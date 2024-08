10 Migliori alternative e concorrenti di Quip nel 2024

Salesforce ha conquistato il mondo aziendale e la sua piattaforma di produttività, Quip, non fa eccezione. Dotata di strumenti di collaborazione per creare documenti e fogli di calcolo, è popolare per il brainstorming nei team.

Sebbene Quip sia utile per alcune aziende, l'interfaccia utente obsoleta, i limiti dei dati e le scarse personalizzazioni lo rendono inadeguato per alcuni team. Se cercate uno strumento robusto e flessibile, considerate queste alternative a Quip. 👀

Da tutto in uno strumenti per il project management agli ausili per la comunicazione e alle app per prendere appunti, ce n'è uno per ogni caso d'uso aziendale. In questa sede, metteremo in evidenza quali sono gli elementi da ricercare nella scelta di uno strumento. Poi scoprirete le diverse alternative a Quip, comprese le funzionalità/funzione chiave, i limiti di frequenza, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Quali sono le alternative a Quip?

Quip è uno strumento basato sul cloud che offre documenti, fogli di calcolo e chattare con il team all'interno di un'unica piattaforma Salesforce piattaforma. È uno strumento di project management semplificato che si basa sulla documentazione e sulla comunicazione. 🎙️

Ciò significa anche che è limitato, in quanto non è possibile creare o pianificare attività o gestire flussi di lavoro più ampi. È stato concepito come uno strumento di collaborazione in tempo reale ma può essere utilizzato solo all'interno del framework Salesforce.

Le alternative a Quip mirano a colmare questa lacuna e a risolvere questi limiti. Alcune offrono migliori funzionalità/funzione per quanto riguarda la documentazione e il chattare. Altre offrono una piattaforma più ampia con funzioni maggiori e una migliore personalizzazione.

Esistono decine di alternative a Quip, che vanno da semplici app di messaggistica a CRM per il project management su larga scala.

Lo strumento giusto per la vostra azienda dipenderà dalle vostre esigenze specifiche. Tenete a mente le seguenti domande quando prendete in considerazione un'alternativa a Quip:

Da fare solo un'alternativa per la messaggistica e la documentazione?

Esistono integrazioni specifiche con gli strumenti di cui il team ha bisogno?

L'alternativa soddisfa i requisiti di budget?

Rispondendo a queste domande, avrete i criteri per scegliere la giusta alternativa a Quip.

Cosa cercare nelle alternative a Quip?

Sebbene Quip sia un buon strumento per la collaborazione in tempo reale, non è la scelta migliore per la gestione dei documenti. Innanzitutto, è possibile utilizzarlo solo all'interno di Salesforce, rendendolo inutile per i team che utilizzano altre piattaforme. In secondo luogo, non offre una funzione di ricerca o un sistema di base di conoscenza rendendo difficile trovare i documenti che non si visitano da tempo. 📜

I commenti assegnati assicurano che elementi di azione non vengono persi, indipendentemente da dove sono stati creati

Non sorprende che molte aziende cerchino alternative a Quip, anche se non sono tutte uguali. Per trovare lo strumento sostitutivo più adatto alla propria azienda, è necessario analizzare le funzioni, le funzionalità e le offerte. Alcune opzioni sono più adatte ai piccoli team, mentre altre sono progettate per supportare le grandi aziende in tutti i reparti.

Ecco cosa cercare nelle alternative a Quip:

Integrazioni : Scegliete un'alternativa che lavori con gli strumenti che già utilizzate quotidianamente

: Scegliete un'alternativa che lavori con gli strumenti che già utilizzate quotidianamente Opzioni di condivisione : Trovate uno strumento che offra autorizzazioni econdivisione dei file per la condivisione di documenti internamente o pubblicamente

: Trovate uno strumento che offra autorizzazioni econdivisione dei file per la condivisione di documenti internamente o pubblicamente Funzioni di collaborazione multipla: I migliori strumenti sono quelli che si possono utilizzare percollaborare con il vostro team. Scegliere un'alternativa che consenta a più persone di contribuire a un documento contemporaneamente

I migliori strumenti sono quelli che si possono utilizzare percollaborare con il vostro team. Scegliere un'alternativa che consenta a più persone di contribuire a un documento contemporaneamente Strumenti aggiuntivi: Per una migliore funzionalità, scegliete uno strumento che offra funzioni come la gestione delle attività, la comunicazione e il supporto per l'IA

Le 10 migliori alternative a Quip da usare nel 2024

Volete passare da Quip o volete iniziare con un'altra soluzione che non sia così limitante?

