chiedere allo strumento di proporre ricette con gli ingredienti disponibili.

OpenAI ha introdotto questa funzionalità/funzione gradualmente dalla fine di settembre 2023, in modo da poterla perfezionare costantemente per un'esperienza utente sempre migliore.

Via: OpenAI

Prezzi ChatGPT

**Gratis

Plus : $20/mese

: $20/mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi + numerose opzioni flessibili che potete includere nel vostro piano; controllate il sito web di OpenAI per maggiori informazioni

Copy.ai vs. ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Copy.ai e ChatGPT sono leader nel settore Strumenti di IA ricchi di funzionalità/funzioni progettate per migliorare la produttività , semplificare i flussi di lavoro e migliorare il vostro gioco di contenuti. Ecco perché scegliere il vincitore del confronto tra Copy.ai e ChatGPT può essere una bella sfida. Vediamo come i due strumenti si confrontano su tre aspetti critici: interfaccia, personalizzazione e modelli.

1. Interfaccia

Uno strumento può avere tutte le campane e i fischietti del mondo, ma niente di tutto ciò conta se l'interfaccia non è intuitiva.

Pur vantando alcune funzionalità/funzione impressionanti e un intero spettro di usi pratici basati su tecnologie avanzate, sia Copy.ai che ChatGPT hanno interfacce semplici. Non ci sono problemi come layout disordinati, scarsa navigazione o annunci popup troppo invadenti.

Qualunque strumento scegliate, non avrete problemi a utilizzarlo grazie alle opzioni chiaramente visibili. Questo è uno dei motivi per cui entrambi gli strumenti sono così popolari: possono essere basati su una tecnologia all'avanguardia, ma sono facili da usare per tutti, anche per chi non è esperto di tecnologia.

Via: Copia.ai

2. Opzioni di personalizzazione del prompt

Nel secondo turno dell'incontro tra ChatGPT e Copy.aiA, abbiamo osservato le loro funzionalità/funzione personalizzate. Da fare: questi strumenti permettono di perfezionare i prompt per ottenere risultati migliori? Sì, assolutamente!

ChatGPT ha una memoria conversazionale e consente le conversazioni dell'utente. Ciò significa che ricorda i prompt precedenti e sfrutta questa conoscenza per fornire risposte informate. Inoltre, consente di perfezionare i prompt con ulteriori dettagli.

Sebbene ChatGPT sia a dir poco impressionante, Copy.ai ha la meglio in questo round. Grazie alla sua funzionalità/funzione Improve, lo strumento migliora automaticamente i vostri prompt, senza alcun coinvolgimento da parte vostra. Inoltre, consente di personalizzare la voce del marchio per ottenere messaggi autentici.

Copy.ai offre un'altra interessante funzionalità, chiamata More Like This. È possibile salvare le idee preferite generate dallo strumento e utilizzarle come base per crearne di nuove.

3. Modelli

I modelli con prompt pronti per l'uso aiutano a comunicare con gli strumenti di IA e a garantire la nota giusta e il risultato desiderato.

Copy.ai dispone di una libreria di oltre 100 prompt personalizzabili e flussi di lavoro e modelli personalizzabili per tutti i tipi di scopi, dalla creazione di post per il blog alla personalizzazione di Facebook Ads e delle didascalie di Instagram per il vostro traguardo. Questi modelli sono disponibili su tutti i piani (compresa la versione gratuita, ma possono essere applicati alcuni limiti).

Poiché Copy.aiA si concentra principalmente su Creazione di contenuti IA per il marketing, il commerciale e i social media, i suoi modelli si adattano alle esigenze di questi team specifici.

ChatGPT offre modelli di prompt solo sul piano Enterprise e si possono trovare nella Directory dei modelli. È anche possibile creare i propri modelli di prompt nella Directory e condividerli con i membri del team.

in questo round, Copy.ai si aggiudica la vittoria grazie alla sua estesa libreria di modelli, che non è bloccata dietro il livello di sottoscrizione più alto, come nel caso di ChatGPT.

Via: OpenAI

Copy.ai vs ChatGPT su Reddit

Vediamo cosa hanno da dire gli utenti di Reddit su Copy.ai e ChatGPT.