Abbiamo messo insieme un elenco dei principali concorrenti per aiutarvi a trovare la migliore alternativa a Quip per la vostra situazione specifica. Dalle app di messaggistica e dagli strumenti per la gestione dei documenti a software per il project management c'è qualcosa per ogni team. 🤩

ClickUp Docs consente di formattare in modo ricco e di comandi slash per lavorare in modo più efficiente con più utenti

ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management che consente ai team di lavorare insieme, creare elenchi di cose da fare, pianificare progetti, prendere nota delle riunioni e altro ancora. Inoltre, le sue numerose funzionalità di collaborazione lo rendono una valida alternativa a Quip, indipendentemente dalla dimensione del team, dal budget o dal settore.

Utilizzo Documenti ClickUp per tutte le vostre esigenze di testo. Se volete creare una base di conoscenze per il vostro team, la documentazione aziendale o il materiale di marketing, questo strumento è in grado di terminare il lavoro.

La condivisione dei file in Teams semplifica l'assegnazione delle autorizzazioni in modo che i membri giusti del team abbiano accesso alla documentazione. In più, IA in Documenti offre suggerimenti e rende più veloce riepilogare/riassumere, generare elementi d'azione, modificare e formattare. Vista Tabella in ClickUp rende questo strumento una vera alternativa a Quip. Utilizzate questi fogli di calcolo per monitorare i dati, visualizzare le metriche e creare un database senza codice, senza essere legati alla piattaforma Salesforce.

Con migliaia di Modelli di ClickUp per i team per creare qualsiasi tipo di documentazione in poco tempo. Cercate per caso d'uso o sfogliate il database dei modelli per trovare quello giusto per quello che volete creare.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Le funzionalità/funzione di comunicazione del team, come la vista Team, facilitano la collaborazione mantenendo tutte le conversazioni in un unico spazio consultabile

Integrazioni con strumenti come Dropbox,Google Drivee Jira vi permettono di lavorare senza problemi con gli strumenti che amate

La gestione delle attività e le Automazioni integrate consentono flussi di lavoro più fluidi per una maggiore produttività

Notifiche personalizzabili per tenere tutti aggiornati e garantire che nulla vada perso

Diverse visualizzazioni, tra cui le tavole Kanban, consentono di visualizzare i flussi di lavoro e di vedere cosa sta accadendo a tutti i livelli aziendali

La base di conoscenze ricercabile permette di creare wiki perteam interfunzionali e consente di trovare le informazioni necessarie in pochi secondi

Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è ancora disponibile sull'app mobile, ma il rollout è in lavorazione

C'è una curva di apprendimento, semplicemente perché la piattaforma ha così tante funzionalità/funzioni da offrire

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Notion

via NotionNotion è uno strumento di produttività e di presa di note basato sul Web. Si può usare per creare documentazione di base, elenchi di cose da fare segmentati e gestire progetti. Lo strumento presenta documenti, sequenze e bacheche integrate per migliorare l'organizzazione e visualizzare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Notion IA aiuta a completare le frasi, offre idee per il brainstorming e migliora l'organizzazione dei documenti in un attimo

Le funzionalità di project management consentono di consolidare gli strumenti, risparmiando su costi e risorse

I filtri permettono di visualizzare le informazioni assegnate a determinati membri del team o in base alla priorità

Tag ed etichette personalizzabili consentono di monitorare lo stato di avanzamento e di tenere traccia delle informazioni più importanti per l'utente

Limiti di Notion

Alcuni utenti lamentano che l'app si blocca o cancella informazioni che poi devono essere recuperate

La funzione di ricerca è limitata e non è in grado di evidenziare la parola chiave negli elenchi o nelle griglie incorporate

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus : $10/utente/mese

: $10/utente/mese Business : $18/utente/mese

: $18/utente/mese Azienda: Richiedi una demo per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (4.800+ recensioni)

: 4.7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

3. Documenti Google

via Documenti GoogleDocumenti Google consente di collaborare con i membri del team sui documenti da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Le facili impostazioni di condivisione e la collaborazione in tempo reale rendono più fluidi i flussi di lavoro. Passate dalle modalità di modifica, visualizzazione e suggerimento per aggiungere commenti e ripulire i documenti. 📃

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google

Smart Compose riduce gli errori e consente di creare contenuti più velocemente grazie ai suggerimenti ortografici e grammaticali e al completamento delle frasi

Poiché fa parte dell'area di lavoro di Google, è possibile utilizzare senza problemi strumenti come Gmail, Google Meet e Fogli Google per condividere approfondimenti e fare commenti

Google Documenti si integra con un'ampia varietà di strumenti, in modo che possiaterisparmiare tempo e di lavorare in modo più efficiente

La modalità offline consente di continuare a lavorare anche quando non si è connessi a Internet

Limiti dei documenti Google

La modalità offline non offre tutte le funzioni della modalità online, limitando le funzioni che si possono fare senza internet

Lo spazio di archiviazione gratuito è limitato, quindi dovrete pagare se pensate di usarlo come strumento per grandi database

Non c'è la possibilità di formattare in modo personalizzato come in altri strumenti di questo elenco

Prezzi dei documenti Google

Personale : Gratis

: Gratis Business Standard: $12/utente/mese

Documenti Google valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (27.800+ recensioni)

4. Microsoft OneDrive for Business

via Microsoft Microsoft ha rivoluzionato il lavoro con strumenti come Windows, Excel e Word. Come suggerisce il nome, Microsoft OneDrive è uno strumento progettato per ospitare tutti i file in un unico spazio di facile accesso. Grazie alla collaborazione continua, ai controlli di sicurezza e alle funzionalità mobili, è stato progettato per semplificare la documentazione dall'ufficio o in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneDrive for Business

Aggiunta di file in condivisione fino a 100 GB da Teams o Sharepoint

Le funzionalità/funzione di accesso con scadenza permettono di condividere documenti con finestre temporali limitate per client, appaltatori e potenziali clienti

Le modifiche offline vengono sincronizzate automaticamente non appena ci si ricollega a Internet

L'app mobile consente di fotografare ricevute, scansionare schede aziendali e creare lavagne online

Risorse come la Biblioteca della produttività e la Tech Community consentono di ottenere facilmente supporto in caso di necessità

Limiti di Microsoft OneDrive for Business

I dati appartengono all'account che li ha creati, quindi se un dipendente se ne va, avete una finestra temporale limitata per recuperare i suoi dati e documenti

I limiti alla sincronizzazione e ai caratteri possono creare problemi per le aziende più grandi

Alcune funzioni non sono disponibili in tutte le regioni o paesi

Prezzi di Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (Piano 1) : $5/utente/mese

: $5/utente/mese Microsoft 365 Business Basic : $6/utente/mese

: $6/utente/mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4.3/5 (oltre 9.400 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 9.400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 11.800 recensioni)

5. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence è un hub di informazioni centralizzato e uno strumento di project management. Crea spazi per team di diversi reparti o progetti e archivia documenti, piani e idee. Si integra con decine di strumenti, tra cui Trello, Microsoft Teams e Figma, per semplificare i flussi di lavoro. 📁

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Centinaia di modelli rendono la creazione di qualsiasi cosa, dalle proposte commerciali ai materiali di marketing, più facile che mai

Risorse come l'Atlassian University consentono di ottenere il massimo dallo strumento e di trovare supporto per superare gli ostacoli