Un utente hanno dato il loro voto a ChatGPT per la sua completezza:

"Nonostante i guasti occasionali durante le ore di punta negli Stati Uniti, soprattutto quando si lavora su progetti personali dopo l'orario di lavoro dove mi trovo, considero ancora ChatGPT l'IA più completa" strumento di scrittura disponibile. Anche se sarebbe ideale semplificare tutto in un'unica piattaforma, capisco la necessità di essere flessibili. Come utente, non voglio sprecare i miei soldi se poi non riesco a utilizzare la piattaforma e a trarne profitto"

Un altro utente ha menzionato di aver preferire Copia.ai ma non ha fornito una spiegazione dettagliata:

"100% copy.ai è meglio di chatgpt. Rido ogni volta che qualcuno usa ChatGPT"

Altri utenti sono d'accordo sul fatto che una combinazione di entrambi gli strumenti è la soluzione ideale:

"La combinazione di ChatGPT e Copy.ai è buona. Preferisco Copy.ai per il copywriting e i social media"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Copy.ai rispetto a ChatGPT

Copy.ai e ChatGPT sono strumenti fantastici, ma hanno scopi diversi. Copy.ai aiuta a generare contenuti e si concentra su marketing e commerciale, mentre ChatGPT si occupa di conversazioni dinamiche e di fornire risposte alle domande.

Ciò significa che la scelta si riduce a un compromesso su alcune funzionalità/funzione. E se vi dicessimo che c'è una Copia.ai e Alternativa ChatGPT che vi permette di sfruttare la potenza dell'IA, di gestire progetti, attività e documenti e di lavorare senza problemi con il vostro team? Lo strumento si chiama ClickUp !

Indossiamo i nostri cappelli da detective ed esploriamo le funzionalità/funzione di questa eccezionale piattaforma di produttività per capire perché dovreste iniziare a usarla il prima possibile. 🕵️

1. ClickUp AI

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri post sul blog, le risposte alle email e molto altro ancora

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri post sul blog, le risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI è un potente assistente di scrittura basato sull'IA che può aiutare a completare le attività, migliorare la produttività e risparmiare tempo! ⏰

Questo Strumento di scrittura per l'IA consente di:

Creare email

Riepilogare/riassumere testi

Creare idee per i post del blog e le didascalie dei social media

Creare briefing per progetti

Generare testi per i programmi delle riunioni

Questa è solo la punta dell'iceberg: ClickUp AI è presente ogni volta che vi manca la creatività o l'ispirazione per scrivere o modificare contenuti.

Dà una mano a diversi reparti, dal marketing al commerciale, dalle risorse umane al project management. Con ClickUp AI, potete aumentare l'efficienza di tutto il vostro team e ottenere di più in meno tempo, senza compromettere la qualità.

2. Documenti ClickUp

Utilizzate ClickUp Documenti per documentare il processo di scrittura per la creazione di contenuti

Qualunque sia il vostro lavoro, è probabile che abbiate a che fare con molta documentazione. Con Documenti ClickUp è possibile creare, condividere e modificare documenti, collegarli a flussi di lavoro e attività e categorizzarli senza perdere tempo. 😏

Inoltre, è possibile utilizzare ClickUp Docs come archivio digitale per archiviare i documenti e accedervi quando si vuole.

ClickUp Docs dispone di opzioni come i commenti e la modifica in tempo reale, che alimentano la comunicazione del team e collaborazione e vi aiuterà a monitorare lo stato di avanzamento con facilità.

Questa esclusiva funzionalità di gestione dei documenti, con autorizzazioni personalizzabili per l'accesso e la condivisione e una facile sincronizzazione del flusso di lavoro, può essere proprio ciò di cui il team ha bisogno per ridurre al minimo il rischio di perdere documenti importanti e massimizzare la produttività.

3. Attività di ClickUp

Organizzate i video di YouTube, i post sui social media e altri tipi di contenuto con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

Semplificato gestione delle attività è fondamentale per i team. Senza di essa, i colleghi non hanno idea di cosa debbano Da fare entro le scadenze, il che può solo portare a problemi.

Ecco perché con Attività di ClickUp clickUp Tasks è una suite di funzionalità/funzione che semplifica la gestione delle attività. Create, gestite e monitorate le attività per qualsiasi progetto, sia esso di costruzione o di sviluppo software.

Approfittate di 35+ ClickApps per personalizzare i propri flussi di lavoro, creare Automazioni delle attività , lasciare istruzioni extra per più membri del team attraverso i commenti e usare Campi personalizzati e dipendenze delle attività per personalizzare i processi interconnessi nel giusto ordine.

Divertitevi Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per osservare le attività e i progetti da diverse prospettive e, se necessario, apportare modifiche per aumentare la produttività e garantire l'esito positivo.

ClickUp: IA e Project Management combinati insieme

ClickUp è uno strumento all-in-one che offre una fantastica Assistente di scrittura dotato di IA e robusto project management e attività funzionalità/funzione. Grazie alla sua personalizzazione, ClickUp può essere un valido alleato per tutti i team che vogliono fare di più e ottenere risultati migliori con il minimo lavoro richiesto. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e raggiungi le stelle della produttività in un batter d'occhio! ⭐