Gli stati personalizzati consentono di monitorare gli stati di avanzamento e di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori

Menzioni, menzioni e notifiche creano un un ambiente di lavoro collaborativo Limiti di Confluence

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la formattazione di immagini e video

Le automazioni con gli strumenti integrati possono risultare complicate e non sempre funzionano in modo fluido

L'interfaccia può essere confusa per i nuovi utenti

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard : $5,75/utente/mese

: $5,75/utente/mese Premium : $11/utente/mese

: $11/utente/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4.1/5 (3.600+ recensioni)

: 4.1/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.100+ recensioni)

6. Lastra

tramite Lastra Slab mira a mantenere le cose semplici, concentrandosi su uno strumento di base di conoscenza. Ciò significa che non ha tonnellate di campane e fischietti per la messaggistica né cerca di essere un'app all-in-one. Questo la rende ideale per le aziende che hanno bisogno di un modo per creare, archiviare e collaborare sui documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slab

Cartelle, tag e argomenti organizzano i contenuti e aggiungono contesto, risultando in una robusta funzione di ricerca

Integrazioni estese consentono di integrare questo strumento con altri software, fogli di calcolo e gestori di attività

L'interfaccia intuitiva e la moderna formattazione consentono di concentrarsi sui contenuti

Per ottenere il massimo da questo strumento, potete avvalervi dell'assistenza del centro assistenza e dei video tutorial universitari

limiti di #### Slab

Le capacità di modifica incorporate non sono robuste come quelle di altri strumenti

È stato progettato solo per lo spazio di archiviazione e creazione di documenti, quindi è necessario utilizzare altri strumenti per la creazione di documentila gestione del team e per la creazione di attività

Prezzi delle lastre

Gratuito

Startup : $8/utente/mese

: $8/utente/mese Business : $15/utente/mese

: $15/utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Slab valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

7. Aiuto-succo

via Aiuto-succo Helpjuice è un software di base di conoscenza che si concentra sulla personalizzazione, sulla semplicità e sulla condivisione. Utilizza lo strumento per creare e archiviare documenti e aggiungere autorizzazioni personalizzabili. Lo strumento lavora anche come strumento di ricerca simile a Google, con supporto ottimizzato per la SEO, analisi e supporto multilingue. 🌍

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

Helpjuice Analytics mostra i tipi di termini ricercati dalle persone, in modo da poter creare basi di conoscenza mirate direttamente al pubblico di traguardo

Le funzionalità di ottimizzazione SEO permettono ai lettori di trovare le vostre basi di conoscenza più velocemente rispetto ad altri strumenti

Il supporto clienti fornisce risposte in pochi minuti e non in giorni

I temi, i formati e i documenti personalizzabili vi permettono di aggiungere alla documentazione il vostro marchio e il vostro tocco personale

Limiti di Helpjuice

Il caricamento dei moduli richiede più clic e potrebbe essere semplificato per migliorare l'esperienza dell'utente

C'è un po' di curva di apprendimento, poiché questo strumento funziona in modo diverso dalla maggior parte delle app di knowledge base interne

Prezzi di Helpjuice

Startup : $120/mese

: $120/mese Avvio : $200/mese

: $200/mese Premium Limite : $289/mese

: $289/mese Premium Unlimited: $499/mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

8. Slack

via SlackSlack è un servizio di messaggistica e di software per la collaborazione con i team strumento progettato per rendere la comunicazione fluida. L'app desktop e mobile lavora con iOS e Android per portare la messaggistica in giro. In questo modo, potrete rimanere in connessione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza perdere un colpo.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

I canali personalizzabili consentono di creare spazi di conversazione segmentati per attività di intrattenimento extra-lavorative, spazi dipartimentali e chattare in base ai progetti

Slack Connect consente un accesso limitato e la comunicazione con soggetti esterni come fornitori e partner

Le riunioni giornaliere portano un'atmosfera di lavoro tradizionale in ambienti remoti con videochiamate e audio direttamente nell'app

Condivisione di contenuti da altri strumenti direttamente nei canali di chat grazie ad app e integrazioni

Limiti di Slack

Non c'è un'opzione per trasmettere i cambiamenti di stato degli utenti, quindi bisogna cercare il membro del team per vedere qual è il suo stato

Per alcuni utenti è facile perdere notifiche o messaggi, soprattutto se ci sono molti canali

Prezzi di Slack

Pro : 7,25 dollari/utente/mese

: 7,25 dollari/utente/mese Business+ : $12,50/utente/mese

: $12,50/utente/mese Enterprise Grid: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (31.900+ recensioni)

: 4.5/5 (31.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

9. Taskade

via Taskade Taskade è un'app per prendere appunti e svolgere attività. Ha l'obiettivo di ottimizzare la produttività, fornendo messaggistica, collaborazione e gestione delle attività in un unico strumento. Presenta cinque funzionalità/funzione integrate Strumenti di IA integrati tra cui un chatbot, un assistente di progetto e un ausilio per l'automazione. 👩‍⚕️

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Automazione di centinaia di attività in pochi secondi grazie agli strumenti di IA che fanno il lavoro pesante per voi

Utilizzate i prompt per generare flussi di lavoro dinamici, elenchi di cose da fare e supporti visivi

Coordinare le attività e fare brainstorming di nuove idee conversando con il chatbot dell'IA

I contorni strutturati sono completamente personalizzabili per creare un database di documenti che abbia senso per voi

Limiti di Taskade

Il caricamento di documenti di grandi dimensioni o di un numero eccessivo di documenti in una sola volta può causare problemi di funzionamento

Mancano funzionalità di project management come i grafici Gantt

I piani più convenienti hanno limiti di spazio di archiviazione, il che può essere impegnativo per i team più grandi

Prezzi di Taskade

Pro : $19/mese per un massimo di 10 utenti

: $19/mese per un massimo di 10 utenti Business : $49/mese per un massimo di 25 utenti

: $49/mese per un massimo di 25 utenti Ultimate: $99/mese per un massimo di 50 utenti

Taskade valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Tettra

via Tettra Mentre Quip è stato progettato come base di conoscenza per i team commerciali, Tettra mira a diventare l'hub di conoscenza per tutti. Le funzionalità di verifica periodica assicurano che i contenuti siano aggiornati e accurati. Le integrazioni e le funzioni di embed assicurano la possibilità di connettersi facilmente a risorse e file esterni quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tettra

Kai, il robot IA integrato, semplifica le operazioni e aiuta a rispondere alle domande più comuni per liberare il vostro tempo per lavori più approfonditi

Assegnazione di esperti di conoscenza nello strumento, in modo che i membri del team sappiano a chi rivolgersi per ottenere aiuto

I suggerimenti automatici sui contenuti aiutano a identificare le lacune per costruire un hub di conoscenze più solido

Caricare file esistenti o partire da zero

Limiti di Tettra

Il servizio semplice non è una buona opzione per chi vuole uno strumento all-in-one

Non c'è una funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Prezzi di Tettra

Basic : $4/utente/mese

: $4/utente/mese Scaling : $8/utente/mese

: $8/utente/mese Professionale: $12/utente/mese

Tettra valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (80+ recensioni)

: 4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (9+ recensioni)

Abbandona Quip e passa a ClickUp

Se siete alla ricerca di alternative a Quip, è probabile che siate scoraggiati dai suoi limiti. Pur essendo un buon strumento per alcune aziende, è limitato a Salesforce, non ha una base di conoscenze integrata e non è ricercabile. Passate a ClickUp, un software di project management completo che offre tutto questo e molto altro. Registratevi per un account gratuito di ClickUp e iniziate a utilizzare funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale, i documenti e i fogli di calcolo integrati e gli strumenti di IA per portare i vostri flussi di lavoro a nuovi livelli. I trigger istantanei e le Automazioni consentono di risparmiare tempo e fatica e di tenere traccia di tutta la documentazione in spazi personalizzabili. 💪